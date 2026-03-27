Verimliliği Artıracak 14 Evden İş İpucu

Pandemi sonrasında geleneksel çalışma alanı önemli ölçüde değişti ve birçok şirket hibrit veya tamamen uzaktan çalışma modelini benimsedi. Uzaktan çalışma, verimliliği artırır, iş-yaşam dengesini korumaya yardımcı olur ve zaman kazandırır.

Çalışanların %98'inin en azından zaman zaman uzaktan çalışmak istediğini söylemesine şaşmamak gerek. Ancak evden çalışmanın da kendine özgü zorlukları vardır. Bu durum tükenmişliğe yol açabilir, iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı zorlaştırabilir ve hatta sınırlarınızı etkileyebilir.

Bu nedenle, bu blogda en iyi evden iş yapma ipuçlarını derledik. Bu ipuçları, uzaktan çalışırken karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize ve zamanınızı en verimli şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Evden İş Yapmanın Zorlukları

Verimliliğinizi korumanıza yardımcı olacak en iyi evden çalışma ipuçlarını ele almadan önce, evden çalışmayla ilgili bazı yaygın zorlukları kısaca inceleyelim. 🏠

Tükenmişlik

Forbes Advisor'ın bir anket raporuna göre, uzaktan çalışanların %69'u dijital iletişim araçlarından dolayı tükenmişlik hissettiğini belirtmiştir. Slack bildirimleri, e-posta bildirimleri, Zoom görüşmeleri ve telefon aramalarının aralıksız akışı, iş-yaşam dengesini etkileyebilir ve uzaktan çalışma sırasında zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Sınır ayarlamada zorluk

Evden çalışırken iş hayatı ile kişisel hayatı birbirinden ayırmak zorlaşır, çünkü Çalışma Alanı ile kişisel yaşam alanı arasında fiziksel bir ayrım yoktur. Ayrıca birçok uzaktan çalışan, rutin ve belirli çalışma saatlerinin olmaması nedeniyle aşırı çalışır ve sürekli ulaşılabilir olma baskısı hisseder.

İş arkadaşlarıyla bağlantı eksikliği

Yüz yüze etkileşimlerin olmaması, iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı zorlaştırır. Uzaktan çalışanlar ofis ortamının sosyal yönlerini kaçırdıkları için, bu durum uzun vadede genellikle izolasyon, yalnızlık hissi ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açar.

Daha fazla dikkat dağıtan unsur

Ev bazen dikkatinizi dağıtan birçok şeyin olduğu yoğun bir yer olabilir. Yanınızda çalışan başka aile üyeleri olabilir, arkadaşlarınız ve aileniz uğrayabilir, ayrıca ev işleri ve bakmanız gereken çocuklar olabilir. Bu durum verimliliğinizi etkileyebilir ve işe konsantre olmanızı engelleyebilir.

Uzaktan Verimliliği Artıracak Evden Çalışma İpuçları

İşte verimliliğinizi artırmak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için en iyi evden çalışma ipuçları:

1. Bir Çalışma Alanı belirleyin

Kanepenizden veya yatağınızdan çalışmak kulağa çekici gelebilir. Ancak zihniniz bunları dinlenme ve eğlenceyle ilişkilendirdiği için, bunların verimliliğinizin düşmanı olduğunu unutmayın. İş ve ev arasında fiziksel bir sınır oluşturmak için ayrı bir Çalışma Alanı ihtiyacınız var.

Boş bir oda ya da oturma odanızdaki küçük bir köşe olsun, sizi iş odaklı bir zihniyete sokacak özel bir Çalışma Alanı oluşturun. İşte ev ofisiniz için bazı ipuçları:

Çalışma alanınızı, size temiz hava ve güneş ışığı sağlayacak bir pencerenin yanına kurun☀️

Dikkatiniz kolayca dağılıyorsa, Çalışma Alanınızı mutfaktan, oturma odasından veya trafiğin yoğun olduğu bir caddeye bakan pencereden uzak tutun.

Elinizdekilerle iş yapın. Boş bir odanız yoksa, odanızın bir köşesine bir çalışma koltuğu ve masası kurun

Uzun dönem oturduktan sonra rahatsızlık hissediyorsanız, ev ofisiniz için ergonomik mobilyalar (ergonomik klavyeler dahil) edinin.

Sık sık değişiklik yapmanız gerekiyorsa, ayakta durulan bir masa tercih edin

2. Çalışma alanınızı optimize edin

Zaten belirlenmiş bir Çalışma Alanınız var. Harika! Peki bu alan gerçekten size uygun mu? İşe ve verimliliğe elverişli bir Çalışma Alanı oluşturmak çok önemlidir. Bunu yapmanın ilk yolu, alanı temiz ve düzenli tutmaktır. Ayrıca, alanı daha da optimize etmek için aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

Oksijen üretimini artıran hava filtreleyici bitkilerle alana biraz yeşillik katın🪴

Düzenli olarak su içmeyi unutmamak için yanınızda büyük bir şişe su bulundurun

Favorilerinizle ortamınızı canlandırın. Bir sanat eseri, bir parça boya veya size enerji veren herhangi bir şey ekleyin

Gerekirse bir müzik çalar ve silinebilir pano bulundurun

Özel bir ofisimin olması bana yardımcı oluyor 🙂 Oturma odalarında sadece bir masa bulunan bazı arkadaşlarım var ve verimlilikten şikayet ediyorlar! Spotify'daki Brain Food çalma listesine bir göz atmam gerekecek!

3. Bir rutin oluşturun

Evden çalışmanın önemli bir avantajı, çalışma saatlerinizi kendiniz ayarlayabilme ve istediğiniz zaman iş yapabilme esnekliğidir. Ancak, tutarlı bir rutin oluşturamazsanız bu avantaj hızla zorlu bir duruma dönüşebilir. İyi bir rutin, gününüzün verimliliğini artırmak için anahtardır.

Çalışma saatlerinizi ayarlayın ve bir iş programı uygulaması kullanarak günlük programınızı oluşturun. Bir programa sahip olmak size öngörülebilirlik sağlarken, gününüzün iyi yapılandırılmış olmasını da garanti eder.

ClickUp'ı kullanarak günlük programınızı oluşturun ve planlanmamış görevleri takviminize hızla ekleyin

İş gününüzün başlangıcını belirleyen bir sabah ritüeli ile başlayın. Bu, kahve yapmak veya hatta kısa bir yürüyüş olabilir. Günü bitirirken, başardığınız her şeyi gözden geçirin ve ertesi günün planını yapın.

Ve son olarak, uykunuzu tam olarak almayı unutmayın. Dinlenmiş bir beyin, odaklanmanıza ve daha mutlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

4. Düzenli aralar verin

Evden çalışmak, zamanınızın çoğunu masanızda oturarak iş yapmakla geçirdiğiniz anlamına gelir. Ancak, bütün gün oturmak vücudunuz ve verimliliğiniz için çok zararlıdır.

Bu nedenle düzenli aralar vermek çok önemlidir. Vücudunuzu esnetin, biraz yoga yapın, yürüyün, gözlerinizi dinlendirin, bitkilerinizi sulayın ve işten uzaklaşın. 10 dakikalık bir ara bile zihninizi canlandırmanıza olanak tanır. Gerekirse enerjinizi artırmak için gün içinde kısa bir şekerleme de yapabilirsiniz.

Fiziksel aktivite, tükenmişliği önleyen, odaklanmanızı artıran ve verimlilik açısından harikalar yaratan en iyi evden çalışma ipuçlarından biridir. Bu nedenle, düzenli araları programınızın kalıcı bir parçası haline getirin. Hatırlatıcılara ihtiyacınız varsa, bir uzaktan çalışma aracını kullanarak sık sık ara vermek için hatırlatıcılar ayarlayın.

5. Bir verimlilik aracı kullanın

ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemenizi ve bekleyen işlerinizi tek bakışta görünümde görünür hale getirin

Evden çalışma ipuçlarının en iyilerinden biri, iş gününüzü düzenlemek ve yönetmek için bir evden çalışma aracı kullanmaktır. Düzenleme uygulamalarını, iletişim hizmetlerini, görev yönetim sistemlerini ve verimlilik şablonlarını kullanın.

Birçok uzaktan işbirliği aracı, takımların bağımsız çalışmasına ve aynı zamanda birbirleriyle iyi bağlantı halinde kalmasına olanak tanır. Ancak, farklı amaçlar için farklı uygulamalar kullanmak yorucu geliyorsa, ClickUp gibi hepsi bir arada bir verimlilik aracını kullanmayı düşünün. Uzaktan çalışan takımlar için ClickUp'ı kullanarak evden çalışma deneyiminizi nasıl dönüştürebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

ClickUp Brain ile daha hızlı yazın, hızlı özetler alın ve sorularınızın yanıtlarını bulun

Docs ile sorunsuz çalışın: ClickUp'taki tüm belgelerinizin ve diğer çalışmalarınızın merkezi olan ClickUp'taki tüm belgelerinizin ve diğer çalışmalarınızın merkezi olan ClickUp Docs ile proje belgeleri oluşturun, düzenleyin ve paylaşın. Sayfalar ve alt sayfalar ekleyin, bunları istediğiniz gibi biçimlendirin ve stil verin, erişimi kontrol etmek için izinler belirleyin ve işbirlikçileri ekleyin. Sık kullandığınız belgeleri şablonlara dönüştürebilirsiniz. Dosyalar ekleyin ve belgelerinizi ş Akışlarına bağlayın

AI'nın gücünden yararlanın: ClickUp Brain , en gelişmiş AI asistanıdır. ClickUp'ın herhangi bir yerinde işinizle ilgili sorular sorun, görevleri ve ilerleme güncellemelerini otomasyonla otomatikleştirin, çeşitli içerikleri hızla oluşturun ve daha fazlasını yapın

Toplu beyin fırtınası yapın: ClickUp Beyaz Tahtaları ve Zihin Haritalarını kullanarak takımınızla uzaktan işbirliği yapın ve yeni fikirler üretin. Bu, konumdan bağımsız olarak herkesin fikir üretme sürecine dahil olmasını sağlar

Aynı sayfada kalın: Uzaktan çalışma, uyumsuzluk anlamına gelmek zorunda değildir. Takımlar, Uzaktan çalışma, uyumsuzluk anlamına gelmek zorunda değildir. Takımlar, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takım ve bireysel hedefleri belirler, izler ve hesap verebilirlik sağlar. Takım liderleri, Uzaktan Çalışma Planı Şablonu'nu kullanarak her yerden uzaktan çalışanların proje ilerlemesini izleyebilir, beklentileri ve rolleri belirleyebilir.

Bu şablonu indir Uzaktan Çalışma Planı Şablonunu kullanarak çalışanlarınız için kapsamlı bir geçiş planı oluşturun

Düzenli olun: ClickUp Görevler ile tüm işlerinizi akıcı bir şekilde yönetin; hedeflerinizden, belgelerinizden ve yorumlarınızdan görevler ve alt görevler oluşturun ve bunları çeşitli özelleştirilebilir görünümler kullanarak izleyin

İlerlemeyi görselleştirin : Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir : Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir ClickUp gösterge panelleri ile hem kendinizin hem de takımınızın ilerlemesini takip edin ve bekleyen görevleri gözden geçirin — hepsi tek bir bakışta.

Bağlam değiştirmeyi azaltın : ClickUp'ı Zoom, Slack, Google Takvim, Google Drive, Dropbox ve Loom dahil 1000'den fazla uygulama ile entegre edin, böylece ekranlar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmazsınız ClickUp'ı Zoom, Slack, Google Takvim, Google Drive, Dropbox ve Loom dahil 1000'den fazla uygulama ile entegre edin, böylece ekranlar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmazsınız

Zamandan tasarruf edin: Hızlı bir başlangıç yapmak için hazır verimlilik ve Hızlı bir başlangıç yapmak için hazır verimlilik ve proje yönetimi şablonlarından oluşan geniş bir kütüphaneye erişin

6. Odaklanma zamanınızı ayırın

Zaman ayırma, favori evden çalışma ipuçlarından biridir. Araştırmalar, belirli bir göreve tüm dikkatinizi vermenin en iyi sonuçları sağladığını kanıtlamıştır. Bu nedenle, enerji ve konsantrasyon gerektiren işlere odaklanmak için takviminizde zaman ayırın. Bunu, molalar gibi programınızın kalıcı bir parçası haline getirin.

Belirli bir göreve kesintisiz zaman ayırdığınızda çok daha fazlasını başarabilirsiniz. Bu nedenle, mesajlar dahil hiçbir şeyin sizi rahatsız etmemesini sağlayın. Zamanınızı daha iyi planlamak için ClickUp’ın Zaman Planlama Şablonunu kullanın.

Bu şablonu indir Zaman Bloklama Şablonu ile geçmiş, mevcut ve gelecekteki faaliyetlerinizi takip edin

Bu şablon, toplantılarınızı izlemenizi, odaklanma zamanınızı ayırmanızı, görevler arasındaki bağımlılıkları anlamanızı ve aşırı planlamayı önlemenizi sağlar. Ayrıca, bu şablonu kullanarak dinlenmek ve enerji toplamak için zaman ayırabilirsiniz.

7. İş-yaşam dengesini sağlayın

Çalışma Alanı eviniz olduğunda iş-yaşam dengesini sağlamak zor olabilir. Ancak, bazı kurallar ve sınırlar belirlemek çok önemlidir. Yapılacaklar şunlardır:

Sabit iş saatleri belirleyin, örneğin sabah 9'dan akşam 5'e veya sabah 10'dan akşam 6'ya kadar. İş gününüz bittiğinde çalışmayı bırakın

ClickUp'taki Takvim Görünümü 'nü kullanarak günlük programınızı oluşturun ve Hatırlatıcılar ile tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlayın

İş saatlerinizi ailenize bildirin ve bu dönem boyunca sizi rahatsız etmemelerini rica edin

Sizinle birlikte yaşayan çocuklarınız varsa, işinizi onların programlarına göre planlamayı deneyin

Sohbet edemeyeceğiniz zamanlarda takım üyelerinizle iletişim kurun. Bunu yapmanın en basit yolu, takım iletişim aracında durumunuzu "meşgul" olarak ayarlamak veya o süre boyunca bildirimleri kapatmaktır.

Boş zamanlarınızda da bu sınırları koruyun. Gerçekten acil bir durum olmadıkça, çalışma saatleri dışında işle ilgili bildirimlere veya mesajlara cevap vermeyin.

Esnek olun. Bir rutin oluşturmak çok önemli olsa da, gerektiğinde bunu değiştirebilecek kadar esnek olun.

💡 Öne Çıkanlar: Sosyal Pazarlama Direktörümüz Chris Cunningham, iş-yaşam dengesi konusunda ilginç bir bakış açısı sunuyor

8. Başarı için giyin

Evden iş yapmanın en iyi yanlarından biri, pijamalarınızla iş yapmanıza izin vermesidir. Ancak, bunun aynı zamanda verimliliğiniz için en kötü şey olduğunu söylesek ne dersiniz?

Pijamalarınızla, yatağınızdan veya kanepenizden iş yapmak kesinlikle yasaktır. Bunun nedeni, beyninizin bu şeyleri dinlenme ve uyku ile ilişkilendirmesidir. Bu nedenle, planlanmış sanal toplantınız olmasa bile başarı için giyin.

Bunu rutininizin bir parçası haline getirin. İş kıyafetlerinizi giymek ve sabah ritüelinizi tamamlamak, iş gününüzün başladığının bir işareti olur. İş gününün sonunda ise rahat pijamalarınızı giyip dinlenin.

Bu, işten zihinsel olarak kopmanıza da yardımcı olur. Yine, bu her gün iş kıyafeti giymeniz gerektiği anlamına gelmez. Gerektiğini hissettiğinizde kendinize bir mola verin.

9. Sağlıklı beslenin

Uzaktan iş, genellikle öğle yemeğini atlamanıza neden olur; çünkü ofisteki arkadaşlarınız öğle vakti geldiğini hatırlatmaz ya da gün boyunca iş yaparken sağlıksız atıştırmalıklar yersiniz.

Bunun yerine, kendinizi yeniden toparlamak ve işten biraz uzaklaşmak için öğle molası planlayın. Enerjinizi yüksek tutacak sağlıklı yemekler yiyin. Rastgele gelen açlık hissi için sağlıklı atıştırmalıklar (meyve, kuruyemiş, humus, Yunan yoğurdu vb.) elinizin altında bulundurun. Ve bol su içmeyi unutmayın. 🥤

Google Takvim – ClickUp entegrasyonunu kullanarak öğle yemeği saatlerini ayırın ve bunun iş programınızı etkilememesini sağlayın

10. Bir B planı yapın

Evden verimli bir şekilde iş yapmak, teknolojiye güvenmeyi gerektirir. Ne yazık ki, ani kesintiler, WiFi sorunları vb. nedeniyle teknoloji ve araçlar güvenilir olmayabilir. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak bu durumla karşılaştığınızda için bir B planı hazırlayın.

İşte bu yedekleme planına dahil edebileceğiniz olası adımlar:

Olası her senaryoda yapılacaklar konusunda bir plan hazırlayın

Elektrik kesintisi bekleniyorsa, teknolojileriniz ve internet bağlantınız için acil durum yedekleme planı hazırlayın

WiFi sorunlarına karşı bir mobil veri planı edinin

Her zamanki cihazınıza bir şey olması ihtimaline karşı yedekleme amacıyla bir bilgisayar veya tablet hazır bulundurun

Çevrimiçi hizmetleri ve araçları kullanarak verilerinizi yedekleyin ve kesinti durumunda belgelerinizi veya dosyalarınızı kaybetmemek için önlem alın

Herhangi bir nedenle evden iş yapamamanız durumunda, iş yapabileceğiniz birkaç ortak çalışma alanı veya kafe belirleyin.

11. Ara sıra çalışma alanınızı değiştirin

Monotonluğu kırmak için zaman zaman çalışma alanınızı değiştirin. Yakındaki bir kafeye gidin, bir ortak çalışma alanı bulun veya kütüphaneyi ziyaret edin. Arkadaşınızla birlikte veya bir parkta da çalışabilirsiniz. Seçim sizin!

İş ortamınızı değiştirmek, yaratıcılığınız ve odaklanma yeteneğiniz üzerinde mucizeler yaratır. Ayrıca ruh halinizi iyileştirir ve aileniz dışındaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

12. İş arkadaşlarınızla bağlantı kurun

ClickUp ile bulunduğunuz konumdan bağımsız olarak toplantılar düzenleyin ve verimli bir şekilde işbirliği yapın

Evden çalışmak, iş arkadaşlarınızla etkileşiminizi sınırlar ve genellikle izolasyon ve yalnızlığa yol açar. Bu nedenle, iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla bağlantıda kalmak çok önemlidir. Günümüzde birçok şirket, uzaktan çalışanlarını mutlu ve motive tutmak için bunu teşvik etmektedir.

Takviminizde takımınızla kişisel etkileşimler için biraz zaman ayırın. Çevrimiçi takım oluşturma etkinliklerine katılın ve sanal kahve molaları verin. Diğerleriyle bağlantı kurmak için hikayeler, deneyimler, kişisel anekdotlar ve rastgele şeyler paylaşın. ClickUp gibi sanal işbirliği araçlarını kullanarak iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilirsiniz.

Video toplantısı yoluyla takımınızla bir araya gelin ( ClickUp'tan Zoom toplantıları başlatabilirsiniz ), kahve molası verin, eğlenceli oyunlar oynayın ve ClickUp Sohbet'i kullanarak mesajlar gönderin.

Ayrıca belgeler, dosyalar ve görevlerde yorumlar ve @ bahsetmeleriyle asenkron iletişim kurabilirsiniz.

13. Ertelemeyi ve dikkat dağınıklığını önleyin

ClickUp belgeleri üzerindeki Odak Modu, bir seferde bir görevin belirli bir kısmına konsantre olmanıza yardımcı olur ve verimliliğinizi korur

Evinizin rahatlığında, özellikle de dikkatinizi dağıtan pek çok şey olduğu için, işleri ertelemek inanılmaz derecede kolay hale gelir. İşte dikkatinizin dağılmasını önlemek için yapılacak bazı şeyler:

Üstesinden gelinmesi zor görünen görevleri küçük, yönetilebilir parçalara bölün

Televizyon ve sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin. Metinlere dakikalar içinde cevap verme alışkanlığınız varsa, telefonunuzun odak modunu açın

ClickUp'ta Docs'ta iş yaparken dikkatinizin dağılmasını önlemek için Odaklanma modunu da kullanabilirsiniz

Çalışma saatlerinizi aile üyelerinize veya ev arkadaşlarınıza bildirin

Arka plan gürültüsünü bastırmak için müzik kullanın

Müzik dinlemek size göre değilse, odaklanmak için gürültü önleyici kulaklık kullanın

E-posta mesajlarınızı ve metin mesajlarınızı kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlayın

Forest veya BlockSite gibi uygulamaları kullanarak dikkatinizi dağıtan web sitelerinden uzak durun

14. Verimli bir haftanın ardından kendinizi ödüllendirin

İnsanlar takdir ve pekiştirmeyle gelişir. Bu nedenle, başarı ve verimlilik açısından başarılı bir haftanın ardından kendinizi sevdiğiniz bir şeyle ödüllendirin. Favori yerinize gidin, arkadaşlarınızla bir araya gelin veya hoşunuza giden ne varsa onu yapın.

Bu, önümüzdeki hafta sıkı işiniz için sizi güçlendirecek ve motive edecek. Ayrıca enerjinizi yenilemenize ve sosyal etkileşiminizi artırmanıza da yardımcı olacaktır.

İşte evden çalışma ipuçlarının özet listesi:

Kendinize özel bir çalışma alanı oluşturun

Verimlilik için optimize edin

Tutarlı bir rutin oluşturun

Enerjinizi yenilemek için molalar verin

Kendinizi daha iyi organize etmek için araçları kullanın

Zaman bloklama yardımcı olur

İş ve özel hayatınız arasında sınırlar oluşturun

Giyin

İyi beslenin ve bol su için

Teknik aksaklıklar için bir yedekleme planınız olsun

Farklı iş ayarlarını deneyin

İş arkadaşlarınızla bağlantı kurun

Dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin

Kendinizi ödüllendirin ve motive edin

Uzaktan Çalışma Dünyasında Verimliliğe Giden Yolunuz

Evden çalışma, dünya çapında giderek güçlenen bir trend gibi görünüyor. Çalışanlar, zaman ve para tasarrufu, daha iyi iş-yaşam dengesi ve daha fazlası dahil olmak üzere bu çalışmanın birçok avantajını seviyor. Bu çalışmanın kendine özgü zorlukları da var, ancak bunlar akıllıca aşılabilir.

Bu makalede ele alınan evden çalışma ipuçları, iş gününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı olacaktır. Bir Çalışma Alanı belirlemek, bir rutin oluşturmak, sağlığınıza odaklanmak, sınırlar koymak ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmak, evden çalışmayı daha eğlenceli ve verimli hale getirebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sizin en iyi uzaktan iş ipucunuz nedir?

Düzenli aralar vermek, uzaktan işin en iyi püf noktalarından biridir. Bu, beyninize dinlenip yenilenmesi için zaman tanır. Bu süreyi vücudunuzu hareket ettirmek ve pozisyonunuzu değiştirmek için de kullanabilirsiniz.

Evden iş yaparken zamanımı nasıl geçirebilirim?

Evden çalışırken bir program hazırlamak en iyisidir. Bir program, gününüzü yapılandırmanıza yardımcı olur, öngörülebilirlik sağlar ve önemli görevleri ve işleri kaçırmanızı önler.

Evden iş yapmayı nasıl keyifli hale getirebilirim?

Vücudunuza özen göstererek, güneş ışığı alarak ve Çalışma Alanınıza bitkiler ve eğlenceli dekorlar ekleyerek evden iş deneyiminizi keyifli hale getirin. Ayrıca, bir "iş zamanı" çalma listesi oluşturabilir ve yürüyüşe çıkmak gibi sevdiğiniz aktiviteler için zaman ayırabilirsiniz.