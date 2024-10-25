Eğitim Sonrası Geri Bildirim Anketleri Nasıl Yapılır (Sorular + Şablon)

Eğitim sonrası geri bildirim anketleri zor bir iş gibi görünebilir, ancak eğitim programlarınız için oyunun kurallarını değiştirir. Eğitim anket soruları, iyi planlanırsa, neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve bir sonraki eğitiminizi nasıl geliştirebileceğinize dair değerli bilgiler sağlar.

İyi tasarlanmış bir geri bildirim anketi, basit bir onay kutusu değildir; şirketlerin eğitim oturumlarının performansını değerlendirmesine yardımcı olan önemli bir araçtır.

Ayrıca, bu anketler, kuruluşların beceri eksikliklerini belirlemelerine, ilerlemeyi izlemelerine ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunmalarına yardımcı olarak çalışanların gelişiminde ve elde tutulmasında hayati bir rol oynar.

Çalışanlar da, eğitim anketi sorularına verdikleri yanıtların anlamlı bir değişim yaratmak için kullanıldığını görmekten memnuniyet duyarlar.

Çalışanların eğitim sonrası geri bildirim anketlerinin, eğitim etkinliğini ve genel çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için nasıl güçlü araçlar haline gelebileceğini görelim.

Eğitim Sonrası Anketleri Anlamak

Eğitim sonrası anket, çalışanların bir eğitim oturumunu tamamladıktan sonra görüşlerini toplayan bir geri bildirim aracıdır. Eğitimin etkinliğini, içeriğin alaka düzeyini ve genel deneyimi ölçmek için tasarlanmış sorular içerir.

Bu anketler, eğitim programınızın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlarınızın rollerine gerekli beceri ve bilgilere sahip olup olmadığını ölçmenize de yardımcı olur.

Yeniden beceri kazandırmaya öncelik veren birçok şirket, iş ve yetenek geliştirme hedeflerinin bir kombinasyonuyla hareket etmektedir.

🌟Harvard Business Review tarafından yapılan son ankete göre, kuruluşların yaklaşık %60 ila %70'i "yeniden beceri kazandırmayı yetenekleri çekmek, bağlılıklarını sağlamak ve elde tutmak için çok önemli görüyor. " *Ancak, %30'dan biraz fazlası yeniden beceri kazandırma programlarının iş üzerindeki etkisini değerlendirebiliyor.

Eğitim sonrası anketlerin faydaları

Eğitim sonrası anketler, çalışan eğitim programlarınızın etkinliğini değerlendirebilir ve çalışanların ek yardıma ihtiyaç duyabileceği alanları belirleyebilir. Özellikle:

Eyleme geçirilebilir geri bildirimler sunar. Katılımcıların deneyimleri hakkında doğrudan bilgi edinirsiniz, bu da gelecekteki eğitim programlarını ve oturumlarını onların gereksinimlerine göre özelleştirmenize yardımcı olur

Çalışanların bağlılığını artırır . Çalışanlar, görüşlerinin saygı gördüğüne inandıklarında eğitim kurslarına katılmaya istekli olurlar, böylece katılım ve kalıcılık oranları artar

Son olarak, eğitim modülleri ve geri bildirim anketleri zaman içindeki ilerlemeyi izlemenizi sağlar. Düzenli olarak geri bildirim toplayarak, eğitim kursunuzun nasıl geliştiğini izleyebilir ve ele alınması gereken eğilimleri ortaya çıkarabilirsiniz

Biliyor muydunuz? GenAI'nin hızlı yükselişi, sektörler genelinde yeniden beceri kazandırma ihtiyacını acil hale getirerek, İK ve liderleri çevik eğitim stratejileri benimsemeye itti. ChatGPT ve Google Gemini, yazılım geliştirmeden İK ve pazarlamaya kadar uzanan rollerde iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışanlar, bu araçları sadece ustaca kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda sorumlu ve etik bir şekilde kullanmak için de eğitilmektedir.

Eğitim sonrası anket yanıt biçimleri

Başarılı eğitim geri bildirim anketleri oluşturmak için uygun cevap türlerini seçmek gerekir. Bu formlar, temel evet/hayır eğitim anket soruları ile katılımcıların deneyimlerini "kesinlikle katılıyorum" ile "kesinlikle katılmıyorum" arasında bir ölçekte değerlendirdikleri daha karmaşık Likert ölçekleri arasında değişebilir

Açık uçlu anket soruları da yararlıdır. Çalışanların fikirlerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır ve resmi sorgularda gözden kaçabilecek içgörüler sağlar. Örneğin, "Bu eğitim programını daha etkili hale getirmek için ne yapılabilirdi?" gibi örnek eğitim anket soruları, beklenmedik iyileştirme alanlarını belirleyebilir.

Çoktan seçmeli eğitim anket soruları hızlı ve kolay veri analizi sağlar. Hızlı ve kesin bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda çok faydalıdır.

Eğitim sonrası anketlerde eğitim teknolojisinin rolü

Çevrimiçi anket araçları gibi eğitim teknolojileri, büyük kuruluşların bile eğitim öncesi anketlerini kolayca oluşturmasını, dağıtmasını ve değerlendirmesini sağlar. Bu sistemler ayrıca gerçek zamanlı geri bildirim toplar ve eğitim yöneticilerinin gerektiğinde hızlı revizyonlar yapmasına olanak tanır.

Teknoloji, anketlere multimedya bileşenleri eklemeye olanak tanır. Bu, süreci katılımcılar için daha ilginç hale getirerek yanıt oranlarını artırabilir. Eğitim geri bildirim anketi şablonları gibi araçlar, ihtiyacınız olan bilgileri toplamanıza ve eğitim kurslarınızı sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olur.

Şimdi, en gerçekçi yanıtları almak için anketlerinize ekleyebileceğiniz farklı türde eğitim anketi sorularını görelim.

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Eğitim geri bildirim anketinde sorulacak en iyi 50 soru

Etkili eğitim geri bildirim anketleri geliştirmek, takımın eğitim oturumunu değerlendirmek ve geliştirmek için çok önemlidir.

Geri bildirim anketlerinize ekleyebileceğiniz 50 eğitim anket sorusunun listesi.

Eğitim öncesi deneyim soruları

Eğitim başlamadan önce eğitim hedeflerini tam olarak anladınız mı? Bu eğitimi ilk olarak nasıl öğrendiniz? Eğitim öncesinde sağlanan bilgiler yeterli miydi? Eğitim öncesi materyaller kursa hazırlanmanıza yardımcı oldu mu? Eğitim önkoşulları açıkça belirtildi mi? Eğitim sizin için uygun bir zamanda mı planlandı? Kurs materyalleri önceden teslim edildi mi?

Öğrenme deneyimi ve ortamı ile ilgili sorular

Eğitim materyalleri beklentilerinizi karşıladı mı? Eğitim sunumunu nasıl değerlendirirsiniz (ör. çevrimiçi mi, yüz yüze mi)? Eğitim bilgilendirici ve etkileşimli miydi? Eğitim temposunu uygun buldunuz mu? Eğitim sırasında konsantre olabildiniz mi? Sorularınızı sorma ve şüphelerinizi giderme fırsatı buldunuz mu? Eğitim mevcut rolünüzü ne kadar iyi tamamladı? Eğitim boyunca öğrenmeye motive oldunuz mu?

Eğitmen geri bildirim soruları

Eğitmenin konuyu ne kadar iyi bildiğini düşünüyorsunuz? Eğitmen içeriği net bir şekilde aktarabildi mi? Eğitmen, öğrencilerle etkili bir şekilde etkileşim kurdu mu? Öğretmen soruları yanıtlamak ve tartışmak için hazır mıydı? Eğitmen, öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olacak pratik örnekler sundu mu? Eğitmenin iletişim becerilerini nasıl değerlendirirsiniz? Eğitmen hoş bir öğrenme ortamı sağladı mı?

Eğitim materyali ve yapı soruları

Eğitim materyalleri iyi organize edilmiş ve anlaşılması kolay mıydı? İçerik öğrenme hedeflerinizi karşıladı mı? Kurs materyalleri (slaytlar ve el broşürleri gibi) yararlı oldu mu? Oturum boyunca kullanılan örnekler ve vaka çalışmaları etkili oldu mu? Eğitim materyalleri yeterli pratik alıştırmalar içeriyor muydu? İçeriğin ayrıntı düzeyi uygun mu? Eğitim materyallerinin genel kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?

Teknoloji ve çevrimiçi eğitim soruları

Çevrimiçi eğitim platformu kullanımı kolay mıydı? Eğitim boyunca herhangi bir teknik sorun yaşandı mı? Çevrimiçi eğitimin ses/video kalitesi tatmin edici mi? İlgili tüm kaynakları çevrimiçi olarak bulabildiniz mi? Eğitim platformunun kullanıcı arayüzünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çevrimiçi eğitim ortamında rahatça gezinebildiniz mi?

Erişilebilirlik soruları

Eğitim materyallerine erişimde herhangi bir sorun yaşadınız mı? Eğitimde kullanılan yazı tipleri ve grafikler okunaklı mıydı? Ses net ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir miydi? Eğitim, sahip olabileceğiniz benzersiz gereksinimleri karşıladı mı? Erişilebilirlikle ilgili herhangi bir sorun öğrenme deneyiminizi engelledi mi?

Eğitim etkinliği soruları

Eğitim boyunca edindiğiniz bilgileri uygulamada kendinizi daha güvende hissediyor musunuz? Öğrendiğiniz becerileri günlük işlerinizde uygulama olasılığınız nedir? Eğitim, öğrenme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oldu mu? Bu eğitimi bir iş arkadaşınıza önerir misiniz? Genel olarak, bu eğitim oturumundan ne kadar memnun kaldınız? Bu eğitimin daha fazla öğrenme için bir takip oturumu gerektirdiğini düşünüyor musunuz?

Açık uçlu geri bildirim soruları

Bu eğitimde en çok neyi beğendiniz? Bu eğitim programında nelerin iyileştirilebileceği? Eğitmen için başka geri bildiriminiz veya önerileriniz var mı? Eğitim deneyiminizle ilgili paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı?

Bu eğitim anket sorularını, eğitim programınızın hedeflerine uyacak şekilde özelleştirebilir, programın etkinliği hakkında net bir resim elde edebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayabilirsiniz. Bu, bir akşam yemeğinde her yemek için geri bildirim almak gibi bir şeydir; böylece hangi yemeklerin mükemmel olduğunu ve hangilerine biraz daha lezzet katılması gerektiğini bilirsiniz!

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Eğitim Sonrası Anketlerde Ele Alınması Gereken Anahtar Alanlar

Eğitim sonrası anket şablonları oluştururken, en eyleme geçirilebilir geri bildirimleri alabileceğiniz sorulara öncelik verin. Bu, eğitim programlarınızı iyileştirmenize ve eğitim hedeflerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim etkinliği: Değerlendirme ve iyileştirme

Eğitimin etkinliğini anlamak çok önemlidir. Eğitimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için anket soruları sorun. Şunları belirlemeniz gerekir:

Eğitim, anket katılımcılarının becerilerini geliştirdi mi?

Öğrendiklerini kullanabildiler mi?

Bu alanlara odaklanmak, eğitim uzmanlarınızın önemli içgörüler elde etmesini sağlar. Bu inceleme, gelecekteki eğitim oturumlarını iyileştirmeye ve daha etkili hale getirmeye yardımcı olur.

Eğitmen değerlendirmesi: Kaliteli eğitim sunumunun sağlanması

Eğitmenleri değerlendirmek, eğitim kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Katılımcıların etkili bir eğitim ve ilgili ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi elde etmelerini sağlamak için performanslarını sürekli olarak değerlendirmelisiniz.

Öğrenme deneyimi değerlendirmesi: Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik

Öğrenme süreci zahmetsiz olmalıdır. Aşağıdakileri belirleyerek talimatların ne kadar kullanıcı dostu ve erişilebilir olduğunu belirleyin:

Anket katılımcıları eğitim ve öğrenim platformunda kolayca gezinebildi mi?

İçerik tüm öğrencilerin erişimine açık mıydı?

Bu yönleri araştırmak, eğitiminizin kapsayıcı ve kullanıcı dostu olmasını garanti eder.

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Eğitim içeriği değerlendirmesi: Alaka düzeyi ve uygulama

Aşağıdaki soruları sorarak eğitim içeriğinin anket katılımcılarının rolleriyle ne kadar alakalı olduğunu belirleyin:

İşleriyle alakalı buldular mı?

Önemli kavramları açıklamak için gerçek hayattan örnekler kullanıldı mı?

İçeriğin alaka düzeyi ve kullanımına odaklanarak, eğitim ve kurs materyallerinizin hem eğitici hem de faydalı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu temel unsurları eğitim sonrası anketinize dahil ederek, eğitimin etkinliği hakkında kapsamlı bir değerlendirme elde edebilir, sürekli ilerleme ve başarıyı garanti altına alabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Çalışan geri bildirimi için en iyi 10 360 geri bildirim yazılımı

Etkili bir eğitim geri bildirim anketi tasarlama ve en iyi uygulamalar

Çalışanların geri bildirimlerini almak için başarılı bir eğitim anketi oluşturmak, stratejik tasarım ve pratik araçların bir kombinasyonunu gerektirir. Ayrıca, eğitim değerlendirme sorularını güvenilir ve kullanıcı dostu platformlar kullanarak gönderdiğinizden emin olmanız gerekir. Tüm geri bildirim yönetimi ihtiyaçlarınız için uçtan uca bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

Kapsamlı bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, anket geliştirme ve izlemeyi basitleştiren çeşitli özelliklere sahiptir.

ClickUp ile düşünceli anketler oluşturun

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak eğitim sonrası anket sorularınızı bir çırpıda oluşturun. Yer imleri, resimler ve videolar ekleyebilir ve tabloları ekleyerek belgeleri istediğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gömülü resimler içeren zengin biçimlendirilmiş anketler oluşturun

Çoktan seçmeli anket soruları, çalışanların görüşlerini elde etmek için yararlı olan hızlı ve nicel veriler toplamanıza yardımcı olur. Likert ölçeği sorguları kullanarak çalışanların tutumları hakkında kapsamlı bilgiler toplayın. Açık uçlu anket soruları, çalışanların fikirlerini belirtmelerine olanak tanıdığından nitel geri bildirimler için idealdir.

Hangi soruları soracağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin, ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Ondan size olası anket sorularının bir listesini vermesini isteyin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin!

ClickUp, tüm geri bildirim döngüsünü düzenlemek için ideal olan birçok şablona da sahiptir. Takım beceri düzeylerini ve eğitim gereksinimlerini değerlendirmek için mükemmel olan ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu'nu değerlendirin. Çalışanların gelişimini organize etmenize ve izlemenize, büyüme alanlarını belirlemenize ve eğitim programlarınızı başarıyla yönetmenize yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu ile çalışanlarınızın eğitim programlarını değerlendirin

Bu şablon, eğitim programınızın etkinliğini hızlı bir şekilde değerlendirmenize ve herkesin kendi rolünde öğrenmesini sağlamanıza olanak tanır.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Çalışan eğitim programlarını düzenleyin ve değerlendirin

Her eğitim programındaki bireylerin ilerlemesini izleyin

Gelecekteki öğrenme girişimleri için iyileştirme alanlarını belirleyin

Özel durumlar, alanlar ve görünümler ekleyerek becerilerle ilgili beceri geliştirme bilgilerini takip edebilir ve çalışan verilerini kolayca görselleştirebilirsiniz.

ClickUp ile anket dağıtımı ve izleme

Anket yanıtlarını kolayca toplayan ClickUp Formları ile anketinizi dağıtın. Ardından, bunları süreçlerinizi ve verimliliğinizi iyileştirmek için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Anketleri oluşturmak, dağıtmak ve yanıtları sorunsuz bir şekilde toplamak için ClickUp Formlarını kullanın

Formlar, özel ihtiyaçlarınıza uygun benzersiz anketler oluşturmanıza olanak tanır. Hatta, anket sorularını doğrudan formlara gömebilir ve çalışanların geri bildirimlerini kolayca göndermelerini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonunu kullanarak yönetim, kültür ve iş ortamı hakkındaki yorumları toplayabilir ve değerlendirebilirsiniz. Bu araç, değerli geri bildirimleri toplamanıza yardımcı olurken, aynı zamanda açık ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile önemli çalışan geri bildirimlerini toplayın

Bu şablon size şunları sağlar:

Çalışanlardan hızlı bir şekilde anlamlı geri bildirimler toplayın

Güçlü görselleştirmelerle çalışanların zaman içindeki duygularını izleyin

Çalışanlar ve yönetim arasında şeffaflık ve güven kültürü oluşturun

Anketler için en iyi uygulamalar

Daha iyi sonuçlar elde etmek için anketleri tasarlarken ve yürütürken şu ipuçlarını aklınızda bulundurun: Tüm anketlerinizi kısa ve öz tutmak iyi bir uygulamadır. Kısa anketler yanıtlayanlar tarafından tamamlanma olasılığı daha yüksektir, bu nedenle 5 ila 10 dakika arasında uygun bir uzunluk hedefleyin.

En dürüst cevapları almak için anonim anketler yapabilir ve etik anket yönetimi kurallarına uyabilirsiniz.

Teşvikler veya hatırlatıcılar kullanmak anket tamamlama oranlarını artırabilir. Kişiselleştirilmiş mesajlar ve küçük ödüller, katılımı önemli ölçüde artırabilir ve yanıtların kalitesini iyileştirebilir. Küçük bir motivasyon, herkesin düşüncelerini paylaşması için çok etkili olabilir!

Çalışan Sağlığı Anketlerinden Elde Edilen Geri Bildirimlerin İşlenmesi ve Uygulanması

Gerçek dönüşüm, çalışanların sağlık anketlerinden geri bildirimlerini topladıktan sonra başlar. O zaman yapmanız gerekenler şunlardır.

Sonuçları analiz edip yorumlayarak başlayın ve eğilimleri ve kalıpları belirleyin. Ne işe yarıyor? Ne değiştirilmeli?

İyi bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin (HRMS) güçlü yönlerinden yararlanarak girdileri izleyin ve düzenleyin, böylece içgörülerden kolayca yararlanabilirsiniz. Uygun sistemle gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilir ve süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz

Net Promoter Score (NPS) kullanarak sadakati ve genel memnuniyeti ölçün. Yüksek puanlar çalışanların memnun olduğunu gösterirken, düşük puanlar üzerinde çalışılması gereken alanları ortaya çıkarır

Bulgularınızı yorumlayarak eğitim ve gelişimi nasıl iyileştirebileceğinize karar verin

Son olarak ve en önemlisi, anket bilgilerinin statik olmadığını unutmayın. Öğrenme ve büyüme hedeflerinize doğru ilerlemenizi etkili bir şekilde izlemek için bu bilgileri kullanın

Bu adımları takip ederek hedeflerinize ulaşmanıza ve tüm takımlarınızda büyüme ve gelişmeyi teşvik etmenize yardımcı olabilir.

ClickUp ile geri bildirim analizi ve optimizasyonu

Anket verilerini analiz edin ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak bu verilere dayalı kararlar alın

ClickUp Gösterge Panelleri, anketlerden alınan geri bildirimleri analiz etmede çok yararlı olabilir. Bunları, geri bildirim eğilimlerini görsel olarak temsil etmek ve yanıt oranlarını izlemek için kullanabilirsiniz. Derlenen geri bildirimlerin analizi, daha iyi kararlar almanızı ve eğitim programlarınızı geliştirmenizi sağlayacaktır.

Öğreniminizi, yeni eğitim programları başlatmak için ideal olan ClickUp'ın Eğitim Uygulama Planı Şablonuna ekleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eğitim Uygulama Planı Şablonu ile tüm çalışanlarınızın eğitimlerini takip edin

Bunun gibi eğitim plan şablonları, eğitim sürecinin her aşamasını planlamanıza, bütçelendirmenize ve izlemenize yardımcı olur. ClickUp'ın Eğitim Uygulama Planı Şablonu, başarılı bir eğitim programı başlatmak için hedefleri tanımlamanıza ve izlemenize, optimum takım işbirliği için kaynakları organize etmenize ve yönetmenize, uygulama sürecinin her aşaması için plan ve bütçe yapmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak, eğitim planınızın farklı aşamalarını takip etmek için Değerlendirme, İptal Edildi, Tamamlandı, Başlamadı ve Eğitim gibi görev durumları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, eğitim planınızı görselleştirmek ve bilgilerinize kolayca erişebilmek ve bunları düzenli tutmak için özel alanları ve görünümleri işaretleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Eğitim Listesi Şablonu, yeni çalışanların işe alım sürecinde eğitim programlarının daha kolay planlanması ve izlenmesi için başka bir harika seçenektir. Tüm işe alım faaliyetlerinin tamamlandığından ve ilerlemenin izlendiğinden emin olarak işe alım sürecinin daha sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eğitim Listesi Şablonu ile oryantasyon sürecinizi görselleştirin

Bu şablon, en gelişmiş oryantasyon yazılımları kadar kapsamlı bir şekilde oryantasyon sürecinizi düzenlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olacaktır.

Özel durumlar, alanlar ve görünümler gibi özellikleri kullanarak her bir eğitim görevinin ilerlemesini izleyin ve önemli çalışan bilgilerini kaydedin

Her bir eğitim görevinin ilerlemesini takip etmek için çeşitli özel durumlara sahip görevler oluşturun

Rol, Not Alıcı, Çalışan ClickUp Profili, Kolaylaştırıcı ve Zaman Tutucu gibi 12 farklı özel öznitelik ekleyerek her çalışan hakkında önemli bilgileri kaydedin ve işe alım sürecindeki ilerlemeyi kolayca görselleştirin

Eğitim ve insan yönetiminin tüm yönlerini sizin için yönetmek için bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ın hepsi bir arada İK Yönetim Platformunu göz önünde bulundurun.

ClickUp'ın İK Yönetim Platformunu kullanarak çalışanların performansını ve gelişimini izleyin

Bu platformda, özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri aracılığıyla çalışanların performansını, katılımını ve gelişimini izleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Belgeleri ile çalışan bilgileri için merkezi bir hub oluşturabilir, yöneticiler ve doğrudan rapor verdikleri kişiler arasında gizli iletişim sağlayabilir ve ClickUp'ın İK şablonları aracılığıyla objektif performans görüşmeleri yapabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Sohbet ve ClickUp Beyaz Tahta gibi işbirliği araçlarıyla gerçek zamanlı iletişim, takımları bir araya getirmeye yardımcı olur.

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 360 Değerlendirme Soruları ve Örnekleri

Etkili Geri Bildirimlerle Çalışan Eğitiminizi Zenginleştirin

Eğitim sonrası anketler, çalışanlarınızın tutarlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için vazgeçilmez araçlardır. Daha iyi eğitim yöntemleri ve gelişim için ilham veren değerli bilgiler sağlarlar.

Takım üyeleri arasında katılım ve geri bildirimi teşvik ederek, sadece sürekli başarıyı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genel memnuniyeti de artırarak, değişen ihtiyaçları karşılamak için programları özelleştirebilirsiniz.

İşte burada ClickUp devreye girer: tüm süreci kolaylaştırarak anket oluşturmayı, verileri analiz etmeyi ve ilerlemenizi izlemeyi kolaylaştırır.

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