verimliliği Artırmak için 21 Ücretsiz Tablo Şablonu

Uzun, dağınık belgeler sizi bunaltıyor mu? Tablolar, verileri açık ve yapılandırılmış bir biçimde düzenlemek için harika bir yoldur. Ürünleri karşılaştırmanıza, projeleri izlemenize, finansal raporları yönetmenize, envanteri yönetmenize veya anket sonuçlarını analiz etmenize yardımcı olabilirler.

Ancak, her görev için sıfırdan yeni bir tablo oluşturmak zaman alıcı olabilir. Öte yandan, önceden tasarlanmış bir tablo, çaba ve zaman tasarrufu sağlayarak önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

İşte bu noktada tablo şablonları devreye girer!

Bu blog yazısında, hayatınızı kolaylaştırmak için tamamen özelleştirilebilir ve tasarlanmış en iyi 21 ücretsiz tablo şablonunu bir araya getirdik. Manuel çabayı azaltmaya ve daha organize olmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım!

Tablo Şablonları Nedir?

Tablo Şablonları, müşteri bilgileri, finansal işlemler, yapılacaklar, bütçeler ve daha fazlası gibi bilgileri düzenli bir şekilde kaydetmek ve sunmak için kullanılan satır ve sütunlardan oluşan yapılandırılmış düzenlerdir.

Tablo şablonlarının anahtar unsurları şunlardır: Başlık satırı: Tablo şablonunun en üst satırındaki her sütun, aşağıda sağlanan veriler için bağlam sağlamak üzere etiketlere sahiptir. Etiketler, şablonun amacına bağlıdır. Örneğin, şablon proje izleme içinse, etiketler "Görev Adı", "Atanan", "Başlangıç Tarihi", "Son Teslim Tarihi" vb. olabilir.

Satırlar ve sütunlar: Burada verilerinizi hücrelere göre düzenleyebilirsiniz

Biçimlendirme: Tablo şablonlarında yazı tipi boyutu, yazı tipi stili, metin hizalama, kenarlıklar ve başlık biçimlendirme gibi ön biçimlendirme seçenekleri vardır

Sıralama ve filtreleme seçenekleri: İlgili verileri kolayca aramak için gelişmiş sıralama ve filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz

Formüller: Birçok tablo şablonu, bir ürünün toplam fiyatı veya ortalama değeri gibi verileri hesaplamak için yerleşik formüllere sahiptir

İyi bir tablo şablonu nedir?

İyi bir tablo şablonu, verileri düzenler ve okunmasını kolaylaştırır. İyi bir tablo şablonunu oluşturan anahtar özellikler şunlardır:

Net yapı : Kolay takip edilebilir yapıya, iyi tanımlanmış başlıklara, satırlara, sütunlara ve tutarlı biçime sahip boş şablonları seçin. Bu, veri girişini sezgisel hale getirir ve okunabilirliği artırır

Yerleşik fonksiyonlar ve formüller : Özellikle karmaşık değerlerle çalışırken, yerleşik formüller ve fonksiyonlara sahip tablo şablonlarını seçin. Manuel işleri ve hesaplama hatalarını azaltır

Ölçeklenebilirlik : Büyük veri hacimlerini barındırabilecek tablo şablonları arayın. Bu, şablonun işiniz büyüdükçe sık sık güncelleme ve yeniden tasarım gerektirmeden kullanışlı kalmasını sağlar

Görsel olarak çekici : Raporlarınıza ve sunumlarınıza doğrudan eklemek için profesyonel görünümlü tablo şablonları seçin. Paydaşların bilgileri bir bakışta yorumlamasına olanak tanır

Kullanım kolaylığı : Takımınızın fazla eğitim almadan kullanabilmesi için sorunsuz ve sezgisel tablo şablonları ve başlangıç kılavuzları edinin

Özelleştirilebilir: Seçtiğiniz şablonların ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre özelleştirilebildiğinden emin olun. Özel alanlar ekleme, renkleri, kenarlıkları, görüntüyü, stili, düzeni ve daha fazlasını değiştirme seçeneklerini arayın

ClickUp'ın her bir tablo şablonunu incelemeden önce, ClickUp'ın Tablo Görünümü özelliği hakkında bilgi edelim.

ClickUp'ın Tablo Görünümü, verileri görselleştirmenize ve bütçeleri, müşteri bilgilerini, envanterleri, finansları ve daha fazlasını yönetmenize olanak tanır. Bu özellik, Özel Alanlar ile hızlı bir şekilde verimli elektronik tablolar oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, işlerinizi düzenlemek için görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlamanıza ve tabloları paydaşlarla paylaşarak onları güncel tutmanıza yardımcı olur. Aşağıda bahsedilen tüm ClickUp şablonlarının Tablo Görünümü'nü desteklediğini belirtmek gerekir. Bu, birden fazla özel alan türüne, özniteliklere, kategorilere, durumlara ve diğer özelleştirmelere erişebileceğiniz anlamına gelir. Hangi cihazı veya işletim sistemini kullanırsanız kullanın, ClickUp Tabloları her yerde çalışır ✨

ClickUp Tablo Görünümü ile özel elektronik tablolar oluşturun

En İyi 21 Ücretsiz Tablo Şablonu

İş dizinlerinden bütçelemeye ve elektronik tablo şablonlarına kadar, sizin için kapsamlı bir tablo şablonu listesi hazırladık. Hadi bir göz atalım!

1. ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu ile mali tabloları ve bütçeleri izleyin

Şirketinizin finansal durumunu takip etmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Düzenlenebilir Hesap Tablosu Şablonu ile kontrolü ele alın. Bu tablo şablonunu, şirketinizin karmaşık finansal tablolarını yönetmek için kullanabilirsiniz.

Aylık brüt/net satışlarınızı, kar ve zararlarınızı ve finansal tabloların onay durumlarını izlemenize yardımcı olur. Bu elektronik tablo şablonuyla şunları yapabilirsiniz:

Veri girişini otomatikleştirin

Brüt satış, brüt kar ve net satışları hesaplamak için özel formüller oluşturun

Görsellerle proje ve yatırım ilerlemesini izleyin

Veri girişi hatalarını azaltın

Tüm finansal belgelerde veri tutarlılığını sağlayın

Beğendiklerimiz: Şablon, sayıları hızlı bir şekilde hesaplamak için özel formüller ve denklemler eklemeye olanak tanır. Ayrıca, sezgisel görsellerle yatırımları izleyebilirsiniz.

2. ClickUp Elektronik Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Spreadsheet Template ile tüm müşteri bilgilerini tek bir yerden yönetin

Mevcut müşterilerle uğraşmak ve yeni müşteriler aramak kolay değildir. ClickUp Spreadsheet Template bu süreci kolaylaştırabilir.

Müşteri adı, iş türü, sektör, adres, e-posta, iletişim numarası ve daha fazlası gibi tüm önemli müşteri bilgilerini belgeleyebilirsiniz. Ayrıca müşteri web sitelerini gömebilir ve Google Takvim ile senkronizasyon yapabilirsiniz. Bu, müşteri kazanım sürecini kolaylaştırır ve müşteri desteği süreçlerini iyileştirir.

Beğendiklerimiz: Bu E-Tablo şablonu, veri toplamak için sıfırdan formlar oluşturmaya yardımcı olan Form Görünümü ile birlikte gelir. Müşteri bilgilerini toplamak için kolayca giriş formları ve mevcut süreçlerle ilgili geri bildirimleri toplamak için geri bildirim formları oluşturabilirsiniz.

3. ClickUp İş Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin Ücretsiz ClickUp İş Dizini Şablonu ile tüm iş ortağı, tedarikçi ve müşteri iletişim bilgilerini yönetin

Sarı Sayfalar biçiminde olan ClickUp İş Rehberi Şablonu, müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve satıcılarınız hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz bir iletişim bilgileri veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Örneğin, potansiyel işbirlikleri arayan küçük bir işletmeyseniz, bu şablonu kullanarak yerel işletmelerin düzenli bir listesini oluşturabilirsiniz.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

Potansiyel müşteriler, iş ortakları ve satıcılar hakkında bilgi toplayın ve saklayın

Sektörünüzdeki diğer işletmelerle bağlantı kurun ve ilişkiler geliştirin

İletişim bilgilerini kolayca başvurulabilir bir şekilde düzenleyin

Beğendiklerimiz: Müşteri veya tedarikçi bilgilerini düzenlemek ve izlemek isteyen profesyoneller için harika bir başlangıç noktası olabilir. Ürün veya hizmetlerinize ihtiyaç duyabilecek iş ve ortakların listesini tutmak için Excel veritabanınızı bu ücretsiz şablonla değiştirebilirsiniz.

4. ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonu ile güncellenmiş çalışan bilgilerine erişin

İş Rehberi Şablonu gibi, ClickUp Çalışan Rehberi Şablonu da çalışanlarınızın iş rolü, konumu, departmanı, e-postası, telefonu, adresi ve daha fazlasını içeren verilerini tek bir yerde toplar.

Tablo şablonu, kuruluşunuzdaki yöneticiler, meslektaşlar ve diğer çalışanlar hakkında gerekli bilgileri sağlayarak işe alım sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, dizin şablonu çalışanlarla sorunsuz ve güvenli iletişim sağlar.

Beğendiklerimiz: Tüm çalışan verilerini tek bir yerde tutmak, uyumluluk amaçlarına yardımcı olabilir ve güncellenmiş çalışan veya iş arkadaşı bilgilerini hızlı bir şekilde aramanızı sağlar.

5. ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu ile projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

Aynı anda birden fazla projeyi yönetiyorsanız, ayrıntıları gözden kaçırıp proje teslimatlarında gecikme yaşama olasılığınız yüksektir.

ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu, tüm karmaşık projeleri başarıyla tamamlamanıza yardımcı olur. Farklı proje aşamalarında teslim edilecekleri izlemek için özelleştirilebilir satır ve sütunlara sahiptir.

Bu tablo şablonuyla şunları yapabilirsiniz:

Proje zaman çizelgelerini görselleştirin

Proje bütçelerini planlayın ve yönetin

Paydaşları güncel tutun

İlerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Tüm proje bilgilerini tek bir yerde düzenleyin

Görev bağımlılıklarını izleyerek projelerin zamanında teslim edilmesini sağlayın

Beğendiklerimiz: Bu şablon, tüm bilgilere kolayca erişilebilmesi ve düzenlenebilmesi için Liste, Tablo ve Takvim Görünümleri ile birlikte gelir.

6. ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile mülklerden komisyonlara kadar tüm emlak bilgilerini yönetin

Gayrimenkul işinizi yönetmek için hala Google E-Tablolar ile uğraşıyorsanız, artık geçiş yapmanın zamanı geldi — ClickUp'ın Gayrimenkul E-Tablo Şablonu, Google E-Tablolar'a mükemmel bir alternatiftir.

Bu şablon, gayrimenkul portföyünüzün kapsamlı bir özetini sunar. Gelir fırsatlarını izleyebilir, bunları müşterilere dönüştürebilir ve satılık mülklerin güncel bir listesini tutabilirsiniz

Gayrimenkul Hesap Tablosu Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Gelen potansiyel müşterileri ve ilerleme halindeki anlaşmaları izleyin

Kapanış tarihleri, satış fiyatı, vergiler, komisyon, giderler vb. dahil olmak üzere gayrimenkul işlemlerini ayrıntılı olarak izleyin.

ROI, nakit akışı vb. analiz etmek ve tahmin etmek için piyasa fiyatlarını kaydedin.

Beğendiklerimiz: İş akışlarını kolayca yönetmenize yardımcı olmak için Özellik Görünümü, Tüm Özellikler Görünümü, Satılanlar Görünümü ve Konum Görünümü gibi özel görünümler sunar.

7. ClickUp Satış Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Takip Şablonu ile satış performansını görselleştirin ve satış sürecini optimize edin

Satış boru hattınızı yönetmek için potansiyel müşteriler, toplantılar, teklifler ve anlaşmalar hakkında tam görünürlük gerekir. Potansiyel müşteri adlarını, kişileri, satış aşamalarını, keşif aramalarını, toplantı tarihlerini, tamamlanan/kaybedilen anlaşmaları ve daha fazlasını izlemelisiniz.

İşte bu noktada ClickUp Satış Takip Şablonu işleri kolaylaştırmak için devreye girer.

Satış proje yönetimi için ihtiyacınız olan temel bilgileri sağlar. Ayrıca, takımınızın performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilir, karar verme sürecini iyileştirebilir ve veriye dayalı bir satış stratejisi oluşturabilirsiniz

Başlamak için boş bir şablon indirin ve şu adımları izleyin.

Satış hedeflerini, dönüşüm oranlarını, müşteri geri bildirimlerini ve daha fazlasını izlemek için görevler oluşturun

Satış faaliyetlerinizi izlemeye başlayın ve müşteri takipleri ve etkileşimleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Mevcut ve öngörülen satışlarınızı ve satış başına maliyet, gelir vb. diğer metrikleri izlemek için bir ClickUp Gösterge Paneli oluşturun.

Satış verilerini analiz ederek trendleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Beğendiklerimiz: Satış Takip Görünümü ve Aylık Satış Hacmi Görünümü'nü kullanarak satış performansını izleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Ayrıca, Ürün Başına Satış Durumu Görünümü, satışları yönetmek için kaynaklar ve içgörüler sağlar.

8. ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu ile satış performansınızı artırın

Takımınız satış hedeflerine ulaşmada geri kalıyor mu? ClickUp Haftalık Satış Raporu Şablonu, takımınızın çabalarını en üst düzeye çıkarmak için haftalık hedefleri izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonlar, potansiyel müşteri dönüşüm oranı, kanala göre satış hacmi, toplam satışlar vb. dahil olmak üzere haftalık satış performansını ve KPI'ları tek bir yerden izlemenizi sağlar.

Tablo şablonunun hücrelerini düzenleyerek haftalık soğuk aramalarınızı, takiplerinizi, dönüştürülen aramalarınızı, planlanan toplantılarınızı ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz. Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Satış performansını izleyin

İyileştirme alanlarını belirleyin

Müşteri bilgilerini analiz edin ve takımınızla paylaşın

Beğendiklerimiz: Haftalık Görünüm ve Mevcut Hafta Görünümü'nü kullanarak haftalık satış raporuyla ilgili görevleri yönetebilirsiniz. Ayrıca, Gün Sonu Satış Raporu Görünümü ve Raporlar Görünümü, satış raporlarını izleme ve oluşturma araçları sağlar.

9. ClickUp Kişisel Bütçe Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Bütçe Planı Şablonu ile kişisel finanslarınızı takip edin

Çeşitli veritabanı araçlarını denemenize rağmen finansmanınızı takip etmekte zorlanıyorsanız, ClickUp'ın Kişisel Bütçe Planı Şablonu ile süreci basitleştirmenin zamanı geldi. Bu şablonu, "Ev Giderleri", "Ulaşım Giderleri", "Yaşam Giderleri" ve "Sigorta" gibi farklı kategorilerde giderlerinizi not almak için kullanabilirsiniz

Şablon size şu konularda yardımcı olur:

Finansal faaliyetlerinizi izleyin

Finansal hedefler belirleyin

Bütçeyi iyileştirmek için azaltılabilecek veya kaldırılabilecek giderleri belirleyin

Ayrıca, aylık bütçe özetini görüntüleyebilir ve Sapma özel alanını kullanarak ekstra giderleri belirleyebilirsiniz.

Beğendiklerimiz: Bu şablon, gelir ve giderlerinizi takip etmenize yardımcı olur, böylece yaşam tarzınıza uygun bir bütçe oluşturabilir ve finansal hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

10. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bütçe Raporu Şablonu ile bütçeleri verimli bir şekilde yönetin ve fazla harcamaları önleyin

Projeleri bütçe dahilinde planlamanın ve yürütmenin en etkili yolu, harcamalarınızı düzenli olarak izlemek ve analiz etmektir. ClickUp'ın Bütçe Raporu Şablonu bu konuda size yardımcı olur!

Geçmiş ve mevcut finansal performansınızın ayrıntılı bir görünümünü elde etmeniz için uygun bir tablo düzeni sağlar. Bu sayede, harcamalarınızı azaltabileceğiniz alanları belirleyebilir ve daha kısa sürede bütçe raporları oluşturabilirsiniz.

Bütçe Raporu Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Farklı departmanlardaki harcamaları izleyin

Potansiyel finansal sorunları belirleyin

Finansal verileri analiz edin ve paydaşlara sunun

Beğendiklerimiz: Şablon, potansiyel finansal sorunları daha kolay tespit etmenizi ve fazla harcamaları önlemenizi sağlar. Ayrıca daha bilinçli kararlar almanıza ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olur.

11. ClickUp Basit Bütçe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Bütçe Şablonu'nu kullanarak gelir ve giderlerinizi takip edin ve finansal hedeflerinize ulaşın

ClickUp'ın Basit Bütçe Şablonu ile, büyük sayıların altında ezilmeden tüm gelir ve giderlerinizi düzenli bir tabloda düzenleyebilir ve izleyebilirsiniz.

Şablon size şu konularda yardımcı olur:

Finansal hedefler belirleyin

Fazla harcama yaptığınız alanları belirleyin

Aylık gelir ve giderleri izleyin

Potansiyel finansal büyüme alanlarını belirleyin

Bu şablonu düzenlemek için gelir kaynaklarınızı ve giderlerinizi girin. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak bütçe hedeflerinizi belirleyin ve ilerlemenizi görsel olarak izleyin. Ardından, özel alanları kullanarak gelir ve giderlerinizi toplama ve bütçenizi hesaplama. Son olarak, her ay bütçenizi kontrol etmeyi hatırlatmak için yinelenen görevler ekleyin.

Beğendiklerimiz: Finans yönetimi için hedef odaklı bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olur.

12. ClickUp Zaman Yönetimi Programı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu ile zaman yönetimini iyileştirin ve yüksek verimlilik sağlayın

Verimli zaman yönetimi, verimliliği artırmaya ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamaya yardımcı olur. Ancak, zamanınızı takip etmek ve yönetmek için hala eski Excel sayfalarını kullanıyorsanız, yaklaşımınızı değiştirmenin zamanı gelmiştir.

Excel'de zaman hesaplamak, karmaşık hale gelebilecek birden fazla formül kullanmayı gerektirir. Bunun yerine, daha basit bir yolumuz var: ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu .

Bu şablon, son tarihleri belirlemenize, etkinlikleri izlemenize, kategorilere ayırmanıza ve önceliklendirmenize ve her görev için harcanan zamanı tahmin etmenize olanak tanır. Kanban Panoları'nı kullanarak görevlerinize genel bir bakış elde edebilir ve en çok zaman alan etkinlikleri belirleyebilirsiniz.

Beğendiklerimiz: Kanban panoları gibi araçları kullanarak verimlilik engellerini görsel olarak izlemenize ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

13. ClickUp Komisyon Sayfası Şablonu

Bu Şablonu İndirin Satış temsilcileri ve acenteler tarafından kazanılan komisyonları izleyin ve ClickUp Komisyon Sayfası Şablonu ile satış performansını artırın

Birden fazla satış temsilcisi, danışman veya emlakçı ile çalışıyorsanız, ClickUp'ın Komisyon Sayfası Şablonu komisyonları izlemek ve hesaplamak için mükemmel bir araçtır.

Bu şablonu, bireysel temsilciler veya acenteler tarafından kazanılan toplam satışları ve komisyonları kaydetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, aynı sayfada çalışanların ikramiyelerini izlemenize de yardımcı olur.

Bu tablo şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Kazanılan bireysel komisyonları doğru bir şekilde izleyin

Satış hedeflerinin ayarını ve toplantılarını garantileyin

İyileştirme alanlarını belirleyin

Takım performansını artırın

Şirketin büyümesi ve trendleri hakkında görünürlük elde edin

Beğendiklerimiz: Komisyon Sayfası Şablonu, satış komisyonlarını adil bir şekilde hesaplamak için genel satış eğilimlerini ve performansını değerlendirmenize de yardımcı olur.

14. ClickUp Hesaplar Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Hesap Ödemeleri Şablonu ile şirket giderlerini etkili bir şekilde takip edin ve bütçenizi iyileştirin

Birden fazla satıcıyla çalışırken, kağıt üzerinde ödenecek hesapları izlemek zor bir iş haline gelir. Ödeme son tarihlerini kaçırmak da kolaydır.

Ancak ClickUp Hesap Ödemeleri Şablonu ile borçların izlenmesi artık çok kolay. Ödeme döngülerini verimli ve doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Fatura tutarı, ödeme koşulları, tür, ödenecek bakiye, son ödeme tarihi vb. gibi fatura ayrıntılarını izleyin.

Veri girişi hatalarını azaltın

Ödenmemiş ödemelerin düzenli bir görünümünü elde edin

Ödeme son teslim tarihlerinin kaçırılmasını önleyin

Bütçeleme ve nakit akışı tahminlerini iyileştirin

Beğendiklerimiz: Bu şablon, şirket giderlerinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için Ödenecek Hesaplar Görünümü, Ödeme Süreci Görünümü ve Ödeme Türü Görünümü gibi özel görünümler sunar.

15. ClickUp Basit CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşteri ilişkilerini zahmetsizce yönetin

Başarılı bir iş, müşterilerinizi tanımayı ve onları beslemeyi gerektirir. Ancak müşteri sayısı arttığında, ilişkileri yönetmek zorlaşır. İşte bu noktada iyi bakımlı bir müşteri veritabanına ihtiyacınız vardır.

ClickUp'ın Basit CRM Şablonu, müşteri iletişim bilgileri için tek bir kaynak oluşturmanıza olanak tanır. Müşterileri, satıcıları, satışları ve diğer önemli verileri tek bir ekranda izleyebilirsiniz. Ayrıca, müşteri geri bildirimlerini ve eğilimleri analiz etmenize yardımcı olur .

En iyi yanı, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak müşteri takipleri için hatırlatıcılar ayarlayabilmenizdir. Bu sayede toplantıları kaçırmaz ve hiçbir müşteriniz geride kalmaz.

Beğendiklerimiz: Bu özelleştirilebilir tablo şablonunu kullanarak, müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümünü elde edebilirsiniz. Karar vermeyi iyileştirmeye, daha iyi müşteri deneyimi sağlamaya ve satış süreçlerinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

16. ClickUp Satış CRM Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış CRM Şablonu ile potansiyel müşterileri yönetin ve izleyin, müşteri etkileşimlerini geliştirin

Etkili bir CRM oluşturmak, iş büyümesini sağlamanın anahtarıdır. Ancak, bunu sıfırdan oluşturmak karmaşık olabilir. Bu nedenle CRM şablonlarına ihtiyacınız var. Müşteri veri yönetimi ve boru hattı izleme dahil olmak üzere CRM süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için önceden oluşturulmuş çerçeveler sunarlar.

Bu şablonlardan biri, satış hunisindeki fırsatları görselleştirmenize yardımcı olan ClickUp Satış CRM Şablonu 'dur. Bu şablonu potansiyel müşterileri belirlemek, anlaşmaları kapatmak, satış performansını izlemek ve müşteri içgörülerini ortaya çıkarmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp Satış CRM Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Tüm müşteri verilerini tek bir yerde düzenleyin

Müşteri etkileşimlerinde görünürlük kazanın

Veriye dayalı kararlar almak için satış hunisi hakkında içgörüler edinin

Veri girişini otomatikleştirin

Beğendiklerimiz: Bu tablo şablonu, gerçek zamanlı analizler ve özelleştirmeyi ve kullanımı son derece kolay hale getiren kodsuz bir veritabanı sunar. Ayrıca, ClickUp Görevleri'ni kullanarak müşteri geri bildirimlerini ve yorumlarını izleyebilirsiniz.

17. ClickUp Rakip İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rakip İzleme Şablonu ile rakip bilgilerinin bulunduğu bir depo oluşturun

"Düşmanını tanı." 🥷

Rakiplerinizi yakından takip etmek, pazar boşluklarını belirlemenize ve en son sektör trendlerini öğrenmenize yardımcı olur. ClickUp'ın Rakip İzleme Şablonu ile bu görev çok daha kolay hale gelir.

Rakiplerinizin ürünlerini, özelliklerini, fiyatlarını, çözdükleri sorunları, güncellemeleri ve daha fazlasını izlemenize yardımcı olur. Bu tablo şablonu, rakiplerinizin pazarlama çabaları, marka konumlandırma, stratejiler ve diğer önemli faaliyetleri gibi bilgileri içeren bir depo oluşturmanıza da olanak tanır.

Beğendiklerimiz: Şablon, rakiplerinizin eylemleri ve stratejileri hakkında eksiksiz bir resim sunar. Stratejilerinizi iyileştirmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için pazar fırsatlarını ve tehditleri izleyebilirsiniz.

18. ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu'nu kullanarak özellik türü, müşteri, değer, etki ve daha fazlası gibi önemli veri noktalarını izleyin

Proje planlama yazılımı, CRM çözümü veya başka bir yazılım geliştiriyor olsanız da, hedef kitlenizin gereksinimlerine uygun doğru özellikleri belirlemek zor olabilir.

ClickUp Ürün Özellikleri Matris Şablonu, değerli ürünler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu matris şablonu, farklı yazılım özelliklerini karşılaştırmanıza olanak tanır ve hedeflerinize ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarına en uygun ürünü seçmenizi kolaylaştırır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Müşteri ihtiyaçlarını anlayın

Geliştirilmeleri için öncelik verilecek önemli özellikleri belirleyin

Etkili projeler için kaynak ve bütçelere öncelik verin

Ürün geliştirme ilerlemesini izleyin

Beğendiklerimiz: Şablon, müşterilere maksimum değer sağlayan özellikleri belirlemenize, kaynaklarınızı önceliklendirmenize ve başarılı ürünler sunmanıza yardımcı olur.

19. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile sağlıklı yeni alışkanlıkları adım adım hayata geçirin

Yeni bir alışkanlık oluşturmak tutarlılık ve disiplin gerektirir. Motivasyonunuzu yüksek tutacak bir şeye ihtiyacınız var. Motivasyonu artırmanın harika bir yolu, ilerlemenizi görsel olarak izlemektir ve bunu yapmak için her gün görevleri işaretlemekten daha iyi bir yol yoktur.

ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, alışkanlıklarınızı izlemek ve bunları özenle takip etmenizi sağlamak için mükemmel bir araçtır. Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Alışkanlıklarla ilgili hedefler belirleyin

Yeni bir alışkanlığı edinme yolundaki ilerlemenizi izleyin

Başarıları ve başarısızlıkları gerçek zamanlı olarak görünüm

Daha düzenli ve verimli olun

Yeni alışkanlıklar listenizi hazırladıktan sonra, ClickUp Milestones'u kullanarak her alışkanlığı oluşturmak için zaman çizelgeleri belirleyin. Bu, belirlediğiniz dönem içinde her alışkanlığı edinmenize yardımcı olacaktır.

Beğendiklerimiz: Bu şablon, rutinlerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. İlerlemenizi görselleştirmek için "10 sayfa oku", "15 dakika yoga", "5 km adım" gibi özel öznitelikler ekleyebilir ve bunları kategorilere ayırabilirsiniz.

20. ClickUp Genel Muhasebe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Genel Muhasebe Şablonu ile finansal işlemleri izleyin ve doğru raporlar oluşturun

Hesap veya finans takımında çalışıyorsanız ve finansal işlemleri izlemek için araçlar arıyorsanız, ClickUp'ın Genel Muhasebe Şablonunu deneyin. Bu şablon, borç ve kredi işlemlerini izlemenize, varlıkları ve yükümlülükleri karşılaştırmanıza ve şirketinizin genel kar ve zarar tablosunu tam olarak görmenize yardımcı olabilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Finansal işlemlerin defterini tutun

Kar ve Zarar Görünümü ile giderleri, gelirleri ve kar/zararları izleyin

Bilanço Görünümü ile varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri izleyin

Özel finansal raporlar oluşturun

Finansal raporlarda tutarlılık ve doğruluğu sağlayın

Beğendiklerimiz: Şablon, tüm iş işlemlerini tek bir yerde kaydetmenize yardımcı olarak hesapları mutabakatını ve finansal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır.

21. ClickUp Pro Forma Beyan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pro Forma Beyan Şablonu ile gelir, gider ve nakit akışını tahmin edin

Proforma tablo, işletmelerin stratejik finansal planlaması için çok önemlidir. Bir şirketin mevcut finansal verilerini analiz etmeye, gelecekteki performansını tahmin etmeye ve acil durumlar için plan yapmaya yardımcı olan bir "ne olur, ne olmaz" aracıdır.

ClickUp'ın Proforma Beyan Şablonu, çok fazla çaba harcamadan proforma beyan oluşturmanıza yardımcı olur. Mevcut finansal durumunuzu değerlendirebilmeniz ve uzun vadeli iş büyümesi için bilinçli kararlar alabilmeniz için yapılandırılmış bir düzen sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Giderleri, gelirleri, karları, nakit akışını ve zararları tahmin edin

Farklı tablo stilleri ve özel görünümlerle işinizin finansal durumuna genel bir bakış elde edin

Pazar değişikliklerinin işinizi nasıl etkilediğine dair içgörüler edinin

Beğendiklerimiz: İşletme sahipleri bu şablonu kullanarak şirketlerinin finansal durumunu izleyebilir, gelecekteki gelir ve giderleri tahmin edebilir ve finansal riskleri azaltabilir.

ClickUp ile verileri düzenlemek artık daha kolay!

Verimli veri depolama ve analizi, operasyonel verimliliği artırmanın anahtarıdır. Ayrıca, bilinçli iş kararları almanıza da yardımcı olur. İşte bu yüzden tablo şablonlarına ihtiyacınız var.

Bu şablonlar, manuel veri girişi yapmadan verileri verimli bir şekilde düzenlemenizi sağlar. ClickUp, kişisel ve ofis işlerinizi kolayca yönetmek için farklı görünümlerde özelleştirebileceğiniz çeşitli tablo şablonları sunar.

ClickUp'ın özelleştirilebilir, sezgisel ve ölçeklenebilir hazır şablonlarını, yapılacakların izlenmesinden bütçelerin yönetilmesine ve şirket performansının görselleştirilmesine kadar her şey için kullanabilirsiniz.

Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve tablo şablonlarını kullanmaya başlayın!