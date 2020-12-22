Döngü Süresi ve Teslim Süresi: Kapsamlı Kılavuz

Döngü süresi ile teslim süresi arasındaki farkları merak mı ediyorsunuz?

Döngü süresi ve teslim süresi, üretim sürecinde kullanılan önemli metriklerdir. Döngü süresi bir görevin tamamlanması için gereken süreyi belirtirken, teslim süresi siparişin verilmesi ile yerine getirilmesi arasında geçen süredir.

Biliyoruz, biliyoruz.

Bu iki kavram kafa karıştırıcı ve birbirinden çok da farklı olmayan zamanlar gibi görünüyor.

Ama endişelenmeyin.

Aralarındaki farkı anlamak, MasterChef yemeğinin çeşitli bileşenlerini anlamaya çalışmak kadar zor değildir.

Kaya tuzu mu? Koşer tuzu mu? Pembe tuz mu?

Sadece tuza ne oldu?!

Bu makalede, teslim süresi ve döngü süresinin farklı tanımlarını ve her bir metriği kolayca hesaplama ve izleme yöntemlerini ele alacağız.

Hadi başlayalım. Kaybedecek zaman yok!

Not: İlk birkaç bölüm, döngü ve teslim süresinin ne olduğu hakkında kısa açıklamalar içerir. Her iki metrik hakkında zaten yeterli bilgiye sahipseniz, karşılaştırma bölümüne geçebilirsiniz.

Döngü Süresi Nedir?

Döngü süresi, bir süreç döngüsünün başlangıcından sonuna kadar geçen süredir. "Süreç" genellikle üretimdeki üretim sürecini ifade eder, ancak müşteri çağrılarına cevap vermek gibi tekrarlayan herhangi bir faaliyet de olabilir.

Döngü süresi, bir takımın bir ürünün müşteriye teslim edilmeye hazır hale gelene kadar gerçekten üzerinde çalıştığı süre olarak da tanımlanır.

Ve teslimat kelimesi aklımıza pizzaları getirdiğine göre, burada örnek olarak pizza siparişini kullanabiliriz.

Döngü süresi bağlamında "sipariş", bir ürün veya hizmet için müşteri tarafından verilen siparişi ifade eder.

Örneğin bir pizzacı için döngü süresi, lezzetli bir pizza hazırlamak için gereken süredir.

Üzerinde ananas olmadığından emin olun.

*döngü süresi ölçümünün faydalarını öğrenmek için ayrıntılı kılavuzumuza göz atın

Döngü süresi bekleme süresini de içerir mi?

Evet, döngü süresi, bir iş öğesinin bir sonraki eylemi beklediği bekleme süresini içerir. Örneğin, fırının ilk olarak ısınmasını beklemek için harcanan süre.

Kısaca, döngü süresi, bir iş öğesinin üretim veya imalat sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen toplam süredir.

Süreç döngü süresi nasıl hesaplanır?

Döngü süresi, toplam üretim süresinin o sürede üretilen birim sayısına oranı olarak hesaplanır.

Döngü Süresi = Toplam Üretim Süresi/Üretilen Birim Sayısı

Bunu bir örnekle açıklamak için, Gordon Ramsay'in restoranında şef olduğunuzu varsayalım.

Hiç baskı yok, değil mi?

Şimdi, restoranın sabah 10'dan akşam 11'e kadar çalıştığını ve günde 200 müşteriye yemek hazırlayabildiğini varsayalım.

Dolayısıyla, Toplam Üretim Süresi = 13 saat.

Üretilen Birim Sayısı (hazırlanan yemek sayısı) = 200 yemek.

Böylece, Döngü Süresi = 13/200 = 0,065 saat olur.

Yani her yemeği hazırlamak yaklaşık dört dakika sürüyor.

Bu Gordon'u tatmin etmeye yeter mi? Umarız yeterlidir!

*döngü süresinin hesaplanması hakkında daha fazla bilgi edinin

Döngü süresi nasıl izlenir?

ClickUp'ı kullanın!

ClickUp, dünyanın 1 numaralı proje yönetimi yazılımıdır. Agile, Scrum, Kanban veya Yalın üretim olsun, ClickUp her türlü proje mutfağının usta şefi.

ClickUp, döngü süresini izlemeye nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın güçlü Agile Gösterge Panelleri özelliği, Döngü Süresi bileşeni ile görevlerin tamamlanma süresini hesaplamanıza olanak tanır.

Döngü süresi iki şekilde ölçülür:

ClickUp, bir görev Proje Alanınızda Aktif durum grubuna girdiğinde zaman takibini otomatik olarak başlatabilir

Alternatif olarak, ClickUp, döngü süresinin başlangıcı olarak sayılacak başka bir durum seçmenize olanak tanır

Not: ClickApps , ClickUp Çalışma Alanı 'nı zevkinize göre özelleştirmenize yardımcı olur.

Ancak Döngü Süresi grafiği, ClickUp'ın Gösterge Panelindeki tek özellik değildir... 🍕

Maksimum esneklik için Burnup, Burndown, Kümülatif Akış Diyagramı, Hız Grafikleri ve daha fazlası arasından seçim yapabilirsiniz.

Teslim Süresi Nedir?

Genellikle müşterinin bakış açısından hesaplanan teslim süresi , müşteri siparişinin alınmasından nihai ürün veya hizmetin teslimine kadar geçen süredir. Döngü süresi gibi, teslim süresi için de bağlama göre farklı tanımlar vardır.

Örneğin, proje yönetiminde, teslim süresi, projeyi paydaşlardan aldığınız andan itibaren tamamlanması için gereken süredir.

Ancak, tedarik zinciri yönetiminde, sipariş verdikten sonra malzemelerin teslim alınması için geçen süre anlamına gelir.

Ve şu anda açıkça yemek havasında olduğumuz için, teslim süresi garsonun müşterinin siparişini aldığı anda başlar ve müşteri yemeğini aldığı anda sona erer.

Genel olarak, teslim süresi ne kadar kısa olursa o kadar iyidir, tabii ki Hell's Kitchen dizisini gerçek hayatta yaşamak istemiyorsanız.

Teslim süresini nasıl hesaplayabileceğinizi merak mı ediyorsunuz?

Teslim süresi formülü kılavuzumuza göz atın.

Teslim süresi nasıl hesaplanır?

Teslim süresini hesaplamak için teslim tarihi/saati ve siparişin talep tarihi/saatini bilmeniz gerekir.

Teslim Süresi = Sipariş Teslim Süresi (bitiş tarihi) – Sipariş Alınma Süresi (talep tarihi)

Örneğin, bir müşteri saat 13:30'da makarna siparişi veriyor ve saat 14:00'da teslim alıyor.

O halde teslim süresi 30 dakikadır.

Teslim süresi metriği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Teslim süresi nasıl izlenir?

Kurşun süresini takip etmek için kronometre veya mutfak zamanlayıcıları kullanabilirsiniz, ancak bu çok fazla manuel iş gerektirir.

Sıkı teslim tarihleriniz veya aç müşterileriniz varsa, bu durum hiç de ideal değil, değil mi?

Bunun yerine, ClickUp'ın Gösterge Panellerinde Teslim Süresi Bileşeni'ni kullanın! Bu bileşen, bir görevin oluşturulduğu andan itibaren ortalama olarak tamamlanması için geçen süreyi otomatik olarak izler.

Aşağıdakileri özelleştirebilirsiniz:

Zaman aralığı : gerekli zaman aralığını ve grafiğin sıklığını ayarlayın

Örnek zaman : Grafikteki her bir nokta için ortalamaya dahil etmek istediğiniz gün sayısını seçin

Tamamlanma olarak sayılan durum grubu: Görevin tamamlandığını belirtmek için Kapalı veya Tamamlandı gibi durum grubunu seçin

Not: Aynı özelleştirmeler ClickUp'ın Döngü Süresi bileşenine de uygulanabilir.

Hala teslim süresi ile döngü süresi arasındaki farkı anlamadınız mı?

Endişelenmeyin! Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde, farkları kullanışlı bir grafikte özetledik.

Ancak, buna geçmeden önce, teslim süresi ve döngü süresinin proje yöneticileri tarafından kullanılan tek Yalın metrik veya Kanban metrik olmadığını anlamanız gerekir.

Ayrıca, Almanca'daki karşılığı olan Takt zamanı da vardır ("takt" Almanca'da "darbe" veya "ritim" anlamına gelir).

Takt Süresi Nedir?

Takt süresi, müşteri taleplerini zamanında karşılamak için üretim sürecini tamamlamak üzere çalışmanız gereken hızdır.

Takt süresini ölçmek size şu konularda yardımcı olur:

Örneğin, restoranınızın takt süresini biliyorsanız, mutfak ş akışını optimize ederek müşterilere yemekleri zamanında servis edebilir ve böylece aç ve sinirli müşterilerden kaçınabilirsiniz:

Takt süresi nasıl hesaplanır?

Takt süresi, toplam üretim sürenizin müşteri tarafından talep edilen birim sayısına oranı olarak hesaplanır.

Takım Süresi = Toplam Üretim Süresi/Gerekli Birim Sayısı (müşteri talebi)

Daha önce bahsettiğimiz Gordon Ramsay örneğini ele alalım.

Bir yemeği hazırlamak için dört dakikalık bir döngü süresi vardır ve bu normal koşullar altında yeterli olmalıdır.

Ama hafta sonu ve Gordon yoğun saatlerin olmasını bekliyor.

Personelin 13 saat içinde 300 müşteriye hizmet vermesini istiyor.

Böylece, takt süresi = 13/300 = 0,04 saat, yani yemek başına yaklaşık iki dakikadır.

Dolayısıyla, talebi karşılamak için döngü süresini dört dakikadan iki dakikaya indirmeniz gerekecektir.

Filet mignon'u bu kadar çabuk servis etmede bol şans!

Takt süresi hakkında daha fazla bilgi edinin.

ClickUp bu konuda nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp'ın Döngü ve Ön Süre bileşenleri, operasyon yönetimi için tek özellikler değildir.

Mutfaktaki en çok yönlü malzemeleri bile gölgede bırakan esnekliği ile ClickUp, aşağıdakiler gibi çok çeşitli özellikler sunar:

ClickUp'ın tüm güçlü özelliklerini buradan inceleyin.

Döngü Süresi, Teslim Süresi ve Takt Süresi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Döngü süresi, teslim süresi ve takt süresinin birbirinden farkını anlamak, MasterChef'in Kör Tadım Testi yarışmasında yemekleri tanımlamak kadar zor değildir.

Hala kafanız karıştıysa endişelenmeyin!

Teslim süresi, döngü süresi ve takt süresi arasındaki anahtar farkları bu kullanışlı grafikte özetledik:

Döngü Süresi Teslim Süresi Takt Süresi Neye yardımcı olur? Üretim oranını tahmin etmeye yardımcı olur Müşteri veya tüketici bekleme süresini tahmin etmeye yardımcı olur Talebi karşılamak için çalışmanız gereken hızı hesaplar Neler dikkate alınır? Yalnızca gerçek üretim süresini dikkate alır Siparişlerin alınmasından satış işlemlerine kadar tüm üretim sürecini ele alır Bir takımın bir iş öğesini teslim etmek için harcayabileceği maksimum süreye odaklanır İşletmelerde nasıl kullanılır İşletmeler, daha fazla talebi karşılamak için daha kısa işlem döngü süreleri hedeflemelidir Daha iyi müşteri memnuniyeti için teslimat süreleri kısa olmalıdır Takt süreleri, üretim kapasitelerini anlamak için döngü süresi ile karşılaştırılabilir Formül Döngü Süresi = Toplam Üretim Süresi/Üretilen Birim Sayısı Teslim Süresi = Teslim Tarihi – Sipariş Alındığı Tarih Takım Süresi = Toplam Üretim Süresi/Müşteri Talebi

Döngü Süresi, Teslim Süresi ve Takt Süresi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Döngü süresi veya teslim süresi ile ilgileniyorsanız, muhtemelen verim, değer akışı ve daha fazlası gibi terimlerle karşılaşacaksınız.

Peki, bunlar nedir?

Endişelenme, şüphelerini gidermek için hızlı bir Masterclass hazırladık:

1. Üretim teslim süresi ile verim oranı arasındaki fark nedir?

Müşterinin bakış açısından, üretim teslim süresi, siparişin verilmesi ile teslim alınması arasındaki süredir.

Öte yandan, üretim kapasitesi üretim açısından değerlendirilir ve hammaddenin veya bir üretim biriminin süreçten geçme hızını ölçer.

2. Değer akışı haritalaması nedir?

Yalın üretimde değer akışı, müşteriler veya paydaşlar için genel bir ürün veya sonuç yaratan, değer katan faaliyetlerin dizisidir.

Değer akışı haritalama, değer akışınızdaki tüm önemli adımları bir akış şeması kullanarak görselleştirmenizi sağlayan bir yöntemdir. Grafik (değer akışı haritası olarak bilinir), değer akışındaki gereksiz adımları belirlemenize ve azaltmanıza/kaldırmanıza yardımcı olarak akışı daha verimli hale getirir.

3. Teslim süresini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

Teslim süresini olumsuz etkileyen beş anahtar faktör şunlardır:

Üretim akışında gereksiz bir işlem adımı

Verimsiz envanter yönetimi

Üretimde darboğaza neden olabilecek stok tükenmeleri

Farklı satıcılar/tedarikçiler arasında değişen teslimat süreleri

Ani hammadde bulunamaması gibi öngörülemeyen etkinlikler

4. Döngü süresini nasıl kısaltabilirsiniz?

Döngü süresini kısaltmak, müşteri memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda takımınızın verimliliğini de artırır.

Döngü süresini kısaltmanın bazı yolları şunlardır:

Her bir kullanıcı hikayesini ve hedefini net bir şekilde tanımlayın

Takımları kendi kendilerine yetmeye, sorumluluk almaya ve minimum geri bildirimle çalışmaya teşvik edin

Çoklu görevleri ortadan kaldırmak için WIP sınır yöntemini kullanın

Tekrarlayan manuel işleri otomatikleştirin

Scrum gibi çevik bir yaklaşım benimseyin

ClickUp gibi proje yönetimi araçlarını kullanarak süreçleri kolaylıkla yönetin!

5. Agile'ın ana hedefi nedir?

Agile metodolojisinin ana hedefi, takımların mümkün olan en kısa sürede üstün kaliteli ürünler oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmaktır. Bunun için Agile metrikleri (döngü süresi ve teslim süresi gibi) ve araçları ( sprint backlog gibi) süreç iyileştirmeye yardımcı olur.

Çevik proje yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonuç

Mutfakta, bir tarifi nasıl hazırlayacağınızı (hazırlıktan süslemeye kadar) bilmek, yemek pişirme felaketlerini önlemekle kalmaz, aynı zamanda tüm süreci daha verimli hale getirir.

Ve işte burada döngü süresi, teslim süresi ve takt süresi gibi farklı süreler devreye girer.

Her bir metriği anlamak ve izlemek, yazılım teslimatı veya aç müşterileri zamanında memnun etmek gibi herhangi bir üretim veya imalat sürecini kolaylaştırmak için çok önemlidir.

Ancak, her işlemi zamanlamak için kronometre kullanmak verimli olmaktan uzaktır.

Bunun yerine, ClickUp'ı kullanın!

Döngü süresini ve teslim süresini doğru bir şekilde izlemekten uzaktan projeleri yönetmeye kadar, ClickUp her adımda size yardımcı olabilir.

ClickUp'ı ücretsiz edinin ve proje başarısını bugün tatmaya başlayın!