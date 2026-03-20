Uma pesquisa da McKinsey revelou que 51% dos entrevistados de organizações que utilizam IA afirmam que suas empresas já observaram pelo menos uma consequência negativa decorrente disso, e quase um terço relata consequências relacionadas à imprecisão da IA. Isso torna o ponto de transferência muito mais importante.

E isso porque a parte difícil raramente é construir o próprio fluxo de trabalho. É decidir onde o julgamento humano deve intervir, quais informações devem acompanhar a transferência e como manter o processo em andamento sem causar atrasos.

Nesta publicação, vamos analisar 10 modelos gratuitos de fluxo de trabalho com intervenção humana, o que cada um deles ajuda a estruturar e como escolher a configuração certa para sua equipe.

Os melhores modelos de fluxo de trabalho com intervenção humana em resumo

O que é um fluxo de trabalho com intervenção humana?

Um fluxo de trabalho com intervenção humana é um processo em que a automação ou a IA realiza parte do trabalho, mas um ser humano intervém em momentos importantes para revisar, aprovar, corrigir ou orientar o que acontecerá a seguir. Em outras palavras, o sistema não funciona totalmente no piloto automático — ele faz uma pausa para o julgamento humano quando a precisão, a segurança, a qualidade ou a responsabilidade são fundamentais.

Na prática, isso geralmente funciona assim:

O fluxo de trabalho continua com base nessa decisão

O sistema gera um resultado ou uma ação recomendada

Um ser humano verifica, edita ou aprova/rejeita

📌 Cenários comuns de HITL incluem: Escalamentos de clientes: Um bot lida com as questões de suporte de primeiro nível, enquanto um agente humano intervém em casos complexos ou delicados

Revisão de conteúdo: a IA redige o texto, e um humano o aprova antes da publicação

Garantia de qualidade: a automação sinaliza possíveis defeitos, e um ser humano confirma ou anula a sinalização

Aprovação de despesas: O sistema encaminha automaticamente as solicitações acima de um determinado limite a um gerente para revisão

10 modelos de fluxo de trabalho com intervenção humana para sua equipe

Esses modelos de fluxo de trabalho com intervenção humana abrangem uma variedade de casos de uso — desde controle de qualidade e revisões de design até auditorias de processos e calendários de conteúdo. Cada um deles é gratuito, personalizável e desenvolvido para ajudar você a inserir pontos de verificação humanos exatamente onde seu fluxo de trabalho precisar deles.

Como todos eles estão no ClickUp, você pode conectá-los a automações poderosas e à IA para uma orquestração de fluxos de trabalho mais inteligente e rápida.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Inspecione os resultados da IA e encaminhe decisões de aprovação ou retrabalho com o modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Quando a IA, a automação ou qualquer sistema de primeira passagem realiza o processamento inicial, o modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp oferece aos revisores humanos um local para inspecionar o resultado. Além disso, eles podem classificar o problema, registrar observações e decidir se ele foi aprovado, precisa de outra aprovação ou deve ser sinalizado para ação adicional.

Isso é útil quando um projeto contém muitos pontos de revisão e cada um deles requer uma decisão específica. Você pode acompanhar os itens da lista de verificação em um projeto pai, monitorar o progresso tanto no nível do item quanto no nível do projeto e manter a decisão final anexada à questão que está sendo revisada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Revisão baseada na gravidade: Marque os problemas como Críticos, Graves ou Leves para separar o que requer atenção humana imediata do que pode esperar

Fluxo de aprovação claro: use use os status personalizados do ClickUp , como “Aguardando aprovação”, “Aprovado” e “Nova aprovação”, para manter as etapas de revisão visíveis, desde a inspeção até a aprovação final

Registro de revisão integrado: Registre o progresso, as datas de aprovação, as observações e os resultados na mesma lista de verificação, o que facilita muito o acompanhamento e a prestação de contas

✅ Ideal para: líderes de controle de qualidade e equipes de operações que revisam resultados sinalizados pela IA antes da aprovação final ou do lançamento.

🧠 Curiosidade: A DeepMind criou um agente de IA que superou o desempenho humano em todos os 57 jogos do Atari 2600. Sim, todos os 57. Ele foi chamado de Agent57, um nome que, de alguma forma, é ao mesmo tempo muito técnico e muito voltado para os jogos de arcade.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de software de garantia de qualidade para testes de software

2. Modelo de revisão de design do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Encaminhe os ativos de design por meio de feedback, revisões e aprovações em um único lugar com o modelo de revisão de design do ClickUp

Equipes criativas frequentemente enfrentam dificuldades com feedbacks que se perdem em e-mails ou conversas no Slack, levando a ciclos de revisão confusos e atrasos nas aprovações. O modelo de revisão de design do ClickUp conduz os recursos de design por etapas estruturadas de feedback e aprovação, abrangendo a revisão inicial, solicitações de alteração e aprovação final em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Revisão organizada: Mantenha o resumo da revisão, o status, a meta, o link do rascunho e o contexto da tarefa em um único Mantenha o resumo da revisão, o status, a meta, o link do rascunho e o contexto da tarefa em um único documento do ClickUp , com todos trabalhando a partir do mesmo ponto de referência

Atribuição clara de responsabilidade pelos comentários: atribua comentários específicos ao designer, revisor ou aprovador certo com atribua comentários específicos ao designer, revisor ou aprovador certo com os Comentários Atribuídos do ClickUp

Etapas de decisão visíveis: avance o trabalho pelas etapas "A fazer", "Em andamento", "Para revisão", "Precisa de revisão" e "Pronto", com o status da revisão humana facilmente visível em cada etapa

✅ Ideal para: Líderes criativos e equipes de operações de design que revisam rascunhos assistidos por IA antes da aprovação final.

🚀 Vantagem do ClickUp: Teve uma ideia no meio de um pensamento? Use o Talk-to-Text para falar naturalmente e transformar notas de voz em texto refinado, pronto para a IA do ClickUp agir! ClickUp Brain MAX Talk to Text É uma maneira rápida de capturar ideias, esboçar atualizações e manter o trabalho em andamento quando digitar só iria atrasá-lo.

3. Modelo de lista de verificação para testes de aceitação do usuário do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Valide os requisitos e a experiência do usuário antes do lançamento com o modelo de lista de verificação para testes de aceitação do usuário do ClickUp

Os testes automatizados são ótimos para detectar regressões de código, mas não conseguem dizer se um novo recurso parece adequado para o usuário. O modelo de lista de verificação de testes de aceitação do usuário do ClickUp ajuda a validar se o seu software atende aos requisitos e oferece uma boa experiência ao usuário antes de ser lançado.

Por que você vai gostar deste modelo:

Validação centrada no ser humano: Ofereça aos testadores um ambiente estruturado para confirmar a usabilidade, casos extremos e comportamentos do mundo real que os scripts automatizados frequentemente deixam passar

Registros de teste claros: acompanhe casos de teste, resultados esperados, resultados reais, atribuições dos testadores e status em um único fluxo de trabalho que sua equipe pode revisar rapidamente

Escalonamento mais rápido de bugs: encaminhe testes com falha para a triagem de engenharia com encaminhe testes com falha para a triagem de engenharia com o ClickUp Automations , o que mantém a transferência organizada e elimina etapas manuais desnecessárias

✅ Ideal para: Equipes de produto que realizam verificações finais de aceitação humana antes do lançamento de um recurso.

👀 Você sabia? 88% dos executivos entrevistados pela PwC afirmaram que planejam aumentar os orçamentos relacionados à IA devido à IA autônoma.

4. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre os procedimentos operacionais padrão (SOPs) com revisão e aprovações integradas usando o modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Manter os SOPs atualizados e acessíveis é um desafio constante. Mas, mais uma vez, documentação desatualizada pode levar a problemas de conformidade ou a um trabalho inconsistente!

O modelo de processos e procedimentos do ClickUp ajuda você a registrar procedimentos operacionais padrão com etapas integradas de revisão e aprovação. Basicamente, a primeira versão é gerada pela IA e encaminhada para um revisor humano, passando por várias etapas de aprovação em diferentes departamentos. Isso garante que sua documentação esteja sempre atualizada e precisa.

Por que você vai gostar deste modelo:

Etapas claras de documentação: avance cada processo pelas etapas Pesquisa, Documentação, Para aprovação, Para revisão e Ativo, com o status da revisão visível à primeira vista

Estrutura de aprovação integrada: Designe partes interessadas e aprovadores diretamente dentro do fluxo de trabalho, mantendo a revisão humana vinculada ao processo específico que está sendo documentado

Organização por departamento: Agrupe procedimentos por equipes, como RH, Suporte e Cadeia de Suprimentos, o que facilita o gerenciamento de grandes volumes de documentação

✅ Ideal para: Gerentes de operações e responsáveis por processos que documentam fluxos de trabalho com grande volume de revisão antes de publicá-los para todas as equipes.

🎥 Interessado em criar seus próprios fluxos de trabalho com intervenção humana usando um agente de IA? Assista a este vídeo para saber como.

5. Modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie fluxos de trabalho, pontos de decisão e pontos de verificação humanos com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

Ao projetar um novo fluxo de trabalho automatizado, pode ser difícil visualizar onde as coisas podem dar errado ou onde a intervenção humana é necessária. Este modelo visual de fluxograma de processos do ClickUp ajuda você a mapear seus fluxos de trabalho, pontos de decisão e transferências, para que você possa ver claramente onde inserir pontos de verificação humanos.

Por que você vai gostar deste modelo:

Melhor planejamento de exceções: identifique caminhos de rejeição, pontos de escalonamento e rotas alternativas antes que o fluxo de trabalho entre em operação, reduzindo surpresas posteriores

Mapeamento visual do fluxo de trabalho: Crie todo o processo no Crie todo o processo no ClickUp Whiteboards (um quadro visual com tecnologia de IA), onde cada etapa, ramificação e transferência é fácil de acompanhar

Faixas claras baseadas em funções: Separe as responsabilidades entre equipes ou partes interessadas, o que ajuda a identificar exatamente quem é responsável por cada etapa do fluxo de trabalho

✅ Ideal para: Designers de processos que criam fluxos de trabalho com intervenção humana, com várias etapas de transferência e pontos de aprovação.

📮 ClickUp Insight: 36% dos entrevistados afirmam que preocupações com confiança e segurança são o principal motivo pelo qual hesitam em usar mais agentes de IA. Na maioria das vezes, o usuário não sabe onde o agente está localizado, a que ele tem acesso ou como suas ações são controladas uma vez que ele está em execução. Os Super Agents são criados como usuários de primeira classe dentro de um espaço de trabalho regulamentado. Eles herdam as mesmas permissões de nível de usuário que sua equipe, garantindo acesso explícito e controlado desde o primeiro dia. Todas as ações realizadas são registradas em tempo real e, para decisões de alto impacto, um ser humano permanece envolvido no processo para aprovação. A inteligência pode agir com mais rapidez, operando firmemente dentro dos limites nos quais as equipes confiam para garantir segurança e responsabilidade.

6. Modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Audite fluxos de trabalho, identifique gargalos e acompanhe melhorias com o modelo de auditoria e melhoria de processos do ClickUp

Auditar fluxos de trabalho existentes para identificar gargalos costuma ser um processo manual e demorado que acaba sendo adiado indefinidamente. Felizmente, o Modelo de Auditoria e Melhoria de Processos do ClickUp oferece uma estrutura para auditar seus processos, identificar ineficiências e acompanhar as ações de melhoria.

Combine-os com os painéis do ClickUp para monitorar tendências de auditoria, questões em aberto e acompanhar o progresso em um nível mais abrangente.

Por que você vai gostar deste modelo:

Pontuação de auditoria clara: Marque as conclusões como “Em conformidade”, “Oportunidade de melhoria”, entre outras, para facilitar a identificação das prioridades

Organizados por área de auditoria: analise questões relacionadas a Processos, Recursos e Gestão, o que ajuda as equipes a identificar onde está o verdadeiro problema

Criado para acompanhamento: Atribua cada resultado a um responsável e a uma data de vencimento com Atribua cada resultado a um responsável e a uma data de vencimento com as Tarefas do ClickUp , mantendo o trabalho de melhoria vinculado à auditoria original

✅ Ideal para: gerentes de controle de qualidade e equipes de operações que revisam fluxos de trabalho verificados por humanos e acompanham ações corretivas após auditorias.

🎥 Bônus: Quer uma IA que aja como um verdadeiro colega de equipe? Os Super Agents do ClickUp são projetados para manter o envolvimento humano. Eles operam dentro das suas permissões, utilizam apenas as ferramentas e os conhecimentos aos quais você concedeu acesso e podem envolver pessoas para revisão quando um fluxo de trabalho requer julgamento ou aprovação. Assim, quer você esteja pedindo que eles pesquisem, deleguem ou executem uma tarefa, você mantém o controle enquanto o trabalho continua avançando.

7. Modelo ClickUp para criar processos de forma eficiente

Obtenha o modelo gratuito Crie novos processos com funções, dependências e etapas de aprovação claras usando o modelo “Crie processos com eficiência” do ClickUp

Criar um novo processo do zero sem uma estrutura clara é uma receita certa para funções pouco definidas e uma implementação desorganizada. Mas não com o modelo “Crie processos com eficiência” do ClickUp. Ele orienta você na criação de novos processos, registrando todas as etapas, funções, dependências e etapas de aprovação necessárias antes da implementação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Planejamento com múltiplas visualizações: alterne entre alterne entre as visualizações do ClickUp , como Visão Geral do Processo, Gráfico de Gantt, Diagrama SIPOC e Mapa do Processo, à medida que o fluxo de trabalho toma forma

Mapeamento claro de dependências: use use as Dependências de Tarefas do ClickUp para mostrar quais etapas estão bloqueadas por trabalhos anteriores e manter a sequência de implementação intacta

Primeiros rascunhos mais sólidos: use use o ClickUp Brain para gerar etapas iniciais do processo, refinar descrições e transformar anotações preliminares em um esboço inicial mais prático

✅ Ideal para: Responsáveis por processos que estejam projetando novos fluxos de trabalho antes de encaminhá-los para execução.

8. Modelo de integração de software ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Centralize requisitos, crie tarefas, testes e aprovações de entrada em operação com o modelo de integração de software do ClickUp

Gerenciar um projeto de integração de software significa lidar com requisitos técnicos, tarefas de desenvolvimento e aprovações das partes interessadas, muitas vezes em várias ferramentas. O modelo de integração de software do ClickUp centraliza todo o processo, desde o acompanhamento de requisitos e desenvolvimento até o gerenciamento de testes e aprovações para entrada em operação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Ponto de verificação humanos claros: use status como “Precisa de entrada” para marcar os pontos exatos em que uma pessoa precisa revisar, confirmar ou aprovar a próxima etapa

Visibilidade do processo por tipo de integração: Mantenha os fluxos de trabalho de dados, sistemas e processos separados, o que facilita o encaminhamento da questão certa para a equipe certa

Acompanhamento passo a passo das transferências: Registre tarefas sequenciais, como seleção de fornecedores, confirmação de compras e solicitações de pagamento, em uma única lista, em vez de distribuí-las por diferentes ferramentas

✅ Ideal para: Gerentes de implementação que criam fluxos de trabalho de integração com etapas de aprovação, verificações de exceções e transferências entre equipes.

9. Automação de e-mails com o modelo do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie fluxos de trabalho de e-mail com pontos de verificação claros para revisão humana usando o modelo de automação de e-mail do ClickUp

O modelo de automação de e-mail com o ClickUp ajuda você a criar um fluxo de trabalho de e-mail que ainda mantenha pontos de verificação humanos inconfundíveis. Use-o para documentar o que aciona o e-mail, quais dados são inseridos e exatamente quando um colega de equipe deve revisar, aprovar ou assumir o controle antes que qualquer informação confidencial seja enviada.

Por que você vai gostar deste modelo:

Etapas de revisão integradas: Adicione etapas explícitas para aprovação (texto, destinatários, prazo) antes de ativar a automação

Tratamento de exceções definido: Explique detalhadamente o que acontece quando um cliente responde, o envio de um formulário parece suspeito ou a solicitação precisa ser encaminhada para um nível superior

Lista de verificação de configuração repetível: Registre as etapas exatas da construção (gatilho, condições, campos variáveis), para que os colegas de equipe possam recriar a automação de forma consistente

✅ Ideal para: gerentes de operações de sucesso do cliente que estão configurando e-mails de integração e renovação que exigem aprovações e fluxos de acompanhamento manual.

📚 Leia também: Como a IA está transformando a conformidade e as auditorias

10. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie conteúdo com etapas de revisão e um calendário de publicação usando o modelo de calendário editorial do ClickUp

A IA é ótima para gerar ideias de conteúdo ou rascunhos iniciais, mas seus editores fornecem o toque humano essencial, revisando a qualidade, aprovando versões finais e programando o conteúdo para se alinhar à estratégia da sua marca. O modelo de calendário editorial do ClickUp inclui etapas do fluxo de conteúdo (ideia → rascunho → revisão → publicação), campos de responsável, prazos e um calendário de publicação.

Por que você vai gostar deste modelo:

Fluxo editorial baseado em status: mova cada ativo por etapas como “A fazer”, “Pesquisa” e “Em rascunho” para tornar visíveis as transferências da IA para o ser humano

Metadados de conteúdo integrados: mantenha datas de publicação, canais, tipos de conteúdo, autores, editores e palavras-chave associados a cada item para mantenha datas de publicação, canais, tipos de conteúdo, autores, editores e palavras-chave associados a cada item para revisões mais organizadas

Supervisão clara da publicação: acompanhe o que está sendo pesquisado, redigido, editado e aguardando lançamento em uma única visualização compartilhada

✅ Ideal para: Gerentes de operações de conteúdo que gerenciam fluxos de trabalho editoriais multicanais com redação assistida por IA e revisão editorial humana.

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de calendário mensal para organizar seu tempo

Como criar fluxos de trabalho com intervenção humana no ClickUp

Então, como você realmente cria um fluxo de trabalho com intervenção humana no ClickUp?

Vamos dar uma olhada:

Mapeie seu fluxo de trabalho: Comece identificando quais partes do seu processo podem ser automatizadas e quais exigem uma verificação humana para aprovações, revisões ou escalonamentos. Configure as etapas da tarefa: use use os status personalizados do ClickUp para criar um fluxo visual que reflita cada fase do seu fluxo de trabalho, desde etapas automatizadas até etapas de revisão humana, como “Precisa de aprovação” ou “Revisões solicitadas” Adicione etapas de aprovação: crie automações do ClickUp que pausem o fluxo de trabalho em momentos críticos. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para “Precisa de revisão”, uma automação pode atribuí-la automaticamente ao responsável apropriado Conecte o ClickUp Brain: Deixe que a IA cuide do trabalho pesado de redigir, resumir ou classificar tarefas. Em seguida, use automações para encaminhar o resultado gerado pela IA a um humano para a decisão final Acompanhe e itere: use os painéis do ClickUp para obter uma visão em tempo real dos seus fluxos de trabalho HITL. Monitore gargalos, acompanhe os tempos de aprovação e veja quantas exceções estão sendo tratadas para que você possa fazer ajustes para use os painéis do ClickUp para obter uma visão em tempo real dos seus fluxos de trabalho HITL. Monitore gargalos, acompanhe os tempos de aprovação e veja quantas exceções estão sendo tratadas para que você possa fazer ajustes para melhorar o processo à medida que ele amadurece

Incorpore pontos de verificação humanos ao fluxo de trabalho com o ClickUp

Um fluxo de trabalho com intervenção humana funciona porque acrescenta julgamento onde é mais importante.

Mas isso só funciona quando o processo é claro e fácil de executar.

O ClickUp ajuda você a pegar um modelo e transformá-lo em um sistema operacional de verdade. Você pode documentar o fluxo de trabalho, atribuir pontos de revisão, automatizar as etapas rotineiras e manter todas as transferências visíveis em um único lugar. Com a IA no espaço de trabalho, você também pode resumir o contexto, preparar aprovações e agir mais rapidamente sem perder o toque humano.

Experimente o ClickUp hoje mesmo gratuitamente!

Perguntas frequentes

A principal diferença é o envolvimento humano. Os fluxos de trabalho HITL (human-in-the-loop) mantêm as pessoas envolvidas em pontos-chave para revisar, aprovar, corrigir ou escalar os resultados da IA, o que os torna mais adequados para trabalhos de maior risco ou que exigem sutilezas. Os fluxos de trabalho totalmente automatizados permitem que o sistema conclua tarefas de ponta a ponta sem intervenção humana, o que é mais rápido, mas mais adequado para processos de baixo risco e baseados em regras.

Você deve usar um fluxo de trabalho HITL para qualquer processo que envolva julgamento criativo, revisões de conformidade, tratamento de exceções ou decisões de alto risco, nas quais o contexto é fundamental e a automação por si só é muito arriscada.

Sim, o ClickUp Brain oferece suporte a fluxos de trabalho com intervenção humana. O Brain permite criar automações em linguagem simples, enquanto os recursos de aprovação e automação do ClickUp permitem que as equipes pausem o trabalho para revisão, encaminhem tarefas ao aprovador correto e exijam aprovação antes que a próxima etapa seja executada. Isso significa que o Brain pode ajudar a gerar, resumir ou acionar ações, enquanto os humanos mantêm o controle nos pontos-chave de revisão.