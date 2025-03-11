Ücretsiz İş Arama ve Başvuru Takipçisi Google E-Tablolar Şablonları

Hiç bir iş için geri arandınız ama başvurduğunuzu hatırlamadınız mı? Bu olabilir!

İş arama sürecinin ortasındaysanız ve haftada birden fazla başvuru gönderiyorsanız, hepsini takip etmek zor olabilir. Hızlı bir yanıt almazsanız, başvurularınız aklınızdan tamamen çıkabilir.

Bunun basit bir çözümü, iş arama takipçisidir. Standart bir iş arama şablonu, aramanızla ilgili bilgileri yönetmek ve takipleri kolaylaştırmak için mükemmel bir yoldur. Bu bakımdan, Google E-Tablolar, platformda neredeyse bir milyar kullanıcıyla hızlı erişilebilirliği sayesinde popüler bir seçimdir.

En iyi yanı ne mi? Google E-Tablolar'da iş arama şablonunu sıfırdan oluşturmanıza gerek yok.

Zaman kazanmanız için bu kılavuzda dokuz Google E-Tablolar şablonu derledik. Bonus olarak, size daha uygun olabilecek, proje yönetimi konusunda deneyimli ClickUp'ın şablonlarını da ekledik. Hadi başlayalım!

İyi bir iş arama şablonu nedir?

Hesap tablosu şablonlarına geçmeden önce, her etkili iş arama şablonunda bulunan dört unsuru inceleyelim:

Netlik: İş arama şablonunuz basit olmalıdır. Basit bir düzen, iş arayanların başvurular, mülakatlar, irtibat kişileri ve takipler gibi görevleri izlemesine yardımcı olur. Böylece, önemli ayrıntıları asla kaçırmazsınız İzlenebilir: İş arama Google E-Tablolar şablonu, anahtar tarihleri görselleştirir ve zamanında takip edilmesini sağlamak için hatırlatıcılar veya İş arama Google E-Tablolar şablonu, anahtar tarihleri görselleştirir ve zamanında takip edilmesini sağlamak için hatırlatıcılar veya zamanlama uygulaması özellikleri içerir. Bu özellik, son tarihlerinizi takip etmenizi ve yaklaşımınızı düzenli tutmanızı sağlar Özelleştirilebilir: İyi bir şablon, özel ihtiyaçlarınıza göre alanlar eklemenize veya ayarlamanıza olanak tanır. Özelleştirmeler, notlar için alan, işle ilgili görevler (başvuru testi gibi), ortalama maaş aralığı vb. gibi öğeler eklemenize yardımcı olur. Erişilebilir: İster mobil cihazınızda, ister tabletinizde veya masaüstü bilgisayarınızda olsun, iş takipçinizi her yerden açabilmelisiniz. Sonuçta, bir işveren seyahat ederken bile size ulaşabilir. Bu nedenle, her cihazda görüntüleme ve düzenleme için optimize edilmiş bir platform yararlıdır

Ücretsiz Google E-Tablolar İş Arama Şablonları

İş piyasasında yolunu bulmak zor olabilir, ancak doğru araçlarla aramalarınızı kolaylaştırabilir ve düzenli kalabilirsiniz.

Bu dokuz ücretsiz Google E-Tablolar şablonu, başvuruları izlemenize, ağ bağlantılarınızı yönetmenize ve iş arama hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olarak süreci daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

1. Lido tarafından hazırlanan Google E-Tablolar İş Arama Şablonu

via Lido

Lido'nun Google E-Tablolar İş Arama Şablonu, görseller ve basitlik ile iş aramayı kolaylaştırır. İş pozisyonu, şirket bilgileri, başvuru tarihi, durum ve takipler dahil olmak üzere kapsamlı bir veri alanı listesi sunar ve hepsi tek bir yerde bulunur.

Ayrıca, başvuru durumu ve konumu için açık ve renkli açılır listeler de içerir. Basitliği ile verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ideal olan Lido, iş aramalarınızı yoluna koymak için hızlı bir çözümdür.

2. Spreadsheetpoint tarafından hazırlanan İş Arama Takip Çizelgesi Şablonu

via Spreadsheetpoint

İş Takip Çizelgesi Şablonu, karmaşık olmayan kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyanlar için pratiktir.

Şablon, izlemeyi dört aşamaya ayırır. İş ayrıntıları alt sayfası, kişileri ve temel başvuru ayrıntılarını düzenlemenizi sağlar. Ön görüşme ve görüşme alt sayfaları, geri arandıktan sonraki adımlara odaklanır. Şablonda ayrıca, notlar alabileceğiniz krediler adlı bir alan da bulunur. Bu alan, telefon görüşmeleri için uzaktan görüşme ipuçlarına ihtiyacınız olduğunda yararlı olabilir

Bu temiz ve anlaşılır tasarım, her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

3. Loopcv tarafından dinamik raporlama özelliğine sahip iş takip tablosu şablonu

via Loopcv

Bu iş arama Google E-Tablolar şablonu, iş aramanızı izlemek için gelişmiş görselleştirmeleri tercih ediyorsanız mükemmel bir seçimdir. Loopcv, temel ayrıntıları içerirken, başvuru sayısı, mülakat turları ve hatta yanıt kalitesi gibi alanlarda dinamik raporlamaya odaklanır.

Şablon, ilerlemenizi anlamanıza yardımcı olacak metrikleri izlemek için otomatik grafikler ve içgörüler sunar. Ayrıca tamamen özelleştirilebilir ve ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilir.

Loopcv tarafından hazırlanan bu şablon, veriye dayalı bir iş arama yaklaşımı için idealdir.

4. FileDrop tarafından hazırlanan İş Arama Takip Şablonu

via FileDrop

Basit bir iş takipçisi mi arıyorsunuz? FileDrop'un İş Arama Google E-Tablolar Şablonu tam size göre.

Lido gibi, bu şablon da basitlik ile işlevselliği bir araya getirir. Şablon, mantıklı bir akıştan sapmadan takip ve mülakat tarihleri gibi önemli ayrıntıları içerir.

Temiz düzen, bir bakışta erişilebilen net genel bakışlar sunar ve son tarihleri vurgular, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Bu şablon, verimli minimalizm üzerine odaklandığından, sorunsuz bir deneyim isteyen iş arayanlar için idealdir.

5. Google E-Tablolar Şablonları tarafından sunulan İş Görüşmesi Takip Şablonu

Bazı iş arayanlar, ilk takip aramasından sonra izlemeye başlar. İşte Google E-Tablolar Şablonları'nın İş Görüşmesi İzleme Şablonu'nun parladığı nokta budur.

Bu araç, yalnızca mülakat aşamasına odaklanarak şirket adı gibi anahtar bilgileri kaydetmenize ve doğrudan ayrıntılara geçmenize olanak tanır. Mülakat turlarını, durumlarını ve önemli tarihleri takip edebilirsiniz.

Özel Notlar bölümü, her başvuru için hatırlanması gereken önemli noktaları eklemenizi sağlar, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Şablon, başvuru ilerlemelerini odaklanmış ve kolay bir şekilde incelemek isteyen iş arayanlar için mükemmeldir.

6. StandOutCV tarafından hazırlanan İş Başvuru Takip Çizelgesi Şablonu

standOutCV aracılığıyla

Listede bir sonraki, StandoutCV'nin İş Arama Google E-Tablolar Şablonu. Bu çerçeve, iş aramanızı stressiz hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, temel bilgileri içerir ve kolay başvuru için iş ilanı bağlantısı gibi benzersiz veri alanları ekler. Temiz düzeni ve kullanıcı dostu tasarımıyla, fırsatları hızlıca tespit edebilir ve görevlerinizi takip edebilirsiniz.

Bu şablon, verimliliğe değer veren ve daha gelişmiş araçların karmaşıklığı olmadan düzenli kalmak isteyenler için mükemmeldir.

7. Teal tarafından hazırlanan İş Arama İzleme Şablonu

via Teal

Teal'in İş Arama İzleme Şablonu, tüm iş başvuruları hakkında tek bir konumda kapsamlı bilgi isteyen profesyoneller için harika bir seçenektir.

Bu iş arama Google E-Tablolar şablonu, her iş başvurusunu izleyen 32'den fazla veri alanı içerir. Ayrıca, iş aramanızı arama ile ilgili şirketler, işverenler ve kişiler olarak ayırmak için kullanabileceğiniz sekmeler de içerir. Bu, iletişim veritabanınızı yöneterek ağınızı genişletmenize yardımcı olur.

Teal, her alanı açık ve anlaşılır bir şekilde, açıklayıcı emoji ile düzenler. Bu çerçevenin her bölümünü istediğiniz amaca göre özelleştirebilirsiniz.

8. The Muse'un İş Arama Takip Şablonu

via The Muse

The Muse'un kapsamlı iş arama Google E-Tablolar şablonu, iş başvurularınızı aşamalara ayırır. Genel bilgilerle başlayıp, ön görüşme, 1. görüşme vb. ile devam eden her iş başvurusunun kronolojik sırasına göre düzenlenmiştir.

Çerçeve, başvuru tarihleri, takip tarihleri, notlar, araştırma, yeterlilik testleri için bir bölüm ve daha fazlasını içeren alanlar içerir. Düşünceli bir eklenti olarak, bu şablon, mülakattan sonra potansiyel işvereninize bir "teşekkür" mesajı gönderip göndermediğinizi bile kontrol eder.

Net bölümlerden görsel olarak çekici biçimlendirmeye kadar, bu şablon iş arama sürecinizin başından sonuna kadar mükemmel bir genel bakış sunar.

9. Jobscan tarafından hazırlanan İş Arama Takip Çizelgesi Şablonu

via Jobscan

Jobscan, etkili iş arama ve özgeçmiş araçları için güvenilir bir isimdir. Google E-Tablolar İş Arama Şablonu, kapsamlı alanları ve doğrulama kuralları ile bunu yansıtmaktadır.

Şablon, tüm iş arama ile ilgili verileri izlemeyi amaçlamaktadır, böylece mülakat stratejileri oluşturmak ve özgeçmişinizin biçimini düzenlemek için yeterli bilgiye sahip olursunuz. Ayrıca, aldığınız geri bildirimleri not almanıza yardımcı olur, böylece bir sonraki mülakata daha iyi hazırlanabilirsiniz.

Başvuru sayınız ne kadar fazla olursa olsun, bu araç süreci düzenli ve verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar.

İş Arama İzleme için Google E-Tabloların Kullanım Sınırlamaları

Google E-Tablolar'daki bu iş arama şablonları, bir adım önde ve düzenli kalmanıza yardımcı olsa da, bazı dezavantajları vardır

Manuel güncellemeler : Başvuru durumlarını ve son başvuru tarihlerini Google E-Tablolar şablonlarında manuel olarak güncellemeniz gerekir, bu da hatalara yol açabilir. Örneğin, bir hafta içinde 10 işe başvurduğunuzda, her bir girdiyi güncellemek sıkıcı ve hataya açık bir iş haline gelebilir

Görev yönetimi yok: Google E-Tablolar'da entegre görev yönetimi özellikleri yoktur. Takip, teşekkür mesajları veya mülakatlar için kolayca hatırlatıcılar ayarlayamazsınız, bu da fırsatları kaçırmanıza neden olabilir

Ş Akışı otomasyonunun olmaması : Yerleşik otomasyon olmadan, bir başvuruyu "Başvuruldu" durumundan "Mülakat" durumuna taşımak da manuel bir görevdir. Bu, özellikle birden fazla başvuruyu yönetiyorsanız kafa karışıklığına neden olabilir

Sınırlı görselleştirme : Google E-Tablolar temel grafikler sunar, ancak iş arama ilerlemenizi hızlı bir şekilde gözden geçirmeyi zorlaştırabilir. Örneğin, en sık başvurduğunuz şirketleri veya kaç tane mülakata girdiğinizi görselleştirmekte zorlanabilirsiniz

Yerleşik analizlerin olmaması: Google E-Tablolar, ideal iş için arama performansınız hakkında hazır bilgiler sağlamaz. Başvurularınızın başarı oranlarını, işe alım yöneticilerinin yanıtlarını veya ortalama işe alım süresini manuel olarak hesaplamadığınız sürece bilemezsiniz

Bu sınırlamaların işinizi yapmanıza engel olduğunu düşünüyorsanız, daha sağlam özelliklere sahip iş arama şablonları için Google E-Tablolar alternatiflerini tartışalım.

Bonus: Aday İzleme Sistemi Şablonları!

Alternatif İş Arama ve Başvuru İzleme Şablonları

Uygun bir şablon, iş başvuru sürecinde bir adım önde olmakla ilgili tüm stresi ortadan kaldırabilir.

Google E-Tablolar'ı ve sınırlarını keşfettik. Şimdi, iş aramayı bir proje olarak yeniden düşünelim; bu, güçlü bir proje yönetimi gerektiren stratejik bir yaklaşımdır. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Güçlü görev yönetimi, net görselleştirmeler ve akıllı otomasyon ile ClickUp, başvuru sürecinin sahipliğini ele almanızı sağlar.

Heyecanlandınız mı? İşte, verimli ve stressiz iş aramalar için tasarlanmış, tek bir tıklama ile kullanıma hazır üç ClickUp şablonu.

Bonus: Excel'de İş Başvurusu İzleme!

1. ClickUp İş Arama Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonu ile iş başvurularınızla ilgili her şeyi yönetin ve görselleştirin

ClickUp'ın İş Arama Listesi Şablonu, iş arama sürecinizi sağlam bir şekilde denetlemek ve kontrol etmek için mükemmel bir çerçevedir. Bu şablon, başvuruların izlenmesinden işe alım yöneticileriyle yapılan görüşmelerin yönetimine kadar arama sürecinizin tüm yönlerini tek bir yerde toplar. Ayrıca, tüm önemli veri alanlarını net bir şekilde görselleştirir.

Bu şablonu ideal bir iş arama şablonu yapan birkaç temel özellik:

ClickUp Hiyerarşi ile başvurularınızı düzenleyin, iş ayrıntılarını güncelleyin ve iletişim bilgilerini tek bir yerde saklayın

Şablonun yerleşik Özel Alanları ile maaş aralığı ve iş programı gibi ölçümleri haritalayın ve kişiselleştirin

ClickUp Özel Durum ile görev güncellemelerini "Başvuruldu", "Mülakat" veya "Teklif Alındı" gibi benzersiz durumlara göre kişiselleştirin

ClickUp'ın bu çerçevesi, çabalarınızı, zamanınızı ve mükemmel işi bulma şansınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

2. ClickUp İş Arama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonu ile başvuruları takip edin ve ilerlemeyi görselleştirin

Çok sayıda başvuruyu yönetebilecek bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp'ın İş Arama Şablonu, iş arama ile ilgili tüm görevleri kolaylaştırdığı için mükemmel bir seçimdir. Bu kapsamlı araç, iş başvurularınızı tek bir alanda düzenlemenize, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur.

İşte birkaç temel özellik:

Bu şablonun entegre ClickUp Görevleri ile kesin son teslim tarihlerine sahip iş görevleri oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp'ın anlık etiketleme ve filtreleme özelliği ile iş başvurularınızı beceri seti ve sektör gibi özelliklere göre önceliklendirin ve kategorilere ayırın

İş yükünüzü gözden geçirin ve İş Yükü ve Liste görünümü gibi ClickUp Özel Görünümleri ile iş arama sürecinde bir adım önde olun

İster yeni bir işe başlıyor ister kariyer değişikliği yapıyor olun, ClickUp'ın İş Arama Şablonu yolculuğunuzu basitleştirir ve etkili olmasını sağlar.

3. ClickUp İş Teklifi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Teklifi Şablonu ile görsel olarak çekici ve yapılandırılmış iş teklifleri gönderin

Kazanan bir teklif oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp İş Teklifi Şablonu, ister serbest çalışan ister sözleşmeli iş arıyor olun, mükemmel bir belge çerçevesi sunar. Hizmetlerinizi ve fiyatlarınızı sergilemek için basit bir çerçevedir. Ayrıca, bir projeyle ilgili becerileri yönetmeye yardımcı olan bir araçtır.

İşte iş arama ve izleme süreçlerinizi mükemmel hale getirecek birkaç özellik:

Önceden oluşturulmuş bölümlerdeki içeriği anında özelleştirin

ClickUp'ın zengin markdown özelliği ile herhangi bir sayfayı düzenleyerek başvurudaki değişiklikleri vurgulayın

Şablonun yerleşik AI özelliği ClickUp Brain ile kapak mektupları ve e-postalar için dilinizi geliştirin ve kariyer haritaları oluşturun. Bu AI aracı, mülakat hazırlığı ve iş özetleri konusunda da size yardımcı olabilir

Google Drive, Zoom ve Calendly gibi araçları entegre ederek dosyalarınızı ve görüşmelerinizi ClickUp Entegrasyonları ile yönetin

ClickUp ile İş Başvurularını Görselleştirme ve Sonuçlandırma

İş başvurularınızı bir iş arama şablonu ile izlemek, onları dağınık bir karmaşadan emin ve odaklanmış bir arayışa dönüştürebilir. Google E-Tablolar şablonları düzenli olmanıza kesinlikle yardımcı olur, ancak ClickUp ile iş ile ilgili içgörüler, hatırlatıcılar, özgeçmiş geliştirme araçları, kapak mektubu iyileştirmeleri ve daha fazlasının avantajlarından yararlanabilirsiniz.

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