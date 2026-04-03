10 modelos de orquestração multiagente no ClickUp

Você adiciona um agente de IA para acelerar o processo. Depois, outro. Em seguida, mais cinco para pesquisa, encaminhamento, elaboração, controle de qualidade e aprovações.

Agora ninguém sabe quem está fazendo o quê, dois agentes estão repetindo a mesma tarefa e uma única transferência malfeita interrompeu discretamente todo o fluxo de trabalho. Ótimo. 😶

Esse é o problema dos sistemas multiagentes: quanto mais capazes eles ficam, mais fácil é gerenciá-los de forma inadequada.

Nesta postagem do blog, vamos apresentar 10 modelos de orquestração multiagente que ajudam você a atribuir funções, gerenciar transferências e evitar que seus fluxos de trabalho de IA caiam no caos. ⚙️

Visão geral dos modelos de orquestração multiagente

O que é orquestração multiagente?

A orquestração multiagente é a prática de coordenar vários agentes de IA para que trabalhem juntos na conclusão de tarefas complexas que nenhum agente poderia realizar sozinho. Um orquestrador de IA — seja ele um ser humano, um conjunto de regras ou outra IA — atua como diretor, gerenciando quais agentes são ativados, em que sequência e como compartilham informações.

Sem essa camada de orquestração, sua coleção de agentes poderosos permanece apenas isso: uma coleção. Com ela, você os transforma em um sistema coerente e autônomo. Isso envolve algumas funções essenciais:

Roteamento de tarefas : Determinar qual agente especializado é mais adequado para lidar com cada subtarefa específica

Sequenciamento: Estabelecer a ordem das operações e garantir que os agentes respeitem as dependências

Gerenciamento de status: Acompanhar o que foi concluído, o que está em andamento e o que está pendente em todo o fluxo de trabalho

Protocolos de transferência : definir como os agentes repassam o trabalho concluído e o contexto necessário para o próximo agente na cadeia

Tratamento de erros: Criação de um processo para gerenciar falhas ou resultados inesperados de um agente sem prejudicar todo o fluxo de trabalho

🧠 Curiosidade: A expressão “aprendizado de máquina” surgiu em um artigo de 1959 sobre o jogo de damas. A IBM atribui sua origem a Arthur Samuel, cujo grande sonho era criar um computador capaz de aprender a jogar melhor do que a pessoa que escreveu o programa.

Padrões comuns de orquestração multiagente

Você sabe que precisa fazer com que seus agentes trabalhem juntos, mas forçá-los a seguir o mesmo fluxo de trabalho rígido não está funcionando. Um processo linear, perfeito para a criação de conteúdo, está causando gargalos no seu ciclo de desenvolvimento de software. Isso ocorre porque diferentes tipos de trabalho exigem diferentes métodos de coordenação ou padrões de orquestração.

Compreender esses padrões agênicos comuns fornece um modelo para projetar fluxos de trabalho eficazes impulsionados por IA. Em vez de começar do zero, você pode escolher uma estrutura comprovada que se adapte à tarefa. A maioria dos sistemas do mundo real até combina esses padrões, mas tudo começa com o conhecimento dos fundamentos:

Sequencial (Pipeline): Esta é a clássica linha de montagem. Os agentes executam em uma ordem fixa, com cada um passando sua saída para o próximo. É ideal para processos lineares, como a criação de um relatório, em que um agente de pesquisa repassa para um agente de redação, que então o repassa para um agente de edição

Paralelo (Fan-out/Fan-in): Neste padrão, vários agentes trabalham em subtarefas independentes ao mesmo tempo. Seus resultados individuais são então agregados ou combinados no final. Isso é ideal para tarefas como a coleta simultânea de dados de dez fontes diferentes

Hierárquico: Pense nisso como uma Pense nisso como uma estrutura de gerente e equipe . Um agente supervisor divide um problema complexo, delega as subtarefas a subagentes especializados e, em seguida, sintetiza os resultados deles em uma resposta final. Isso funciona perfeitamente para análises complexas que exigem múltiplas perspectivas de especialistas

Colaborativo (Round-robin): Aqui, os agentes se revezam para refinar iterativamente um trabalho compartilhado. Um agente pode criar um primeiro rascunho, um segundo agente o refina e um terceiro acrescenta uma nova perspectiva, continuando o ciclo até que o resultado final esteja concluído. Isso é ótimo para Aqui, os agentes se revezam para refinar iterativamente um trabalho compartilhado. Um agente pode criar um primeiro rascunho, um segundo agente o refina e um terceiro acrescenta uma nova perspectiva, continuando o ciclo até que o resultado final esteja concluído. Isso é ótimo para trabalhos criativos ou brainstorming

Orientado por eventos: Em vez de seguir uma sequência predeterminada, os agentes nesse padrão são ativados em resposta a gatilhos específicos. Por exemplo, um agente pode monitorar constantemente um sistema em busca de registros de erros e só ser ativado quando um erro crítico for detectado

🧠 Curiosidade: Um dos primeiros momentos de surpresa da IA envolveu uma máquina de aprendizado de máquina do tamanho de uma sala que distinguia a esquerda da direita em cartões perfurados. Cornell afirma que o Perceptron de Rosenblatt aprendeu a distinguir cartões marcados à esquerda dos marcados à direita após cerca de 50 tentativas, e Rosenblatt chamou-o de a primeira máquina capaz de ter uma “ideia original”.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de orquestração de fluxos de trabalho para maior eficiência

10 modelos de orquestração multiagente no ClickUp

Construir sistemas multiagentes complexos do zero para cada novo projeto é uma enorme perda de tempo. Sua equipe acaba desperdiçando horas recriando as mesmas estruturas de tarefas, cadeias de dependências e campos personalizados.

Pare de reinventar a roda toda vez! Obtenha estruturas pré-construídas que fornecem a base exata para cada padrão de orquestração com a Biblioteca de Modelos do ClickUp.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de integração de software do ClickUp

O modelo de integração de software do ClickUp foi desenvolvido para o padrão de pipeline sequencial. É perfeito para orquestrar agentes em projetos de integração em fases, nos quais cada etapa deve ser concluída antes que a próxima possa começar.

A estrutura é dividida em fases como planejamento, desenvolvimento, teste e implantação, com as dependências do ClickUp já integradas. Isso reflete a forma como você coordenaria os agentes responsáveis pelas conexões de API, mapeamento de dados e validação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Projetos de integração de API: Coordene agentes para revisão de documentação, testes de endpoint e tratamento de erros

Fluxos de trabalho de migração de dados: Agentes de extração, transformação e carregamento (ETL)

Implantação de ferramentas de terceiros: gerencie agentes por meio das fases de coordenação com fornecedores, configuração e testes de aceitação do usuário

✅ Ideal para: Engenheiros de soluções e equipes de TI que orquestram fluxos de trabalho de agentes em várias etapas para integrações, migrações e implantações de sistemas.

✨ Dica do ClickUp: Para manter as integrações confiáveis após a entrada em operação, combine este modelo com o Agente de Verificação de Integridade de Integrações do ClickUp. Enquanto o modelo ajuda você a orquestrar cada fase da implementação, o agente ajuda a monitorar a integridade da integração em tempo real. Isso significa que sua equipe pode identificar problemas antecipadamente, responder mais rapidamente e proteger os fluxos de trabalho posteriores contra falhas silenciosas. Monitore integrações em tempo real e identifique problemas antecipadamente com o ClickUp Integration Health Checker Agent

📚 Leia também: Como criar agentes de IA para gestão de agências

2. Modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize o trabalho de implementação em fases com o modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp

O modelo de gerenciamento de implementação do ClickUp foi projetado para o padrão de orquestração hierárquica. É onde um gerente de projeto — ou um agente supervisor — delega tarefas a agentes especializados. A estrutura é organizada em fases de implementação, com subtarefas aninhadas para cada área funcional, como configuração técnica, treinamento de usuários e documentação.

A estrutura hierárquica do modelo, com tarefas do ClickUp e subtarefas aninhadas, acomoda naturalmente um agente supervisor que pode monitorar o progresso geral no nível da tarefa principal. Enquanto isso, agentes especializados podem se concentrar nas subtarefas que lhes foram atribuídas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Implementação de software: Deixe que um agente supervisor coordene os agentes de infraestrutura, segurança e capacitação de usuários

Implementações de novos processos: Gerencie os agentes responsáveis pela documentação, pela criação de materiais de treinamento e pela verificação de conformidade

Integração de clientes: Coordene os agentes nas fases de descoberta, configuração técnica e transferência final

✅ Ideal para: gerentes de implementação, equipes de soluções e líderes de integração que coordenam fluxos de trabalho de supervisores e agentes especializados em lançamentos em fases.

💡 Dica profissional: Crie uma visão geral para o orquestrador que extraia dados de todas as subtarefas para acompanhar as atividades dos agentes e identificar obstáculos em tempo real com os painéis do ClickUp. Acompanhe a atividade dos agentes e os bloqueadores em tempo real com os painéis do ClickUp

3. Modelo de equipe Kanban do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie transferências flexíveis de agentes com o modelo de equipe Kanban do ClickUp

Nem todo fluxo de trabalho com múltiplos agentes deve ser executado em uma sequência fixa. Algumas tarefas funcionam melhor quando os agentes retiram itens de uma fila compartilhada, agem assim que há disponibilidade e repassam as tarefas assim que sua parte é concluída. É aí que o modelo de equipe Kanban do ClickUp se encaixa muito bem.

Construído em torno de um quadro Kanban visual, este modelo ajuda a gerenciar a orquestração orientada por eventos em cargas de trabalho em constante mudança. As tarefas avançam pelas colunas à medida que o trabalho progride, permitindo que os agentes selecionem o próximo item disponível, concluam sua etapa e o encaminhem adiante sem esperar que uma cadeia rígida se desenrole.

Por que você vai gostar deste modelo:

Orquestração por fila: use as colunas use as colunas do Quadro Kanban do ClickUp como filas de trabalho ativas, para que os agentes possam selecionar tarefas com base na prontidão, função ou disponibilidade

Automatize transferências: mova tarefas para a próxima etapa e reatribua-as quando o status mudar com a ajuda das mova tarefas para a próxima etapa e reatribua-as quando o status mudar com a ajuda das automações do ClickUp

Mantenha o trabalho visível: acompanhe o backlog, o trabalho em andamento e as tarefas concluídas em um único quadro compartilhado, para que todo o fluxo de trabalho dos agentes permaneça fácil de acompanhar

✅ Ideal para: equipes de operações, equipes de suporte e equipes de produto ou engenharia que coordenam fluxos de trabalho de agentes orientados por eventos com filas compartilhadas e transferências rápidas.

🎥 Uma boa orquestração não se resume apenas a quem faz o quê. Trata-se de quem se lembra do que aconteceu. Os Super Agentes do ClickUp possuem uma memória em constante evolução que os ajuda a acompanhar interações recentes, preferências e contextos úteis ao longo do fluxo de trabalho. Quer saber mais? Assista a este vídeo:

📚 Leia também: Como criar um agente de IA para uma automação mais eficaz

4. Modelo de Backlog de Projeto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize o trabalho compartilhado entre agentes com o modelo de backlog de projeto do ClickUp

A parte mais difícil da orquestração nem sempre é a execução. É decidir o que merece atenção no momento. Quando solicitações, bugs, questões de pesquisa e novas oportunidades não param de se acumular, os agentes precisam de uma fonte de verdade compartilhada para saber o que deve ser tratado em seguida e o que pode esperar.

O modelo de backlog de projeto do ClickUp oferece essa camada de controle. Ele cria um backlog priorizado onde o trabalho pode ser pontuado, agrupado e reordenado conforme as condições mudam. Isso facilita para um agente orquestrador gerenciar a fila enquanto vários agentes de execução trabalham nas tarefas em paralelo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Execute fluxos de trabalho paralelos: permita que vários agentes acessem o mesmo backlog ao mesmo tempo, sem esperar que uma longa cadeia de tarefas seja concluída

Priorize continuamente: use campos para pontuação de esforço, impacto, duração, orçamento e backlog para ajudar seu orquestrador a classificar o que deve acontecer a seguir

Adapte-se às mudanças nas entradas: Reorganize as tarefas conforme as necessidades do negócio mudam e, em seguida, deixe que os agentes continuem trabalhando a partir do topo atualizado da lista de pendências

✅ Ideal para: equipes de operações de produto, gerentes de engenharia e equipes de pesquisa que coordenam fluxos de trabalho paralelos de agentes em backlogs de recursos, filas de bugs ou prioridades de projetos em constante mudança.

✨ Dica do ClickUp: Combine este modelo com o Agente Gerenciador de Prioridades do ClickUp para manter o backlog atualizado à medida que o trabalho muda. Ele reavalia continuamente a ordem das tarefas com base em prazos, dependências e carga de trabalho em constante mudança. Em outras palavras, seu agente orquestrador sempre tem uma fila atualizada para usar. Mantenha as prioridades do backlog atualizadas com o ClickUp Priorities Manager Agent

5. Modelo de roteiro de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie o trabalho do produto, da ideia ao lançamento, com o modelo de roteiro de produto do ClickUp

As prioridades podem estar claras no topo, mas a verdadeira complexidade surge mais abaixo, onde diferentes equipes estão definindo o escopo, desenvolvendo, revisando e preparando lançamentos simultaneamente. Sem uma visão compartilhada, a coordenação entra em colapso à medida que o trabalho se aproxima do lançamento.

O modelo de roteiro de produto do ClickUp ajuda você a mapear esse fluxo, da ideia ao lançamento. Construído com base nos quadros brancos do ClickUp, ele descreve o ciclo de vida do produto em etapas como priorização, definição do escopo, design, desenvolvimento, controle de qualidade, implantação e lançamento. Isso facilita a coordenação de equipes de agentes que trabalham em diferentes camadas do roteiro, mantendo o progresso vinculado a marcos e prazos de lançamento.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize todo o ciclo de vida: mapeie como as ideias passam pelas etapas de priorização, desenvolvimento e lançamento em uma única visualização compartilhada com os Quadros Brancos do ClickUp

Sequencie o trabalho por dependência: use use a Visualização de Gantt do ClickUp para mostrar quais iniciativas dependem de outras, para que as equipes de agentes sejam ativadas na ordem correta

Conecte estratégia e execução: Deixe que um agente de planejamento gerencie a direção do roteiro, enquanto agentes especializados lidam com o trabalho específico nas áreas de design, desenvolvimento, controle de qualidade e lançamento

✅ Ideal para: equipes de operações de produto e gerentes de lançamento que coordenam fluxos de trabalho com múltiplos agentes em todo o planejamento do roteiro, sequenciamento de lançamentos e entrega em fases.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de orquestração de IA para fluxos de trabalho empresariais

6. Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore o desempenho dos agentes e a saúde do projeto com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Como saber se a orquestração de agentes está realmente funcionando? O modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp funciona como a camada de visibilidade da orquestração. É o centro de comando onde operadores humanos ou agentes supervisores podem monitorar todas as atividades dos agentes e o estado geral do sistema.

O painel agrega métricas-chave, resumos de status e indicadores de progresso de todos os seus projetos orientados por agentes. Além disso, ele mostra métricas específicas por agente, como tarefas concluídas por agente, tempo médio de ciclo e taxas de erro.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o desempenho dos agentes: use os widgets do ClickUp para monitorar taxas de conclusão, rendimento e velocidade das tarefas em fluxos de trabalho liderados por agentes

Identifique gargalos no fluxo de trabalho: crie gráficos visuais para ver onde o trabalho está se acumulando, de modo que os obstáculos sejam mais fáceis de detectar antecipadamente

Monitore a integridade do sistema: configure indicadores de status para carga de trabalho, andamento das tarefas e estados de exceção para manter a orquestração visível rapidamente

✅ Ideal para: equipes de operações de IA, gerentes de programas técnicos e responsáveis por fluxos de trabalho que monitoram a execução de múltiplos agentes em projetos complexos e sistemas com muitas transferências de tarefas.

👉 Os painéis mostram os números. Os cartões de IA do ClickUp ajudam a explicá-los. Adicione um cartão de Resumo Executivo de IA ou de Atualização de Projeto de IA para transformar a atividade dos agentes e os sinais do fluxo de trabalho em uma leitura rápida para a equipe. Quer saber mais? Temos um vídeo explicativo para você:

💡 Dica profissional: Seu espaço de trabalho no ClickUp não precisa ficar restrito apenas ao aplicativo. Adicione um widget do ClickUp à tela inicial do seu celular para criar tarefas rapidamente, receber lembretes ou ter uma visualização em tempo real do que precisa ser feito hoje. Adicione widgets do ClickUp à tela inicial do seu celular

7. Modelo de diagrama de fluxo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie fluxos de trabalho com múltiplos agentes e a lógica de transferência de tarefas com o modelo de diagrama de fluxo do ClickUp

Um sistema multiagente é muito mais fácil de gerenciar quando o fluxo de trabalho fica visível antes de qualquer coisa entrar em operação. Você precisa ver onde o trabalho começa, quais decisões o encaminham, quando ocorrem as transferências e onde os diferentes caminhos se reconectam.

Caso contrário, a lógica de orquestração fica presa na cabeça de alguém e deixa de funcionar assim que o fluxo de trabalho se torna mais complexo.

O modelo de diagrama de fluxo do ClickUp oferece uma tela visual para projetar essa lógica antecipadamente. Desenvolvido com base nos quadros brancos do ClickUp, ele permite que as equipes mapeiem processos, pontos de decisão, caminhos paralelos e regras de transferência em um único lugar.

Ele também funciona como documentação dinâmica, de modo que o mesmo diagrama que ajuda você a planejar o sistema pode, posteriormente, ajudar a equipe a compreendê-lo e mantê-lo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie a arquitetura do fluxo de trabalho: defina as responsabilidades dos agentes, os pontos de transferência e os caminhos do processo antes de começar a criar automações

Lógica de roteamento de documentos: visualize as regras de decisão que determinam qual agente lida com uma tarefa, exceção ou caso extremo

Combine recursos visuais com documentação: use use o ClickUp Docs junto com o fluxograma para registrar por escrito as regras do fluxo de trabalho, notas dos agentes e detalhes de implementação

✅ Ideal para: equipes de operações de IA e designers de fluxos de trabalho que mapeiam a lógica multiagente antes da implementação.

📮 ClickUp Insight: 46% das pessoas afirmam que o maior benefício potencial dos agentes de IA é economizar tempo que elas nem sabiam que ainda tinham. Esse tipo de economia de tempo raramente vem da aceleração de uma única etapa. Em vez disso, ela vem da redução de fluxos de trabalho com várias etapas: as transferências, os acompanhamentos e o trabalho de coordenação que silenciosamente preenchem o seu dia. Os Super Agentes no ClickUp podem encadear ações para levar o trabalho adiante, desde o recebimento até o acompanhamento, em um único fluxo, sem a necessidade de acionar manualmente cada etapa. Afinal, só é possível recuperar tempo por meio de dezenas de pequenas transições que não precisam mais de supervisão humana constante!

8. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Obtenha o modelo gratuito Registre e priorize ideias compartilhadas com o modelo de brainstorming do ClickUp Squad

O modelo ClickUp Squad Brainstorm oferece suporte a padrões de orquestração colaborativa. É aqui que vários agentes — ou equipes formadas por pessoas e agentes — contribuem com ideias que são então sintetizadas em resultados práticos.

Este modelo oferece um excelente formato para capturar, categorizar e priorizar ideias de uma sessão em grupo. Nele, você pode fazer com que vários agentes de pesquisa contribuam com suas descobertas em um espaço compartilhado ou realizar sessões de brainstorming entre humanos e IA, nas quais o ClickUp Brain participa ao lado da sua equipe.

Configure o ClickUp Brain para gerar perspectivas alternativas sobre cada ideia enviada ou use-o para sintetizar temas em todas as contribuições ao final de uma sessão.

Por que você vai gostar deste modelo:

Síntese de pesquisa com múltiplos agentes: Permita que diferentes agentes de pesquisa contribuam com descobertas para um espaço compartilhado de brainstorming, para que um ser humano possa sintetizá-las

Ideação humano-IA: Permita que as equipes façam brainstorming junto com agentes de IA, com o modelo capturando todas as contribuições para revisão e priorização posteriores

Exploração de soluções: Deixe que vários agentes especializados proponham diferentes abordagens para um problema, que serão então avaliadas por um especialista humano

✅ Ideal para: equipes de produto, equipes de estratégia e líderes de inovação que realizam sessões colaborativas de brainstorming com múltiplos agentes para pesquisa, planejamento e concepção de soluções.

9. Modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe no ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina regras de comunicação e caminhos de escalonamento com o modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe do ClickUp

A orquestração pode falhar mesmo quando as tarefas são claras. Isso porque o verdadeiro problema geralmente se resume à comunicação. Um agente atualiza tarde demais, outro envia o sinal errado e um revisor humano é chamado sem contexto suficiente. Quando essas regras não estão definidas, a coordenação começa a falhar.

O modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe do ClickUp ajuda você a definir como as informações devem circular pelo sistema. Você pode mapear públicos-alvo, responsáveis, cronogramas, objetivos de comunicação e métodos em um único lugar. Isso ajuda a definir pontos de sincronização, esclarecer caminhos de escalonamento e decidir quando a revisão humana deve ser acionada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Protocolos de comunicação entre agentes: Defina quais agentes compartilham informações e por quais canais (por exemplo, Defina quais agentes compartilham informações e por quais canais (por exemplo, comentários em tarefas do ClickUp , chamadas de API)

Agendamento de pontos de sincronização: defina quando o trabalho paralelo dos agentes deve convergir para uma etapa de revisão ou síntese

Mantenha as conversas próximas ao trabalho: use use o ClickUp Chat para lidar com a coordenação em tempo real e, em seguida, vincule as principais atualizações à matriz para obter visibilidade a longo prazo

✅ Ideal para: Gerentes de fluxo de trabalho e equipes com intervenção humana que definem protocolos de comunicação para sistemas multiagentes.

10. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Verifique os resultados dos agentes antes da transferência com o modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

A confiabilidade de um fluxo de orquestração depende de seus pontos de verificação. O trabalho pode passar rapidamente de um agente para o outro, mas a velocidade não adianta muito se o resultado estiver errado, incompleto ou não estiver pronto para ser repassado. É por isso que os pontos de verificação de qualidade são importantes. Eles proporcionam ao sistema um ponto de pausa claro antes que o trabalho siga adiante.

O modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp ajuda você a incorporar essas verificações diretamente no próprio fluxo de trabalho. Você pode revisar cada resultado em relação a critérios definidos, acompanhar sinais de aprovação ou reprovação, registrar observações e registrar o status de aprovação em um único lugar. Isso facilita a verificação dos resultados dos agentes antes que eles cheguem à próxima etapa, ao próximo agente ou ao lançamento final.

Por que você vai gostar deste modelo:

Revisão da saída do agente: use listas de verificação para garantir que use listas de verificação para garantir que o conteúdo gerado por IA atenda aos padrões de voz da marca e de precisão

Verificação de transferência: Certifique-se de que os agentes tenham concluído todas as etapas necessárias antes de passar o trabalho para o próximo agente na cadeia

Crie etapas específicas para cada fluxo de trabalho: defina diferentes critérios de verificação para código, conteúdo, pesquisa, conformidade ou qualquer outro tipo de resultado gerado pelos agentes

✅ Ideal para: gerentes de controle de qualidade e responsáveis por fluxos de trabalho que adicionam pontos de verificação de validação a sistemas com vários agentes antes da transferência ou do lançamento.

Como escolher o modelo de orquestração multiagente certo

Escolher o modelo errado pode criar mais atritos do que resolver, fazendo com que você tenha que lutar contra a estrutura. A solução é seguir uma estrutura de decisão simples.

Comece perguntando que tipo de coordenação seu fluxo de trabalho requer e, em seguida, considere suas necessidades de visibilidade e governança.

Primeiro, identifique seu padrão de orquestração:

Padrão Modelo adequado Linear e dependente: seu processo é como uma linha de montagem Comece com os modelos de Integração de Software ou Gerenciamento de Implementação Paralelo e baseado em fila? Os agentes trabalham de forma independente a partir de uma lista compartilhada Use os modelos Kanban Team ou Project Backlog Do estratégico ao tático? Planos de alto nível se dividem em tarefas menores O modelo de Roteiro de Produto é sua melhor opção

Leve em consideração suas necessidades de visibilidade e design:

O monitoramento é essencial? Se você precisa de um centro de comando para acompanhar todas as atividades dos agentes, comece com o modelo Painel de Gerenciamento de Projetos.

Precisa projetar antes de construir? Se você estiver planejando um novo fluxo de trabalho, comece com o modelo de diagrama de fluxo no ClickUp Whiteboards.

Por fim, pense na personalização. Modifique todos esses modelos para atender exatamente às suas necessidades usando os Campos Personalizados, as Automações e as Visualizações do ClickUp. O objetivo é começar com o modelo mais próximo e adaptá-lo às suas necessidades específicas.

Sequencial com dependências Modelo de integração de software Fluxos de trabalho múltiplos com supervisão Modelo de gerenciamento de implementação Fluxo contínuo com filas Modelo de equipe Kanban Execução paralela priorizada Modelo de Backlog do Projeto Baseado em linha do tempo com marcos Modelo de roteiro de produto Necessita de monitoramento de desempenho Modelo de painel de gerenciamento de projetos Precisa de documentação de projeto Modelo de diagrama de fluxo Ideação colaborativa Modelo de Brainstorming em Equipe Com grande volume de comunicação Modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe Crítico para a qualidade Modelo de lista de verificação de controle de qualidade

Orquestre de forma mais inteligente com a configuração certa

O modelo certo oferece esse ponto de partida — assim, você não precisa criar transferências, funções, aprovações e lógica de fallback do zero todas as vezes.

E se você quiser ir além do planejamento estático, o espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp também oferece espaço para executar o fluxo de trabalho. Você pode começar com a biblioteca de modelos, integrar os Agentes de IA do ClickUp e gerenciar tudo, desde a documentação até a execução, em um único lugar. Tudo isso sem precisar interligar o sistema entre cinco ferramentas diferentes.

Pronto? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes

Um agente orquestrador atua como coordenador, decidindo quais agentes especializados lidam com quais tarefas, gerenciando a sequência de operações e garantindo que as informações fluam corretamente entre eles.

Os modelos oferecem estruturas pré-construídas com hierarquias de tarefas e fluxos de trabalho de status que se alinham aos padrões de orquestração. As equipes então configuram automações dentro dessas estruturas para acionar transferências de agentes quando as tarefas mudam de status ou atendem a critérios específicos.

A automação padrão executa regras predefinidas, enquanto a orquestração multiagente coordena agentes autônomos capazes de tomar decisões e se adaptar ao contexto. A camada de orquestração gerencia as interações entre os agentes, em vez de apenas acionar ações fixas.

Não necessariamente. Os modelos em um espaço de trabalho convergente como o ClickUp fornecem a base estrutural para a orquestração e, quando combinados com automações nativas e recursos de IA, as equipes podem coordenar os fluxos de trabalho dos agentes sem precisar de uma plataforma separada e especializada.