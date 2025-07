os 11 melhores agentes de IA para codificação em 2025

Está depurando aquela mensagem de erro enigmática pela terceira vez hoje? Todos nós já passamos por isso: várias tentativas frustrantes, uma suspeita incômoda de que você está deixando passar um erro óbvio e perda de tempo precioso.

Mas será que o desgaste mental vale a pena?

A codificação não precisa ser um enigma. Os agentes de codificação com IA podem oferecer soluções potenciais, identificar a origem provável do bug e até sugerir modificações no código para corrigi-lo. Eles também podem ajudar você a entender por que o erro ocorre, indo além de uma correção superficial.

Esta lista discute os 11 melhores agentes de IA para codificação e escrita de código de alta qualidade. Esperamos que o blog ajude você a escolher sua IA para equipes de software e, por fim, economize tempo!

Os melhores agentes de IA para codificação em resumo

Aqui está uma tabela concisa que resume os 11 melhores agentes de IA para codificação:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Geração de trechos de código, gerenciamento de projetos, assistente de IA (Brain), agentes personalizados, documentos, painéis, formatação de blocos de código, integração com GitHub/GitLab Gerenciamento de código/projetos, automação; startups, pequenas e médias empresas, grandes empresas Plano gratuito; personalizações para empresas disponíveis Auto-GPT Execução autônoma de tarefas, suporte a plug-ins, gerenciamento de arquivos/códigos, geração de códigos, acesso à Internet Automatização de tarefas de codificação, usuários de Python; desenvolvedores individuais, startups Gratuito (o uso da API pode acarretar custos) GitHub Copilot Suporte a vários editores, correção de bugs, geração de casos de teste, hospedagem própria e chat com IA Conclusão de código, aprendizagem, depuração; desenvolvedores individuais, equipes pequenas Gratuito a partir de US$ 4 por mês/usuário Codeium Suporte a vários editores, correção de bugs, geração de casos de teste, hospedagem própria, chat com IA Codificação multilíngue e segura, correção de bugs; equipes pequenas, PMEs Gratuito, a partir de US$ 15/mês Tabnine Retenção de dados zero, local/VPC/SaaS, geração de documentação, aplicação de padrões de codificação Geração de código seguro, conformidade; PMEs, empresas Gratuito, a partir de US$ 9/mês Cursor AI Edição de código com IA, interface conversacional, suporte à extensão VS Code, ambientes isolados Edição de código, comandos em linguagem natural; desenvolvedores individuais, equipes pequenas Gratuito, a partir de US$ 20/mês DeepCode AI Verificação de segurança, correção automática de vulnerabilidades, SAST, integração IDE, patches gerados por IA Segurança, correção de vulnerabilidades; PMEs, empresas Gratuito, a partir de US$ 25/mês Amazon CodeWhisperer Conclusão de código, verificação de segurança, integração com AWS/nuvem, migração de carga de trabalho Desenvolvimento nativo na nuvem, segurança; startups, pequenas e médias empresas, grandes empresas Gratuito, Pro: US$ 19/mês Replit AI Criação de aplicativos com pouco ou nenhum código, captura de tela para aplicativo, trabalho em equipe em tempo real, hospedagem Prototipagem rápida, não programadores, colaboração; equipes pequenas, startups Gratuito, a partir de US$ 25/mês AskCodi Ferramentas de desenvolvimento especializadas (SQL, Docker, Regex, CI/CD), refatoração de código, detecção de bugs Ciclo de vida completo do desenvolvimento, automação; equipes pequenas, startups A partir de US$ 14,99/mês Blackbox AI Extraia código de recursos visuais, suporte multimodelo, pesquisa de código aberto Extração de código, resolução de problemas; desenvolvedores individuais, equipes pequenas Plano gratuito (preços personalizados para usuários avançados)

O que são agentes de IA?

Os agentes de IA são programas de software autônomos ou semiautônomos que executam tarefas, tomam decisões e interagem com ambientes sem intervenção humana constante. Eles podem pensar dinamicamente e agir em tarefas complexas relacionadas aos seus objetivos.

Existem diferentes tipos de agentes de IA com vários níveis de inteligência, autonomia e adaptabilidade:

Agentes de IA reativos : respondem às entradas em tempo real, mas não possuem memória (por exemplo, chatbots que respondem a perguntas frequentes)

Agentes de IA com memória limitada : aprenda com interações anteriores para melhorar o desempenho (por exemplo, carros autônomos)

Agentes de IA autônomos : agem de forma independente, otimizando fluxos de trabalho com supervisão humana mínima (por exemplo, assistentes de codificação com IA)

Sistemas multiagentes (MAS): colabore com vários agentes para resolver problemas complexos (por exemplo, bots de negociação no setor financeiro)

👀 Você sabia? A IA pode complementar e automatizar dois em cada três trabalhos, mas não substituí-los.

O que você deve procurar em agentes de IA para codificação?

Você precisa de ferramentas de codificação com IA porque elas oferecem um processo de desenvolvimento de software aprimorado e confiável. Elas automatizam tarefas repetitivas para aumentar a produtividade do desenvolvedor e melhorar a qualidade do código, apontando vulnerabilidades de segurança.

E isso é apenas a ponta do iceberg.

Para aproveitar os benefícios desses grandes modelos de linguagem, certifique-se de que eles atendam aos critérios mencionados abaixo:

Procure por ampla compatibilidade ou agentes especializados adaptados à sua pilha de tecnologia específica — os assistentes de IA devem oferecer suporte às linguagens e estruturas que você usa

Escolha agentes que possam gerar trechos de código, funções inteiras ou até módulos maiores com base nas suas especificações, sejam elas em linguagem natural ou prompts mais estruturados

Avalie o grande modelo de linguagem para habilidades como identificar e corrigir bugs, analisar mensagens de erro, sugerir possíveis soluções e prever possíveis problemas antes que eles surjam

Garanta que seu assistente de IA possa se integrar ao seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) existente, sistema de controle de versão e outras ferramentas de desenvolvimento

Estude a ferramenta para saber se ela possui um mecanismo de aprendizagem sólido para entender seu estilo de codificação e suas preferências ao longo do tempo

📚 Leia também: Um dia na vida de um desenvolvedor de software

Os melhores agentes de IA para codificação

Pronto para encontrar a melhor ferramenta de desenvolvimento de software para seu próximo projeto? Aqui está uma lista de 11 agentes autônomos para escrever código, analisar feedback do usuário e trabalhar com algoritmos avançados.

Eles podem ajudá-lo a resolver tarefas comuns de desenvolvimento ou trabalhar com fluxos de trabalho complexos. Explore a lista, selecione uma ferramenta adequada e siga a tendência da engenharia de software!

1. ClickUp (ideal para gerar trechos de código e gerenciar projetos de software)

Faça mais com os agentes de IA do ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, pode ser uma escolha sólida para programadores e desenvolvedores de software. É um espaço de trabalho fácil de usar para desenvolvedores que se integra às suas ferramentas existentes para um gerenciamento completo de projetos de software.

Por exemplo, o Software Team Project Management da ClickUp permite que equipes de engenharia configurem processos de sprint automatizados que atualizam o status do backlog em tempo real. Eles também podem criar fluxos de trabalho flexíveis e ágeis, como Kanban, Scrum, etc., para gerenciar sprints.

Agentes autopilot personalizados ClickUp

Você pode otimizar a entrega de software automatizando tarefas rotineiras com os Agentes Personalizados do ClickUp — desde atualizações de tarefas até revisões de código.

Acelere a entrega de software com os agentes personalizados do ClickUp, automatizando revisões de código e rastreamento de bugs

Veja como usá-los e personalizá-los:

Atribua e atualize tarefas automaticamente com base na carga de trabalho ou em gatilhos, como solicitações de pull mescladas

Gere resumos diários e relatórios de sprint para equipes e partes interessadas

Responda às perguntas frequentes e encontre documentos relevantes no conhecimento interno

Acompanhe revisões de código, notifique revisores e envie lembretes de acompanhamento

Basicamente, sua equipe pode se concentrar na construção enquanto o ClickUp cuida do trabalho pesado!

Aqui está um tutorial rápido em vídeo sobre como criar um agente personalizado no Clickup do zero!

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para escrever código, encontrar erros e corrigi-los sem esforço manual

As equipes também podem usar estrategicamente o ClickUp Brain, seu assistente com IA, para fazer perguntas relacionadas à codificação, em vez de procurar manualmente por soluções, e receber respostas contextuais com base no histórico e na documentação do projeto.

O Brain também pode gerar trechos de código sob demanda, explicar algoritmos complexos e sugerir melhorias de refatoração, tornando-se um assistente inestimável para equipes de software.

✨ Bônus: Aumente a eficiência das suas tarefas de codificação com o ClickUp Brain MAX. Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por documentação de produtos, especificações, resumos de reuniões e muito mais

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo, que oferece suporte a qualquer número de tarefas de codificação ClickUp Brain MAX é um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Então, livre-se da proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Modelo de desenvolvimento de software ClickUp

Você também pode procurar modelos de documentação de código e muito mais no ClickUp para obter uma solução simples.

Por exemplo, usando metodologias Scrum ou Kanban, o modelo de desenvolvimento de software ClickUp pode ajudar os desenvolvedores a organizar fluxos de trabalho para roteiros de produtos, entrega de recursos e rastreamento de bugs.

Diferentes equipes, como Produto, Design, Engenharia e Controle de Qualidade, podem colaborar em um único espaço para garantir ciclos de sprint tranquilos e resolução eficiente de problemas.

Melhores recursos do ClickUp

Sincronize commits, ramificações e pull requests diretamente nas tarefas do ClickUp usando integrações avançadas do ClickUp com GitHub e GitLab

Crie documentação técnica estruturada, referências de API e diretrizes de codificação com formatação integrada, modelos e colaboração em tempo real no ClickUp Docs

Reúna insights sobre a produtividade dos desenvolvedores, tarefas concluídas, controle de tempo e velocidade de sprint para tomar decisões baseadas em dados com os painéis do ClickUp

Use o realce de sintaxe para garantir clareza ao discutir ou revisar códigos, melhorando a legibilidade e a colaboração com a ajuda do ClickUp Code Block Formatting

Gere trechos de código, explicações para algoritmos complexos e sugestões para melhorias de refatoração com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados devido aos recursos extensos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Usamos o ClickUp para acompanhar nossos projetos de desenvolvimento de software internamente; gerenciar vários projetos e equipes facilita as coisas para mim, esta é uma das melhores ferramentas que já usei até agora para lidar com meus projetos scrum e ágeis modernos.

👀 Você sabia? 84% dos desenvolvedores de software usam GitHub, GitLab e Bitbucket como ferramentas de colaboração de código-fonte.

2. Auto-GPT (ideal para usuários com proficiência em Python)

via AutoGPT

Você usa o ChatGPT para escrever código? Se sim, então é hora de parar e experimentar o AutoGPT. Ele tenta fazer o GPT-4 e o GPT-3. 5 funcionarem em modo turbo sem precisar constantemente de intervenção humana.

Por exemplo, se você definir uma meta, a IA autônoma irá dividi-la em partes gerenciáveis. Esse recurso é ideal para usuários com experiência em software de desenvolvimento e proficiência em Python.

Principais recursos do Auto-GPT

Use plug-ins e acesse a Internet, bem como outros aplicativos, para processar informações

Crie, edite e gerencie arquivos para trabalhar com código, documentos e outros dados

Reduza tarefas repetitivas gerando trechos de código, funções ou até módulos inteiros com base em descrições em linguagem natural

Limitações do Auto-GPT

Embora o AutoGPT seja gratuito para baixar e instalar, você precisa adquirir códigos API para usá-lo

Você precisa estar em uma lista de espera para criar e implantar agentes de IA na nuvem

Preços do Auto-GPT

Gratuito

Classificações e avaliações do Auto-GPT

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

📚 Leia também: Melhores ferramentas de desenvolvimento de software

3. GitHub Copilot (ideal para conclusão e sugestão de código em tempo real)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot integra-se facilmente aos fluxos de trabalho dos desenvolvedores. O assistente de codificação com IA sugere linhas inteiras ou blocos de código em tempo real, aumentando a produtividade. Os programadores podem se concentrar em outros problemas além da sintaxe ou do código padrão.

Quer os desenvolvedores criem aplicativos web, depurem códigos ou aprendam uma nova linguagem de programação, o Copilot pode fornecer recomendações inteligentes e contextuais.

Principais recursos do GitHub Copilot

Forneça correções e otimizações inteligentes de código para identificar e resolver erros mais rapidamente

Conheça o significado dos trechos de código e as melhores práticas para padrões de codificação

Trabalhe em IDEs populares, como Visual Studio Code, Neovim e JetBrains, garantindo uma integração perfeita do fluxo de trabalho

Acesse as comunidades de desenvolvedores do GitHub para fóruns, discussões e colaboração de código aberto

Limitações do GitHub Copilot

Requer monitoramento constante, pois pode gerar respostas falsas

Não é possível analisar toda uma base de código no Visual Studio

O suporte ao cliente pode ser lento e pouco confiável

Preços do GitHub Copilot

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 4/mês por usuário

Empresa: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot?

* Uma avaliação da G2 afirma

Ajuda a resolver problemas repetitivos, como adicionar documentos xml, testes de unidade e outras tarefas que se repetem com frequência.

4. Codeium (ideal para usar integrações com vários editores)

via Codeium

Explique sua intenção em linguagem simples e veja o Codeium traduzi-la em trechos funcionais. Isso o torna útil para prototipagem rápida e reduz o tempo gasto com código padrão. Ele suporta mais de 70 linguagens de programação e se integra a mais de 40 dos melhores editores de código.

Principais recursos do Codeium

Use suas opções de hospedagem própria para empresas, garantindo a segurança do código e a conformidade com as políticas internas

Identifique e corrija bugs por meio do chat interativo com IA, tornando a depuração mais intuitiva

Gere casos de teste, melhorando a confiabilidade do código com o mínimo de esforço manual

Limitações do Codeium

As respostas podem ser incorretas ou apresentar erros ocasionalmente

A interface pode não responder

Preços do Codeium

Gratuito para sempre

Pro: US$ 15/mês por usuário

Pro Ultimate: US$ 60/mês por usuário

Equipes: US$ 35/mês por usuário (até 200 membros)

Teams Ultimate: US$ 90/mês por usuário (até 200 membros)

SaaS empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Codeium

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

⚡️Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de planos de desenvolvimento de software para usar

5. Tabnine (ideal para geração de código sem retenção de dados)

via Tabnine

A Tabine oferece suporte SLDC completo, cobrindo tudo, desde planejamento, codificação, teste, revisão e manutenção de código. A política de retenção zero de dados garante que seu código permaneça seguro e confidencial; no entanto, a ferramenta funciona com memória de curto prazo.

Melhores recursos do Tabnine

Impedir o acesso não autorizado com opções de implantação local, VPC e SaaS segura

Mantenha os padrões de codificação e aplique as melhores práticas com insights impulsionados por IA

Crie documentação junto com o código para facilitar a manutenção

Garanta que o código gerado por IA esteja livre de fontes externas não licenciadas ou arriscadas

Limitações do Tabnine

Pode causar problemas de desempenho e memória em grandes conjuntos de dados

Ocasionalmente, pode ser necessário acionar a ferramenta manualmente

Preços do Tabnine

Básico: Gratuito para sempre

Dev: US$ 9/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Tabnine

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tabnine?

Uma avaliação da G2 diz:

Ele fornece sugestões de código com base na linguagem de programação que usamos. Como desenvolvedor, trabalho com muitas linguagens e fico confuso com a sintaxe, mas isso me ajuda muito.

Ele fornece sugestões de código com base na linguagem de programação que usamos. Como desenvolvedor, trabalho com muitas linguagens e fico confuso com a sintaxe, mas isso me ajuda muito.

🧠 Curiosidade: Os desenvolvedores de software nos Estados Unidos têm uma das profissões mais bem remuneradas, ganhando em média US$ 255 mil, de acordo com algumas fontes.

6. Cursor AI (ideal para integrar edição de código com IA e assistência conversacional)

via Cursor AI

O Cursor AI prevê edições, entende a base de código do usuário e permite que os desenvolvedores modifiquem o código usando comandos em linguagem natural. Ele também oferece recursos focados na privacidade, garantindo que códigos confidenciais permaneçam seguros.

Para minimizar a curva de aprendizado, a ferramenta oferece suporte a extensões, temas e atalhos de teclado.

Principais recursos do Cursor AI

Acesse suas extensões, temas e atalhos existentes do VS Code

Itere o código em ambientes isolados sem afetar o projeto principal

Modifique funções inteiras usando comandos em inglês simples, em vez de edições manuais

Limitações do Cursor AI

Bases de código complexas e grandes podem gerar respostas imprecisas

É possível ignorar edições em tempo real feitas por outros membros da equipe ao gerar sugestões ao trabalhar em uma equipe grande

Preços do Cursor AI

Gratuito para sempre

Pro: US$ 20/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Classificações e avaliações do Cursor AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 33% dos nossos entrevistados apontam o desenvolvimento de habilidades como um dos casos de uso que mais lhes interessam. Por exemplo, trabalhadores não técnicos podem querer aprender a criar trechos de código para uma página da web usando uma ferramenta de IA. Nesses casos, quanto mais contexto a IA tiver sobre o seu trabalho, melhores serão as respostas. Como aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp Brain se destaca nisso. Ele sabe em que projeto você está trabalhando e pode recomendar etapas específicas ou até mesmo realizar tarefas como criar trechos de código com facilidade.

7. DeepCode AI (Melhor para correção automática de vulnerabilidades)

via DeepCode AI

Integrado à plataforma Snyk Code, o DeepCode AI é uma ferramenta de análise de código com segurança em primeiro lugar e alimentada por IA. Ele emprega uma abordagem híbrida de IA, combinando IA simbólica, IA generativa e aprendizado de máquina, para fornecer varreduras de segurança de alta precisão e manter seu código seguro.

Em vez de dados de clientes, ele usa correções verificadas e de código aberto para treinamento.

Principais recursos do DeepCode AI

Concentre-se em testes de segurança de aplicativos estáticos (SAST) e correção automática de vulnerabilidades em tempo real

Forneça informações de segurança em tempo real dentro do IDE, permitindo correções instantâneas com um clique

Aplique patches de segurança gerados por IA diretamente no IDE

Trabalhe com o plug-in IDE da Snyk, que oferece detecção de vulnerabilidades em tempo real

Limitações da IA DeepCode

Não auxilia na refatoração de código ou em melhorias de lógica

Para aproveitar ao máximo a IA da DeepCode, é necessário integrá-la ao Snyk Code, o que limita o uso independente

Preços do DeepCode AI

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da DeepCode AI

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

⚡️Arquivo de modelos: Modelos e formulários gratuitos para relatórios de bugs para rastreamento de bugs

8. Amazon CodeWhisperer (ideal para integrar a verificação de segurança diretamente no código)

via Amazon CodeWhisperer

Agora parte do Amazon Q Developer, o Amazon CodeWhisperer é um assistente de codificação generativo com IA, projetado para acelerar o desenvolvimento de software e otimizar as operações na nuvem. Ele é profundamente integrado à AWS, tornando-o compatível com o desenvolvimento nativo da nuvem.

Ele gera e refatora código e fornece varredura de segurança em tempo real, orientação de infraestrutura e transformação de carga de trabalho impulsionada por IA (por exemplo, migração de aplicativos .NET do Windows para Linux).

Principais recursos do Amazon CodeWhisperer

Forneça autocompletamento de código em várias linhas com base nos seus padrões de codificação e comentários

Trabalhe no Slack, Microsoft Teams e GitLab para facilitar o desenvolvimento e a depuração em equipe

Migre cargas de trabalho, atualize JavaScript e otimize códigos legados

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Não oferece suporte a vários idiomas

Às vezes, tende a gerar resultados errados

Preços do Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Plano gratuito

Amazon Q Developer Pro Tier: US$ 19/mês por usuário

Avaliações e comentários do Amazon CodeWhisperer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon CodeWhisperer?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto da explicação do código que ele fornece. Gosto de como ele explica cada etapa da solução e da clareza das soluções.

🧠 Curiosidade: Os desenvolvedores de software usam principalmente JavaScript (62%) e HTML/CSS (53%).

9. Replit AI (ideal para desenvolver aplicativos sem codificação manual)

via Replit AI

Replit AI é uma plataforma de baixo código/sem código que permite a criação, iteração e implantação rápida de aplicativos. Você não precisa saber escrever documentação para código com essa ferramenta. Ela cria aplicativos/sites inteiros a partir de prompts em linguagem natural.

Os usuários podem descrever uma ideia, e a IA da Replit irá automaticamente construir, depurar e implantar a aplicação. A ferramenta também oferece suporte a não programadores e desenvolvedores que desejam acelerar a prototipagem.

Principais recursos da Replit AI

Combine codificação, depuração, teste e hospedagem em uma única plataforma integrada

Carregue capturas de tela de um aplicativo e a IA da Replit recriará sua funcionalidade

Acesse o trabalho em equipe em tempo real para editar, depurar e melhorar projetos

Limitações da IA da Replit

Não é possível visualizar o projeto, pois não há saída para um navegador externo

As opções Python podem parecer pouco inclusivas

Preços da IA Replit

Iniciante: Gratuito

Replit Core: US$ 25/mês por usuário

Equipes: US$ 40/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da IA da Replit

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. AskCodi (Melhor para assistência de IA em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software)

via AskCodi

Com um conjunto de ferramentas especializadas para desenvolvedores chamado Codi Apps, o AskCodi simplifica tarefas de codificação, como geração e refatoração de código, detecção de bugs e tradução de idiomas. Cada aplicativo é projetado para lidar com um desafio específico, tornando seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.

Principais recursos do AskCodi

Crie consultas SQL e NoSQL complexas, otimizando as tarefas de manipulação e recuperação de dados usando o Query Writer

Gere Dockerfiles personalizados de acordo com os requisitos específicos do seu projeto com o Dockerfile Writer para gerenciar o processo de conteinerização

Use a ferramenta Code Refactor para reestruturar bases de código existentes e melhorar a legibilidade, a manutenção e o desempenho

Crie expressões regulares para tarefas avançadas de processamento e validação de texto usando o Regex Generator

Automatize a criação e a configuração de pipelines de CI/CD com a ajuda do CI/CD Pipeline Writer

Limitações do AskCodi

A ampla gama de ferramentas e recursos pode apresentar uma curva de aprendizado íngreme para desenvolvedores não familiarizados com plataformas de codificação assistidas por IA

A IA pode parar de funcionar se a entrada ou saída for muito longa

Preços do AskCodi

Premium: US$ 14,99/mês por usuário

Ultimate: US$ 34,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do AskCodi

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o AskCodi?

Uma avaliação da G2 diz:

É fácil de trabalhar e a interface do usuário é fácil de entender.

👀 Você sabia? 7% das organizações que utilizam IA começaram a contratar profissionais para funções de engenharia imediata.

11. Blackbox AI (ideal para extrair código de recursos visuais)

via Blackbox AI

A Blackbox AI pode extrair código de vídeos, analisar código de imagens e fornecer acesso instantâneo a mais de 100 milhões de repositórios de código aberto, tornando-a adequada para desenvolvedores que trabalham em projetos diversos.

Em vez de ficarem restritos a um único sistema de IA, os usuários podem alternar entre modelos como GPT-4, Claude e outros para comparar resultados, refinar sugestões de código e solucionar problemas.

Recursos da Blackbox AI

Capture e converta trechos de código exibidos na tela de tutoriais em vídeo em código editável

Digitalize capturas de tela ou fotos de códigos e transforme-as em texto utilizável

Encontre trechos de código relevantes em uma enorme base de dados de código aberto em segundos

Limitações da IA Blackbox

A ferramenta de IA pode, por vezes, gerar informações vagas

O processo de integração do usuário é complexo

Preços da Blackbox AI

Plano gratuito: Preços personalizados

Avaliações e classificações da Blackbox AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Personalize seu próprio agente de IA para codificação com o ClickUp

Desde a automatização da geração de código e correção de bugs até o processamento de dados e acompanhamento do progresso, as ferramentas com IA reduzem o esforço manual e liberam os desenvolvedores para se concentrarem em outras tarefas. É por isso que usar IA no desenvolvimento de software é a chave para estar preparado para o futuro e para a escalabilidade.

Ele pode ser integrado ao espaço de trabalho do desenvolvedor, oferecer suporte à colaboração em tempo real, fornecer insights inteligentes e automatizar tarefas repetitivas, mantendo a segurança e a flexibilidade.

O ClickUp se encaixa nessa visão com seus recursos alimentados por IA para gerar trechos de código, integrações com GitHub/GitLab para controle de versão, formatação de blocos de código para melhorar a legibilidade e acompanhamento do andamento do projeto.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e comece a codificar!