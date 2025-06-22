Kampanyalarınızı Otomatikleştirmek için En İyi AI E-posta Pazarlama Oluşturucular

E-posta pazarlama: Yazarsınız, gönderirsiniz, umut edersiniz... ve sonra her şeyin nerede ters gittiğini merak edersiniz.

İyi haber mi? Artık konu satırları veya CTA'lar için kafa yormak zorunda değilsiniz. AI e-posta oluşturucular, yüksek dönüşüm oranına sahip e-postaları saniyeler içinde oluşturur; tahminde bulunmanıza gerek kalmaz.

Verileri analiz eder, içeriği kişiselleştirir ve hatta gönderim zamanlarını optimize eder, böylece siz stratejiye odaklanırken AI geri kalan her şeyi halleder.

İster bir startup işletiyor ister bir e-ticaret markasını büyütüyor olun, bir AI aracı kampanyalarınızı otomatikleştirmenize ve sadece birkaç tıklama ile açılma oranlarını artırmanıza yardımcı olabilir.

AI e-posta oluşturucunun nasıl çalıştığını anlayalım ve en iyilerini tanıyalım.

Bir AI e-posta pazarlama oluşturucusunda nelere dikkat etmelisiniz?

Daha iyi e-postalar oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda AI yazma aracı ve hedef kitlenizin ilgisini daha etkili bir şekilde çekmenize yardımcı olacak AI destekli e-posta pazarlama araçları varken, doğru olanı nasıl seçersiniz?

İşte nasıl:

AI destekli kişiselleştirme : Müşteri verilerini, davranışlarını ve tercihlerini kullanarak alıcıya özel mesajlar oluşturan bir araç arayın

Ş Akışı otomasyonu : E-posta otomasyon ş akışlarını uygulamanıza , hedef kitleleri segmentlere ayırmanıza ve terk edilmiş sepetler veya haber bülteni kayıtları gibi kullanıcı eylemlerine göre e-postaları tetikleyicilerle çalıştırmanıza olanak tanıyan bir araç seçin

Yüksek kaliteli yazım : Markanızın sesine uygun, ilgi çekici ve insan benzeri metinler oluşturmak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanan AI e-posta oluşturucuları seçin

Veriye dayalı içgörüler : A/B testi, performans analizi ve AI destekli öneriler sunan platformları arayın, böylece konu satırlarını iyileştirebilir, tıklama oranlarını artırabilir ve dönüşümleri en üst düzeye çıkarabilirsiniz

Entegrasyonlar: CRM'niz (HubSpot veya Salesforce gibi), e-ticaret platformunuz (Shopify, WooCommerce) veya analiz araçlarınızla entegre olan bir : CRM'niz (HubSpot veya Salesforce gibi), e-ticaret platformunuz (Shopify, WooCommerce) veya analiz araçlarınızla entegre olan bir AI e-posta pazarlama aracı seçerek daha sorunsuz bir iş akışı sağlayın

En İyi AI E-posta Pazarlama Oluşturucularına Genel Bakış

Araç Öne Çıkan Özellik En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Görev yönetimi, e-posta planlama şablonları ve yapay zeka destekli öneriler Kapsamlı e-posta pazarlama proje yönetimi Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur HubSpot AI destekli gelen pazarlama otomasyonu ve CRM entegrasyonları Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri ve kampanya otomasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar koltuk başına aylık 20 $'dan başlar Mailchimp Gelişmiş analitik ve A/B testi ile kullanıcı dostu Güçlü analiz ve otomasyon ile basitlik Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 13 $'dan başlar ActiveCampaign AI ile geliştirilmiş e-posta kişiselleştirme ve çok kanallı kampanyalar Otomasyon ile kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Omnisend E-posta, SMS ve push bildirimleriyle çok kanallı pazarlama Gelişmiş e-posta ve SMS pazarlamasına sahip e-ticaret işleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 11,20 $/aydan başlar Copy. ai Çekici e-posta metinleri için AI tarafından oluşturulan içerik Pazarlamacılar için hızlı içerik oluşturma Özel fiyatlandırma Brevo E-posta, SMS ve sohbet pazarlamasını birleştirir İşletmeler için çok kanallı iletişim Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar GetResponse Web seminerleri ve açılış sayfası özellikleriyle e-posta otomasyonu Hepsi bir arada e-posta pazarlama ve web seminerleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Jasper AI Marka sesini özelleştirerek AI destekli içerik oluşturma Yüksek kaliteli e-posta metin yazımı ve otomasyon Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Hypotenuse AI Yüksek hacimli e-posta pazarlaması için ölçeklenebilir içerik oluşturma Yüksek hacimli, yüksek kaliteli e-posta pazarlama içeriği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 150 $'dan başlar

En İyi 10 AI E-posta Pazarlama Oluşturucu

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (E-posta pazarlamasını proje yönetimi ve takım işbirliği ile entegre etmek için en iyisi)

ClickUp, içerik, zaman çizelgeleri, strateji ve işbirliğini tek bir platformda bir araya getiren kapsamlı bir pazarlama operasyonları merkezidir.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, konu satırlarından e-posta girişlerine, ilgi çekici eylem çağrılarına ve takip mesajlarına kadar her şeyi taslak haline getirerek e-posta yazma sürecini optimize eder.

E-posta içeriği oluştururken, son teslim tarihleri ve atanan kişilerle birlikte ilgili yazma, düzenleme ve onay görevlerini otomatik olarak oluşturabilir. Ayrıca projeler, belgeler, görevler ve konuşmalardan ilgili bağlamı da alır, böylece her şey birbiriyle bağlantılı kalır.

En iyi yanı ne mi? ChatGPT ve Claude gibi en iyi LLM'ler arasında ClickUp Brain'den anahtar ile geçiş yapabilir ve en uygun tonu ve yapıyı elde edebilirsiniz.

Fikirlerinizi belirledikten sonra, bunları düzenleme zamanı gelir. ClickUp Belgeleri ile platformlar arasında geçiş yapmadan konu satırlarını, e-posta metinlerini, takip mesajlarını, kampanya özetlerini ve e-posta pazarlama kontrol listelerini taslak haline getirebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Birden fazla takım üyesi aynı anda bir belgeyi düzenleyebilir, yorum bırakabilir, düzenlemeler önerebilir veya girdi veya onay için takım arkadaşlarını etiketleyebilir. Bu, yazarların, tasarımcıların ve yöneticilerin içerik üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını ve geri bildirim döngülerini kısa tutmasını kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri ile işbirliğine dayalı, etkileşimli bir belgede fikirleri düzenleyin

Kampanyaları planlama ve görselleştirme zamanı geldiğinde, görev planlama yazılımı ve takvim uygulamasının özelliklerini bir araya getiren bir araca ihtiyacınız vardır.

ClickUp Takvim, görevlerinizi, etkinliklerinizi ve toplantılarınızı herkesin uyumlu ve zamanında çalışmasını sağlayan net ve görsel bir programda bir araya getirir. Bir kampanyayı değiştirmek veya zaman çizelgelerini ayarlamak gerektiğinde, görevleri pazarlama takviminize sürükleyip bırakabilirsiniz.

Sürükle ve bırak planlama, günlük anlık görüntüler ve birikmiş iş izleme, hızlı ilerleyen kampanyalarda hiçbir adımın atlanmamasını sağlar.

Kampanyanızı başlatmaya hazır mısınız? ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi Yazılımı, e-posta kampanyalarını tek bir merkezi alanda planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize olanak tanır. Her e-posta kampanyası için özel klasörler, listeler ve görevler oluşturabilir ve ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak açık görevleri, kampanya durumunu ve anahtar metrikleri izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın E-posta Proje Yönetimi Yazılımı ile e-posta kampanyalarınızı düzenleyin ve performansını izleyin

Takımınızın verimliliğini daha da artırmak için ClickUp Otomasyonları tekrarlayan işleri devralır. Görevleri manuel olarak güncellemek, onayları takip etmek veya son teslim tarihlerini takip etmek yerine, eylem tabanlı tetikleyiciler kullanarak görevleri otomatik olarak atayabilir veya düzenli haber bültenleri, takipler veya sezonluk promosyonlar için yinelenen görevler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile e-posta kampanyası iş akışlarını otomatikleştirin

E-posta pazarlama girişimlerinizin verimliliğini artırmak için önceden tasarlanmış bir çerçeveye ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonunu deneyin.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın E-posta Pazarlama Şablonu ile e-posta kampanyalarınızın planlamasını, yürütülmesini ve izlenmesini kolaylaştırın

📣 ClickUp iş başında: Bir bahar promosyon kampanyası planladığınızı hayal edin: Takımınız ClickUp Belgelerinde e-posta metinlerini hazırlar, ClickUp Brain'i kullanarak konu satırlarını iyileştirir, Takvim Görünümünde gönderim zaman çizelgesini planlar ve Gösterge Panelleri ile performansı izler. Tasarımdan A/B testine kadar her görev Otomasyonlar ile otomatik olarak atanır; araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz, hiçbir adım atlanmaz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Segment, Kampanya Bağlantısı, Toplam Tıklama, Gönderilen E-postalar ve Tıklama Oranı gibi Özel Alanlar ekleyerek önemli kampanya bilgilerini saklayın

ClickUp'taki Tablo Görünümü ile listeyi kampanya hedeflerine göre gruplara ayırın

Analitiklerle kampanyanızın performansını izleyin ve etkileşimi artırmak için yaklaşımınızı ayarlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Planlama ve zamanlama : ClickUp'taki Gantt Grafik Görünümü ile çok adımlı e-posta kampanyalarını ve bağımlılıkları görsel bir zaman çizelgesinde planlayın

Hedef izleme : ClickUp Hedefleri'ni kullanarak belirli e-posta pazarlama KPI'larını belirleyin ve ölçün

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Sohbet ile projelerinizdeki konuşmaları düzenli tutun ve mesajları görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

İlk başta, çok sayıda seçenek olması nedeniyle öğrenme süreci biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

fiyatlandırma-tablosu

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

2. Hubspot (AI odaklı gelen pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

hubspot aracılığıyla

HubSpot'un AI Email Writer özelliği, haber bültenleri, promosyon teklifleri, müşteri takipleri vb. gibi farklı e-posta kampanyası türleri için konu satırları, gövde metinleri ve CTA'lar oluşturur. AI destekli içerik önerileriyle, A/B testi için birden fazla varyasyon oluşturabilir ve marka mesajlarınızın tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Araç, HubSpot'un Pazarlama Merkezi ile tamamen entegre edilmiştir, bu da tek bir gösterge panelinden e-posta kampanyaları oluşturabilir, gönderebilir ve analiz edebilirsiniz.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş mesajlaşma : CRM verileri ve müşteri davranışlarına göre tonu, yapıyı ve mesajları iyileştirerek kişiselleştirilmiş ve ikna edici e-postalar oluşturun

Hedef kitle segmentasyonu : Önceki satın alımlara, web sitesi ziyaretlerine, etkileşim geçmişine, demografik bilgilere ve potansiyel müşteri puanlarına göre hedef kitleyi segmentlere ayırmanıza yardımcı olur

Analitik ve içgörüler: Kampanya verilerini HubSpot CRM'de otomatik olarak kaydeder, böylece açılma oranlarını, potansiyel müşteri gönderi sayısını ve daha fazlasını izleyebilirsiniz

Hubspot sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, raporlama yeteneklerinin yeterli olmasına rağmen, karmaşık iş içgörüleri için gereken derinliği ve özelleştirmeyi genellikle sağlamadığını düşündü

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz

Marketing Hub Starter : Aylık 20 $/koltuk

Başlangıç Müşteri Platformu : Aylık 20 $/koltuk

Marketing Hub Professional : 890 $/ay

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/ay

Hubspot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubspot hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

E-posta pazarlama araçları, açılış sayfaları ve CRM sistemi ile birleştirildiğinde, pazarlama uzmanlarının potansiyel müşteri faaliyetlerini kolayca izlemelerine ve raporlamalarına olanak tanır.

E-posta pazarlama araçları, açılış sayfaları ve CRM sistemi ile birleştirildiğinde, pazarlama uzmanlarının potansiyel müşteri faaliyetlerini kolayca izlemelerine ve raporlamalarına olanak tanır.

3. Mailchimp (Gelişmiş analitik ve A/B test özellikleriyle kullanıcı dostu e-posta pazarlaması için en iyisi)

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, gücü feda etmeden basitlik isteyen pazarlamacılar için ideal bir seçimdir. AI teknolojisi, damla kampanyaları gibi otomatik e-posta kampanyaları yürütebilir ve kullanıcı etkileşimlerine göre tetikleyici e-postalar gönderebilir. Ayrıca, hedef kitlenin davranışlarına göre akıllı öneriler sunarak, konu satırlarından gönderim zamanlarına kadar her şeyi iyileştirmenize yardımcı olur.

A/B testi özelliği ile pazarlama takımları, farklı e-posta gövde içeriklerini karşılaştırarak etkileşimi artıran unsurları belirleyebilir ve açılma oranları, tıklama oranları ve dönüşümler gibi metrikleri izleyerek kampanyaların etkinliğini değerlendirebilir.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

İçerik optimizasyonu : E-postalarınızın okunabilirliğini değerlendirir, metin ve görsellerin entegrasyonunu analiz eder ve metin, görseller ve düzeni iyileştirmek için öneriler sunar

Marka entegrasyonu : Logolar, renkler, yazı tipleri ve görseller gibi markanızın varlıklarını kullanarak tüm pazarlama materyallerinde tutarlılık sağlar

Müşteri yolculuğu haritalama: Müşterinin izleyebileceği çeşitli yolları özetleyerek, belirli eylem veya etkinliklere dayalı etkileşimleri otomatikleştirmeye yardımcı olur

Mailchimp sınırlamaları

Kampanya onay iş akışlarının ötesinde işbirliği ve gelişmiş e-posta proje yönetimi özellikleri yoktur

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler : Aylık 13 $

Standart : 20 $/ay

Premium: 350 $/ay

Mailchimp puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mailchimp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi –

Mailchimp, hareket halindeyken e-posta listemi oluşturmam için sorunsuz bir yol sağladı. Abone olma formları özelleştirilebilir, bu da formlara marka sesini eklememe olanak tanıyor ve basit bir kodla web siteme kolayca entegre edilebiliyor.

Mailchimp, hareket halindeyken e-posta listemi oluşturmam için sorunsuz bir yol sağladı. Abonelik formları özelleştirilebilir, bu da formlara marka sesini eklememe olanak tanıyor ve basit bir kodla web siteme kolayca entegre edilebiliyor.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların, kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini göstermektedir. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine göre bir otomasyon iş akışı gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

4. ActiveCampaign (AI ile geliştirilmiş e-posta kampanyaları aracılığıyla kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri için en iyisi)

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, minimum manuel çabayla derin kişiselleştirme isteyen pazarlamacılar için tasarlanmıştır. E-posta içeriği ve görseller oluşturmak için AI araçları kullanarak oluşturma sürecini kolaylaştırmanıza ve marka tutarlılığını korumanıza yardımcı olur. Kapsamlı raporlama ve analiz özellikleri, e-posta yönetimi stratejilerinizi değerlendirmek ve iyileştirmek için tıklamalar, açılmalar, geri dönmeler ve diğer anahtar metrikler hakkında içgörüler sağlar.

Bu araç, tutarlı bir müşteri deneyimi için SMS pazarlama, sosyal medya ve diğer kanalları entegre ederek kampanyalarınızı e-postanın ötesine taşımanıza da olanak tanır.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

AI destekli içerik oluşturma: AI destekli araçları kullanarak e-posta ve açılış sayfası içeriği oluşturun ve kişiselleştirin

İtibar yönetimi : Göndericinin itibarını korumak ve e-postaların spam olarak işaretlenmesini önlemek için gönderim kalıplarını izler

Kampanya önizlemesi: E-postaların çeşitli tarayıcılarda, gelen kutularında ve cihazlarda doğru şekilde görüntülenmesini sağlar

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, raporlama gösterge panelinin sezgisel olmadığını ve kampanya raporundaki A/B testlerinden gerçek içgörüler elde etmenin zor olabileceğini düşünüyor

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç : Ayda 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı : Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro : Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 145 $'dan başlayan fiyatlarla

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ActiveCampaign hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Pazarlama açısından yönetmemiz gereken hemen hemen her şeyi içerir: potansiyel müşterileri yönetmek için eksiksiz sayfalar, e-posta pazarlama, otomasyonlar, web sitesi için formlar, birçok harici araçla entegrasyon vb.

Pazarlama açısından yönetmemiz gereken hemen hemen her şeyi içerir: potansiyel müşterileri yönetmek için eksiksiz sayfalar, e-posta pazarlama, otomasyonlar, web sitesi için formlar, birçok harici araçla entegrasyon vb.

5. Omnisend (E-ticaret işletmeleri için e-posta, SMS ve push bildirimleri dahil olmak üzere çok kanallı pazarlama için en iyisi)

omnisend aracılığıyla

Omnisend, e-ticaret işletmeleri için e-posta pazarlama kampanyalarının oluşturulmasını, kişiselleştirilmesini ve optimize edilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir araç seti sunar. Sezgisel arayüz, ürün seçiciler ve benzersiz indirim kodları gibi e-ticarete özel dinamik içerik blokları içeren satın alınabilir e-postalar oluşturmanıza yardımcı olur.

E-postalarınızın görsel çekiciliğini ve işlevselliğini artırmak için menüler, ürün listeleri, resimler ve indirim kuponu kodları gibi 16 farklı içerik bloğu arasından seçim yapabilirsiniz.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Kampanya güçlendirici : Açılmamış e-postaları otomatik olarak yeniden göndererek etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ek çaba harcamadan satışları artırın

Özelleştirilebilir şablonlar: Markanızın stiline uyacak şekilde özelleştirilebilen, tamamen özelleştirilebilir, mobil uyumlu şablonlardan oluşan bir kitaplığa erişin

Omnichannel içgörüler: Trendleri belirlemek ve gerekli ayarlamaları yapmak için kanallara göre segmentlere ayrılmış KPI'larla kanallar arası performansı değerlendirin

Omnisend sınırlamaları

Bu araç, e-ticaret ve pazarlama platformları dışında sınırlı entegrasyonlar sunar

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 11,20 $/ay

Pro : 41,30 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Omnisend puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Omnisend hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

E-posta ve SMS pazarlamasını basitleştirmek için tasarlanan Omnisend, fazla çaba harcamadan profesyonel ve çekici bir görünüm sunar. Tarama geçmişi veya geçmiş satın alımlar gibi müşteri davranışlarına göre tetiklenebilen kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmamızı sağlar.

E-posta ve SMS pazarlamasını basitleştirmek için tasarlanan Omnisend, fazla çaba harcamadan profesyonel ve çekici bir görünüm sunar. Tarama geçmişi veya geçmiş satın alımlar gibi müşteri davranışlarına göre tetiklenebilen kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmamızı sağlar.

6. Copy. ai (Çekici e-posta metinleri oluşturmak için AI tarafından oluşturulan içerik oluşturma için en iyisi)

Copy. ai, zahmetli işler yapmadan hızlı ve yüksek kaliteli içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar için idealdir. İlk taslak oluşturma sürecini otomatikleştirerek dış kaynaklara olan bağımlılığı azaltır. Ayrıca, arama trendleri ve içgörülere dayalı olarak içerik fikirleri ve özetler oluşturmaya yardımcı olur ve bunları arama motorlarında görünürlük için optimize eder.

Bu araç, konuşmacıların ve uzmanların özgünlüğünü ve sesini korurken, transkripsiyonu otomatikleştirerek, anahtar bilgileri çıkararak ve uzun form içerik oluşturarak içeriğin yeniden kullanılmasını sağlar.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

AI destekli içgörüler : Birden fazla veri kaynağından anahtar içgörüler elde edin ve müşterilerin ilgisini alakalı, değer odaklı iletişim ile çekin

İçerik çevirisi : Satış materyallerini birden çok dile çevirerek mesajların, pozisyonlamanın ve anahtar varlıkların yerel kitlelerde yankı uyandırmasını sağlayın

Otomatik e-posta dizileri: Kaydolma veya satın alma gibi belirli abone eylemlerine yanıt veren tetikleyici e-postalar ayarlayın

Copy.ai sınırlamaları

Bazen araç, daha önce yayınlanmış içerik üretir ve bu içerik intihal olarak işaretlenebilir

Copy. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Aracın arayüzünü basit ve kullanıcı dostu buluyorum. Copy.ai'yi sosyal medya gönderileri ve ürün açıklamaları, blog girişleri ve web sitesi metinleri için kullanıyorum.

Aracın arayüzünü basit ve kullanıcı dostu buluyorum. Copy.ai'yi sosyal medya gönderileri ve ürün açıklamaları, blog girişleri ve web sitesi metinleri için kullanıyorum.

7. Brevo (E-posta pazarlama, SMS kampanyaları ve sohbet fonksiyonlarını birleştirmek için en iyisi)

brevo aracılığıyla

Brevo (eski adıyla Sendinblue), e-posta, SMS ve sohbeti bir araya getiren çok kanallı bir pazarlama platformudur ve iletişim çabalarını merkezileştirmek isteyen markalar için güçlü bir seçimdir.

AI asistanı, ilgi çekici konu satırları ve e-posta içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. Sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak veya önceden hazırlanmış şablonları özelleştirerek profesyonel e-postalar ve haber bültenleri tasarlamak çok kolaydır.

AI destekli satış, pazarlama ve konuşma ajanları ile işletmeler, hedef kitle segmentasyonunu otomatikleştirebilir, anında satış e-postaları oluşturabilir, aramaları transkribe edebilir ve daha iyi etkileşim için dinamik ürün önerileri sunabilir.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Hedef kitle segmentasyonu : Filtreler ve özellikler uygulayarak, abone etkinliklerine göre otomatik olarak güncellenen özel alıcı grupları ve dinamik listeler oluşturun

Kampanya otomasyonu : Hazır iş akışlarını ve otomatik yanıtlayıcıları kullanarak hedef kitlenizin ilgisini hoş geldiniz e-postaları, doğum günü e-postaları ve terk edilmiş sepet e-postalarıyla çekin

Abonelik formları: E-posta adresleri ve tercihler gibi anahtar bilgileri toplayarak abone tabanınızı genişletin ve hedefli içerik ve promosyonlar gönderin

Brevo sınırlamaları

Bazen e-postaların tasarımı yanlış yapılandırılır, platform biraz yavaşlar ve oluşturma süreci zorlaşır

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 9 $/ay

İş : 18 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Brevo hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Platformun kurulumu inanılmaz derecede kolaydır ve kullanıcı dostu arayüzü, kampanyaları yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Topluluğumuzla verimli bir şekilde bağlantıda kalmamı sağlar ve otomasyon özellikleri bana çok zaman kazandırır.

Platformun kurulumu inanılmaz derecede kolaydır ve kullanıcı dostu arayüzü, kampanyaları yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Topluluğumuzla verimli bir şekilde bağlantıda kalmamı sağlar ve otomasyon özellikleri bana çok zaman kazandırır.

📚 Daha Fazla Bilgi: Bir E-postayı Profesyonelce Sonlandırma (+Örnekler)

8. GetResponse (E-posta otomasyonu, web seminerleri ve açılış sayfaları gibi özelliklere sahip pazarlama paketi için en iyisi)

getResponse aracılığıyla

GetResponse, sürükle ve bırak düzenleyici ve AI destekli içerik oluşturma özelliği ile haber bültenleri, otomatik yanıtlar ve otomatik e-postalar tasarlayıp göndermenizi sağlar. GetResponse'u öne çıkaran özellik, işletmelerin içerik pazarlamasını ve potansiyel müşteri oluşturmayı tek bir araçta birleştirmesine olanak tanıyan web semineri barındırma özelliğidir.

Abonelerinizin listesini büyütmek için formlar oluşturabilir ve hedef kitlenizle doğrudan etkileşim kurmak için çevrimiçi etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Bu araç, çeşitli sektörler, etkinlikler, tatiller ve satış mesajları için 150'den fazla önceden tasarlanmış, özelleştirilebilir ve mobil cihazlar için optimize edilmiş e-posta şablonu sunar.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Fotoğraf düzenleyici : Sürükle ve bırak oluşturucu ile resimleri kırpın, filtreler uygulayın, metin ekleyin ve renkleri ayarlayarak profesyonel tasarımlar oluşturun

Gönderim zamanı optimizasyonu : Her abonenin etkileşim modellerini analiz ederek ve 24 saatlik bir zaman aralığı içinde teslimatı ayarlayarak e-postaları her abonenin en uygun açma zamanında teslim edin

Yerelleştirme: "Zaman Yolculuğu" özelliği ile her abonenin saat dilimine bakılmaksızın e-postaları aynı yerel saatte gönderin

GetResponse sınırlamaları

Bu araçta belge paylaşımı, sohbet ve yorumlar gibi yerleşik takım işbirliği araçları yoktur

GetResponse fiyatlandırması

Başlangıç : 19 $/ay

Pazarlamacı : 59 $/ay

Oluşturucu : 69 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GetResponse puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GetResponse hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

GetResponse, e-posta yanıtlarını kolayca oluşturmamı, göndermemi, yönetmemi ve izlememi sağlıyor. Her müşteri için etkili ve özel e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma sürecini otomatikleştirebilme özelliği, en önemli avantajlarından biri.

GetResponse, e-posta yanıtlarını kolayca oluşturmamı, göndermemi, yönetmemi ve izlememi sağlıyor. Her müşteri için etkili ve özelleştirilmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma sürecini otomatikleştirebilme özelliği, en önemli avantajlarından biri.

9. Jasper AI (Marka sesini özelleştirme özelliği ile e-posta otomasyonu için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Bir dizi özellik ile Jasper AI, etkili potansiyel müşteri oluşturma için ilgi çekici e-posta konu satırları, gövde içeriği ve harekete geçirici mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Jasper'ın tarayıcı uzantısı, Gmail ve Outlook gibi platformlarda doğrudan e-posta yazmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur, iş akışı verimliliğini artırır ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan sorunsuz içerik oluşturmanıza olanak tanır. Tüm e-posta iletişiminin şirketin markası ve tonuyla uyumlu olmasını sağlamak için araç içinde özel marka sesleri ve stil kılavuzları tanımlayabilirsiniz.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Stil kılavuzu : Kuruluşunuzun terim kullanımı, gramer ve noktalama işaretleri için kurallar ve biçim ayarları yapmanızı sağlayarak iletişimde tutarlılığı korur

İçerik özelleştirme : İçeriğin iş bağlamınıza uygun olmasını sağlamak için şirketin arka plan bilgilerini, stratejilerini, hedef kitle içgörülerini, rakip analizlerini vb. kullanır

Görsel kılavuzlar: Marka kitabını kullanarak görüntü ihlallerini işaretler ve düzeltmeler önerir

Jasper AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın içerik üretiminde etkili bir iş yapmadığını ve bazı gerçeklere aykırı yanlışlıklar olabileceğini düşünüyor

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : 49 $/ay

Pro : 69 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2 : 4. /5 (+ yorum)

Capterra: 4. /5 (+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Jasper Chat, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olan mükemmel bir yazma yardımcısıdır. Yaratıcı fikirler eklemeye yardımcı olur ve sorunlarla yüzleşmek için yeni yollar bulmayı asla bırakmamı sağlar.

Jasper Chat, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olan mükemmel bir yazma yardımcısıdır. Yaratıcı fikirler eklemeye yardımcı olur ve sorunlarla yüzleşmek için yeni yollar bulmayı asla bırakmamı sağlar.

10. Hypotenuse AI (Yüksek kaliteli e-posta pazarlaması için ölçeklenebilir, yapay zeka destekli içerik oluşturma için en iyisi)

hypotenuse AI aracılığıyla

Hypotenuse AI, pazarlama e-postaları dahil olmak üzere yüksek hacimli, yüksek kaliteli içerik ihtiyacı olan takımlar için geliştirilmiş gelişmiş bir yazma oluşturucu.

Yazma oluşturucu, e-postalar, blog gönderileri, sosyal medya, reklamlar, web sitesi metinleri vb. dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar için içerik oluşturmanıza yardımcı olur. E-postanızın amacı ve ilgili anahtar kelimeleri tek girdi olarak kullanarak, araç markanızın sesine uygun ve hedef kitlenizde yankı uyandıran özelleştirilmiş konu satırları ve gövde içeriği oluşturur.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Ürün açıklamaları : Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için SEO anahtar kelimelerini içeren ürün açıklamalarını tek tek veya toplu olarak oluşturun

Blog yazarı : Yüksek kaliteli, gerçeklere dayalı ve SEO için optimize edilmiş blog makaleleri ve pazarlama içeriği oluşturun

Görüntü düzenleyici: Görüntü çözünürlüğünü artırın, kırpmayı standartlaştırın ve birden fazla görüntüdeki arka planları aynı anda kaldırın veya değiştirin

Hypotenuse AI sınırlamaları

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Hypotenuse AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 150 $/ay

E-ticaret Pro : Özel fiyatlandırma

E-ticaret Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hypotenuse AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

AI yazar, mükemmel makaleler yazarak harika bir iş çıkarıyor ve sadece birkaç gün içinde SEO odaklı trafiğimde büyük bir değişiklik oldu.

AI yazar, mükemmel makaleler yazarak harika bir iş çıkarıyor ve sadece birkaç gün içinde SEO odaklı trafiğimde büyük bir değişiklik oldu.

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E-posta pazarlaması bir tahmin oyunu olmak zorunda değildir. Doğru ücretsiz AI e-posta oluşturucu ile zamandan tasarruf edebilir, etkileşimi artırabilir ve pazarlama hedeflerinize güvenle ulaşabilirsiniz.

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