Como criar uma lista de verificação de revisão de código

Como qualquer desenvolvedor sabe, as revisões de código são essenciais para detectar erros antes que eles entrem em produção.

Sem elas, você corre o risco de enfrentar o caos da depuração de problemas críticos na produção, o que gera atrasos, usuários frustrados e uma reputação manchada.

Este artigo o guiará na criação de uma lista de verificação de revisão de código que garanta que seu código esteja limpo, seguro e pronto para a implantação. Vamos começar. 🎢

Por que usar uma lista de verificação de revisão de código

Uma lista de verificação de revisão de código bem estruturada garante a consistência e o rigor. Ela pode ajudar a garantir que o código siga as convenções de nomenclatura consistentes em todo o projeto e que todos os cenários de tratamento de erros sejam gerenciados de forma abrangente.

É menos provável que os revisores que seguem uma lista de verificação percam elementos críticos, como a validação da entrada do usuário ou o tratamento de vulnerabilidades de segurança. Aqui estão alguns benefícios gerais do uso de uma lista de verificação de revisão de código:

Uma lista de verificação incentiva a adesão às práticas recomendadas . Por exemplo, ela pode garantir que as alterações no código sigam o princípio da responsabilidade única, em que cada função ou módulo lida com apenas uma tarefa

. Por exemplo, ela pode garantir que as alterações no código sigam o princípio da responsabilidade única, em que cada função ou módulo lida com apenas uma tarefa Ela também pode solicitar que os desenvolvedores escrever documentação de código eficiente com comentários em linha , melhorando a legibilidade e a manutenção do código. Essa adesão às práticas recomendadas ajuda a manter um código de alta qualidade e evita problemas comuns, como duplicação de código ou erros de lógica

, melhorando a legibilidade e a manutenção do código. Essa adesão às práticas recomendadas ajuda a manter um código de alta qualidade e evita problemas comuns, como duplicação de código ou erros de lógica As listas de verificação ajudam a melhorar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre as equipes de desenvolvimento. Elas também podem destacar a importância da revisão da cobertura de testes, levando os membros da equipe a discutir e compartilhar ideias sobre testes unitários e testes de integração eficazes

entre as equipes de desenvolvimento. Elas também podem destacar a importância da revisão da cobertura de testes, levando os membros da equipe a discutir e compartilhar ideias sobre testes unitários e testes de integração eficazes Uma lista de verificação de revisão de código promove o uso de ferramentas de análise de código estático para detectar possíveis problemas antecipadamente, facilitando um entendimento compartilhado de como resolvê-los. Essa abordagem colaborativa aumenta a qualidade e a eficiência geral do código, facilitando o gerenciamento e a integração das alterações no código

Em última análise, uma lista de verificação torna o procedimento de revisão de código mais sistemático e confiável, contribuindo para um software robusto, sustentável e de alta qualidade.

Preparação para revisões de código

A preparação eficaz para uma revisão de código envolve várias etapas importantes para garantir que o processo seja tranquilo e produtivo. Antes de começar com a lista de verificação, você deve:

1. Entender o contexto e o escopo

Antes de mergulhar no código, você deve entender o contexto, o escopo e as alterações recentes feitas nele. Isso inclui entender seu propósito, sua funcionalidade e como ele se encaixa no projeto maior.

Familiarize-se com a documentação do código relacionado ou com os padrões de design para garantir que o código esteja de acordo com as metas gerais do projeto e com os padrões de codificação.

Dica profissional: Use Gerenciamento de projetos ágeis retrospectivas para refinar seu processo de revisão de código, tornando-o mais adaptável e focado em melhorias imediatas para o próximo sprint.

2. Reúna as informações necessárias

Colete todos os materiais relevantes antes de iniciar a revisão. Isso pode incluir os detalhes da solicitação pull, tíquetes de problemas relacionados e comentários de revisões anteriores. O uso de software e ferramentas apropriados pode ser de grande valia aqui.

Por exemplo, software de controle de qualidade ajuda a rastrear casos de teste e a garantir que você cubra todos os aspectos do código, enquanto o software de rastreamento de bugs registra os problemas conhecidos e suas resoluções. Essas informações fornecem uma visão abrangente do impacto do código e ajudam a identificar possíveis áreas de preocupação.

Otimize o ciclo de vida do desenvolvimento de software com o Software de Gerenciamento de Projetos de Equipe de Software da ClickUp Software de gerenciamento de projetos de equipes de software ClickUp é um recurso avançado que ajuda as equipes a gerenciar fluxos de trabalho de desenvolvimento de software, rastrear tarefas e colaborar perfeitamente desde o planejamento inicial até a implementação. Com essa ferramenta, é possível visualizar e planejar projetos complexos com Mapas mentais do ClickUp que permitem delinear ideias e roteiros de produtos, definir dependências e mapear o processo de desenvolvimento do início ao fim.

Lista de verificação de revisão de código

Criar uma lista de verificação de revisão de código eficaz é como preparar o palco para um resultado impecável - cada elemento deve ser meticulosamente verificado para garantir que o produto final seja de primeira linha.

Cada aspecto da lista de verificação desempenha um papel vital na manutenção da alta qualidade e na garantia de que o código esteja pronto para a produção. Aqui está o resumo do processo!

✅ Etapa 1: Requisitos dos recursos

Assegurar que o código atenda aos requisitos de recursos delineados

Certifique-se de que ele aborda todas as histórias de usuário ou tíquetes relevantes

Etapa 2: legibilidade do código

Verificar se o código é fácil de entender e acompanhar

Confirme se o código apresenta lógica e organização claras

Estágio 3: Estilo de codificação

Verificar a adesão aos padrões e convenções de codificação

Verificar se a formatação e o recuo são consistentes

estágio 4: Nomenclatura clara

Certifique-se de que as variáveis, funções e classes tenham nomes descritivos e significativos que reflitam sua finalidade

estágio 5: Estrutura e design do código

Avalie a estrutura do código quanto à modularidade e à aderência aos princípios de design

estágio 6: Desempenho e eficiência

Avaliar o código quanto a problemas de desempenho

Garantir que ele atenda aos requisitos de eficiência

✅ Etapa 7: Tratamento e registro de erros

Verifique se as práticas adequadas de tratamento e registro de erros estão em vigor para gerenciar os erros de forma adequada e facilitar a depuração

Estágio 8: Cobertura de teste

Verifique se há casos extremos e cenários de erro

Garantir a cobertura de teste adequada com testes unitários e testes de integração

Agora, vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas em detalhes: 🔍

Etapa 1: Requisitos do recurso

Antes de verificar o código, confirme se ele atende aos requisitos de recursos especificados e se preenche todas as histórias de usuários ou tíquetes. Você também pode usar vários formulários disponíveis para equipes de software para coletar dados de sua equipe, clientes ou consumidores. Isso garante que o código se alinhe aos objetivos do projeto e à funcionalidade esperada

Por exemplo, se você estiver implementando um novo recurso de pesquisa, verifique se ele é compatível com todos os filtros de pesquisa especificados e se retorna os resultados corretos com base nas entradas do usuário.

Estágio 2: Legibilidade do código

O código deve ser limpo, bem organizado e fácil de entender. Verifique se a lógica flui naturalmente e se os comentários e a documentação são usados adequadamente.

Algoritmos complexos devem ser divididos em funções claras e gerenciáveis com comentários descritivos que expliquem sua finalidade. Com a ajuda de ferramentas eficientes de desenvolvimento de software você pode se manter no topo do projeto.

Estágio 3: Estilo de codificação

Verifique se o código segue os padrões e as convenções de codificação estabelecidos, incluindo a indentação, o espaçamento e a colocação de colchetes adequados. Essa consistência ajuda a manter uma base de código uniforme e facilita a colaboração e a revisão pelos desenvolvedores.

Todas as variáveis e funções devem ser formatadas de acordo com o guia de estilo da equipe.

Estágio 4: Nomeação clara

Os nomes são importantes - eles devem ser descritivos e significativos. Certifique-se de que as variáveis, as funções e as classes tenham nomes que transmitam sua finalidade e funcionalidade.

Por exemplo, uma função que calcula as pontuações dos usuários deve ser denominada calculateUserScores em vez de calcScores, deixando sua intenção imediatamente clara.

Estágio 5: Estrutura e design do código

Avalie a modularidade do código e a adesão aos princípios de design, como o princípio da responsabilidade única e a análise orientada a objetos. Se o código lidar com a autenticação do usuário e o processamento de dados, considere refatorá-lo em módulos separados para aumentar a clareza e a capacidade de manutenção.

Estágio 6: Desempenho e eficiência

O desempenho e a eficiência são semelhantes a garantir que seu processo de codificação seja simplificado. Avalie o código usando o melhores editores de código para problemas de desempenho, como algoritmos ineficientes ou vazamentos de memória, e verifique se ele atende aos requisitos de eficiência.

Os loops de revisão necessários e as funções recursivas devem estar em vigor para garantir que operem de forma eficiente e não introduzam complexidade ou consumo de recursos desnecessários.

Estágio 7: Tratamento de erros e registro

O tratamento de erros e o registro em log são sobre ter um plano para contratempos inesperados. Verifique se o código inclui manipulação de erros robusta para gerenciar problemas potenciais de forma graciosa e registrar eventos importantes para fins de depuração

Seu código deve ser capaz de lidar com entradas inválidas ou conexões de banco de dados com falha sem travar e fornecer mensagens de erro úteis para a solução de problemas.

Etapa 8: Cobertura de teste

A cobertura de teste é seu teste final para garantir que tudo funcione conforme o esperado. Certifique-se de que o código tenha uma cobertura de teste adequada, incluindo testes de unidade e de integração, e analise os casos extremos e os cenários de erro.

Os testes devem incluir cenários para entradas válidas e inválidas e possíveis pontos de falha para garantir a verificação abrangente da funcionalidade do código.

Seguindo essas etapas, a lista de verificação de revisão de código guiará a sua equipe para garantir um código de alta qualidade e uma integração bem-sucedida ao seu projeto.

Bônus: preste atenção à documentação do código

Uma pesquisa do GitLab identificou as revisões de código como a terceira principal causa de esgotamento do desenvolvedor , depois de longas horas de trabalho e prazos apertados. Portanto, é importante ter uma lista de verificação de revisão de código detalhada e uma solução de gerenciamento de processos que ajude a acelerar o processo de revisão. ClickUp uma ferramenta de gerenciamento de projetos, oferece soluções personalizadas que podem elevar todo o seu processo de revisão de código. Por exemplo, o uso do Documentos do ClickUp você pode criar uma lista de verificação de revisão de código personalizada, acompanhar o progresso e gerenciar as revisões em um só lugar. Listas de verificação de tarefas do ClickUp são a forma mais simples e básica de criar e gerenciar listas de verificação de revisão de código. As listas de verificação são essencialmente listas de tarefas simples dentro de uma tarefa - os itens são feitos ou não.

Atribua a propriedade de vários estágios da revisão de código a membros específicos da equipe com as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Você pode usar as listas de verificação de tarefas do ClickUp para acompanhar cada etapa da revisão de código. Organize facilmente os estágios da revisão usando a função arrastar e soltar e adicione responsáveis a cada estágio para que você saiba quem é o responsável.

dica profissional: Você pode até mesmo criar listas de verificação de revisão de código personalizadas e salvá-las como modelos de checklist do ClickUp . Várias equipes de software em uma organização podem usar o mesmo modelo de lista de verificação, mantendo a consistência em suas práticas de revisão de código.

Crie listas de verificação que podem ser usadas por várias equipes de software e salve-as como modelos no ClickUp

Crie modelos de lista de verificação de revisão de código com o ClickUp

O ClickUp oferece modelos gratuitos adaptados para simplificar vários processos de desenvolvimento de software incluindo revisões de código. Uma opção que se destaca é Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp .

Esse modelo ajuda a rastrear e gerenciar com eficiência bugs e problemas durante todo o processo de revisão de código, facilitando o acompanhamento das correções críticas e garantindo a qualidade do código.

Simplifique sua abordagem de revisão de código por meio do rastreamento estruturado de bugs com o ClickUp Bug and Issue Tracking Template

Usando o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp, um revisor de código pode:

Centralizar relatórios de bugs e rastreamento de problemas em uma única exibição organizada

Gerenciar e priorizar problemas de código de forma eficiente, garantindo que eles sejam resolvidos prontamente

Atribuir bugs aos desenvolvedores, acompanhar o progresso e monitorar as correções de código - tudo na mesma plataforma

Para aprimorar ainda mais sua lista de verificação de revisão de código, você pode adicionar status personalizados, como In Review (Em revisão), Resolved (Resolvido) e Reopened (Reaberto), e campos personalizados, como Bug Severity (Gravidade do bug), Assigned Developer (Desenvolvedor atribuído), Fix Deadline (Prazo de correção) e Status Updates (Atualizações de status). Dessa forma, você obtém uma visão geral completa do progresso da sua equipe e garante que nenhum bug passe despercebido.

O ClickUp também oferece uma série de ferramentas especificamente projetadas para dar suporte às equipes Agile. ClickUp Agile Project Management ajuda as equipes a planejar, acompanhar e gerenciar sprints, permitindo uma colaboração perfeita e ciclos de entrega mais rápidos. Como parte do Processo de teste ágil ele também pode ajudar a conduzir revisões de código.

Simplifique seu fluxo de trabalho ágil com o Gerenciamento de Projetos Ágeis do ClickUp

Usando o Agile Project Management do ClickUp, você pode:

Organizar sprints, backlogs e tarefas em um espaço central

Priorizar tarefas e acompanhar o progresso do sprint com quadros Kanban personalizáveis ou Exibições de Lista

Colaborar com a sua equipe em tempo real usando recursos como Comentários, @menções e anexos de arquivos

Obtenha insights comDashboards do ClickUp que fornecem uma visão geral das principais métricas, como velocidade, conclusão de tarefas e desempenho da equipe

Aumente a produtividade comCérebro ClickUpque oferece sugestões baseadas em IA para melhorar os fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas

Com esse software, você pode garantir sprints mais tranquilos, melhor colaboração e iterações de produtos mais rápidas, tudo isso enquanto mantém sua equipe alinhada com as práticas recomendadas do Agile. Não importa qual seja a configuração de seu fluxo de trabalho, o ClickUp tem a solução perfeita para facilitar ao máximo o desenvolvimento e a implantação de software!

Leia também: 30 modelos de lista de verificação gratuitos no Word, Excel e ClickUp Docs

Garanta a qualidade do código e a eficiência do desenvolvedor com o ClickUp

As equipes de desenvolvedores podem melhorar a colaboração, reduzir os erros e manter a alta qualidade do código seguindo uma lista de verificação de revisão de código detalhada e bem estruturada, combinada com as ferramentas certas.

No entanto, uma lista de verificação como essa deve evoluir com seu projeto, adaptando-se a novos requisitos e práticas recomendadas. Os recursos avançados e os modelos personalizáveis do ClickUp simplificam esse processo, tornando as revisões de código mais eficientes e gerenciáveis.

Ao automatizar tarefas e centralizar o feedback, o ClickUp ajuda a manter a consistência entre as revisões e aumenta a produtividade da equipe. Experimente o ClickUp e simplifique seu processo de revisão de código hoje mesmo!