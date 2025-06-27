Pazara Sunum Takvimi Oluşturma (+ Şablon)

Beş farklı araca bakıyorsunuz. Birinde kampanya tarihleri var. Bir diğeri görevleri izliyor. Üçüncüsü geri bildirimleri tutuyor. Ve bir şekilde, takımınız hala teslim tarihlerini kaçırıyor.

Bu bir koordinasyon sorunu değil, takvim sorunu.

Gerçek bir Pazara Sunma takvimi kafanızda veya 10 sekmede bulunmaz. Strateji, zaman çizelgeleri, görevler ve kişilerin birbirine bağlı olduğu tek bir yerde bulunur.

Bu kılavuz, ClickUp ile bir GTM takvimi oluşturmanıza yardımcı olur, böylece bir sonraki lansmanınız kopyala-yapıştır ve şansın yardımıyla gerçekleşmez. Hadi başlayalım!

Pazara giriş takvimi nedir?

Pazara Sunma (GTM) takvimi, bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmek için gereken tüm anahtar faaliyetleri haritalayan, görsel ve tarih odaklı bir plandır. Pazarlama, satış, ürün, halkla ilişkiler (PR) ve müşteri başarısı gibi farklı işlevlerden oluşan takımlar tarafından sorumlulukları koordine etmek, ilerlemeyi izlemek ve lansman zaman çizelgelerine uymak için kullanılır.

Takvim, aşağıdaki gibi soruları yanıtlayarak marka yönetimi stratejilerini güçlendirmeye ve bir adım önde olmaya yardımcı olur: Lansman tatil gününe denk geliyor mu? Sezonluk kampanyalar planladık mı? Ücretli reklamlar resmi lansman tarihinden önce mi sonra mı başlayacak?

PR veya influencer tanıtımına ne zaman başlayacağınızı, duyurular için hangi platformlara öncelik vereceğinizi ve her bir parçanın sorumlusunun kim olduğunu tam olarak bileceksiniz.

GTM takviminin bazı avantajları şunlardır:

Tüm takımların uyumlu çalışmasını sağlayarak herkesin neyin ne zaman yapılacağını bilmesini sağlar

Lansman öncesi planlamadan lansman sonrası takiplere kadar her adımı izler

Son dakika sürprizlerini azaltın, son teslim tarihlerini netleştirin ve adımların atlanmasını veya çakışmasını önleyin

Paydaşların ilerlemeyi ve engelleri tek bir yerden görebilmesini sağlayarak görünürlüğü artırır

Zaman çizelgelerini, sahiplik bilgilerini ve kampanya dönüm noktalarını tek bir görünümde birleştirerek pazarlama proje yönetimini güçlendirin

Lansman iletişimini kolaylaştırarak, platformlar arasında marka mesajlarının planlanmasını kolaylaştırır

Bağımlılıkları yönetir ve ilgili görevlerin (yaratıcı incelemeler veya yasal onaylar gibi) hesaba katıldığından emin olur

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🧠 İlginç Bilgi: Günümüzde popüler olan freemium stratejisi (ücretsiz bir ürünün premium ücretli özellikleriyle birlikte sunulması), 2006 yılında risk sermayedarı Fred Wilson tarafından bir blog yorumunda ortaya atılmıştır! Bugün, Spotify, Zoom ve tabii ki ClickUp gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır! 🚀

GTM Takviminin Temel Unsurları

İyi yapılandırılmış bir GTM takvimi, lansman sürecini açık ve takip edilebilir bileşenlere ayırır. GTM takviminizin içermesi gereken temel unsurlar şunlardır:

📍 Anahtar dönüm noktaları: Ürün hazırlık tarihleri, iç incelemeler, onaylar, lansman günü ve lansman sonrası kontroller. Dönüm noktaları, herkesin neyin ne zaman tamamlanması gerektiği konusunda uyumlu olmasını sağlar

🤝 Çapraz fonksiyonlu görevler: Her takımın bir rolü vardır: pazarlama kampanyalar oluşturur, satış planları yapar, ürün özelliklerini sonlandırır ve hukuk uyumlulukla ilgilenir. Takvim bu sorumlulukları açıkça belirtmelidir

⏳ Son tarihler ve bağımlılıklar: Birçok görev, diğer görevlerin önce tamamlanmasına bağlıdır. Örneğin, reklam metni, ürün mesajı onaylanana kadar yayınlanamaz. GTM takvimi, takımların bu ilişkileri izlemesine ve darboğazları önlemesine yardımcı olur

📢 Kanal planlama: E-posta, sosyal medya, halkla ilişkiler veya ücretli reklamlar olsun, takvimde her kampanyanın ne zaman ve nerede yayınlanacağı belirtilmelidir. Bu, tüm temas noktalarında koordineli mesajlaşma sağlar

🗣️ Dahili iletişim: Takımların piyasaya sürülme tarihine kadar bilgilendirilmesi ve uyum içinde çalışması için anahtar senkronizasyonlar, deneme sürüşleri veya takım güncellemeleri de planlanmalıdır

🔍 Biliyor muydunuz? PayPal piyasaya çıktığında, GTM stratejisinin bir parçası olarak kelimenin tam anlamıyla ücretsiz para dağıttı. Kullanıcılar, kaydolduklarında 10 dolar ve tavsiye ettikleri her arkadaş için 10 dolar daha aldı. Bu viral döngü, PayPal'ın küresel bir ödeme devi haline gelmeden önce kullanıcıların benimsenmesini hızla artırdı.

Pazara Sunum Takvimi Nasıl Oluşturulur?

Bir GTM takvimi, arkasındaki strateji kadar güçlüdür. Takvime tarihleri sırf takmak için eklemiyorsunuz. Hızı belirliyor, doğru hamleleri sıralıyor ve başlangıçtan itibaren ivme kazanıyorsunuz. Bu, planlama ile değil, strateji ile başlar.

İşte bu yüzden statik bir beyaz tahta veya temel bir takvim aracı yeterli olmaz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Özel yapay zeka takvimi, esnek görünümleri ve gerçek zamanlı işbirliği araçları, lansmanlarınızı keskin, yerinde ve bir adım önde tutmanızı sağlar.

Pazarlama takımları için ClickUp'ı deneyin ve sihrin ortaya çıkmasını izleyin

ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı ile birlikte, stratejiyi uygulamaya bağlamanıza, kampanyaların odaklanmasını, hızlı ilerlemesini ve kaosun önlenmesini sağlar.

GTM takvimi oluşturmak için gerekli adımları, ClickUp kullanarak her birini nasıl gerçekleştireceğinize dair örnekler ve ipuçları ile birlikte inceleyelim.

Adım #1: Sorunu ve sorunu kimin için çözdüğünüzü tanımlayın

Herhangi bir planlama yapmadan önce, ürününüzün çözdüğü sorunu ve bu sorunu kimin için çözdüğünü belirlemeniz gerekir. İş akışındaki verimsizlik, pazardaki bir boşluk veya daha hızlı bir alternatif için artan talep gibi temel sorunları belirleyerek başlayın.

Buradan yola çıkarak, ideal müşteri profillerinizi (ICP'ler) tanımlayın ve gerçek motivasyonları, davranışları ve satın alma tetikleyicilerini yansıtan alıcı profilleri oluşturun.

ClickUp Belgeleri

Erken GTM planlamanızı tek bir yerde kaydetmek için bir ClickUp Belgesi oluşturun.

Belge içindeki bir tabloyu kullanarak ürününüzün çözdüğü anahtar sorunları özetleyin. Örneğin, bir B2B otomasyon aracı piyasaya sürüyor olursanız, "manuel raporlama haftada 6 saatten fazla sürüyor" gibi bir sorunu listeleyin, ardından bunu bir hedef role (örneğin, orta ölçekli teknoloji şirketlerindeki operasyon yöneticileri) haritalayın.

ClickUp Belgeleri'nde bir tablo oluşturarak ürün sorunlarını doğrudan kullanıcı rolleri ve senaryolarına bağlayın

Aşağıya ideal müşteri profilleriniz için bir bölüm ekleyin. Bunları rol, şirket boyutu ve sorunlu noktalara göre ayırın, ardından motivasyonları, yaygın itirazları ve karar faktörlerini içeren ayrıntılı profiller oluşturun.

Belgeler, görevleriniz ve zaman çizelgelerinizle birlikte yer aldığından, mesajlarınız ve hedefleriniz lansman boyunca gerçek içgörülere bağlı kalır.

ClickUp Belgeleri'nde ICP'lerinizi ayrıntılı olarak belirtin, strateji ve uygulama arasında sıkı bir uyum sağlayın

🔍 Biliyor muydunuz? Coca-Cola 1886 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, alkolsüz içecek olarak değil, tıbbi bir tonik olarak pazarlanıyordu. İnsanlar onu ilaç olarak değil, ferahlatıcı bir içecek olarak sevmeye başladıkça, GTM stratejisi de değişti.

Adım #2: Mesajlarınızı uyumlu hale getirin ve müşteri yolculuğunu haritalandırın

Hedef kitlenizi belirledikten sonra, ürün özelliklerini net bir şekilde müşteri değeri haline dönüştüren bir mesajlaşma çerçevesi oluşturun. Müşterilerin sorunlarını ürün avantajlarıyla ilişkilendiren sağlam bir değer matris, tüm kampanya içeriğini, açılış sayfalarını ve satış faaliyetlerini yönlendirecektir.

Mesajlarınızın tutarlı olmasını sağlamak için marka kılavuzu şablonunu kullanın. Bu şablon, sosyal medya grafiklerinden satış sunumlarına kadar tüm varlıkların markanızın sesine, tonuna ve görsel kimliğine uygun olmasını sağlar.

Pazarlama kampanyası yönetiminin bir sonraki adımı, alıcı yolculuğunu haritalamaktır. Her aşamada ihtiyaç duyacakları içeriği düşünün:

Satış hunisinin en üst kısmı: Faiz uyandıran düşünce liderliği ve kampanya fikirleri

Orta aşama: Güven oluşturmaya yönelik e-postalar ve vaka çalışmaları

Alt hunisi: Satış sunumları, karşılaştırma sayfaları ve kararları etkileyen teklifler

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları ve Belgeleri'ni kullanarak mesajlaşma çerçevenizi ve alıcı yolculuğunuzu özetleyebilir, ardından bunları doğrudan yönlendirdikleri kampanyalara ve içeriğe bağlayabilirsiniz. Kampanya takvimleri, beyin fırtınaları ve yol haritaları, takımınızın günlük görevleriyle birlikte canlı olarak görüntülenir.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak sağlam bir kullanıcı haritalama yol haritası oluşturmak için takım üyeleriyle beyin fırtınası yapın

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Pazarlama Yol Haritası Şablonları ve Örnekleri

Adım #3: Kanalları seçin ve kampanya karışımınızı planlayın

Her GTM takvimi, hangi iletişim kanallarını hangi kampanya için kullanacağınızı ayrıntılı olarak belirtmelidir.

Aşağıdaki sorular üzerinde mutabık kalın: Ürün odaklı büyüme, dışa dönük tanıtım veya influencer kampanyaları ile mi ilerleyeceksiniz? Mesajlarınızı mevsimsel olaylara veya yüksek trafikli etkinliklere göre mi ayarlamalısınız?

Bu kararları, hedef kitlenizin en aktif olduğu yerlere ve satış hareketinizle (self servis, iç satış veya iş ortağı odaklı) uyumlu olanlara göre alın.

Örneğin, serbest çalışanlar için bir self servis AI aracı piyasaya sürüyorsanız, GTM takviminiz, Product Hunt lansmanına kadar sosyal medya reklamlarına ve influencer ortaklıklarına öncelik verebilir. Ancak aynı aracı iç satış yoluyla kurumsal takımlara satıyorsanız, bütçe döngülerine uygun e-posta dizileri, LinkedIn tanıtımları ve canlı demolar planlayabilirsiniz.

Kampanya karışımınızı planlarken dikkate almanız gereken anahtar noktalar:

👉🏻 Her kanalı doğru alıcı yolculuğu aşamasına eşleştirin (ör. farkındalık için sosyal medya, besleme için e-posta, dönüşüm için satış sunumları)

👉🏻 Kampanya zamanlamasını sektör etkinlikleri, ürün lansmanları veya mevsimsel pazar trendleriyle uyumlu hale getirin

👉🏻 İç kaynaklarınızı göz önünde bulundurun; takımınızı çok fazla yaymayın

👉🏻 Zaten güçlü bir çekiciliğe sahip olduğunuz veya mevcut kitle verilerine sahip olduğunuz kanallara öncelik verin

ClickUp Brain

Hangi iletişim kanallarına öncelik vereceğinize karar verirken yardıma ihtiyacınız olursa, ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain'e danışabilirsiniz. GPT-4o, Claude ve Gemini dahil olmak üzere tüm LLM'lerin gücünü tek bir yerde bulabileceğiniz ClickUp ile GTM stratejinizi bir profesyonel gibi tasarlayın ve özelleştirin.

GTM stratejinizi tasarlamak için ClickUp Brain'i deneyin

ClickUp Brain'in GTM zaman çizelgenizin aşamalarını ve ayrıntılarını tasarlamasına izin verin

⚙️ Bonus: İçerik takvimi şablonlarını deneyerek, son dakikada telaş yaratmadan içerik eksikliklerini tespit edin ve takımınızın aynı lansman hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlayın.

Adım #4: Hedefler ve dönüm noktaları içeren gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturun

Pazara giriş stratejisi oluşturmak için takviminizde dönüm noktaları, bağımlılıklar ve işbirliğine dayalı kontrol noktaları bulunmalıdır.

Ancak son teslim tarihleriyle yetinmeyin. Aşağıdakileri dahil ederek başarının neye benzediğini tanımlayın:

📌 MQL veya SQL hedefleri

📌 Kampanya erişimi veya etkileşim metrikleri

📌 Ürün kayıtları veya etkinleştirme oranları

📌 Satış boru hattı etkilendi

📌 Etkinleştirme tamamlanma oranları

ClickUp Takvim

Bu metrikleri SMART hedeflerine veya pazarlama KPI'larına bağlayın, böylece ulaşılması gerekenler konusunda belirsizlik kalmaz. Bundan sonra, öncelikler değiştikçe her şeyi yolunda tutmak zorlu bir görevdir.

ClickUp Takvim, esnek kalmanıza, takımlarınızın uyumlu çalışmasına ve üst düzey hedefleri günlük eylemlere dönüştürmenize yardımcı olur.

Diğer pazarlama takvimi yazılımlarından farklı olarak, ClickUp Takvim görevleri akıllıca planlar, toplantıları senkronize eder ve hedefleri ön planda tutar. Bu sayede, takımınız sürekli takip yapmaya gerek kalmadan işlerini yolunda sürdürebilir.

ClickUp Takvim ile yüksek öncelikli görevleri otomatik olarak planlayın ve GTM dönüm noktaları için odaklanma zamanını bloklayın

Başlangıç tarihini belirleyerek başlayın, ardından geriye doğru çalışarak anahtar son tarihleri belirleyin: varlık incelemeleri, kampanya onayları, iç etkinleştirme ve paydaş senkronizasyonları. ClickUp'ın sürükle ve bırak işlevselliği, öncelikler veya bağımlılıklar değiştikçe tarihleri dinamik olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Diyelim ki altı hafta içinde bir ürün lansmanı planlıyorsunuz. GTM takviminizde anahtar teslim tarihlerini zaten haritalandırdınız: yaratıcı varlık incelemeleri, iç satış eğitimi, lansman e-postalarının onaylanması ve lansmandan önceki gün yapılacak canlı web semineri. Bu görevler oluşturulup atandıktan sonra, ClickUp Takvim, kampanya özetlerini yazmak veya son reklam kreatiflerini incelemek için takviminizde odaklanma süresini otomatik olarak bloklar, böylece bunları manuel olarak eklemeniz gerekmez. Dahası da var! Yaratıcı takım mockup teslim tarihlerini kaçırırsa, ClickUp onaylar ve lansman e-postaları gibi bağımlı görevleri yeniden planlayarak zaman çizelgelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar ve pazarlama çabalarınız için en iyi takvim uygulaması olur.

ClickUp Gantt Grafik Görünümü

Tüm lansman sürecini görselleştirmek için ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanın. Bu görünüm, tüm görevlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu, darboğazların nerede oluşabileceğini ve değişiklikler oldukça yeniden sıralanması gerekenleri kuşbakışı bir görünümle sunar.

ClickUp Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak öncelikleri son tarihe, atanan kişiye veya görev bağımlılığına göre sıralayın

Böylelikle, GTM takviminiz değişen önceliklere uyumlu kalır ve takımınız lansman süreci ilerledikçe uyarlanabilen gerçekçi bir günlük plana sahip olur.

Ayrıca, ClickUp Takvim'i Google veya Outlook ile entegre ederek toplantıları ve görevleri sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Bu, tüm takım üyelerinin pazarlama yol haritaları ve yaklaşan son tarihler konusunda uyumlu ve bilgili olmasını sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Planlama için Ücretsiz Pazarlama Takvimi Şablonları

Adım #5: Net sahiplik atayın ve uygulamayı kolaylaştırın

İşlevler arası lansmanlar, ancak herkes kendi sorumluluklarını tam olarak bildiğinde işe yarar. Reklam yaratıcılığından açılış sayfası oluşturmaya kadar her kampanya öğesi için sahipler atayın ve takımlar arasındaki bağımlılıkları izleyin. Bu, son dakika sürprizlerini önlemenize ve hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak lansman işlerini yönetilebilir parçalara ayırın, son teslim tarihleri, atanan kişiler, izleyiciler ve öncelik etiketleri atayın. Ayrıca görev bağımlılıklarını da destekler, böylece ürün sayfası onaylanmazsa e-posta kampanyası erken gönderilmez.

Bir pazarlama kaynak yönetimi yazılımı olan ClickUp, GTM planınızın her bir parçasının görünür, atanmış ve ilerleme kaydeden olmasını sağlar.

Eylem öğelerini işaretlemek ve proje liderlerini etiketlemek için ClickUp Görevleri oluşturun

🧠 İlginç Bilgi: Çoğu GTM stratejisinin temeli olan Ürün, Fiyat, Yer ve Promosyon kavramları, 1960 yılında pazarlama profesörü E. Jerome McCarthy tarafından ortaya atılmıştır.

Adım #6: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve iş akışlarını standartlaştırın

Kampanyalar genellikle QA, onaylar, kısa oluşturma veya raporlama gibi yinelenen görevleri içerir. Bu adımları otomatikleştirerek zaman kazanır ve takımınızın etkili işlere odaklanmasını sağlarsınız.

ClickUp Otomasyon

ClickUp Otomasyon, "Bir görev durumu tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir sonraki atanan kişiye taşı" veya "Yeni bir kampanya görevi oluşturulduğunda, otomatik olarak kanal liderine atan" gibi kurallar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, manuel takipleri azaltır ve iş akışlarının devam etmesini sağlar.

Örneğin, çok kanallı bir kampanya başlattığınızı düşünün. "Ücretli Reklamlar" listesi altında yeni bir görev oluşturulduğunda, Otomasyonları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Otomasyon ile görevleri otomatik olarak atayan, durumları güncelleyen ve hatırlatıcılar gönderen özel iş akışları oluşturun

Performans pazarlama liderine otomatik olarak atayın

Son teslim tarihini görev oluşturulduktan 3 gün sonra olarak ayarlayın

Kampanya durumunu "İlerleme" olarak güncelleyin

Bu, tüm ücretli reklam görevlerinin, kim tarafından oluşturulursa oluşturulsun, ekstra koordinasyon gerektirmeden aynı ş Akışı'nı izlemesini sağlar. Manuel olarak yönetmeniz gereken bir şey azalır ve GTM takviminizin zamanında çalışmasını sağlamanın bir yolu daha olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Airbnb, ilk günlerinde Craigslist listelerini tarayarak ev sahiplerine mesajlar göndererek kiralık evlerini çapraz yayınlamalarını sağlamıştı. Bu gayri resmi (ve biraz sinsi) GTM taktiği, reklamlara bir servet harcamadan milyonlarca potansiyel kullanıcıya anında ulaşmalarını sağlamıştı.

Adım #7: Gerçek zamanlı işbirliği

Pazarlama kampanyaları satış, tasarım, müşteri başarısı ve ürün pazarlama takımlarını içerir. Her şeyin sorunsuz ilerlemesi için, dağınık e-postalara veya sürekli toplantılara bağlı kalmadan herkesi aynı çizgide tutan bir takım iletişim sistemine ihtiyacınız vardır.

Aşağıdakiler gibi işbirliğine dayalı kontrol noktaları planlayın:

Dahili etkinleştirme oturumları: Destek ve satış takımlarınızı, yaklaşan lansmanın değerini etkili bir şekilde iletmek için gerekli bilgi ve araçlarla donatın

Paydaş senkronizasyonu: İlgili tüm tarafları ilerleme hakkında düzenli olarak bilgilendirin, geri bildirim toplayın ve lansman tarihine yaklaşırken herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun

ClickUp Sohbet

Bu kontrol noktalarını birbirine bağlı tutmak için en iyi seçenek nedir? ClickUp Sohbet.

ClickUp Sohbet ile hızlı ve verimli işbirliği

Doğrudan platforma entegre olan Sohbet, takım üyelerinin uygulamalar arasında geçiş yapmadan anlık mesajlaşma yapmalarını sağlar. Belirli projeler veya kampanyalar için özel sohbet kanalları oluşturabilir, konuşmaların düzenli ve bağlamına uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Gartner'a göre, çoğu kuruluş, stratejilerini yönlendiren özellikler ve avantajlarla ürün odaklı büyümeye güveniyor. Ancak rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, iş dünyası kişiselleştirme ve veriye dayalı karar vermeyi GTM başarısının geleceği olarak görüyor.

Adım #8: Yumuşak bir lansman gerçekleştirin ve destek hareketinizi hazırlayın

Tam lansmandan önce, mesajlarınızı, sistemlerinizi ve destek iş akışlarınızı daha küçük bir kitle üzerinde test edin. Yumuşak bir lansman veya beta sürümü, belirsiz kayıt adımları, hatalar veya yanlış mesajlar gibi hesaba katmadığınız sorunları ortaya çıkarabilir.

ClickUp Formları

ClickUp Formları, beta kullanıcılarından yapılandırılmış geri bildirimleri kolayca toplamanızı sağlar. "Onboarding sürecinin hangi kısmı net değildi?" veya "Hangi özellik beklentilerinizi karşılamadı?" gibi sorular ekleyin ve formu test grubunuzla paylaşın.

Her yanıt otomatik olarak bir görev haline gelebilir, böylece takımınız trendleri hızlı bir şekilde tespit edebilir ve GTM yayın takviminizde doğrudan güncellemeler yapabilir.

ClickUp Formları ile gerçek beta geri bildirimlerini GTM iş akışınızda eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

🧠 İlginç Bilgi: Google'ın ilk pazara giriş planı, tamamen üstün bir arama motoruyla bir kullanıcı tabanı oluşturmaya odaklanmıştı. Ancak yıllar sonra AdWords'ü piyasaya sürerek bunu milyar dolarlık bir işe dönüştürdüler.

Adım #9: Performansı izleyin ve takviminizi uyarlayın

Lansmandan sonra takviminiz performans moduna geçmelidir. Artık kampanyalarınızın içerik, kanallar ve dönüşüm yolları genelinde performansını izleme zamanı. Kullanıcılar tıklıyor ama dönüşüm gerçekleştirmiyor mu? Belirli bir segment diğerlerinden daha fazla etkileşim mi sağlıyor? Bu içgörüler, GTM stratejinizi nasıl ölçeklendireceğinizi veya ayarlayacağınızı belirler.

Lansmanlar yoğunlaştığında ve hareketli parçalar çoğaldığında, ihtiyacınız olan son şey raporlama karmaşasıdır. Merkezi pazarlama raporlama yazılımı, saatlerce elektronik tablolara gömülüp güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) görmenize yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile GTM takviminize doğrudan bağlanan canlı görsel raporlar oluşturabilirsiniz.

Örneğin, GTM takviminizin LinkedIn, Instagram, YouTube ve TikTok'ta influencer'lar tarafından yürütülen bir marka bilinirliği kampanyası içerdiğini varsayalım. Tek bir görünümde şunları izleyebilirsiniz:

Her influencer gönderisinden ve kampanya varlığından haftalık gösterimler

Görünürlük artışlarının ne zaman olduğunu belirlemek için aylık pazar performansı eğilimleri

İçerik kalitesini değerlendirmek için haftalık beğeniler gibi etkileşim dökümleri

Kanal performansını inceleyerek hangi platformun en yüksek ROI'yi sağladığını görün

ClickUp Gösterge Panelleri ile GTM metriklerini pazarlama eylem noktalarına dönüştürün

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı yönetme olasılığı dört kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini dokuz veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Etkili bir GTM takvimi için en iyi uygulamalar

İyi bir GTM takvimi, takımınızın odaklanmasına, hızlı hareket etmesine ve karışıklık olmadan uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu en iyi uygulamalar, planlar değiştiğinde bile geçerliliğini koruyan bir pazarlama planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Esnek planlama yapın, katı kurallara bağlı kalmayın

En iyi GTM takvimleri yapılandırılmış ancak esnektir. Kampanyalar nadiren planlandığı gibi ilerler, bu nedenle sisteminiz hızlı değişikliklere izin vermelidir. Odak noktanızı kaybetmeden esneklik sağlamak için şu taktikleri uygulayın:

Zaman çizelgelerini kampanya aşamalarına bağlı daha kısa sprintlere bölün

Beklenmedik gecikmeler ve pazar değişiklikleri için tamponlar ekleyin

Geri bildirimlere göre anahtar tarihleri gerektiği gibi yeniden gözden geçirin ve ayarlayın

Müşterinizi merkezde tutun

GTM takviminiz, şirket içi kolaylık değil, müşteri yolculuğu etrafında oluşturulmalıdır. Hedef kitlenize odaklanmak için şunları yapabilirsiniz:

Kampanyaları müşteri ihtiyaçları, davranışları ve geri bildirim döngüleriyle uyumlu hale getirin

Beta lansmanları, kullanıcı geri bildirim pencereleri veya destek alıştırması gibi temas noktalarını dahil edin

Aşamalar boyunca müşteri etkileşimini izleyerek bırakma noktalarını tespit edin

Kullanıma hazır şablonları kullanın

ClickUp Pazara Sunma Stratejisi Şablonu

GTM takvimini sıfırdan oluşturmak, özellikle araştırma, fiyatlandırma, mesajlaşma ve kampanya planlaması gibi işlerle uğraşırken değerli zamanınızı alabilir. ClickUp Pazara Giriş Stratejisi Şablonu, kurulum yerine uygulamaya daha fazla odaklanabilmeniz için yapılandırılmış, özelleştirilebilir bir başlangıç noktası sunar.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Pazara Sunma Stratejisi Şablonunu kullanarak sosyal medya pazarlama takviminizi stratejinizle uyumlu hale getirin

Bu şablon size şu konularda rehberlik eder:

Müşteri ihtiyaçlarını, rakip konumlandırmasını ve pazar fırsatlarını tek bir alanda analiz edin

Hedef segmentlerinize uygun fiyatlandırma stratejileri planlayın ve karşılaştırın

Net ve uygulanabilir adımlarla dağıtım ve tanıtım kanallarını haritalandırın

Zaman içinde başarıyı izleyin ve ölçün, pazar geliştikçe GTM stratejinizi ayarlayın

Bunun yanı sıra, ClickUp, pazara giriş takviminizin planlamasını ve yürütülmesini kolaylaştırmak için çeşitli şablonlar sunar

Örneğin, ClickUp Pazarlama Takvimi Şablonu, yaklaşan kampanyaları ve etkinlikleri hızlı ve kolay bir şekilde izlemenize, otomasyon ve hatırlatıcılarla görevleri yönetmenize ve yüksek etkili etkinlikleri akıcı, kod gerektirmeyen bir veritabanında önceliklendirmenize yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp Pazara Sunma Stratejisi İletişim Şablonu, hedeflerinizi, rollerinizi, sorumluluklarınızı ve ölçümlerinizi takımdaki herkesle kısa ve öz bir şekilde iletmenize yardımcı olur. Daha da iyisi mi? Beyaz Tahtalar'daki ClickUp Pazara Sunma Stratejisi Şablonu, yaklaşan ürün lansmanınız için bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesi, özellikle 25 milyon doların altındaki ARR'ye sahip şirketler için frenleniyor. Daha uzun satış döngüleri, temkinli alıcılar ve artan satın alma maliyetleri ile gelirleri ölçeklendirmek artık daha keskin hedefler, daha akıllı fiyatlandırma ve pazar gerçeklerine uyum sağlayan bir GTM stratejisi gerektiriyor.

ClickUp ile GTM Stratejinizi Doğru Oluşturun

Pazara giriş takvimi, ürün pazarlama takımınıza proje lansman içeriğinin, kampanyaların ve iç aktarımların kanallar arasında nasıl sıralandığını net bir şekilde gösterir.

Düşünün: blog yazısı satış ekibinin hazır olduğu gün yayınlanıyor ve destek ekibi bir gün önce eğitim oturumu ayarlamış.

ClickUp bu koordinasyonu kolaylaştırır. ClickUp Takvim, görevlerin, takım hedeflerinin ve entegre toplantı platformlarının AI destekli, birleştirilmiş bir görünümünü sunarak planlamanızın bağlantılı ve her zaman güncel kalmasını sağlar.

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