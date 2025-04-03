düzenli Kalmak İçin 10 Ücretsiz Dizin Şablonu

Dizin şablonları, yoğun yöneticiler ve yöneticiler için hayat kurtarıcı olabilir. Belgeleri, resimleri, bağlantıları, kişileri, şirketleri veya başka bir şeyi düzenlemenize yardımcı olacak bir şablona ihtiyacınız varsa, biz size yardımcı olabiliriz!

Bu makalede, nasıl kullanılabilecekleri hakkında fikir vermek ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için 10 dizin şablonu göstereceğiz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Kişileri, müşterileri ve çalışanları izlemek için 10 ücretsiz dizin şablonu. ClickUp Dizin Şablonu

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

ClickUp İş Dizini Şablonu

Fotoğraflı ClickUp Üyelik Dizini Şablonu

ClickUp Şirket İletişim Listesi Şablonu

ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu

Spreadsheet.com tarafından hazırlanan Excel Çalışan Dizini Tablosu

Word Çalışan Ofis Dizini ve İletişim Listesi Formu Şablonu, Template.net

Airtable Çalışan Dizini Şablonu

Dizin Şablonu Nedir?

Dizin şablonu, kişiler, işler, belgeler, medya ve daha fazlasının dizinini oluşturmak için kullanılabilen önceden hazırlanmış bir belge veya web sitesidir. Genellikle her girdi için ad, iletişim bilgileri ve diğer ilgili veriler için alanlar içerir.

Dizinler genellikle otomasyon ve görev izleme özellikleri içermez, ancak basit çözümler arayan yöneticiler ve diğer personel için iyi CRM alternatifleri olabilir. Çoğu durumda, dizinlerinizi bir CRM veya proje yönetimi yazılımına da entegre edebilirsiniz.

Dizin şablonları, aşağıdakiler gibi çeşitli ihtiyaçlara göre oluşturulabilir:

Belge dizinleri

Fotoğraf dizinleri

Çalışan dizinleri

Üyelik dizinleri

Tedarikçi dizinleri

Sektör dizinleri

Etkinlik dizinleri

Ürün dizinleri

Web sitesi dizinleri

Dizin Şablonunun Avantajları

Dizin şablonları, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz önceden biçimlendirilmiş bir belge veya yazılım sağlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Ayrıca, oluşturduğunuz dizinlerin tutarlı ve kullanımı kolay olmasını sağlamaya da yardımcı olurlar.

Dizin şablonu kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz önceden biçimlendirilmiş bir belge veya web sitesi sağlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Her zaman güncel ve güncel belgelerle herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Kayıtların iyi organize edilmesi ve hızlı bir şekilde erişilebilmesi için tutarlılığı sağlayın

Verileri girmek ve depolamak için standart bir biçim sağlayarak kayıtlarınızın doğruluğunu artırın

Dahili belgelerinize ve medyaya erişimi kolaylaştırın, en son güncellemelerin ve belgelerin herkese sağlanmasını sağlayın

Zaman içinde alanlar ve özellikler ekleyerek, düzenleyerek veya değiştirerek işiniz büyüdükçe genişleme seçeneğine sahip olun

Veri kaybı riskini azaltın

Kuruluşunuz için dizinler oluşturmak istiyorsanız, şablonlar bunları daha verimli ve doğru bir şekilde oluşturarak zaman içinde geri alıp düzenleyebilmenizi sağlayan mükemmel ve kolay bir yoldur.

düzenli kalmak için 10 dizin şablonu

Düzen ve verimliliği korumanıza yardımcı olacak 10 ücretsiz dizin şablonu.

1. ClickUp Dizin Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Dizin Şablonu

ClickUp Dizin Şablonu, çalışan bilgilerine göre takımınızın belgelerini düzenlemenize yardımcı olan önceden biçimlendirilmiş bir listedir.

Şablon, çalışanlarının belgelerini takip etmesi gereken tüm boyutlardaki işletmeler için idealdir. Ayrıca, belgelerinin kişisel bir dizinini oluşturmak isteyen kişiler için de iyi bir seçimdir.

Aşağıdakiler gibi işlemleri yapmanızı sağlayan özelleştirilebilir durumlar, görünümler ve alanlar içerir:

Önemli belgeleri takip edin

Önemli bilgileri kaydedin ve verileri görselleştirin

Düzenli bir dizinde bilgilere kolayca erişin

Zamanı, etiketleri, bağımlılıkları ve e-postaları izleyin

Belgeleri ekleyin, güncelleyin ve inceleyin

Proje yönetimi araçlarıyla görevleri izleyin

ClickUp'ın Dizin Şablonu, düzenli bir belge dizini oluşturması gereken tüm boyutlardaki işletmeler için idealdir.

Açılış sayfaları gibi ek veri türlerini depolamak için daha fazla fonksiyona ihtiyacınız varsa, bir veritabanı şablonu kullanarak verileriniz için bir dizin oluşturmayı da düşünebilirsiniz.

2. ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Fotoğraf Dizini Şablonu

ClickUp'ın Fotoğraf Dizini Şablonu, takımınızın fotoğraflarını düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan önceden hazırlanmış bir beyaz tahtadır. Takımınızın fotoğraflarını izlemenize, kategorize etmenize ve görselleştirmenize yardımcı olacak durumlar, alanlar ve görünümler içerir.

Şablon ayrıca aşağıdaki avantajları da içerir:

Fotoğrafları kategorilere ve klasörlere kolayca düzenleyin

Anahtar kelimeler ve etiketler ile anında fotoğraf bulun

Her fotoğrafı kimin ve ne zaman yüklediğini takip edin

Yorum tepkileri, birden fazla atanan kişi ve önem derecesi ile takım izlemeyi iyileştirin

Fotoğraf Dizini Şablonu, takım fotoğraflarını takip etmesi gereken tüm boyutlardaki işletmeler ve departmanlar için en uygun şablondur.

3. ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu, tüm çalışan bilgileri için merkezi bir yer oluşturmanıza yardımcı olan önceden hazırlanmış bir listedir.

Bu Çalışan Dizini Şablonu, çalışan bilgilerini izlemesi gereken her boyuttaki işletme için idealdir. Çalışanlarının kişisel dizinini oluşturmak isteyen kişiler için de iyi bir seçimdir.

İnsan kaynaklarınızı bir adım daha ileriye taşımak için harika bir çözüm mü arıyorsunuz? ClickUp'ın İnsan Kaynakları Şablonu, İK takımınız için özel bir sistem oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşe alım, yetenek geliştirme, çalışan yönetimi ve oryantasyon süreçlerini çok daha kolay hale getirir.

4. ClickUp İş Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Dizini Şablonu

Satıcı listesi, iş ortağı dizini veya başka türde bir kişi dizini oluşturmanız gerektiğinde, ClickUp'ın İş Dizini Şablonu süreci basitleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

Şablon, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgilerini takip etmek için alanlar içerir. Ayrıca, kişileri ada, şirkete, sektöre veya konuma göre kolayca bulmanızı sağlayan görünümler de elde edersiniz.

İş Dizini Şablonu, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturmanıza yardımcı olur:

İletişim bilgilerini tek bir merkezi konumda kolayca saklayın ve inceleyin

İletişim bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlayarak tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iletişimi geliştirin

Potansiyel müşteriler ve iş ortakları için merkezi bir depo sağlayarak yeni iş geliştirmeyi kolaylaştırın

Bu doğrultuda, bir organizasyon şeması yazılımı veya Excel organizasyon şeması elektronik tablosu kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Mükemmel satıcı listesi şablonu, müşteri dizini veya dahili kişi listesi arıyorsanız , ClickUp'ın İş Dizini Şablonu mükemmel bir seçimdir!

5. Fotoğraflı ClickUp Üyelik Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin Fotoğraflı ClickUp Üyelik Dizini Şablonu

Etkileşimli bir üye fotoğraf dizini oluşturmanın daha kolay olmasını hiç dilediniz mi? Artık bu mümkün! ClickUp Fotoğraflı Üye Dizini Şablonu ile, güzel ve düzenli bir üye dizini oluşturmak için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok.

Özel alanlar, adlar, telefon numaraları, e-postalar, acil durum kişileri ve adresler dahil olmak üzere yedi öznitelik seçeneği sunar

Farklı ClickUp Görünümleri, üyelik türü, üyelik formu, üyelik süreci, üye başlangıç tarihi ve diğer önemli bilgilere göre kişileri bulmanızı ve sıralamanızı sağlar

Bu şablonu kullanarak, ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan bir üye dizini oluşturabilirsiniz: mükemmel görünürlük, gelişmiş işbirliği, daha iyi ağ oluşturma özellikleri ve üye ID'lerine ve iletişim bilgilerine hızlı erişim.

Üyeleri takip etmeniz gerekiyorsa, Fotoğraflı ClickUp Üye Dizini Şablonu tam aradığınız şey!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket İletişim Listesi Şablonu

Bir iş kişi listesi oluşturmanız gerekiyorsa, ClickUp'ın Şirket Kişi Listesi Şablonu bunu doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olmak için burada.

Bu şablon, kişilerinizi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olan önceden hazırlanmış bir listedir.

Ad, e-posta adresi, telefon numarası ve iş unvanı gibi kişi bilgilerini izlemek için özel alanlar içerir. Ayrıca, kişileri daha hızlı bulmanıza yardımcı olan özel görünümler (örneğin, departmana, istihdam durumuna veya başlangıç tarihlerine göre) elde edersiniz.

Şirket İletişim Listesi Şablonu ile listenize yeni kişiler ekleme işlemini basitleştirin.

Bu şablon, kendiniz, küçük bir işletme veya kurumsal düzeyde bir kuruluş için kişisel veya şirket iş arkadaşlarınızı takip etmek isteyenler için mükemmeldir.

7. ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu

ClickUp Çalışan Profilleri Şablonu ile çalışan profil bilgilerini düzenli ve erişilebilir tutun.

Bu şablon, çalışanlarınızın iletişim bilgilerini, iş unvanlarını ve diğer ilgili bilgileri takip etmenize yardımcı olur.

Profilleri departmana, takvime veya göreve göre görüntüleyebilir ve yedi alandan herhangi birini özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın bu Çalışan Profilleri Şablonu, çalışanlarınızın profil bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde saklamanızı, düzenlemenizi ve erişmenizi sağlar!

8. Spreadsheet.com tarafından hazırlanan Excel Çalışan Dizini Tablosu

Çalışan dizini, kuruluş genelinde paylaşımlı erişim için personel hakkındaki bilgileri tek bir konumda depolamak için kullanılır

Spreadsheet.com tarafından sunulan Excel Çalışan Dizini Tablosu, isimler, iş başlıkları, iletişim bilgileri, beceriler, mevcut projeler ve çok daha fazlası gibi çalışan verilerini izleyen ve yöneten bir elektronik tablo şablonudur.

Şablonun kullanımı ve değiştirilmesi kolaydır, böylece özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Template.net'in ofis dizin şablonları listesine göz atın

Çevrimiçi dizinlere çok basit bir alternatif arıyorsanız, Template.net'in Word Çalışan Ofis Dizini ve İletişim Listesi Formu Şablonu hoşunuza gidebilir.

Bu şablon MS Word, Google Dokümanlar ve Apple Pages biçimlerinde mevcuttur.

E-tabloda, sayfanın üst kısmındaki başlığa adınızı ve iletişim bilgilerinizi girebilirsiniz. Ardından, aşağıdaki bilgileri e-tablo alanlarına girin:

Çalışan adı

ID sayısı

Pozisyon

Departman

Telefon

E-posta adresi

Ev adresi

Çevrimiçi ve bulut tabanlı dizinlerden kaçınmak istiyorsanız, Template.net Word Çalışan Ofis Dizini şablonunu indirip bir Kişi Listesi Formu Şablonu oluşturmak doğru seçim olabilir.

10. Airtable Çalışan Dizini Şablonu

Şirketinizdeki tüm çalışanların paylaşılan bir dizini. Rolleri, başlangıç tarihleri, doğum günleri, gıda alerjileri ve daha fazlasını takip edin

Airtable Çalışan Dizini Şablonu, çalışanların iletişim bilgilerini, iş unvanlarını ve diğer ilgili bilgileri tek bir merkezi alanda tutmaya yardımcı olan önceden oluşturulmuş bir e-tablodur.

Airtable Çalışan Dizini Şablonu, çalışan bilgilerini depolamanıza yardımcı olacak aşağıdaki özel alanları sağlar.

Ayrıca, departmana, duruma veya yeni çalışanların işe alındığı tarihe göre ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanıza yardımcı olacak özel görünümler de içerir. Önceki deneyimler gibi yeni çalışan bilgilerini toplamak için sağlanan yerleşik formu bile kullanabilirsiniz.

Çalışanlarınızın ilgili bilgilerini hızlı bir şekilde takip etmenin bir yolunu arıyorsanız, Airtable Çalışan Dizini Şablonu harika bir seçenektir. Kullanımı ve özelleştirmesi kolaydır ve iş yerinizdeki iletişimi, işbirliğini ve verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir.

En İyi Dizin Şablonunu Seçme

İşinizdeki kişileri, müşterileri ve tüm çalışanları takip etmek için kullanabileceğiniz 10 ücretsiz dizin şablonunu ele aldık.

Yönetici, iş sahibi veya İK direktörü olun, bunu 2023'ün en iyi dizin şablonları için alışveriş listeniz olarak düşünün!

Çalışanlar, üyeler, iş arkadaşlarınız veya hemen hemen her türlü kişi ya da iş amaçlı bilgi depolamak istiyorsanız, bu en iyi on şablondan birinde aradığınız özellikleri tam olarak bulacaksınız.

Bu makalede listelenen tüm şablonlar ücretsiz olarak kullanılabilir ve indirilebilir, bu yüzden hemen deneyin ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Dizin şablonlarınızı tamamlamak için bilgi sayfası şablonları, organizasyon şeması şablonları veya CRM alternatiflerini de kullanabilirsiniz.

İşinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı bugün deneyin! Yukarıdakine benzer 1.000'den fazla şablonumuzla, hayal edebileceğiniz her türlü formu veya belgeyi oluşturabilirsiniz.

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