2026'da Küçük İşletmeler İçin 10 İnşaat Yönetimi Yazılımı

Doğru yazılım, takım üyelerinizin rollerine odaklanma, rutin görevleri basitleştirme ve zamanlarını yönetme becerilerinde büyük fark yaratır. Bu durum, alanındaki inşaat projelerinde takımınızın yeteneklerini en iyi şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığı inşaat sektöründe özellikle geçerlidir.

Bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olacak pek çok araç var, ancak bunların çoğu büyük bütçeli büyük şirketler için tasarlanmıştır.

Çözüm nedir? Küçük işletmeler için tasarlanmış inşaat proje yönetimi yazılımı.

En iyi sonuçlara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için, doğru inşaat proje yönetimi yazılımını arayan küçük işletmeler için en iyi çözümlerin bir listesini derledik. Küçük işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun kararı vermenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları, yorumları ve daha fazlasını karşılaştıracağız.

En İyi İnşaat Yönetim Yazılımlarına Genel Bakış

İşte başlamanız için kısa bir özet:

ClickUp Birleşik proje izleme ve alan ile ofis arasında senkronizasyon için en iyisi Ekip boyutu: Her boyutlardaki işletme AI destekli Gantt çizelgeleri, durum güncellemeleri için ClickUp Brain, şantiye günlükleri için özel formlar ve entegre sohbet. Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar mevcuttur Müteahhit Şefi Uygun fiyatlı, hepsi bir arada iş yönetimi için en iyisi Ekip boyutu: Küçük ve orta ölçekli müteahhitler Tek bir arayüzde teklifler, faturalar, günlük kayıtlar ve alt yüklenici koordinasyonu. Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Procore Kapsamlı risk ve finans yönetimi için en iyisi Ekip boyutu: Orta ölçekli işletmelerden kurumsal işletmelere Gerçek zamanlı finansal izleme, kalite ve güvenlik kayıtları ve kapsamlı entegrasyonlar. Özel fiyatlandırma Autodesk Build Ofis ile alan arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak için en iyisi Takım boyutu: Ticari proje takımları Sürüm kontrolü altındaki çizimler, RFI izleme ve alan verilerinin proje bütçelerine doğrudan bağlanması. Özel fiyatlandırma Buildertrend Konut inşaatı ve tadilatı için en uygun seçenek Ekip boyutu: Ev inşaatçıları ve tadilatçılar Müşteri seçim portalları, değişiklik emri yönetimi ve ev sahipleri için merkezi iletişim. Özel fiyatlandırma Float Kaynak yönetimi ve iş gücü planlaması için en iyisi Takım boyutu: Kapasite denetimine ihtiyaç duyan takımlar Kapasite tahmini, görsel takım planlaması ve planlanan ile gerçekleşen çalışma saatlerinin izleme süreci. Kullanıcı başına aylık 8,50 $'dan başlayan fiyatlarla RedTeam Tekrarlanabilir süreçler ve alan işbirliği için en uygun seçenek Ekip boyutu: Büyüme aşamasındaki inşaat firmaları Fieldlens aracılığıyla gerçek zamanlı alan işbirliği, teklif yönetimi ve 100'den fazla yerleşik otomasyon. Özel fiyatlandırma Sage 300 Entegre muhasebe ve gayrimenkul yönetimi için en iyisi Ekip boyutu: Finans ağırlıklı inşaat firmaları Kapsamlı finansal denetim, kağıtsız belge düzenleme ve hizmet operasyon izleme. Özel fiyatlandırma Fieldwire Verimli şantiye görev yönetimi için en iyisi Ekip boyutu: Uzman müteahhitler ve şantiye sorumluları Ekipler için mobil öncelikli görev atamaları, plan görünümü ve ayrıntılı performans izleme. Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 54 $'dan başlıyor Houzz Pro Konut tadilatı ve müşteri adayları oluşturma için en iyisi Ekip boyutu: Tasarım-inşaat ve konut firmaları 3D oda tarayıcıları, müşteriler için görsel seçim panoları ve yerel müşteri adayı oluşturma araçları. Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz

Küçük İşletmeler için İnşaat Yönetim Yazılımı Nedir?

İnşaat yönetimi yazılımı, takımların hedeflerini, zaman çizelgelerini, son teslim tarihlerini ve gereksinimlerini anlamalarını sağlayan herhangi bir araç veya uygulamadır. Bu uygulamalar, takımların doğru bütçeye, kaynaklara ve malzemelere sahip olmasını sağlamak için (belki zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz) popüler proje yönetimi özelliklerini kullanır.

En iyi proje yönetimi araçları, proje yöneticilerine hareket halindeyken çalışabilecekleri tek bir ortak çalışma alanı sunar; iş süreçlerini, güvenliği, bütçeleri, raporlamayı ve müşteri iletişimini denetleyebilecekleri bir çevrimiçi platform. Bu yazılımı kullanmak, inşaat proje yöneticinizin iş hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak ve süreçleri basitleştirip ş akışlarını düzene sokarak genel olarak daha iyi bir takım ve müşteri deneyimi sunmak için en etkili çözüm olacaktır.

Küçük İşletmeler İçin İnşaat Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnşaat proje yönetimi yazılımı söz konusu olduğunda, küçük işletmeler için bile aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Bazı araçlar son derece özelleştirilebilir ve her türlü inşaat projesine uyarlanabilirken, diğerleri sipariş yönetimi yazılımı veya inşaat zaman takibi yazılımı gibi belirli bir amaca veya iş ihtiyacına göre tasarlanmıştır.

Farklı seçenekleri karşılaştırırken şunları göz önünde bulundurun:

Anahtar özellikler : Yazılım aracı doğru özelliklere sahip mi? Beklentilerinizi aşıyor mu?

İşlevsellik : Tedarik yönetimi veya Tedarik yönetimi veya üretim planlaması gibi ihtiyaç duyduğunuz amaca hizmet ediyor mu?

Görünümler: Projelerinizi en verimli şekilde işinizi yapabileceğiniz şekilde görüntüleyip düzenleyebiliyor musunuz?

Özel tasarım: Yazılımı ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlayabiliyor musunuz?

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir yazılım mı? Tüm takımınız bu yazılımı hızlı bir şekilde öğrenebilir mi?

Fiyatlandırma : Yazılımın fiyatı uygun mu? İşletmenizi büyüttükçe maliyet çok yüksek hale geliyor mu?

Destek: İhtiyacınız olduğunda destek ekibiyle kolayca iletişime geçebiliyor musunuz?

Puanlar ve yorumlar: Diğer kullanıcılar ürün deneyimi hakkında ne diyor?

İhtiyaçlarınız muhtemelen işiniz kadar benzersizdir, bu nedenle size en uygun yazılımı bulabilmek için neye gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünmek için biraz zaman ayırın.

Küçük İşletmelerin Kullanabileceği En İyi 10 İnşaat Yönetim Yazılımı

Küçük işletmeler için, düzenli kalmak, riskleri yönetmek ve müşterilerinize mümkün olan en iyi şekilde hizmet vermek istiyorsanız, en iyi inşaat yönetimi yazılımını bulmak bir zorunluluktur. İşiniz için doğru aracı bulmanıza yardımcı olmak amacıyla, 2024'te küçük işletmeler için en iyi inşaat yazılımlarının kısa listesini sizler için hazırladık.

1. ClickUp (Birleşik proje izleme ve alan-ofis senkronizasyonu için en iyisi)

Gösterge panelleri, görevler, sohbet, temsilciler ve daha fazlasını içeren ClickUp'ın yapay zeka destekli Çalışma Alanı, size ihtiyacınız olan genel görünümü sunar!

ClickUp , küçük inşaat takımlarının beş farklı aracı aynı anda kullanmanın getirdiği kaos yaşamadan projelerini ilerletmelerine yardımcı olan, dünyanın ilk birleşik yapay zeka Çalışma Alanıdır.

Çünkü asıl sorun da bu: Alan, ofis, yükleniciler, tedarikçiler ve müşteriler arasında sürekli gidip gelmek. Güncellemeler her yerde. Kararlar kayboluyor. Ve sonunda birisi, sadece neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için saatler harcıyor.

ClickUp'ın Küçük İşletme Paketi, proje yönetiminizden başlayarak tüm bunları tek bir yerde bir araya getirir.

ClickUp'ın Gantt Şeması Görünümü ile projelerinizi düzenli zaman çizelgeleri olarak görselleştirin

Gantt Şeması, Zaman Çizelgesi, Takvim ve İş Yükü Görünümleri gibi Özel Görünümleri kullanarak projeleri kolayca görselleştirebilir ve planlayabilir, tedarikten şantiye çalışmalarına ve nihai teslimata kadar her şeyin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Birden fazla şantiyeyi yönetiyorsanız, Harita Görünümü sayesinde görevleri tek tek incelemek zorunda kalmadan her şantiyede neler olup bittiğini görebilirsiniz.

Ancak asıl değişim, bilginin akışında yaşanıyor. ClickUp Brain, güncellemeleri takip etmek yerine görevler, yorumlar ve ClickUp Sohbeti'nde halihazırda neler olup bittiğini bir araya getirir. Durum güncellemeleri oluşturabilir, ilerlemeyi özetleyebilir ve gecikmelere dönüşmeden riskleri vurgulayabilir.

Artık ilerlemeyi raporlamak için birinin hafızasına veya son dakika telaşına güvenmek zorunda değilsiniz. Sistem zaten her şeyi biliyor. Bu da bizi uygulamaya getiriyor.

Görev atama, durum güncelleme ve bir iş tamamlandığinde ilgili kişileri bilgilendirme gibi rutin koordinasyon işlemleri ClickUp otomasyonları tarafından yürütülür. İşlerin karmaşık hale gelmesini önlemek için (ki bu her zaman olur) ClickUp Süper Ajanları devreye girer . Gecikmeleri işaretler, eksik güncellemeleri ortaya çıkarır ve hatta kararları görevlere dönüştürür, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Tüm operasyonel detaylar, işin yapıldığı yerde bulunur. Özel Alanlar'ı kullanarak, elektronik tablolar arasında gidip gelmeden bütçeleri, malzemeleri, alt yüklenicileri ve tahminleri izlemeyi yapabilirsiniz. RFI'lar, çizimler ve SOP'lar, destekledikleri görevlerle doğrudan bağlantılı olarak ClickUp Docs içinde bulunur, böylece saha ve ofis her zaman aynı doğru kaynaktan çalışır.

Her şeyi sıfırdan oluşturmak istemiyorsanız, Şablon Kitaplığı size inşaat ş Akışları için hazır kurulumlar sunar , böylece hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gantt Şeması, Zaman Çizelgesi, Takvim ve İş Yükü Görünümleri ile proje zaman çizelgelerini planlayın ve ayarlayın

Harita Görünümü ile birden fazla şantiyeyi görsel olarak yönetin

ClickUp Brain ile güncellemeleri ve özetleri otomatik olarak oluşturun

ClickUp Chat'i kullanarak konuşmaları iş ile ilgili tutun

ClickUp Süper Temsilcileri'nin riskleri, eksik güncellemeleri ve sonraki adımları işaretlemesine izin verin

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan koordinasyon işlemlerini otomatikleştirin

Özel Alanlar'ı kullanarak bütçeleri, malzemeleri ve alt yüklenicileri izleyin

ClickUp belgelerinde RFI'leri, çizimleri ve SOP'ları saklayın ve birbirine bağlantı kurun

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi ve iş yüklerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Şablon Kitaplığı'ndaki hazır şablon akışlarıyla hızlı bir şekilde başlayın

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar çok anahtar özelliğe alışmak biraz zaman alabilir.

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

📊 Kısa vaka çalışması: 5'ten fazla aracı tek bir Çalışma Alanıyla değiştirme Pazarlama ajansı Hit Your Mark Media , faaliyetlerini incelediğinde sorun ortadaydı. İşler Slack, Miro, Toggl, Loom ve diğer araçlar arasında dağınık haldeydi. Bilgiler birden fazla araca dağılmış olduğu için projeler olması gerekenden daha yavaş ilerliyordu. Böylece takım her şeyi ClickUp'ta bir araya getirdi. ClickUp içindeki tek bir güçlü Çalışma Alanıyla 20'den fazla aracı değiştirin ⚡ Sonuçlar hemen ortaya çıktı: İletişim, planlama ve raporlama alanlarında 5'ten fazla araç değiştirildi

ClickUp Chat'e geçtikten sonra Slack'i kaldırarak yılda 3.000 dolar tasarruf

Sprint puanlarını, iş yüklerini ve performansı izleyen gerçek zamanlı gösterge panelleri

Net ve ölçülebilir verimlilik verileri sayesinde daha hızlı bonus ödemeleri Kurucu Derek Archer, bu değişimin ajansın çalışma şeklini değiştirdiğini söylüyor. Takım artık güncellemeleri birden fazla uygulamada bir araya getirmek yerine, müşteri işlerini, iletişimi, dokümantasyonu ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanından yürütüyor. 🚀

2. Contractor Foreman (Uygun fiyatlı, hepsi bir arada iş yönetimi için en iyisi)

Contractor Foreman, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir iş yönetim yazılımı arayan "müteahhitler için 1 numara" olduğunu iddia ediyor. Takımlar, bu inşaat proje yönetimi yazılımını proje, finans, personel, kaynak ve belge yönetimi için kullanabilir.

Bu yazılım, günlük kayıtlar ve ekipman izleme için basit modüller sunarak küçük firmaların kağıt tabanlı sistemlerden uzaklaşmasına yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Entegre teklif hazırlama aracı, potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde imzalı sözleşmeye dönüştürmenizi sağlar ve profesyonel şablonlarla daha fazla ihale kazanmanıza yardımcı olur.

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleri, programlar ve Gantt grafikleriyle projeleri denetleyin

Tahminler oluşturun ve müşterilere faturalar gönderin

Alt yükleniciler ve ortaklarla olan sözleşmeleri ve iletişimi yönetin

Dosyaları, fotoğrafları ve ekipman kayıtlarını düzenleyin

Müteahhit Şefi sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Safari gibi tarayıcılarda yazılımı kullanırken zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Bazı müşterilere göre, bu durum yeni kullanıcılar ve tek başına çalışan inşaat işçileri için oldukça zor olabilir.

Contractor Foreman fiyatlandırması

Temel: Tek kullanıcı için aylık 49 $

Standart: Üç kullanıcı için aylık 105 $

Ayrıca: Sekiz kullanıcı için aylık 166 $

Pro: 15 kullanıcı için aylık 221 $

Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 332 $

Müteahhit Şefi puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

3. Procore (Kapsamlı risk ve finans yönetimi için en iyisi)

Procore, takımların projeleri daha kolay yönetmesini, riski en aza indirmesini ve başarıyla sonuçlandırmasını sağlamak için tasarlanmış bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Bu araç, proje ve finans yönetimini kalite ve güvenlik özellikleriyle birleştirir.

Küçük işletmeler, mevcut muhasebe ve ERP yazılımlarınızı sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlayan kapsamlı entegrasyonlar pazarından yararlanır. Güçlü raporlama motoru, proje durumuna ilişkin derinlemesine bilgiler sunarak, maliyet aşımlarını nihai kâr marjlarınızı etkilemeden önce tespit etmenize yardımcı olur.

Procore'un en iyi özellikleri

Kullanımı kolay proje yönetimi ile şantiye içi ve şantiye dışı proje takımlarını organize edin

Gerçek zamanlı verileri kullanarak riskleri izleyin ve azaltın

Güncel finansal durumun genel görünümünü alın ve raporlar oluşturun

Bilgi günlükleriyle projenin genel durumunu kavrayın

Procore sınırlamaları

Fiyatlandırma planları kamuya açık olarak listeye alınmadığından, başlangıçta bu yazılımın değerini değerlendirdiğiniz diğer seçeneklerle karşılaştırmak zor.

Bazı kullanıcılar, ayarların yönetilme şeklinin kafa karıştırıcı olabileceğini belirtiyor

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.600'den fazla yorum)

4. Autodesk Build (Ofis ile alan arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak için en iyisi)

Autodesk Build, ofisiniz ile alan arasında daha verimli ş Akışları oluşturmak üzere tasarlanmış bir inşaat proje yönetimi yazılımıdır. Proje takımları bu aracı kullanarak kalite güvencesi, güvenlik ve bütçeleri yönetebilir.

Bu yazılım, çizim yönetiminde mükemmeldir ve maliyetli yeniden çalışmaların önlenmesi için her alt yüklenicinin çizimlerin aynı sürümünü incelediğinden emin olur. Platform ayrıca ilerleme izlemesi için özel araçlar içerir ve paydaşların tamamlanan işleri orijinal programa göre görsel olarak görebilmesini sağlar.

Autodesk Build'in en iyi özellikleri

İletişim hatalarını ve hataları önlemek için en son proje programlarının görünümünü görün

Özel görünümleri kullanarak filtreler oluşturun ve yalnızca en alakalı görevleri görüntüleyin

Yerleşik kalite yönetimi özellikleriyle sorunları, değişiklikleri ve çözümleri izleyin

Alan verilerini bütçelerinizle ilişkilendirerek, gerçek zamanlı maliyetleri başlangıçtaki kapsamınızla karşılaştırarak takip edin

Autodesk Build sınırlamaları

Bazı müşterilere göre, projeleri kurmak ve kullanıcı hakları ile seçeneklerini atamak karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle bu tür yazılımlara alışkın olmayanlar için yazılımı öğrenmenin biraz zaman alabileceğini belirtiyor.

Autodesk Build fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Autodesk Build puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

5. Buildertrend (Konut inşaatı ve tadilatı için en iyisi)

Buildertrend, ticari takımlar, müteahhitler, konut inşaatçıları ve tadilatçılar için bir inşaat yönetimi yazılım platformudur. Bu yazılım aracı, projeleri ve süreçleri kolaylaştırmak ve düzenlemek üzere tasarlanmıştır; böylece müteahhitler asıl rollerine odaklanabilirler.

Bu yazılım, ev sahiplerinin ilerleme fotoğraflarını görüp değişiklik taleplerini onaylayabilecekleri özel bir müşteri portalı sunarak, uzun vadeli güven inşa eden profesyonel bir deneyim yaratır. Platform ayrıca seçim sürecini kolaylaştırarak, müşterilerin kendilerine ayrılan bütçeler dahilinde malzeme ve kaplama seçeneklerini kolayca belirlemelerini sağlar.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Yerleşik proje planlama özelliği ile projeleri denetleyin ve ilerlemeyi izleyin

Günlük kayıtlarla neler olup bittiğini anlayın

Değişiklik taleplerinizi, seçimlerinizi ve faturalarınızı tek bir yerden izleyin

Özel bir müşteri portalı ile müşteri iletişimini kolaylaştırın ve merkezileştirin

Buildertrend'in sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle mobil cihazlarda zaman takibi özelliğinden duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyor

Öğrenme süreci zorlu olabilir ve kullanıcılar, uyum sağlamak için sık sık güncelleme yapıldığını bildiriyor.

Buildertrend fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Buildertrend puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

6. Float (Kaynak yönetimi ve işgücü planlaması için en iyisi)

Float, takımların kapasite planlamasını ve iş programını daha kolay hale getiren bir kaynak yönetimi ve iş gücü planlama yazılımıdır.

Yazılım, kolay denetim için insan ve proje yönetimiyi tek bir arayüzde birleştirir. Tüm takımınızın uygunluk durumunu gösteren görsel bir zaman çizelgesi sunarak, en yetenekli çalışanlarınızı birden fazla şantiyeye aşırı yüklemekten kaçınmanıza yardımcı olur. Tahmin özelliklerini kullanarak, yaklaşan proje planı ve mevcut iş yüküne göre gelecekteki işe alım ihtiyaçlarını öngörebilirsiniz.

Float'ın en iyi özellikleri

Projeleri dönüm noktaları, aşamalar ve bağımlılıklar ile düzenleyin

Kapasite tahminini kullanarak olası zorlukları belirleyin

İnşaat projelerinde planlanan ve gerçekleşen harcamaları karşılaştırarak izleyin

Takım üyelerinizin zaman çizelgelerini kaydedin ve iş saatlerini izleyin

Float sınırlamaları

Float, inşaat takımları için özel olarak tasarlanmamıştır, ancak onlar için yararlı bir araç olabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın tarayıcı tabanlı sürüm kadar kullanıcı dostu olmadığını bildiriyor

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Float puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

7. RedTeam (Tekrarlanabilir süreçler ve alan işbirliği için en iyisi)

RedTeam, gerçek zamanlı alan işbirliği için Fieldlens ve proje yönetimi için RedTeam Go dahil olmak üzere çeşitli yazılım araçları sunar. Bu araçlar bir araya geldiğinde, inşaat takımlarının projeleri ve raporlamayı düzenlemesine olanak tanır.

Bu yazılım, küçük firmaların proje kalitesi üzerindeki kontrolünü kaybetmeden büyümesine yardımcı olan standartlaştırılmış ş akışları temelinde geliştirilmiştir. Ayrıca, inşaat öncesi aşamayı hızlandıran ve projelerinizin temel atma aşamasına doğru ilerlemesini sağlayan otomatik teklif verme ve sözleşme yönetimi özelliklerine de sahiptir.

RedTeam'in en iyi özellikleri

Daha kolay proje yönetimi için tüm verilerinizi tek bir yere taşıyın

Tekrarlanabilir süreçler oluşturarak risk olasılığını azaltın

Yerleşik otomasyon özelliği ile 100'den fazla görevi otomatikleştirin

Raporları ve finansal güncellemeleri müşterilerle kullanıcı dostu bir şekilde paylaşın

RedTeam sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, yazılıma alışma sürecinde bir öğrenme eğrisi olabilir.

Bazı müşteriler, sunucuların yavaş çalıştığını ve düzenleme sırasında donma sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

RedTeam fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RedTeam puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Entegre muhasebe ve gayrimenkul yönetimi için en iyisi)

Sage 300 Construction and Real Estate, finans, hizmet operasyonları ve proje yönetimini bir araya getiren hepsi bir arada bir iş yönetimi ve muhasebe yazılımıdır. İnşaat profesyonelleri, bu yazılımı kullanarak finansal yönetimin yanı sıra tüm inşaat sürecini de denetleyebilir.

Bu yazılım, farklı yargı bölgelerindeki karmaşık bordro ve uyum gerekliliklerini izlemesi gereken işletmeler için özellikle etkilidir. Yazılımın kapsamlı denetim izleri, her finansal işlemin kayıt altına alınmasını sağlayarak vergi dönemi veya dış denetimler sırasında gönül rahatlığı sunar.

Sage 300 İnşaat ve Gayrimenkul'ün en iyi özellikleri

Görevleri, iş emirlerini, teklifleri, ekipmanları ve şantiye geçmişini takip edin

Belgeleri düzenleyin ve kağıtsız çalışın

Proje yönetimi özelliklerini kullanarak sorunları tespit edin ve riskleri yönetin

Hizmet operasyonlarını kolaylaştırarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunun

Sage 300 İnşaat ve Gayrimenkul sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımın raporlama seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve özelleştirilmesinin zor olduğunu belirtiyor

Bazı kullanıcılar, sistemin sezgisel olmadığını ve gezinmenin zor olduğunu bildiriyor

Sage 300 İnşaat ve Gayrimenkul fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage 300 Construction and Real Estate puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4/5 (500'den fazla yorum)

9. Fieldwire (Verimli şantiye görev yönetimi için en iyisi)

Fieldwire, özellikle şantiye yönetimi için tasarlanmış bir inşaat yönetimi çözümüdür. İnşaat şirketleri bu yazılımı kullanarak takım üyelerini koordine edebilir, görevler atayabilir, performansı izleyebilir ve şantiye çalışmalarına bağlı riskleri azaltabilir. Bu yazılım, şantiye sorumlularının eksiklik liste öğelerini kaydedip ek dosya ekleyerek ofiste anında incelenmesini sağlayan yüksek hızlı bir iletişim merkezi fonksiyonu görür.

Bu araç çevrimdışı erişimi de destekler; böylece takımınız, mobil bağlantı kalitesinin düşük olduğu bölgelerde bile planları görüntüleyebilir ve görevleri güncelleyebilir.

Fieldwire'ın en iyi özellikleri

Merkezi bir sistemle şantiye ve ofis takımlarını senkronize tutun

İş programları oluşturun ve takım üyelerine görevler atayın

Hangi takım üyesinin belirli görevlerde veya şantiyelerde çalıştığını takip edin

Tüm proje ayrıntılarını içeren özel raporlar oluşturun ve gönderin

Fieldwire'ın sınırlamaları

Fieldwire, şantiye yönetimi için tasarlanmıştır; bu nedenle takımlar, başka bir yerde daha genel bir proje yönetimi sisteminden faydalanabilir.

Bazı kullanıcılar, şantiyeler ve projelerle ilgili haftalık raporları derlemenin daha kolay olmasını istiyor

Fieldwire fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 54 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 104 $

Fieldwire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

10. Houzz Pro (Konut tadilatı ve müşteri adayları oluşturma için en iyisi)

Houzz Pro, ilk potansiyel müşteriden son ödemeye kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü yönetmesi gereken konut sektöründeki profesyoneller için tasarlanmış özel bir inşaat yönetimi çözümüdür. Güçlü proje yönetimi özelliklerini, küçük işletmelerin kalabalık bir pazarda öne çıkmasına yardımcı olan pazarlama ve tasarım araçlarıyla bir araya getirmesi sayesinde benzersizdir.

Bu yazılımın öne çıkan özelliklerinden biri 3D Kat Planlayıcı ve Gerçek Boyutlu Sanal Tur'dur. Bu özellik, müteahhitlerin bir projenin doğru 3D modellerini oluşturup bunları müşterilerle paylaşmalarını sağlar ve böylece tek bir çivi bile çakılmadan nihai sonucu görselleştirmelerine yardımcı olur. Bu görsel yaklaşım, tahminler ve seçimler için onay sürecini önemli ölçüde hızlandırır.

Houzz Pro'nun en iyi özellikleri

Mobil cihazınızı kullanarak bir odayı tarayın ve hızlı bir şekilde tahmin yapabilmek için anında 2D plan ve 3D model oluşturun.

Müşterilerin armatürleri, döşeme ve boya renklerini onaylayabileceği ve bütçe izlemesi otomatik olarak güncellenen bir işbirliği alandan yararlanın

Yerleşik sistemi kullanarak Houzz ağından gelen talepleri izleyin ve satış sürecinizi yönetin

Houzz'un geniş ev sahibi ağına erişerek belirli posta kodlarında yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturun

Müşterilerin proje portalından doğrudan ACH veya kredi kartı ile ödeme yapmalarını sağlayan kolaylaştırılmış faturalandırma

Houzz Pro sınırlamaları

Pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma özellikleri, çok küçük girişimler için pahalı olabilir.

Bazı kullanıcılar, Procore'a kıyasla proje yönetimi özelliklerinin büyük ölçekli ticari inşaatlar için yeterince güçlü olmadığını düşünüyor

Houzz Pro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Houzz Pro puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Projelerinizi Daha Etkili Yönetin

Şantiyelerdeki riskleri yönetmek veya takım üyelerinizi ve kaynaklarınızı tek bir merkezden koordine etmek istiyorsanız, bu listede her inşaat takımı için ideal bir araç bulunmaktadır. Ayrıca, tüm proje yaşam döngüsünü kolaylaştıran çok sayıda hepsi bir arada yazılım seçeneği de mevcuttur.

Farklı sektörlerdeki takımlar için önde gelen proje yönetimi araçlarından biri olan ClickUp, bizim açık ara en iyi seçimimizdir. Özellikleri tamamen özelleştirilebilir ve en karmaşık projeleri bile yönetebilecek kadar esnektir. Ayrıca, sürekli büyüyen Şablon kütüphanesi ve 1.000'den fazla entegrasyon, inşaat firmalarının projelerini daha hızlı hayata geçirmesine yardımcı olur.

İnşaat projelerinizi yönetmenin daha iyi bir yolunu deneyimlemeye hazır mısınız?