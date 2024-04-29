Kariyer Tavsiyeleri 101: Yeni Bir İşe Başlamadan ve Yeni Çalışma Alanınızda Başarılı Olmadan Önce Bilmeniz Gereken Her Şey!

The Dark Knight filmindeki Joker bir keresinde şöyle demişti: Ben arabaları kovalayan bir köpek gibiyim, birini yakalasam ne yapacağımı bilemem.

Çoğumuz yeni bir işe başladığımızda benzer duygular yaşarız: Bir sonraki adımın ne olacağı konusunda tam olarak emin değilizdir. Elbette, yeni insanlarla tanışmak ve yeni bir başlangıç yapmak heyecan vericidir. 🤝

Ancak, yeni bir işe başlamak, önceki şirketinize kıyasla aşırı bilgi yüklemesi veya tamamen farklı bir iş kültürü anlamına da gelebilir. İşte burada devreye giriyoruz.

Bugün, ilk birkaç günden itibaren işinizde bunalmadan ve başarılı olmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir kılavuz hazırladık! Ayrıca, yeni çalışanların daha verimli olmalarına ve yöneticilerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olacak değerli bir araç da ekleyeceğiz.

Yeni İşinizdeki İlk Günler

Yeni işinizdeki ilk günler, özenli bir gözlem gerektirir. Yeni rolünüze uyum sağlamanın temellerini hızlı bir şekilde kavrayabilirseniz, geri kalan yolculuğunuz daha kolay hale gelecektir. Mükemmel bir ilk izlenim bırakmanıza yardımcı olacak yedi ipucunu listeledik:

Zamanında gelin: Yeni iş yerinize her zaman erken gelin. Dakikliğiniz, şirketin kültürüne ne kadar değer verdiğinizi gösterir Üst düzey yöneticilerle tanışın: Herkesin kişiliğini iyi tanıyın. Yeni yöneticiniz eskisinden daha katı mı? Daha rahat mı? İş performansını ne sıklıkla değerlendiriyor? Her üst düzey yöneticinin tutumunu anlayarak, ilk günden itibaren öncelik vermeniz gerekenleri öğrenin Farklı odaların yerlerini öğrenin: Ofisin tamamını tek seferde gezmenize gerek yok, ancak yol tarifi sormamak için mola, kahve ve tuvalet alanlarını gözden geçirin Kendinizi tanıtın: İşe alım müdürünüz size bir e-posta göndermeli veya sizi herkese resmi olarak tanıtmalıdır, ancak siz de konuşmaya başlamak için tereddüt etmeyin. Sağlıklı bir ilişki kurmak için her gün birlikte çalışacağınız kişilerle konuşun Notlar alın: Yeni işvereninizin ilk gün size anlattığı her şeyi not alın. Her gün kime rapor vereceğinizden olağan iş yüküne kadar, önemli ayrıntıları iyi anladığınızdan emin olun Kullanacağınız yazılımları kontrol edin: Çoğu şirket, görevlerinizi tamamlamanıza yardımcı olmak için farklı yazılımlara erişim sağlar. İş tanımını okuyun ve tüm yazılımları inceleyerek hangileriyle zorlandığınızı belirleyin ve işvereninizden mevcut eğitim modülleri olup olmadığını sorun Aşırıya kaçmayın: Son olarak, aceleci davranıp hemen işe koyulmaya çalışmayın. Bu sizin ilk gününüz, derin bir nefes alın ve önemli bilgileri özümsemeye odaklanın

Profesyonel ipucu: Yeni iş ortamınıza hızlı bir başlangıç yapmak için ClickUp gibi bir verimlilik aracı kullanın. Örneğin, ClickUp Not Defteri ile not almayı hızlandırabilirsiniz! Kontrol listelerini kullanarak yeni iş programınızdaki eğitim görevlerini parçalara ayırın ve her notu herhangi bir cihazdan takip edilebilir bir göreve dönüştürün.

ClickUp Not Defteri ile hızlı notlar, fikirler ve hatırlatıcılar alın

İlk Hafta Hazırlıkları

Yeni bir işe başlamadan önce hazırlık yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Kıyafet kodundan günlük trafiğe kadar, ilk haftanızdan önce yapmanız gereken her şeyi burada bulabilirsiniz. 🚦

Yeni bir işe başlarken olumlu düşünmenin önemi

İlk haftanız başlamadan önce pozitif olmayı unutmayın. Endişelenmek tamamen normaldir, ancak kendinize güveniyorsanız, bu endişeyi kısa sürede yenebilirsiniz. Pozitif bir tutum sergilemek, iyi bir ilk izlenim bırakmanıza ve başlangıçtan itibaren kolayca iletişim kurmanıza da yardımcı olur

Bonus okuma: Merakınızı giderin ve şablonlarla İK'ların mülakatlarını nasıl planladığını öğrenin

İlk gün için kıyafet seçimi ve diğer pratik hazırlıklar

Son dakika hazırlıkları yapmayın. Kıyafet kurallarını anladığınızdan ve gerekli tüm çalışma alanı araçlarına önceden sahip olduğunuzdan emin olun. İşe gitmeden önce şirketinizin masaüstü/dizüstü bilgisayar sağladığını veya BYOD (kendi cihazını getir) politikası uyguladığını iki kez kontrol edin.

Yeni işinize gidip gelme planınızı yapın

İlk izlenimler, ofisteki son izlenimlerinizdir. İlk hafta içinde zamanında işinize gelmek için harika bir iş alışkanlığı ve tekniği, bir gün önceden tüm yolculuğunuzu planlamaktır. Başlangıç tarihini onaylayın, ofisinize giden en kısa yolu bulun ve seyahat saatlerinizdeki olağan trafik düzenini öğrenin.

Bu, evden ne zaman çıkmanız gerektiğini planlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca şunları da deneyebilirsiniz:

Önceden park yeri bulmak

Güvenli tarafta olmak için planlanandan 10 dakika önce çıkın

Zamanında çıkmanıza yardımcı olacak hatırlatıcılar ayarlama

İlk Birkaç Ayı Atlatmak

Yeni rolüne uyum sağlamaya başladığında, ilk birkaç ay içinde iş arkadaşlarınla daha proaktif olmaya ve becerilerini geliştirmeye odaklan. 🔼

İnisiyatif almanın önemi

Takımınızla iletişim kurmak için ilk adımı atmak, güven oluşturmanıza yardımcı olur ve yeni pozisyonunuza uyum sağlama konusunda yanlış anlaşılmaları önler. Haftalık/aylık departman veya tüm çalışanların katıldığı toplantılarda kıdemli çalışanlar veya yöneticilerle iletişime geçmeyi deneyin. Ortamı neşelendirmek için günlük haberler, spor veya hem sizin hem de iş arkadaşlarınızın ilgisini çeken herhangi bir konuyu tartışmaya açık olun.

Kimse gereğinden fazla çalışmayı sevmez, ancak zaman zaman yardım etmekten zarar gelmez. Açıkça reddetmek, proaktif bir çalışma alanında kaba olarak algılanabilir. O anda gerçekten yardımcı olamıyorsanız, bunu nazik bir şekilde ifade edin.

Bu küçük çabalar, takımınızda daha iyi ilişkiler kurmanıza ve güvenilir bir kişi olarak görünmenize yardımcı olur, böylece yöneticinize sizi uzun vadede takımda tutmak için bir neden sunarsınız.

Profesyonel ipucu: ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve üzerinde çalıştığınız herhangi bir konuyu görsel olarak açıklayın, yeni bir video eğitimi ile kolayca fikir alın. Klipleri, herkese açık bir bağlantı veya multimedya dosyası olarak takımınızla anında paylaşın.

ClickUp video mesajınızı, indirme gerektirmeyen ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan bir tarayıcı bağlantısıyla paylaşın

Öğrenmenin önemi

Şirketiniz her görev için eğitim materyalleri sağlamayabilir ve bu durumda biraz beceri geliştirme harikalar yaratabilir. Zorlandığınız veya daha iyi iş performansı için edinmek istediğiniz bir beceriye ilişkin bir kursa kaydolmayı düşünün. 🏋️

Aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok eğitim platformu, becerilerinizi ücretsiz olarak geliştirmenize yardımcı olabilir:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Beceri kazanmanın yanı sıra, belirli bir alandaki uzmanlığınızı kanıtlayan güvenilir sertifikalar da alabilirsiniz. Bu, ilk işine yeni başlayan ve rollerini daha da geliştirmek isteyen yeni mezunlar için harika bir fırsattır.

Yeni Bir İşe Başlarken Zorlukların Üstesinden Gelmek

Her işin kendine özgü engelleri vardır. Veri bilimcileri için ham verileri temizlemek en önemli sorun olabilirken, proje yöneticileri uygulanabilir iletişim stratejileri oluşturmakta zorlanabilir. Rolünüz ne olursa olsun, zorlukların üstesinden gelmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için birkaç genel ipucunu takip edebilirsiniz. 💯

İşyerinde dedikoduyu önlemek için atılması gereken adımlar

İşyerinde biraz sohbet etmek, ortamı neşelendirebilir ve takımın rahatlamasına yardımcı olabilir. Yine de, tüm günü *meşgul görünerek, konuşarak ve hiçbir şey yapmadan geçirmekten kaçınmalısınız. İşyerinde dedikoduyu en aza indirmek için şu adımları deneyin:

Empatik olun: Her dedikodu birini kötülemek için yapılmaz. İş arkadaşınızın karşılaştığı belirli bir sorun hakkında konuştuğunu düşünüyorsanız, konuşmayı uzatmak yerine durumunu anlayın ve en iyi çözüme yönlendirin İnsan Kaynaklarına Bildirin: Çalışma alanına zarar verebilecek dedikodular duyarsanız, bunları amirinize veya İnsan Kaynaklarına bildirin. Böylece, olumsuz davranışları erken aşamada durdurabilir ve zarar vermeden önce yanlış anlaşılmaları giderebilirsiniz Niyetinizi teyit edin: Yeni işe başladığınız için, bilmediğiniz şirket içi şakalar olabilir. Böyle durumlarda, kulak misafiri olduğunuz dedikoduları hemen İK departmanına bildirmeyin. Ortamı gözlemleyin ve ancak birinin aşağılayıcı bir ifade kullandığını hissettiğinizde harekete geçin Örnek olun: Yeni olduğunuz için etkinizi zayıflatmayın. İlk birkaç aydan görev sürenizin sonuna kadar olumlu bir tavır sergileyin ve şikayet etmekten kaçının. Paylaşılan hassas bilgileri veya sırları saklayın ve başkalarının kişisel hayatları hakkında konuşmaktan kaçının

Zaman yönetimi becerileriyle sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturun

İşinizin kişisel hayatınızı tüketmesine izin vermeyin. Evet, beklentileri aşmak iyi bir şeydir, ancak bunu ruh sağlığınız pahasına yapmamalısınız. Günün yeterli saatlerini eğlenmek veya sevdiğiniz şeyleri yapmak için ayırın. 🎮

Günlük programınızı beş bölüme ayırın:

Etkinlik Saatler Uyku 7–9 İş 8 Fiziksel egzersizler 0. 5–1 Hobiler 1–2 Diğer etkinlikler 4–8

Günlük programınız hakkında genel bir fikriniz olsa da, ulaşım gibi faktörler bazen saatlerinizi alabilir.

Profesyonel ipucu: ClickUp Günlük Saat Planı Şablonunu kullanarak tüm gününüzü planlayın ve iş dışındaki etkinliklere belirli saatler ayırın.

ClickUp'ın Günlük Saat Planı Şablonu ile gününüzün her dakikasını kolayca planlayın

Kişisel bir kayıp yaşadıktan sonra yeni bir işe başlamak

Kişisel bir kayıp nedeniyle bir süre ara verip kendinizi iç dünyanıza dönerek yeni bir beceri keşfedebileceğiniz benzersiz durumlar vardır. Bir aile üyesinin vefatı veya maddi kayıplar gibi etkinlikler sizi sık sık moralinizi bozabilir ve en iyisini yapma motivasyonunuzu azaltabilir.

Bu tür zorlukların üstesinden gelmenin bir yolu, üzüntünüzü kabul etmektir. Siz de insansınız ve duygularınızı kabul etmek tamamen normaldir. Kendiniz olun ve her zaman güçlü olmaya çalışmayın.

ClickUp ile İşinizin İlk Gününde Etki Yaratın

Yeni bir işte ilk gününüzde başarılı olmak bir rüya gibi geliyorsa, ClickUp bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek için burada. Proje yönetimi yazılımı olarak, platform hedefler belirlemek, kontrol listeleri oluşturmak, programınızı yönetmek ve her görevi organize etmek için gerekli her şeyi sunan çok yönlü bir yardımcıdır.

ClickUp ayrıca tüm hedefleri önceliklerine göre düzenlemenize olanak tanır, böylece işe alındığınız andan itibaren en önemli işleri yapabilirsiniz! Yeni işe başlayanların yeni bir pozisyona veya şirkete geçerken yararlanabilecekleri bazı özellikleri keşfedelim.

1. Proaktif kalmak için ClickUp Hedefleri

*Hiç büyük resmi göremeyeceğiniz bir an yaşadınız mı? ClickUp Hedefleri ile tüm hedeflerinizi bir zaman çizelgesi ile görselleştirebilir ve yolunuzdan asla sapmazsınız. Yeni bir çalışan olarak, bu özelliği kullanarak aşağıdaki gibi hedefler ekleyebilirsiniz:

İlk işe alım programını tamamlayın

Şirkette XYZ yazılımı konusunda eğitim alın

En az üç iş arkadaşınıza kendinizi tanıtın

ClickUp Hedefleri ile net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme sayesinde hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Birden fazla görevi ve belirli bir hedefe yönelik ilerlemelerini tek bir yerden görüntüleyin. Her hedefi farklı şekilde ölçebilir ve tek bir hedefe birden fazla görev ekleyebilirsiniz. Doğru/yanlış, parasal veya yüzde kuralları arasından seçim yapın ve hedefleri otomatik olarak izlemeye başlayın.

Tüm hedeflerinizi düzenli tutmak için, içerdikleri hedef türlerini etiketleyen birden fazla klasör oluşturun. Bu, iletişim ve eğitim hedeflerini ayırmanız gerektiğinde oldukça kullanışlıdır.

2. Yapılacaklar listeleri oluşturmak için ClickUp Görevleri

Çok sayıda sorudan not almak istediğiniz önemli ayrıntılara kadar, ClickUp Görevleri her şeyi halletmenize yardımcı olur. Bireysel iş akışları oluşturarak ve günlük yapılacakları takip ederek tüm günlük faaliyetlerinizi yönetin.

ClickUp Görevleri ile herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

İşbirliği yapmak, çalışma alanı hakkında bilgi almak ve yeni çalışma ortamınızı öğrenmek için özel görev türleri oluşturarak kendi yapılacaklar listenizi oluşturun. Özel Alanlar ile her göreve bir öncelik seviyesi ve son tarih ekleyerek, en önemli görevleri önce halledebilirsiniz.

Tüm girdileri liste veya pano biçiminde görüntülemenizi sağlayan 15'ten fazla ClickUp görünümüyle oluşturduğunuz tüm görevlere bütünsel bir bakış elde edin. Günlük programları yönetmek için Takvim görünümünü kullanmanızı öneririz.

ClickUp'ın Takvim görünümü ile günlük, haftalık veya aylık biçimde planlanmış görevlerinizi görüntüleyin

Sezgisel sürükle ve bırak özelliğini kullanarak, görevleri belirli tarihlere ekleyebilir ve tüm ayınızı görselleştirebilirsiniz. Öncelikli işleri önce ekleyin ve daha sonra yeni görevleri girerek tamamlamanız gereken faaliyetlerin hiyerarşisini oluşturun.

Tüm oryantasyon toplantılarınızı da ekleyebileceğinizi bahsetmiş miydik? 😏

Her görünüm arasında geçiş yaparak iş tarzınıza en uygun olanı bulun ve hiçbir görevi geç kalmayın!

Bonus okuma: Bu iş süreci haritalama araçlarının günlük iş akışınızı görselleştirmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin!

3. Hızınızı korumak için ClickUp Zaman Takibi

İşte size ücretsiz bir kariyer tavsiyesi: İlk başlarda işleri yavaştan almak tamamen normaldir. Takımınızdaki hiç kimse, başlangıçta her şeyi mükemmel yapmanızı veya büyük bir etki yaratmanızı beklemiyor. Yine de, iş için ne kadar zaman harcadığınızı izlemek çok önemlidir

İlk birkaç ay geçtikçe, ideal olarak işi tamamlamak için harcadığınız zamanı azaltmaya çalışmalısınız. ClickUp Zaman Takibi ile bir görev için harcadığınız dakika/saatleri kolayca izleyebilir ve belgeleyebilirsiniz. Zaman izlemeye başlamak için telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı kullanın ve tüm cihazlarınızda senkronizasyon yapın.

ClickUp'ın proje zaman takibi özelliğini kullanarak daha organize olun ve zamanınızı daha iyi değerlendirin

Notlar ve etiketler ekleyin ve her görevi sıralayarak belirli bir iş türüne ait olanları hızlıca belirleyin. Tamamlandığında durdur düğmesine basmayı unuttunuz mu? Sorun değil! ClickUp, herhangi bir görevin kaydedilen süresini düzenlemenize veya saniyeler içinde silmenize olanak tanır.

Profesyonel ipucu: TimeDoctor veya Toggl gibi bir zaman takibi aracı mı kullanıyorsunuz? ClickUp, her ikisiyle de entegre olarak senkronizasyonunuza yardımcı olabilir!

Geri Bildirim Almak ve Kabul Etmek

İster yeni bir iş olsun, ister yıllardır çalıştığınız bir iş, değişmeyecek tek bir şey vardır: geri bildirim. Yeni rolünüzde her zaman mükemmel olmayabilirsiniz ve işte bu noktada kariyer tavsiyeleri yardımcı olabilir. ✨

Geri bildirim istemenin önemi

Eyleme geçirilebilir geri bildirimler, yaklaşımınızdaki eksiklikleri belirlemenize yardımcı olur. Madalyonun diğer yüzünü, yani insanların işinize nasıl baktığını gösteren tek şey budur. Ayrıca, geri bildirim istemek, yöneticinize işleri doğru yapmak için gerçekten çaba gösterdiğinizi gösterir.

Her zaman istediğiniz gibi işler gitmeyebilir ve duymak istediğiniz sözleri duymayabilirsiniz, ancak günün sonunda bu, alanınızda büyümenize ve başarılı olmanıza yardımcı olur.

Bu da yetmezse, yeni bir işe başlarken geri bildirim istemenin diğer avantajlarını burada bulabilirsiniz:

ClickUp ile Geri Bildirim Almayı Hızlandırın ve Basitleştirin

ClickUp, yeni rolünüzde sadece bir yardımcı değildir. Her yöneticinin daha iyi iletişim kurmasına, birden fazla projeyi yönetmesine ve nihayetinde proje yönetimi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir platform olarak ClickUp birçok farklı rol üstlenebilir.

ClickUp, geri bildirim toplamak için her takım üyesiyle kişisel olarak iletişime geçme ihtiyacını ortadan kaldırır. Form oluşturma özellikleriyle, bu araç yöneticilerin önceden oluşturulmuş ücretsiz İK şablonları ve özel bir ClickUp insan kaynakları paketi ile işe alım sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır.

Geri bildirim almayı çocuk oyuncağı haline getiren bazı fonksiyonlarını keşfedelim! 🥧

Geri bildirim almak için ClickUp Form görünümü

Form aracı bulmak ve tasarım özelliklerini keşfetmek için saatler harcamayın. ClickUp Form görünümünde, formdaki her soruya koşullu mantık ekleyebileceğiniz, kullanımı kolay bir alan elde edersiniz. Bu, soruların yanıtlara göre değişmeye devam etmesini sağlar.

Herhangi bir geri bildirim yanıtını izlenebilir bir göreve dönüştürün, önceliğini ayarlayın ve açılır menüler gibi biçim seçeneklerini kullanarak takımınıza kelimelerin ötesinde geri bildirim sağlama özgürlüğü verin.

Bu özellik, aşağıdakiler gibi daha ince ama doğrudan sorular sormanın kapısını açar:

1 ila 10 arasında, ilk haftamdaki işimi nasıl değerlendirirsiniz?

X görevini tamamlamak için ideal zaman aralığı nedir?

En çok hangi yönümü geliştirmeliyim?

Çalışanlarınızın zengin ve ilgili geri bildirimleri kolayca paylaşmasını ve ardından ClickUp Form Görünümü ile verileri otomatik olarak düzenlemesini sağlayın

ClickUp Çalışan Oryantasyon şablonu

Birden fazla iş akışından sorumlu bir yönetici olarak, çalışanların moralini artırmak ve mevcut iş hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olmak için SMART HR hedefleri kullanmalısınız. 🎯

Bu kılavuz, hızlı ve kolay bir oryantasyon süreci oluşturmayı da içerir. Yeni bir çalışanın takıma ne kadar çabuk katılırsa, öğrenmeye de o kadar çabuk başlayabilir.

ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu, yeni çalışanların ilk günden itibaren ofis kültürünüzü anlamalarına yardımcı olmak için tek noktadan çözüm sunar.

Üç adımda sorunsuz bir işe başlama süreci sağlayabilirsiniz:

Onboarding sürecinin amacını belirleyin Bu hedeflere göre yinelenen görevler oluşturun ve bunları çalışanlara atayın Bir zaman çizelgesi oluşturun ve her görevin ilerlemesini kontrol edin

ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonu ile yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırın

Bunun yanı sıra, her çalışanın ve şirketteki mevcut durumunun tam bir görünümünü elde edersiniz ve kayıtları departmana, işe alım aşamasına ve işe alım türüne göre filtreleyebilirsiniz.

Bonus okuma: Bu harika çalışan oryantasyon örneklerinden ilham alın!

ClickUp'ın çok yönlülüğü ile yeni işinize ilk günden itibaren hakim olun

Yeni bir işe başlamak tüm çalışanlar için çok heyecan verici bir dönemdir. Bu dönemde işlerinizi yoluna koymalı, paniğe kapılmamalı ve kendiniz olmalısınız.

Yeni işinizde başlangıçtan itibaren başarılı olmak, çoğu kişinin düşündüğü kadar zor değildir. İşe başladıktan sonra, ClickUp'ın geniş görev yönetimi, planlama ve izleme özelliklerini kullanarak ilk günden itibaren öne çıkan bir aday olun!

ClickUp'a kaydolun ve yeni işinizde başarılı olun!🍀