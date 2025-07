2025 için En İyi 12 Dosya Yöneticisi

Zamanında birçok farklı dosya yöneticisi kullandım ama bugüne kadar hep buna geri döndüm. İhtiyacım olandan çok daha fazlasını yapıyor ama her zaman yapmam gerekeni yapıyor. Hayatım boyunca anlayamadığım tek sorun, çoğunlukla çift pencere görünümünü kullanmam ama sağ pencere öğeleri nasıl sıraladığımı hatırlamıyor. Her zaman alfabetik olarak a-z arasında sıralıyorum. Bir süre deneyin ve sorunun sadece bende mi yoksa gerçekten bir sorun mu olduğunu görün. Buna alışmayı öğrendim ve her gün sıralama düğmesine basıyorum, yine de harika bir yönetici!