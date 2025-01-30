2025'te Küçük İşletmeler için 10 İnşaat Yönetimi Yazılımı

Doğru yazılım, takım üyelerinizin rollerine odaklanma, basit görevleri basitleştirme ve zamanlarını yönetme becerileri açısından büyük fark yaratır. Bu, inşaat sektöründe, takımınızın sahadaki inşaat projelerinde yeteneklerini optimize etmenin kritik öneme sahip olduğu durumlarda özellikle geçerlidir.

Bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacak çok sayıda araç vardır, ancak bunların çoğu büyük bütçeli şirketler için tasarlanmıştır. Çözüm nedir? Küçük işletmeler için tasarlanmış inşaat proje yönetimi yazılımı. İhtiyaçlarınıza, hedeflerinize ve bütçenize göre uyarlanmış, aynı derecede güçlü bir araç.

En iyi sonuçlara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için, doğru inşaat proje yönetimi yazılımını arayan küçük işletmeler için en iyi çözümlerin bir listesini derledik. Küçük işletmenizin ihtiyaçları için en bilinçli kararı vermenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları, yorumları ve daha fazlasını karşılaştıracağız. ?

Küçük İşletmeler için İnşaat Yönetimi Yazılımı nedir?

İnşaat yönetimi yazılımı, takımların hedeflerini, zaman çizelgelerini, son teslim tarihlerini ve gereksinimlerini anlamalarını sağlayan herhangi bir araç veya uygulamadır. Bu uygulamalar, takımların doğru bütçeye, kaynaklara ve malzemelere sahip olmasını sağlamak için popüler proje yönetimi özelliklerini (belki zaten biliyor ve seviyorsunuzdur) kullanır.

En iyi inşaat yönetimi araçları, proje yöneticilerine hareket halindeyken çalışabilecekleri tek bir ortak çalışma alanı sunar: iş süreçlerini, güvenliği, bütçeleri, raporlamayı ve müşteri iletişimini denetleyebilecekleri bir çevrimiçi platform. Bu yazılımı kullanmaya başlayarak, inşaat proje yöneticilerinizin iş hayatını önemli ölçüde kolaylaştırabilir ve süreçleri basitleştirip iş akışlarını kolaylaştırarak takım ve müşteri deneyimini genel olarak iyileştiren en etkili çözüme sahip olabilirsiniz.

Küçük İşletmeler için İnşaat Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnşaat proje yönetimi yazılımı söz konusu olduğunda, küçük işletmeler için bile çok sayıda seçenek vardır. Bazı araçlar son derece özelleştirilebilir ve herhangi bir inşaat projesine uyarlanabilirken, diğerleri sipariş yönetimi yazılımı veya inşaat zaman takibi yazılımı gibi belirli bir amaca veya iş ihtiyacına göre uyarlanmıştır.

Farklı seçenekleri karşılaştırırken şunları göz önünde bulundurun:

Anahtar özellikler : Yazılım aracı doğru özelliklere sahip mi? Beklentilerinizi aşıyor mu?

Fonksiyonellik : Tedarik yönetimi veya Tedarik yönetimi veya üretim planlaması gibi ihtiyaç duyduğunuz amaca hizmet ediyor mu?

Görünümler: Projelerinizi en verimli şekilde çalışabileceğiniz şekilde görüntüleyip düzenleyebiliyor musunuz?

Özelleştirme: Yazılımı gereksinimlerinize göre özelleştirebilir misiniz?

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir yazılım mı? Tüm takımınız hızlı bir şekilde öğrenebilir mi?

Fiyatlandırma : Yazılım uygun fiyatlı mı? Ölçeklendirme yaptıkça maliyet çok yükseliyor mu?

Destek: İhtiyaç duyduğunuzda destek ekibine kolayca ulaşabiliyor musunuz?

Derecelendirmeler ve yorumlar: Diğer kullanıcılar ürün deneyimleri hakkında ne diyor?

İhtiyaçlarınız işiniz kadar benzersizdir, bu nedenle size en uygun yazılımı bulmak için gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu düşünün.

Küçük İşletmelerin Kullanabileceği En İyi 10 İnşaat Yönetimi Yazılımı

Küçük işletmeler için, organize olmak, riskleri yönetmek ve müşterilerinize en iyi şekilde hizmet vermek istiyorsanız, en iyi inşaat yönetimi yazılımını bulmak bir zorunluluktur. İşiniz için doğru aracı bulmanıza yardımcı olmak için, 2024'ün küçük işletmeler için en iyi inşaat yazılımlarının kısa listesini hazırladık.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, inşaat takımlarının her türlü işi işbirliği içinde organize etmek, planlamak ve yürütmek için güvendiği, takımınızın veya bütçenizin boyutuna bakılmaksızın kullanabileceğiniz nihai hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Zengin özellikler ve iş akışlarınızı görselleştirmenin 15'ten fazla yolu ile ClickUp, sıkı zaman çizelgeleri, çeşitli sevkiyatlar, yükleniciler, müşteriler ve daha fazlasıyla uğraşan inşaat yönetimi takımları için ideal çözümdür.

Bu dinamik görünümler arasında, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve İş Yükü görünümlerini bulacaksınız. Bu görünümler, takımlarının eylem öğelerini dengelerken anahtar dönüm noktalarını ve hedeflerini önceliklendiren inşaat proje yöneticileri için mükemmeldir. Ayrıca, sahadaki takımlar, ClickUp'ın benzersiz Harita görünümüne güvenerek konuma özgü görevleri yönetebilir ve tüm iş sahalarını bir bakışta görebilir.

Özel Alanlarda hesaplamalar yaparak her proje için tahminler, satın alma siparişleri ve programlar da oluşturabilirsiniz. Bütçeler, iş yeri konumları ve alt yüklenici bilgileri gibi ayrıntıları da ekleyerek işlerinizi filtreleyebilir, gruplandırabilir ve raporlayabilirsiniz.

ClickUp'a daha hızlı başlamak için geniş Şablon Kitaplığı'na göz atın ve çoklu geliştirme planı şablonları ve İnşaat Projesi Yönetimi Şablonu dahil olmak üzere her türlü kullanım için 1.000'den fazla önceden oluşturulmuş varlık arasından seçim yapın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İnşaat süreçleriniz ve projeleriniz için özel iş akışları oluşturun

Genel müteahhitleri, uzman müteahhitleri ve takım üyelerinin zaman ve görevlerini yönetin

Gönderimleri, bilgi taleplerini (RFI'lar), çizimleri ve kalkışları inceleyin ve açıklama ekleyin

Pano görünümünü ve Takvim görünümünü kullanarak ClickUp'ı proje ilerlemesini izlemek için mükemmel inşaat planlama yazılımı haline getirin

Proje müşterileriniz ve ortaklarınız için bir CRM veritabanı oluşturun

Özelleştirmesi kolay iş akışlarıyla satış süreçlerinizi yönetin

Proje hedefleriniz ve kaynaklarınızla aynı yerde görev yönetimini kolaylaştırın

Alan ve ofis arasındaki takım iletişimi geliştirin

ClickUp Belgeleri ve dosyalarını oluşturun ve takım üyeleriyle paylaşın

Görev etkinlikleri ve durum değişiklikleri hakkında güncel bilgileri almak için filtreleri kullanın

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok anahtar özelliğe alışmak biraz zaman alabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. CoConstruct

coConstruct aracılığıyla

CoConstruct, ev inşaatçıları ve tadilatçılar için özel olarak tasarlanmış bir inşaat proje yönetimi aracıdır. Takımlar ve tek başına çalışan işletme sahipleri, bu aracı kullanarak projeleri organize edebilir, müşteriler ve ortaklarla iletişim kurabilir ve operasyonlarını tek bir yerden yönetebilir. ✅

CoConstruct'un en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış proje planlama sistemi ile inşaat projeleri oluşturun ve yönetin

Yapılacaklar listeleri ve programlarla projeleri baştan sona izleyin

Sabit fiyatlı ve açık defterli işlerin fiyatlandırmasını sorunsuz bir şekilde yönetin

Zaman çizelgelerini yönetin ve müşterilere doğrudan fatura kesin

CoConstruct sınırlamaları

CoConstruct, ev inşaatı takımları için tasarlanmıştır, bu nedenle diğer inşaat takımları farklı bir araç tercih edebilir

Bazı kullanıcılar, verileri diğer yazılım araçlarında kullanmak için dışa aktarmanın zor olduğunu belirtiyor

CoConstruct fiyatlandırması

Önemli: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tamamlandı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoConstruct puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

3. Müteahhit Foreman

via Contractor Foreman

Contractor Foreman, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iş yönetimi yazılımı arayan "müteahhitler için 1 numara" olarak tanıtılıyor. Takımlar bu inşaat proje yönetimi yazılımını proje, finans, insan kaynakları ve belge yönetimi için kullanabilir. ?

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri, programlar ve Gantt grafikleriyle projeleri denetleyin

Tahminler oluşturun ve müşterilere faturalar gönderin

Alt yükleniciler ve ortaklarla sözleşmeleri ve iletişimi yönetin

Dosyaları, fotoğrafları ve ekipman kayıtlarını düzenleyin

Müteahhit Foreman sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Safari gibi tarayıcılarda yazılımı kullanırken zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Bazı müşterilerimize göre, yeni kullanıcılar ve tek başına çalışan inşaat işçileri için bu durum çok zor olabilir

Contractor Foreman fiyatlandırması

Temel: Bir kullanıcı için aylık 49 $

Standart: Üç kullanıcı için aylık 79 $

Artı: Sekiz kullanıcı için aylık 125 $

Pro: 15 kullanıcı için aylık 166 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 249 $

Müteahhit Foreman puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (500+ yorum)

4. Procore

procore aracılığıyla

Procore, takımların projeleri yönetmesini, riski en aza indirmesini ve başarılı projeler teslim etmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, proje ve finans yönetimini kalite ve güvenlik özellikleriyle birleştirir, böylece riski tek bir yerden yönetebilirsiniz. ⚒️

Procore'un en iyi özellikleri

Kullanımı kolay proje yönetimi ile şantiye içi ve şantiye dışı proje takımlarını organize edin

Gerçek zamanlı verileri kullanarak riskleri izleyin ve azaltın

Mevcut finansal durumunuzun genel bir özetini alın ve raporlar oluşturun

Bilgi günlükleriyle bir projenin genel görünümünü anlayın

Procore sınırlamaları

Fiyatlandırma planları kamuya açık olarak listelenmemiştir, bu nedenle başlangıçta değerini düşündüğünüz diğer seçeneklerle karşılaştırmak zordur

Bazı kullanıcılar, ayarların yönetilme şeklinin kafa karıştırıcı olabileceğini belirtiyor

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.600+ yorum)

5. Autodesk Build

autodesk Build aracılığıyla

Autodesk Build, ofisiniz ve saha arasında daha akıcı iş akışları oluşturmak için tasarlanmış bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Proje takımları bu aracı kullanarak projeleri, kalite güvencesini, güvenliği ve riskleri, bütçeleri ve maliyetleri yönetebilir. ?

Autodesk Build'in en iyi özellikleri

Yanlış anlaşılmaları ve hataları önlemek için en son proje programlarını görünüm

Özel görünümleri kullanarak filtreler oluşturun ve yalnızca en alakalı görevleri görün

Yerleşik kalite yönetimi özellikleriyle sorunları, değişiklikleri ve çözümleri izleyin

Alan verilerini bütçelerinize bağlayarak gerçek zamanlı maliyetleri ilk kapsamınızla karşılaştırın

Autodesk Build sınırlamaları

Bazı müşterilerimize göre, projelerin ayarlanması ve kullanıcı hakları ile seçeneklerin atanması karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle bu tür yazılımlara alışkın olmayanlar için yazılımı öğrenmenin biraz zaman alabileceğini bildiriyor

Autodesk Build fiyatlandırması

550 Sayfa: 495 $/yıl

5.000 sayfa: 870 $/yıl

Sınırsız Sayfa: 1.625 $/yıl

Sınırsız Kullanıcı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Autodesk Build puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

6. Buildertrend

via Buildertrend

Buildertrend, ticari takımlar, müteahhitler, ev inşaatçıları ve tadilatçılar için bir inşaat yönetimi yazılım platformudur. Yazılım aracı, projeleri ve süreçleri kolaylaştırmak ve düzenlemek için tasarlanmıştır, böylece müteahhitler kendi rollerine odaklanabilirler. ?

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Yerleşik proje planlama özelliği ile projeleri denetleyin ve ilerlemeyi izleyin

Günlük kayıtlarla neler olup bittiğini anlayın

Değişiklik siparişlerinizi, seçimlerinizi ve faturalarınızı tek bir yerden izleyin

Özel bir müşteri portalı ile müşteri iletişimini kolaylaştırın ve merkezileştirin

Buildertrend sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle mobil cihazlarda zaman takibi özelliğinden şikayetçi

Öğrenme süreci zorlu olabilir ve kullanıcılar, uyum sağlamak için sık sık güncellemeler yapıldığını bildiriyor

Buildertrend fiyatlandırması

Essential: İlk ay 99 $, ardından aylık 399 $

Gelişmiş: İlk ay 399 $, ardından aylık 699 $

Tamamlandı: İlk ay 699 $, ardından aylık 999

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

7. Float

float aracılığıyla

Float, takımların kapasite planlamasını ve iş programlamasını kolaylaştıran bir kaynak yönetimi ve iş gücü planlama yazılımıdır. Yazılım, insan ve proje yönetimini tek bir arayüzde birleştirerek yöneticilere görevler, bütçeler, proje aşamaları, çalışma saatleri ve kapasite hakkında genel bir bakış sunar. ?

Float'ın en iyi özellikleri

Dönüm noktaları, aşamalar ve bağımlılıklar ile projeleri düzenleyin

Kapasite tahminini kullanarak olası zorlukları belirleyin

İnşaat projelerinde karşılaştırmalı ve gerçek harcamaları izleyin

Takım üyelerinizin zaman çizelgelerini kaydedin ve çalışma saatlerini izleyin

Yüzdürme sınırlamaları

Float, inşaat takımları için özel olarak tasarlanmamıştır, ancak onlar için yararlı bir araç olabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın tarayıcı tabanlı sürüm kadar kullanıcı dostu olmadığını bildiriyor

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Float puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

8. RedTeam

redTeam aracılığıyla

RedTeam, gerçek zamanlı saha işbirliği için Fieldlens, proje yönetimi için RedTeam Go ve inşaat yönetimi için RedTeam Flex dahil olmak üzere çeşitli yazılım araçları sunan bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Bu araçlar bir araya gelerek inşaat takımlarının projeleri, finansmanı, saha çalışmalarını ve raporlamayı organize etmelerini sağlar. ?

RedTeam'in en iyi özellikleri

Daha kolay proje yönetimi için tüm verilerinizi tek bir yere taşıyın

Tekrarlanabilir süreçler oluşturarak risk olasılığını azaltın

Yerleşik otomasyon ile 100'den fazla görevi otomatikleştirin

Raporları ve finansal güncellemeleri müşterilerinizle kullanıcı dostu bir şekilde paylaşın

RedTeam sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, yazılıma alışırken bir öğrenme süreci olabilir

Bazı müşteriler, düzenleme sırasında sunucuların yavaş çalıştığını ve donma sorunları yaşadığını bildirmiştir

RedTeam fiyatlandırması

RedTeam Fieldlens: Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

RedTeam Go: Sınırsız kullanıcı için aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

RedTeam Flex: Sınırsız kullanıcı için aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

RedTeam derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

9. Sage 300 İnşaat ve Emlak

sage aracılığıyla

Sage 300 Construction and Real Estate, finans, hizmet operasyonları ve proje yönetimini bir araya getiren hepsi bir arada iş yönetimi ve muhasebe yazılımıdır. İnşaat profesyonelleri, bu yazılımı kullanarak finansal yönetimlerinin yanı sıra tüm inşaat sürecini de denetleyebilir. ?

Sage 300 İnşaat ve Emlak'ın en iyi özellikleri

Görevleri, iş siparişlerini, teklifleri, ekipmanı ve saha geçmişini izleyin

Belgeleri düzenleyin ve kağıtsız çalışın

Sorunları belirlemek ve riskleri yönetmek için proje yönetimi özelliklerini kullanın

Hizmet operasyonlarını kolaylaştırarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunun

Sage 300 İnşaat ve Emlak sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımın raporlama seçeneklerinin sınırlı ve özelleştirilmesinin zor olduğunu belirtiyor

Sistem sezgisel olmayabilir ve gezinmesi zor olabilir, bazı kullanıcılar bunu bildirmiştir

Sage 300 İnşaat ve Emlak fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sage 300 İnşaat ve Emlak derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4/5 (500'den fazla yorum)

10. Fieldwire

fieldwire aracılığıyla

Fieldwire, iş sahası yönetimi için özel olarak tasarlanmış bir inşaat yönetimi çözümüdür. İnşaat şirketleri bu yazılımı kullanarak takım üyelerini koordine edebilir, görevleri atayabilir, performansı izleyebilir ve sahada çalışmanın getirdiği riskleri azaltabilir. ?️

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Merkezi bir sistemle şantiye ve ofis tabanlı takımlar arasında senkronizasyonu sağlayın

İş programları oluşturun ve takım üyelerine görevler atayın

Hangi takım üyesinin belirli görevler veya iş sahalarında çalıştığını izleyin

Tüm proje ayrıntılarını içeren özel raporlar oluşturun ve gönderin

Fieldwire sınırlamaları

Fieldwire, şantiye yönetimi için tasarlanmıştır, bu nedenle takımlar başka yerlerde daha genel bir proje yönetim sisteminden yararlanabilir

Bazı kullanıcılar, iş sahaları ve projelerle ilgili haftalık raporları daha kolay derlemek istiyor

Fieldwire fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 74 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 89 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

İş sahalarındaki riskleri yönetmek veya takım üyelerinizi ve kaynaklarınızı tek bir merkezden koordine etmek istiyorsanız, bu listede her inşaat takımı için ideal bir araç bulabilirsiniz. Ayrıca, tüm proje yaşam döngüsünü kolaylaştıran çok sayıda hepsi bir arada yazılım seçeneği de mevcuttur.

Sektörler arası takımlar için önde gelen proje yönetimi araçlarından biri olan ClickUp, bizim açık ara en iyi seçimimizdir. Özellikleri tamamen özelleştirilebilir ve en karmaşık projeleri bile yönetebilecek kadar esnektir. Ayrıca, sürekli büyüyen şablon kütüphanesi ve 1.000'den fazla entegrasyonu, inşaat firmalarının projelerini daha hızlı hayata geçirmesine yardımcı olur.

İnşaat projelerinizi daha iyi yönetmenin yolunu keşfetmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ?