2025'in En İyi 10 Uygun Fiyatlı Küçük İşletme Veritabanı Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Müşteriler büyümeyi besler, ancak sürdürülebilir büyüme için onlara sadakat ve güven oluşturmanız gerekir. Bir ilişki kurmak zaman ve çaba gerektirir, müşterilerin verilerine ve tercihlerine erişmek de öyle.

Bu, özellikle küçük ve hızlı büyüyen işletmeler için geçerlidir. Müşteri verilerini yakalamak, sürdürülebilir ve karlı ilişkilerin temelidir. Ne kadar fazla bilgiye sahip olursanız, müşterileri dönüştürme olasılığınız o kadar artar.

Ancak, verileri kullanmak için bir sistem kurmazsanız, sayı ve özniteliklerin bulunduğu satır ve sütunların değeri çok azdır. Diğer bir deyişle, veriler sonunda kararları yönlendiren içgörüler oluşturmalıdır.

Bu tür sistemleri oluşturmak, ancak eğilimleri ve kalıpları depoladıktan, sıraladıktan ve analiz ettikten sonra anlam kazanır. En uygun yol, işletmeniz için küçük işletmelere özel olarak tasarlanmış bir veritabanı yazılımı edinmektir.

Veritabanı yazılımı, müşteri verilerini yakalar ve depolar, bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek büyümeyi destekler ve müşteri etkileşimlerini iyileştirir.

Piyasayı araştırdık ve 2025 yılında küçük işletmeler için en iyi veritabanı yazılımlarının bir listesini derledik. Her biri işlevsellik, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli özellikleri bir araya getiren benzersiz özelliklere sahiptir.

Listeyi inceleyin ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.

Küçük İşletmeler için Veritabanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi veritabanı yazılımı seçeneklerini incelemeden önce, veritabanı yönetimi stratejinizin verimliliğini etkileyen anahtar özellikleri anlayalım:

Ölçeklenebilirlik: Yazılım, işiniz büyüdükçe artan veri hacmini ve kullanıcı yükünü yavaşlatmadan işlemelidir Güçlü güvenlik: Veri şifreleme ve güvenli erişim denetimleri gibi gelişmiş güvenlik özellikleri, hassas iş ve müşteri bilgilerini korur Sezgisel tasarım: Yazılım, eğitim süresini en aza indirmek için basit ve kolay gezilebilir bir arayüze sahip olmalıdır Verimli müşteri desteği: Yazılım sorunlarının zamanında çözülmesi için güvenilir ve erişilebilir müşteri desteği, kesinti sürelerini azaltır Entegrasyon özellikleri: Mevcut iş araçlarınızla entegre olmalı, sorunsuz veri akışı ve süreç verimliliği sağlamalıdır Kapsamlı analitik: Analitik yoluyla elde edilen derin içgörüler, işinizin büyümesi için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur Hesap tablosu yazılımı ile uyumluluk: Bu özellik, sorunsuz veri işbirliği sağlar

küçük İşletmelerin Kullanabileceği En İyi 10 Uygun Fiyatlı Veritabanı Yazılımı

İşte bugün küçük işletmeler için mevcut en iyi 10 veritabanı yazılımı:

1. ClickUp

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Tablo Görünümü'nde görevleri düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin, tüm işleriniz hakkında daha hızlı içgörüler elde edin

ClickUp, küçük işletmelere özel dinamik veritabanı oluşturma çözümleri sunar. ClickUp'ın liste görünümünü kullanarak veritabanları oluşturun — Veri yönetiminde çok yönlülük için ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanın.

Tablo görünümü, bütçeleri ve envanterleri yönetmek için görsel veritabanları oluşturmanıza yardımcı olur. İşlerinizi paylaşmanın yanı sıra, kodlama yapmadan görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlamanıza olanak tanır.

ClickUp'ın CRM'si, farklı görünümler ve panolar kullanarak hesaplarınızı izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Tüm ilgili müşteri verilerinizi tek bir yerde görebilirsiniz.

Liste görünümünde ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

ClickUp şablonları, veritabanı oluşturmayı kolaylaştırarak verimlilik ve özelleştirme sağlar. Müşteri ilişkilerine stratejik bir yaklaşımı veritabanı sisteminize dahil etmek, müşteri katılımını daha da artıracaktır.

Kullanıcılar ayrıca ClickUp Çalışma Alanı'na ClickUp'ın Blog Veritabanı Şablonu'nu ekleyebilir ve blog yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir. Veri içe ve dışa aktarımını destekler, bu da onu kapsamlı veri kümelerini işlemek için ideal hale getirir.

ClickUp'taki veritabanı görünümlerinden blog görevlerinizi kolayca doldurun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın arayüzünü ve işlevselliğini özel iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın Tabloları kullanarak verileri toplu olarak düzenleyin Kişileri ve müşteri bilgilerini depolamak ve analiz etmek için bir sistem oluşturun ClickUp'ı kullanarak takım üyelerine görevler atayın, hesap verebilirliği artırın ve yönetimi kolaylaştırın ClickUp'ı 4.000'den fazla uygulama ile entegre ederek iş akışlarını sorunsuz bir şekilde kolaylaştırın Rapor oluşturma ve takım iletişimi dahil olmak üzere verimli proje yönetimi için ClickUp'ı kullanın

ClickUp sınırlamaları

Özelleştirmede yüksek esneklik, genellikle yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

Mevcut zaman takibi araçları, daha fazla etkinlik için daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Oracle Veritabanı

oracle Database aracılığıyla

Kurumsal kullanıma hazır Oracle Database, küçük işletmeler için veritabanı yazılımı olarak da kullanılabilir. Küçük işletmeler için öne çıkan özelliği, veri korumasını sağlayan gelişmiş güvenliktir.

Ayrıca Oracle, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sunarak küçük işletmelerin büyüdükçe verilerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Oracle'ın yetenekleri, veri depolama, yapılandırılmış verilerin işlenmesi ve değerli içgörülerin elde edilmesini kapsar. Bu, faaliyetlerini genişletmek ve verilerini etkili bir şekilde kullanmak isteyen küçük işletmelerin stratejik karar almasına yardımcı olur.

Oracle Database'in en iyi özellikleri

Artan veri taleplerini karşılayın, işinizin büyümesini destekleyin

Veri yönetimi görevlerini kolaylaştırın , operasyonel verimliliği artırın

Gelişmiş koruma önlemleriyle hassas iş bilgilerinizi güvence altına alın

Yaygın olarak bilinen SQL'i kullanarak veritabanı etkileşimlerini basitleştirin ve takımınızın görevlerini kolaylaştırın

Oracle Database sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalıdır

Optimum performans için özel bilgi ve kaynaklar gerektirir

Oracle Database fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Database derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

3. JIRA için SQL Connector

alpha Serve aracılığıyla

Alpha Serve tarafından sunulan SQL Connector for Jira, MySQL ve Oracle gibi SQL veritabanlarıyla doğrudan entegre olarak Jira kullanıcılarının yeteneklerini geliştirir.

Bu araç, veri bağlantısı ve aktarımı sürecini basitleştirerek aracı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu, verimli veri işleme sürecine bağlı olan işletmeler için özellikle yararlıdır.

SQL Connector for Jira, doğrudan entegrasyon özelliği ile bilinir. Jira ve çeşitli SQL veritabanları arasında sorunsuz veri akışı sağlayarak veri yönetimi süreçlerini kolaylaştırır.

Bu, Jira ekosisteminde proje yönetimi ve veri analizini optimize etmek isteyen yazılım geliştirme veya işler için vazgeçilmez bir araçtır.

SQL Connector for JIRA'nın en iyi özellikleri

Jira'dan MySQL ve Oracle gibi veritabanlarına doğrudan bağlanın, SSL veya SSH karmaşıklıklarını atlayarak veri entegrasyonunu ve ş Akışı verimliliğini artırın

Jira'dan veri aktarımını otomatikleştirerek veri aktarım süreçlerini basitleştirin ve önemli ölçüde zaman kazanın

Jira içinde veri erişim izinlerini özelleştirerek güvenli ve kontrollü veri işleme sağlayın

SQL Connector for JIRA sınırlamaları

Kurulum ve yönetim için teknik uzmanlık gerektirir

Jira'ya özeldir, ancak diğer sistemler için çok yönlü değildir

SQL Connector for JIRA fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

SQL Connector for JIRA derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: Yorum yok

4. PostgreSQL

pgAdmin aracılığıyla

PostgreSQL, güvenilirliği ve performansı ile öne çıkan açık kaynaklı bir nesne-ilişkisel veritabanı sistemidir. Gelişmiş veri yönetimi gerektiren işletmeler için idealdir ve karmaşık veri türlerini ve optimizasyonu destekler.

Genişletilebilirliği, özel fonksiyonlar ve türler sunarak çeşitli iş ihtiyaçlarına uyarlanabilir olmasını sağlar. Büyük ve karmaşık veri kümelerini sağlam bir şekilde işleyerek veri bütünlüğü ve hızı sağlar.

PostgreSQL'in farklı ortamlara uyarlanabilirliği ve kapsamlı özellikleri, güvenilir ve ölçeklenebilir bir veritabanı çözümü arayan işletmeler için ideal bir seçimdir.

PostgreSQL'in en iyi özellikleri

Maliyet etkin veri yönetimi için açık kaynak kodlu yapısından yararlanın

Gelişmiş veri türleri ve performans optimizasyon özelliklerinden yararlanın

Özel iş gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirin

Güçlü güvenlik özellikleriyle hassas iş verilerini etkili bir şekilde koruyun

PostgreSQL sınırlamaları

Özel veritabanı yöneticileri olmayan yeni başlayanlar veya küçük takımlar için çok karmaşık

Ağır yük altında bazı ticari veritabanlarının performansına ulaşamaz

Profesyonel destek, özel desteğe sahip ticari veritabanlarının aksine, üçüncü taraf sağlayıcılara bağlıdır

PostgreSQL fiyatlandırması

Ücretsiz

PostgreSQL puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (611+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

5. Quickbase

quickbase aracılığıyla

QuickBase, küçük işletme sahiplerinin kapsamlı programlama becerilerine ihtiyaç duymadan kolayca özel uygulamalar, web uygulamaları ve iş akışları oluşturmalarını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve uygulamaları hızla geliştirir ve dağıtır. Bu, karmaşık süreç yönetimi sorunlarına hızlı çözümler gerektiren işletmeler için idealdir.

Bu erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı, QuickBase'i operasyonel verimliliğini artırmak isteyen küçük işletmeler arasında tercih edilen bir seçenek haline getirir.

Quickbase'in en iyi özellikleri

Hızlı geliştirme araçlarıyla özel uygulama geliştirmeyi hızlandırın, zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin

Ş Akışı yönetimi ve otomasyon araçlarını kullanarak takım işbirliğini ve verimliliğini artırın

Verileri diğer kaynaklar ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Quickbase sınırlamaları

Bazı karmaşık özellikler derinlemesine bilgi veya teknik uzmanlık gerektirir

Bazı gelişmiş özellikler bir platform uzmanının ek desteğini gerektirdiğinden genel maliyetlerde artış

Quickbase fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Takım : Kullanıcı başına aylık 35 $

İş : Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Quickbase puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

6. Microsoft SQL Server

microsoft SQL Server aracılığıyla

Microsoft SQL Server, yüksek performans, sağlam güvenlik ve ölçeklenebilirlik sunan kapsamlı bir veritabanı yönetim sistemidir.

Büyük ölçekli veri depolama, işleme ve analiz işlemlerini verimli bir şekilde gerçekleştirir. Gelişmiş analitik yetenekleriyle bilinir ve verileri analiz etmenize ve derin içgörüler elde etmenize yardımcı olur. Verileri depolayın, veri ambarlarında büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi barındırın, veri analizi gerçekleştirin ve veri görselleştirme oluşturun; hepsi tek bir platformda.

Performans, ölçeklenebilirlik ve analitik özelliklerinin bir araya gelmesi, işletmelerin veri varlıklarını etkin bir şekilde kullanmaları için sağlam bir çözüm sunar.

Microsoft SQL Server'ın en iyi özellikleri

Karmaşık sorguları verimli bir şekilde işleyen Microsoft SQL Server ile yüksek performans elde edin

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle veri güvenliğini sağlayın

SQL Server ile veritabanınızı kolayca ölçeklendirin , işiniz büyüdükçe büyük veritabanlarını ve karmaşık işlemleri yönetin

Microsoft SQL Server sınırlamaları

Yeni başlayanlar için oldukça karmaşık

Küçük işletmeler için pahalı olan tam özellikli sürümler

Microsoft SQL Server fiyatlandırması

Express : Ücretsiz

Geliştirici : Ücretsiz

Enterprise : 15.123 $

Standart – çekirdek başına : 3.945 $

Standart – sunucu : 989 $

Standart – CAL : 230 $

Web: Özel fiyatlandırma

Kullandıkça öde

Çekirdek başına standart fiyat: 73 $

Enterprise per core: 274 $

Microsoft SQL Server derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

7. Kintone

kintone aracılığıyla

Kintone, küçük işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisi olmadan uygulamalar geliştirmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur.

Kullanıcıların özel iş uygulamaları ve iş akışları oluşturmasına, paylaşmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyarak ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik eder.

Kintone'un kullanıcı dostu arayüzü, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların da uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu, küçük işletme ortamlarında verimliliği ve takım işbirliğini artırır.

Kintone'un en iyi özellikleri

Kintone'un kod gerektirmeyen ve sürükle-bırak arayüzüyle uygulamaları kolayca oluşturun

Çoklu işbirliği araçlarıyla takım işbirliğini geliştirin

Veriye dayalı karar alma için verileri verimli bir şekilde işleyin ve görselleştirin

Kintone sınırlamaları

Diğer sistemlerle sınırlı entegrasyon seçenekleri

Gelişmiş özelleştirme için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kintone fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 24 $

Kintone puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

8. Zoho Creator

zoho Creator aracılığıyla

Zoho Creator, küçük işletmelerin kolayca özel uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve esnekliği ile öne çıkan bu platform, programlama bilgisi çok az olan kullanıcılar tarafından bile kolayca kullanılabilir.

Zoho Creator, düşük kodlu bir geliştirme ortamı sunar ve uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve özelleştirmenize yardımcı olur.

Bu, teknik kaynaklara büyük yatırım yapmadan süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen küçük işletmeler için ideal bir çözümdür.

Zoho Creator'ın en iyi özellikleri

Sezgisel bir platformla uygulamalar oluşturun ve özelleştirin

Verimliliği artırmak ve manuel çabayı azaltmak için çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirin

Operasyonları kolaylaştırmak için diğer Zoho ürünleri ve çeşitli üçüncü taraf hizmetlerle entegre edin

Gerçek zamanlı veri analitiği ile değerli içgörüler elde edin

Zoho Creator sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikleri son derece özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirme yeteneğinde sınırlamalar bulmaktadır

Çok büyük veri kümelerini veya karmaşık sorguları işlemek performansı etkiler

Harici sistemlerle entegrasyon bazen teknik yardım gerektirir

Zoho Creator fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Flex: Özel fiyatlandırma

Zoho Creator değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

9. MySQL

mySQL aracılığıyla

MySQL, güvenilirliği, performansı ve kullanıcı dostu olmasıyla tanınan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Çeşitli ölçeklerdeki projelerde yaygın olarak kullanılan MySQL, ilişkisel veritabanlarını yönetmedeki çok yönlülüğü ile öne çıkmaktadır.

Kullanım kolaylığı ile güçlü veritabanı yönetimi özellikleri arasında denge sağlar. Bu, kapsamlı veritabanı yönetimi uzmanlığı gerektirmeden verimli ve yönetimi kolay, güvenilir bir veritabanı çözümü arayan küçük işletmeler için idealdir.

MySQL'in en iyi özellikleri

Büyük bir topluluk tarafından desteklenen açık kaynak kodlu yapısından yararlanın

Yüksek performans ve hız ile verileri hızlı bir şekilde geri alın

Çeşitli uygulama geliştirme için birden fazla programlama dilini destekleyen MySQL'in esnekliğini deneyimleyin

MySQL sınırlamaları

Son derece büyük ölçekli uygulamalarda zorluklarla karşılaşır

Diğer veritabanı yönetim sistemlerine kıyasla karmaşık işlem sistemleri için daha az uygundur

MySQL fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MySQL puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Caspio

caspio aracılığıyla

Caspio, küçük işletmelerin çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturması için kod gerektirmeyen bir çözüm sunar. Kullanımı kolay, çok yönlü ve CRM, proje yönetimi ve özel veritabanları için uygundur.

Caspio'nun öne çıkan özelliği, kullanıcı dostu arayüzü ve kod gerektirmeyen uygulama geliştirme özelliğidir. Bu özellik, karmaşık veritabanı uygulamaları oluşturma sürecini demokratikleştirir.

Bu, teknik uzmanlığı olmayan işletmelerin de erişebilmesini sağlayarak uygulamalar oluşturup özelleştirmelerine olanak tanır.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen platformu kullanarak zahmetsizce uygulamalar oluşturun

Uygulamaları özel ihtiyaçlara göre özelleştirin

Caspio'yu çeşitli yazılım ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Caspio sınırlamaları

Kullanımı ve etkili bir şekilde gezinmesi zor

Caspio fiyatlandırması

Başlangıç: 50 $/ay

Profesyonel: 600 $/ay

Enterprise: 2.250 $/ay

Caspio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Küçük İşletmelerin Başarısı İçin Anahtar Adım

Doğru veritabanı yazılımını seçmek, küçük işletmeler için kritik bir karardır. Her yazılım kendine özgü özellikler sunar. Bazıları ölçeklenebilir ve kullanıcı dostudur, diğerleri ise sağlam güvenlik önlemleri ve kapsamlı analizler sunar.

Mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan ve gelecekteki iş büyümenize ve hedeflerinize uygun bir veritabanı çözümü seçin. CRM pazarlama yazılımı veya müşteri veritabanı yazılımı gibi doğru veritabanı yazılımı, işlemlerinizi kolaylaştırır ve değerli bilgiler sağlar.

ClickUp, verimli veri yönetimi, büyüme ve benzersiz özelleştirme için özel çözümler sunar. ClickUp, veritabanı çözümleri konusunda işinizi ileriye taşımak için anahtar rol oynar.

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