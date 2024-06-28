Yetenek Havuzlarını Yeniden Tasarlamak için Çeşitlilik İçeren İşe Alım Stratejilerini Uygulama

Herkes, tüm üyelerinin aynı frekansta olduğu bir takımda yer almak ister. Bu, çabaları yoğunlaştırır, takım uyumunu sağlar ve işin yapılmasını sağlar.

Ancak, hepimiz aynı olsaydık iş yerinin ne kadar sıkıcı olacağını bir düşünün! Sonuçta, biraz çeşitlilik harikalar yaratabilir. Beyin fırtınası oturumlarını canlandıracak tüm yeni bakış açılarını, yeni ve yaratıcı fikirleri ve inovasyon kıvılcımlarını düşünün. Alışılmışın dışında düşünmek, çeşitlilik içeren bir iş gücünün birçok avantajından sadece biridir. Heterojen bir takım, her tonu bir sanat eserine yeni bir boyut katan renkli bir boya kutusu gibidir.

Çeşitlilik odaklı işe alım ve bunun şirket kültürü üzerindeki etkisine dair ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İşe Alımda Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) İlkeleri

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) kavramı, kökenini 1960'ların ortalarına dayandırır. Eşitlikçi istihdam yasaları ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının getirilmesiyle dünya, sosyal ve hukuki bir dönüm noktasına gelmişti. Şirketler, farklı sosyoekonomik ve ırksal geçmişlere sahip bireyleri barındırabilmek için ayrımcılık yapmayan, entegre ofisler kurmak zorunda kaldı.

1980'lerde ve 1990'larda, iş dünyasındaki DEI hedefleri, dini, etnik ve LGBTQIA+ toplulukları da dahil olmak üzere farklı kimlik gruplarına genişledi. 2000'li yıllarda DEI'nin kapsamı, engelli kişilerin de iş hayatına katılabilmesini sağlamak için daha da genişledi. Günümüzde çeşitlilik, yaş, eğitim düzeyi, coğrafi konum, kültür, beceriler ve çok daha fazlasını kapsayan çeşitli yönleri içermektedir.

Bu kesişimsel evrim sayesinde, DEI her zaman sosyal adaletsizlikleri ele almak ve kurumsal dünyada bu konuda bir diyalog başlatmak için bir yol olmuştur. Küreselleşme ve bağlantılılık gibi faktörler, bu tür çabalara daha büyük bir ivme kazandırmaktadır.

Mevcut bağlamda DEI, sadece çeşitlilik içeren takımlara sahip olmakla ilgili değildir. Çeşitlilik içeren işe alım stratejisi geliştirmek, adil işe alım uygulamalarını sürdürmek, destekleyici bir iş ortamı oluşturmak ve herkesin başarıya eşit şansla ulaşmasını sağlamak da bu kavramın bir parçasıdır.

Çeşitlilik odaklı işe alım nedir?

DEI'nin çeşitli unsurlarından bugün bir tanesine odaklanalım: çeşitlilik. Daha spesifik olarak, çeşitlilik odaklı işe alım.

Çeşitlilik odaklı işe alım, farklı geçmişlere sahip nitelikli adayları çekmek ve işe almaktır. Bu, sadece çeşitlilik içeren bir iş gücü oluşturmanın ötesine geçer. Toplumda yeterince temsil edilmeyen gruplardan aktif olarak yetenekleri arayan adil, önyargısız ve eşitlikçi bir işe alım süreci geliştirmekle ilgilidir.

İşe Alımda Çeşitliliğin Önemi

Çeşitlilik içeren bir iş gücü, sadece "iyi hissettiren" bir uygulama değildir. Doğru şekilde yapıldığında, çeşitlilik içeren işe alım, hem çalışanlara hem de işlere fayda sağlayan stratejik bir araç olabilir. Çeşitlilik içeren işe alım stratejisinin önemini aşağıda özetledik:

Daha geniş bir yetenek havuzuna erişim

Çeşitlilik işe alım stratejileri, farklı geçmişlere sahip yüksek nitelikli iş arayanlara ulaşmanızı sağlar. Böylece seçenekleriniz genişler ve kuruluşunuzun kültürüne mükemmel uyum sağlayacak birini işe alma şansınız artar. Aynı zamanda, daha fazla kişi DEI'ye kendini adamış şirketlerde çalışmak istemektedir. On adaydan sekizi DEI taahhütlerine değer veren şirketlerde çalışmak istediğini göz önüne alındığında, bu durum kuruluşunuzu yetenek mıknatısı haline getirir.

Yenilikçi problem çözme

Çeşitlilik içeren bir takım, sorunlara çeşitlilikle yaklaşır. Bu, düşünce, bakış açısı, deneyim, görüş, kültür, inanç, beceri seti ve daha fazlasının çeşitliliği olabilir. Sonuçta ortaya çıkan beyin fırtınası oturumları, problem çözmeye yenilik ve yaratıcılık getirir.

Çok boyutlu karar verme

Düşünce çeşitliliği karar verme sürecini güçlendirir. Farklı bakış açılarını dikkate alan çeşitlilik içeren takımlar, aksi takdirde fark edilmeyecek bilinçsiz önyargıları veya kör noktaları hesaba katabilir. Karar vermeden önce bir durumu farklı açılardan değerlendirirler, bu da süreci daha düşünceli ve etkili hale getirir. Bu nedenle, çeşitlilik içeren takımların on seferin dokuzundadaha akıllı kararlar alması şaşırtıcı değildir!

Daha yüksek çalışan bağlılığı ve kalıcılığı

Çeşitlilik içeren adayları aktif olarak aramak, DEI hedeflerine olan bağlılığınızı gösterir. Çeşitlilik içeren bir iş yeri, herkesin benzersiz katkılarını değer veren, saygı duyan ve takdir eden kapsayıcı bir çalışma ortamı sunar. Bu, çalışanlarınızda aidiyet duygusu yaratarak bağlılığı artırır ve daha fazla çeşitlilik içeren adayları çekmenizi sağlar.

Gelişmiş marka itibarı

Çeşitliliğe önem veren şirketler, hizmet verdikleri gerçek dünyadaki müşterileri yansıtır. Bu, marka oluşturmanın ötesinde, şirketinizin kapsayıcılığa olan bağlılığının pratik bir örneğidir. Örneğin, çeşitlilikle ilgili gönderiler LinkedIn'de ortalama bir şirket gönderisinin neredeyse iki katı kadar etkileşim alır. Benzer şekilde, tüketicilerin %60'ı DEI'yi önemli buluyor ve bu hedefleri destekleyen şirketlerden satın alma yapacağını belirtiyor.

Küreselleşmiş bir kurulumda rekabet avantajı

Giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen dünya, farklı kültürleri anlayan daha çeşitli bir işgücü gerektirir. Küresel bir bakış açısına sahip çeşitli bir takım, hedef gruplara hitap eden ürün ve hizmetlerin geliştirilmesindeki nüansları anlar. Kültürel duyarlılık veya pazar koşullarının niş anlayışıyla olsun, çeşitli takımlar, daha az çeşitli şirketlere göre çalışan başına 2,5 kat daha fazla nakit akışı ve %35 daha fazla verimlilik sağlar. Bu tek başına rekabet avantajının kanıtıdır.

Kolektif dehanın gücü

Çeşitlilik sadece ırk, cinsiyet veya etnik kökenle ilgili değildir. Aynı zamanda çeşitli deneyimler, geçmişler, kişilik tipleri, fiziksel ve bilişsel yetenekler vb. de dikkate alınır. Bir proje üzerinde çalışırken dışa dönük bir kişiyle içe dönük bir kişiyi eşleştirdiğinizi hayal edin. Dışa dönük kişi doğal olarak paydaşların katılımını yönetmeye, takım işbirliğini ve iletişimi sağlamaya yönelebilir. Benzer şekilde, içe dönük kişi strateji oluşturmayı, düşünceli analizleri ve zengin içgörüler üretmeyi sevip bu konularda başarılı olabilir. Bu iki kişi arasında, projenin başarısı için gerekli girdiler mevcuttur. Çeşitlilik içeren işe alım ile iş performansı arasındaki bu korelasyon, çeşitlilik içeren liderliğe sahip şirketlerin, daha az çeşitlilik içeren şirketlere göre %25 daha yüksek karlılığa sahip olma olasılığının daha yüksek olmasıyla kanıtlanmaktadır.

Yeni pazarlara ve fırsatlara erişim

Çeşitlilik içeren çalışanlar, yeni pazarlara girmek veya henüz keşfedilmemiş fırsatları denemek için bir araçtır. Örneğin, coğrafi ve etnik açıdan homojen bir takım, yeni bir bölgedeki pazar segmentine girerken sınırlı bir kültürel anlayışa sahip olacaktır. ABD'de bulunan ürün takımınızın Japonya'da bir ürünün piyasaya sürülmesinin inceliklerini anlamayabileceğini düşünün.

Aynı durum pazarlama takımınız için de geçerlidir. Demografik, beceri ve yetkinlikler veya yetenekler açısından çeşitlilikten yoksun olan herhangi bir takım, yeni fırsatlardan yararlanmada yetersiz kalabilir. Bu tür bağlamlarda çeşitlilik içeren bir takıma sahip olmak, iş stratejileri hakkında dengeli kararlar almak ve keşfedilmemiş alanlara daha fazla güvenle girmek açısından yararlı olabilir.

Çeşitlilik İçeren İşe Alım Stratejisi Oluşturma: Hızlı Kılavuz

Harvard Business Review, DEI olgunluğunun beş aşaması hakkında mükemmel bir makale yazmıştır. Bunu, gerçekten çeşitlilik içeren bir iş gücü oluşturmak için kapsamlı bir çeşitlilik işe alım stratejisi oluşturmak için uyguladık.

Çeşitlilik içeren bir işe alım süreci oluşturmanın adımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Aşama 1: Farkındalık

Bu aşamada şirketler, çeşitliliğin önemini ve faydalarını anlayarak çeşitliliği benimseme fikrine ısınırlar. Çeşitlilik girişimlerini ikincil bir faaliyet olarak görmek yerine, çeşitlilik işe alımını merkezi bir fikir haline getirmeye odaklanırlar.

Farkındalık aşamasında çeşitlilik işe alım çabaları minimum düzeydedir. Yetenekleri bulmak için hala geleneksel kanallara güvenilir ve çeşitli adayları hedeflemek için somut bir strateji yoktur.

Yapılacaklar:

Liderlerin desteğini almak ve çeşitliliği şirket kültürünün bir parçası haline getirmek

Açık ve uygulanabilir DEI hedefleri belirleyin ve bunları şirketinizin web sitesinde, sosyal medya hesaplarında vb. yayınlayın.

Mevcut takımlardaki genel çeşitliliği gözden geçirin ve daha çeşitli adaylardan fayda sağlayacakları belirleyin

Aşama 2: Uyumluluk

Bu aşamada odak noktası yasalara uygunluğun sürdürülmesidir. Bu nedenle, işverenler işe alım süreci boyunca ayrımcılıkla mücadele yasaları ve fırsat eşitliği düzenlemelerini uygulayacaktır.

Bunu sağlamak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

Çeşitlilik arka planına sahip yetenekleri belirlemek ve çekmek için işe alım yöneticilerini eğitmek

Bilinçsiz önyargıları ortadan kaldırmak için kapsayıcı bir dil kullanarak açık ve öz iş tanımları hazırlayın

Çeşitlilik içeren iş ilanlarını genel çeşitlilik işe alım panolarına, web sitelerine ve forumlara yayınlayarak çeşitli adayları çekin

Aşama 3: Taktik

İşletmeler çeşitlilik işe alımına yönelik bir ivme kazandıklarında, bunu taktiksel bir avantaj olarak uygulamaya başlayabilirler. Şimdiye kadar, çeşitliliğe olan bağlılık yukarıdan aşağıya doğru bir akış izledi. Ancak burada senaryoyu tersine çevirip aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanarak daha taban düzeyinde çalışmaya başlıyorsunuz. İş gücünüze çeşitlilik katmak için departmanlar arasında dolaşıyor veya hedeflediğiniz yetenek havuzlarına odaklanıyorsunuz.

Bu, aşağıdakileri içerir:

İş gücünü çeşitliliğin gerekliliği konusunda bilinçlendirme ve ayrımcılığa karşı kurumsal politikaların uygulanması

Az temsil edilen gruplara hitap etmek için çeşitliliğe odaklanan kuruluşlarla ortaklık kurun

İhtiyaçlarınıza uygun, çeşitlilik içeren adayları çeken hedefli iş fuarlarına, konferanslara ve diğer etkinliklere katılın

Aşama 4: Entegre

Burada, çeşitlilik ve kapsayıcılığın işe alım sürecine nasıl entegre edildiğini göreceksiniz. Bunlar, yetenekleri çekmekten çalışanların işe alım faaliyetlerini tasarlamaya ve hoş bir ortam yaratmaya kadar tüm süreç boyunca temel değerler olarak hizmet edecektir.

Çeşitlilik, işe alım takımının ikinci doğası haline geldikçe, bunu şu şekilde güçlendirebilirsiniz:

Kaynak bulma, mülakat ve işe alım süreçlerini kapsayan çeşitlilik işe alım stratejilerini belgelendirin

Düşünce liderliği makaleleri, etkinlikler ve daha fazlası aracılığıyla DEI'ye olan liderlik taahhüdünü sergilemek

İşe alım sürecinde önyargıları önlemek için tüm işe alım yöneticilerine bilinçsiz önyargı eğitimi verin

Aşama 5: Sürdürülebilir

Bu, çeşitlilik işe alım stratejisinin olgunluğunu gösterir. DEI hedefleri işyerine tamamen yerleşmiştir ve artık sadece işleri devam ettirmek kalmıştır. İşe alım süreci artık daha çeşitli bir yetenek havuzunu çekebilir ve elde tutabilir. Bu ivmeyi sürdürmek için aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

Çeşitlilik işe alım stratejinizin etkinliğini izlemek ve ölçmek için işe alım araçlarını ve veriye dayalı analizi kullanın

İşe alım sürecine çalışan kaynak gruplarını dahil ederek iyileştirme alanlarını belirleyin, içgörüler paylaşın ve topluluk gruplarından potansiyel adaylarla bağlantı kurun

Çeşitlilik içeren işe alım konusunda en iyi uygulamalar ve yeni trendler hakkında bilgi sahibi olun ve süreci sürekli olarak iyileştirin

İşe Alım Sürecini Geliştirmek için 12 Çeşitlilik Kaynaklı İşe Alım Stratejisi

Daha üst düzeyde bir çeşitlilik işe alım stratejisi oluşturmaktan bahsettik. Ancak, bunun arkasında birçok faaliyet yer almaktadır. İşte, genel DEI hedeflerini güçlendiren birkaç uygulanabilir çeşitlilik işe alım stratejisi:

İşveren markası olarak işyerinde çeşitliliği kutlayın

Unsplash aracılığıyla işveren markası olarak işyerinde çeşitliliği kutlayın

Çeşitliliği kamuoyuna duyurmak, DEI hedeflerine olan bağlılığınızı gösterir. İşveren markası kampanyaları, DEI'ye değer veren yetenekli adayları çekmek için özellikle etkilidir. Bu kampanyalar, şirketinizin cazip bir çalışma alanı olarak itibarını güçlendirir ve farklı geçmişlere sahip nitelikli adayların oluşturduğu çeşitli havuzlara kapılarınızı açar. Bu, herkesin kazançlı olduğu bir durumdur: Siz en yetenekli adayları çekersiniz, onlar da farklı bakış açılarıyla katkıda bulunurlar.

Uygulama ipuçları

Şirketinizin içeriklerinde, broşürlerinde, web sitesinde ve sosyal medyada çeşitlilik içeren çalışanlara yer verin

DEI girişimlerinizi ve başarılarınızı işveren markası materyallerinizde tanıtın ve duyurun

Çeşitliliğe odaklanan kuruluşlar ve çalışan kaynak gruplarıyla iş birliği yaparak çeşitlilik etkinliklerine sponsor olun veya bu etkinliklere ev sahipliği yapın

İş ilanlarınızı kapsayıcılık açısından denetleyin

İş ilanlarınızda kullandığınız dilin çeşitliliği engelleyebileceğini biliyor muydunuz? Evet! İş ilanlarının dilinde yansıtılan bilinçsiz önyargılar, farklı adayların başvurmaktan vazgeçmesine neden olabilir. Örneğin, "zorlu", "bağımsız" ve "agresif" gibi erkeklere özgü kodlanmış terimler, kadınların iş için kesinlikle nitelikli olsalar bile pozisyona başvurmaktan vazgeçmelerine neden olabilir!

Uygulama ipuçları

İdeal adayın stereotipik bir tanımını yapmak yerine, rol için gerekli beceri ve deneyime odaklanın

Belirsiz, muğlak sloganları ve nitelikleri, açıkça tanımlanmış iş tanımlarıyla değiştirin

İş ilanlarınızda bunu açıkça belirtin ve adayların ilanı görmesini beklemek yerine, çeşitlilik aranan adayları aktif olarak arayın

Çeşitlilik içeren yetenek kaynaklarını hedefleyin

Erişiminizi geleneksel kanallarla sınırlamayın. Aramanızı çeşitli kanallara ve yetenek kaynaklarına yayarak, mevcut iş gücünüzde yeterince temsil edilmeyen belirli demografik gruplara ve topluluklara erişim sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, takımınıza farklı bakış açıları ve deneyimler kazandıracak kişileri keşfetme şansınızı artırırsınız.

Uygulama ipuçları

Daha çeşitli adayları çekmek için çeşitliliğe odaklanan profesyonel kuruluşlar, iş panoları veya üniversitelerle iş birliği yapın

Çeşitlilik içeren bir aday havuzunu hedefleyen iş fuarlarına, etkinliklere ve konferanslara katılarak bu tür iş arayanlara ulaşın

Çalışan kaynak gruplarıyla iş birliği yaparak, profesyonel ağlarında bu konuyu yaygınlaştırın

Çalışanların tavsiye etmesini teşvik edin

Mevcut ağınızın daha çeşitli bir iş gücüne açılan kapı olduğunu söylesek ne dersiniz? Evet, doğru duydunuz. Çeşitlilik içeren çalışanlar, aktif olarak yeni iş aramıyor olsalar bile, benzer geçmiş ve deneyimlere sahip yetenekli adayları tavsiye etme olasılıkları daha yüksektir! Bu sayede, daha geniş bir aday havuzundan işe alım yaparken, belirli bir rol, iş yeri kültürü ve DEI hedeflerine uygun adayları bulma şansınızı da artırabilirsiniz!

Uygulama ipuçları

Çalışan tavsiye programı geliştirin ve bunu kuruluşunuz genelinde yaygınlaştırın. Çeşitlilik için hangi tür adayların tavsiye edileceğine ilişkin net kurallar belirleyin

İşe alım yöneticilerine, çalışanların tavsiye ve yönlendirmelerini kapsayıcı bir şekilde teşvik etme ve yönetme konusunda eğitim verin

Başarılı çalışan tavsiyeleri için, özellikle DEI hedeflerinize ulaşanlara teşvikler sunun

Az temsil edilen gruplara staj imkanı sunun

Çeşitlilik konusunda güçlü girişimlerde bulunan programlardan öğrencilere staj imkanı sunarak gelecek için çeşitlilik içeren bir yetenek havuzu oluşturun. Bu, onlara değerli iş deneyimi ve becerilerini geliştirmeleri için gerçek dünya deneyimi sağlar. Ayrıca, erken bağlantılar kurarak, yetenekleri iş piyasasına girmeden keşfetmenizi sağlar! Bu tür erken yatırımlar, kuruluşunuzu tanıyan, çeşitlilik içeren ve gelecek vaat eden adaylardan oluşan ağınızı güçlendirir.

Uygulama ipuçları

Gerçek dünya projelerle değerli deneyim sunan staj programları oluşturun

Güçlü bir çeşitlilik programına sahip kolej ve üniversitelerle iş birliği yapın

Stajın tamamlanmasının ardından potansiyel kariyer yolları ve fırsatları açıkça iletin

AI'yı kullanarak özgeçmişleri inceleyin

Teknoloji, çeşitlilik işe alımında bilinçsiz önyargıları azaltmaya yardımcı olabilir. AI araçları, özgeçmişleri iş tanımıyla ilgili beceri ve nitelik anahtar kelimeleri açısından tarayabilir ve potansiyel adayları eleyebilir. Bu, işe alım uzmanlarının kısa listeye alınan adayları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek becerilerini, uzmanlıklarını, başarılarını ve kültürel uyumlarını değerlendirmek için daha fazla zaman kazanmasını sağlar.

Uygulama ipuçları

İşe alım için AI araçlarını seçerek özgeçmişleri tarafsız bir şekilde değerlendirin ve öznel değerler yerine beceri ve deneyim eşleşmesine odaklanın

AI taramasını, AI önyargısını azaltmak için kör özgeçmişlerin insan tarafından incelenmesiyle destekleyin

AI aracının etkinliğini izleyin ve gerektiğinde yeniden eğitim ve yeniden ayarlama yapın

Gizli mülakatlar yapın

Gizli mülakat süreci, ırk, cinsiyet, yaş vb. faktörlere dayalı bilinçsiz önyargıların etkisini azaltır. Mülakatlardan önce kimlik bilgilerinin kaldırılması, değerlendirmenin yalnızca adayın becerileri, yetkinlikleri ve mülakat performansına odaklanmasını sağlar. Mülakatörler, adayın yanıtlarına, soruları yanıtlama becerisine ve problem çözme yetkinliklerine odaklanarak, adaylara işe alım sürecinde ilerlemek için adil bir şans sunar.

Uygulama ipuçları

Mülakatlardan önce özgeçmişlerden kimlik bilgilerini veya ayrıntıları silin

Tüm mülakat adayları için geçerli, iyi tanımlanmış değerlendirme kriterlerine sahip yapılandırılmış bir mülakat biçimi izleyin

Uygun temsilcilerin yer aldığı çeşitlilik içeren bir mülakat paneli oluşturun ve paneli tarafsız mülakatlar yapmaları için eğitin

Çeşitlilik ve temsil için net hedefler belirlemek, işe alım takımının farklı geçmişlere sahip nitelikli adayları aktif olarak değerlendirmesini sağlar. Çeşitlilik açısından iyi bir aday oranı sağlamak, DEI kontrol listenizi sadece tamamlamakla kalmayıp, belirli iş gereksinimlerine uygun adayları gerçekten işe aldığınızdan emin olmanızı sağlar.

Uygulama ipuçları

İşe alım sürecinin ve iş gücünün her aşamasında çeşitlilik temsiline ilişkin net hedefler belirleyin

Çeşitlilik içeren çalışanların dikey ve yatay kariyer gelişimi için seçenekleri açık tutun

Staj ve geçici ortak pozisyonları uzun vadeli kariyerlere dönüştürme fırsatlarını keşfedin

Eşitlik ve kapsayıcılığa dayalı şirket politikaları geliştirin

Çeşitliliğe sahip çalışanları desteklemek için, işler ayrımcılık yapmayan muamele, kariyer gelişimi fırsatları ve kapsayıcı iş yerleri için sağlam politikalar geliştirmelidir. Bu, dini bayramlarda izin vermekten iş yerini tekerlekli sandalye erişimine uygun hale getirmeye kadar değişebilir. Bu küçük ama etkili önlemler aidiyet duygusu yaratır ve herkes için eşit fırsatlar sağlar. Değer verildiği ve saygı duyulduğu hissi, yeteneklerin elde tutulmasına ve çalışanların bağlılığına da yardımcı olur

Uygulama ipuçları

Ebeveyn izni, esnek çalışma düzenlemeleri vb. gibi kapsayıcılıkla ilgili şirket politikalarını gözden geçirin ve güncelleyin.

Liderlik takımı dahil tüm çalışanlar arasında DEI ve kültürel farkındalığı artırmak için düzenli eğitim oturumları düzenleyin

İşyerinde her türlü ayrımcılığı bildirmek ve ele almak için net kanallar oluşturun

Eğitim ve mentorluk sağlayın

Eğitim ve mentorluk, çeşitlilik içeren iş gücünüzün belirli zorlukları aşmasına yardımcı olurken, kariyerlerinde ilerlemelerine de katkıda bulunur. Eğitim, mevcut becerilerini geliştirir veya tamamlar, mentorluk programları ise deneyimli profesyonelleri mentilerle bir araya getirir. Her ikisi de çalışanları gelecekteki liderlik rollerine hazırlamaya yardımcı olur ve yeteneklerin elde tutulmasında da kritik bir rol oynar.

Uygulama ipuçları

Kariyer gelişimi ve liderlik becerilerine odaklanan eğitim programları ve kapasite geliştirme planları sunun

Çeşitlilik içeren çalışanları deneyimli mentorlar veya inovasyon liderleriyle eşleştiren mentorluk programları yürütün

Eğitim ve mentorluk programlarının başarısını izleyin, karşılaştırın ve gerektiğinde ayarlamalar yapın

Çeşitlilik ağlarından yararlanın

Sektörünüzdeki çeşitli ağlarla bağlantılar kurmak, daha geniş bir hedef gruba erişmenizi sağlar. Bu ağlar, az temsil edilen demografik gruplara odaklanan profesyonel kuruluşlar veya mezun grupları olabilir. Onlara verdiğiniz destek, çeşitliliğe olan bağlılığınızı gösterirken, nitelikli ve çeşitli adayları çekmenizi sağlar.

Uygulama ipuçları

Çeşitliliğe adanmış gruplarla ilişkiler kurun. Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism gibi çeşitli iş panolarında güçlü bir varlık oluşturun.

İş ilanlarınızı bu çeşitlilik ortaklarıyla paylaşarak iş fırsatlarınızı genişletin ve duyurun

Çeşitlilik ağ etkinliklerine ve faaliyetlerine katılmak ve aktif olarak yer almak için çalışanlarınızı teşvik edin

Geri bildirim mekanizmaları oluşturun

Adaylardan geri bildirim almak, işe alım döngüsünü iyileştirmede yaygın bir uygulamadır. Farklı adaylardan gelen geri bildirimler, kapsayıcı işe alım uygulamalarınızda ve aday deneyiminde iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Süreç iyileştirme için fikirler sunarak açık ve dürüst bir diyalog başlatır.

Uygulama ipuçları

İşe alım sürecini tamamladıktan sonra tüm adaylara anonim anketler gönderin

Çeşitlilik arz eden adaylarla çıkış görüşmeleri gerçekleştirerek onların özel zorluklarını anlayın

Geri bildirimleri düzenli olarak inceleyin ve işe alım uygulamalarınıza uyarlarken bunları dikkate alın

Çeşitlilikle İşe Alım Başarısını Ölçme

İşyerindeki çeşitliliği ölçmek için standartlaştırılmış çeşitlilik ölçütleri veya formülleri yoktur. Kuruluşlar, çeşitliliğin nabzını tutmak için kendi programlarını ve metodolojilerini geliştirmelidir.

Bununla birlikte, bunu başarmak için bazı yöntemler vardır:

İş başvurusunda bulunanlarla işe alınanların demografik özelliklerini karşılaştırın. Ayrıca, yaş, geçmiş, cinsiyet, etnik köken vb. açısından homojenlik gösteren takımları analiz edin. Bu, işe alım sürecindeki önyargıları ortaya çıkarabilir Liderlik takımınızın yapısını yönetim veya alt takımlarla karşılaştırarak değerlendirin. İlkinde çeşitliliğin çok daha az olduğunu görebilirsiniz, bu da üst düzey liderlik rollerinde çeşitliliğe odaklanmanız gerekebileceği anlamına gelir Çalışan anketleri düzenleyin. İş memnuniyeti ve kapsayıcılıkla ilgili metrikleri analiz edin ve bunları çeşitlilik parametreleriyle ilişkilendirin. Bu, çalışanların kuruluşunuzda çalışmak hakkında ne düşündüklerini, özellikle çeşitlilik açısından aydınlatır

Bu temel bilgileri edindikten sonra, KPI'ları kullanarak çeşitliliği ölçebilirsiniz. Bu KPI'lar, bilinçli işe alım yoluyla çeşitliliği artırmanıza yardımcı olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Başvuru sahibi demografisi : Yaş, etnik köken, deneyim vb. açısından başvuru sahiplerinin çeşitliliğini ölçerek işe alım döngüsünün kapsayıcılığını değerlendirin. Daha iyi adaylar olsa bile belirli grupların işe alınma olasılığı daha mı yüksek?

Takım yapısı : Mevcut takımları değerlendirin. Aşırı temsil edilen belirli gruplar var mı? Takımlar birbirinin aynısı mı?

Temsil : Takımınızın veya tüm kuruluşunuzun bileşimini, yerel topluluk veya aynı sektördeki benzer şirketlerle karşılaştırın. Topluluk veya sektörle karşılaştırıldığında temsil edilmeyen gruplar var mı?

Terfi olanakları : Kariyer gelişimi fırsatlarının adil olup olmadığını değerlendirmek için terfi modellerini belirleyin. Az temsil edilen gruplar terfi alma olasılığı daha mı düşük?

Ücret eşitliği : Farklı gruplar arasında maaş ve diğer yan haklar açısından varsa farklılıkları izleyin

Çalışan bağlılığı : Farklı geçmişlere sahip çalışanların işten ayrılma eğilimlerine odaklanın. Farklı geçmişlere sahip çalışanların işten ayrılma oranı daha mı yüksek? Bunun olası nedenlerini anlamak için işten ayrılan çalışanlarla görüşmeler yapın

Çalışan bağlılığı : Anketler ve geri bildirimler aracılığıyla çalışan bağlılığı oranlarını ve genel duyarlılığı ölçün. Önemli farklılıklar fark ediyor musunuz?

Müşteri demografisi: İşgücü çeşitliliği ile doğrudan bağlantılı olmasa da, bir kuruluşa karşı genel tutumu yansıtır. Çeşitlilik içeren bir işgücüne sahip olmak, daha geniş bir kitleye hitap etmenize yardımcı olabilir

Bir İK yöneticisinin günlük hayatı zaten yeterince kaotiktir. İş yükünüzü hafifletecek araçları, teknolojileri ve platformları, özellikle de işe alım konusunda, kullanmaya başlamalısınız. Bunların çeşitliliği desteklemesi ise, pek fark edilmeyen bir avantajdır!

Bu notla birlikte, çeşitli adayları işe almak için kullanabileceğiniz bazı araçlar, teknolojiler ve platformlar şunlardır:

Proje yönetimi platformları : Proje yönetimi platformları, çeşitlilik içeren bir işe alım süreci oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilir. Adayların ayrıntılarını kaydetmekten, aşamalar boyunca ilerlemeyi izlemeye ve : Proje yönetimi platformları, çeşitlilik içeren bir işe alım süreci oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilir. Adayların ayrıntılarını kaydetmekten, aşamalar boyunca ilerlemeyi izlemeye ve işe alım yazılımı olarak görev yapmaya kadar, tüm bunları çeşitliliği göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. Proje yönetimi araçları her şeyi yapabilir

AI teknolojisi : İK için AI araçları, iş ilanlarındaki önyargıları ortadan kaldırmaya, kapsayıcı bir dilin kullanılmasını teşvik etmeye ve önceden tanımlanmış bir dizi beceri ve nitelik temelinde özgeçmişleri elemeye yardımcı olabilir.

DEI öğrenme platformları : Bu platformlar, bilinçsiz önyargı, mikro saldırganlık, kapsayıcı kültür gibi konularda eğitim modülleri içerir ve işe alım ekibi için özellikle yararlı olabilir

Çalışan takdir yazılımı : Çalışan takdir yazılımı , çalışanların başarılarını kamuya açık bir şekilde takdir eder ve sergiler. Bu, farklı çalışanları cesaretlendirir ve çeşitliliğe değer veren bir kültürün örneği olur

Beceri değerlendirme araçları : Bu araçlar, adayları beceri ve yeteneklerine göre değerlendirir. Bu, geleneksel özgeçmiş değerlendirmesine dayalı önyargıları azaltır ve hatta bu rol için geleneksel geçmişe sahip olmayan potansiyel adayları belirlemeye yardımcı olabilir

Aday izleme sistemleri : Aday izleme sistemleri (ATS), işe alım sürecine şeffaflık ve hesap verebilirlik katar. Ayrıca, kör özgeçmiş incelemeleri, çeşitlilik iş panolarıyla entegrasyon vb. yoluyla çeşitlilik işe alımına yardımcı olabilirler.

Çalışan yönetimi yazılımı : Çalışan yönetimi yazılımı , çeşitlilik verilerinin analizinde yardımcı olabilir. Şirketler, kuruluş genelinde ve çalışanların yaşam döngüsü boyunca çeşitlilik ölçütlerini izleyerek, çeşitlilik açısından yeteneklerin elde tutulması ve terfilerinde iyileştirme alanlarını belirleyebilir

ERG ortak platformları: Bu platformlar, işleri ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, kültür vb. konularda çeşitliliği temsil eden ERG ortaklarıyla birleştirir. Hedefli işe alım çabaları ve erişim için kullanışlıdır

ClickUp: Çeşitlilik Konusunda İşe Alımlarda Müttefikiniz

ClickUp'ı çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerinizi güçlendirmek için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Evet! ClickUp, çeşitliliğinizi aşağıdaki şekillerde geliştirmenize yardımcı olabilecek çok yönlü ve çeşitlilik içeren (kelime oyunu kasıtlıdır) bir araçtır:

Kapsayıcı iş ilanları hazırlama

ClickUp Brain kullanarak kapsayıcı iş ilanları yazın

ClickUp Brain, güçlü bir bilgi yöneticisi, proje yöneticisi ve yazma asistanıdır. İkincisini önyargısız iş ilanları yazmak için kullanabilirsiniz. Belirsizliğe yer bırakmayan, iyi tanımlanmış iş tanımları yazmak için kullanın. Aynı zamanda, iş yerinizi adil, eşitlikçi ve kapsayıcı kılan nitelikleri öne çıkararak şirketinizin çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünü vurgular.

Clickup Beyaz Tahtaları kullanarak işe alım akış şeması oluşturun

ClickUp, işe alım sürecini standartlaştırmanıza birçok şekilde yardımcı olur. ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak akış şemaları ve zihin haritaları oluşturarak süreci tanımlayabilir ve belgeleyebilirsiniz. Bu sayede, işe alım ve kaynak bulma takımları, mülakat panelleri vb. gibi paydaşları aynı sayfada bir araya getirirsiniz. Benzer şekilde, ClickUp Brain'i kullanarak özgeçmişleri kör olarak inceleyebilir ve bilinçsiz önyargıları önleyebilirsiniz. Veya ClickUp Belgeleri'ni kullanarak adil ve tutarlı aday değerlendirmesi sağlamak için standart bir mülakat rubriği geliştirebilir ve dağıtabilirsiniz.

İşe alım sürecini ölçme ve kolaylaştırma

Etkileşimli gösterge panelleri kullanarak işe alım sürecini izleyin

ClickUp'taki tamamen özelleştirilebilir ve etkileşimli Gösterge Paneli, işe alım sürecinin genel bir görünümünü sunar. Bu paneli, işe alım döngüsünün durumuyla ilgili güncel bilgileri almak veya özellikle çeşitlilik alanındaki anahtar metrikleri izlemek için kullanabilirsiniz. Hatta ClickUp Brain'den herhangi bir görevin durumunu paylaşmasını, atamasını veya son tarihlerini belirlemesini isteyebilirsiniz. Bu tür proaktif izleme ve yönetim, stratejileri anında iyileştirmeye ve daha çeşitli bir yetenek havuzu oluşturmaya yardımcı olur.

Çalışanları yönetmek

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Performans Değerlendirmesi şablonlarıyla çalışan performansını yönetin

ClickUp'ın rolü, işe alımdan öteye geçer. ClickUp'ı uçtan uca İnsan Kaynakları yönetimi için kullanabilirsiniz. İşe alım faaliyetlerinin koordine edilmesinden performans değerlendirmelerinin yapılmasına, çeşitlilik metriklerinin ölçülmesinden takımlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin kolaylaştırılmasına kadar, ClickUp çalışan yönetimi için tek adresli bir çözümdür.

Kanıtlanmış uzmanlıktan yararlanma

ClickUp ile sıfırdan başlamanıza gerek yok. Yetenek yönetimi, DEI girişimleri ve süreç standardizasyonu için geliştirilmiş ücretsiz İK şablonları ile kanıtlanmış uzmanlıktan yararlanın.

Farklı ihtiyaçlarınıza uygun zengin şablon kütüphanesini keşfedin. İşte başlangıç için birkaç örnek:

Bu Şablonu İndirin ClickUp İşe Alım ve İşe Alım şablonu ile tüm işe alım sürecini tek bir sayfada toplayın

İşe Alım ve İşe Alım için ClickUp Şablonu : İşe Alım ve İşe Alım Klasörü Şablonu ile işe alımları yönetin. İş ilanları oluşturmak, basitleştirilmiş başvuruları kabul etmek, adayları izlemek ve değerlendirmeleri standartlaştırmak için araçlar içerir, böylece işe alımların daha verimli ve organize olmasını sağlar

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın son derece özelleştirilebilir İşe Alım Stratejisi Belgesi ile zaman ve enerji tasarrufu sağlayın

İşe Alım Stratejisi Belgeleri için ClickUp Şablonu : Bu şablonla tüm işe alım faaliyetlerini merkezileştirin. Hedefleri tanımlamak, aday profilleri oluşturmak, işe alım aşamalarını planlamak ve tutarlı sonuçlar elde etmek için ilerlemeyi izlemek için kullanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Adayları İşe Alın şablonunu kullanarak her aday için otomatik görevler oluşturarak işe alım sürecini sezgisel hale getirin

Adayları İşe Almak için ClickUp Şablonu : İşe alım huninizi bu kapsamlı şablonla değiştirin. Google Formlar ve TypeForm gibi başvuru araçlarıyla entegre olur ve ClickUp'a girişi içe aktararak yeni başvuru görevlerini otomatik olarak oluşturur

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan İşe Alım şablonu ile sorunsuz bir işe alım deneyimi sunun

Çalışanların İşe Alınması için ClickUp Şablonu : Yeni işe alınanların işe alım sürecini kolaylaştırın. Bu şablon, işe alım ekibine bir faaliyet kontrol listesi, eğitim programı ve özelleştirilebilir görevler sunarak tüm yeni çalışanların kendilerini hoş karşılanmış, bilgilendirilmiş ve ilk günden itibaren verimli çalışmaya hazır hissetmelerini sağlar!

Daha Çeşitli Bir İş Gücü Oluşturmaya Hazır mısınız?

Çeşitlilik içeren bir iş gücü oluşturmak sadece adalet veya eşitlikle ilgili değildir; aynı zamanda başarının anahtar faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Yukarıda paylaşılan çeşitlilik içeren işe alım stratejileri, değişim dalgalarına cesurca karşı koymanıza ve kuruluşunuzu geleceğe hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Çeşitliliğe öncelik vermek ve daha geniş bir avantaj yelpazesinden yararlanmak için ClickUp gibi yenilikçi çözümleri kullanmayı unutmayın.

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