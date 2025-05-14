Kodlama Verimliliğinizi En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi 10 Notepad++ Alternatifi

Marangoz ya da nükleer mühendis olun, işinizi doğru bir şekilde yapmak için doğru araçlara sahip olmak bir ön koşuldur. Ve eğer bir kodlayıcıysanız, kod düzenleyiciden daha önemli bir araç yoktur — kaliteli bir düzenleyici size saatlerce sürecek manuel işlerden kurtarabilir ve insan hatalarını en aza indirebilir.

Notepad++, kod düzenleyiciler hakkında konuşurken sıkça karşımıza çıkan bir isimdir ve haklı olarak öyledir. Hafif tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile en popüler araçlardan biridir. Ancak, çok yönlü yeteneklerine rağmen, Notepad++ mükemmel değildir ve bazı kodlayıcılar daha fazla özelleştirilebilirlik, gelişmiş özellikler veya entegrasyon fırsatları için başka yerlere bakmak isteyecektir.

Aramanızda size avantaj sağlamak için 10 harika Notepad++ alternatifi sunacağız. Anahtar özelliklerini, eksikliklerini ve fiyat seçeneklerini tartışarak bir sonraki metin düzenleyicinizi güvenle seçmenize yardımcı olacağız! ?

Notepad++ alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Kaynak kodu düzenleyiciler, mütevazı başlangıçlarından çok daha fazlasını sunacak şekilde gelişti ve hata ayıklama, dosya yönetimi ve hatta oyun gibi özellikler de dahil olmak üzere temel kod düzenleme özelliklerinin ötesine geçti. Ancak, herhangi bir metin düzenleyicinin Notepad++'a saygın bir alternatif olabilmesi için gereksiz özelliklere sahip olması gerekmez. Aşağıdaki kategorilerde üstünlüğünü görün:

Sözdizimi vurgulaması ve renklendirme: Kod düzenleme, Kod düzenleme, düz metin düzenlemeden farklıdır. Üzerinde çalıştığınız şey, herhangi bir öğeyi karıştırırsanız çalışmayacaktır. Bu nedenle Notepad++ alternatifiniz, çeşitli kod öğelerini hızlı bir şekilde tanımlamak için sözdizimi renklendirme ve vurgulama özelliklerini içermelidir Kod otomatik tamamlama: Notepad++ dahil tüm modern kaynak Notepad++ dahil tüm modern kaynak kod düzenleyiciler , kodlamayı kolaylaştırmak için otomatik tamamlama önerileri sunar Hafif tasarım: Bir metin düzenleyici hafif olmalıdır; önemli miktarda işlem gücü ve kaynak tüketmemelidir Çapraz platform işlevselliği: Farklı işletim sistemlerinde (ör. Windows, iOS, Linux) çalışan birden fazla cihazınız olabilir ve kod düzenleyiciniz tümünde çalışmanıza izin vermelidir Genişletilebilirlik: Metin düzenleyicinizin işlevselliği, üçüncü taraf Metin düzenleyicinizin işlevselliği, üçüncü taraf eklentiler ve uzantılarla genişletilebilmelidir

2024 ve Sonrası İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Notepad++ Alternatifi

Notepad++'ın en iyi 10 alternatifini derlemek için düzinelerce metin düzenleyiciyi yukarıdaki kriterlere göre analiz ettik. Tüm kutuları işaretleyen programı bulmanıza yardımcı olmak için bunların artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyelim. ✅

1. Sublime Text

Sublime Text, birçok benzersiz özelliğe sahip en popüler Notepad++ alternatiflerinden biridir. Örneğin, GoTo Anything fonksiyonu, kaynak kodun, dosyanın veya sekmenin herhangi bir satırına hızlıca atlamanıza olanak tanır. Ayrıca, çoklu imleç düzenleme sayesinde, aynı değişiklikleri birden fazla kod satırında aynı anda yapabilirsiniz. ?

Komutları bulmak ve çalıştırmak da, yazdıkça uyarlanabilir eşleştirme yoluyla komut önerileri sunan Komut Paleti sayesinde çok kolaydır.

Sublime Text'in en son sürümü, bölünmüş sekme görünümünde birden fazla dosyayı yan yana düzenleme özelliğini getirdi. Otomatik tamamlama işlevi de, yalnızca dosyanın programlama diline değil, aynı zamanda düzenlediğiniz koda da dayalı olarak daha alakalı, bağlamı algılayan öneriler sunmak için geliştirildi.

Sublime Text'in en iyi özellikleri

Çoklu imleç düzenleme

Bağlam duyarlı kod otomatik tamamlama

Komut paleti

Sözdizimi vurgulaması

Temalar, anahtar bağlamaları vb. ile son derece özelleştirilebilir.

Sublime Text sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, ücretli yazılım sürümünü satın almak için pop-up'lar göstermeye devam ediyor

Birden fazla dosyada arama yapmak kolay değildir

Sublime Text fiyatlandırması

Ücretsiz

Lisans: 99 $

Sublime Text puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

2. GNU Emacs

GNU Emacs sıradan bir kod düzenleyici değildir; aynı zamanda bir hata ayıklayıcı, dosya yöneticisi, proje planlayıcı ve IRC müşterisi, hepsi bir arada. Bu nedenle bazı programcılar onu metin düzenleyici değil, işletim sistemi olarak adlandırır. ?

Kod düzenleme işlevselliği, yeni kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olmak için yerleşik belgelere ve metin ve kod düzenleme için ayrı modlara sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların çeşitli görevleri otomatikleştirmek veya işlevselliğini değiştirmek için komut dosyaları yazmasına olanak tanıyan Emacs Lisp yorumlayıcısı sayesinde son derece özelleştirilebilir.

GNU Emacs, GNU Debugger ile entegre olarak entegre bir geliştirme ortamı (IDE) görevi görür ve kod otomatik tamamlama, sözdizimi vurgulaması ve dosya karşılaştırma gibi özellikler sunar.

GNU Emacs'ın en iyi özellikleri

Yeni başlayanlar için yerleşik belgeler

Emacs Lisp tabanlı özelleştirme özelliği

Yerleşik proje planlayıcı

Metin ve kod düzenleme için ayrı modlar

Çapraz platform desteği

GNU Emacs sınırlamaları

Özellikle GUI tabanlı düzenleyicileri kullanan kullanıcılar için öğrenme eğrisi diktir

Belgeleme yeterince kapsamlı değil

GNU Emacs fiyatlandırması

Ücretsiz

GNU Emacs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

TrustRadius: 8,0/10 (10+ yorum)

3. Visual Studio Code

Visual Studio Code veya VS Code, listemizdeki en gelişmiş metin düzenleyici ve Notepad++ alternatifidir. IntelliSense işlevselliği, değişkenlere, fonksiyonlara, yöntemlere ve içe aktarılan modüllere dayalı kod önererek kod otomatik tamamlama kavramını bir adım daha ileriye taşır.

İkinci önemli özelliği, düzenleyici içinde sürüm kontrolü sağlayan yerleşik Git entegrasyonudur. Ayrıca, komut satırı araçlarını ve komut dosyalarını çalıştırmak için entegre bir terminal de içerir.

Son olarak, Visual Studio Marketplace'te bulunan düzinelerce uzantıyla VS Code'un işlevselliğini genişletebilirsiniz (çeşitli programlama dilleri için destek ekleme dahil). Uzantılar ayrı işlemler olarak çalışır, böylece düzenleyici yavaşlamaz.

Visual Studio Code'un en iyi özellikleri

IntelliSense otomatik tamamlama özelliği

Komut önerileri için komut paleti

Git entegrasyonları

Terminal entegrasyonları

Düzinelerce uzantı

Visual Studio Code sınırlamaları

Çok fazla RAM tüketebilir

İlk kurulum biraz zor olabilir

Visual Studio Code fiyatlandırması

Ücretsiz

Visual Studio Code puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

4. Apache NetBeans

Apache NetBeans öncelikle Java geliştirmeye odaklanmakla birlikte, diğer dilleri desteklemek için genişletilebilmesi nedeniyle listemizde yer almaktadır.

Sözdizimi vurgulaması, hata ayıklama ve kod tamamlama gibi modern bir düzenleyicinin tüm standart özelliklerinin yanı sıra, Swing GUI Builder, kullanıcıların Java uygulamaları için zahmetsizce bir grafik kullanıcı arayüzü oluşturmasına olanak tanır.

Bu metin düzenleyici, kolay sürüm kontrolü için Git entegrasyonuyla birlikte gelir. Apache Maven ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak, Java uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilen sağlam proje yönetimi yetenekleri sunar.

Apache NetBeans'in en iyi özellikleri

Java odaklı geliştirme özellikleri

Swing GUI oluşturucu

Uzantılar aracılığıyla diğer diller için destek

Git entegrasyonları

Proje yönetimi için Apache Maven entegrasyonu

Apache NetBeans sınırlamaları

Bazen aniden çökebilir

Arayüz biraz eski moda gelebilir

Apache NetBeans fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache NetBeans puanları ve yorumları

TrustRadius: 7,8/10 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (200+ yorum)

5. UltraEdit

UltraEdit'in işlevselliği, bir metin düzenleyicinin kapsamını o kadar aşıyor ki, adını kolaylıkla UltraEverything olarak değiştirebilir. ?

Bu araç, kod otomatik tamamlama, çoklu imleç düzenleme, sözdizimi vurgulama ve hata ayıklama gibi diğer entegre geliştirme ortamı özellikleri gibi modern bir düzenleyiciden bekleyebileceğiniz tüm özellikleri sunar. Yine de, anahtar satış noktası, yavaşlamadan büyük dosyaları ne kadar iyi işlediği olmalıdır.

Ayrıca, düzenlemediğiniz programlama kodlarının bölümlerini daraltmanıza olanak tanıyan kod katlama özelliğine de sahiptir. Üstelik, güçlü arama ve değiştirme fonksiyonu, büyük bir proje üzerinde çalışırken herhangi bir dosyada bir kod satırını hızlıca bulmanıza yardımcı olur.

UltraEdit'in en iyi özellikleri

Entegre FTP/SFTP müşterisi

Kod katlama

Makro desteği

Özel temalar, menüler ve düzenler

Yerel onaltılık düzenleyici

UltraEdit sınırlamaları

Küçük kodlama görevleri için fazla olabilir

Düzenleyiciyi ilk kez kullanıyorsanız, gezinme biraz zor olabilir

UltraEdit fiyatlandırması

Abonelik: 79,95 $/yıl

Tüm Erişime Abonelik: 99,95 $/yıl

Sonsuz: 149,95 $

Tüm Erişime Sürekli Erişim: 249,95 $

UltraEdit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

6. Vim

Vim, uzun yıllardır Unix tabanlı sistemlerin standart düzenleyicisi olan Vi metin düzenleyicisinin halefidir. Metin görüntüleme, düzenleme ve gezinme için farklı modlar sunan benzersiz bir Modal düzenleme işlevselliği ile birlikte gelir. Çeşitli modlar arasında hızlıca geçiş yapmayı öğrendikten sonra, neredeyse her şeyin yalnızca klavye yardımıyla yapılabildiğinden kodlama verimliliğinizi önemli ölçüde artıracaksınız. ⌨️

Metin düzenleyici, aynı anda birden fazla dosyayı düzenlemek için kullanışlı olabilecek bölünmüş pencereleri de destekler. Vimscript adlı bir komut dosyası dili vardır. Otomasyon için özel komut dosyaları, komutlar ve fonksiyonlar oluşturmak için kullanın.

Vim'in en iyi özellikleri

Sözdizimi vurgulaması

Modal pencere düzenleme

Komut dosyası desteği

Birden fazla dosyanın bölünmüş pencerede düzenlenmesi

Vim sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir

Çoğu düzenleyicide sunulan modern Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) yerine Komut Satırı Arayüzü (CLI)

Vim fiyatlandırması

Ücretsiz

Vim puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (5'ten az yorum)

7. Brackets

Brackets, ön uç web geliştirmeyi özellikle kolaylaştıran benzersiz özelliklere sahip sofistike bir metin düzenleyicidir. Kodlanmış dosyaların canlı önizlemesini görmek için web tarayıcınızla entegre olur. Ayrıca Less ve Sass gibi ön işlemci dillerini de destekler. Her ikisini de anında derleyebilir, böylece sonuçta ortaya çıkan CSS'nin canlı önizlemesini hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Severek kullanacağınız bir başka özellik ise platformun satır içi düzenleme işlevselliği! Bu işlev, CSS veya JS dosyalarını ayrı sekmelerde açmak yerine, herhangi bir HTML dosyasının CSS veya JS kodunu aynı düzenleyici penceresinde açmanıza olanak tanır. Bu sayede, sekmeler arasında geçiş yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf edersiniz.

Brackets'ın en iyi özellikleri

Satır içi düzenleme

Canlı önizleme için tarayıcı entegrasyonları

Ön işlemci desteği

Javascript için linting desteği

Brackets sınırlamaları

Bazen kaynak yoğun olabilir

Hata izleme ve hata ayıklama, hatalar için ipuçları göstermediği için zor olabilir

Brackets fiyatlandırması

Ücretsiz

Brackets puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (250+ yorum)

TrustRadius: 8,7/10 (30+ yorum)

8. Geany

Geany, 40'tan fazla doğal dilde, 50'den fazla programlama dili için yerleşik desteğe sahip, son derece hafif ancak gelişmiş bir metin düzenleyicidir. ?

Sözdizimi vurgulaması ve kod otomatik tamamlama gibi bir IDE'nin tüm ortak özelliklerini içerir. Kod katlama ile, üzerinde çalıştığınız işlere öncelik verebilir ve yalnızca düzenlemek istediğiniz koda odaklanabilirsiniz.

Hafif yapısına rağmen, kod dosyalarını yönetmenize yardımcı olacak yerel bir terminal ve bir dosya tarayıcı içerir. Terminal, düzenleyici içinde kabuk komutlarını ve komut dosyalarını çalıştırmaya yardımcı olurken, dosya yöneticisi kod dosyalarını taramanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Geany'nin en iyi özellikleri

40'tan fazla doğal ve 50'den fazla programlama dilini destekler

Kod katlama

Temalar ve uzantılarla özelleştirilebilir

Yerleşik terminal ve dosya tarayıcı

Geany sınırlamaları

Diğer düzenleyicilere kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Çok fazla uzantı ve eklenti yok

Geany fiyatlandırma

Ücretsiz

Geany puanları ve yorumları

Yorum yok

9. jEdit

Adı jQuery ve Java'yı çağrıştırsa da, jEdit 200'den fazla programlama dilini desteklemektedir. ?

Desteklenen tüm diller için sözdizimi renklendirme ve vurgulama ve düzenlemek istediğiniz koda odaklanmanıza yardımcı olacak kod katlama işlevselliği vardır. Üstelik, aynı dosya veya projenin birden fazla bölümünü aynı anda düzenlemek için bölünmüş görünüm özelliği de vardır.

jEdit, makroları ayarlamak ve sıkıcı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz kullanışlı bir yerleşik makro dili içerir.

jEdit'in en iyi özellikleri

200'den fazla programlama dili için yerleşik destek

Kod katlama ve bölünmüş görünüm

Makro desteği

Yerel eklenti yöneticisi ve genişletilebilir mimari

Java için mükemmel destek

jEdit sınırlamaları

Komutları girmek için kullanılan erişim anahtarları kafa karıştırıcı olabilir

Yapılandırma biraz karmaşık olabilir

jEdit fiyatlandırması

Ücretsiz

jEdit puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: Yorum yok

10. TextPad

TextPad, listemizdeki çapraz platform desteği olmayan tek metin düzenleyicisidir. Yalnızca Windows için tasarlanmıştır, ancak bazı ilginç özellikleri sayesinde listemizde yer almayı hak etmiştir.

Örneğin, düzenleyicinin makro kaydetme fonksiyonu, yerleşik makro dilini kullanarak otomasyon komut dosyaları ve makrolar oluşturmanıza olanak tanır. Aynı zamanda, proje yönetimi özelliklerini kullanarak tüm kod dosyalarını hızlı bir şekilde bulmak ve düzenlemek için düzenleyebilirsiniz.

Öte yandan, dosya karşılaştırma özelliği, bir dosyada yapılan tüm değişiklikleri önceki sürümle karşılaştırarak bulmaya çalışırken kullanışlı olabilir.

TextPad'in en iyi özellikleri

Makro kaydetme

Proje yönetimi özellikleri

Geri alma özelliği ile arama ve değiştirme fonksiyonu

Dosya karşılaştırma

TextPad sınırlamaları

Arayüzü, modern düzenleyicilere kıyasla biraz eski moda görünebilir

Kaydedilen makrolar düzenlenemez veya kırpılamaz

TextPad fiyatlandırması

Tek kullanıcı lisansı: 27

5 kullanıcı: 120

10 kullanıcı: 210

15 kullanıcı: 300

20 kullanıcı: 360

TextPad puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

Notepad++'a layık bir alternatif bulmak, web ve yazılım geliştirme projelerinizde etkili bir şekilde çalışmanın bir parçasıdır. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve proje teslim tarihlerine uymak için, görevleri, iş yüklerini, zaman çizelgelerini ve bütçeleri takip etmenizi sağlayan güvenilir bir proje yönetimi aracına da ihtiyacınız vardır . İşte burada ClickUp devreye girer. Yazılım takımlarına neler sunabileceğini görelim!

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların tüm fonksiyonları anlamak için zamana ihtiyacı vardır

Yerel kod düzenleme özellikleri yok

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

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