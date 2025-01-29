2025'in En İyi Kurumsal Anket Yazılım Araçları

Çoğu şirket, bir şirket olarak nasıl bir performans sergilediklerini ölçmek için kârlarına bakar. Ancak bunun bize tam bir resim verdiğini düşünmüyorum.

Markanızın gerçekte nasıl bir performans gösterdiğini anlamanın en iyi yolu, müşterilerinizin ve çalışanlarınızın sizin hakkınızda ne düşündüğünü görmektir. Bunu ölçmenin en iyi yolu nedir? Geri bildirim anketleri!

Anket araçları, paydaşlardan geri bildirimleri derlemenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Ancak, büyük kuruluşlarda bunu uygulamak çok daha zor olduğunu kabul ediyorum.

Çözüm, içgörüleri eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürmek için gelişmiş analitik özellikler sunan kurumsal anket yazılımı araçlarında yatmaktadır.

Bu makalede, duygu analizi yapmak ve müşteri sadakatini artırmak için en iyi kurumsal anket yazılımlarını ele alacağım.

Karmaşık hiyerarşiler ve çok sayıda temas noktasıyla uğraşıyorsanız, kurumsal anket aracınız aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Marka özelleştirme: Form görünümünü ve URL'yi marka tutarlılığı için özelleştirmenize olanak tanıyan araçları listenizde saklayın

Veri entegrasyonu: Aracın mevcut müşteri verilerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurup kurmadığını ve teknoloji altyapınızı destekleyip desteklemediğini doğrulayın

Veri güvenliği: GDPR, CASL, CCPA ve diğer veri koruma protokollerine uymak için veri güvenliğini ve gizliliğini sağlayan bir araç seçin.

Otomasyon: Anket yanıtlarını görevlere ve atanan kişilere bağlayarak iş akışınızı otomatikleştiren araçları arayın

Analitik ve gösterge paneli: Anket verilerinin toplanması sürecinin, görsel bir gösterge paneli aracılığıyla gelişmiş analitik işlemleri gerçekleştirmenize olanak tanıdığından emin olun

Kullanım kolaylığı: Seçtiğiniz Seçtiğiniz çalışan anket yazılımının veri toplama için düşük girdi engeli ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğundan emin olun. Bu, ileride size çok fazla zaman kazandıracaktır

Kapsamlı araştırmalarım ve yıllarca topladığım geri bildirimlere dayanarak, tavsiye edebileceğim en iyi araçlar şunlardır:

1. ClickUp (Anket verilerini toplamak ve görselleştirmek için en iyisi)

ClickUp, ölçeklenebilirlik için tasarlanmış bir kurumsal anket yazılımıdır. Büyük kuruluşların çok sayıda paydaşı vardır. Bu nedenle, sürtüşmeyi artırmayan ve geri bildirimleri düzenli tutan bir araç tercih ederler.

ClickUp Form görünümünü kullanarak ilgili verileri yakalayın

ClickUp Forms, iş akışlarını kolaylaştıran, tamamen özelleştirilebilir bir raporlama ve veri toplama modülüdür. Özellikleri şunlardır:

Özel form oluşturma: Anketler, geri bildirim toplama veya görev gönderimleri gibi çeşitli amaçlar için özel formlar oluşturun. Bu özelleştirme, formların belirli kurumsal ihtiyaçları karşıladığından emin olmanızı sağlar

Sürükle ve bırak arayüzü: Kullanıcının gereksinimlerine göre alanlar ekleyin ve düzenleyin. Bu basitlik, yeni kullanıcıların öğrenme sürecini kısaltır ve anket performansını artırır

Koşullu mantık: Koşullu mantık ile daha alakalı ve ilgi çekici anketler oluşturun. Bu sayede, önceki yanıtlara göre belirli soruların görünmesi veya değişmesi sağlanabilir

Alan türü çeşitliliği: Form görünümü, görev alanları ve özel alanlar dahil olmak üzere çeşitli alan türlerini desteklediğinden, farklı senaryolar için kapsamlı veriler toplayın

Genel paylaşım seçenekleri: Formları genel olarak paylaşın veya web sitelerine yerleştirin, böylece anketler veya geri bildirimler için daha geniş bir kitleye kolayca ulaşın

Özelleştirme seçenekleri: Kurumsal kimliğinizle uyumlu olması için renkler ve markalama dahil olmak üzere formun görünümünü özelleştirin

Bir müşterinin ClickUp hakkında söyledikleri:

ClickUp, toplantılar, form doldurma, veri toplama, günlük görevleri yönetme, takım bant genişliğini yönetme, takım üyeleri tatil veya hastalık nedeniyle ofis dışında olduğunda işleri yönetme, geçmiş verileri ve takımımızın yıl boyunca ne kadar para ve kampanyaya dokunduğunu görmek için çok uygundur.

ClickUp, toplantılar, form doldurma, veri toplama, günlük görevleri yönetme, takım bant genişliğini yönetme, takım üyeleri tatil veya hastalık nedeniyle ofis dışında olduğunda işleri yönetme, geçmiş verileri ve takımımızın yıl boyunca ne kadar para ve kampanyaya dokunduğunu görmek için çok uygundur.

Anket verilerini analiz edin ve ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak bu verilere dayalı kararlar alın

Geri bildirimleri topladıktan sonra, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak analiz edin. İşte anahtar özellikler:

Özelleştirilebilir bileşenler: Verileri grafikler, çizelgeler ve listeler gibi biçimlerde görüntüleyen bileşenlere sahip kişiselleştirilmiş gösterge panelleriyle anket sonuçlarını ve ölçümleri görselleştirin.

Gerçek zamanlı veri güncellemeleri: Gerçek zamanlı güncellemelerle en güncel anket verilerine erişin, böylece geri bildirimlere dayalı olarak zamanında kararlar alabilirsiniz

Veri entegrasyonu: Kapsamlı analiz için birden fazla kaynaktan anket verilerini tek bir gösterge paneline toplayın

Performans izleme: Yanıt oranları ve memnuniyet puanları gibi anket yanıtlarıyla ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) izleyerek genel performansa ilişkin daha iyi içgörüler elde edin

İşbirliği araçları: Takım üyelerinin platform içinde doğrudan içgörülerini paylaşmasına ve bulguları tartışmasına olanak tanıyarak takım çalışmasını geliştirin

ClickUp, işinizi kolaylaştırmanın başka bir yolunu sunar: şablonlar! En popüler geri bildirim formu şablonlarımızdan biri, ClickUp'ın Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu'dur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri geri bildirimlerini toplayın

Bu şablon, şirketlerin müşterilerinin ürün ve hizmetleri hakkında ne düşündüğünü anlamasına yardımcı olur. Soruların çoğu sizin için hazırlanmıştır. Açıklamaları düzenleyin ve akış mantığını ekleyerek kendi anketinizi oluşturun.

Anket parametrelerini düzenlemek için özel alanları ve verileri işlemek için dört özel görünümü kullanın; ardından, bilgilendirilmiş adımlar atmak için bunları bir gösterge panelinde görselleştirin.

Çeşitli sektörlere ve müşteri segmentlerine hizmet veren kurumsal şirketler için, organize bir geri bildirim toplama süreci, zamandan tasarruf etmek ve verilerin doğruluğunu korumak için en iyi yoldur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile çalışanların karşılaştığı zorlukları ve geri bildirimlerini segmentlere ayırarak çalışan bağlılığını artırın ve işten ayrılma oranlarını azaltın

Bir şirket olarak gelişmenin bir başka etkili yolu da çalışanlarınızdan fikir istemek. ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu, şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürü oluştururken, çalışanların kendilerini değerli ve dinlenmiş hissetmelerini sağlar.

Ayrıntılı, odaklanmış geri bildirimler toplayın ve eylem öğelerinden ClickUp'ta görevler oluşturun. Geri bildirimlerin eyleme geçirildiğinden emin olmak için ClickUp Pano görünümlerini * kullanarak bunları düzenleyin ve izleyin.

Ayrıca okuyun: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

Anket şablonlarıyla belirli sorunları da keşfedebilirsiniz. Örneğin, ClickUp'ın Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonu, ürün takımlarının kullanıcıların özellikler ve hatalar hakkında ne düşündüğünü öğrenmesi için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Geri Bildirim Anketi Şablonunu kullanarak özellikleri test edin ve hedef kitle araştırması yapın

Müşterilerden toplanan veriler, ürün yol haritalarını tanımlamak ve geliştirme stratejilerini değiştirmek için kullanılabilir. Kullanıcıları nitelemek için ürün kullanım sıklığı, süre ve genel memnuniyet gibi özel alanlar ekleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Koşullu mantık: Her soruya koşullu mantık ekleyerek tek bir forma dinamik kullanım örnekleri ekleyin

Gösterge Panelleri: Anket verilerini filtreleyin ve daha iyi kararlar almak için önemli noktaları görselleştirin

AI destekli hatırlatmalar: ClickUp Brain aracılığıyla gösterge paneli verilerini işleyin, anında yanıtlar alın ve sonraki adımlar için içgörüler elde edin ClickUp Brain aracılığıyla gösterge paneli verilerini işleyin, anında yanıtlar alın ve sonraki adımlar için içgörüler elde edin

Sıkı bir ekosistem: Çalışma alanınızdan ayrılmadan görevleri, Kanban panolarını, belgeleri, takvimleri ve diğer ClickUp araçlarını kullanın

Otomasyon: Toplu geri bildirim istekleri gönderin ve yanıtlara göre görevleri tetikleyin

ClickUp sınırlamaları

Birçok özellik vardır ve bunlara alışmak zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Jotform (Basit anketler için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform, geri bildirim toplama yolculuğuna başlamak isteyen şirketler için ideal olan, kullanımı kolay ve pratik form oluşturucusuyla beni etkiledi. Tek bir tıklama ile yanıtları raporlara dönüştürebilir ve PDF olarak paylaşabilir veya web sitenize gömerek gerçek zamanlı güncellemeler alabilirsiniz. Ayrıca yanıtları çevrimdışı olarak da toplayabilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

Anket yanıtlarını diğer ofis araçlarına benzer bir elektronik tablo benzeri veritabanında görünüm

Özel kiosk modu ile fuar ve konferanslarda geri bildirim toplayın

Anketler aracılığıyla ödeme kabul etmek için ödeme ağ geçitlerini doğrudan formlara entegre edin

Jotform sınırlamaları

Ön tanımlı olarak kullanılabilecek özelleştirilebilir e-posta şablonlarının olmaması

Birçok anahtar özellik, daha pahalı planların arkasında fiyatlandırılmıştır ve bu da daha küçük takımların bu özelliklerden en iyi şekilde yararlanmasını engellemektedir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gümüş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Qualtrics CoreXM (AI destekli anket veri işleme için en iyisi)

qualtrics CoreXM aracılığıyla

Qualtrics CoreXM, verileri toplamak ve iç araştırmaları basitleştirmek için yapay zekayı kullanan bir paydaş deneyimi ve strateji yönetim aracıdır. Mevcut teknoloji altyapısıyla çalışan, güçlü çalışan geri bildirim araçlarına ihtiyaç duyan kurumsal müşterilere odaklanmıştır.

Anket tasarımında sürükle ve bırak yaklaşımı ve üretken yapay zeka ile video geri bildirim özetleme, işinizde değerli saatler kazanmanızı sağlayacaktır.

Qualtrics CoreXM'in en iyi özellikleri

Anketlerde video ve sesli yanıtlara izin vererek yanıtlayanlara maksimum esneklik sağlayın

Veri analizi, geri bildirim özetleri ve en iyi uygulamaları tasarlamak için iş zekası araçlarından yararlanın

Anket verilerini 30 farklı şekilde gösterge panellerine aktarın

Qualtrics CoreXM sınırlamaları

Qualtrics uzmanı yoksa kullanımı karmaşık olabilir

Qualtrics CoreXM fiyatlandırması

Strateji araştırması: Özel fiyatlandırma

Strategic UX: Özel fiyatlandırma

Stratejik marka: Özel fiyatlandırma

Qualtrics CoreXM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. QuestionPro (Anket panelleri için en iyisi)

questionPro aracılığıyla

QuestionPro, kurumsal müşteriler için sağlam bir müşteri araştırma ve anket yazılımıdır. Ürün ve hizmetler hakkında geri bildirim paylaşmaya hazır 22 milyondan fazla panelist sunarak kurumsal ölçeklenebilirlik zorluklarını ele alır.

Bu araç, panelistlerin çift onaylı olmasını ve farklı geçmişlere sahip olmasını sağlar. Otantik ve benzersiz yanıtlar, yeni teklifleri müşterilere sunmadan önce test etmek için idealdir.

QuestionPro'nun en iyi özellikleri

Çok dilli anket desteği ile farklı bölgelerde ve demografik gruplarda anketler gerçekleştirin

Anket yanıtlarına göre hatırlatıcılar ve takipler için e-posta otomasyonunu tetikleyin

GDPR ve CCPA uyumluluğu ile yanıtları ve katılımcı verilerini koruyun

QuestionPro sınırlamaları

Anketleri paylaşmanın tek yolu e-postadır, ancak diğer anket araçlarının çoğu bağlantı paylaşım özelliği sunar

Teknik bilgi birikiminize bağlı olarak, QuestionPro'nun öğrenme eğrisi biraz zor olabilir

QuestionPro fiyatlandırması

Temel özellikler: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 83 $ (yıllık faturalandırılır)

Araştırma Sürümü: Özel fiyatlandırma

QuestionPro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

5. Birdeye (Metin tabanlı anket toplama için en iyisi)

birdeye aracılığıyla

Birdeye, kurumsal anket yazılımı için tüm gereksinimleri karşılayan, güzel tasarlanmış bir müşteri geri bildirim yönetim aracıdır. Kullanımı kolaydır, gösterge panelleri arasında etkileşim için görsel ipuçları sunar ve takip soruları için yanıt tabanlı kurallara sahiptir.

Ancak, konuşma metinleri ile öne çıkmaktadır. Metin tabanlı geri bildirim toplama, kurumsal katılımcılar arasında en az sürtüşme yaratırken, açık ve anket tamamlama oranlarını artırır.

Birdeye'nin en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış NPS anketlerini kullanarak markanızın elçisi olabilecek müşterileri belirleyin

Yanıtları inceleyin ve olumsuz geri bildirimleri biletlere yönlendirin; hepsi tek bir gelen kutusunda

Konum tabanlı segmentasyon ve içgörülerle demografik bilgileri anlayın

Birdeye sınırlamaları

Kullanıcılar, yeni özelliklerin genellikle uygun şekilde uygulanmadan kullanıma sunulduğunu ve bunun veri ve sistem kararlılığını tehlikeye attığını şikayet ediyor

Birdeye fiyatlandırma

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Dominate: Özel fiyatlandırma

Birdeye puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

6. Typeform (Anket şablonları için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Typeform, listede en popüler araçlardan biridir ve şunu söylemeliyim ki, ününü hak etmiştir. Typeform, ilk günden itibaren formlara ve anketlere odaklanmıştır ve bu da özelliklerini geliştirmesine ve segmentteki pozisyonunu sağlamlaştırmasına yardımcı olmuştur.

Bu kullanıcı dostu platform, form oluşturucu iş akışları ve kurumsal araştırma stratejileri sayesinde giderek büyüyen bir müşteri tabanına sahiptir.

Ancak, en öne çıkan özelliği akıllara durgunluk veren şablon sayısıdır. Önceden hazırlanmış şablonlar güzel tasarlanmış, kolay özelleştirilebilir ve hızlı bir şekilde kullanıma sunulabilir.

Typeform'un en iyi özellikleri

360 derece geri bildirim , tüketici davranışı anketi, satış sorgulama formu, müşteri kaybı anketi şablonu gibi birçok seçilmiş şablondan birini seçin.

Anket ve form oluşturucuları kullanarak hedeflerinize uygun geri bildirim kanalları oluşturun

Mevcut iş akışınızı iyileştirmek için 300'den fazla diğer araçla entegre edin

Typeform sınırlamaları

Anket katılımcıları tüm soruları aynı anda göremeyeceğinden, soruları tek tek yanıtlamanız gerekir

Typeform fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TypeForm puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

7. SurveyMonkey Enterprise (Kurumsal düzeyde güvenlik için en iyisi)

surveyMonkey Enterprise aracılığıyla

SurveyMonkey Enterprise, SurveyMonkey'in temel yetkinliklerini kurumsal düzeyde veri işleme ile birleştirerek büyük şirketlerin anket verilerini rahatlıkla kullanabilmelerini sağlar. Temel olarak, orijinal SurveyMonkey'e göre üstün bir alternatif olarak fonksiyon gösterir.

SurveyMonkey AI asistanı, form oluşturmanıza yardımcı olacak öneriler ve ş Akışı ipuçları sunar. Bu anketleri bağlantılar, e-posta ve hatta web sitesi gömüler aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Anket analiz aracı, duygu analizi yapmanıza, kelime bulutları oluşturmanıza ve yanıtları kategorilere ayırmanıza yardımcı olur.

SurveyMonkey Enterprise'ın en iyi özellikleri

Anketlerin tamamlanması için özel bildirimler oluşturun ve çalıştırın ve testler gibi oyunlaştırılmış anketler için anında sonuçlar sağlayın

Tek oturum açma (SSO), HIPAA ve GDPR uyumluluğu ile yanıt verenlerin verilerini şifreleyin ve anket gösterge panellerini güvence altına alın

Kimlik sağlayıcınızı bağlayarak SurveyMonkey Enterprise hesaplarını izlemek için şirket içi BT takımından yararlanın

SurveyMonkey Enterprises sınırlamaları

Gelişmiş analitik özellikler, teknolojiye yatkın olmayan veya SurveyMonkey ekosistemine alışkın olmayan kullanıcıları zorlayabilir

SurveyMonkey Enterprises fiyatlandırması

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey Enterprises puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

8. Survicate (Çok kanallı anketler için en iyisi)

via Survicate

Hiç tek seferde ürünler, e-postalar ve uygulamalar arasında anketler oluşturmak ve dağıtmak istediniz mi? Survicate, her kullanıcı yolculuğunun aşamasına uygun çok kanallı otomasyonuyla benzer bir şey yapar.

Ürün deneyimini etkinlik tetikleyicili anketlerle ölçmekten, ziyaret özelliklerini yapılandırarak web sitesi araştırmaları yürütmeye kadar, Survicate tüm temas noktalarında büyük ölçekli geri bildirim toplama kampanyaları başlatan kurumsal şirketler için idealdir.

Survicate'in en iyi özellikleri

Uygulamalara, web sitelerine ve bağlantılara izleme kodu ekleyerek birden fazla anketi dağıtın ve izleyin

Gelişmiş mantık kullanarak, önceki yanıtlara göre yanıtlayıcılara alakalı sorular yöneltin

Doğrudan bağlantı paylaşımı ve QR kodları aracılığıyla sosyal medya kullanıcılarını anket kampanyalarına dahil edin

Survicate sınırlamaları

Çok kanallı anket toplama özelliğini desteklemesine rağmen, gösterge paneli anket sonuçlarını kanallar arasında birleştirmez, bu da içgörüleri sınırlar

Survicate fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ayda 25 yanıt

İş: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Fiyat aralığı: Aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla

Survicate puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

9. Qualaroo (Kullanıcılardan geri bildirim almak için en iyisi)

qualaroo aracılığıyla

Qualaroo, geri bildirim toplama konusunda önemli bir sorunu çözüyor: bağlamsal sorular. Ekran içeriğini ve kullanıcı niyetini analiz etmek için tescilli bir "Nudge" özelliği kullanıyor. Bu, Qualaroo'nun kullanıcı deneyimini ve yanıt oranını iyileştiren alakalı ve benzersiz sorular sunmasını sağlıyor.

Qualaroo'dan en iyi şekilde yararlanmak için, kurulum kodunu Google Etiket Yöneticisi'ne yerleştirmeniz, soruları düzenlemeniz ve dürtmeler yoluyla içgörüler toplamanız gerekir.

Qualaroo'nun en iyi özellikleri

Alt alan adları, regex eşleştirme, kimlikler, kaydırma konumu ve çıkış niyeti gibi gelişmiş hedefleme parametrelerini formlara dahil edin

Qualaroo Nudge'ı Figma, Invision ve Adobe XD prototiplerinde çalıştırarak ürün geliştirmeyi iyileştirin

IBM Watson ile duygu analizi ve içgörüler elde edin

Qualaroo sınırlamaları

Şablonlar, departmanlara göre değil hedeflere göre düzenlenmiştir, bu da takımların doğru şablonu bulmasını zorlaştırır

Qualaroo fiyatlandırması

Ücretsiz: 50 cevaba kadar

İş: Aylık 39,99 $/100 yanıt

Qualaroo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

10. Suzy Insights (Gelişmiş anket metodolojileri için en iyisi)

suzy Insights aracılığıyla

Suzy Insights, çalışan memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturmanıza ve formlara marka öğelerini eklemenize olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araştırma aracıdır. Yanıtları yapay zeka çıkarımlarına dönüştürerek verileri hemen uygulayabilmenizi sağlar.

Ancak, bir kurumsal anket yazılımı olarak Suzy Insights, farklı anket türleri için sunduğu destekle öne çıkıyor. Monadik testlerden TURF analizine ve ısı haritalamasına kadar, çeşitli metodolojileri denemek istiyorsanız Suzy Insights tam size göre bir araçtır.

Suzy Insights'ın en iyi özellikleri

Yeniden hedefleme, anket mantığı ve profil oluşturma noktaları ile normal anketleri güçlü bir veri toplama kanalı haline getirin

PowerPoint ve Excel dışa aktarımlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve mevcut yığınınızla çalışmaya devam edin

Konsept testi, rakip analizi ve tüketici profili oluşturma gibi önceden tanımlanmış kullanım durumları için anketler gerçekleştirin

Suzy Insights sınırlamaları

Sonuç özetlemenin aksine, çapraz tablo verilerini PowerPoint'e manuel olarak girmeniz gerekir

Tüketici araştırmalarına yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Suzy Insights fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Suzy Insights puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (125+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

11. Sogolytics (Birleşik anket ve geri bildirim yönetimi için en iyisi)

sogolytics aracılığıyla

Sogolytics, size kapsamlı bir veri toplama çözümü sunmak için birlikte çalışan bir dizi anket ve deneyim yönetimi aracı sunar. SogoSurvey ve SogoCore, en iyi anket sonuçlarını elde etmek için birlikte kullandığım iki amiral gemisi üründür.

SogoSurvey, basit çevrimiçi anketler oluşturmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olurken, SogoCore çok kanallı dağıtım, yapay zeka destekli raporlama ve veri yönetimi ile iş akışını iyileştirir.

Sogolytics'in en iyi özellikleri

Her takım ve demografik grup için kapsamlı ancak ayrı anket raporları oluşturun

Verileri Sogolytics'e geri aktarın, daha ayrıntılı analizler yapın ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Anket sürelerini, davetleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek anket hedeflerinizi takip edin

Sogolytics sınırlamaları

Tüm Sogo araçlarına ve özelliklerine alışmak biraz zaman alabilir

Sogolytics fiyatlandırması

SogoCore: Özel fiyatlandırma

SogoCX: Özel fiyatlandırma

SogoEX: Özel fiyatlandırma

Sogolytics puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (700+ yorum)

12. SurveyLegend (Görsel olarak çekici anketler için en iyisi)

surveyLegend aracılığıyla

Diğer birçok kurumsal anket yazılımı karmaşık iş akışlarıyla boğulurken, SurveyLegend farklı bir yaklaşım benimser.

Adımları basitleştirerek ve muhteşem formlar tasarlamanıza yardımcı olan görsel ipuçları kullanarak anket oluşturmayı demokratikleştirir. Markalaşma, bağlantı paylaşımı, gömme ve birinci sınıf analitik gibi tüm temel özelliklere sahip olursunuz.

SurveyLegend'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz çapraz platform desteği ile tüm cihazlarda anketler oluşturun ve izleyin

Anketleri kolay segmentasyon için farklı yollara ayırmak üzere mantık akışı ve dallar ekleyin

RTL dili, tasarım ve analitik için yerel destekle sağdan sola anketler oluşturun

SurveyLegend sınırlamaları

Ücretsiz sürümde veri aktarım seçeneği yoktur

SurveyLegend fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 19 $

İş: Aylık 39 $

Efsanevi: Özel fiyatlandırma

SurveyLegend puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

ClickUp ile Kurumsal Anket Verilerinin İşlenmesini Basitleştirin

Yukarıda bahsedilen kurumsal anket yazılımlarının çoğu araştırma ve analitik konusunda yardımcı olur, ancak süreci nadiren basitleştirir. ClickUp, geri bildirim istemek ve toplanan verileri işlemek için ayrı bir araca ihtiyaç duymadığınız için diğerlerinden ayrılır.

ClickUp Forms, görevler, belgeler, görsel gösterge panelleri ve raporlar içeren akıllıca tasarlanmış bir kurumsal anket platformunun parçasıdır. Özel anketler oluşturmak, yanıtları toplamak ve ayrıntılı içgörülere dayalı veri odaklı kararlar almak için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Çalışanlardan, müşterilerden ve diğer paydaşlardan anket verilerini toplamak, segmentlere ayırmak ve analiz etmek için hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp'ı deneyin.

ClickUp ile bugün başlayın!