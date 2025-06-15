Microsoft Teams Fiyatlandırması: Planlar, Özellikler ve Alternatifler

Hemen hemen her sektördeki profesyoneller Microsoft Teams'in değerini bilir. İşyerinde iletişimi kolaylaştırır. Küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketlere hitap ettiği için çeşitli fiyatlandırma yapıları sunar.

Peki bu planlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl? Fiyat, aldığınız özelliklere değer mi? Daha iyi Microsoft Teams alternatifleri var mı? Hadi inceleyelim.

Microsoft Teams ve ClickUp: Hızlı Karşılaştırma Özellik Microsoft Teams ClickUp Amaç İletişim odaklı Hepsi bir arada iş yönetimi Görev Yönetimi Eklentiler gerekir (Planner, MS Project) Listeler, Panolar, Gantt vb. ile birlikte yerleşik olarak sunulur. Belgeler OneNote/Word ile sınırlı AI ile yerel belgeler, gerçek zamanlı düzenleme, görev bağlama Toplantılar Sohbet ve video; Copilot ekstra Yerleşik toplantı araçları, AI Notetaker, asenkron Klipler Görsel İşbirliği Ayrı Beyaz Tahta uygulaması Görevlere bağlı yerleşik Beyaz Tahtalar Otomasyon Power Automate aracılığıyla (karmaşık) Yerleşik, kullanımı kolay otomasyonlar Entegrasyonlar Microsoft uygulamalarıyla güçlü teams, Zoom, Slack dahil 1000'den fazla entegrasyon Fiyatlandırma Tam işlevsellik için gerekli eklentiler Takımınızın ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilen esnek planlar

Microsoft Teams nedir?

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams'i dijital ofis alanınız olarak düşünün. Takım iletişimi araçlarını (sohbet, video toplantıları, dosya paylaşımı ve uygulama entegrasyonları) tek bir yerde birleştirir.

Önemli güncellemeleri vurgulayabilir, konuşmada dosya paylaşabilir ve tartışmaları odaklanmış takım kanallarına bölebilirsiniz. Bu dosya paylaşım yazılımı, sohbetlerden SharePoint ve OneDrive'a belgeleri otomatik olarak depolar ve her şeyi düzenli tutar.

Microsoft Teams, uzaktan toplantıları daha insancıl hale getirmek için yerleşik bir sesli ve görüntülü arama sistemine de sahiptir. AI destekli gürültü engelleme özelliğini kullanarak arka plan gürültüsünü bloklayabilir ve kristal netliğinde konuşmaların keyfini çıkarabilirsiniz.

Toplantıları planladıktan sonra, Teams takviminizde izleyebilir ve Outlook ile senkronize edebilirsiniz. AI destekli Microsoft Copilot, toplantıları özetlemenize, eylem öğeleri oluşturmanıza ve sohbet içinde yanıt taslakları hazırlamanıza yardımcı olur.

Birden fazla araç kullanıyorsanız, Microsoft Teams, Word ve Excel gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla ve üçüncü taraf araçlarla entegre olur.

Microsoft Teams Fiyatlandırma Planları

Microsoft Teams fiyatlandırma yapısı biraz karmaşık olabilir. Ancak endişelenmeyin. Her katmanın neler sunduğunu size ayrıntılı olarak anlatacak ve akıllı bütçe kararları almanıza yardımcı olacağız. İhtiyaçlarınıza uygun özelliklere sahip bir plan seçebilmeniz için her MS fiyatlandırma planına genel bir bakış sunuyoruz.

Ücretsiz plan

Microsoft Teams ücretsiz planı, temel gereksinimleri olan küçük takımlar ve kişisel projeler için uygundur.

Anahtar özellikler

100 katılımcıya kadar toplantılar düzenleyin

30 saate kadar sınırsız bire bir görüşme yapın

60 dakikaya kadar süren grup toplantılarına katılın

Dosyaları paylaşın ve yerleşik arama araçlarını kullanın

Sınırlamalar

Kullanıcı başına yalnızca 5 GB bulut depolama alanı

Grup toplantıları 60 dakika sonra sona erer

İş e-posta adresleri yok

Sınırlı Microsoft 365 uygulama entegrasyonu

Kimler için uygundur? Bu plan, karmaşık gereksinimleri olmayan temel işbirliği ihtiyaçları için uygundur.

Microsoft Teams Essentials planı

Bu plan, Teams'i popüler Microsoft Office uygulamalarının web sürümleriyle birleştirir.

Anahtar özellikler

En fazla 300 katılımcıyla 30 saate kadar grup toplantıları düzenleyin

Kişi başına 10 GB dosya depolayın

Transkriptlere erişin ve toplantıları kaydedin

İngilizce canlı altyazıları açın

Sınırlamalar

Gelişmiş kullanıcı denetimleri yok

Eksik masaüstü Office uygulamaları

Sınırlı raporlama seçenekleri

Microsoft 365 Copilot bir eklenti olarak kullanılabilir

Fiyatlandırma

aylık 4 $, kullanıcı başına

Kimler için uygundur? Bu plan, çevrimiçi toplantı aracına ihtiyaç duyan ancak tam Microsoft 365 paketini istemiyen küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için yararlıdır.

Microsoft 365 İş Temel planı

Bu plan, Teams'i popüler Office uygulamalarının web sürümleriyle birleştirir.

Anahtar özellikler

Özel iş e-postaları kurun

Kişi başına 1 TB depolama alanı edinin

300 kullanıcıya kadar yönetme

Tüm Microsoft Teams toplantı özelliklerini kullanın

Bir aylık ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Sınırlamalar

Eksik video düzenleme araçları

Paylaşılan çalışma alanları yok

Çevrimiçi ve telefonlarda sınırlı Office uygulamaları

Microsoft 365 Copilot bir eklenti olarak kullanılabilir

Fiyatlandırma

aylık 6 $, kullanıcı başına

Kimler için uygundur? Bu plan, çevrimiçi toplantı araçlarına ve temel Office uygulamalarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli şirketlere fayda sağlayacaktır.

Microsoft 365 İş Standard planı

Tüm özelliklere ve gelişmiş araçlara ihtiyaç duyan takımlar bu planı değerlendirmelidir.

Anahtar özellikler

Kayıt ve raporlama özellikli web seminerleri düzenleyin

İşbirliğine dayalı çalışma alanlarında ekip çalışması için Microsoft Loop'u kullanın

Clipchamp ile videoları düzenleyin

Gelişmiş güvenlik araçları edinin

Bir aylık ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Sınırlamalar

Diğer plana kıyasla daha yüksek aylık maliyetler

Öğrenme eğrisi dahildir

Bazı araçlar kullanılmayabilir

Microsoft 365 Copilot bir eklenti olarak kullanılabilir

Fiyatlandırma

12,50 $/ay, kullanıcı başına

Hedef kitle: Office uygulamalarını yoğun olarak kullanan ve gelişmiş güvenliğe ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli işletmeler bu çözümden yararlanabilir.

Microsoft Teams Fiyatlandırmasının Artıları ve Eksileri

Microsoft Teams'in birden fazla fiyatlandırma planı vardır, ancak maliyeti ihtiyaçlarınıza uygun mu? Fiyatlandırma stratejisinin artılarını ve eksilerini tartışalım.

👍 Microsoft Teams fiyatlandırmasının avantajları

Microsoft Teams planları, cazip avantajları ile dikkat çekici bir seçimdir. Şunları yapabilirsiniz:

Potansiyelini değerlendirmek için ücretsiz bir planla başlayın

Microsoft 365 İş Temel veya Microsoft 365 İş Standart planlarını seçtiğinizde OneDrive, Outlook ve Office gibi Microsoft 365 uygulamalarını da edinin

İş Temel ve Standart planlarında 1 TB bulut depolama alanı elde edin; belgeler ve medya için bolca alan

Sınırsız grup toplantısı düzenleyin ve gün boyu süren atölye çalışmaları veya eğitim oturumları organize edin

Hassas iletişimleri korumak için gelişmiş güvenlik ve erişim denetimleri gibi Business Premium özelliklerinin keyfini çıkarın

👎 Microsoft Teams fiyatlandırmasının dezavantajları

Ne yazık ki, MS Teams'in maliyet yapısı açısından bazı dezavantajları vardır.

Microsoft 365 Business Basic ve Microsoft 365 Business Standard planları arasında önemli bir fiyat farkı vardır

Microsoft Teams'in ücretsiz sürümünde, grup aramaları en fazla 60 dakika ve 100 katılımcı ile sınırlıdır. Bu, sıradan kullanıcıların Microsoft Teams'in temel arama özelliklerini deneyimlemelerini engeller

Web semineri barındırma ve video düzenleme gibi özellikler için daha pahalı Business Standard veya Microsoft Teams Premium abonelikleri gerekir

Microsoft 365 Copilot, temel plan fiyatlarının ötesinde ek harcama gerektirir

Çok sayıda seçenek ve araç olduğundan, maliyetler ne kadar yüksek olursa, bunları öğrenmek için o kadar fazla zaman harcarsınız

🤓 Biliyor muydunuz? Microsoft Teams, Slack'e yanıt olarak geliştirildi ve Microsoft'un Slack'i satın alma girişiminin 2016'da başarısızlıkla sonuçlanmasından sadece birkaç ay sonra geliştirildi.

Microsoft Teams'e alternatifleri neden düşünmelisiniz?

Teams, Microsoft ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olurken, Microsoft dışındaki araçlarla bağlantı kurmak zor olabilir. Bu, büyümenizi sınırlayabilir.

Microsoft Teams alternatiflerini değerlendirmeniz için dört anahtar neden:

1. Çok katmanlı fiyatlandırma yapısı

Microsoft Teams fiyatlandırma planları, ücretsiz planlardan Microsoft 365 Business Standard gibi premium ücretli planlara kadar çeşitlilik gösterir. Ancak, bazı kullanıcılar gerekli özelliklerin yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcut olduğunu ve bunun maliyet açısından engelleyici olabileceğini düşünebilir.

Kuruluşunuzun tüm paket hizmetlere ihtiyacı yoksa, kullandığınızdan daha fazlasını ödemeniz gerekir.

2. Kullanıcı arabirimi zorlukları

Microsoft Teams'in arayüzü, özellikle ekosisteme yeni başlayan kullanıcıları zorlayabilecek birçok özellik barındırır. Önceden var olan bir yapı olmadığı için, kurulumu çok zaman alabilir.

Kanalları oluşturmalı, adlarını belirlemeli ve bunları ilgili takımlarla sıfırdan uyumlu hale getirmelisiniz. Bu kanalların bir kopyasını oluşturmak da manuel bir görevdir.

3. Görev yönetimi sınırlamaları

MS Project (bir Microsoft Teams proje yönetimi yazılımı ürünü), bir görev yönetimi entegrasyon sistemidir. Ancak, MS Teams'i proje yönetimi için kullanmak için ayrı bir lisans satın almanız gerekir.

Bu, daha küçük takımlar veya sınırlı bir bütçeyle çalışanlar için zor olabilir. Öğrenme eğrisi de diktir ve görev gereksinimlerini yerine getirmek için birden fazla uygulamayı öğrenmeniz gerekir.

4. Ölçeklendirme ve büyüme engelleri

MS Teams, gizli kanalları 30 ile sınırlar. Kullanıcı yönetimi için, takım başına 200 standart kanal sınırı ile en fazla 250 üyeye izin verilir.

İlk başta çok fazla gibi görünebilir, ancak her müşteri projesinin kendi bağımsız kanalına ihtiyaç duyduğu bir danışmanlık firmasını düşünün. Bu firmalar bu sınıra beklenenden daha hızlı ulaşabilir.

👀 Biliyor muydunuz? İşletmelerin %67'si COVID-19 salgını sonrasında yeni işbirliği araçları kullanmaya başladı.

ClickUp: Microsoft Teams'e Kapsamlı Bir Alternatif

Çalışanlar uygulamalar arasında anahtar değiştiriyor Günde 1.200 kez —haftada yaklaşık 4 saat dikkatini yeniden odaklamak için.

Bağlantısız araçlara dağılmış projeler, bilgiler ve iletişim sizi yavaşlatabilir. Aslında, birden fazla araç kullanan takımlar, aşırı yük hissinin yanı sıra uyumsuzluk, yanlış iletişim ve güven sorunları gibi daha büyük işbirliği zorluklarıyla karşılaşır.

ClickUp bunu sizin için hızlı ve kolay bir şekilde çözebilir. ClickUp, görev yönetimi, proje yönetimi, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar, toplantılar ve otomasyonu tek bir platformda birleştirir. Bu, iletişim, dokümantasyon ve görev izleme için birden fazla araç arasında geçiş yapmanız gerekmediği anlamına gelir; her şey merkezileştirilmiştir.

Otomasyon ve Entegrasyonlar: Tekrarlayan işleri otomatikleştirin ve gerekirse Microsoft Teams gibi araçlarla entegre edin

Görev ve Proje Yönetimi: Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve iş akışlarını yönetin

Sohbet ve İletişim: Teams kanallarına benzer, gerçek zamanlı takım iletişimi için yerleşik sohbet.

Belgeler ve Bilgi Yönetimi: Çalışma alanınızda belgeler oluşturun, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın.

Beyaz Tahtalar: Beyin fırtınası ve planlama için görsel işbirliği.

Toplantılar ve Klipler: Toplantılar planlayın, asenkron video mesajları kaydedin ve toplantı notları ve transkripsiyon için yapay zeka kullanın.

Neden Microsoft Teams yerine ClickUp'ı seçmelisiniz?

Son teslim tarihinizin bir saat sonra olduğunu düşünün. Görevleriniz bir uygulamada, sohbetleriniz başka bir uygulamada ve en son proje zaman çizelgesi bir e-posta konusunun içinde kaybolmuş durumda. ClickUp ile görevleri, belgeleri ve zaman çizelgelerini tek bir görünümde birbirine bağlayabilir, güncellemeleri bulabilir ve projenizi zamanında teslim edebilirsiniz.

Microsoft Teams esas olarak iletişime odaklanırken, ClickUp tüm operasyonlarınızı tek bir çatı altında toplar. Daha kapsamlı proje ve görev yönetimi, yerleşik belgeler ve daha sağlam iş akışı otomasyonu sunar. Ayrıca, Teams'ten vazgeçmeye henüz hazır değilseniz, geçiş yapmadan ClickUp Microsoft Teams entegrasyonunu da kullanabilirsiniz.

İş mesajlaşma uygulaması olarak MS Teams'i kullanan takımlar için ClickUp, proje güncellemelerini, görevleri ve tartışmaları tek bir yerde yönetir; artık dağınık bilgiler yok, sadece organize takım çalışması var.

ClickUp'ta Microsoft Teams entegrasyonunun nasıl yararlı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Teams sohbetlerinde ClickUp Görevlerinin bağlantılarını paylaşın, böylece takım arkadaşlarınız uygulamalar arasında geçiş yapmadan görevlerin durumunu, önceliğini ve son teslim tarihlerini anında görebilir

Görev Oluştur komutunu kullanarak hızlı tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Teams'te yeni yorumlar, durum değişiklikleri ve dosya yüklemeleri için otomatik bildirimler alın

Anahtar özellikler

1. İletişimi yolunda tutmak için gerçek zamanlı sohbet

Takım işbirliği ve bağlam içinde kalmak için ClickUp Sohbet'i kullanın

ClickUp Sohbet, konuşmaları görevlere, projelere ve belgelere bağlayarak beyin fırtınası yapmanızı sağlar.

Öncelikle tartışmalara odaklanan MS Teams'in aksine, ClickUp her sohbete bağlam ekler, böylece konuşmaları eylem öğelerine dönüştürmeyi ve etkili iletişim stratejileri geliştirmeyi kolaylaştırır.

ClickUp Sohbet'in öne çıkan özellikleri:

Mesajları tek bir tıklama ile görevlere dönüştürerek önemli tartışmaların gerçek sonuçlara yol açmasını sağlayın

Bilgi kaybını önlemek için her sohbeti ilgili görevlere, belgelere ve güncelleştirmelere otomatik olarak bağlayın

ClickUp Sohbet'i kullanarak mesajları ilgili takım üyelerine atayın

ClickUp AI'yı kullanarak cevaplar önerin, sohbet konularını özetleyin ve görevler oluşturup atayarak takımların düzenli çalışmasını sağlayın

Mesajları belirli görevlere ve projelere ekleyin, böylece tartışmalar alakalı ve yapılandırılmış kalır

Konuşmaları takımlar, projeler veya konularına göre yapılandırmak için özel Alanlar oluşturun ve maksimum netlik elde edin

2. Beyaz Tahtalar ile görsel işbirliği

ClickUp Beyaz Tahtalarında fikirleri görevlere dönüştürün

MS Teams, Microsoft Beyaz Tahta'yı harici bir araç olarak sunarken, ClickUp'ta yerel bir çözüm bulunmaktadır. Kullanıcılar, ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapabilir ve planlama yapabilir. Takımların fikirleri, iş akışlarını ve stratejilerini gerçek zamanlı olarak haritalamasına yardımcı olur.

Görevleri doğrudan beyaz tahtadan bağlayabilir ve aynı arayüzde fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, Beyaz Tahta, ClickUp Sohbet ve ClickUp Proje Yönetimi ile entegre edilmiştir. Bu aracın dinamik yapısı, görevleri çalışma alanınızda görsel olarak birbirine bağlayarak iletişimi geliştirir ve takımınıza aynı yerde beyin fırtınası yapma ve işbirliği yapma fırsatı sunar.

3. Toplantıları ClickUp ile yönetin

ClickUp Meetings, notlarınızı, eylem öğelerinizi ve takiplerinizi saklamak için merkezi bir yer sağlar ve düzenli ve hesap verebilir olmanıza yardımcı olur. ClickUp AI Notetaker, toplantıları otomatik olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir toplantı notları oluşturur, böylece takımınızın zamanından tasarruf eder ve hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

Etkili toplantılar düzenlemek için şunları yapabilirsiniz:

Gelişmiş biçimlendirme seçeneklerini kullanarak anahtar noktaları vurgulayın, fikirleri yapılandırın ve sezgisel bir düzenleyicide toplantı bilgilerini düzenleyin

Toplantı yorumlarını atanabilir görevlere dönüştürerek kayıt tutun ve herkesin son teslim tarihleri konusunda aynı sayfada olmasını sağlayın

Toplantı gündemlerini kontrol listesi olarak oluşturun ve tartışılan konuları işaretleyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

Haftalık, aylık veya proje bazlı toplantılar için yinelenen görevler ayarlayarak ve gündemleri önceden planlayarak zaman kazanın

Notları biçimlendirmek, görevleri atamak veya toplantı belgelerini güncellemek için eğik çizgi komutlarını kullanarak hemen harekete geçin

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

4. Belgeleri tek bir yerden yönetin ve görevleri görünüm

ClickUp Belgeleri'nde işbirliğine dayalı canlı düzenlemenin keyfini çıkarın

Takımlar, ClickUp'ta işlerini yönetmek için birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz. Sohbetten görevler oluşturabilir ve atayabilir, bunları ilgili tartışmalara bağlayabilir ve ClickUp Belgeleri'nde takım üyelerinizle işbirliği yapabilirsiniz.

Takım üyeleri, yazma göstergeleri, yorumlar ve revizyon izleme gibi özellikleri kullanarak Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir. ClickUp Belgeler, içerik yazma, özetleme ve çeviri konusunda yardımcı olabilecek ClickUp AI ile birlikte gelir.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdaki en önemli güncellemelere genel bir bakış elde edin

İşlerinizi görüntülemek ve görevlerinizi yönetmek için ClickUp'ın Takvimini kullanabilirsiniz.

ClickUp Takvim, zamanlama çakışmalarını tespit eder, proje ilerlemesini izler ve ekosistemi içindeki zaman çizelgelerini ayarlar. Microsoft Teams'in temel takvim entegrasyonunun aksine, ClickUp'ın takvimi daha sezgiseldir ve görev odaklı zamanlama sunar.

Kişisel, takım ve harici takvimleri (Google, Outlook, Apple) tek bir görünümde üst üste bindirerek tüm taahhütleri tek bir yerde görebilirsiniz. Bu, özel renk kodlu görünümler kullanarak hangi görevlerin ilerleme aşamasında, gecikmiş veya tamamlandığını anında belirlemenizi sağlar.

5. ClickUp Clips ile eşzamansız video mesajlaşma

ClickUp Clips'i kullanarak takımınızla eşzamansız iletişim kurun

Video iletişime güvenen takımlar için ClickUp Clips, günlük toplantılardan bir tatil gibidir.

Bunlarla, sanal toplantı kurallarını korumak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. ClickUp Clips'i kullanarak eğitimleri veya talimatları kaydedin ve ileride başvurmak üzere önemli tartışmalardan oluşan bir kitaplık oluşturun.

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6. Bağlamsal geri bildirim için işbirliği

ClickUp Yorumları Atama özelliğini kullanarak yorumları ClickUp Görevlerine dönüştürün veya takıma atayın

Bir sorun olması durumunda, ayrı bir e-posta göndermek veya farklı bir sohbette bir iş arkadaşınıza ping atmak yerine, ClickUp Yorumları Atama özelliğini kullanarak sorguyu doğrudan onlara yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Entegrasyonları tüm konuşmalarınızı ve projeyle ilgili tartışmalarınızı merkezileştirerek düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp Zoom Entegrasyonu, bir ClickUp görevinden doğrudan Zoom görüşmesi başlatmanıza olanak tanır. Ayrıca toplantı kayıtlarını ve özetlerini projelere bağlayabilirsiniz.

Bu arada, ClickUp Slack Entegrasyonu, tek bir tıklama ile Slack mesajlarından görevler oluşturmanıza ve iki platform arasındaki tartışmaları senkronize etmenize olanak tanır.

Fiyatlandırma genel bakış

ClickUp, her boyuttaki takıma uygun esnek fiyatlandırma planları sunarak Microsoft Teams'e uygun maliyetli bir alternatif sağlar. Planların ayrıntılı dökümü aşağıda verilmiştir:

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Sonsuza kadar ücretsiz plan, birçok takımın ihtiyaç duyduğu temel proje yönetimi araçlarını içerir.

Anahtar özellikler

Sınırsız görev ve proje oluşturun

Özel proje şablonları oluşturun

Görevlere harcanan zamanı izleyin

Gantt grafiklerini kullanın (100 kullanımla sınırlı)

7/24 canlı destek alın

100 MB'a kadar dosya depolayın

Ayda 100 otomasyon eylemi gerçekleştirin

Kimler için? Proje yönetimi araçlarını kullanmaya başlayan ve temel özellikleri ücretsiz olarak kullanmak isteyen küçük takımlar, serbest çalışanlar veya bireyler için idealdir

Sınırsız plan

Bu planda ücretsiz katman sınırları yoktur, bu da takımlara daha fazla esneklik sağlar.

Anahtar özellikler

Gantt grafikleri ve kaynak yönetimindeki tüm sınırları kaldırın

Özel formlar oluşturun ve Özel Alanlar ekleyin

Ayda 1.000 otomasyon eylemi gerçekleştirin

Sınırsız depolamaya erişin

Özel proje şablonları oluşturun

Öncelikli destek alın

Sınırsız gösterge paneli kurun

Kimler için? Bütçesini zorlamadan eksiksiz bir proje yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar

İş planı

İş planı, Scrum takımları için burndown grafikleri ve özel raporlama gibi Microsoft Teams'te bulunmayan gelişmiş özellikler ekler.

Anahtar özellikler

Özel grafikler ve bileşenler oluşturun

Gelişmiş iş akışı otomasyonları oluşturun

Ayda 10.000 otomasyon eylemi gerçekleştirin

Gelişmiş zaman takibi ve özel izinlere erişin

İş yükü grafikleri oluşturun ve zaman çizelgesi görünümleri alın

Kimler için? Scrum kullanan veya ayrıntılı proje analizi ve raporlamasına ihtiyaç duyan orta ölçekli takımlar

Enterprise planı

Enterprise planı, büyük kuruluşlar için uygun özelliklerle kurumsal düzeyde güvenlik ve özelleştirme sağlar.

Anahtar özellikler

Özel kurulum yardımı alın ve Enterprise API'ye erişin

Sınırsız özel rol ayarlayın

Tek oturum açma (SSO) kullanın

Sınırsız otomasyon çalıştırın

Özel güvenlik özelliklerine ve HIPAA uyumluluğuna erişin

Kimler için? Gelişmiş güvenlik, özelleştirme ve özel destek gereksinimleri olan büyük kuruluşlar

ClickUp'ın fiyatlandırmasının tüm yönlerine buradan göz atın

Pharmacy Mentor Müşteri İlişkileri Müdürü Lewis Norwood şöyle diyor:

ClickUp, işimizin çok daha verimli hale gelmesine yardımcı oldu; zaman tasarrufu sağladı, gereksiz toplantıların sayısını azalttı ve çalışan ve müşteri memnuniyetini büyük ölçüde artırdı.

ClickUp, işimizin çok daha verimli hale gelmesine yardımcı oldu; zaman tasarrufu sağladı, gereksiz toplantıların sayısını azalttı ve çalışan ve müşteri memnuniyetini büyük ölçüde artırdı.

ClickUp ile daha iyi işbirliği yapın

MS Teams, Microsoft ekosistemine zaten entegre olanlar için uygundur. Sohbet ve video seçeneklerini kullanarak diğerleriyle iletişim kurabilir ve iş akışını bölmek için odaklanmış kanallar oluşturabilirsiniz. Ancak, görev yönetimi özelliklerinin olmaması birçok kişi için bir engel olabilir.

Görev atamalarını ve ilerleme izlemeyi yönetmek için Planner veya Project gibi ek araçlar gerekirken, ClickUp yerleşik görev listeleri, Kanban panoları, Gantt grafikleri ve iş yükü görünümleri ile birlikte gelir.

Birden fazla görev ve takım yönetimi aracına yatırım yapmak, genel giderleri artırabilir ve karışıklığa neden olabilir. Her şeyi entegre eden tek bir platformu tercih etmek, bu engelleri ortadan kaldırır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha akıllı çalışın.