Kodlama Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi 10 Notepad++ Alternatifi

Marangoz ya da nükleer mühendis olun, işinizi doğru bir şekilde yapmak için doğru araçlara sahip olmak bir ön koşuldur. Ve eğer bir kodlayıcıysanız, kod düzenleyiciden daha önemli bir araç yoktur — kaliteli bir düzenleyici size saatlerce sürecek manuel işlerden kurtarabilir ve insan hatalarını en aza indirebilir.
Notepad++, kod düzenleyiciler hakkında konuşurken sıkça karşımıza çıkan bir isimdir ve haklı olarak öyledir. Hafif tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile en popüler araçlardan biridir. Ancak, çok yönlü yeteneklerine rağmen, Notepad++ mükemmel değildir ve bazı kodlayıcılar daha fazla özelleştirilebilirlik, gelişmiş özellikler veya entegrasyon fırsatları için başka yerlere bakmak isteyecektir.
Aramanızda size avantaj sağlamak için 10 harika Notepad++ alternatifi sunacağız. Anahtar özelliklerini, eksikliklerini ve fiyat seçeneklerini tartışarak bir sonraki metin düzenleyicinizi güvenle seçmenize yardımcı olacağız! ?
Notepad++ alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Kaynak kodu düzenleyiciler, mütevazı başlangıçlarından çok daha fazlasını sunacak şekilde gelişti ve hata ayıklama, dosya yönetimi ve hatta oyun gibi özellikler de dahil olmak üzere temel kod düzenleme özelliklerinin ötesine geçti. Ancak, herhangi bir metin düzenleyicinin Notepad++'a saygın bir alternatif olabilmesi için gereksiz özelliklere sahip olması gerekmez. Aşağıdaki kategorilerde üstünlüğünü görün:
- Sözdizimi vurgulaması ve renklendirme: Kod düzenleme, düz metin düzenlemeden farklıdır. Üzerinde çalıştığınız şey, herhangi bir öğeyi karıştırırsanız çalışmayacaktır. Bu nedenle Notepad++ alternatifiniz, çeşitli kod öğelerini hızlı bir şekilde tanımlamak için sözdizimi renklendirme ve vurgulama özelliklerini içermelidir
- Kod otomatik tamamlama: Notepad++ dahil tüm modern kaynak kod düzenleyiciler, kodlamayı kolaylaştırmak için otomatik tamamlama önerileri sunar
- Hafif tasarım: Bir metin düzenleyici hafif olmalıdır; önemli miktarda işlem gücü ve kaynak tüketmemelidir
- Çapraz platform işlevselliği: Farklı işletim sistemlerinde (ör. Windows, iOS, Linux) çalışan birden fazla cihazınız olabilir ve kod düzenleyiciniz tümünde çalışmanıza izin vermelidir
- Genişletilebilirlik: Metin düzenleyicinizin işlevselliği, üçüncü taraf eklentiler ve uzantılarla genişletilebilmelidir
2024 ve Sonrası İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Notepad++ Alternatifi
Notepad++'ın en iyi 10 alternatifini derlemek için düzinelerce metin düzenleyiciyi yukarıdaki kriterlere göre analiz ettik. Tüm kutuları işaretleyen programı bulmanıza yardımcı olmak için bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyelim. ✅
1. Sublime Text
Sublime Text, birçok benzersiz özelliğe sahip en popüler Notepad++ alternatiflerinden biridir. Örneğin, GoTo Anything fonksiyonu, kaynak kodun, dosyanın veya sekmenin herhangi bir satırına hızlıca atlamanıza olanak tanır. Ayrıca, çoklu imleç düzenleme sayesinde, aynı değişiklikleri birden fazla kod satırında aynı anda yapabilirsiniz. ?
Komutları bulmak ve çalıştırmak da, yazdıkça uyarlanabilir eşleştirme yoluyla komut önerileri sunan Komut Paleti sayesinde çok kolaydır.
Sublime Text'in en son sürümü, bölünmüş sekme görünümünde birden fazla dosyayı yan yana düzenleme özelliğini getirdi. Otomatik tamamlama işlevi de, yalnızca dosyanın programlama diline değil, aynı zamanda düzenlediğiniz koda da dayalı olarak daha alakalı, bağlamı algılayan öneriler sunmak için geliştirildi.
Sublime Text'in en iyi özellikleri
- Çoklu imleç düzenleme
- Bağlam duyarlı kod otomatik tamamlama
- Komut paleti
- Sözdizimi vurgulaması
- Temalar, anahtar bağlamaları vb. ile son derece özelleştirilebilir.
Sublime Text sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, ücretli yazılım sürümünü satın almak için pop-up'lar göstermeye devam ediyor
- Birden fazla dosyada arama yapmak kolay değildir
Sublime Text fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lisans: 99 $
Sublime Text puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
2. GNU Emacs
GNU Emacs sıradan bir kod düzenleyici değildir; aynı zamanda bir hata ayıklayıcı, dosya yöneticisi, proje planlayıcı ve IRC müşterisi, hepsi bir arada. Bu nedenle bazı programcılar onu metin düzenleyici değil, işletim sistemi olarak adlandırır. ?
Kod düzenleme işlevselliği, yeni kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için yerleşik belgelere ve metin ve kod düzenleme için ayrı modlara sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların çeşitli görevleri otomatikleştirmek veya işlevselliğini değiştirmek için komut dosyaları yazmasına olanak tanıyan Emacs Lisp yorumlayıcısı sayesinde son derece özelleştirilebilir.
GNU Emacs, GNU Debugger ile entegre olarak entegre bir geliştirme ortamı (IDE) görevi görür ve kod otomatik tamamlama, sözdizimi vurgulaması ve dosya karşılaştırma gibi özellikler sunar.
GNU Emacs'ın en iyi özellikleri
- Yeni başlayanlar için yerleşik belgeler
- Emacs Lisp tabanlı özelleştirme özelliği
- Yerleşik proje planlayıcı
- Metin ve kod düzenleme için ayrı modlar
- Çapraz platform desteği
GNU Emacs sınırlamaları
- Özellikle GUI tabanlı düzenleyicileri kullanan kullanıcılar için öğrenme eğrisi diktir
- Belgeleme yeterince kapsamlı değil
GNU Emacs fiyatlandırması
- Ücretsiz
GNU Emacs puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- TrustRadius: 8,0/10 (10+ yorum)
3. Visual Studio Code
Visual Studio Code veya VS Code, listemizdeki en gelişmiş metin düzenleyici ve Notepad++ alternatifidir. IntelliSense işlevselliği, değişkenlere, fonksiyonlara, yöntemlere ve içe aktarılan modüllere dayalı kod önererek kod otomatik tamamlama kavramını bir adım daha ileriye taşır.
İkinci önemli özelliği, düzenleyici içinde sürüm kontrolü sağlayan yerleşik Git entegrasyonudur. Ayrıca, komut satırı araçlarını ve komut dosyalarını çalıştırmak için entegre bir terminal de içerir.
Son olarak, Visual Studio Marketplace'te bulunan düzinelerce uzantıyla VS Code'un işlevselliğini genişletebilirsiniz (çeşitli programlama dilleri için destek ekleme dahil). Uzantılar ayrı işlemler olarak çalışır, böylece düzenleyici yavaşlamaz.
Visual Studio Code'un en iyi özellikleri
- IntelliSense otomatik tamamlama özelliği
- Komut önerileri için komut paleti
- Git entegrasyonları
- Terminal entegrasyonları
- Düzinelerce uzantı
Visual Studio Code sınırlamaları
- Çok fazla RAM tüketebilir
- İlk kurulum biraz zor olabilir
Visual Studio Code fiyatlandırması
- Ücretsiz
Visual Studio Code puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
4. Apache NetBeans
Apache NetBeans öncelikle Java geliştirmeye odaklanmakla birlikte, diğer dilleri desteklemek için genişletilebilmesi nedeniyle listemizde yer almaktadır.
Sözdizimi vurgulaması, hata ayıklama ve kod tamamlama gibi modern bir düzenleyicinin tüm standart özelliklerinin yanı sıra, Swing GUI Builder, kullanıcıların Java uygulamaları için zahmetsizce bir grafik kullanıcı arayüzü oluşturmasına olanak tanır.
Bu metin düzenleyici, kolay sürüm kontrolü için Git entegrasyonuyla birlikte gelir. Apache Maven ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak, Java uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilen sağlam proje yönetimi yetenekleri sunar.
Apache NetBeans'in en iyi özellikleri
- Java odaklı geliştirme özellikleri
- Swing GUI oluşturucu
- Uzantılar aracılığıyla diğer diller için destek
- Git entegrasyonları
- Proje yönetimi için Apache Maven entegrasyonu
Apache NetBeans sınırlamaları
- Bazen aniden çökebilir
- Arayüz biraz eski moda gelebilir
Apache NetBeans fiyatlandırması
- Ücretsiz
Apache NetBeans puanları ve yorumları
- TrustRadius: 7,8/10 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)
5. UltraEdit
UltraEdit'in işlevselliği, bir metin düzenleyicinin kapsamını o kadar aşıyor ki, adını kolaylıkla UltraEverything olarak değiştirebilir. ?
Bu araç, kod otomatik tamamlama, çoklu imleç düzenleme, sözdizimi vurgulama ve hata ayıklama gibi diğer entegre geliştirme ortamı özellikleri gibi modern bir düzenleyiciden bekleyebileceğiniz tüm özellikleri sunar. Yine de, anahtar satış noktası, yavaşlamadan büyük dosyaları ne kadar iyi işlediği olmalıdır.
Ayrıca, düzenlemediğiniz programlama kodlarının bölümlerini daraltmanıza olanak tanıyan kod katlama özelliğine de sahiptir. Üstelik, güçlü arama ve değiştirme fonksiyonu, büyük bir proje üzerinde çalışırken herhangi bir dosyada bir kod satırını hızlıca bulmanıza yardımcı olur.
UltraEdit'in en iyi özellikleri
- Entegre FTP/SFTP müşterisi
- Kod katlama
- Makro desteği
- Özel temalar, menüler ve düzenler
- Yerel onaltılık düzenleyici
UltraEdit sınırlamaları
- Küçük kodlama görevleri için fazla olabilir
- Düzenleyiciyi ilk kez kullanıyorsanız, gezinme biraz zor olabilir
UltraEdit fiyatlandırması
- Abonelik: 79,95 $/yıl
- Tüm Erişime Abonelik: 99,95 $/yıl
- Sonsuz: 149,95 $
- Tüm Erişime Sürekli Erişim: 249,95 $
UltraEdit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
6. Vim
Vim, uzun yıllardır Unix tabanlı sistemlerin standart düzenleyicisi olan Vi metin düzenleyicisinin halefidir. Metin görüntüleme, düzenleme ve gezinme için farklı modlar sunan benzersiz bir Modal düzenleme işlevselliği ile birlikte gelir. Çeşitli modlar arasında hızlıca geçiş yapmayı öğrendikten sonra, neredeyse her şeyin yalnızca klavye yardımıyla yapılabildiğinden kodlama verimliliğinizi önemli ölçüde artıracaksınız. ⌨️
Metin düzenleyici, aynı anda birden fazla dosyayı düzenlemek için kullanışlı olabilecek bölünmüş pencereleri de destekler. Vimscript adlı bir komut dosyası dili vardır. Otomasyon için özel komut dosyaları, komutlar ve fonksiyonlar oluşturmak için kullanın.
Vim'in en iyi özellikleri
- Sözdizimi vurgulaması
- Modal pencere düzenleme
- Komut dosyası desteği
- Birden fazla dosyanın bölünmüş pencerede düzenlenmesi
Vim sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir
- Çoğu düzenleyicide sunulan modern Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) yerine Komut Satırı Arayüzü (CLI)
Vim fiyatlandırması
- Ücretsiz
Vim puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (260+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (5'ten az yorum)
7. Brackets
Brackets, ön uç web geliştirmeyi özellikle kolaylaştıran benzersiz özelliklere sahip sofistike bir metin düzenleyicidir. Kodlanmış dosyaların canlı önizlemesini görmek için web tarayıcınızla entegre olur. Ayrıca Less ve Sass gibi ön işlemci dillerini de destekler. Her ikisini de anında derleyebilir, böylece sonuçta ortaya çıkan CSS'nin canlı önizlemesini hızlıca kontrol edebilirsiniz.
Severek kullanacağınız bir başka özellik ise platformun satır içi düzenleme işlevselliği! Bu işlev, CSS veya JS dosyalarını ayrı sekmelerde açmak yerine, herhangi bir HTML dosyasının CSS veya JS kodunu aynı düzenleyici penceresinde açmanıza olanak tanır. Bu sayede, sekmeler arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz.
Brackets'ın en iyi özellikleri
- Satır içi düzenleme
- Canlı önizleme için tarayıcı entegrasyonları
- Ön işlemci desteği
- Javascript için linting desteği
Brackets sınırlamaları
- Bazen kaynak yoğun olabilir
- Hata izleme ve hata ayıklama, hatalar için ipuçları göstermediği için zor olabilir
Brackets fiyatlandırması
- Ücretsiz
Brackets puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (250+ yorum)
- TrustRadius: 8,7/10 (30+ yorum)
8. Geany
Geany, 40'tan fazla doğal dilde, 50'den fazla programlama dili için yerleşik desteğe sahip, son derece hafif ancak gelişmiş bir metin düzenleyicidir. ?
Sözdizimi vurgulaması ve kod otomatik tamamlama gibi bir IDE'nin tüm ortak özelliklerini içerir. Kod katlama ile, üzerinde çalıştığınız işlere öncelik verebilir ve yalnızca düzenlemek istediğiniz koda odaklanabilirsiniz.
Hafif yapısına rağmen, kod dosyalarını yönetmenize yardımcı olacak yerel bir terminal ve bir dosya tarayıcı içerir. Terminal, düzenleyici içinde kabuk komutlarını ve komut dosyalarını çalıştırmaya yardımcı olurken, dosya yöneticisi kod dosyalarını taramanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
Geany'nin en iyi özellikleri
- 40'tan fazla doğal ve 50'den fazla programlama dilini destekler
- Kod katlama
- Temalar ve uzantılarla özelleştirilebilir
- Yerleşik terminal ve dosya tarayıcı
Geany sınırlamaları
- Diğer düzenleyicilere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Çok fazla uzantı ve eklenti yok
Geany fiyatlandırma
- Ücretsiz
Geany puanları ve yorumları
- Yorum yok
9. jEdit
Adı jQuery ve Java'yı çağrıştırsa da, jEdit 200'den fazla programlama dilini desteklemektedir. ?
Desteklenen tüm diller için sözdizimi renklendirme ve vurgulama ve düzenlemek istediğiniz koda odaklanmanıza yardımcı olacak kod katlama işlevselliği vardır. Üstelik, aynı dosya veya projenin birden fazla bölümünü aynı anda düzenlemek için bölünmüş görünüm özelliği de vardır.
jEdit, makroları ayarlamak ve sıkıcı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir yerleşik makro dili içerir.
jEdit'in en iyi özellikleri
- 200'den fazla programlama dili için yerleşik destek
- Kod katlama ve bölünmüş görünüm
- Makro desteği
- Yerel eklenti yöneticisi ve genişletilebilir mimari
- Java için mükemmel destek
jEdit sınırlamaları
- Komutları girmek için kullanılan erişim anahtarları kafa karıştırıcı olabilir
- Yapılandırma biraz karmaşık olabilir
jEdit fiyatlandırması
- Ücretsiz
jEdit puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (10+ yorum)
- Capterra: Yorum yok
10. TextPad
TextPad, listemizdeki çapraz platform desteği olmayan tek metin düzenleyicisidir. Yalnızca Windows için tasarlanmıştır, ancak bazı ilginç özellikleri sayesinde listemizde yer almayı hak etmiştir.
Örneğin, düzenleyicinin makro kaydetme fonksiyonu, yerleşik makro dilini kullanarak otomasyon komut dosyaları ve makrolar oluşturmanıza olanak tanır. Aynı zamanda, proje yönetimi özelliklerini kullanarak tüm kod dosyalarını hızlı bir şekilde bulmak ve düzenlemek için düzenleyebilirsiniz.
Öte yandan, dosya karşılaştırma özelliği, bir dosyada yapılan tüm değişiklikleri önceki sürümle karşılaştırarak bulmaya çalışırken kullanışlı olabilir.
TextPad'in en iyi özellikleri
- Makro kaydetme
- Proje yönetimi özellikleri
- Geri alma özelliği ile arama ve değiştirme fonksiyonu
- Dosya karşılaştırma
TextPad sınırlamaları
- Arayüzü, modern düzenleyicilere kıyasla biraz eski moda görünebilir
- Kaydedilen makrolar düzenlenemez veya kırpılamaz
TextPad fiyatlandırması
- Tek kullanıcı lisansı: 27
- 5 kullanıcı: 120
- 10 kullanıcı: 210
- 15 kullanıcı: 300
- 20 kullanıcı: 360
TextPad puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
Diğer Yazılım Geliştirme Araçları
Notepad++'a layık bir alternatif bulmak, web ve yazılım geliştirme projelerinizde etkili bir şekilde çalışmanın bir parçasıdır. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve proje teslim tarihlerine uymak için, görevleri, iş yüklerini, zaman çizelgelerini ve bütçeleri takip etmenizi sağlayan güvenilir bir proje yönetimi aracına da ihtiyacınız vardır . İşte burada ClickUp devreye girer. Yazılım takımlarına neler sunabileceğini görelim!
ClickUp
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ClickUp'ın geliştiricilere sunduğu hizmetlerin en önemli özelliği ClickUp AI'dır. Bu çok yetenekli AI yazma asistanı, yazılım projeleriniz için gerekli tüm içeriği oluşturmanıza olanak tanır. İhtiyacınızı basitçe açıklayın, AI saniyeler içinde inanılmaz proje özetleri, ürün gereksinimleri belgeleri, test planları ve çok daha fazlasını oluştursun.
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ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcıların tüm fonksiyonları anlamak için zamana ihtiyacı vardır
- Yerel kod düzenleme özellikleri yok
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
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