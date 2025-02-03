2025'in En İyi 10 Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Mükemmel müşteri iletişimi, başarılı bir işin temel unsurlarından biridir. Aslında, müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla satışlarınız, müşteri taleplerine ve sorgularına mümkün olduğunca hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermenize bağlıdır.
Müşterilerden gelen e-postaları ve diğer iletişimleri yönetmek, müşteri hizmetleri takımınız üzerinde büyük bir baskı oluşturur, ancak bu yükü hafifletmenin ve takım çalışmasını ve e-posta verimliliğini artırmanın yolları vardır —örneğin, paylaşımlı gelen kutusu yazılımı gibi. ?
Paylaşılan gelen kutusu araçları, birden fazla takım üyesinin grup e-posta hesaplarına erişmesine ve gelen mesajları işbirliği içinde ele almasına olanak tanır. Bu, e-posta görev yönetimini merkezileştirir ve basitleştirir, böylece müşteri e-postaları daha hızlı ve etkili bir şekilde ele alınır.
Aşağıda, takım verimliliğini artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için işbirliğine dayalı bir gelen kutusu düşünürken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz. Ardından, bazı harika paylaşımlı gelen kutusu araçlarını ve verimlilik seçeneklerini karşılaştıracağız, böylece işinize en uygun olanı bulabilirsiniz.
Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Birçok özellik ve işlev, e-posta yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Farklı paylaşımlı gelen kutusu araçları size şunları sunabilir:
- Anahtar kelimeler veya gönderenin adı gibi kriterlere göre gelen e-postaları filtreleyen ve önceliklendiren gelen kutusu yönetim araçları
- Tekrarlayan görevleri ortadan kaldıran otomasyonlar sayesinde müşteri desteği ekibiniz gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara odaklanabilir. Örneğin, sık sorulan sorulara hazır yanıtlar sunan chatbotlar ?
- Her müşteri konuşmasını, en uygun takım üyesine atayan işbirliği özellikleri
- E-postalarınızı sizin için düzenleyen ve düzenleme önerileri sunan bir AI asistanı gibi e-posta yazma araçları mı arıyorsunuz?
- Müşteri konuşmalarını izlenebilir görevlere bağlayan ve takipleri basitleştiren e-posta proje yönetimi yazılımı
- Diğer araçlarla entegrasyon, böylece teknoloji yığınınızın her parçası birlikte çalışır
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı
Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurarak, işiniz için istediğiniz ideal paylaşımlı gelen kutusu yazılımı işlevlerinin bir kısa listesini oluşturmak iyi bir fikirdir. Ardından bunu 2024 için en iyi paylaşımlı gelen kutusu araçları listemizle karşılaştırın.
1. ClickUp
ClickUp, e-postalarla çalışma şeklinizi de dönüştüren hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Bu tür paylaşımlı gelen kutusu yazılımları, piyasadaki en iyi geleneksel e-posta alternatiflerinden biridir.
ClickUp Gelen Kutusu özelliği, tüm iletişiminizi tek bir kullanışlı platformda merkezileştirir ve e-posta proje yönetimi iş akışınızı da kolaylaştırır. ClickUp platformundan e-posta gönderin ve alın, e-postaları görevlere dönüştürün veya mevcut görev konularına ekleyin.
Bu ücretsiz proje yönetimi yazılımı, görev yönetimini de basitleştirerek, e-postaları doğrudan platform üzerinde birden fazla kullanıcıya atamanıza ve son teslim tarihlerini ve iç yorumları eklemenize olanak tanır.
ClickUp AI yazma asistanından sizin için ilgi çekici, hedef odaklı e-postalar oluşturmasını ve düzenlemesini isteyerek daha da fazla zaman kazanın. Ya da tekrar tekrar kullanabileceğiniz kendi e-posta şablonlarınızı oluşturun. Ya da ikisini birden yapın. Ardından otomasyonları kullanarak e-postaları tam olarak doğru zamanda otomatik olarak gönderin. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- E-posta görevlerinizi Liste, Tablo, Kanban benzeri Pano veya Takvim gibi istediğiniz biçimlerde görüntüleyin
- İşinizin hemen yanında görüntülenen akıllı, otomatik hatırlatıcı bildirimlerle en önemli işlerinizi takip edin
- Kapsamlı bir iletişim stratejisi oluşturmak için çeşitli iletişim planı şablonlarından yararlanın
- Pazarlama faaliyetlerinizi koordine edin ve yerleşik ClickUp E-posta Pazarlama Şablonu ile planlamayı basitleştirin
- Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Paneli'nde tüm proje metriklerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
- Gmail, Microsoft Outlook, Office 365 ve Slack gibi diğer popüler iletişim platformlarıyla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda eklenti olarak kullanılabilir
- Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değildir
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (3.900+ yorum)
2. Help Scout
Help Scout'un paylaşılan gelen kutusu araçları, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçilerinizle olan konuşmalarınızı tek bir merkezi platformda tutar. Müşteri hizmetleri takımları düşünülerek tasarlanan bu araçta, kullanıcılar bireysel e-posta adreslerine sahiptir ve help@ veya info@ gibi paylaşılan takım gelen kutusu adreslerine gelen e-postalara da erişebilirler.
Help Scout, canlı sohbet mesajlaşma aracı da sunar ve sosyal medya destek stratejisine başlamanıza yardımcı olur. Kılavuzlar, kurslar ve diğer kaynaklar, ekibinizin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.
Help Scout en iyi özellikler
- Paylaşılan e-posta gelen kutusu ile takım işbirliğini geliştirin ve yanıt süresini iyileştirin
- Çakışma Algılama özelliği ile e-posta yanıtlarını duraklatarak bir takım üyesinin yaptığı güncellemeleri görüntüleyebilmenizi sağlayan bu özellik sayesinde, yinelenen (veya çakışan) iletişimi önleyin
- Kendi self servis bilgi tabanınızı oluşturarak e-posta hacmini azaltın; kod gerekmez
- 75'ten fazla klavye kısayolu ile zaman kazanın
Help Scout sınırlamaları
- Çok çeşitli şablonlar mevcut değildir
- Mobil uygulamanın özellikleri oldukça basittir
Help Scout fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 50 $
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Help Scout puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)
3. Missive
Bu paylaşımlı gelen kutusu çözümü, takım e-postası ve canlı sohbet fonksiyonları sunar ve sosyal medya mesajlarını da yönetebilir.
Missive, e-posta gelen kutusundaki konuşmaları takımlara veya belirli takım üyelerine atamanıza ve filtrelemeyi kolaylaştırmak için etiketler uygulamanıza olanak tanır. Ayrıca, ilgili konuşmaları tek bir e-posta konusuna birleştirerek mesajlaşma yükünü azaltır. Takımınız, dahili takım sohbet odalarını kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve paylaşılan e-posta yanıtlarında işbirliği yapabilir. ?♀️
Missive en iyi özellikler
- Sık sorulan sorulara hazır yanıtlar gönderin, böylece takımınız daha karmaşık sorgularla ilgilenmek için zaman kazanabilir
- E-postalara ekli şirket içi notlarla herkesin bilgilendirildiğinden emin olun
- Tüm e-posta görevlerinde neler olup bittiğini öğrenmek için düzenli durum güncellemeleri alın
- Zamandan tasarruf etmek ve takım performansını artırmak için özel iş akışları oluşturun
Missive sınırlamaları
- Bu paylaşımlı gelen kutusu yazılımı, self servis platformu oluşturma seçeneği sunmaz
- İş akışlarını otomatikleştirmek ve API erişimi elde etmek için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır
Missive fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Verimli: Kullanıcı başına aylık 18 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 26 $
Missive puanları ve yorumları
- G2: 4. 8/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (50'den fazla yorum)
4. Gmelius
Gmelius, Google işbirliği gelen kutusunu, Google Grubu'nu veya help@ gibi bir e-posta adresini paylaşmanıza olanak tanıyan bir Gmail eklentisidir. E-postaları içeriğine göre etiketleyip sınıflandırabilir ve müşterilere postalarının alındığını bildiren otomatik yanıt göndererek beklentileri belirleyebilirsiniz.
Gmail şablonu veya e-posta snippet'i kullanarak bu paylaşılan gelen kutusu aracında e-postaları hızlıca başlatın. Ardından, kategorilere ayrılmış e-posta yanıtlarından oluşan bir kitaplık oluşturun ve bunu kullanarak her seferinde sıfırdan başlamadan müşterilere hızlıca e-posta gönderin, böylece hizmet seviyesi anlaşmalarını (SLA'lar) kolayca yerine getirin. ✅
Gmelius en iyi özellikler
- Gelen e-postaları kurallara göre otomatik olarak dağıtın; örneğin, Round Robin veya Yük Dengeleyici ile
- Yanıtlar üzerinde işbirliği yapın ve gizli notlar kullanarak şirket içinde iletişim kurun
- E-posta iletişimini ve damla kampanyalarını yapılandırmak ve otomatikleştirmek için akıllı diziler ayarlayın
- Google Çalışma Alanı'na veya Slack ve Trello gibi diğer araçlara entegre edin
Gmelius sınırlamaları
- Bir öğrenme süreci vardır ve bazı kullanıcılar daha fazla eğitim materyalinin yararlı olacağını düşünür
- Growth planı yalnızca üç aylık bir raporlama penceresi sunar, bu da uzun vadeli eğilimleri görmeyi zorlaştırır
Gmelius fiyatlandırma
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları
- Avantaj: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları
Gmelius puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (760+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
5. Groove
Groove, Gmail veya diğer yönlendirilmiş e-postalarınızı tek bir merkezi, paylaşılan posta kutusuna göndermenizi sağlar. Ardından etiketler ekleyebilir, konuşmaları takım üyelerine atayabilir ve belirli e-postalar hakkında gizli iç sohbetler yapabilirsiniz.
Kuralları kullanarak iş akışlarınızı otomatikleştirin veya sık sorulan sorulara Anında Yanıtlar ayarlayarak zaman kazanın. Ardından, merkezi gösterge panelinde KPI'larınıza göre takım performansını izleyin. ?
Groove'un en iyi özellikleri
- Yerleşik çakışma algılama özelliği ile çapraz hatları ve çift yanıtları önleyin
- Belirli konuşma türleri için özel klasörler oluşturun
- @ bahsetme özelliği ile takım üyelerini hızlıca bilgilendirin
- Paylaşılan gelen kutusu yazılımını Shopify ve Stripe gibi araçlarla entegre edin
Groove sınırlamaları
- Standart paket size yalnızca altı aylık arama geçmişi sunar
- Bazı kullanıcılar, CRM sistemleriyle daha fazla entegrasyon görmek ister
Groove fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Groove puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
6. Front
İşletmelerin ölçeklenmesine yardımcı olmayı amaçlayan Front, e-posta yönetim araç kutusu kapsamında paylaşımlı gelen kutusu araçları sunar. Konuşmalar müşteri geçmişine bağlanır, böylece tüm iletişimi kolayca özelleştirebilirsiniz. ?
Otomatikleştirilmiş iş akışları, mesaj atamalarını, yanıtları ve gerektiğinde eskalasyonları yönetir. Takım üyeleri, e-posta taslaklarını paylaşabilir, yorum bırakabilir ve platform içinde takım arkadaşlarına mesaj gönderebilir.
Front en iyi özellikler
- E-postalardan canlı sohbetlere ve sesli notlara kadar çeşitli iletişim türlerini yönetin
- Mesajları etiketlerle kategorilere ayırın, böylece onları bulabilir ve raporlayabilirsiniz
- İçeriğe veya belirlediğiniz kriterlere göre mesajları atayın
- WhatsApp, Facebook ve X gibi diğer araçlarla entegre edin
Front sınırlamaları
- Birçok özellik vardır, bu nedenle yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
- Bazen Front, alakasız konuşmaları yanlışlıkla birleştirir
Front fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Ölçek: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları
- Premier: Kullanıcı başına aylık 229 $
Front puanları ve yorumları
- G2: 4. 7/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (250'den fazla yorum)
7. HubSpot
HubSpot, satış ve pazarlama çözümleriyle tanınsa da, müşteri desteği ekipleri için bir Hizmet Merkezi de sunmaktadır. ?
Service Hub, bireylerden küçük takımlara ve kurumsal işletmelere kadar her boyuttaki işletme için temel paylaşımlı gelen kutusu yazılımı ve canlı sohbet özelliği içerir. Bu özellik, özellikle HubSpot'u zaten kullanıyorsanız çok kullanışlıdır.
HubSpot en iyi özellikler
- Satış, pazarlama ve hizmet takımlarınız arasındaki tüm müşteri konuşmalarını merkezileştirin
- HubSpot'un ücretsiz CRM'si ile entegrasyon sayesinde müşteri verilerine erişin
- Şablonları kullanarak sık sorulan sorulara hazır yanıtlar ayarlayın
- Hareket halindeyken mobil gelen kutusundan yararlanın
HubSpot sınırlamaları
- Canlı sohbet özelliğinden HubSpot markasını kaldırmak için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır
- Küçük işletmeler fiyatları biraz yüksek bulabilir
HubSpot fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Beş kullanıcı için aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (150+ yorum)
8. Helpwise
Helpwise, paylaşılan e-posta araçları, SMS, sosyal medya ve canlı sohbet dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden destek sunan merkezi bir müşteri hizmetleri platformudur. Sık sorulan soruları yanıtlayan self servis merkezi, hazır yanıtlar ve sohbet robotları ile yardım masanızın yükünü daha da azaltın.
Helpwise en iyi özellikler
- Takımınızın uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlamasını sağlayın
- Sorunları hızlı bir şekilde çözmek için müşteri konuşmalarında takım üyeleriyle işbirliği yapın
- Görev yönetimi, CRM ve takvim uygulamalarıyla entegre edin ?️
- Dışarıdayken Helpwise'a erişmek için Android veya iOS uygulamasını kullanın
Helpwise sınırlamaları
- Web tarayıcıları ve mobil cihazlar için kullanılabilir olmasına rağmen, henüz bir masaüstü uygulaması yoktur
- Arama fonksiyonu biraz geliştirilebilir
Helpwise fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 49 $
Helpwise puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (160'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
9. Sürükle
Drag, Gmail'deki merkezi bir gelen kutusu aracılığıyla help@ veya support@ gibi paylaşılan e-posta adreslerini yönetir. Görsel paylaşımlı gelen kutusu yazılımı, yükleniciler veya müşterilerle etki alanları arasında işbirliği yapmanızı sağlar. Her kullanıcının erişebileceği Trello benzeri Drag panolarını ve bu panolarda neler yapabileceklerini seçebilirsiniz.
En iyi özellikler
- Google Gruplarını veya e-posta hesaplarını Pano'ya bağlayarak takımınızla paylaşın ?
- E-postalarla ilişkili görevleri özelleştirilebilir bir liste veya panolar olarak görünüm
- Drag platformunda yapılacaklar listeleri oluşturun, notlar yazın veya dosya ekleyin
- Sistemle ilgili tüm sorularınızı sormak için Drag'ın ödüllü desteğinden yararlanın
Sürükleme sınırlamaları
- Gmail, Drag kullanırken biraz daha yavaş yüklenir
- Raporlama özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
Sürükle fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Avantaj: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
Sürükle derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (120+ yorum)
10. Hiver
Hiver, Gmail'deki paylaşılan gelen kutusu araçlarını kullanarak e-postalar, sesli iletişim ve canlı sohbet dahil olmak üzere çok kanallı bir yardım masası çalıştırmanıza olanak tanır. Müşterilerinize self servis destek sunmak için bir bilgi bankası da kurabilirsiniz. ?
Hiver en iyi özellikleri
- Sezgisel ve tanıdık arayüzüyle hızlıca başlayın
- Sorgu durumlarını ve takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak görün
- @ bahsetme özelliğini kullanarak bir iş arkadaşınıza not yazın ve bunu bir e-posta konusuna bağlayın
- Teknik sorguları BT departmanınıza yönlendirmek için bilet sistemi kullanın
Hiver sınırlamaları
- E-postalar yalnızca bir kişiye atanabilir
- Fiyatlandırma, küçük şirketler için biraz yüksek olabilir
Hiver fiyatlandırma
- Lite: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Elite: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hiver puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Müşteri Hizmetlerini Bir Üst Düzeye Taşıyın Paylaşımlı Gelen Kutusu Yazılımı
E-postaları ve diğer gelen mesajları yönetmek çok zaman alır, ancak bu konuda yardımcı olacak araçlar mevcuttur. Paylaşılan gelen kutusu araçları ve geleneksel e-posta sistemlerine alternatifler, takım işbirliğini geliştirir ve yanıt sürelerini kısaltır, sonuç olarak da müşteriler daha memnun olur. ?
Daha da iyi sonuçlar için, proje yönetimi özelliklerini de içeren bir araç seçin; örneğin ClickUp gibi. Tüm iş akışlarınızı kolaylaştıracak, zamandan tasarruf edecek, işbirliğini geliştirecek ve en önemlisi, bir üst düzey müşteri hizmeti sunabileceksiniz.
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