2025'te Müşteri Yönetimi için En İyi 10 17Hats Alternatifi

Uzun süredir iş süreçleri yönetim yazılımı olarak 17Hats'i kullanıyorsunuz, ancak artık bir değişiklik yapmaya hazırsınız.

Muhtemelen müşteri iletişimi, faturalandırma ve proje yönetimi görevlerini kolaylaştırmak için benzer bir müşteri ilişkileri yönetimi aracı istiyorsunuzdur.

Piyasada 17Hats'e alternatif birçok seçenek var, ama hangisini seçmelisiniz? Hangi CRM aracı size en fazla zaman ve para tasarrufu sağlayacak? Endişelenmeyin. Araştırmayı biz yaptık. ✅

Bu makale, 2024 yılında müşteri yönetimi için 17Hats'ın en iyi 10 alternatifini öne çıkarıyor. Yapmanız gereken tek şey bu listeye göz atmak ve ihtiyacınıza uygun aracı seçmek. Hazır mısınız?

17Hats Alternatifi Nedir?

17Hats, küçük takımlar ve girişimciler için bir iş süreci yönetim yazılımıdır. İdeal alternatif, 17Hats'in sağlayabileceği hemen hemen her şeyi ve ayrıca işinizin ihtiyaç duyduğu ekstra araçlar, entegrasyonlar ve otomasyonları sunmalıdır.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta projeleri, müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

İşte en iyi özelliklerinden bazıları:

17Hats alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İşiniz için en iyi 17Hats alternatifi, başka bir iş için doğru seçenek olmaktan farklı olabilir. Önemli olan, bütçenize uygun bir fiyata ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir şey bulmaktır.

17Hats'ın en iyi alternatiflerini araştırırken dikkat ettiğimiz bazı önemli noktalar şunlardır:

Şablonlar : CRM stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacak CRM şablonları ve hayatınızı kolaylaştıracak diğer iş fonksiyonları için çok sayıda şablon ?

İletişim: Kaliteli Kaliteli müşteri iletişimi ve iç iletişim özellikleri, CRM yazılım çözümleri için olmazsa olmazdır

Operasyon yönetimi: En iyi araçlar, maliyetleri azaltan ve iş süreçlerinizi kolaylaştıran En iyi araçlar, maliyetleri azaltan ve iş süreçlerinizi kolaylaştıran operasyon yönetimi yazılımı sağlar

Entegrasyonlar: Hayatı kolaylaştırmak için her şeyi tek bir yerde bir araya getirmek üzere kullandığınız diğer yazılımlarla entegre olan iş yönetimi araçları

Finans yönetimi: Faturalandırma, gider izleme ve bütçeleme özellikleri olmazsa olmazdır

Unutmayın, bu liste eksiksiz değildir. Zaman izleyici veya PayPal uyumluluğu da isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun, bir not alın ve hayalinizdeki çözümü bulmaya hazırlanın.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 17Hats Alternatifi

Değişiklik yapmaya ve yeni bir iş yönetimi platformu bulmaya hazır mısınız? İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 17Hats alternatifi.

ClickUp'ın hepsi bir arada CRM çözümü, görevleri otomatikleştirir, müşteri büyümesini ve desteğini kolaylaştırır ve 1.000'den fazla araçla entegre olur

G2'nin 2024'ün en iyi proje yönetimi aracı olarak seçtiği ClickUp'ın iş yönetim sistemi, serbest çalışanlar ve işletmeler için binlerce özellik ve entegrasyon sunar. İhtiyacınız olan her şey parmaklarınızın ucunda olduğunda neler yapabileceğinizi düşünün. ✨

ClickUp'ın CRM araçları, müşteri büyümesini hızlandırabilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve müşteri desteğini kolaylaştırabilir. İş akışlarını kolaylaştırmanıza, birden fazla projeyi yönetmenize, iş akışınızı görselleştirmenize ve daha önce hiç olmadığı gibi gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ayrıca, basit bir müşteri portalı yazılımına ve ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri özellikleriyle iletişim yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

Müşteri anketleri, ClickUp Docs ile güvenli belge paylaşımı, iş akışlarını optimize etmek için şablonlar, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir görünümlerden bahsediyoruz.

Ayrıca, beyin fırtınası yapmak ve işbirliği yapmak için MindMaps ve Beyaz Tahtalar, herkesi görevlerden haberdar etmek için atanan yorumlar ve (davullar lütfen) tüm bunları size ücretsiz olarak sunan Sonsuza Kadar Ücretsiz plan da bulunmaktadır. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Delegasyon araçları, hızlı yardım almak ve biletleri gerçek zamanlı olarak tartışmak için birden fazla atanan kişi eklemenize olanak tanır

Gelişmiş destek ve müşteri adayı yönetimi için tüm müşteri verilerinizi görselleştirin ve birleştirin 50'den fazla gösterge paneli bileşeni

ClickUp Otomasyonları, zaman ve paradan tasarruf etmek için tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır

İş akışı optimizasyonu, sosyal medya optimizasyonu, proje yönetimi, beyin fırtınası, bütçeleme ve daha fazlasını iyileştirmek için 1.000'den fazla seçeneğe sahip bir şablon kitaplığı mı arıyorsunuz?

Popüler araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon ve eksik olanlar varsa, teknik API belgeleriyle uğraşmadan Zapier'i kullanarak entegrasyonlarınızı ekleyebilirsiniz

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome ve daha fazlasıyla uyumludur, böylece her müşteri ve takım erişebilir

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, ilk başladığınızda bir öğrenme eğrisi olduğunu bahsetmektedir

Bazı yorumcular, yoğun iş yüküyle karşılaştıklarında aşırı yüklemeleri önlemek için bildirim ayarlarının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, küçük işletme sahipleri ve yaratıcı girişimciler için bir iş yönetim yazılımıdır. Özellikleri arasında görevleri yönetme, randevuları planlama, faturalar oluşturma, giderleri izleme ve proje yönetimini iyileştirme yer alır. HoneyBook ayrıca müşteri iletişimi ve müşteri adayı yönetimini kolaylaştırır.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Uçtan uca müşteri yönetimi özellikleri, tüm potansiyel müşteri bilgilerini tek bir yerde tutar

Ş Akışı otomasyonu, takip e-postalarını, randevu planlamasını ve fatura oluşturmayı yönetebilir

Şablonlar ve formlar, teklif oluşturma ve potansiyel müşteri oluşturma konusunda yardımcı olur

Analitik özelliği, iş performansı, gelir, müşteri memnuniyeti ve proje yönetimi hakkında içgörüler sağlar

HoneyBook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, HoneyBook'a ilk geçişte verimli çalışmayı engelleyen kafa karıştırıcı bir e-posta arayüzünden şikayetçi

İncelemeler, faturalandırmada özelleştirme seçeneklerinin eksikliğinden bahsetmektedir (örneğin, kredi kartı ücretlerinin eklenmesi)

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 39 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

3. Bloom

via Bloom

Bloom, işletmelerin müşterilerle etkileşim kurmasına ve potansiyel müşterileri yönetmesine yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve e-posta pazarlama platformudur. Platform, müşterilerin günün herhangi bir saatinde web siteniz üzerinden anında rezervasyon yapabilmesini sağlamaya odaklanmıştır.

Bloom'un en iyi özellikleri

Pazarlama formları ve potansiyel müşteri yakalama özelliği, estetik tasarımlara ve özelleştirilebilir şablonlara sahiptir

Gömme özellikleri, hedef kitlenizin katılımını artırmak için web sitenize ve sosyal medya sayfalarınıza potansiyel müşteri yakalama formları eklemenizi sağlar

Düzinelerce entegrasyon dahildir ve Zapier'i kullanarak eksik olanları ekleyebilirsiniz (API gerekmez)

A/B testi, e-posta kampanyalarının ve potansiyel müşteri yakalama performansını analiz etmenizi ve karşılaştırmanızı sağlar

Bloom sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları şablon seçeneklerinin ve galeri özelliklerinin eksikliğinden bahsetmektedir

Yorumlarda ek temalar ve özelleştirme ayarlarına ihtiyaç olduğu belirtiliyor

Bloom fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 29 $

Tam Hizmet: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bloom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

4. FreshBooks

via FreshBooks

FreshBooks, girişimciler ve küçük işletmeler için bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. CRM özellikleri olmayan bir iş ve finans yönetim sistemidir. Kullanımı kolay bir platformdan finans, giderler, faturalandırma, zaman takibi ve proje yönetimini yönetmek için kullanın.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Raporlama seçenekleri, kârlılığınızı artırmak için yararlı finansal performans ve zaman yönetimi bilgileri sağlar

Proje yönetimi araçları, işbirliğini geliştirirken görevleri izlemeye ve düzenlemeye yardımcı olur

Faturalandırma, zaman takibi ve finans yönetimi için şablonlar dahildir ve bunların çoğu Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Adobe PDF ile uyumludur

Stripe, Shopify ve Zapier gibi iş yazılım araçlarıyla entegrasyonlar mevcuttur

FreshBooks sınırlamaları

Yorumlarda, elektronik ödeme seçeneğinin yalnızca bazı bankalarda çalıştığına dair zorluklardan bahsedilmektedir

Bazı kullanıcılar, uygulamanın yerleşik okuyucu fonksiyonunu kullanırken sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

FreshBooks fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 17 $

Artı: Kullanım başına aylık 30 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 55 $

Seçim: Fiyatlandırma için iletişime geçin

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.200+ yorum)

5. Insightly

insightly aracılığıyla

Insightly, projeleri, satışları ve müşteri iletişimini izleyen bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır. Serbest çalışanlar, girişimciler, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler, e-posta pazarlamasını, projeleri, bireysel görevleri, kişileri ve potansiyel müşterileri yönetmek için kullanabilir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

İletişim ve müşteri adayı yönetimi özellikleri, bilgilerinizi merkezileştirmenize ve satış fırsatlarını ve müşteri etkileşimlerini takip etmenize yardımcı olur

Şablon kitaplığı, proje yönetimi, pazarlama kampanyaları, satış boru hattı bilgileri, iletişim yönetimi, iş raporlama ve daha fazlası için seçenekler içerir

Entegrasyonlar QuickBooks, Gmail ve Outlook gibi popüler iş araçlarını kapsar

Gelişmiş raporlama özellikleri, proje verileri, pazarlama ve satış performansı hakkında içgörüler sağlar

Insightly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzü kullanırken ve mobil uygulamada e-posta izlemeye erişirken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Insightly paketinin tamamına erişim, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için çok pahalı olabilir

Insightly fiyatlandırma

CRM Plus: Kullanıcı başına aylık 29 $

CRM Professional: Kullanıcı başına aylık 49 $

CRM Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

All-in-One Plus: 349 $/ay

All-in-One Professional: 899 $/ay

All-in-One Enterprise: 2.599 $/ay

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (600+ yorum)

6. HubSpot CRM

hubSpot CRM aracılığıyla

HubSpot CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve satış sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve harika bir 17Hats alternatifidir. Anlaşma izleme, iletişim yönetimi, satış analizi ve e-posta pazarlaması için kullanın ve internet bağlantısı olan herhangi bir tablet, mobil cihaz veya bilgisayardan bulut tabanlı erişimin keyfini çıkarın.

HubSpot ayrıca diğer kullanışlı iş yönetimi yazılım araçlarını da eklemenize olanak tanır. ?

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı bir iletişim yönetimi sistemi, iletişim bilgilerini izler, ayrıntılı notlar eklemenizi sağlar ve müşteri etkileşimlerini geliştirir

Şablon kitaplığı, e-posta pazarlaması, müşteri iletişimi, potansiyel müşteri izleme, açılış sayfaları ve iletişim formları gibi şeyler için ücretsiz, özelleştirilebilir seçenekler içerir

Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics ve diğer HubSpot yazılımları dahil olmak üzere diğer araçlarla entegrasyonlar mevcuttur

Pazarlama kampanyaları ve potansiyel müşteri izleme için otomasyonlar, satış sürecinizi kolaylaştırır

HubSpot CRM sınırlamaları

Küçük işletmelerden gelen bazı yorumlarda, yükseltilmiş planlar, pazarlama eklentileri ve diğer ek ücretler ile ilgili sorunlardan bahsedilmektedir

Kullanıcı yorumları, ş Akışı özelliklerini kullanma ve anlama konusunda zorluklardan bahsetmektedir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: 0

Bireyler ve Küçük İşletmeler için CRM Paketi — Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 30 $

Bireyler ve Küçük İşletmeler için CRM Paketi — Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1.781 $

CRM İşletmeler ve Kurumsal Kullanım için CRM Paketi — Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1.781

İşletmeler ve Kurumsal Kuruluşlar için CRM Paketi—Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5.000 $

HubSpot CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.800+ yorum)

7. Dubsado

dubsado aracılığıyla

Dubsado, süreçleri otomatikleştirmek ve iş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış özelliklere sahip, küçük işletmeler ve girişimciler için bir iş yönetim platformudur. Kullanıcılar, tek bir paketten sözleşmeler ve özel formlar oluşturabilir, müşterilerle e-posta iletişimini otomatikleştirebilir ve faturaları işleyebilir.

Dubsado'nun en iyi özellikleri

Müşteri yönetimi özellikleri, proje ayrıntılarını, iletişim bilgilerini, iletişim geçmişini ve daha fazlasını düzenler

Şablon kitaplığı, önceden tasarlanmış formlar, sözleşmeler, faturalar, pazarlama e-postaları ve proje teklifleri içerir

Ş Akışı otomasyon özellikleri, müşteri iletişimi ve proje oluşturma için tetikleyiciler ve eylemler ayarlamanıza olanak tanır

Entegrasyonlar arasında QuickBooks, Zapier ve Xero gibi popüler uygulamalar ve hizmetler bulunur

Dubsado sınırlamaları

Bazı incelemelerde, çeşitli fatura türleri oluştururken yaşanan sorunlar ve ek özelleştirme ihtiyacı bahsedilmektedir

Kullanıcılar, iş akışlarını kullanırken bir öğrenme eğrisi olduğunu ve hataların yanlış zamanda otomatik e-postaların gönderilmesi gibi sorunlara yol açtığını bildiriyor

Dubsado fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 40 $

Dubsado puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

Dubsado alternatiflerini inceleyin!

8. HelloLeads

via HelloLeads

HelloLeads, her boyuttaki işletme için müşteri iletişimini iyileştirmek üzere tasarlanmış bir müşteri adayı yönetim platformudur. Müşteri adayı oluşturma, besleme, analiz ve daha fazlası için kullanın, iş akışınızı güçlendirerek daha fazla satış yaparken zamandan tasarruf edin.

HelloLeads'in en iyi özellikleri

Şablon kitaplığı, e-posta pazarlaması ve kampanyalar için düzinelerce seçenek sunar

Entegrasyon seçenekleri, popüler üçüncü taraf müşteri adayı oluşturma platformlarını, SMS sağlayıcılarını ve bulut arama hizmetlerini içerir

İletişim ve müşteri adayı yönetimi araçları, satış performansınızı artırmak için tüm müşteri adaylarınızı ve kişilerinizi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur

Satış analitiği, iyileştirme potansiyeli olan alanları belirlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış ayrıntılı raporlar sağlar

HelloLeads sınırlamaları

Küçük işletme sahiplerinin bazı yorumları, mobil uygulamada daha gelişmiş analitik ve daha kullanıcı dostu bir arayüz ihtiyacı olduğunu belirtiyor

Ücretsiz plan 250 potansiyel müşteri veya müşteri kaydı ve 10 liste ile sınırlıdır

HelloLeads fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 $

HelloLeads puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4/5 (3+ yorum)

9. Agiled

agiled aracılığıyla

Agiled, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tasarlanmış bir iş yönetim platformudur. Faturalandırma, zaman takibi, proje yönetimi, takım işbirliği ve müşteri ilişkilerini iyileştirme araçları ile mükemmel bir 17Hats alternatifidir.

Agiled'in en iyi özellikleri

Kapsamlı proje yönetimi özellikleri, görevler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize ve tek tek takım üyelerinin görevlerindeki ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Faturalandırma, teklifler, sözleşmeler, proje tahminleri, satın alma siparişleri ve satış raporlaması için düzinelerce özelleştirilebilir şablon

Wise, TimeCamp, ZohoBooks ve Asana gibi popüler araçlarla iki düzineden fazla entegrasyon

İşbirliği araçları, kullanıcıların yapılacaklar listeleri oluşturmasına, dosya paylaşmasına ve gerçek zamanlı iletişim kurarak takımınızın iş akışını kolaylaştırmasına olanak tanır

Agiled sınırlamaları

Bazı incelemeler, görsel özelleştirme, gider izleme ve ödeme entegrasyonlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtmektedir

Ücretsiz plan iki müşteri ve 100 potansiyel müşteri ile sınırlıdır

Esnek fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Agiled puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (330+ yorum)

10. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce CRM, popüler bir bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır. İş süreçlerini kolaylaştıran, satış performansını artıran ve karlı müşteri ilişkilerini sürdüren eksiksiz bir araç seti sunar. Kullanıcılar ayrıca birkaç başka yararlı iş yönetimi yazılımı seçeneği ekleme seçeneğine de sahiptir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Slack, Google Çalışma Alanı, DocuSign, Jira ve Dropbox gibi araçlarla çoklu entegrasyonlar

Analitik ve raporlama araçları , değerli satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri bilgileri sağlar

Pazarlama otomasyon araçları, sosyal medya yönetimini ve e-posta pazarlamasını otomatik hale getirmenizi sağlar

Kapsamlı bir müşteri hizmetleri yönetim sistemi, destek taleplerini, müşteri sorularını ve iletişimleri verimli bir şekilde yönetir

Salesforce sınırlamaları

Küçük işletme sahiplerinin bazı yorumları, bütçeleri için çok yüksek olan yıllık ücret artışlarından bahsediyor

Bazı kullanıcılar, fiyatı ilan edilen fiyatın üzerine çıkaran ek özellikler için ücretlerden bahsetmektedir

Salesforce fiyatlandırması

Küçük İşletmeler CRM Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Küçük İşletmeler CRM Satış Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 80 $

Küçük İşletmeler CRM Hizmet Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 80 $

Küçük İşletmeler CRM Pazarlama Bulut Hesap Etkileşimi: Kullanıcı başına aylık 1.250 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200+ yorum)

Değişikliğe hazır mısınız?

Bu kadar çok 17Hats alternatifi varken, takımınızın tüm önemli ihtiyaçlarınız için ideal iş yönetimi aracını bulacağından şüphe yok.

Hala nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Listemizin en başında yer alan, projeleri yönetmek, görevleri tamamlamak ve zamandan tasarruf etmek için en iyi hepsi bir arada yazılım olan ClickUp'a ne dersiniz?

Etkili proje, müşteri ve iş akışı yönetimi için yüzlerce esnek özelliğe sahip olan bu araç, hemen hemen her takım için ideal bir 17hats alternatifidir. Neden bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun ve verimliliğinizin yeni zirvelere ulaşmasını izleyin. ?