Apresentando os Super Agents™: os primeiros agentes de IA semelhantes a humanos do mundo

Os Super Agents são colegas de equipe de IA semelhantes a humanos que vivem dentro do ClickUp.

Ao contrário das ferramentas de IA independentes, eles veem e entendem exatamente como o seu trabalho se conecta entre tarefas, documentos, bate-papos, reuniões, agendas e ferramentas conectadas. Exatamente como você e sua equipe fazem.

Com contexto completo, os Super Agents podem executar fluxos de trabalho 24 horas por dia, colaborar com colegas de equipe e operar dentro do conhecimento, das permissões e das diretrizes da sua empresa.

Esta publicação explica como eles funcionam, por que a arquitetura subjacente é importante e o que os torna fundamentalmente diferentes de outros agentes que você já viu.

Por que os agentes de IA tradicionais ainda não cumpriram o prometido

A maioria das iniciativas de IA fica parada por alguns motivos simples:

Sem contexto real : os chatbots e agentes genéricos não conhecem realmente o seu trabalho. Eles veem um prompt, não seus projetos, clientes ou decisões.

Ferramentas desconectadas : suas tarefas, documentos, tickets, e-mails e análises estão em aplicativos diferentes. Fazer com que a IA atue em todos eles é complicado.

Automações frágeis : você pode criar scripts para fluxos de trabalho pontuais, mas eles deixam de funcionar assim que seu processo ou suas ferramentas mudam.

Sem colaboração em nível humano: você não pode atribuir tarefas a eles, @mencioná-los em uma conversa ou confiar que eles “se lembrarão” do que aconteceu na semana passada.

O resultado: muitas experiências com IA, mas muito pouco impacto sustentável.

O que são Super Agents?

Os Super Agents no ClickUp são colegas de trabalho de IA integrados diretamente ao seu espaço de trabalho do ClickUp. Eles aparecem como colegas de equipe, porque, nos bastidores, são modelados como usuários reais.

Você pode:

Atribua tarefas a eles : dê a eles a responsabilidade por trabalhos recorrentes, projetos ou fluxos de trabalho inteiros.

@mencione-os em qualquer lugar : inclua-os em documentos, tarefas ou chats para adicionar contexto, responder a perguntas ou avançar no trabalho.

Envie mensagens diretamente para eles : peça ajuda, delegue tarefas rotineiras ou obtenha atualizações, assim como faria com um colega de equipe.

Coloque-os em agendas e gatilhos: faça com que eles gerem relatórios todas as manhãs, classifiquem novas solicitações à medida que chegam ou monitorem fluxos de trabalho em segundo plano.

Um agente de gerenciamento de projetos foi desenvolvido especificamente para lidar com fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos de ponta a ponta

Em vez de simplesmente responder a solicitações, os Super Agents participam do seu fluxo de trabalho ao lado dos humanos. E eles fazem isso de forma contínua, proativa e com total visibilidade do trabalho que estão realizando.

Os três poderes principais dos Super Agents

No centro dos Super Agents estão três pilares: Contexto, IA ambiente e Segurança.

1. Contexto: sempre inteligente

Os Super Agents extraem o contexto diretamente do seu espaço de trabalho e dos aplicativos conectados em tempo real para oferecer assistência personalizada

Os Super Agents são os primeiros agentes com memória e contexto verdadeiramente humanos. Eles:

Conecte-se a todos os seus arquivos, aplicativos e dados : os Super Agents se conectam ao seu espaço de trabalho e às ferramentas conectadas, criando uma única camada de inteligência empresarial em vez de bolsões de conhecimento dispersos.

Veja o trabalho da mesma forma que os humanos : tarefas, documentos, bate-papos, reuniões e atualizações não são textos aleatórios. Eles são um contexto estruturado e vivo que seu Super Agente pode navegar e agir.

Armazene e use diferentes tipos de memória , incluindo: Memória recente: o que acabou de acontecer em uma tarefa, conversa ou fluxo de trabalho Preferências: como sua equipe gosta que o trabalho seja feito – tom, formatação, regras de roteamento e muito mais Memória de longo prazo e episódica: decisões importantes, padrões e histórico do projeto armazenados no Docs que qualquer colaborador pode inspecionar e refinar

Memória recente: o que acabou de acontecer em uma tarefa, conversa ou fluxo de trabalho

Preferências: como sua equipe gosta que o trabalho seja feito – tom, formatação, regras de encaminhamento e muito mais.

Memória de longo prazo e episódica: decisões importantes, padrões e histórico do projeto armazenados no Docs, que qualquer colaborador pode inspecionar e refinar.

Memória recente: o que acabou de acontecer em uma tarefa, conversa ou fluxo de trabalho

Preferências: como sua equipe gosta que o trabalho seja feito – tom, formatação, regras de encaminhamento e muito mais.

Memória de longo prazo e episódica: decisões importantes, padrões e histórico do projeto armazenados no Docs, que qualquer colaborador pode inspecionar e refinar.

Os Super Agents absorvem continuamente as atualizações em todo o seu espaço de trabalho. É assim que eles permanecem precisos, confiáveis e genuinamente úteis ao longo do tempo.

2. IA ambiente: sempre trabalhando

Os Super Agents são personalizáveis e podem assumir fluxos de trabalho altamente específicos para você, com configuração mínima

A maioria das IAs espera que você faça uma pergunta. Os Super Agents fazem o contrário: eles trabalham em segundo plano para que você não precise fazer isso.

Essa é uma inteligência que:

Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana : os Super Agents executam o trabalho de acordo com os horários definidos por você e ficam atentos a gatilhos como perguntas feitas, novas tarefas criadas ou formulários enviados.

Utilizam habilidades de trabalho reais : eles não se limitam a chamar uma API. Eles podem redigir documentos, atualizar tarefas, enviar e-mails, gerenciar tickets, resumir reuniões e muito mais, utilizando as mesmas ferramentas que sua equipe utiliza atualmente.

Atuam como um colega de equipe : você pode enviar mensagens diretas para eles para obter ajuda pontual e até mesmo @mencioná-los em um documento para transformar uma ideia em um plano claro.

Intervém de forma proativa: os Super Agents podem escalar problemas, revelar insights e destacar riscos antes mesmo de você percebê-los.

Qualquer trabalho que você normalmente atribuiria a uma pessoa e esperaria dias para ser concluído? Agora você pode transferi-lo para um Super Agent e observá-lo ser executado em segundo plano.

3. Segurança: sempre seguro

Decida exatamente onde você quer seus Super Agents e como, com configurações de permissão detalhadas em vigor

Os Super Agents são usuários de primeira classe no seu espaço de trabalho. É isso que torna seu modelo de segurança diferente.

Eles herdam as mesmas permissões de nível de usuário que sua equipe, para que você possa:

Decida exatamente o que cada Super Agente pode ou não ver.

Controle quem tem permissão para ver, acionar ou gerenciar um Super Agente.

Mantenha com confiança os dados dos clientes, documentos internos e projetos confidenciais protegidos.

Todas as ações realizadas por um Super Agent são registradas em logs de auditoria em tempo real, para que você sempre saiba o que aconteceu, quando e por quê.

E para decisões críticas, os Super Agents mantêm um humano informado, solicitando aprovação antes de tomar medidas de alto impacto, como pedir que você revise um rascunho de e-mail antes de enviá-lo. Você mantém o controle enquanto eles cuidam do trabalho pesado.

Como os Super Agents realmente funcionam: um fluxo de trabalho passo a passo

Vamos analisar como seria trazer um Super Agente para sua equipe.

1. Descreva a tarefa

Escreva suas necessidades de fluxo de trabalho do agente em linguagem natural para começar

Com o Super Agent Studio, você não precisa projetar fluxos de trabalho, ser um especialista em prompts ou escrever código.

Basta descrever:

A tarefa que você deseja que o agente execute

O fluxo de trabalho que você deseja automatizar

O trabalho rotineiro que você deseja delegar

A partir daí, o estúdio configura as habilidades, ferramentas e proteções certas. Se você não souber por onde começar, pode escolher entre modelos comprovados e Super Agents recomendados que já foram ajustados pela ClickUp.

2. Conecte o contexto certo

Mapeie seu Super Agente para a documentação e os locais de trabalho corretos, para que ele sempre tenha o contexto certo

Em seguida, você pode refinar as fontes de conhecimento às quais seus agentes têm acesso:

Listas, pastas ou espaços no ClickUp

Documentos e wikis importantes para o trabalho deles

Aplicativos conectados, como e-mail, calendários ou ferramentas de suporte

Como os Super Agents compartilham o mesmo modelo de usuário que os humanos, eles ganham acesso implícito ao conhecimento público em seu espaço de trabalho e acesso explícito onde quer que você decida compartilhar mais. Você não precisa microgerenciar centenas de bases de conhecimento separadas.

3. Decida quando e como ele deve agir

Defina critérios para fluxos de trabalho, para que seu Super Agente saiba exatamente quando agir

Você pode colocar cada agente em:

Agendas (“Todos os dias úteis às 8h, resuma o trabalho do dia anterior e envie um relatório”. )

Gatilhos (“Quando um bug de alta prioridade for criado, classifique-o e notifique a equipe responsável”. )

Fluxos de trabalho sob demanda (“Quando eu @mencionar você em uma tarefa, limpe a descrição e adicione um plano de ação claro”. )

A partir daí, o agente funciona como um relógio, colaborando com sua equipe em tarefas, documentos e bate-papos, e escalando sempre que um humano precisa intervir.

O que os Super Agents podem fazer em toda a sua equipe

Como são criados com base nos seus fluxos de trabalho reais, os Super Agents se adaptam a praticamente qualquer equipe.

Aqui estão alguns exemplos:

Para líderes de operações e projetos

Automatize relatórios de status : todas as manhãs, seu Super Agente obtém atualizações dos principais projetos, destaca riscos e envia um resumo claro às partes interessadas.

Aplique manuais de procedimentos : quando uma nova solicitação chega, ele marca, encaminha e estrutura o trabalho com base no seu processo.

Mantenha os projetos em dia: ele monitora prazos, dependências e bloqueios e avisa os responsáveis antes que os itens atrasem.

Para equipes de comercialização e suporte

Triagem de solicitações recebidas : classifique, priorize e encaminhe automaticamente tickets, e-mails de clientes ou envios de formulários.

Rascunhos de respostas personalizadas : use sua base de conhecimento e conversas anteriores para sugerir respostas que sua equipe pode revisar e enviar rapidamente.

Mantenha o CRM e os espaços de trabalho sincronizados: registre atualizações importantes, notas e acompanhamentos onde quer que suas equipes realmente trabalhem.

Para produtos e engenharia

Resuma o feedback em ação : agregue o feedback de tarefas, documentos e bate-papos em temas claros e backlogs priorizados.

Monitore lançamentos : observe sinais de erro, comentários de clientes e dados de adoção e, em seguida, destaque o que precisa de atenção.

Lide com a manutenção recorrente: desde organizar backlogs até atualizar notas de lançamento, os agentes podem assumir o trabalho repetitivo.

Para líderes

Fique por dentro do que está acontecendo na empresa : peça a um Super Agent as últimas novidades sobre as principais iniciativas e obtenha respostas baseadas em suas tarefas, documentos e discussões reais.

Identifique padrões que você perderia de outra forma: veja quais tipos de trabalho estão atrasando as equipes, quais projetos continuam atrasados e onde a IA pode aliviar a carga de trabalho das pessoas.

Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: os humanos se concentram no julgamento, na criatividade e nos relacionamentos. Os Super Agents cuidam de todo o resto.

Política de cobrança super justa

Quando otimizamos, você economiza dinheiro.

Quando nossas equipes economizam em custos de IA, repassamos essa economia para você. Quando ocorrem aumentos repentinos nos custos de IA como resultado de novos modelos ou outras mudanças, subsidiamos o custo para que você não tenha aumentos repentinos no uso de crédito.

Uma nova era para os seres humanos, com os Super Agents

Com os Super Agentes do ClickUp, você:

Gaste menos tempo com atualizações de status, encaminhamento e tarefas repetitivas.

Dê a cada membro da equipe seus próprios colegas de trabalho de IA que realmente entendem seu trabalho.

Crie um sistema em que o trabalho avance mesmo quando ninguém estiver observando o quadro.

Você escolhe em que se concentrar. Seus Super Agents cuidam do resto.

Comece a usar seu primeiro Super Agente

Você não precisa de uma equipe de ciência de dados, uma implementação de seis meses ou uma infinidade de scripts para começar.

Literalmente qualquer pessoa pode criar Super Agents com nosso construtor gratuito, que o orienta em cada etapa para maximizar sua produtividade.

Pronto para ver como é a vida com colegas de trabalho de IA?

Saiba mais sobre os Super Agentes do ClickUp e crie seu primeiro agente hoje mesmo.