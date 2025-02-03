2025'in En İyi 10 Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Mükemmel müşteri iletişimi, başarılı bir işin temel unsurlarından biridir. Aslında, müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla satışlarınız, müşteri taleplerine ve sorgularına mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermenize bağlıdır.

Müşterilerden gelen e-postaları ve diğer iletişimleri yönetmek, müşteri hizmetleri takımınız üzerinde büyük bir baskı oluşturur, ancak bu yükü hafifletmenin ve takım çalışmasını ve e-posta verimliliğini artırmanın yolları vardır —örneğin, paylaşımlı gelen kutusu yazılımı gibi. ?

Paylaşılan gelen kutusu araçları, birden fazla takım üyesinin grup e-posta hesaplarına erişmesine ve gelen mesajları işbirliği içinde ele almasına olanak tanır. Bu, e-posta görev yönetimini merkezileştirir ve basitleştirir, böylece müşteri e-postaları daha hızlı ve etkili bir şekilde ele alınır.

Aşağıda, takım verimliliğini artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için işbirliğine dayalı bir gelen kutusu düşünürken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz. Ardından, bazı harika paylaşımlı gelen kutusu araçlarını ve verimlilik seçeneklerini karşılaştıracağız, böylece işinize en uygun olanı bulabilirsiniz.

Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Birçok özellik ve işlev, e-posta yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Farklı paylaşımlı gelen kutusu araçları size şunları sunabilir:

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı

Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurarak, işiniz için istediğiniz ideal paylaşımlı gelen kutusu yazılımı işlevlerinin bir kısa listesini oluşturmak iyi bir fikirdir. Ardından bunu 2024 için en iyi paylaşımlı gelen kutusu araçları listemizle karşılaştırın.

E-postalarınızı tek bir yerden yönetin ve işlerinizi tek bir yerden yapın — ClickUp'ta istediğiniz yerden e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar kurun, e-postaları görevlere ekleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp, e-postalarla çalışma şeklinizi de dönüştüren hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Bu tür paylaşımlı gelen kutusu yazılımları, piyasadaki en iyi geleneksel e-posta alternatiflerinden biridir.

ClickUp Gelen Kutusu özelliği, tüm iletişiminizi tek bir kullanışlı platformda merkezileştirir ve e-posta proje yönetimi iş akışınızı da kolaylaştırır. ClickUp platformundan e-posta gönderin ve alın, e-postaları görevlere dönüştürün veya mevcut görev konularına ekleyin.

Bu ücretsiz proje yönetimi yazılımı, görev yönetimini de basitleştirerek, e-postaları doğrudan platform üzerinde birden fazla kullanıcıya atamanıza ve son teslim tarihlerini ve iç yorumları eklemenize olanak tanır.

ClickUp AI yazma asistanından sizin için ilgi çekici, hedef odaklı e-postalar oluşturmasını ve düzenlemesini isteyerek daha da fazla zaman kazanın. Ya da tekrar tekrar kullanabileceğiniz kendi e-posta şablonlarınızı oluşturun. Ya da ikisini birden yapın. Ardından otomasyonları kullanarak e-postaları tam olarak doğru zamanda otomatik olarak gönderin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda eklenti olarak kullanılabilir

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değildir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (3.900+ yorum)

2. Help Scout

via Help Scout

Help Scout'un paylaşılan gelen kutusu araçları, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçilerinizle olan konuşmalarınızı tek bir merkezi platformda tutar. Müşteri hizmetleri takımları düşünülerek tasarlanan bu araçta, kullanıcılar bireysel e-posta adreslerine sahiptir ve help@ veya info@ gibi paylaşılan takım gelen kutusu adreslerine gelen e-postalara da erişebilirler.

Help Scout, canlı sohbet mesajlaşma aracı da sunar ve sosyal medya destek stratejisine başlamanıza yardımcı olur. Kılavuzlar, kurslar ve diğer kaynaklar, ekibinizin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

Help Scout en iyi özellikler

Paylaşılan e-posta gelen kutusu ile takım işbirliğini geliştirin ve yanıt süresini iyileştirin

Çakışma Algılama özelliği ile e-posta yanıtlarını duraklatarak bir takım üyesinin yaptığı güncellemeleri görüntüleyebilmenizi sağlayan bu özellik sayesinde, yinelenen (veya çakışan) iletişimi önleyin

Kendi self servis bilgi tabanınızı oluşturarak e-posta hacmini azaltın; kod gerekmez

75'ten fazla klavye kısayolu ile zaman kazanın

Help Scout sınırlamaları

Çok çeşitli şablonlar mevcut değildir

Mobil uygulamanın özellikleri oldukça basittir

Help Scout fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 50 $

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)

3. Missive

via Missive

Bu paylaşımlı gelen kutusu çözümü, takım e-postası ve canlı sohbet fonksiyonları sunar ve sosyal medya mesajlarını da yönetebilir.

Missive, e-posta gelen kutusundaki konuşmaları takımlara veya belirli takım üyelerine atamanıza ve filtrelemeyi kolaylaştırmak için etiketler uygulamanıza olanak tanır. Ayrıca, ilgili konuşmaları tek bir e-posta konusuna birleştirerek mesajlaşma yükünü azaltır. Takımınız, dahili takım sohbet odalarını kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve paylaşılan e-posta yanıtlarında işbirliği yapabilir. ?‍♀️

Missive en iyi özellikler

Sık sorulan sorulara hazır yanıtlar gönderin, böylece takımınız daha karmaşık sorgularla ilgilenmek için zaman kazanabilir

E-postalara ekli şirket içi notlarla herkesin bilgilendirildiğinden emin olun

Tüm e-posta görevlerinde neler olup bittiğini öğrenmek için düzenli durum güncellemeleri alın

Zamandan tasarruf etmek ve takım performansını artırmak için özel iş akışları oluşturun

Missive sınırlamaları

Bu paylaşımlı gelen kutusu yazılımı, self servis platformu oluşturma seçeneği sunmaz

İş akışlarını otomatikleştirmek ve API erişimi elde etmek için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Missive fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14 $

Verimli: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 26 $

Missive puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (50'den fazla yorum)

4. Gmelius

gmelius aracılığıyla

Gmelius, Google işbirliği gelen kutusunu, Google Grubu'nu veya help@ gibi bir e-posta adresini paylaşmanıza olanak tanıyan bir Gmail eklentisidir. E-postaları içeriğine göre etiketleyip sınıflandırabilir ve müşterilere postalarının alındığını bildiren otomatik yanıt göndererek beklentileri belirleyebilirsiniz.

Gmail şablonu veya e-posta snippet'i kullanarak bu paylaşılan gelen kutusu aracında e-postaları hızlıca başlatın. Ardından, kategorilere ayrılmış e-posta yanıtlarından oluşan bir kitaplık oluşturun ve bunu kullanarak her seferinde sıfırdan başlamadan müşterilere hızlıca e-posta gönderin, böylece hizmet seviyesi anlaşmalarını (SLA'lar) kolayca yerine getirin. ✅

Gmelius en iyi özellikler

Gelen e-postaları kurallara göre otomatik olarak dağıtın; örneğin, Round Robin veya Yük Dengeleyici ile

Yanıtlar üzerinde işbirliği yapın ve gizli notlar kullanarak şirket içinde iletişim kurun

E-posta iletişimini ve damla kampanyalarını yapılandırmak ve otomatikleştirmek için akıllı diziler ayarlayın

Google Çalışma Alanı'na veya Slack ve Trello gibi diğer araçlara entegre edin

Gmelius sınırlamaları

Bir öğrenme süreci vardır ve bazı kullanıcılar daha fazla eğitim materyalinin yararlı olacağını düşünür

Growth planı yalnızca üç aylık bir raporlama penceresi sunar, bu da uzun vadeli eğilimleri görmeyi zorlaştırır

Gmelius fiyatlandırma

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Gmelius puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

5. Groove

groove aracılığıyla

Groove, Gmail veya diğer yönlendirilmiş e-postalarınızı tek bir merkezi, paylaşılan posta kutusuna göndermenizi sağlar. Ardından etiketler ekleyebilir, konuşmaları takım üyelerine atayabilir ve belirli e-postalar hakkında gizli iç sohbetler yapabilirsiniz.

Kuralları kullanarak iş akışlarınızı otomatikleştirin veya sık sorulan sorulara Anında Yanıtlar ayarlayarak zaman kazanın. Ardından, merkezi gösterge panelinde KPI'larınıza göre takım performansını izleyin. ?

Groove'un en iyi özellikleri

Yerleşik çakışma algılama özelliği ile çapraz hatları ve çift yanıtları önleyin

Belirli konuşma türleri için özel klasörler oluşturun

@ bahsetme özelliği ile takım üyelerini hızlıca bilgilendirin

Paylaşılan gelen kutusu yazılımını Shopify ve Stripe gibi araçlarla entegre edin

Groove sınırlamaları

Standart paket size yalnızca altı aylık arama geçmişi sunar

Bazı kullanıcılar, CRM sistemleriyle daha fazla entegrasyon görmek ister

Groove fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 25 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Groove puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

6. Front

front aracılığıyla

İşletmelerin ölçeklenmesine yardımcı olmayı amaçlayan Front, e-posta yönetim araç kutusu kapsamında paylaşımlı gelen kutusu araçları sunar. Konuşmalar müşteri geçmişine bağlanır, böylece tüm iletişimi kolayca özelleştirebilirsiniz. ?

Otomatikleştirilmiş iş akışları, mesaj atamalarını, yanıtları ve gerektiğinde eskalasyonları yönetir. Takım üyeleri, e-posta taslaklarını paylaşabilir, yorum bırakabilir ve platform içinde takım arkadaşlarına mesaj gönderebilir.

Front en iyi özellikler

E-postalardan canlı sohbetlere ve sesli notlara kadar çeşitli iletişim türlerini yönetin

Mesajları etiketlerle kategorilere ayırın, böylece onları bulabilir ve raporlayabilirsiniz

İçeriğe veya belirlediğiniz kriterlere göre mesajları atayın

WhatsApp, Facebook ve X gibi diğer araçlarla entegre edin

Front sınırlamaları

Birçok özellik vardır, bu nedenle yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Bazen Front, alakasız konuşmaları yanlışlıkla birleştirir

Front fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 59 $

Ölçek: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Premier: Kullanıcı başına aylık 229 $

Front puanları ve yorumları

G2: 4. 7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

7. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, satış ve pazarlama çözümleriyle tanınsa da, müşteri desteği ekipleri için bir Hizmet Merkezi de sunmaktadır. ?

Service Hub, bireylerden küçük takımlara ve kurumsal işletmelere kadar her boyuttaki işletme için temel paylaşımlı gelen kutusu yazılımı ve canlı sohbet özelliği içerir. Bu özellik, özellikle HubSpot'u zaten kullanıyorsanız çok kullanışlıdır.

HubSpot en iyi özellikler

Satış, pazarlama ve hizmet takımlarınız arasındaki tüm müşteri konuşmalarını merkezileştirin

HubSpot'un ücretsiz CRM'si ile entegrasyon sayesinde müşteri verilerine erişin

Şablonları kullanarak sık sorulan sorulara hazır yanıtlar ayarlayın

Hareket halindeyken mobil gelen kutusundan yararlanın

HubSpot sınırlamaları

Canlı sohbet özelliğinden HubSpot markasını kaldırmak için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Küçük işletmeler fiyatları biraz yüksek bulabilir

HubSpot fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (150+ yorum)

8. Helpwise

via Helpwise

Helpwise, paylaşılan e-posta araçları, SMS, sosyal medya ve canlı sohbet dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden destek sunan merkezi bir müşteri hizmetleri platformudur. Sık sorulan soruları yanıtlayan self servis merkezi, hazır yanıtlar ve sohbet robotları ile yardım masanızın yükünü daha da azaltın.

Helpwise en iyi özellikler

Takımınızın uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlamasını sağlayın

Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için müşteri konuşmalarında takım üyeleriyle işbirliği yapın

Görev yönetimi, CRM ve takvim uygulamalarıyla entegre edin ?️

Dışarıdayken Helpwise'a erişmek için Android veya iOS uygulamasını kullanın

Helpwise sınırlamaları

Web tarayıcıları ve mobil cihazlar için kullanılabilir olmasına rağmen, henüz bir masaüstü uygulaması yoktur

Arama fonksiyonu biraz geliştirilebilir

Helpwise fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Helpwise puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

9. Sürükle

via Drag

Drag, Gmail'deki merkezi bir gelen kutusu aracılığıyla help@ veya support@ gibi paylaşılan e-posta adreslerini yönetir. Görsel paylaşımlı gelen kutusu yazılımı, yükleniciler veya müşterilerle etki alanları arasında işbirliği yapmanızı sağlar. Her kullanıcının erişebileceği Trello benzeri Drag panolarını ve bu panolarda neler yapabileceklerini seçebilirsiniz.

En iyi özellikler

Google Gruplarını veya e-posta hesaplarını Pano'ya bağlayarak takımınızla paylaşın ?

E-postalarla ilişkili görevleri özelleştirilebilir bir liste veya panolar olarak görünüm

Drag platformunda yapılacaklar listeleri oluşturun, notlar yazın veya dosya ekleyin

Sistemle ilgili tüm sorularınızı sormak için Drag'ın ödüllü desteğinden yararlanın

Sürükleme sınırlamaları

Gmail, Drag kullanırken biraz daha yavaş yüklenir

Raporlama özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Sürükle fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Sürükle derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (240+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (120+ yorum)

10. Hiver

hiver aracılığıyla

Hiver, Gmail'deki paylaşılan gelen kutusu araçlarını kullanarak e-postalar, sesli iletişim ve canlı sohbet dahil olmak üzere çok kanallı bir yardım masası çalıştırmanıza olanak tanır. Müşterilerinize self servis destek sunmak için bir bilgi bankası da kurabilirsiniz. ?

Hiver en iyi özellikleri

Sezgisel ve tanıdık arayüzüyle hızlıca başlayın

Sorgu durumlarını ve takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak görün

@ bahsetme özelliğini kullanarak bir iş arkadaşınıza not yazın ve bunu bir e-posta konusuna bağlayın

Teknik sorguları BT departmanınıza yönlendirmek için bilet sistemi kullanın

Hiver sınırlamaları

E-postalar yalnızca bir kişiye atanabilir

Fiyatlandırma, küçük şirketler için biraz yüksek olabilir

Hiver fiyatlandırma

Lite: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Müşteri Hizmetlerini Bir Üst Düzeye Taşıyın Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı

E-postaları ve diğer gelen mesajları yönetmek çok zaman alır, ancak bu konuda yardımcı olacak araçlar mevcuttur. Paylaşılan gelen kutusu araçları ve geleneksel e-posta sistemlerine alternatifler, takım işbirliğini geliştirir ve yanıt sürelerini kısaltır, sonuç olarak da müşteriler daha memnun olur. ?

Daha da iyi sonuçlar için, proje yönetimi özelliklerini de içeren bir araç seçin; örneğin ClickUp gibi. Tüm iş akışlarınızı kolaylaştıracak, zamandan tasarruf edecek, işbirliğini geliştirecek ve en önemlisi, bir üst düzey müşteri hizmeti sunabileceksiniz.

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