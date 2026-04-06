Aproveite ao máximo o GitHub Copilot com o ClickUp AI

ClickUp ou Copilot? Você não precisa escolher.

Sua equipe de engenharia escolheu o GitHub Copilot como seu assistente de codificação com IA. Isso torna o ClickUp ainda mais valioso, e não o contrário.

O Copilot é a camada de IA para desenvolvedores. Eles confiam nele para autocompletar código, codificação autônoma, automação de pull requests e revisão de código. O ClickUp AI é a camada de inteligência para toda a organização: gerentes de projeto, profissionais de marketing, líderes de RH, executivos e, sim, até mesmo os desenvolvedores quando saem do VS Code.

O Copilot termina na solicitação de pull. O ClickUp é onde essa solicitação de pull se torna um entregável rastreado, um marco de sprint, uma métrica do painel e uma atualização do status do projeto visível para toda a empresa.

Juntos, eles abrangem todo o espectro do trabalho impulsionado por IA.

Continue lendo para descobrir como você pode aproveitar melhor o GitHub Copilot com o ClickUp AI.

💡 Precisa de ajuda para descobrir como o ClickUp AI e o GitHub Copilot podem se encaixar nos seus fluxos de trabalho?

Como funciona o ClickUp AI

O ClickUp AI é um conjunto completo de recursos de IA integrado à plataforma onde suas equipes já gerenciam o trabalho.

Em vez de tratar a IA como um complemento separado, sem contexto para o seu trabalho, o ClickUp oferece o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo — onde a IA compreende profundamente suas tarefas, documentos e conversas para fornecer suporte relevante, contextual e que economiza tempo em todas as etapas do seu fluxo de trabalho.

O futuro do trabalho é Convergência + IA

Veja o que torna isso possível:

ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a camada de inteligência integrada ao ClickUp. Ele torna todo o espaço de trabalho mais inteligente para todos os usuários e todas as ferramentas conectadas.

Gere trechos de código, resuma briefings de projetos e traduza código entre linguagens com o ClickUp Brain

@mention Brain : Pense no Brain como seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode marcar o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat para obter assistência sob demanda : Pense no Brain como seu assistente inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode marcar o Brain como um colega de equipe em qualquer tarefa, documento ou chat para obter assistência sob demanda

Respostas Automáticas : No ClickUp, a IA responde automaticamente a perguntas em chats e threads de comentários, para que os usuários não precisem mudar de tarefa e fazer isso manualmente : No ClickUp, a IA responde automaticamente a perguntas em chats e threads de comentários, para que os usuários não precisem mudar de tarefa e fazer isso manualmente

Inteligência contextual : a IA contextual da Brain monitora todo o trabalho para capturar e atualizar bases de conhecimento continuamente

Pesquisa Corporativa : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho : Faça uma pergunta em linguagem natural e obtenha respostas a partir de tarefas, documentos, chat, comentários e anexos. Respeita as permissões do espaço de trabalho

Campos personalizados de IA: campos que são preenchidos automaticamente com base no conteúdo da tarefa: sentimento, pontuação de prioridade, classificação por categoria e resumos. Não é necessário fornecer instruções

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa sobre maturidade em IA revelou que 33% das pessoas resistem a novas ferramentas, e apenas 19% adotam e escalam a IA rapidamente. Quando cada novo recurso surge na forma de outro aplicativo, outro login ou outro fluxo de trabalho a ser aprendido, as equipes sofrem de fadiga de ferramentas quase instantaneamente. O ClickUp Brain preenche essa lacuna ao operar diretamente dentro de um espaço de trabalho unificado e convergente, onde as equipes já planejam, acompanham e se comunicam. Ele traz vários modelos de IA, geração de imagens, suporte à codificação, pesquisa na deep web, resumos instantâneos e raciocínio avançado exatamente para o local onde o trabalho já acontece.

📚 Leia também: Como fazer projetos de IA funcionarem: a Matriz de Transformação de IA

Superagentes

Os Super Agents do ClickUp são os primeiros agentes do mundo com capacidade de raciocínio humano. Isso significa que, assim como os humanos, eles são capazes de raciocínio complexo e execução autônoma de tarefas. Você pode tratá-los como colegas de equipe de IA. Configure-os com instruções, gatilhos, ferramentas, conhecimento e memória por meio do Super Agent Builder do ClickUp.

Use o Super Agent Builder sem código do ClickUp para lançar seu agente personalizado em poucos minutos

Você pode marcá-los, atribuir tarefas a eles, enviar mensagens diretas no chat e até mesmo @mencioná-los exatamente onde você está trabalhando. Eles tomarão as medidas necessárias de forma independente para concluir o trabalho atribuído.

A melhor parte? Depois de criar o agente, você não precisa mais dar instruções a cada etapa. E você também pode conversar com ele naturalmente para refinar os resultados.

🎥 Assista a este vídeo para saber mais sobre como criar e trabalhar com Super Agents:

Todos os departamentos da sua empresa têm pacotes de agentes pré-configurados e prontos para uso com o ClickUp Accelerator:

Departamento Agentes Gerenciamento de projetos Agente de Recepção, Agente de Atribuição, Agente de Gerenciamento de Projetos, Agente de Respostas em Tempo Real Marketing Agente de Resumos, Agente de Conteúdo, Agente de Marca, Agente de Inteligência em Tempo Real Produto e Engenharia Agente PRD, Agente de Triagem, Agente Codegen, Agente Live Answers RH Agente de integração, Agente de verificação de pulso, Agente de treinamento, Agente de respostas ao vivo Liderança Agente de Lembrete de Metas, Agente de Alinhamento, Agente de Resultados-Chave, Agente de Atualização de Status Vendas Agentes personalizados para fluxos de trabalho de vendas

A Bell Direct prova que, com o ClickUp, você não precisa de uma equipe técnica para adotar a IA de forma significativa.

Usando o ClickUp Super Agents, a equipe automatizou um fluxo de trabalho completo de recebimento e triagem sem escrever código ou adicionar novas ferramentas.

Os resultados:

🌟 Aumento de 20% na eficiência operacional📌 Mais de 800 e-mails triados diariamente em tempo real✅ Capacidade liberada para que dois funcionários em tempo integral se dediquem a trabalhos estratégicos e aprofundados

💡 Procurando ganhos de eficiência semelhantes para sua equipe?

Autopilot e Ambient Agents

Esses são agentes sempre ativos que rodam em segundo plano sem precisar de intervenção. Pense nisso:

Resumos do painel gerados todas as manhãs

Atualizações de status enviadas sem check-ins

Tarefas classificadas automaticamente e encaminhadas por prioridade

Itens em atraso sinalizados e escalados

Dados enriquecidos continuamente em todo o espaço de trabalho

📚 Leia também: Como a IA está redefinindo as funções dos programadores

Agentes certificados

Para fluxos de trabalho em que os riscos são altos o suficiente para justificar uma solução personalizada, os engenheiros de implantação avançada da ClickUp projetarão e implantarão um agente adaptado aos processos específicos da sua organização. Com os Agentes Certificados, você obtém uma configuração de alto padrão, além de uso ilimitado.

👀 Você sabia? O Agente Certificado do ClickUp obteve 96 de 100 em uma avaliação comparativa direta de planos de projeto prontos para execução. O concorrente mais próximo alcançou 61, com a maioria dos demais ficando na faixa dos 40 e 50 pontos. Na prática, as equipes poderiam passar da ideia → plano → execução em uma única etapa, com o mínimo de intervenção humana. É isso que faz com que o Certified Agent se destaque neste benchmark.

Reuniões com IA

Com o ClickUp Calendar e o AI Notetaker, as equipes podem agendar reuniões de acordo com o contexto e registrar notas automaticamente.

Deixe o ClickUp AI automatizar suas reuniões, desde o agendamento até a tomada de notas e a elaboração de resumos

Use comandos em linguagem natural para verificar a disponibilidade nos calendários da equipe e agendar reuniões

Participe de reuniões diretamente no ClickUp, sem precisar trocar de aba

Receba notas automáticas de reuniões na sua Caixa de Entrada do ClickUp — com identificação dos participantes, resumos, tópicos principais e decisões destacadas

A IA extrai itens de ação das notas de reunião e os transforma em tarefas rastreáveis no ClickUp

O acompanhamento de acompanhamento está vinculado ao projeto relevante

Os resumos são publicados no Espaço ClickUp relevante

Todos os participantes da reunião têm visibilidade sobre o que foi discutido, o que precisa ser feito a seguir e quem é o responsável.

Várias opções de modelos de IA em uma única plataforma

O ClickUp é independente de modelo. Os usuários podem alternar entre GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 e 14 modelos de IA da OpenAI, Anthropic e Google diretamente da barra de ferramentas do ClickUp, sem sair da plataforma.

Acesse vários modelos de IA pelo preço de um com o ClickUp Brain

O Brain usa esses modelos para inteligência do espaço de trabalho, e os Super Agents podem aproveitar qualquer modelo disponível. Os administradores podem restringir quais modelos estão disponíveis por espaço de trabalho.

Sua equipe já tem acesso aos mesmos modelos que alimentam o Copilot, aplicados a todo o gráfico de trabalho: tarefas, documentos, chat, painéis, clipes, metas e formulários.

📚 Leia também: Use modelos de IA externos do ClickUp

O que o GitHub Copilot tem a oferecer

O Copilot é uma poderosa plataforma de codificação com IA e, quando usado em conjunto com o ClickUp, oferece um valor genuíno para sua equipe de engenharia:

Copilot Chat : IA conversacional na barra lateral do IDE. Faça perguntas sobre código, gere testes, depure erros e obtenha conselhos sobre arquitetura. Suporta seleção de modelos entre GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini e o3

Modo Agente : edição autônoma de vários arquivos no VS Code e no JetBrains. Determina quais arquivos editar, executa comandos de terminal e corrige erros sem intervenção manual

Coding Agent : Trabalhador em segundo plano totalmente autônomo. Atribua uma issue do GitHub e o Copilot cria um branch, escreve código, executa testes e abre uma pull request

Revisão de código: Revisão de código autônoma que reúne todo o contexto do projeto antes de sugerir alterações e pode passar sugestões ao agente de codificação para corrigir PRs automaticamente

O Copilot se conecta ao ClickUp via MCP (Model Context Protocol). O servidor MCP do ClickUp dá ao Copilot acesso total a tarefas, documentos, comentários, campos personalizados e pesquisa diretamente do IDE.

Isso é ótimo. Quanto mais ferramentas de IA se conectarem ao ClickUp via MCP, mais essencial o ClickUp se torna como sistema de contexto.

💡 Dica profissional: Altere os status das tarefas no ClickUp diretamente do GitHub, acrescentando o status entre colchetes ao ID da tarefa na sua mensagem de commit ou na descrição do PR, por exemplo, #abc123[revisão de código]. Com a integração ClickUp-GitHub, os desenvolvedores nunca precisam sair do VS Code, enquanto os gerentes de projeto recebem atualizações instantâneas de status. Você também pode configurar Automações do GitHub no ClickUp (como “PR mesclado → mover tarefa para QA”) para tornar o processo totalmente automatizado. Vincule automaticamente commits, pull requests e comparações de código a tarefas com a integração do ClickUp com o GitHub

📚 Leia também: Como usar o GitHub Copilot com o VS Code

Quatro razões pelas quais o ClickUp e o GitHub Copilot funcionam melhor juntos

A codificação com inteligência artificial é apenas o começo. Quando o GitHub Copilot se une ao ClickUp AI, todo o seu fluxo de trabalho, do commit até a conclusão, fica mais inteligente.

1. Programe com o Copilot, coordene com o ClickUp

🧑🏻‍💻 O Copilot é excelente na execução técnica. Use-o para escrever código, revisar pull requests, até mesmo depurar erros e automatizar fluxos de trabalho de issue para PR. É nisso que uma ferramenta de codificação com IA se destaca.

🏆 O ClickUp é onde o trabalho em torno desse código é coordenado. A solicitação de recurso que criou a issue. O plano de sprint que acompanha o marco. O painel que mostra à liderança como o lançamento está progredindo. A atualização de status que o gerente de projetos envia sem precisar cobrar contexto dos desenvolvedores.

Automatize a transferência de sugestões de IA para pull requests reais em todo o fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp AI

O Copilot cuida do que é desenvolvido. O ClickUp AI cuida do porquê isso é importante, de quem precisa saber e do que acontece a seguir.

👉🏼 Exemplo prático: Illia Shevchenko, consultora certificada pela ClickUp (fundadora da SystemsIntegrators), resolveu um gargalo persistente na geração de relatórios para uma agência de websites criando um simples Status Sync Super Agent. A liderança precisava de visibilidade, mas os desenvolvedores eram constantemente interrompidos para escrever atualizações. Então, em vez de adicionar outra camada de relatórios, ele automatizou o processo com o Super Agents. Automatize atualizações de status de projetos com o ClickUp Super Agents O agente é executado de acordo com uma programação, analisa a atividade real das tarefas em todos os projetos e gera atualizações de status claras e prontas para a liderança. Ninguém precisa interromper o trabalho para transmitir atualizações manuais do projeto. Graças ao agente, os rastreadores de projeto e os documentos de status permanecem atualizados automaticamente em segundo plano.

2. IA para toda a organização, para todas as equipes, não apenas para a engenharia

🧑🏻‍💻 O Copilot é voltado para desenvolvedores. Se você é um gerente de projetos, profissional de marketing, líder de RH ou executivo, o Copilot tem utilidade limitada para você. Ele fica no IDE e no GitHub.com.

🏆 O ClickUp AI atende a todas as funções:

Os Super Agents foram criados para Gerenciamento de Projetos, Marketing, Produto e Engenharia, RH, Liderança e Vendas

O Brain responde a perguntas de qualquer usuário em todo o espaço de trabalho

Os campos personalizados de IA classificam e enriquecem as tarefas sem que ninguém precise de conhecimentos técnicos

Os Agentes Autopilot funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para toda a organização

Em uma empresa com 500 funcionários, talvez 60 sejam desenvolvedores que usam o Copilot diariamente. O ClickUp AI atende aos outros 440.

3. Inteligência sempre ativa x assistência acionada pelo editor

🧑🏻‍💻 O Copilot funciona quando alguém abre seu IDE ou atribui uma tarefa no GitHub. Se ninguém abrir o VS Code, nada acontece. O Coding Agent é o mais autônomo, mas só é acionado quando um usuário atribui uma tarefa.

🏆 O ClickUp AI funciona continuamente, independentemente de alguém estar prestando atenção ou não:

O Brain enriquece os dados em segundo plano: resumindo projetos, preenchendo campos personalizados e atualizando bases de conhecimento

Os Agentes Autopilot monitoram o espaço de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana: sinalizando itens vencidos, classificando automaticamente novas tarefas e gerando resumos no painel

Super Agents são acionados por eventos do fluxo de trabalho: mudanças de status, novas tarefas, menções, agendamentos

O espaço de trabalho fica mais inteligente a cada hora, sem que ninguém precise intervir ativamente.

4. Profundidade de contexto que conecta o código aos resultados de negócios

🧑🏻‍💻 O Copilot entende de código: repositórios, issues, pull requests e comparações de arquivos. Ele não entende de cronogramas de projetos, carga de trabalho da equipe, dependências entre funções ou metas de negócios.

🏆 O ClickUp AI enriquece continuamente todo o contexto de trabalho: resumos gerados por inteligência artificial, campos personalizados classificados por IA, insights estruturados sobre o projeto e inteligência de status. Quando o Copilot se conecta via MCP, ele pode ler esse contexto enriquecido e produzir resultados melhores para o desenvolvedor.

O ciclo cumulativo:

📚 Leia também: As melhores ferramentas e assistentes de codificação com IA

GitHub Copilot x ClickUp: a ferramenta certa para o caso de uso certo

Caso de uso Melhor ferramenta Por que Escrever e editar código Copilot Nativo do IDE, autocompletamento em linha, multimodelo Transição autônoma de issue para PR Agente de codificação do Copilot Trabalhador em segundo plano, testes, abre PRs Revisão de código Copilot Revisão do Agentic com contexto completo do projeto Atualizações do status do projeto ClickUp AI Sempre ativo, gerado automaticamente a partir de atividades reais Planejamento e acompanhamento de sprints ClickUp AI Equilíbrio de carga de trabalho, detecção de bloqueios, painéis Rascunhos de conteúdo dentro de documentos ClickUp AI No contexto, vinculado ao briefing e à tarefa Dúvidas sobre o trabalho Brain Respostas instantâneas a partir de tarefas, documentos, chat e comentários Roteamento e triagem de tarefas Superagentes Orientado a eventos, sensível ao espaço de trabalho e com escopo de permissão Notas de reuniões e acompanhamentos Reuniões com IA Captura automática, criação de itens de ação Monitoramento em segundo plano Agentes do Autopilot 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem solicitações, sempre em funcionamento Fluxos de trabalho personalizados de alto risco Agentes certificados Desenvolvido especificamente para esse fim, com suporte a FDE e sem limites Visibilidade entre equipes ClickUp AI Painéis, metas e resumos de projetos para líderes Fluxos de trabalho compartilhados da equipe Superagentes Visível para a organização, mantido no nível do espaço de trabalho

O Copilot lida com inteligência de código para engenharia. O ClickUp AI lida com inteligência de trabalho para toda a empresa. Com os dois, você cobre todas as equipes e todos os casos de uso.

📚 Leia também: Por que as equipes estão migrando rapidamente para o GitHub Copilot Agentic AI

O que isso significa para sua organização

Para todos os membros da equipe

IA que funciona assim que abrem o ClickUp, sem necessidade de configuração de IDE, comandos de terminal ou conhecimentos de programação. O Brain responde às suas perguntas, os agentes lidam com tarefas repetitivas, os Campos Personalizados classificam as tarefas automaticamente e as notas de reunião são geradas automaticamente.

Para sua equipe de engenharia

Copilot para codificação, revisão de código e automação de tarefas. O servidor MCP do ClickUp oferece acesso total ao espaço de trabalho a partir do IDE. O que eles entregam é enviado de volta ao ClickUp, onde os agentes processam os dados e os painéis são atualizados automaticamente.

Para TI e liderança

Uma plataforma de IA regulamentada com o mesmo SSO, permissões e postura de conformidade que o restante do ClickUp. Certificada pela ISO 42001 para gerenciamento de IA, sem retenção de dados por parte dos parceiros de IA e controles administrativos centralizados sobre quais modelos, agentes e recursos estão habilitados. Compare isso com o Copilot, que regula a IA apenas para a equipe de engenharia, e não para o restante da organização.

Para a estratégia de IA

O ClickUp é independente de modelos e inclui o GPT-5.2, o Claude Opus 4.5, o Gemini 3 Pro, o o3 e 14 modelos de IA da OpenAI, Anthropic e Google. Sua equipe de engenharia pode preferir a configuração multimodelo do Copilot no IDE, mas a camada de IA do gráfico de trabalho completo permanece consistente independentemente disso. O ClickUp incorpora os modelos mais recentes sem exigir que ninguém reconstrua fluxos de trabalho, retreine agentes ou reconfigure conexões MCP.

📮ClickUp Insight: 13% dos participantes da nossa pesquisa desejam usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Um possível motivo: preocupações com segurança! Os usuários podem não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu Workspace seguro. De SOC 2 a normas ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu workspace.

Como o GitHub Copilot se conecta ao ClickUp via MCP: a arquitetura

A inteligência de código encontra a inteligência de trabalho

O GitHub Copilot é a camada de IA para sua equipe de engenharia. O ClickUp AI é como essa inteligência se torna operacional em toda a sua organização.

O Brain torna o espaço de trabalho mais inteligente por dentro

Os Super Agents oferecem a todas as equipes colegas de equipe de IA que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana

O Copilot se conecta a esse espaço de trabalho aprimorado por meio do MCP

Juntos, eles se complementam

Não estamos colocando o ClickUp AI contra o Copilot. Defendemos uma configuração que permita que você aproveite ao máximo os dois. O Copilot lida com o código. O ClickUp AI lida com todo o resto. Juntos, eles ajudam você a passar da entrega de código para a entrega de resultados. De forma mais inteligente e rápida.