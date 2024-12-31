En İyi Beş Ücretsiz Notion Takvim Şablonu

Etkili takvim şablonları kullanmak işlerinizi tamamen değiştirebilir.

Bu şablonlar, son teslim tarihlerini, toplantıları ve önemli etkinlikleri izlemenize yardımcı olarak yoğun programınızda hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar. Doğru şablonu kullanarak görevlerinizi öncelik sırasına koyabilir ve kendinizi bunalmış hissetmeden odaklanabilirsiniz.

Çok yönlü bir not alma ve verimlilik uygulaması olan Notion, ş Akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi özelleştirilebilir şablon sunar.

Bu blog yazısında, verimlilik ihtiyaçlarınız için en iyi beş Notion takvim şablonunu inceleyeceğiz.

İyi bir Notion takvim şablonu nedir?

İyi ve basit bir Notion takvim şablonu özelleştirilebilir ve kullanıcı dostudur. Aşağıdaki öğeleri içerir:

Düzenli düzen: İyi bir Notion Takvim şablonu, iyi yapılandırılmış ve düzenli bir düzene sahiptir, bu da yeni başlayanlar için kullanımı ve gezinmeyi kolaylaştırır

Özelleştirilebilir seçenekler: Planlama ve organizasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için kategorileri, etiketleri, durumları ve renkleri özelleştirmenize olanak tanır

İzleme özellikleri: Programınızı takip etmenizi ve işlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlayan son tarih hatırlatıcıları ve durum göstergeleri gibi özellikler içerir

Entegrasyon özellikleri: Diğer Notion veritabanlarıyla iyi bir şekilde entegre olur, takvim içinde görevleri ve notları birbirine bağlamanıza olanak tanır, böylece ş Akışınızın verimliliğini artırır

Çapraz platform işlevselliği: Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışır, kullandığınız cihazdan bağımsız olarak takviminize erişmenizi ve güncellemenizi sağlar

En İyi 5 Ücretsiz Notion Takvim Şablonu

Planlama, zamanlama ve verimlilik ihtiyaçlarınız için en iyi beş ücretsiz Notion takvim şablonu:

1. Notion'dan Takvim Şablonum

notion aracılığıyla

Notion'un My Calendar Template ile zamanınızı verimli bir şekilde organize edin ve tüm taahhütlerinizi takip edin.

Bu şablon üç veritabanı sekmesi özelliğine sahiptir:

Aylık takvim: Günlük ve aylık yapılacak işlerinizi planlamanıza olanak tanır

Planlamanız gerekenler: Planlamanız gereken tüm şeylerin bir listesini sağlar

Tüm etkinlikler: Tüm etkinliklerin ve ilgili son tarihlerinin kapsamlı bir listesini görüntüler

Sonuç olarak, bu şablon görevleri, randevuları, toplantıları ve etkinlikleri planlamanıza ve programlamanıza olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Günlük ve aylık kişisel ve profesyonel görevleri, randevuları ve etkinlikleri yöneterek iş-yaşam dengesini korumak

2. Notion'dan İçerik Takvimi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un İçerik Takvimi Şablonu ile içerik stratejinizi ve yayın planınızı planlayın ve düzenleyin.

Hepsi bir arada editoryal planlayıcı ve pazarlama takvimi olan bu şablon, iki bağlantılı veritabanı sekmesi özelliğine sahiptir:

Kampanyalar: Kampanya adı, sahibi, durumu, tarihleri, öncelik düzeyi, tamamlanma oranı gibi ayrıntılarla pazarlama kampanyalarına genel bir bakış sağlar.

Çıktılar: Son teslim tarihleri, içerik türü, ilgili takım üyeleri vb. dahil olmak üzere kampanyalarda yer alan içerik parçalarıyla ilgili anahtar ayrıntıları yakalar.

Bu şablon, birden fazla pazarlama kampanyasındaki çıktıları yönetmenize ve her yayının içerik yol haritanızla uyumlu olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Birden fazla pazarlama kampanyasında içerik stratejisini ve yayın programlarını yönetmek

3. Notion'un Sosyal Medya Takvim Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Sosyal Medya Takvim Şablonu ile tüm sosyal medya gereksinimlerinizi takip edin.

Bu şablon dört farklı sekme özelliğine sahiptir:

Tüm gönderiler: Ad, tarih, alan, platform, durum vb. ayrıntılarla birlikte tüm gönderileri listeler.

Takvim görünümü: Gönderilerinizi yayın tarihlerine göre planlayın

Gerekli görseller: Görsel gerektiren tüm gönderilerin bir listesini sağlar

Duruma göre platform: LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook dahil olmak üzere farklı sosyal medya platformları için gönderilerin durumunu (yapılacak, ilerleme ve tamamlandı) gösterir

Bu şablon, Notion'daki gösterge paneli görünümü sayesinde ilerlemenizi bir bakışta görmenizi sağlar. Haftalık, platform veya alan gibi kategorileri seçmeli ve filtreler, sütunlar, çubuklar ve pasta grafikler uygulayarak istediğiniz verileri görüntülemelisiniz.

Bu şablon, temel olarak hızlı tempolu sosyal medya dünyasında düzenli kalmanıza ve stratejik ilerleme kaydetmenize yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Birden fazla platformda sosyal medya gönderilerini planlama, izleme ve yönetme, böylece sosyal medya çabalarının düzenli ve stratejik olmasını sağlama

4. Notion'dan Etkinlik Takvimi Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un Etkinlik Takvimi Şablonu ile etkinlik bilgilerini tek bir yerde toplayın ve etkinlik iletişim sürecinizi kolaylaştırın.

Bu şablon üç sekme özelliğine sahiptir:

Takvim: Grup hackathonlarından şirket dışı sağlık oturumlarına kadar şirket etkinliklerini, gerçekleştirilecek tarihleriyle birlikte Grup hackathonlarından şirket dışı sağlık oturumlarına kadar şirket etkinliklerini, gerçekleştirilecek tarihleriyle birlikte çevrimiçi bir takvimde planlayın

Tüm etkinlikler: Etkinlik adı, tarihi, düzenleyici, ortak, konum, etiketler, etkinliğin sayfasına bağlantı gibi ayrıntılarla birlikte tüm şirket etkinliklerini listeler.

Galeri: Toplantı, öğrenme, hackathon vb. etiketlerle şirket etkinliklerinin Kanban panosu benzeri bir görünümünü sunar.

İdeal kullanım alanları: Çalışanları bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak için şirket etkinliklerini merkezileştirme ve yönetme

5. Notion tarafından sunulan GTM Takvim Şablonu

notion aracılığıyla

Notion'un GTM Takvim Şablonu ile ürünlerinizi konsept aşamasından pazara taşıyın.

Bu şablon üç görünüm özelliğine sahiptir:

Zaman çizelgesi görünümü: Notion'da ürün lansmanları için Notion'da ürün lansmanları için Gantt grafiği benzeri bir zaman çizelgesi sunarak ilerlemeyi izlemenize ve ürünlerin belirlenen lansman tarihlerine göre piyasaya sürülmesini sağlamanıza yardımcı olur

Takvim görünümü: Görevleri, dönüm noktalarını ve ürünlerin lansman tarihlerini aylık olarak planlayın ve takip edin

Tüm etkinlikler: Tüm ürün lansman programlarını tarihler, ilgili üyelerin adları, lansman stratejileri ve belgelere bağlantılar ve diğer bilgilerle birlikte tablo görünümünde sunar

Bu şablon, işlevler arası takımların işbirliği yapmasına, lansman programlarını yönetmesine ve ürünleri pazara başarıyla sunmasına yardımcı olur.

İdeal kullanım alanları: Ürün lansmanlarını ayrıntılı zaman çizelgeleri, programlar ve izleme ile koordine ederek başarılı bir şekilde pazara sunmak

Takvimler için Notion'un kullanım sınırlamaları

Notion, takvimleri düzenlemek ve programları yönetmek için özelleştirilebilir ve sağlam şablonlar sunsa da, bazı sınırlamaları vardır.

İşte bunlardan birkaçı:

Sınırlı gelişmiş özellikler: Notion, ayrıntılı etkinlik hatırlatıcıları, yinelenen etkinlik kalıpları ayarlama vb. gibi gelişmiş özellikler sunmaz. Sonuç olarak, diğer takvim uygulamalarına kıyasla özelliklerini biraz basit bulabilirsiniz

Senkronizasyon sorunları: Notion Çalışma Alanı, Google Takvim gibi harici takvimlerle entegrasyon sunsa da, bunlarla gerçek zamanlı çift yönlü senkronizasyonu desteklemez. Bu, programınızı yönetmek için birden fazla takvim platformu kullanıyorsanız, tutarsızlıklara ve gecikmelere neden olabilir

Sınırlı bildirim sistemi: Notion'un takviminde özelleştirilebilir uyarılar yoktur ve diğer uygulamalara göre daha az sağlamdır. Önemli son tarihleri ve etkinlikleri takip etmeniz gerektiğinde bu bir dezavantaj olabilir

Performans sorunları: Notion takviminde çok sayıda etkinlik planlamak, yükleme sürelerinin uzamasına ve verimliliğinizi olumsuz etkilemesine neden olabilir. Bu yavaş performans, büyük takımları yönetmek veya önemli miktarda bilgiyi işlemek için bu uygulamayı daha az uygun hale getirir

Notion Takvim Şablonlarına Alternatifler

Notion kullanışlı takvim şablonları sunsa da, daha hızlı performans veya daha gelişmiş özellikler isteyen bazı kullanıcılar için yetersiz kalabilir.

Daha güçlü bir çözüm arayanlar için, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik uygulaması, Notion'a güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Notion ile karşılaştırıldığında, ClickUp hem bireylerin hem de işletmelerin planlama ve verimlilik ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış gelişmiş takvim özellikleri sunar.

ClickUp tarafından sunulan en iyi takvim şablonlarının gelişmiş özelliklerine bir göz atalım.

1. ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile etkinliklerinizi planlayın, yönetin ve programınızı takip edin

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile görevler, toplantılar ve etkinlikler dahil tüm faaliyetlerinizi yönetin.

Özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bu şablon, planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir ve projeleri ve etkinlikleri yönetmek için günlük, haftalık ve aylık takvimler oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu şablon ayrıca size ve takımınıza şunları sağlar:

Projeleri yönetilebilir görevler halinde düzenleyin

Kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve yönetin

Son teslim tarihlerini takip edin

Yaklaşan etkinliklerden haberdar olun

İlerlemeyi ve genel iş akışını izleyin

İdeal kullanım alanları: Günlük, haftalık ve aylık görevleri, toplantıları, projeleri ve etkinlikleri verimli bir şekilde organize etmek ve yönetmek

2. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak tüm işlerinizi kolaylıkla planlayın ve takip edin

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile haftalık, iki haftalık ve aylık yapılacaklarınızı takip edin.

Başlangıç ve ileri düzey kullanıcılar için ideal olan bu şablon, işlerinizi etkili bir şekilde tamamlamanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Zamanınızı daha iyi yönetmenizi ve işlerinizi kolaylıkla takip etmenizi sağlar.

Bu şablon ayrıca şunları yapmanızı sağlar:

Görevleri planlayın ve kategorilere ayırın

Her görevin ayrıntılarına hızlıca göz atın

Hedeflerinizi ve son tarihlerinizi görselleştirin

Görevleri durum ve öncelik düzeylerine göre düzenleyin

Görevlerinizin ilerlemesini izleyin

İdeal kullanım alanları: Hedefleri ve son teslim tarihlerini karşılamak için haftalık ve aylık yapılacak işleri izleme ve önceliklendirme

3. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yıllık Takvim Şablonu ile yılınızı en iyi şekilde değerlendirin ve hedeflerinize ulaşın

ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile yıllık hedeflerinizi planlayın, izleyin ve yönetin.

Her yılın başında, şirketler yıl sonuna kadar ulaşmayı hedefledikleri iddialı hedefler belirler. Ancak, dikkat gerektiren sayısız görev ve sorumlulukla, liderlerin ve çalışanların bu hedefleri gözden kaçırması kolaydır. Bu nedenle, her şeyi takip etmenize yardımcı olacak araçlar kullanmak önem kazanır.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Tüm yıl için görevleri planlayın ve düzenleyin

Takım üyelerine görevler atayın

Takım girişimleri ve projeler için hedefleri ve dönüm noktalarını izleyin

Tamamlanan ve yapılacak işler hakkında netlik kazanın

Her önemli görev ve projenin ilerlemesini izleyin

İdeal kullanım alanları: Yıllık hedeflerin, görevlerin, projelerin ve dönüm noktalarının izlenmesi ve yönetilmesi ile yıllık hedeflerin gerçekleştirilmesinin sağlanması

4. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Takvim Şablonunu kullanarak haftanızı en iyi şekilde değerlendirin

ClickUp Haftalık Takvim Şablonu ile haftalık görevlerinizi verimli bir şekilde görselleştirin ve düzenleyin.

Bu şablon, aile takvimi uygulamalarına benzer şekilde, işle ilgili görevlerin yanı sıra kişisel ve ailevi taahhütlerinizi yönetmenize yardımcı olur.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Zamanlama çakışmalarını ve örtüşmeleri belirleyin ve ayarlayın

Her görevin ilerlemesini izleyin ve gözden geçirin

Görevleri son teslim tarihlerinden önce tamamlayın

İdeal kullanım alanları: Kişisel ve işle ilgili haftalık görevleri düzenlemek ve yönetmek, zamanlama çakışmalarını etkili bir şekilde çözmek

5. ClickUp Yayın Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile içerik stratejinizin kontrolünü elinizde tutun

ClickUp Yayın Takvimi Şablonu ile etkili pazarlama planları oluşturun ve sosyal medya yayın programınızı takip edin.

Bu şablon, çeşitli sosyal medya kanallarında içeriğinizin ilerlemesini planlamanıza, yayınlamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

İçerik yayınlama programınızı stratejik olarak planlayın

Gönderilerin oluşturma, düzenleme ve onay sürecini kolaylaştırın

İçerik teslim tarihlerini takip edin

Gönderileri blog makaleleri, web sitesi içeriği, video vb. gibi içerik türlerine göre kategorilere ayırın.

İçeriğinizi konu ve kanala göre düzenleyin

İçerik optimizasyonu için fırsatları belirleyin

İdeal kullanım alanları: Sosyal medya gönderilerini planlama ve yönetme, içerik teslim tarihlerini izleme ve yayınlama stratejilerini optimize etme

6. ClickUp Editör Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yayın Takvimi Şablonunu kullanarak yayın hedeflerinizi kolaylıkla yönetin ve gerçekleştirin

ClickUp'ın Yayın Takvimi Şablonu'nu kullanarak tüm yayıncılık görevlerinizi takip edin.

Bu şablon, editoryal içerik programınızı yönetmenize ve yayın hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Takvimde aşağıdaki kategorileri kullanarak içeriğinizi planlayıp düzenlemenize yardımcı olur:

İçerik adı

Yayın tarihi

Kanal

İçerik türü (şirket güncellemesi, müşteri hikayesi, sponsorlu gönderi vb. )

Revizyon türü (örneğin büyük veya küçük)

Pazarlama aşaması (yeni taslak, metin, tasarım, düzeltme, müşteri onayı ve yayınlama gibi)

İdeal kullanım alanları: Yayın tarihi, içerik türü ve pazarlama aşamasına göre editoryal görevleri planlama ve izleme

7. ClickUp PTO Takvim Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp PTO Takvim Şablonu'nu kullanarak takımınızın izinlerini kolaylıkla takip edin

ClickUp'ın PTO Takvim Şablonu ile takımınızın kullandığı ücretli izinleri kolayca kaydedin.

Bu şablon, takım üyelerinizin izinlerini, tatillerini ve bayramlarını yönetmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

İzin alınan saat ve günlerin tam sayısını hesaplayın

İzin taleplerini İnceleniyor, Onaylandı, Reddedildi vb. durumlarına göre düzenleyin.

Personelin uygunluk durumu hakkında bilgi edinin

Mevcut ve gelecekteki personel eksikliklerini belirleyin

Personel ihtiyaçlarını planlayın

Çakışan planlama riskini azaltın

İdeal kullanım alanları: Takım üyelerinin ücretli izinlerini izlemek ve personel uygunluğunu yönetmek

8. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak içerik oluşturma hedeflerinize kolayca ulaşın

ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu ile içerik oluşturma hedeflerinizi takip edin.

Bu içerik takvimi şablonu, içerik akışınızı kolaylaştırır ve içeriğin zamanında teslim edilmesini ve yayınlanmasını sağlar. Ayrıca takviminizi aşağıdaki gibi kategorilerle düzenlemenize yardımcı olur:

Hafta

Görev adı

Durum (Özet, Yazma, Düzeltme, Tamamlama ve Yayınlama gibi)

İçerik sütunu (örneğin Monday Updates, Tuesday How-to Tutorial, Quick Tips Wednesday, Happy Thursday, #AMA Friday, Testimonial Saturday ve Sunday Blog)

Müşteri onay aşaması (Beklemede, Düzeltme Gerekiyor ve Onaylandı gibi)

Yayın tarihi

İlgili dosyalar

Değer

Notlar

İdeal kullanım alanları: İçerik takvimlerini planlama ve düzenleme, toplantı içeriği oluşturma ve yayınlama hedeflerine ulaşma

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile içerik oluşturmayı hızlandırın ve yayın hedeflerinize hızla ulaşın. Yalnızca komutları girmeniz yeterlidir; bu yapay zeka destekli araç, istediğiniz konu veya tema ile ilgili doğru üslup ve dilde size özel içerik oluşturur.

9. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak gününüzü kontrol altına alın

ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak günlük görevlerinizi yönetin ve zamanınızı optimize edin.

Bu şablon, hem verimliliği hem de düzeni artırır ve gününüzü en iyi şekilde geçirmenize yardımcı olur.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevlerinizi iş, kişisel ve hedefler gibi kategorilere ayırın

Görevleri yapılacaklar ve tamamlandı gibi durumlarına göre kategorilere ayırın ve gruplandırın

Önem ve aciliyetine göre görevlere öncelik verin

İdeal kullanım alanları: Günlük görevleri düzenlemek ve önceliklendirmek, hedefler belirlemek ve etkili zaman yönetimi için ilerlemeyi izlemek

10. ClickUp Takım Programı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Takvimi Şablonunu kullanarak takımlar için adil iş programları oluşturun ve görselleştirin

ClickUp'ın Takım Takvimi Şablonu ile takımlar için etkili ve dengeli bir iş takvimi oluşturun.

Bu şablon, kimin neyden sorumlu olduğunu netleştirmenize ve takım üyeleri arasındaki karışıklık ve yanlış anlaşılmaları azaltmanıza olanak tanır. Takım üyelerinin aynı sayfada olmasını ve bir hedef doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Takımınızın iş yüklerini görselleştirin ve planlayın

Görevleri takımlara grup düzeyinde atayın

Bir takımın üyelerine bireysel düzeyde görevler atayın

Her takım için son tarihler belirleyin

Program çakışmaları veya iş yükü fazlalığı durumunda ayarlamalar yapın

İdeal kullanım alanları: Dengeli ve net takım iş programları oluşturmak, takımlara görevler atamak ve iş yükü dağıtımını ve son teslim tarihlerini yönetmek

ClickUp ile Programınızı Düzenleyin ve İşlerinizi Takip Edin

Takvim şablonları, kişisel ve profesyonel hayatınızda önemli bir rol oynar; günlük, haftalık ve aylık programınızı düzenlemenize, işlerinizi takip etmenize ve iş-yaşam dengenizi korumanıza yardımcı olur.

Notion'un takvim şablonları iyi yapılandırılmış, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu olsa da bazı sınırlamaları vardır. İşte bu noktada ClickUp gibi daha gelişmiş platformlar öne çıkar. ClickUp, takvim planlama, düzenleme ve yönetimi çocuk oyuncağı haline getiren gelişmiş, son derece özelleştirilebilir takvim ve zaman yönetimi şablonlarından otomasyon ve yapay zeka özelliklerine kadar bir dizi araç sunar.

ClickUp'a kaydolun ve zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin.