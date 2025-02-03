2025'in En İyi 10 İş Gücü Optimizasyon Yazılımı

Hızlı tempolu bir startup şirketinde büyüyen bir takımı yönetmek çok eğlenceli olabilir. Ama en büyük zorluğumuzun ne olduğunu biliyor musunuz?

Akıl sağlığımızı kaybetmeden proje zaman çizelgelerini, çalışanların programlarını, işçilik maliyetlerini ve performans yönetimi ölçütlerini takip etmek. Düzenli ve verimli çalışmak için çabalarken, elektronik tablolara gömülüp bitmek bilmeyen toplantılarla geçen günleri hatırlıyorum.

İşte o zaman işgücü optimizasyon yazılımını rutinimize dahil etmeye karar verdik. Birdenbire, görev atamaları, proje teslim tarihleri ve genel takım verimliliğini net bir şekilde görebildiğim için rahat bir nefes alabildim. İşler hala yoğun olsa da, takımım ve ben artık verileri manuel olarak uzlaştırmak için geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalmıyoruz.

Bu blogda, kendi deneyimlerimden yola çıkarak size mevcut en iyi işgücü optimizasyon araçlarını tanıtacağım.

Hadi başlayalım. ⬇️

İşgücü Optimizasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşgücü yönetimi yazılımı seçerken, takımınızın verimliliğini ve üretkenliğini anında artıracak özelliklere odaklanmak önemlidir.

Doğru yazılım, süreçleri kolaylaştırmalı, çalışan yönetimini iyileştirmeli ve stratejik karar almayı desteklemelidir.

İşte herhangi bir işgücü optimizasyon yazılımında olması gerektiğini düşündüğüm birkaç özellik:

Çalışan performans izleme: Bireysel ve takım performansını izler, karşılaştırma ölçütleri belirler ve sürekli iyileştirme için geri bildirim sağlar

Otomatik planlama: Çalışanların uygunluk durumuna ve iş yüküne göre vardiya oluşturma ve ayarlamaları otomatikleştirerek planlama hatalarını azaltır

Bordro yönetimi: Bordro hesaplamalarını kolaylaştırır, kesintileri yönetir ve çalışanlara zamanında ve doğru ödeme yapılmasını sağlar

Kural yönetimi: Şirket politikalarını ve yasal düzenlemeleri tanımlar ve uygular, uyumluluk ve tutarlılığı sağlar

Tahmin planlaması: Değişen işgücü taleplerine hazırlanmak için verilere ve trendlere dayalı olarak gelecekteki personel ihtiyaçlarını tahmin eder

AI yetenekleri: Yapay zeka kullanarak trendleri tahmin eder, görevleri otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlar için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İş Gücü Optimizasyon Yazılımı

Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, doğru işgücü yönetimi yazılımını seçmek zor olabilir.

Takımınızın verimliliğini artırmak için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak en iyi 10 aracı seçtim.

1. ClickUp (İK proje yönetimi ve işgücü optimizasyonu için en iyisi)

HR Takımları için ClickUp, programları ve etkinlik planlamasını verimli bir şekilde yöneterek, işe alım ve yıllık planlamayı sorunsuz ve etkili hale getirerek iş gücü optimizasyonunu geliştirir

HR Teams için ClickUp'ı en iyi seçimim olarak seçtim çünkü işgücü yönetiminin her yönünü geliştiren hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. Aday başvurularını ve işe alım çabalarını düzenleyerek işe alım sürecini basitleştirir.

ClickUp'ta en sevdiğim şey, Takvim Görünümü, Liste Görünümü, Gantt Grafik Görünümü ve Tablo Görünümü gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü kullanarak performansı, katılımı ve gelişimi verimli bir şekilde izleme yeteneğidir. Bunu yaparken tüm çalışan bilgilerini tek bir yerde güvenli bir şekilde düzenler.

ClickUp Takvim Görünümü'nün sürükle ve bırak özelliği ile son teslim tarihlerini hızlıca ayarlayarak takımınızı yolunda tutun

Belgelerimi, wiki sayfalarımı ve bilgi tabanlarımı oluşturmak ve yönetmek için her zaman ClickUp Docs'a başvuruyorum. İçeriğinizi yapılandırmak ve takım üyeleriyle paylaşmak için iç içe sayfalar ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanlı düzenleme, ekip üyelerine yorumlarla etiket ekleme ve daha iyi kalite yönetimi için eyleme geçirilebilir görevler atama özellikleriyle ClickUp Belgeleri ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Temel İK görevleri için önceden oluşturulmuş şablonlarla başlamak ve bunları benzersiz ihtiyaçlarıma göre özelleştirmek en uygun yöntemdir. İster işe alım süreçlerini kolaylaştırıyor, ister oryantasyon prosedürlerini iyileştiriyor, ister çalışan performansını izliyor olun, gereksinimlerinize uygun bir ClickUp şablonu mutlaka vardır. İşte benim çok beğendiğim iki ClickUp şablonu:

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Çalışan bilgilerini düzenlemek ve izlemek için kullandığım araç ClickUp Çalışan Dizini Şablonu. Çalışan verilerini birden çok biçimde yönetmenize ve görüntülemenize olanak tanır, böylece her bir kişinin hangi departmana ait olduğunu ve şu anda ofiste kimlerin olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonu, çalışanlarınızı ve ilerlemelerini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Tüm çalışan bilgilerini tek bir yerde birleştirin

İş arkadaşlarınızın ayrıntılarını ve iletişim bilgilerini kolayca arayın

Çalışan kayıtlarının doğru ve güncel olmasını sağlayın

Şablon, iletişimi kolaylaştırarak, işe alım sürecini basitleştirerek ve hassas verileri tek bir yerden güvence altına alarak takımınızı zahmetsizce yönetmenizi sağlar.

ClickUp İK SOP Şablonu

Personel yönetim süreçlerini mükemmelleştirmek için bir başka harika seçenek de ClickUp HR SOP Şablonu'dur. Bu şablon, tüm İK belgeleri için merkezi bir depo görevi görerek politikaların ve prosedürlerin tutarlı ve güncel olmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Özel durumlar ve alanlar, görevleri verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanırken, İşten Ayrılma, İşe Alım ve Performans Değerlendirmesi gibi belirli İK fonksiyonlarına göre uyarlanmış çoklu görünümler, sorunsuz ve kolay görev yönetimi sağlar.

? Profesyonel İpucu: Kapasite planlama şablonlarını da deneyebilir ve ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Ardından, ClickUp Gösterge Panelleri, çalışan performansını, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını izlemek ve raporlamak ve tamamlanma oranlarını incelemek için harika bir araçtır. Gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece İK önceliklerinizi kolayca izleyebilirsiniz.

50'den fazla bileşen seçeneği ile ClickUp Gösterge Panellerini, doldurulan pozisyonlar, işe alım süresi, takım performansı ve çok daha fazlası gibi operasyonel metrikleri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir alanlar: ClickUp Özel Alanlar, ek dosyalar ve harici bağlantılar ile ayrıntılı çalışan bilgilerini yakalayın ve tüm ilgili verileri düzenli ve erişilebilir tutun ClickUp Özel Alanlar, ek dosyalar ve harici bağlantılar ile ayrıntılı çalışan bilgilerini yakalayın ve tüm ilgili verileri düzenli ve erişilebilir tutun

Özel durumlar: ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarak işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimi için iş akışlarını görselleştirin ve yönetin, her aşamada net ilerleme izleme sağlayın ClickUp Özel Görev Durumlarını kullanarak işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimi için iş akışlarını görselleştirin ve yönetin, her aşamada net ilerleme izleme sağlayın

Hatırlatıcılar: Mülakatlar, takipler ve performans değerlendirmeleri gibi önemli İK faaliyetleri için tek seferlik veya yinelenen Mülakatlar, takipler ve performans değerlendirmeleri gibi önemli İK faaliyetleri için tek seferlik veya yinelenen ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayarak programınızı takip edin ve önemli görevleri asla kaçırmayın

Kontrol listeleri: ClickUp Görev Kontrol Listelerini uygulayarak İK süreçlerini kolaylaştırın ve hataları önleyin, işe alımdan oryantasyona kadar her adımın eksiksiz bir şekilde tamamlandığından emin olun ClickUp Görev Kontrol Listelerini uygulayarak İK süreçlerini kolaylaştırın ve hataları önleyin, işe alımdan oryantasyona kadar her adımın eksiksiz bir şekilde tamamlandığından emin olun

Bağımlılıklar: ClickUp Görev Bağımlılıklarını oluşturarak işe alım, oryantasyon ve geliştirme faaliyetlerinin sırasını yönetin, böylece görevler doğru sipariş sırasına göre tamamlansın

Entegrasyonlar: ClickUp'ı favori araçlarınız ve uygulamalarınızla bağlayarak İK işlemlerini geliştirin, iş akışlarını kolaylaştırın ve sorunsuz veri senkronizasyonu sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama bazı masaüstü özelliklerinden yoksun olabilir, bu da hareket halindeyken işlevselliği sınırlayabilir

Kapsamlı özellikler, bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini uzatabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Workday (Gelişmiş İK ve finans yönetimi için en iyisi)

Workday, büyük ve orta ölçekli kuruluşların İK uzmanları arasında popüler olan, bulut tabanlı birleşik bir çözümdür.

Bu işgücü planlama yazılımı, finans, İK ve planlamayı bir araya getirerek, işe alımdan maaş bordrosuna, izin başvurularına ve daha fazlasına kadar gerçek zamanlı raporlama ve uçtan uca süreçler için tek bir bilgi kaynağı sağlar. Entegrasyon, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunarak işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve büyümesine yardımcı olur.

İster küçük bir işletme ister birden fazla sisteme sahip büyük bir kurumsal şirket olun, Workday her boyuttaki kuruluşa uygun sağlam bir kurumsal yönetim bulutu sunar.

Workday'in en iyi özellikleri

Workday Skills Cloud'u kullanarak veriye dayalı içgörülerle yetenekleri çekin ve geliştirin

Liderlere ve yöneticilere özel eylem planları ile rehberlik etmek için trendleri, riskleri ve fırsatları belirleyin

Kullanıcı dostu self servis ve akıllı vaka yönetimi ile bilgi erişimini ve görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırın

Gelişmiş ontoloji ile becerileri kategorilere ayırarak çeşitlilik içeren işe alım ve işgücü planlamasını iyileştirin

Otomasyon ile manuel iş yükünü ve hataları azaltarak stratejik odaklanma ve verimliliği artırın

Workday sınırlamaları

Başvuru sahipleri genellikle farklı roller için ayrıntıları yeniden girmek zorunda kalır ve otomatik doldurma çözümleri yaygın olarak mevcut değildir

Değişikliklerin kaybolmasını önlemek için manuel taslak kaydetme gereklidir

Raporlama aracı esnek değildir ve İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) için bir sorgu derleyicisi içermez

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1300+ yorum)

3. Workofo (AI destekli planlama ve işgücü optimizasyonu için en iyisi)

Workofo, iş yüklerini tahmin ederek ve işinize özel programlar oluşturarak planlama ve yönetimi geliştiren, yapay zeka destekli bir iş gücü optimizasyon yazılımıdır.

Mobil uygulaması, sorunsuz iletişim ve hareket halindeyken kolay erişim sağladığı için çok yararlı buldum.

Workofo, gelişmiş yapay zeka teknolojisini uzman danışmanlık ve etkileşim analitiği ile birleştirerek perakende, konaklama ve dağıtım sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Workofo'nun en iyi özellikleri

En uygun çözümü sunmak için 60 milyondan fazla program varyasyonunu analiz edin

AI'dan yararlanarak iş yükünü tahmin edin ve 15 dakikalık doğrulukla programları optimize edin

Özel optimizasyon için düzenlemeler ve iç kurallar dahil olmak üzere yaklaşık 80 parametreyi entegre edin

Vardiyaları bölün, konumlar arasında hizmet düzeylerini dengeleyin ve tahmini trafik ve iş ihtiyaçlarına göre saatleri ayarlayın

Gereksiz fazla mesaiyi azaltarak ve kaynakları yeniden tahsis ederek çalışanların zamanından %5 ila %15 tasarruf edin ve verimliliği artırın

Workofo sınırlamaları

AI özelliklerinin etkinliği, büyük ölçüde doğru ve eksiksiz girdi verilerine bağlıdır

Mevcut İK veya bordro sistemleriyle entegrasyon için ek hizmetler gerekebilir

Workofo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workofo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (Kapsamlı iş gücü yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

UKG, insanlara, işyeri kültürüne ve güvene odaklanarak organizasyonel başarıyı artırmaya kendini adamıştır. Çeşitli işgüçlerini desteklemek, çalışanları motive etmek ve anlamlı iş sonuçları elde etmek için tasarlanmıştır.

UKG, UKG Pro Workforce Management, InTouch DX ve Talk dahil olmak üzere insan kaynakları planlamasını ve işgücü yönetimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi güçlü çözüm sunar.

UKG'nin en iyi özellikleri

En yüksek verimlilik için en güncel bilgilerle çalışanların programlarını optimize edin

Doğru hesaplamalar ve uyumluluk özellikleriyle vergi işlemlerini otomatikleştirin ve kolaylaştırın

UKG One View ile 160'tan fazla ülkede doğru ödemeyi garanti ederek küresel bordro işlemlerini kolayca basitleştirin

Yasal gerekliliklere uygun özelliklerle uyumlu iş süreçleri oluşturun ve sürdürün

UKG sınırlamaları

Sık güvenlik kimlik doğrulamaları zahmetli ve zaman alıcı olabilir

Hızlı yanıt hatlarında bile 2-3 gün gibi uzun bekleme süreleri olabilir

Ücretli hizmet talepleri daha uzun işlem sürelerine tabi olabilir

Ara sıra ortaya çıkan hatalar işlevselliği etkiler ve sorun giderme gerektirir

UKG fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UKG derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1490+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (590+ yorum)

5. Papaya Global (Küresel bordro yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)

Papaya Global, 160'tan fazla ülkede tek bir çözüm sunarak, farklı takımlardan oluşan kuruluşlar için bordro ve uyumluluk yönetimini basitleştirir. Papaya ile, idari ayrıntılarla uğraşmadan birden fazla para biriminde bordro işlemlerini gerçekleştirebilir ve yerel düzenlemelere uyabilirsiniz.

İşgücü verilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler, son derece rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlerin acil ihtiyacı olan en yetenekli çalışanları elde tutmaya odaklanmanıza yardımcı olur.

Platform, çalışanları, yüklenicileri ve kayıtlı işveren (EOR) çalışanlarını yöneterek çalışan bağlılığı ve iş memnuniyeti çabalarınızı destekler.

Papaya Global'in en iyi özellikleri

Tam uyumluluk, güvenlik ve güvenilirlik ile küresel işgücü ödemelerinin doğru ve zamanında yapılmasını sağlayın

Verimli veri akışı için HCM/HRIS sistemleri, giderler, T&A ve ERP ile sorunsuz bağlantı

Özel hesap yöneticisi ve bordro uzmanları dahil olmak üzere Papaya 360 Desteği ile kişiselleştirilmiş hizmet alın

JE Reconciliation ile bordro muhasebesini kolaylaştırın, hatasız yevmiye kayıtlarını otomatikleştirin ve döngü başına 15-20 saatlik manuel işten tasarruf edin

Papaya Global sınırlamaları

Kaydedilen bağlantılar veya yer imleri işe yaramayacağından, oturum açmak için orijinal e-postadaki oturum açma düğmesini kullanmanız gerekir

Maaş bordrosu sekmeleri arasında geçiş yapmak, seçiminiz yerine alfabetik sırayla ilk projeye ön tanımlı olarak geçebilir

Faturalar ayrıntılı olmayabilir ve PTO içe aktarma sistemi iyileştirilmelidir

Papaya Global fiyatlandırması

Grow Global: Çalışan başına aylık 25 $ (101-500 çalışan)

Scale Global: Çalışan başına aylık 20 $ (501-1000 çalışan)

Enterprise Global: Çalışan başına aylık 15 $ (1000'den fazla çalışan)

Papaya Global derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

6. RELEX (AI ile geliştirilmiş tedarik zinciri ve işgücü optimizasyonu için en iyisi)

RELEX, gelişmiş bir işgücü optimizasyonu ve tedarik zinciri yönetimi platformudur. Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak küresel perakende ve üretim operasyonlarını iyileştirir.

Çok yönlülük ve hassasiyet için tasarlanan RELEX, talep tahmininden envanter optimizasyonuna kadar tedarik zinciri yönetiminin çeşitli yönlerini entegre eder.

Bu araç, arz ve talep, üretim, perakende satış ve mağazacılık yönetiminde mükemmel bir seçenektir.

RELEX'in en iyi özellikleri

Görev tabanlı optimizasyonu kullanarak çalışan sözleşmelerine, becerilerine, tercihlerine ve yerel düzenlemelere göre vardiyaları otomatik olarak oluşturun

Kapasite planlamasından yararlanarak potansiyel personel eksikliklerini veya fazlalıklarını giderin ve dengeli bir iş gücü sağlayın

Doğru iş yükü tahminleri uygulayarak personel düzeylerini optimize edin ve personel maliyetlerini %6-10 oranında azaltın

Talep veya tedarikteki değişikliklerin personel ihtiyaçlarını nasıl etkilediğine dair gerçek zamanlı görünürlük elde edin

RELEX sınırlamaları

Bu, gerçek zamanlı bir sistem değildir ve birden fazla veri akışına dayanır

Arayüz tasarımı modası geçmiş ve yetersiz görselleştirme, sınırlı özelleştirme özellikleri ve yetersiz bir düzen sunuyor

RELEX fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RELEX derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Verint (Müşteri deneyimi otomasyonu ve operasyonel verimlilik için en iyisi)

Verint, müşteri etkileşimlerini geliştiren bir müşteri deneyimi otomasyon aracıdır. Büyük müşteri odaklı departmanlarda veya kuruluşlarda çalışanlar için iyi bir seçenektir.

Verint, operasyonlarınızı optimize etmenize, hizmetlerinizi geliştirmenize, kalite güvencesi sağlamanıza ve daha iyi müşteri deneyimleri sunmanıza yardımcı olmak için otomasyon, veri içgörüleri ve sorunsuz entegrasyonlara odaklanmaktadır.

Verint'in en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınızla birlikte gelişen, sürekli iyileştirme ve ROI sağlayan modüler, geleceğe dönük bir CCaaS (Hizmet Olarak Sözleşme Merkezi) çözümünü benimseyin

Open Engagement Data Hub'ı kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen etkileşim verilerini analiz edin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Sesli ve dijital kanallarda yapay zeka destekli İK araçları ve diğer self servis seçeneklerini uygulayarak , insan müdahalesi olmadan sorunların verimli bir şekilde çözülmesini sağlayın

Gelişmiş tahmin ve planlama araçlarını kullanarak işgücü planlamasını optimize edin ve kapasiteyi artırın

Verint sınırlamaları

Statik planlama seçeneğini tercih ederseniz, her gün için tahmini süreleri manuel olarak girmeniz gerekir

Çağrı kayıtlarının transkripsiyonları çok doğru değildir ve bu da analiz kalitesini etkileyebilir

Verint fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Verint derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (220+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha önce Teleopti olarak bilinen Calabrio, iletişim merkezi performansını optimize eder ve müşteri hizmetlerini geliştirir. Büyük iletişim merkezlerine sahip kuruluşların dikkate alması gereken bir başka araçtır.

Calabrio, temsilci katılımı ve operasyonel verimliliğe odaklanarak, iletişim merkezinizi bir mükemmellik ve sadakat merkezine dönüştürür ve İK hedeflerinize kolayca ulaşmanıza yardımcı olur.

Gelişmiş ses ve metin analitiği ile Calabrio, çağrı merkezi işgücü yönetimini kolaylaştırır ve müşteri etkileşim stratejilerini iyileştirir.

Bulut tabanlı Calabrio ONE paketi, işgücü optimizasyonu, temsilci performansı ve iş zekasını entegre ederek geleneksel ve uzaktan iletişim merkezleri için esnek bir çözüm sunar.

Calabrio'nun en iyi özellikleri

Her etkileşimi puanlayarak tüm kanallardaki performansı analiz edin ve temsilcilerin etkinliği hakkında derinlemesine içgörüler elde edin

Oyunlaştırma ve odaklanmış koçluk ile kendini geliştirmeyi teşvik edin ve temsilcilerin bağlılığını artırın

Temsilcilere ihtiyaç duydukları esnekliği sağlamak için kendi programlarını kendileri oluşturma seçenekleri sunun

Kişiselleştirilmiş gösterge panelleriyle gerçek zamanlı geri bildirim ve performans şeffaflığı sağlayın

Calabrio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, temsilcilerin kurallara uyumunu izlemeye ve müşteri etkileşimlerini analiz etmeye çalışırken gecikmeler yaşıyor

RTA tarafından yapılan gerçek zamanlı ayarlamalar net bir şekilde belgelenemeyebileceğinden, program değişikliklerinin geçmişi konusunda daha fazla şeffaflık gereklidir

Calabrio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Calabrio derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (260+ yorum)

9. Humanity (Verimli çalışan planlaması ve veritabanı yönetimi için en iyisi)

TCP'nin Humanity, yapay zeka destekli tahmin özelliğine sahip lider bir çalışan planlama çözümüdür. Ayrıca, en yüksek puanlı mobil uygulamaya da sahiptir.

Platform, planlama konusunda size çok fazla zaman kazandıran çalışan veritabanı yazılımı sunar. Verimliliği artırmak ve personel deneyimini geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Her tür kuruluş için tasarlanan Humanity, bütçenizi aşmamanıza ve çalışan bağlılığını artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca vardiya kapsamını yönetebilir, izinleri yönetebilir ve vardiya değişimlerini kolaylaştırabilir, böylece genel çalışma ortamını iyileştirebilirsiniz.

İnsanlık için en iyi özellikler

Müşteri portalı ile planlamayı kolaylaştırın ve vardiya yönetimini otomatikleştirin

Zaman Takip saatleriyle zaman takibini otomatikleştirerek devamlılık yönetimini basitleştirin, doğru bordro ve maliyet kontrolü sağlayın

Talebi tahmin eden, otomatik olarak oluşturulan ve otomatik olarak doldurulan programlarla optimum kapsama için AI destekli planlama ile personel dağılımını optimize edin

İnsan sınırları

Son güncellemeler, yazdırılabilir PDF'lerde biçimlendirme sorunlarına neden olmuştur, ancak Humanity'nin desteği bu sorunların çözülmesine yardımcı olabilir

Tatil onaylarından sonra, yerler otomatik olarak serbest bırakılmaz ve manuel ayarlamalar gerekir

Bildirim ayarları otomatik olarak sıfırlanabilir ve bu da güncellemeleri kaçırmanıza neden olabilir

İnsan odaklı fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

İnsanlık puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (290+ yorum)

10. Infor (Sektöre özel insan sermayesi yönetimi ve operasyonel içgörüler için en iyisi)

Infor, finansal yönetim, tedarik zinciri koordinasyonu, planlama, çizelgeleme ve sipariş yönetimi dahil olmak üzere sektöre özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış bir dizi çözüm sunar.

Bu insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı, çalışan performansını optimize eder ve işgücü stratejilerini geliştirir.

Infor'un en iyi özellikleri

Güvenli bağlantılar, gerçek zamanlı veri içgörüleri ve birleşik bir kullanıcı deneyimi için Infor'un API Gateway ile süreçleri entegre edin ve otomatikleştirin

Infor Birst'ü kullanarak işgücü analitiğini AI destekli içgörüler, önceden oluşturulmuş sektör içeriği ve veri entegrasyonuyla birleştirerek karar verme süreçlerinizi iyileştirin

Entegre RPA ve arka uç çözümleriyle uçtan uca süreçleri otomatikleştirmek için Infor Enterprise Automation'ı kullanın

Infor OS, API'ler ve üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki verileri merkezileştirerek kapsamlı kullanılabilirlik ve doğruluk sağlayın

Infor sınırlamaları

E-posta pazarlama özellikleri eksik, bu da belirli görevlerin zaman alıcı olmasını sağlıyor

Diğer HCM platformlarında bulunan PTO yönetimi ve işe alım gibi özellikler yoktur

Infor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile İş Gücü Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Doğru iş gücü optimizasyon yazılımını seçmek, operasyonel maliyetleri artırmadan verimliliği artırmak için çok önemlidir. Bu blogdaki her araç, kendine özgü güçlü yönlerini tabloya getiriyor ve umarım bu özetimiz, kuruluşunuz için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

Tüm bu harika seçenekler arasında ClickUp, en çok yönlü ve kapsamlı olanı olarak öne çıkıyor. Özelleştirilebilir şablonları, zengin özelliklere sahip belgeleri ve veri odaklı gösterge panelleri, benim gibi insanların görevleri yönetmesine, manuel hataları azaltmasına ve organizasyonel hedeflerle uyumu sağlamasına yardımcı oluyor.

ClickUp'a bugün kaydolun ve işgücü yönetimi stratejilerinizi nasıl dönüştürebileceğini görün.