İş Akışlarınızı Optimize Etmek İçin Teslim Süresini Hesaplama

"Ne kadar sürecek?" ve "ne kadara mal olacak?" her alıcının soracağı iki sorudur, ister özel dikim bir takım elbise ister yazılım uygulaması olsun.

Bu blog yazısında, ilk soruyu cevaplamak için gerekenleri, teslim süresi kavramını kullanarak inceleyelim.

Teslim Süresi Nedir?

Teslim süresi, bir sürecin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen toplam süreyi ifade eder. Müşterinin sipariş vermesinden ürün veya hizmeti almasına kadar geçen süreyi ifade eder.

Teslim süresi kavramı, endüstriyel çağın başlarında ortaya çıkmış ve üretim ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının yaygınlaşmasıyla önem kazanmıştır. Üretimde, üretim biriminin bir ürünü üretmesi için geçen süredir. Bu süre birkaç haftaya kadar uzayabilir.

Üretimden başlayarak, artık çeşitli sektörlerde popüler bir ölçüt haline gelmiştir. Bir restorana gidip akşam yemeği siparişi verdiğinizde, size "yemeğinizi hazırlamak için 20 dakika izin verir misiniz?" diye sorabilirler. Bu 20 dakika, teslim süresidir.

Çevik yazılım geliştirmede, proje yöneticileri sprint planlaması, dağıtım planlaması, kaynak tahsisi, paydaş beklentilerini yönetme ve daha fazlası için teslim süresini kullanır.

Farklı Teslim Süreleri Türleri

Hedeflerinize bağlı olarak, tüm süreç için veya sadece bazı kısımlar için teslim süresini ölçebilirsiniz. Farklı teslim süresi türlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

Üretim teslim süresi

Fiziksel üretim sürecinin başlangıcından tamamlanmasına kadar bir ürünün üretilmesi için gereken toplam süreye üretim teslim süresi denir.

Özel tablolar üreten bir mobilya üretim şirketini düşünün. Eğer aşağıdakiler gerekiyorsa:

malzemeleri teslim almak için 2 gün

kesme ve montaj için 3 gün

zımparalama için 1 gün

vernik ve son işlem için 2 gün

denetim için 1 gün

Toplam üretim teslim süresi dokuz gündür. Montaj hattının/takım üyelerinin hazır olmaması nedeniyle herhangi bir kesinti veya bekleme süresi varsa, bunlar da dahil edilmelidir.

Malzeme teslim süresi

Malzemelerin siparişinden, üretimde kullanıma hazır hale gelene kadar geçen süreye malzeme teslim süresi denir.

Bu süre, tedarikçinin siparişi işleme koyması, hammaddeyi hazırlaması/üretmesi, paketlemesi ve montaj hattınıza göndermesi için gereken süreyi içerir.

Malzeme teslim süresi genellikle üretim teslim süresinin ilk kısmını oluşturur. İster alüminyum satın alan bir otomobil üreticisi ister şeker satın alan bir fırıncı olun, malzeme teslim süresi işinize ne zaman başlayabileceğinizi belirler.

Üretim teslim süresi

Üretimin başlangıcından nihai ürünün tamamlanmasına kadar bir ürünün üretimi için gereken toplam süreye üretim teslim süresi denir. Kurulum, proje yürütme ve montaj dahil olmak üzere üretim sürecinin tüm aşamalarını kapsar.

Üretim teslim süresi, malzemelerin alınması, denetlenmesi vb. için gereken süreyi içerirken, imalat teslim süresi yalnızca ürünün üretilmesi için gereken süredir.

Önceki örneği ele alırsak, üretim teslim süresi, malzemelerin teslim alınması için gereken iki gün ve denetim için gereken bir gün hariç olmak üzere altı gün olacaktır.

Tedarik süresi

Mal veya hizmetler için satın alma talebinde bulunulmasından teslimata kadar geçen süreye tedarik süresi denir.

Talep işleme, satın alma siparişi oluşturma, tedarikçi seçimi, üretim ve teslimatı kapsar. Tedarik süresi, malzeme süresinden önce başlar, ancak bunu da içerir.

Tedarik süresi, proje takımlarının kendi yetki alanlarının dışındaki süreçlerden kaynaklanan gecikmeleri ölçmelerine yardımcı olur.

Müşteri teslim süresi

Müşterinin sipariş verdiği andan ürün veya hizmeti aldığı ana kadar geçen süreye müşteri teslim süresi denir.

McDonald's gibi bir fast-food restoranında, hizmetlerin standartlaştırılması sayesinde sipariş verilmeden çok önce öğeler önceden işlenerek teslim süresi en aza indirilir. Bu, SaaS araçları için de geçerlidir. Ürün zaten oluşturulmuş ve gönderilmeye hazır olduğundan, müşteri yazılıma anında erişebilir.

Ancak, markanız için özel olarak tasarlanmış bir logo alıyorsanız, müşteri teslim süreleri tüm üretim sürecini içerecektir.

Nakliye teslim süresi

Bir ürünün tesiste sevkiyata hazır hale gelmesinden nihai varış noktasına teslim edilmesine kadar geçen süreye sevkiyat teslim süresi denir. Bu dönem, ürünün sevkiyata hazırlanması, taşıma, nakliye ve müşteriye veya proje sahasına teslimatını içerir.

Modern tedarik zinciri yönetiminde, nakliye teslim süresi önemli bir ölçüttür. Örneğin, akıllı telefonunuz Çin veya Hindistan'da monte ediliyorsa, onu ABD'de satabilmeniz, tedarikçinizin size nakliye süresine bağlıdır. Bu nedenle, pazara giriş planlarınız nakliye teslim sürelerini dikkate almalıdır.

Kümülatif teslim süresi

Çeşitli süreçlerdeki teslimat sürelerinin toplamı, kümülatif teslimat süresi veya tedarik zinciri teslimat süresi olarak adlandırılır. Hammaddelerin ilk siparişinden bitmiş ürünün son müşteriye teslimine kadar tüm bileşenlerin ve süreçlerin teslimat sürelerini içerir.

Çeşitli durumlara ve ortamlara uygulanabilen çok sayıda teslim süresi türü olduğundan, teslim süresini hesaplamak zor olabilir. Bu nedenle size yardımcı olmak için buradayız. İşte teslim süresi formülü ve bunu hesaplamak için adım adım izlenecek süreç.

Teslim Süresi Nasıl Hesaplanır?

Teslim süresini hesaplamanın en basit yolu, geçmiş verilere bakmak ve başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen süreyi hesaplamaktır.

Örneğin, süreç 01/01/2024 tarihinde başlar ve 01/31/2024 tarihinde sona ererse, teslim süresi 31 gündür. ClickUp gibi bir proje yönetimi aracında, geçmiş verilere göre ortalama teslim sürelerini otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Teslimat sürelerini hesaplamak için ClickUp Zaman Çizelgesi görünümü

Harika bir konsolide görünüm sunsa da, bu teslim süresi formülü verimliliği artırmak için gereken ayrıntılı bilgileri sağlamaz. Bu sorunu çözmenin başka bir yolu da ileriye dönük çalışmaktır. İşte nasıl yapacağınız.

1. Teslim süresinin bileşenlerini belirleyin

Süreci aşağıdaki gibi ana bileşenlerine ayırarak başlayın:

Hammadde tedariki

Ön işleme

Üretim/imalat

Varsa, soğuma dönemi

Gecikme/bekleme süreleri

Kalite kontrol ve denetim

Montaj

Ambalaj

Sipariş işleme

Nakliye ve lojistik

Tüm süreçler teslim süresini etkilemez. Bazı durumlarda, farklı şekilde adlandırılabilir veya gerçekleştirilebilir.

Örneğin, yazılım mühendisliğinde paketleme konteynerleştirmeyi içerebilir ve nakliye dağıtım olabilir. Bu tür projeler için ClickUp'ın proje zaman takibi, doğru ölçüm yapmak için harika bir araçtır. ClickUp'ta zamanı takip etmek için takım üyeleri zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilir, bir aralık ekleyebilir veya harcanan zamanı saat/dakika olarak geriye dönük olarak girebilir!

ClickUp'ta zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

Bu nedenle, işinize uygun tüm bileşenleri seçin.

2. Bireysel teslimat sürelerini ölçün

Size uygun bileşenlere göre, bireysel teslimat sürelerini hesaplayın.

Tedarik teslim süresi formülü: Siparişin alındığı tarih – proje takımından talep tarihi.

Talep formlarını toplamak için ClickUp formlarını kullanıyorsanız, alım tarihini girmek ve gösterge panelinde teslim süresini görüntülemek çok daha kolay olacaktır.

Sorunsuz müşteri taleplerini toplamak için ClickUp form görünümü

Proje takımı, tedarik takımının işini ne kadar hızlı yaptığını kontrol edemez, ancak bu teslim süresi, sürecin genel verimliliği için çok önemlidir.

Üretim/imalat teslim süresi formülü: Nihai çıktı tarihi – hammadde teslim tarihi. Bu metriği kullanarak, kurulum, işleme, montaj, kalite güvencesi veya denetim süreleri dahil olmak üzere hammaddeleri veya bileşenleri nihai ürüne dönüştürmek için gereken süreyi belirleyin.

Nakliye teslim süresi formülü: Müşteriye teslim edilen süre – depodan sevk edilen süre. Bazı işletmeler ambalajlamayı üretim teslim süresine dahil ederken, diğerleri bunu nakliyeyle ilgili bir süreç olarak değerlendirir. Size uygun olanı seçin.

3. Hepsini ekleyin!

Tek tek teslim sürelerini (tedarik, üretim ve nakliye) toplayarak toplam teslim süresini veya gerçek sipariş teslim süresini elde edin. ClickUp Formül alanları, tarih ve saat fonksiyonları, metin dizisi fonksiyonları, mantık fonksiyonları ve matematik fonksiyonları ile bunu çok daha basit hale getirebilir.

Gelişmiş hesaplamaları kolaylıkla gerçekleştirmek için ClickUp formül alanları

Bunu yaparken, hatırlamanız gereken birkaç nokta vardır.

Tampon süreyi dikkate alın: Müşteriye taahhüt edilen teslim tarihini belirlemek için teslimat sürelerini referans olarak kullanıyorsanız, süreçteki öngörülemeyen gecikmeleri veya değişkenlikleri karşılamak için tampon süre ekleyin.

Örneğin, bir adımdaki küçük bir gecikme, sonraki adımlar üzerinde kümülatif bir etkiye sahip olabilir. ClickUp Gantt grafiğini kullanarak bağımlılıkları ve teslimat zaman çizelgesi üzerindeki genel etkiyi görselleştirin.

Teslim süresine dayalı proje planlaması için ClickUp Gantt grafiği

Teslim süresini ayrıntılı olarak inceleyin: Çoğu işletme, verimliliği artırmak için teslim sürelerini hesaplar. Bu durumda, tüm ayrıntıları kaydetmeniz gerekir. Örneğin, gümrük işlemlerinin nakliye teslim sürelerinizin en büyük kısmını oluşturup oluşturmadığını bilmeniz gerekir.

Teslim Süresi Örnekleri

Teslim süresi, bir sürecin başlangıcı ile bitişi arasındaki süredir. Endüstriler, işler, projeler ve takımlar arasında teslim süresine yüzlerce örnek verilebilir.

Üretimde teslim süresi

Diyelim ki perakende mağazalar aracılığıyla pamuklu tişört üreten bir üreticisiniz. Teslim süresi, aşağıdakilerin toplamına eşit olacaktır:

Pamuk tedarik süresi (15 gün)

Konu, düğme, ambalaj malzemeleri vb. diğer malzemelerin tedarik süresi (3 gün)

Ölçme, kesme, dikme, ütüleme, katlama ve etiket ekleme için üretim/işleme süresi (1 gün)

Denetim süresi (1 gün)

Paketleme süresi (3 gün)

Perakendeciye gönderim süresi (12 gün)

Toplam teslim süresi = 35 gün

Yazılım proje yönetiminde teslim süresi

Yazılım geliştirme projeleri biraz farklı olabilir. Planlama ve mimari aşamaları çok daha uzun sürebilir, ancak geri kalan kısımlar kısa sprintler halinde gerçekleşebilir ve aşamalı olarak gelişebilir.

Bu nedenle, teslim süreleri genellikle bir kullanıcı hikayesinin hazır olduğu andan özelliğin dağıtıldığı ana kadar hesaplanır.

Teslim Süresini Kısaltmanın Avantajları

Teslim süresi, işi yapmak için ne kadar zaman gerektiğini gösterir. Uzantısı olarak, belirli bir zamanda ne kadar üretim yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin, bir kişi bir haftada bir özellik geliştirebiliyorsa (yani teslim süreniz), her hafta geliştirmeniz gereken özellik sayısına göre kaynak tahsisini ve kapasiteyi planlayabilirsiniz.

Teslim süresinin kısalmasıyla, yani bir kişi her hafta iki özellik geliştirebilirse, gelirinizi, verimliliğinizi, müşteri memnuniyetini, rekabet avantajınızı ve daha fazlasını artırabilirsiniz!

Müşteri memnuniyeti: Bir ürünü müşteriye daha erken teslim ettiğinizde, müşteri memnuniyeti artar. Bu nedenle, teslimat süresini kısaltmak, yani toplantılara zamanında katılmak, siparişlerin yerine getirilmesi için depolama, lojistik ve otomasyona büyük yatırım yapan Amazon gibi e-ticaret şirketleri için çok önemli bir ölçüttür.

Verimlilik: Daha kısa teslim süresi, aynı süre içinde daha fazlasını yapabileceğiniz anlamına gelir ve süreç verimliliğini artırır. Daha yüksek verimlilik, üretimi hızlandırır ve depolama ve tutma maliyetlerini azaltır.

Çeviklik: Proje yürütme teslim süresini kısaltmak, bir şirketin pazar değişikliklerine hızlı yanıt verme veya müşteri taleplerini karşılama yeteneğini artırır. COVID-19 salgını sırasında, uzaktan çalışabilen ve daha kısa teslim sürelerinde hızlı bir şekilde dijital deneyimler yaratabilen kuruluşlar, muazzam bir rekabet avantajı elde etti.

Envanter yönetimi: Daha kısa teslimat süreleri, envanter seviyelerinin azalmasına yol açar. Bu, Japon otomobil üreticilerinin yalın üretimle ilk kez fark ettikleri temel avantajdır. Bu sayede depo alanı boşaldı, envanterin eskimesi azaldı ve stok sermayesi düştü, böylece şirketin genel mali durumu iyileşti.

Teslim süresini kısaltmanın faydaları sürecin her aşamasında görülebilir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? İşte bazı ipuçları.

Teslim Süresini Kısaltma Stratejileri

Herhangi bir şeyi optimize etmek için, mevcut durumu bilmeniz gerekir. Öyleyse, oradan başlayın.

Zaman yönetimi uygulamalarını kullanarak tüm süreçler ve aşamalar için teslim süresini doğru bir şekilde hesaplayın. Ardından, optimizasyon fırsatlarını belirleyin. Temel veriler elinizin altında olduğunda, bir sonraki soru şudur: Nasıl zaman kazanabilirim?

Otomasyon

İnsan etkileşimi veya müdahalesi gerektirmeyen süreçleri otomatikleştirin. Bu, proje yönetimi yazılımınızda "eğer-bu-o-şekilde" iş akışları kurmak kadar basit olabilir. Örneğin, bir görev gecikmişse, kişiler otomatik olarak eskalasyon matrisinde bilgilendirilir. Veya tasarımcı bir görevi tamamladıysa, görevi otomatik olarak geliştiriciye atayın.

ClickUp Otomasyonları, iş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını kolaylaştırmak için 100'den fazla şablona sahiptir.

Zamandan tasarruf edin ve önemli işlere odaklanın

Daha iyi planlama yapın

Gereksiz bekleme sürelerini ortadan kaldırmak için kaynakları planlayın. ClickUp İş Yükü görünümünü kullanarak kimin ne yaptığını görün ve işleri atayın. Takım üyelerinin zaman yönetimi hedeflerine ulaşmaları için kendi verimlilik raporlarını görmelerini teşvik edin!

Kaynakları yeniden tahsis etmek için ClickUp'ın iş yükü görünümü

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ın zaman yönetimi şablonları size yardımcı olabilir. On şablondan birini seçin ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin!

Doğru tahminler yapın

Güvenlik stoğu, yeniden sipariş noktaları ve ekonomik sipariş miktarı (EOQ) gibi tekniklerle envanter yönetimini optimize ederek envanter yönetimi teslim süresini kısaltın. Envanter sayımı için sağlam bir envanter yönetim yazılımı kullanın!

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ClickUp ile Teslim Süresini Kısaltın ve İş Akışınızı Optimize Edin

"Ne kadar sürecek?" sorusuna doğru ve anında cevap vermek, proje yöneticisinin önemli görevlerinden biridir.

Proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca planlama, zamanlama, kaynak tahsisi, acil durum planları oluşturma, felaket kurtarma, paydaş yönetimi, pazara giriş stratejisi vb. konularda yardımcı olur.

Teslim süresini doğru bir şekilde hesaplamak, geleceği tahmin etmenin basit ama etkili bir yoludur. Günümüzün hızla gelişen dünyasında, teslim süresini en aza indirmek işinizin en büyük fark yaratıcı unsuru olabilir.

Teslimat sürelerini kısaltmak için daha fazla yatırım yaptıkça, sistemlerinizde verimlilik ve üretkenlik de artar. Örneğin, en basit otomasyon bile sadece o süreç için değil, tüm organizasyonel iş akışı için teslimat sürelerini kısaltır.

Teslimat sürelerini optimize etmek bir dizi etkiye sahiptir, bu nedenle ClickUp size teslimat sürelerini görme, ölçme ve en aza indirme gücü sunmak için tasarlanmıştır.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Teslim süresi formülü nedir?

Teslim süresi = Tamamlanma zamanı – başlangıç zamanı

Bu, en basit teslim süresi formülü olmakla birlikte, teslim süresinin neden bu sayı olduğunu açıklamamaktadır. Bu nedenle, kuruluşlar bazen ileriye doğru çalışır. Bu gibi durumlarda, teslim süresi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Teslim süresi = Tedarik teslim süresi + üretim teslim süresi + teslimat teslim süresi

2. Teslim süresi ile döngü süresi nedir?

Birbirine benzer olsalar da, bu iki metrik farklı amaçlara ve ihtiyaçlara hizmet eder. Döngü süresi ve teslim süresinin genel bir karşılaştırması aşağıda verilmiştir.

Teslim süresi Döngü süresi Tanım Müşteri siparişi verdiği andan siparişin teslim edildiği ana kadar geçen toplam süre Tek bir öğenin üretiminde belirli bir görevi veya süreci tamamlamak için gereken süre Kapsam Uçtan uca süreci ölçer Belirli bir segment/alt süreç için harcanan zamanı ölçer Amaç Teslimat sürelerini tahmin edin Tedarik zinciri faaliyetlerini planlayın Müşteriler için bir zaman çizelgesi sağlayın Envanteri yönetin Operasyonel verimliliği değerlendirin Darboğazları belirleyin Üretim süreçlerini optimize edin Formül Teslim tarihi – Sipariş talebi tarihi Toplam üretim süresi/üretilen birim sayısı

3. Teslimat için teslim süresi nedir?

Teslimat için teslim süresi, bir müşterinin sipariş verdiği andan siparişin kapısına teslim edildiği ana kadar geçen toplam süreyi ifade eder.