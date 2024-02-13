verimlilik için 10 Ücretsiz İşleri Tamamlama (GTD) Şablonu

Bazı takımlar için sorun, uygulama aşaması değil, planlama aşamasıdır. Görevler hakkında düşünmek ve hangilerinin tamamlanması gerektiğine karar vermek, kişisel veya profesyonel olsun, herhangi bir çabanın en sıkıcı adımıdır.

Neyse ki, planlama sorunlarınız için doğru çözüm var: Getting Things Done (GTD) şablonları! Bunları kullanarak görev yönetimini çocuk oyuncağı haline getirin ve günün sonunda önemli olan şeye, yani eyleme odaklanın.

En uygun görev planlama aracını bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 10 ücretsiz GTD şablonu listesi hazırladık. Bu şablonların özelliklerini inceleyecek ve her birinden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi göstereceğiz.

GTD şablonu nedir?

Getting Things Done (GTD), ünlü verimlilik uzmanı David Allen tarafından geliştirilen bir görev yönetimi metodolojisidir. GTD'nin amacı, insanların görevlerle ilgili endişelerini yenmelerine ve beş basit adımda hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır:

Görevleri tek bir yerde toplama Bir görevin eyleme geçirilebilir olup olmadığını veya beklemeye alınabileceğini netleştirme ve karar verme Kategorilere göre düzenleme Düşünme, gözden geçirme ve güncelleme Katılım ve tamamlama

GTD sisteminin ayrılmaz bir parçası, hepsini bir araya getiren bir şablon olan "toplama aracı"dır. GTD şablonları, her adımın ilerlemesini izlerken görevleri toplamanızı, düzenlemenizi ve önceliklendirmenizi sağlayan önceden oluşturulmuş çerçevelerdir.

GTD şablonlarıyla daha verimli plan yapabilir ve çalışabilirsiniz. Önünüzde net bir yol haritası olduğunda, önemli görevleri veya son teslim tarihlerini gözden kaçırmak daha zor olur. Yapılacakları bilmek, kişisel veya profesyonel gelişiminiz için en iyi sonuçları elde etmeye odaklanmanızı sağlar. ?

İyi bir GTD şablonu nedir?

Doğru bir işleri tamamlama şablonu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Fonksiyonellik : Görevlerin kaydedilmesinden ilerlemenin izlenmesine kadar tüm GTD sürecini destekler

Basitlik : Temiz, düzenli bir düzene sahiptir ve haftalık gözden geçirme için kullanımı kolaydır

Esneklik : Şablonu çeşitli senaryolara göre ölçeklendirmenize ve uyarlayabilmenize olanak tanır

Erişilebilirlik : Birden fazla cihazdan erişim sağlayarak hareket halindeyken düzenleme yapmanızı sağlar

Entegrasyon: Kullandığınız diğer : Kullandığınız diğer verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar

kişisel Verimlilik için En İyi 10 GTD Şablonu

Görevleri yerine getirmek yerine düşünmek için daha fazla zaman harcamayın. Bu 10 harika GTD şablonundan birini kullanın ve kendinizi zahmetten kurtarın!

İster deneyimli bir GTD kullanıcısı olun, ister bu yöntemi yeni kullanmaya başlayan biri, bu şablonlar günlük iş akışınıza netlik ve kontrolgetirir. Ayrıca kullanımı ücretsizdir!

1. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Şablonlar binalar olsaydı, bu ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu bir gökdelen olurdu! Birçok özellik ve özel öğe ile birlikte gelir, hayatın size sunduğu tüm projeleri ve görevleri yönetmenizi sağlar. ?

İlk başta zor görünebilir, ancak şablon daha iyi gezinme için bir talimat belgesi sağlar. Bu listedeki diğer şablonların çoğu için de aynı şey geçerlidir!

Bir Klasör düzeyinde şablon olarak, çok sayıda Liste ve görünüm içerir. Gelen kutusu listesinde tüm görevlerinizi yakalayıp tanımlayarak başlayın. Ardından, GTD yönteminin oluşturucusu Allen'ın talimatlarına göre, görevlerin sürelerini tahmin edebilir, gerekli çaba düzeyine göre bir ila beş arasında derecelendirebilir ve eyleme geçirilebilir olup olmadıklarına karar verebilirsiniz.

Bir sonraki adım, görevleri uygun kategorilere ayırmaktır. İş, ev veya özel bir kategori gibi etiketler kullanarak görevlere bir bağlam verebilirsiniz. Ayrıca, görevleri aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer listelerde de sıralayabilirsiniz:

Planlanmış : Zaman blokları halinde görevleriniz için : Zaman blokları halinde görevleriniz için Takvim görünümü içerir

Proje Listesi : Projeleri , yani karmaşık görevleri bölümlere ayırmanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur

Referans: Gelecekteki görevler için yardımcı olabilecek materyallerle ilgilidir

Şablon, son teslim tarihleri değiştiğinde görevleri Gelen Kutusu'ndan Planlanmış listelerine aktarmak gibi zaman kazanmanızı sağlayan dört otomasyon seçeneğine sahiptir. En iyisi ise, bunları tercih ettiğiniz GTD iş akışına uyacak şekilde her zaman özelleştirebilirsiniz!

2. ClickUp İşleri Tamamlama Panosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşleri Tamamlama Panosu Şablonu

ClickUp'ın İşleri Tamamlama Panosu Şablonu, günlük yükümlülüklerinizi basit ve ilgi çekici bir şekilde sunarak daha az korkutucu hale getirir.

İki görüntüleme modu, yani görünümleri olan, yeni başlayanlar için uygun, liste düzeyinde bir şablondur. İlki, görevleri kartlar olarak görüntüleyen bir Kanban panosudur. Resimler ve renkli etiketlerle, sıradan bir sürece ferahlatıcı bir dokunuş katar. ?

Diğer görünüm aynı bilgileri içerir, ancak geleneksel yapılacaklar listesi biçiminde düzenlenmiştir.

Şablonu kullanmak, stressiz bir verimlilik deneyimi sunar. Liste veya Pano görünümünde yeni görevler ekleyin ve bunlar hakkında aşağıdakiler gibi ilgili bilgileri sağlayın:

Zaman tahminleri

İş, ev ve spor gibi hayatın farklı alanları için kategori etiketleri

Kişisel, bilgisayar, arama ve evrak gibi bağlam etiketleri

Enerji derecelendirmeleri

Öncelik etiketleri

Ön tanımlı olarak, görevler durumlarına göre gruplandırılır. Bir görevin durumunu güncellemek için, görevi belirlenen grup alanına sürükleyip bırakın. Gruplama ve sıralama kriterlerini ve diğer şablon öğelerini de özelleştirebilirsiniz.

3. ClickUp İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu

GTD konusunda deneyimli veya acemi olun, bu ClickUp İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu Verimlilik Şehrine birinci sınıf biletinizdir! ?

Çok sayıda işlev sunar, ancak kullanımı kolay ve sezgiseldir. Dört liste içeren klasör düzeyinde bir şablondur:

Fikirler: Potansiyel ve terk edilmiş görevleri saklayabileceğiniz ve daha sonra kullanmak üzere referans bırakabileceğiniz bir yer Yapılacaklar: Acil ve acil olmayan görevlerin ve bağımlılıkların listesi Takvim: Planlanmış görevlerin listesi ve etkinliklerin etkileşimli Takvim görünümü Projeler: Yaklaşan çok adımlı görevlerin listesi

Klasör düzeyinde, ait oldukları listeye bakılmaksızın önceki hafta ve diğer haftalara ait tüm görevleri içeren ana Görev Listesi görünümü'nü bulabilirsiniz.

Şablon ayrıca Beyaz Tahta görünümünde bir GTD akış şeması içerir. Bu kullanışlı diyagram, ClickUp'ta gerçekleşen tüm GTD sürecini anlamanıza yardımcı olur. Karşınıza çıkan her görevle ne yapacağınıza karar vermek için kendinize sorabileceğiniz bir dizi eylem ve sorudan oluşur. Özel iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirmekten çekinmeyin.

4. ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu

Bazen en basit çözüm en etkili çözümdür. ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu, minimalist tasarımı ve sağlam yetenekleriyle bu felsefeyi somutlaştırır.

Aynı bilgileri içeren iki görünüm arasından seçim yapabilirsiniz: Liste veya Pano. Elektronik tablolara alışkınsanız Liste görünümü daha pratik olabilir, görsel tipler ise genellikle Pano görünümünü tercih eder.

Hangi durumda olursanız olun, şablonu kullanarak tüm görevlerinizi ve ilgili bilgileri toplayın. Görevleri atayın, zaman çizelgeleri oluşturun ve aciliyet etiketleri atayarak öncelikler belirleyin.

Bu şablonun basitliği, size onu kişiselleştirme özgürlüğü de verir. Yeni listeler veya görünümler ekleyin ve şablonu çeşitli bağlamlara uyarlayın. Örneğin, Zihin Haritası veya Beyaz Tahta Görünümü'nü kullanarak beyin fırtınası yapabilir veya Google Dokümanlar dosyalarını platformda gömebilir ve düzenleyebilirsiniz.

5. ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yapılacak İşler Şablonu

GTD metodolojisine tamamen uymasa da, ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu verimliliğinizi artırabilir. Her takım veya iş için dinamik ve özelleştirilebilir bir görev yönetim sistemi sunar.

Bu liste düzeyindeki şablon üç görünümden oluşur:

Görev Listesi Haftalık Takvim Aylık Takvim

Liste görünümünde, tüm etkinliklerin kapsamlı bir listesini bulabilirsiniz. Etkinlikler, tahsis edilen tamamlanma süresini belirten Günlük, Haftalık ve Aylık gruplar halinde düzenlenmiştir. Sağdaki alanlara durum, son teslim tarihi ve öncelik gibi daha fazla bilgi girebilirsiniz. Görev türü alanında, Pazarlama veya BT gibi görevden sorumlu departmanı belirtin.

Takvim görünümlerinde, görevleri sürükleyerek planlayabilir veya yeniden planlayabilirsiniz. Zaten kullandığınız bir takvim uygulamanız varsa, daha akıcı bir ş Akışı için senkronizasyon yapabilirsiniz. ?️

İş odaklı olmasına rağmen, bu şablonu kişisel kullanım için kolayca uyarlayabilirsiniz. Görev türü kategorilerini kendi kategorilerinizle değiştirmeniz yeterlidir, hepsi bu kadar!

6. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu görev organizasyonu ve zaman yönetimini sorunsuz bir şekilde birleştirir. Son teslim tarihleriyle mücadele eden ve planlamalarını optimize etmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir GTD aracıdır. ⏰

Programlar Liste görünümünden de anlaşılacağı gibi, şablon yöneticiler düşünülerek tasarlanmıştır ve yöneticilerin çalışanlarının işlerini düzenlemelerine olanak tanır. Yine de, isimleri etkinliklerle değiştirerek ve birkaç küçük değişiklik yaparak şablonu kişisel kullanım için uyarlayabilirsiniz.

Geleneksel Liste ve Takvim görünümlerinin yanı sıra, şablon bir Toplantı Talep Formu görünümüyle birlikte gelir. Özelleştirin ve iş arkadaşlarınıza veya arkadaşlarınıza gönderin. ClickUp, sağlanan bilgileri kullanarak otomatik olarak bir görev oluşturur, böylece zamandan ve çabadan tasarruf edersiniz.

Şablonu iş için kullanmayı planlıyorsanız, yerleşik zaman takibi özelliğinden memnun kalacaksınız. Bu seçeneği, bir göreve tıklayıp Görev Tepsisini açarak bulabilirsiniz. Tepsiden bağımlılıklar, alt görevler ve yorumlar da ekleyebilirsiniz.

7. ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu

Günlük yükümlülüklerinizi izlemek için kullanabileceğiniz bir başka araç da ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu'dur. Basit olabilir, ancak işini son derece iyi yapar. Günlük görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Daha önce herhangi bir görev yönetimi aracı kullanmadıysanız, bu şablon başlamak için mükemmel bir yer olacaktır.

Görev Tepsisi'ni açtığınızda tüm işlevlerini gösteren görev düzeyinde bir şablondur. Üç kontrol listesi kategorisi ile birlikte gelir: Kişisel, İş ve Okul. Her zamanki gibi, bunları ve diğer neredeyse tüm öğeleri özelleştirebilirsiniz.

Şablonu, tüm görevleri ilgili kontrol listesi kategorilerinde listeleyerek kullanın. Açılır menüden zorluk seviyesini seçerek günün iş yükünü değerlendirin veya ek bilgi eklemek için dosya ve yorum ekleyin. Ayrıca, belirli görevlerin ne kadar çaba gerektirdiğine dair fikir edinmek için zamanı izleyebilirsiniz. Belirli bir konu hakkında düşünceleriniz mi var? Bunları yorumlara kaydedin. ?

Görevleri tamamladıkça, ilgili onay kutularını işaretleyin. İlerleme çubuğu, günlük tamamlanan görevlerin sayısına göre otomatik olarak güncellenir. Kontrol listesinin sağ tarafındaki günlüğünde tüm değişiklikleri inceleyebilirsiniz.

8. ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu

Önemli bir etkinlik mi var? ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonunu kullanarak etkinlikle ilgili tüm görevleri düzenleyin ve yönetin. Bu çok yönlü proje yönetimi aracı, tüm girişimlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Bu liste düzeyindeki şablon, üç özel görünümle birlikte gelir:

Eylem Adımları: Bir projenin tüm adımlarını ve atanan departman, son teslim tarihleri, öncelik ve karmaşıklık gibi ilgili bilgileri içeren bir Liste görünümü Hedefler: Departmanlara göre düzenlenmiş görevlerin ve alt görevlerin Pano görünümü Zaman çizelgesi: Liste görünümünden alınan son teslim tarihleri, : Liste görünümünden alınan son teslim tarihleri, bağımlılıklar ve diğer bilgilerle tanımlanan her departmanın eylemlerinin sırasını gösteren yatay bir Zaman Çizelgesi Görünümü

ClickUp'ın esnek yapısı sayesinde, şablonu her türlü etkinlik ve projeye uyarlayabilirsiniz.

9. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Vertex42'nin Excel Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak görevleri belgelendirin ve değerlendirin

Excel'i tercih ediyorsanız, Vertex42'nin Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu'nu beğeneceksiniz. Bu şablon, günlük görevleri toplamanızı, değerlendirmenizi ve ilerlemelerini izlemenizi sağlar!

İlk sütuna tüm görevlerinizi veya projelerinizi listeleyerek başlayın. Sonraki sütunlarda son teslim tarihlerini belirleyebilir, durumu güncelleyebilir, önceliği belirtebilir ve notlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca PICK modeli'ne göre görevleri değerlendirebilirsiniz:

Olası: Kolay, düşük değer Uygulama: Kolay, yüksek değer Zorluk: Zor, yüksek değer Kill: Zor, değeri düşük

Liste sekmesinde, SEÇ, durum ve öncelik sütunları için açılır menü kategorilerini özelleştirebilirsiniz.

Bu şablonu öne çıkaran şey, önceden ayarlanmış koşullu biçimlendirme kurallarıdır. Örneğin, bir görevin durumu tamamlandı olarak değiştiğinde, tüm bilgiler gri renge döner ve aktif görevler arasında daha az göze çarpar.

10. Google E-Tablolar Temel İşleri Tamamlama Şablonu Template. net

Şablonlar ile kapsamlı Google E-Tablolar Temel İşleri Tamamlama Şablonu ile her şeyin üstesinden gelin. net

Adından da anlaşılacağı gibi, Template.net tarafından sunulan bu Google E-Tablolar Temel İşleri Tamamlama Şablonu temel bir şablon değildir! GTD stratejinizi uygulamak ve projelerinizi mükemmel bir şekilde planlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Şablon birçok sekme ile birlikte gelir. Ana sekme Özet'tir ve size en önemli bilgilerin ve genel ilerlemenin bir özetini sunar. Diğer sekmeleri farklı GTD görev kategorileri için kullanabilirsiniz, örneğin:

Gelen kutusu

Bekleyenler Listesi

Proje Listesi

Bir Gün/Belki Liste

Her sekme, görev kategorisine göre uyarlanmış benzersiz bir düzene sahiptir. Örneğin, Gelen Kutusu sekmesi, erken aşamadaki önceliklendirme için çok önemli olan görev değerlendirmesine ayrılmış farklı sütunlara sahiptir.

Google E-Tablolar belgesi olan bu şablon, ilerlemenizi otomatik olarak bulutta kaydeder ve takım arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlar. ?‍?

En İyi 10 GTD Şablonu: Genel Bakış

Aşağıdaki tabloda her şablonun avantajlarını kısaca gözden geçireceğiz:

Şablon Ne için kullanılır? ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu Özellikler ve otomasyon seçenekleriyle dolu klasik bir GTD şablonu ClickUp İşleri Tamamlama Panosu Şablonu Görsel olarak çekici bir Pano görünümü ile daha basit bir GTD şablonu ClickUp İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu Süreci açıklayan akış şeması dahil, ihtiyacınız olan tüm GTD öğelerini içeren bir şablon ClickUp Basit Görev Yönetimi Şablonu Özelleştirme konusunda size bolca özgürlük sunan temel bir planlama aracı ClickUp Yapılacak İşler Şablonu İki Takvim görünümüne sahip iş odaklı planlama şablonu ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu Zaman yönetimi için ideal bir şablon, Toplantı Talebi formu ile birlikte ClickUp Günlük Yapılacaklar Şablonu Günlük planlama ve ilerleme izleme için kontrol listesi tabanlı şablon ClickUp Günlük Eylem Planı Şablonu Tüm adımları izlemenize ve yönetmenize yardımcı olan çok yönlü bir GTD proje planlama şablonu Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Yapılacaklar Listesi Şablonu PICK modeline göre görevleri tanımlamanıza ve değerlendirmenize olanak tanıyan bir planlama şablonu Google E-Tablolar Temel İşleri Tamamlama Şablonu Template. net İlerleme özeti dahil olmak üzere çeşitli sekmelere sahip kapsamlı bir GTD şablonu

GTD Şablonları ve ClickUp ile Verimliliğinizi Artırın

Verimli olmak kolay değildir, özellikle de dikkat dağıtan unsurlarla dolu günümüz dünyasında. ?‍?️

GTD şablonlarının yardımıyla görevlerinizi daha iyi organize edebilir ve hedeflerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu şablonlar, hedeflerinize bağlı kalmanızı, öz disiplini sürdürmenizi ve hem kişisel hem de profesyonel çabalarınızda daha büyük başarılar elde etmenizi sağlar.