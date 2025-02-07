Grok ve ChatGPT: AI Yeteneklerine Derinlemesine Bir Bakış

AI, iş dünyasında büyük bir öncelik haline geliyor. McKinsey, şirketlerin %77'sinin AI'yı halihazırda kullandığını veya araştırdığını bildiriyor.

Bu kadar çok seçenek varken, her şey için bir AI aracı vardır. Ancak hangisinin sizin için en uygun olduğunu bulmak? Bu tamamen başka bir hikaye.

Grok AI ve ChatGPT, kullanışlı özelliklere sahip popüler AI sistemleridir. Peki hangisi ihtiyaçlarınıza en uygun olanı?

Bu blog yazısında, karar vermenize yardımcı olmak için güçlü yönlerini, fiyatlarını ve kullanılabilirliklerini ele alacağız.

⏰60 saniyelik özet ChatGPT ve Grok AI'nın anahtar yeteneklerine hızlı bir genel bakış ChatGPT en uygun olanıdır Grok AI en uygunudur Yüksek kaliteli, insan benzeri metin yanıtları oluşturma İlgi çekici metin ve görüntü tabanlı çıktılar oluşturma Yeniden eğitilmiş verilere dayalı yanıtlara ihtiyacınız olduğunda İnternet erişimi ve entegrasyon yetenekleri sayesinde gerçek zamanlı veriler Özelleştirme sınırları olan genel yanıtlar Çeşitli araçlar ve sektör ihtiyaçları için yüksek uyarlanabilirliğe sahip bir AI aracına ihtiyacınız olduğunda Genel iş görevleri ve iletişim Kurumsal düzeyde otomasyon ve entegrasyonlar ClickUp , her iki bağımsız AI sohbet robotunun güçlü yönlerini iş için her şeyi içeren bir uygulamada birleştirir

ClickUp ile görev yönetimi, işbirliği ve AI destekli içgörüler tek bir yerde, birden fazla araca ihtiyaç duymadan elde edersiniz. ClickUp Brain, iş akışlarını kolaylaştırmak için otomatik güncellemeler, gerçek zamanlı içgörüler ve AI görev oluşturma gibi AI destekli özellikler sunar

ClickUp, kapsamlı veri erişimi için Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi harici uygulamalara bile bağlanır

Herhangi bir kullanım durumuna uyarlanabilen özelleştirilebilir şablonlar ve otomasyon ş Akışları sunarak verimliliği ve uyarlanabilirliği artırır

Grok AI nedir?

Elon Musk'ın xAI tarafından geliştirilen Grok AI, ChatGPT ve Claude gibi en iyi AI uygulamalarıyla rekabet etmek için tasarlanmış sofistike bir dil modelidir. Yaratıcı metinler oluşturmak ve görüntü tabanlı görevleri başarıyla yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda iş süreçlerinin otomasyonuna da yardımcı olabilir. Çoklu görevlerden bahsedelim!

via X

Grok AI özellikleri

Grok, kurumsal kullanıcılar için tasarlanmıştır ve artık X [eski adıyla Twitter] abonelerine sunulmuştur. API entegrasyonları sayesinde, çeşitli kurumsal ihtiyaçlara göre son derece özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir.

Grok AI'nın anahtar özelliklerinin bir dökümü aşağıda verilmiştir.

Özellik #1: İş süreci otomasyonu

Grok AI, müşteri hizmetleri, e-posta yönetimi ve içerik oluşturma görevlerini otomatikleştirir. Sohbet robotları, gelişmiş veri analizi ile rutin soruları yönetir, böylece takımlar daha karmaşık sorunlara odaklanabilir ve müşteriler zamanında yanıt alabilir.

Ayrıca, tercih ettiğiniz stile göre e-postaları ve taslak yanıtları önceliklendirebilir. Ek olarak, Grok AI pazarlama metinleri, ürün açıklamaları ve raporlar gibi materyallerin oluşturulmasını destekler.

Ancak, ince ayarları yapmak için biraz zaman harcamanız gerekebilir.

Özellik #2: İş sistemleri entegrasyonu

Grok AI, süreçleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için CRM'ler [Salesforce, HubSpot] ve ERP'ler [SAP, Oracle] ile bağlantı kurar. Ayrıca QuickBooks gibi muhasebe yazılımlarıyla entegre olarak faturalandırma, gider izleme ve finansal raporlama gibi görevleri yerine getirir.

Özellik #3: Kod oluşturma

Grok AI, VS Code ile entegre olarak programlama desteği özelliği ile kodlamayı daha erişilebilir hale getirir. Kod parçacıkları oluşturmak, hata ayıklamak veya karmaşık fonksiyonlar için açıklamalar almak için kullanın. Verimlilik için AI'yı kullanmanın ve arayüz içinde yeni kodlama konseptlerini denemenin kullanışlı bir yoludur.

grok AI aracılığıyla

🧠 İlginç Bilgi: Derin anlamı olan "grok" kelimesi, kurgusal bir Mars dilinden gelmektedir [Heinlein'ın 1961 tarihli bilim kurgu romanı Stranger in a Strange Land]—Elon Musk'ın Mars'ı "grok" etmemize yardımcı olma misyonuna çok uygun!

Grok AI fiyatlandırması

Grok AI, yalnızca ücretli X aboneliği olan kullanıcılar tarafından erişilebilir ve fiyatlandırma abonelik türüne göre belirlenir:

X Premium: Aylık 8 $; Grok'a erişim sağlar

X Premium+: Aylık 16 $ karşılığında kullanılabilir; Grok'a erişim de sağlar

ChatGPT nedir?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, bağlamı algılayan ve insan benzeri metinler oluşturabilen, çeşitli görevlerde yardımcı olabilen ve farklı kullanım durumlarına uyum sağlayabilen gelişmiş bir AI sohbet robotudur. GPT [Generative Pre-trained Transformer], ChatGPT'nin arkasındaki temel teknolojidir.

chatGPT aracılığıyla

Geniş veri kümeleriyle eğitilen GPT, derin öğrenme tekniklerini kullanarak dil kalıplarını anlar ve doğru, tutarlı yanıtlar verir.

ChatGPT abonelik türleri

Ücretsiz katman : ChatGPT'nin yeteneklerine sınırlı kullanımla temel erişim

ChatGPT Plus : GPT-4'e erişim [daha gelişmiş özellikler], daha hızlı yanıt süreleri ve yoğun kullanım sırasında öncelikli erişim

API erişimi: ChatGPT'nin uygulamalara ve iş akışlarına entegrasyonu, API çağrı hacmine göre kullanım

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, hem profesyonel hem de yaratıcı işler için özel olarak tasarlanmış bir dizi araç sunar. İşte öne çıkan bazı özelliklerine genel bir bakış:

Özellik #1: Tahmine dayalı analitik ve tahmin

ChatGPT sadece verileri işlemekle kalmaz, geçmişteki kalıpları ve eğilimleri analiz ederek daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak tahminler sunar. Satış, müşteri davranışları veya pazar değişikliklerinden elde edilen geçmiş verileri inceleyerek, gelecekteki talep veya potansiyel riskler gibi gelecekteki sonuçları tahmin edebilirsiniz.

Bu, işlerin bir adım önde olmasını, kaynakların daha etkili bir şekilde tahsis edilmesini ve risklerin sorun haline gelmeden azaltılmasını sağlar.

Özellik #2: Senaryo planlama ve strateji geliştirme

ChatGPT, girdiğinize göre çeşitli iş senaryolarını simüle edebilir. Bu, iş liderlerinin ve proje yöneticilerinin stratejileri değerlendirmesine, olası engelleri önceden görmesine ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

💡Pro İpucu: Bir stratejiyi kesinleştirmeden önce ChatGPT ile farklı "ne olur" senaryoları çalıştırarak olası sonuçları keşfedin. Bu, gizli riskleri veya beklenmedik fırsatları ortaya çıkararak planlarınızı ince ayarlamanıza ve sürprizlere daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Özellik #3: Dil çevirisi ve çoklu dil desteği

Başka bir dilde iletişim kurmanız mı gerekiyor? ChatGPT, tek bir kullanıcı arayüzünden metin çevirisi yapabilir veya çok dilli görevlerde yardımcı olabilir. İspanyolca bir mesaj yazarken, bir raporu Fransızca'ya çevirirken veya sadece yeni kelimeler öğrenirken, ChatGPT dil değiştirmeyi kolay ve erişilebilir hale getirir.

chatGPT aracılığıyla

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT bir keresinde bir kullanıcının sadece bir günde 300 sayfalık bir roman yazmasına yardımcı oldu — ne hızlı bir hayalet yazar!

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz : ChatGPT'ye temel erişim, sınırlı özellikler, sıradan kullanıcılar için uygundur

ChatGPT Plus (aylık 20 $) : Ücretli sürüm, ücretsiz sürümün tüm özelliklerine ek olarak daha hızlı yanıt süreleri, en son modele erişim ve yoğun saatlerde öncelikli erişim sunar

ChatGPT Enterprise [Özel Fiyatlandırma]: Artırılmış API erişimi, özel entegrasyonlar, gelişmiş güvenlik önlemleri ve kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş fiyatlandırma dahil olmak üzere işler için gelişmiş özellikler

Ayrıca okuyun: Yaygın AI Zorluklarının Üstesinden Nasıl Gelinir?

Grok AI ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Grok AI ve ChatGPT, kullanıcı etkileşimi, insan benzeri konuşmalar, veri erişimi ve yaratıcı üretim gibi farklı odak noktalarıyla konuşma yapay zekasına farklı yetenekler getiriyor. Hangi yapay zeka sistemi ihtiyaçlarınıza en uygun?

Grok AI ve ChatGPT'nin anahtar özelliklerini karşılaştıran bir tablo aşağıda yer almaktadır.

Özellik Grok AI ChatGPT İçerik oluşturma Büyük dil modelleri aracılığıyla ilgi çekici çıktılar elde etmek için metin tabanlı yanıtların yanı sıra görüntü oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır Doğal dil işleme üzerine odaklanarak, yüksek kaliteli, insan benzeri yanıtlar oluşturmada mükemmeldir Veri erişimi Gerçek zamanlı veri erişimini entegre ederek güncel yanıtlar sağlar Önceden eğitilmiş verilerle sınırlıdır (en son model itibariyle) ve canlı bilgi erişimi yoktur Kullanıcı entegrasyonu API erişimi sunar, yapay zekayı daha büyük platformlara entegre eden şirketler için idealdir İşletmeler için entegrasyon Enterprise planında mevcuttur, ancak Grok AI'ya kıyasla API seçenekleri sınırlıdır Özelleştirme Farklı araçlara ve sektör ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır Daha genel yanıtlar, daha yüksek abonelik kademelerinde olmadığı sürece daha az özelleştirilebilir konuşma akışı Fiyatlandırma Erişim düzeylerine göre seçenekler sunan ücretli X aboneliği gerekir Ücretsiz olarak kullanılabilir, ChatGPT Plus'tan başlayan ücretli planlarla gelişmiş özellikler sunulur

Grok AI ve ChatGPT'nin anahtar özellikleri açısından nasıl karşılaştırıldığını daha yakından incelemek için okumaya devam edin. Bu, ihtiyaçlarınıza en uygun sistemi seçmenize yardımcı olacaktır.

Özellik #1: Gerçek zamanlı işbirliği ve takım iletişimi

ChatGPT, içerik oluşturma ve görev yönetimi için araçlarla sorunsuz işbirliğini destekleyerek takımlar için hızlı güncellemeler ve uyum sağlar. Basit arayüzü, takımların dikkatleri dağılmadan görevlerine odaklanmalarına yardımcı olur.

Grok AI ise AI destekli proje güncellemeleri, görev atamaları ve Asana ve Jira gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde gelişmiş işbirliği konusunda mükemmeldir. İletişimi ve proje yönetimini merkezileştirdiği için karmaşık projeler üzerinde çalışan takımlar için idealdir.

Kazanan 🏆: Grok AI Grok AI, karmaşık iş akışları için üstün işbirliği sunarken, ChatGPT basit iletişimde öne çıkıyor.

Özellik #2: Yanıt kalitesi ve doğruluğu

ChatGPT, kapsamlı eğitim verilerine dayalı olarak doğru yanıtlar sağlar, ancak bazen uzun konuşmalarda veya son derece özel sorgularda bağlamı korumakta zorlanabilir.

Grok AI ise gelişmiş bağlamsal anlayış sunar ve derinlemesine, özel bilgi için özel olarak ayarlanmıştır, bu da onu hassasiyet ve alaka gerektiren görevler için son derece etkili kılar.

Kazanan 🏆: Grok AI Grok AI, hassasiyet ve derin bağlam gerektiren görevlerde özel bilgi ve gelişmiş anlayışıyla ChatGPT'den üstündür.

Özellik #3: Veri güvenliği

ChatGPT'nin veri güvenliği yaklaşımı, kullanıcı güvenliğini ve doğruluğunu önceliklendirir. GPT-4'e yapılan son yükseltmelerden bu yana, OpenAI güvenliği ve uyumluluğu iyileştirmek için zaman harcamıştır.

Sonuç olarak, GPT-4 artık kısıtlı içerik taleplerine yanıt verme olasılığı GPT-3'e kıyasla %82 daha az, doğru yanıt verme olasılığı ise %40 daha fazla. 5.

Buna karşılık, Grok AI'nın veri güvenliği özellikleri, X platformu ekosistemine göre uyarlanmıştır ve X'in genel güvenlik politikalarından yararlanmaktadır. Ancak, X kısa süre önce ayarlarını değiştirerek Grok'u eğitmek için ön tanımlı olarak kullanıcı gönderilerini ve etkileşimlerini kullanmaya başladı. Onay vermeyen kullanıcıların manuel olarak bu özelliği devre dışı bırakması gerekiyor ve bu durum tartışmalara yol açtı.

Kazanan 🏆: ChatGPT ChatGPT'nin veri güvenliği ve gerçeklere dayalı yanıtlara olan bağlılığı, kullanıcılara güvenli ve güvenilir AI etkileşimleri için gönül rahatlığı sağlar.

Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için AI Araçlarını Kullanma

Reddit'te Grok AI ve ChatGPT karşılaştırması

ChatGPT ve Grok AI arasında devam eden tartışmada, Reddit kullanıcıları her iki platformla ilgili deneyimlerine dayanarak çeşitli görüşler dile getirmiştir.

Bir yorum dikkat çekti:

Ücretsiz olsaydı Grok'u kullanırdım, ama değil ve Twitter/X kullanmıyorum.

Ücretsiz olsaydı Grok'u kullanırdım, ama değil ve Twitter/X kullanmıyorum.

Bu görüş, özellikle X kullanmayan potansiyel kullanıcılar arasında AI aracı için ödeme yapma konusunda yaygın bir tereddüt olduğunu yansıtıyor.

Başka bir Redditor, iki AI arasındaki temel farklara değinerek şunları söyledi

GROK ve ChatGPT arasındaki gerçek fark: Grok sizi bir ÇOCUK gibi davranmaz.

GROK ve ChatGPT arasındaki gerçek fark: Grok sizi bir ÇOCUK gibi davranmaz.

Grok, daha basit ve olgun bir etkileşim stili arayan kullanıcılar için idealdir.

reddit aracılığıyla

Reddit'te yayınlanan başka bir gönderi, ilginç bir kullanım örneğini öne çıkardı:

Ondan benim için Unity3D kodu yazmasını istedim ve mevcut GPT sürümü kadar iyi bir iş çıkardı. Ardından, bir varlık kullanarak kodu güncellemesini istedim ve sadece X'te değil, internette de arama yaptı ve kodu doğru bir şekilde güncelledi.

Ondan benim için Unity3D kodu yazmasını istedim ve mevcut GPT sürümü kadar iyi bir iş çıkardı. Ardından, bir varlık kullanarak kodu güncellemesini istedim ve sadece X'te değil, internette de arama yaptı ve kodu doğru şekilde güncelledi.

Şimdi, en iyi Grok AI ve ChatGPT alternatiflerini keşfedelim.

ClickUp ile tanışın — Grok AI ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

ChatGPT veya Grok AI gibi bağımsız AI modellerinden farklı olarak, ClickUp işiniz için görevlerinizi, bilgilerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda bir araya getiren her şeyi içeren bir uygulamadır. Çalışma alanınızdan elde edilen AI destekli içgörüler ile sorunsuz proje yönetimini bir araya getirerek, büyük resmi ve günlük görevleri yönetmek için ideal bir çözüm sunar.

ClickUp çalışma alanınızdan proje güncellemelerini izleyebilir, iş akışlarını yönetebilir ve takımınızla işbirliği yapabilirsiniz

Aurecon'da Varlık Yönetimi ve Performans Müdürü Matthew Boulden, ClickUp AI kullanımı hakkında şunları söylüyor

ClickUp, projenin nelerden oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltacak şekilde AI kullanır.

ClickUp, projenin hangi teslimatlardan oluştuğu ve bunların nasıl ilerlediği konusunda hem takım üyeleri hem de yöneticiler için yüksek düzeyde görünürlük sağlar. Ayrıca, projelerin tüm yönleri için gereken yönetim düzeylerini azaltacak şekilde AI kullanır.

ClickUp'ı tüm ihtiyaçlarınız için en iyi AI çözümü yapan özelliklere daha yakından bakalım.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain 'in bağlam farkında AI yetenekleri, araçlarınız, görevleriniz ve takımlarınız arasındaki boşluğu doldurarak AI uzmanları, proje yöneticileri ve iş liderleri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Brain ile şunları elde edersiniz:

Birleştirilmiş bilgi erişimi: Google Drive, GitHub, Figma ve Salesforce gibi harici uygulamaları bağlayarak tüm dosya ve veri kaynaklarınıza tek bir yerden erişin. Artık platformlar arasında anahtar değiştirmenize gerek yok

ClickUp Brain ile tüm uygulamalarınızdaki doğru bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşın

İş bağlamında anında yanıtlar: Etrafta sorup soruşturmadan görevleriniz, belgeleriniz ve takım üyeleriniz hakkında doğru, gerçek zamanlı bilgiler edinin. ClickUp Brain bilgileri birleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar

ClickUp Brain ile görevlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlayın, düzenleyin ve izleyin

Otomatik güncellemeler ve raporlar: Görevler, projeler ve takım etkinlikleri için AI tarafından oluşturulan ilerleme güncellemeleri ve durum raporları ile manuel raporlamayı ortadan kaldırın. Parmağınızı bile kıpırdatmadan bilgilendirilin

ClickUp Brain'i kullanarak belirli dönemler için otomatik görev etkinliği güncellemeleri ve özetleri alın

AI CatchUp : ClickUp Sohbet'te tartışılan önemli konular ve eylem öğeleri hakkında anında bilgi edinin, böylece tüm bağlamı bilerek herhangi bir tartışmaya katılabilirsiniz

AI görev oluşturma: İş akışlarını kolaylaştırmak için Chat'teki konuşmalarınızdan eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun, atayın ve bağlayın

ClickUp Chat'teki ClickUp AI'yı kullanarak mesajları tek bir tıklama ile görevlere dönüştürün

Saniyeler içinde özel şablonlar : Herhangi bir kullanım durumuna uyarlanmış görevler, belgeler ve projeler için kullanıma hazır şablonlar oluşturun

AI hızlı yanıtlar: Mesajlara zahmetsizce yanıt verin — kısayol yazın, AI sizin için doğru tonda mükemmel mesajı oluşturur

Ayrıca okuyun: Görevleri Saniyeler İçinde Optimize Edin: En İyi 10 ClickUp Beyin Aracı

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, AI ve işbirliğine dayalı düzenlemeyi entegre eden güçlü özelliklerle belge yönetimini yeniden tanımlayarak ChatGPT veya Grok AI gibi bağımsız araçları geride bırakıyor.

Daha akıllı belge yönetimi için eksiksiz çözümünüz ClickUp Belgeleri ile işlerinizi ve işbirliğinizi zahmetsizce yönetin

İşte neden üstün olduğu:

Dinamik belge oluşturma : İç içe sayfalar, şablonlar ve gelişmiş stil seçeneklerini kullanarak herhangi bir iş akışına uyarlanmış ClickUp Belgeleri ve wiki'ler oluşturun. Yol haritaları, bilgi tabanları veya takım wiki'leri için mükemmeldir

İş Akışı entegrasyonu : ClickUp Belgelerini doğrudan görevlere ve projelere bağlayın. İş akışlarını güncelleyin, durumları değiştirin ve görevleri atayın — hepsini belgenizden ayrılmadan yapın

Gerçek zamanlı işbirliği : Sürüm çakışmaları olmadan takımınızla beyin fırtınası yapın, belgeleri düzenleyin ve son halini verin

Özelleştirilebilir ayrıntılar : ClickUp Belgelerini benzersiz yazı tipleri, boşluklar, simgeler ve kapak resimleriyle stilize ederek görsel olarak çekici ve düzenli hale getirin

Gizlilik ve paylaşım kontrolü : Takımlar, misafirler veya genel erişim için güvenli paylaşım seçenekleriyle izinleri yönetin

Güvenle arşivleyin: Belgeleri arşivleyin ve gerektiğinde kolayca geri alın. Tek tek sayfalar da gerektiğinde arşivlenebilir veya geri yüklenebilir

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgelerinde içerik oluşturun ve iyileştirin

ClickUp'ın AI araçları, içerik fikirleri üretme, dili optimize etme ve hatta belgelerinizi biçimlendirme konusunda daha fazla yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Proje Yönetimi Paketi

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi paketi ile proje yönetimi deneyiminizi dönüştürün

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformuyla proje yönetimi deneyiminizi optimize edin. ClickUp, planlamadan yürütmeye ve izlemeye kadar her proje yönetimi aşamasını iyileştirmek için yapay zeka kullanır. Bunu daha da basitleştirmek için geniş bir otomasyon ş akışı yelpazesi de sunar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm paydaşlarla işbirliği yapın ve proje vizyonunuzu belirleyin

ClickUp Otomasyonları , durum değişiklikleri, proje devretmeleri ve onaylar gibi tekrarlayan görevleri üstlenerek takımların yüksek etkili işlere odaklanmasını sağlar

Tablo Görünümü, Liste Görünümü, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlasını içeren Clickup'ta 15'ten fazla Özel Görünüm ile proje ayrıntılarına tam görünürlük elde edin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini ve KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #4: ClickUp Sohbet

ClickUp Chat, iletişim ve görev yönetimini tek bir platformda birleştirerek uzaktaki takımlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp Chat ile takımınızın bağlantısını koruyun ve zahmetsizce işbirliği yapın

Bununla yapabilecekleriniz şunlardır:

Takım arkadaşlarınızın önceliklerini kontrol edin ve toplantıları doğrudan Sohbet içinden planlayın

Anında yanıtlar almak, kaçırdığınız mesajları yakalamak, sohbetlerden görevler oluşturmak ve ilgili görevleri veya belgeleri gerçek zamanlı olarak bulmak için AI'yı kullanın

Sohbetleri ClickUp içindeki Listeler, Klasörler ve Alanlara bağlayarak, Sohbet arayüzünden projeleri ve güncellemeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

Erişim ve gizliliği kontrol etme seçenekleriyle sohbetleri genel veya gizli olarak ayarlayın

Hızlı başvuru için önemli sohbetleri sabitleyin ve bağlamı korumak için açıklamalar veya başlıklar ekleyin

Sohbetler içindeki ve sohbetler arasındaki konuşmaları veya bilgileri hızla bulun

ClickUp ile AI deneyiminizi yeniden tanımlayın

Şu ana kadar yapay zekanın en büyük tehlikesi, insanların onu anladıklarını çok erken sonuca varmasıdır.

Şu ana kadar yapay zekanın en büyük tehlikesi, insanların onu anladıklarını çok erken sonuca varmasıdır.

Kullanıcıların, seçtikleri araçların işlevlerini ve sınırlarını tamamen anladıklarını varsaymak yerine, bunları eleştirel bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Grok AI gibi araçların kendi nişleri vardır ve ChatGPT çok yönlülüğüyle öne çıkar, ancak ClickUp bunu daha da ileriye taşır. Görev yönetimi, işbirliği ve ClickUp Sohbet ve özelleştirilebilir iş akışları gibi AI destekli özellikleri tek bir araçta birleştiren ClickUp, verimliliğinizi benzersiz bir şekilde artırır. Daha fazlasını zahmetsizce başarmak için gerçekten her şeye sahip bir uygulama.

ClickUp ile bugün başlayın!