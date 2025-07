Kariyer Tavsiyeleri 101: Yeni Bir İşe Başlamadan ve Yeni Çalışma Alanınızda Başarılı Olmadan Önce Bilmeniz Gereken Her Şey!

Zamanında gelin: Yeni iş yerinize her zaman erken gelin. Dakikliğiniz, şirketin kültürüne ne kadar değer verdiğinizi gösterir

Üst düzey yöneticilerle tanışın: Herkesin kişiliğini iyi tanıyın. Yeni yöneticiniz eskisinden daha katı mı? Daha rahat mı? İş performansını ne sıklıkla değerlendiriyor? Her üst düzey yöneticinin tutumunu anlayarak, ilk günden itibaren öncelik vermeniz gerekenleri öğrenin

Kendinizi tanıtın: İşe alım müdürünüz size bir e-posta göndermeli veya sizi herkese resmi olarak tanıtmalıdır, ancak siz de konuşmaya başlamak için tereddüt etmeyin. Sağlıklı bir ilişki kurmak için her gün birlikte çalışacağınız kişilerle konuşun

Notlar alın: Yeni işvereninizin ilk gün size anlattığı her şeyi not alın. Her gün kime rapor vereceğinizden olağan iş yüküne kadar, önemli ayrıntıları iyi anladığınızdan emin olun