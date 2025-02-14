2025'te 11 Grok AI Alternatifi ve Rakibi

Grok AI kullanıyorsanız, takımların verileri analiz etmesine ve veriler üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olma özelliğine muhtemelen zaten aşinasınızdır.

Ama belki de biraz farklı bir şey arıyorsunuz: yeni bir özellik, daha basit bir arayüz veya sadece ihtiyaçlarınıza daha uygun bir şey.

Bu size uygunsa, doğru yerdesiniz.

Denemeniz için 11 sağlam Grok AI alternatifinin bir listesini hazırladık. Bu araçlar, veri görselleştirmeden işbirliği özelliklerine kadar her şeyi sunar ve takımınızın ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Başlıyoruz! 💪🏼

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 11 Grok AI alternatifi için önerilerimiz: ClickUp (İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

Microsoft Copilot (Kurumsal entegrasyon ve sorunsuz iş akışı otomasyonu için en iyisi)

Claude (Gelişmiş analiz, araştırma ve etik AI uygulamaları için en iyisi)

Perplexity (Gerçek zamanlı araştırma ve bilgi sentezi için en iyisi)

Hugging Chat (Açık kaynaklı AI denemeleri ve model özelleştirme için en iyisi)

Meta AI (Sosyal bağlamı anlama ve yaratıcı ifade için en iyisi)

Google Gemini (Çok modlu zeka ve gelişmiş problem çözme için en iyisi)

Poe (AI modeli deneme ve öğrenme için en iyisi)

Karakter. ai (Kişiselleştirilmiş AI etkileşimleri ve yaratıcı rol oyunları için en iyisi)

Jasper AI (Özel içerik oluşturma ve pazarlama stratejileri için en iyisi)

ChatGPT (Çok yönlü konuşma ve görev yardımı için en iyisi)

Grok AI alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

'e alternatif bir AI ararken, özel ihtiyaçlarınıza uygun ve AI zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olacak bir araç istersiniz. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Platform, zor bir öğrenme süreci gerektirmeden hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiniz sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır

Özelleştirme seçenekleri: Grok AI asistanına iyi bir alternatif, ayarları, görünümleri ve iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanıza olanak tanır

İşbirliği özellikleri: Bir takımla çalışıyorsanız, AI chatbot veri paylaşımını ve projelerde işbirliğini kolaylaştırmalıdır

Entegrasyon yetenekleri: En En iyi AI uygulamaları , CRM sistemleri, veri kaynakları ve diğer platformlar gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Veri güvenliği: İdeal olarak, araç hassas verilerinizi korumak için sağlam güvenlik özellikleri sunmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Takımınız veya işiniz büyüdükçe, yapay zeka destekli araç da sizinle birlikte ölçeklenebilmeli, daha büyük veri kümelerini ve daha karmaşık iş akışlarını yönetebilmelidir

🔍 Biliyor muydunuz? 1966 yılında MIT'de Joseph Weizenbaum tarafından yaratılan ELIZA, ilk chatbot olarak kabul edilir. Bir psikoterapisti taklit eder ve "Bu sana nasıl hissettiriyor?" gibi sorularla yanıt verebilirdi. İnsanlar o kadar ilgilenmişti ki, bazıları onun gerçek duyguları olduğunu düşünmüştü.

En İyi 11 Grok AI Alternatifi

Verimlilik için yapay zeka destekli araçlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Verimliliği artırmak, işbirliğini geliştirmek ve proje yönetimini basitleştirmek için benzersiz özellikler sunan Grok AI'ya 11 harika alternatif. 💭

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iletişim ve AI proje yönetimi araçlarını tek bir sorunsuz platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Grok AI'ya alternatifler arıyorsanız, ClickUp, üretkenliğinizi sürdürmenize yardımcı olacak gelişmiş AI özellikleri ve işbirliği araçlarının eşsiz bir kombinasyonunu sunar.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile görev güncellemelerinizi ve proje notlarınızı iyileştirin

ile başlayalım ClickUp Brain, doğrudan ClickUp platformuna entegre edilmiş kişisel bir AI asistanıdır. İşlerinizi düzenler ve yazma becerinizi anında geliştirir.

Bir projeyi yönetiyorsanız ve güncellemeler yazmanız gerekiyorsa, ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Siz işinizi yaparken, görev güncellemesi, proje planı veya e-posta yazarken netliği, üslubu ve yapıyı iyileştirmek için değişiklikler önerir

Örneğin, geciken bir görev için güncelleme yazıyorsanız, AI asistanı "Geciktik, ancak yetişeceğiz" ifadesini "Bir gecikme yaşadık, ancak işleri yoluna koymak için aktif olarak çalışıyoruz" şeklinde yeniden ifade etmenizi önerebilir

, yazım hatalarını düzeltmenin ötesinde, ClickUp Brain'in özellikleri içeriği daha iyi yapılandırmanıza yardımcı olur ve taslakları kusursuz belgelere dönüştürür. 📑

Daha da iyisi ne? ClickUp Brain kullanıcıları, Claude ve GPT-4o gibi birden fazla LLM'ye doğrudan ClickUp'tan erişebilir. Böylece, tüm AI ihtiyaçlarınızı karşılamak için başka bir uygulamaya veya pahalı aboneliğe ihtiyacınız olmaz.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet'i kullanarak konuşmaları, görevleri ve projeleri birbirine bağlı tutun

Şimdi, takımınız için en üst düzey iletişim merkezi olan ClickUp Sohbet'in gücünü düşünün.

Konuşmalar, görevler ve projeler burada sadece bağlantı kurmakla kalmaz, bir araya gelir.

Örneğin, pazarlama takımınız reklam metinlerinin revizyonunu tartışıyor olsun. Ayrı bir sohbet aracına geçmek yerine, platform içinde doğrudan sohbet edebilir, konuşmayı belirli projelere bağlayabilir ve hatta tartışmanın bazı kısımlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz — tüm bunları bağlamı kaybetmeden yapabilirsiniz.

Önemli bir şeyi kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? ClickUp Sohbet'teki AI, konuşmaları sizin için özetler, yoğun bir günün ardından gelişmeleri yakalamak için mükemmeldir.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını basitleştirin ve hiçbir adımı kaçırmayın

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri sorunsuz bir şekilde yöneterek hepsini bir araya getirir.

Örneğin, bir ürün lansmanını yönetiyorsanız, yeni taslaklar hazır olduğunda paydaşları bilgilendirmek için otomasyon örnekleri ayarlayabilir veya ilerlemeye göre görev durumlarını otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

Hatta hatırlatıcılar veya onaylar için tetikleyiciler ayarlayabilir, ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı ile iş akışlarınızı daha hızlı ve sorunsuz hale getirebilirsiniz.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içindeki ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca izleyip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir veri izleme: Proje ilerlemesi, takım performansı veya belirli görevler gibi en önemli metrikleri izlemek için kişiselleştirilmiş Proje ilerlemesi, takım performansı veya belirli görevler gibi en önemli metrikleri izlemek için kişiselleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun

Görevleri etkili bir şekilde düzenleyin: ClickUp Görev Bağımlılıklarını ayarlayarak görevlerin tamamlanma sırasını belirleyin. Karmaşık projelerde gecikmeleri önlemeye yardımcı olur ClickUp Görev Bağımlılıklarını ayarlayarak görevlerin tamamlanma sırasını belirleyin. Karmaşık projelerde gecikmeleri önlemeye yardımcı olur

Zamanı zahmetsizce takip edin: ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak takımınızın çalışma saatlerini takip edin. Görevlerin ne kadar sürdüğünü izleyerek projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayabilirsiniz ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak takımınızın çalışma saatlerini takip edin. Görevlerin ne kadar sürdüğünü izleyerek projelerin zamanında tamamlanmasını sağlayabilirsiniz

Proje zaman çizelgelerini görselleştirin: ClickUp Gantt Grafikleri ile projelerinizi planlayın. Bunlar, potansiyel sorunları erken tespit etmek için görevlerin son tarihlerini ve bağımlılıklarını görüntülemenizi sağlar ClickUp Gantt Grafikleri ile projelerinizi planlayın. Bunlar, potansiyel sorunları erken tespit etmek için görevlerin son tarihlerini ve bağımlılıklarını görüntülemenizi sağlar

Belgelerinizi merkezileştirin: ClickUp Docs'u kullanarak tüm proje belgelerinizi tek bir yerde oluşturun, saklayın ve üzerinde işbirliği yapın

Sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonları: ClickUp Entegrasyonları ile ekstra işlevsellik ekleyin ve tüm verilerinizin senkronize ve düzenli olmasını sağlayın

Görüntü oluşturma yetenekleri: ClickUp Beyaz Tahtalarına erişin ve AI'yı kullanarak komutlarınıza göre görüntüler oluşturun ClickUp Beyaz Tahtalarına erişin ve AI'yı kullanarak komutlarınıza göre görüntüler oluşturun

Toplantı yardımı: ClickUp'ın AI Notetaker'ını sizin yerinize toplantılara göndererek önemli noktalar, eylem öğeleri ve daha fazlasını alın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Chat'teki AI özetler sağlar, ancak henüz proje trendleri veya tahmine dayalı öneriler hakkında daha derin içgörüler üretemez

Mobil uygulama, web sitesine kıyasla başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Copilot (Kurumsal entegrasyon ve sorunsuz iş akışı otomasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Copilot, Microsoft ekosistemine güvenen kuruluşlar için iyi bir seçimdir. Excel ve PowerPoint gibi Office araçlarıyla derinlemesine entegre olur ve gerçek zamanlı toplantı yardımı sunar.

Rapor oluşturma, Visual Studio'da kod hata ayıklama ve tekrarlayan görevleri otomasyon için özellikle yararlı bulacaksınız. Kurumsal düzeyde işlemler için tasarlanan Copilot, aynı zamanda sağlam veri güvenliği ve uyumluluk sağlar.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Excel, PowerPoint, Outlook ve diğer Microsoft 365 uygulamalarında iş akışlarını otomatikleştirerek verimliliği artırın

PDF'ler ve elektronik tablolar dahil olmak üzere büyük ve karmaşık dosyaları analiz edin ve yorumlayın, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Çeşitli programlama dilleri için hata ayıklama ve kod oluşturma, her ölçekteki geliştirme projelerini destekleme

Üçüncü taraf araçlara bağlı kalmadan benzersiz gereksinimleri karşılamak için kuruluşa özel eklentiler oluşturun

Microsoft Copilot sınırlamaları

Tam potansiyelini ortaya çıkarmak için Microsoft ekosistemine önemli bir yatırım gerektirir

Microsoft'un yerel çerçevesi dışında çalışan kullanıcılar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Copilot Pro: Aylık 20 $

Copilot for Microsoft 365: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: 1950 yılında Alan Turing tarafından tasarlanan Turing Testi, bir makinenin insandan ayırt edilemeyen akıllı davranışlar sergileme yeteneğini ölçer. Turing bu testi "taklit oyunu" olarak adlandırsa da, test yapay zeka alanında temel bir kavram haline gelmiştir

3. Claude (Gelişmiş analiz, araştırma ve etik AI uygulamaları için en iyisi)

claude aracılığıyla

Claude, karmaşık konuları ele almak ve düşünceli, ayrıntılı yanıtlar sağlamak için geliştirilmiştir. Akademik araştırma, teknik yazım veya profesyonel belgelerin taslağını hazırlama için çok uygundur. Aracın uzun tartışmalar sırasında bağlamı koruma özelliği, karmaşık fikirleri takipten sapmadan keşfedebilmenizi sağlar.

Adım adım açıklamalara veya ayrıntılı problem çözme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, Claude bunu sorunsuz bir şekilde halleder. Ayrıca, güvenli ve sorumlu AI kullanımına öncelik verir, bu da etik uygulamaya odaklanan kullanıcılar için ekstra bir güvence katmanı ekler.

Claude'un en iyi özellikleri

Derinlik ve doğruluğa odaklanarak akademik ve teknik belgeleri analiz edin, kritik içgörüler elde edin

Geliştirme iş akışlarını destekleyerek ve birden çok dilde hataları azaltarak kodu etkili bir şekilde hata ayıklayın ve inceleyin

Açık, mantıklı ve adım adım yaklaşımlar kullanarak ileri düzey matematik ve fen problemlerini çözün

Uzun konuşmaların bağlamını koruyarak, ortak araştırmalar ve uzun vadeli projeler için ideal hale getirin

Claude sınırlamaları

Gerçek zamanlı web erişimi sunmaz, bu da güncel verileri alma yeteneğini sınırlar

Görüntü veya ses oluşturamaz, bu da multimedya görevleri için çok yönlülüğünü azaltır

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 20 $/ay

Takım: Aylık 30 $ (en az beş üye)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 2016 yılında bir yapay zeka, Thomas Middleditch'in başrolünde oynadığı Sunspring başlıklı bir kısa film yazdı. Senaryo gerçeküstüydü ve tuhaf diyaloglarla doluydu, yapay zekanın yaratıcı potansiyelini ve hikaye anlatımındaki sınırlarını ortaya koydu.

4. Perplexity (Gerçek zamanlı araştırma ve bilgi sentezi için en iyisi)

perplexity aracılığıyla

Perplexity, doğrulanabilir kaynaklarla desteklenen gerçek zamanlı cevaplar sunarak araştırma ve profesyonel görevler için sağlam bir araçtır. Birden fazla güvenilir kaynaktan bilgiyi sentezleme yeteneği, doğru ve güvenilir yanıtlar almanızı sağlar.

Platformun etkileşimli takip soruları, konuları daha ayrıntılı olarak keşfetmenize yardımcı olurken, temiz arayüzü sorgularınıza odaklanmanızı kolaylaştırır. Perplexity'nin araştırma odaklı sonuçları, normal bir Google aramasında veya geleneksel arama motorlarında bulabileceklerinizin ötesine geçer ve size doğru, ayrıntılı bilgilere kolay erişim sağlar.

Perplexity'nin en iyi özellikleri

Güvenilir kaynak atıflarıyla gerçek zamanlı web aramaları gerçekleştirerek güvenilirlik ve şeffaflık sağlayın

Etkileşimli takip soruları ile konuları daha derinlemesine inceleyin ve ek bilgiler edinin

Herhangi bir konuyu daha kapsamlı bir şekilde anlamak için birden fazla bilgi kaynağını karşılaştırın ve karşılaştırın

Araştırma iş akışlarını kolaylaştıran yerleşik işbirliği araçlarını kullanarak bulguları ekip arkadaşlarınızla paylaşın

Karmaşıklık sınırlamaları

Arama sonuçları bazen AI tarafından oluşturulan analizleri gölgede bırakarak bazı sorgular için yararlılığını azaltabilir

Ücretsiz sürüm, belge yüklemeyi desteklemez, bu da araştırma yoğun projeler için seçenekleri sınırlar

Bazı kullanıcılar için gerekli olan gelişmiş hesaplamaları veya teknik problem çözme işlemlerini gerçekleştiremez

Perplexity fiyatlandırması

Fiyatlandırma, belirteç boyutuna ve taleplere göre belirlenir

Karmaşıklık derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,7/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın birden fazla fikir veya taslak oluşturma yeteneğinden yararlanın. Yaratıcı blokları aşmak için kullanın, ardından stilinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri belirleyin.

5. Hugging Chat (Açık kaynaklı AI denemeleri ve model özelleştirme için en iyisi)

hugging Chat aracılığıyla

Hugging Chat, size birden fazla açık kaynaklı AI modeline erişim sağlayan esnek ve şeffaf bir platformdur. Farklı AI mimarilerinin performansını keşfetmek isteyen geliştiriciler, araştırmacılar ve eğitimciler için mükemmeldir.

Modeller arasında geçiş yapabilir, etkileşimlerinizi özelleştirebilir ve hatta platformun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca, topluluk odaklı yaklaşımı işbirliğini teşvik ederek öğrenme ve deneme için değerli bir alan sunar.

Hugging Chat'in en iyi özellikleri

Güçlü yönlerini ve yeteneklerini karşılaştırmak için çok çeşitli açık kaynaklı dil modellerine erişin

Modellerin farklı sorguları nasıl işlediğini daha iyi anlamak için AI çıktılarını özelleştirin ve deneyin

Platformu sürekli güncelleyen ve geliştiren güçlü bir geliştirici topluluğuyla iletişime geçin

Şeffaflık ve öğrenmeye odaklanan eğitim ve deneysel AI kullanım örneklerini keşfedin

Hugging Chat sınırlamaları

Model performansı, seçilen mimariye bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir

Yanıt kalitesi, özel AI çözümlerinin tutarlılığından yoksundur ve bu da güvenilirliği etkileyebilir

Kurumsal düzeyde özellikler içermez, bu da onu büyük ölçekli iş kullanımı için daha az uygun hale getirir

Daha büyük modeller veya veri kümelerinde sorguları işlerken yanıt süreleri daha yavaş olabilir

Hugging Chat fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 59 $/ay

Pro: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Modele özel fiyatlandırma Küçük: Ayda 100.000 istek (tüm modellerde) için 12,90 $/ay Orta: Ayda 1 milyon istek (tüm modellerde) için 59 $/ay Büyük: Ayda 5 milyon istek (tüm modellerde) için 249 $/ay

Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)

Orta: Ayda 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 $

Büyük: Ayda 5 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 249 $

Küçük: Ayda 12,90 $ karşılığında aylık 100.000 istek (tüm modeller için)

Orta: Ayda 1 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 59 $

Büyük: Ayda 5 milyon istek (tüm modellerde) için aylık 249 $

Hugging Chat puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: 1997 yılında IBM'in Deep Blue adlı yapay zekası satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek bir dünya şampiyonunu yenen ilk yapay zeka oldu. Daha sonra, 2016 yılında Google'ın AlphaGo adlı yapay zekası Go şampiyonu Lee Sedol'u yenerek yapay zekanın stratejik düşünme yeteneğinin geliştiğini gösterdi.

6. Meta AI (Sosyal bağlamı anlama ve yaratıcı ifade için en iyisi)

meta AI aracılığıyla

Meta AI, sosyal farkındalığa sahip ve kültürel açıdan alakalı içerik oluşturmaya odaklanır. Farklı kitlelere uygun ilgi çekici metinler, görseller veya videolar oluşturmak için kullanın. Sosyal etkileşimler, trendler ve nüanslar hakkındaki derin anlayışı, bu aracı anlamlı ve etkili içerik oluşturmak için ayrıcalıklı kılar.

Bu platform, yaratıcı projeler ve sosyal medya etkileşimi için özellikle yararlıdır ve takımların mesajlarında alaka ve özgünlüğü korumasına olanak tanır.

Meta AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli kitlelerin ilgisini etkili bir şekilde çekmek için sosyal ve kültürel bağlamlara uygun içerik oluşturun

Farklı iletişim ihtiyaçlarını desteklemek için metin, görüntü ve video oluşturma için çoklu biçim özelliklerinden yararlanın

Trendleri analiz edin ve daha hedefli ve alakalı mesajlar için gerçek zamanlı öneriler sunun

Duygusal ipuçlarına göre yanıtları uyarlayarak empatik ve uygun içerik sunun

Meta AI sınırlamaları

Meta ekosistemine aşırı bağımlılık, platformlarını kullanmayan kullanıcılar için esnekliği sınırlayabilir

'e kıyasla diğer AI araçlarını kullanarak teknik veya bilimsel görevler için sınırlı işlevsellik

Meta ekosistemindeki veri kullanımının doğası gereği gizlilik endişeleri ortaya çıkabilir

Harici araçlarla entegrasyon seçenekleri, bağımsız platformlara kıyasla sınırlıdır

Meta AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Meta AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.350+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı AI araçları, semptomlar ortaya çıkmadan hastalıkları tahmin edebilir. Örneğin, Google'ın DeepMind'ı, böbrek yetmezliğini 48 saat önceden tahmin edebilen bir AI geliştirdi ve doktorlara kritik önlemler almak için zaman kazandırdı.

7. Google Gemini (Çok modlu zeka ve gelişmiş problem çözme için en iyisi)

gemini aracılığıyla

Google Gemini, metin, görüntü ve kod işleme yeteneklerini tek bir platformda birleştirir. Google Çalışma Alanı araçlarıyla derin entegrasyonu, sorunsuz iş akışları sağlar ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için pratik bir seçenek haline getirir.

Gemini'nin çok modlu yetenekleri, çeşitli zorlukları ele almak için kapsamlı bir çözüm sunarak hem analitik hem de yaratıcı görevler için uygun hale getirir.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Çeşitli girdiler gerektiren sorunları çözmek için metin, görüntü ve kodu tek bir platformda işleyin

Araştırma, analiz ve işbirliği görevleri arasında sorunsuz bir geçiş için Google Çalışma Alanı ile entegre edin

Karar vermeyi desteklemek için veri görselleştirmeleri oluşturun ve karmaşık hesaplamalar yapın

Google'ın engin bilgi tabanından ve arama yeteneklerinden yararlanarak gerçek zamanlı içgörülere erişin

Google Gemini sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için Google hesabı gerektirir, bu da Google kullanıcısı olmayanlar için bir engel olabilir

Performans, gerçekleştirilen görevin karmaşıklığına göre değişebilir

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Google Gemini derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Yapay zeka pazarının 2025 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %27,67 olacak ve 2030 yılında 826,7 milyar dolarlık bir pazar değerine ulaşacağı öngörülmektedir.

8. Poe (AI modeli deneme ve öğrenme için en iyisi)

poe aracılığıyla

Poe, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurmanın ve bunları karşılaştırmanın basit bir yolunu sunar. AI görevlerine farklı yaklaşımlar denemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır, bu da onu eğitim, araştırma ve yaratıcı problem çözme için özellikle kullanışlı kılar

Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve topluluk odaklı içerik paylaşımı, öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik ederek çeşitli bağlamlarda AI yeteneklerini keşfetmenizi sağlar.

Poe'nun en iyi özellikleri

Farklı AI modellerinin çıktılarını karşılaştırarak güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlayın

Sohbet arayüzünü ve belirli kullanım durumları için istemleri özelleştirerek kullanılabilirliği ve uyarlanabilirliği artırın

İşbirliğini ve bilgi paylaşımını iyileştirmek için topluluk odaklı içeriğe ve hızlı kütüphanelere erişin

Poe'nun sezgisel mobil ve masaüstü arayüzünü kullanarak AI yeteneklerini hareket halindeyken keşfedin

Poe sınırlamaları

Yanıt kalitesi modeller arasında önemli ölçüde farklılık gösterir ve bu da güvenilirliği etkileyebilir

Oturumlar arasında kalıcı bellek eksikliği, devam eden projeler için daha az uygun hale getirir

Poe fiyatlandırması

Aylık: 19,99 $/ay

Yıllık: 199,99 $/yıl

Poe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Microsoft tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen Tay adlı chatbot, kullanıcı etkileşimlerinden öğrenmek üzere tasarlanmıştı. Ne yazık ki, uygunsuz girdilere maruz kalması nedeniyle 24 saat içinde saldırgan yanıtlar vermeye başladı ve filtrelenmemiş makine öğreniminin risklerini ortaya koydu.

9. Character. ai (Kişiselleştirilmiş AI etkileşimleri ve yaratıcı rol oyunları için en iyisi)

Character. ai, kişisel ve ilgi çekici AI odaklı etkileşimler oluşturmada uzmanlaşmıştır. Hikaye anlatımı, rol oynama veya eğitim simülasyonları için özel AI karakterleri oluşturabilir, davranışlarını belirli senaryolara veya öğrenme hedeflerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Platformun tutarlı kişilikleri ve duygusal farkındalığı sürdürme yeteneği, onu yaratıcı yazma veya etkileşimli senaryolar için mükemmel bir seçim haline getirir. Özellikle yaratıcı ve esnek konuşma deneyimleri arayan kullanıcılar için çok uygundur.

Karakter. ai en iyi özellikleri

Hikaye anlatımı ve rol yapma dahil olmak üzere çeşitli senaryolara uyum sağlayabilen benzersiz AI kişilikleri tasarlayın

Uzun süreli konuşmaları ve anlatım sürekliliğini desteklemek için kalıcı karakter hafızasını koruyun

Özel karakterlerinizi bir kullanıcı topluluğuyla paylaşarak işbirliğini ve yaratıcılığı teşvik edin

Öğrenmeyi ve katılımı artırmak için eğitim senaryolarını etkili bir şekilde simüle edin

Karakter. ai sınırlamaları

Analitik veya veri yoğun görevler için sınırlı işlevsellik, bu da çok yönlülüğünü azaltır

Harika bir yapay zeka platformu, ancak profesyonel uygulamalar için pek uygun değil

Karakter. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Karakter. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🤝 Dostça Hatırlatıcı: AI mükemmel değildir — bazen hedefi ıskalayabilir. Daha spesifik sonuçlara ihtiyacınız varsa sabırlı olun ve daha net talimatlar verin. Düşünce zinciri gibi teknikleri keşfedin.

10. Jasper AI (Özel içerik oluşturma ve pazarlama stratejileri için en iyisi)

jasper aracılığıyla

Jasper AI, bloglar, e-postalar, sosyal medya ve daha fazlası için içerik oluşturmanıza yardımcı olan çok yönlü bir yazma asistanıdır. AI'sı, girdiye dayalı metinler oluşturarak, sıfırdan başlamadan ilgi çekici mesajlar oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

Araç, çeşitli tonları ve dilleri destekler, böylece içeriğinizi farklı kitlelere ve pazarlara uyarlayabilirsiniz. Çeşitli yazma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı dostu bir platform arıyorsanız, Jasper AI, Grok AI'ya kıyasla çok daha fazla esneklik sunar.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Güçlü bir başlangıç noktası için ayrıntılı blog gönderileri, raporlar ve diğer uzun form içerikleri hızla oluşturun

Surfer SEO aracılığıyla SEO odaklı özellikleri kullanarak içeriğinizin iyi sıralanmasını ve hedef kitlenizle alakalı kalmasını sağlayın

E-posta kampanyaları, reklam metinleri ve sosyal medya güncellemeleri gibi belirli amaçlar için tasarlanmış şablonlarla zaman kazanın

Birden fazla dilde yazarak, harici çeviri hizmetlerine ihtiyaç duymadan küresel kitlelerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur

Jasper AI sınırlamaları

AI çıktılarının derinlemesine özelleştirilmesine izin vermez, bu da daha fazla kontrol istiyorsanız sınırlayıcı hissedilebilir

Uzun form içerik oluşturma gibi gelişmiş özelliklere erişim için daha üst düzey bir plan gerekir

Arayüz, AI destekli yazma araçlarını kullanmayı öğrenen yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

🤝 Hatırlatıcı: AI tarafından sağlanan bilgileri, özellikle araştırma veya profesyonel görevler için her zaman iki kez kontrol edin. AI harika bir araç olsa da, gerçekleri doğrulamak doğruluğu sağlamaya yardımcı olur.

11. ChatGPT (Çok yönlü konuşma ve görev yardımı için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, gündelik ve profesyonel kullanım için geniş bir yelpazede özelliklere ücretsiz erişim sunar. Yaratıcı yazma, kodlama yardımı veya derinlemesine analiz için güvenebileceğiniz bu hizmet, çeşitli görevler için çok yönlü bir seçimdir.

Kullanıcı dostu arayüzü ve düzenli güncellemeleri kullanılabilirliği artırırken, eklenti ekosistemi özel ihtiyaçlar için işlevsellik katar. ChatGPT'nin uyarlanabilirliği, takımların farklı zorlukları verimli bir şekilde ele almasını sağlayarak uygulamalarında hem genişlik hem de derinlik sunar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Çeşitli iş akışlarını destekleyerek yaratıcı yazma, teknik dokümantasyon ve kodlama görevlerini kolaylıkla gerçekleştirin

Dosya yönetimi ve web erişimi gibi görevler için kapsamlı bir eklenti ekosistemi kullanarak işlevselliği artırın

Konuşma AI chatbot ile çeşitli konularda doğal ve akıcı konuşmalar yapın

DALL·E entegrasyonu ile fotogerçekçi görüntüler ve görseller oluşturun, projeleriniz veya fikirleriniz için özel görseller oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Temel modelin sınırlı bağlam penceresi, uzun konuşmaları işleme yeteneğini azaltır

Dosyaları doğrudan düzenleyemez veya belirli gelişmiş entegrasyonları gerçekleştiremez

ChatGPT fiyatlandırması

Kişisel Ücretsiz Plus: 20 $/ay Pro: 200 $/ay

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

İş Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT, Ocak 2023'te aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak, Temmuz 2023'te Threads tarafından geçilene kadar en hızlı büyüyen uygulama oldu.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 20 ChatGPT Alternatifi

AI + ClickUp = Gerçekten İşleyen Takım Çalışması

Doğru aracı bulmak, takımınızın işleyişinde büyük fark yaratabilir.

Projelerinizi kolaylaştırmak, takımınızın senkronizasyonunu sağlamak veya sadece gününüzü biraz daha kolaylaştırmak için bir şey arıyorsanız, sizin için bir araç mutlaka vardır. Burada ele aldıklarımız, her biri tabloya benzersiz bir şey getiriyor, bu yüzden sizin için en uygun olanı bulmak tamamen size kalmış.

Bununla birlikte, ClickUp'ı yenmek zor. Düzenli kalmak, daha iyi iletişim kurmak ve daha fazlasını yapmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Son teslim tarihlerini takip etmekte yardıma mı ihtiyacınız var? Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olur.

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