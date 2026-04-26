8 ferramentas semelhantes ao Smartsheet para planejamento de capacidade

O Smartsheet lida bem com dados estruturados de projetos, mas foi desenvolvido com base na lógica de planilhas, não na capacidade em tempo real. Se sua equipe está dividindo o tempo entre projetos e seu plano deixa de corresponder à realidade no momento em que alguém reatribui uma tarefa, você já superou essa ferramenta.

Este guia aborda oito alternativas. Conclusão rápida: agências que cobram pelo tempo dedicado aos clientes devem considerar o Float ou o Productive. Equipes de médio porte que lidam com cálculos complexos de recursos devem optar pelo Wrike ou pelo Runn. Equipes que desejam que seu plano de capacidade fique no mesmo espaço de trabalho que o trabalho propriamente dito devem considerar o ClickUp. O Asana e o monday.com ficam no meio-termo para equipes que já os utilizam. O Resource Guru é a opção mais simples se tudo o que você precisa é de uma visualização compartilhada da disponibilidade.

Abaixo: uma tabela comparativa, os cinco aspectos que realmente importam ao avaliar essas ferramentas e, em seguida, análises individuais com limitações sinceras sobre cada uma delas.

O que é um software de planejamento de capacidade?

O software de planejamento de capacidade mostra quanto trabalho sua equipe pode realisticamente assumir e, em seguida, ajuda a atribuir novas tarefas sem sobrecarregar ninguém. Ele reúne informações sobre disponibilidade, folgas, atribuições atuais e (nas melhores ferramentas) habilidades, para que a pergunta “podemos aceitar este projeto?” seja respondida com dados, em vez de uma decisão baseada na intuição.

Por que isso importa mais do que antes: horários híbridos, trabalho por contrato e pessoas dividindo seu tempo entre três a cinco projetos tornaram a carga de trabalho invisível. Uma planilha pode acompanhar quem está trabalhando em quê. Ela não consegue dizer que a Priya estará com 110% de carga na próxima semana porque dois prazos caíram na mesma terça-feira.

ClickUp Insight: Apenas 15% dos gerentes verificam as cargas de trabalho antes de atribuir novas tarefas. Outros 24% atribuem tarefas com base apenas nos prazos dos projetos. O resultado são equipes sobrecarregadas, membros da equipe subutilizados e aquele tipo de esgotamento que surge três semanas tarde demais para ser corrigido. Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Alternativas ao Smartsheet para planejamento de capacidade em resumo

Ferramenta Ideal para Recurso de destaque Preços Limitação honesta ClickUp Equipes que desejam ter capacidade, tarefas e documentos em um único espaço de trabalho Visualização da carga de trabalho vinculada a tarefas em tempo real; Atribuição e priorização por IA Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas A complexidade dos recursos representa uma curva de aprendizado para equipes pequenas Monday.com Acompanhamento visual da capacidade para equipes sem conhecimentos técnicos Widget de carga de trabalho, com código de cores para alocação excessiva Gratuito; a partir de US$ 9 por usuário por mês Recursos avançados de carga de trabalho estão disponíveis em planos superiores Wrike Planejamento de recursos empresariais com programação baseada em esforço Planejador de recursos, atribuição baseada em porcentagem Gratuito; a partir de US$ 10 por usuário por mês Curva de aprendizado íngreme, interface de usuário confusa Asana Capacidade em nível de portfólio em vários projetos Visualização da carga de trabalho, portfólios, linha do tempo Gratuito; a partir de US$ 13,49 por usuário por mês A precisão da carga de trabalho depende de estimativas de esforço consistentes Float Agendamento de recursos dedicado para agências Agendador visual, alocação com foco na rentabilidade A partir de US$ 8,50 por usuário por mês Recursos limitados de gerenciamento de projetos Resource Guru Agendamento simples da equipe com gestão de férias Barra de disponibilidade, detecção de conflitos A partir de US$ 5 por usuário por mês Relatórios básicos, poucas integrações Runn Previsão de capacidade em tempo real para equipes de serviços Planejamento de cenários, projetos provisórios A partir de US$ 9 por usuário por mês Pequena comunidade de usuários, modelos limitados Produtivo Gestão de recursos da agência vinculada a orçamentos Utilização vinculada à margem do projeto A partir de US$ 10 por usuário por mês Exagero para empresas que não prestam serviços

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Você sabia? 50% das organizações não dispõem de KPIs de projeto em tempo real e, como resultado, desperdiçam pelo menos um dia inteiro por mês com relatórios manuais.

Por que as equipes buscam alternativas ao Smartsheet para o planejamento de capacidade

As equipes geralmente superam o Smartsheet para o planejamento de capacidade quando os dados de recursos se tornam dinâmicos demais para linhas e colunas. O planejamento de capacidade requer atualizações de tarefas em tempo real, visibilidade de folgas, previsão de carga de trabalho, planejamento de cenários e alterações de atribuições que atualizem o plano automaticamente.

O Smartsheet consegue acompanhar bem os dados estruturados dos projetos, mas as equipes muitas vezes precisam de um sistema mais integrado quando as cargas de trabalho mudam diariamente, as pessoas dividem seu tempo entre projetos ou os gerentes precisam comparar a capacidade planejada com o trabalho real.

Todas as ferramentas afirmam ser a solução de que você precisa, o que torna a escolha mais difícil do que deveria ser. Aqui estão os recursos indispensáveis que você deve procurar:

Visibilidade da carga de trabalho em tempo real: você precisa de uma ferramenta que seja atualizada automaticamente à medida que os cronogramas mudam, mostrando quem está sobrecarregado e quem tem disponibilidade no momento

Planejamento de cenários: Uma boa ferramenta permite que você simule cenários hipotéticos antes de se comprometer, para que possa ver exatamente como um novo projeto afetaria a carga de trabalho da sua equipe

Acompanhamento da utilização: Monitore o tempo faturável versus o não faturável para detectar alocações excessivas antes que se tornem um problema

Atribuição baseada em competências: As melhores ferramentas podem recomendar quem deve assumir uma tarefa com base no histórico de trabalho, função e disponibilidade. A maioria dos gerentes opta por padrão por “quem estiver mais próximo”, pois não tem esses dados à disposição

Integração com ferramentas existentes: A precisão dos dados de capacidade depende da precisão dos dados de trabalho que os alimentam. Procure uma ferramenta que se integre aos seus calendários, sistemas de controle de tempo e de gerenciamento de projetos

1. ClickUp

Como o ClickUp usa as visualizações de carga de trabalho para equilibrar a capacidade da equipe

A vantagem do ClickUp no planejamento de capacidade é estrutural: a Visualização de Carga de Trabalho usa dados de tarefas em tempo real, de modo que a capacidade muda quando as tarefas são movidas. Isso elimina a etapa de sincronização manual que prejudica a maioria dos planejamentos baseados em planilhas.

A Visualização de Carga de Trabalho mapeia as atribuições de cada pessoa em relação a uma capacidade definida, estabelecida em horas, contagem de tarefas ou campos de esforço personalizados, como pontos de história. Você pode arrastar tarefas entre pessoas ou intervalos de tempo diretamente da visualização, e as barras de carga de trabalho são recalculadas à medida que você as move. Funciona como uma superfície de planejamento, não apenas como um relatório.

Os painéis de controle utilizam dados de controle de tempo, andamento de tarefas e campos personalizados já existentes no espaço de trabalho. Você pode comparar a capacidade planejada com o esforço registrado, ver a distribuição entre as equipes e compartilhar uma visualização em tempo real com as partes interessadas sem precisar exportar nada.

O ClickUp Brain abrange tarefas, documentos e painéis. Ele pode resumir o andamento do projeto, identificar padrões de carga de trabalho e sugerir atribuições com base no histórico de trabalho e na carga atual.

Deixe o ClickUp Brain monitorar a carga de trabalho da sua equipe e alertá-lo sobre as principais tendências

Para o planejamento de capacidade, o AI Assign recomenda responsáveis pelas tarefas com base na disponibilidade, na carga de trabalho e no contexto da tarefa.

Opinião sincera: O ClickUp oferece muitas funcionalidades, mas essa amplitude tem um custo. Equipes que precisam apenas de disponibilidade compartilhada e não querem se familiarizar com o espaço de trabalho mais abrangente vão achar que ferramentas mais leves, como o Resource Guru ou o Float, são mais rápidas de configurar. A visualização de carga de trabalho no celular também é mais limitada do que na versão para desktop.

Principais recursos do ClickUp

Prós e contras do ClickUp

Prós:

O espaço de trabalho unificado elimina a dispersão de contextos. Com dados de capacidade, tarefas e comunicação em um único lugar, a visibilidade da sua carga de trabalho reflete a realidade sem a necessidade de sincronização manual

Insights baseados em IA revelam padrões ocultos. O ClickUp Brain ajuda você a passar de uma abordagem reativa de resolução de problemas para uma otimização proativa, recomendando tarefas e sinalizando riscos

Unidades de capacidade flexíveis se adaptam a qualquer fluxo de trabalho. Seja usando horas, pontos de história ou contagem de tarefas, a visualização de carga de trabalho se adapta à forma como sua equipe trabalha

Contras:

A complexidade dos recursos representa uma verdadeira curva de aprendizado para equipes que estão começando a usar plataformas multifuncionais

A Visualização de Carga de Trabalho no celular tem menos interações do que a versão para desktop

A configuração inicial leva mais tempo do que em planejadores dedicados como o Float

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 relata:

Gosto de poder ter tudo integrado no ClickUp, o que me ajuda a entender como o trabalho é feito e no que cada um está trabalhando a cada semana. Ter visibilidade sobre a capacidade e os documentos é realmente fundamental, especialmente para o gerenciamento de projetos em uma agência como a nossa. Aprecio o fato de não perdermos nada por termos tudo no ClickUp. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil para mim.

Gosto de poder ter tudo integrado no ClickUp, o que me ajuda a entender como o trabalho é feito e no que cada um está trabalhando a cada semana. Ter visibilidade sobre a capacidade e os documentos é realmente fundamental, especialmente para o gerenciamento de projetos em uma agência como a nossa. Aprecio o fato de não perdermos nada por termos tudo no ClickUp. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil para mim.

Outro usuário do TrustRadius compartilha:

Já usei o Trello, o Jira, o Smartsheet, o monday.com e o Basecamp, e analisei vários outros, mas apenas o ClickUp possui a combinação de flexibilidade e estrutura que me permite gerenciar meu próprio trabalho na mesma ferramenta que várias equipes que compartilham algumas tarefas, mas não todas.

Já usei o Trello, o Jira, o Smartsheet, o monday.com e o Basecamp, e analisei vários outros, mas apenas o ClickUp possui a combinação de flexibilidade e estrutura que me permite gerenciar meu próprio trabalho na mesma ferramenta que várias equipes que compartilham algumas tarefas, mas não todas.

O Monday.com é uma excelente alternativa ao Smartsheet para equipes que desejam um acompanhamento visual da carga de trabalho sem uma interface baseada em planilhas. Seus painéis visuais tornam a distribuição da carga de trabalho fácil de entender à primeira vista, com barras codificadas por cores que mostram quem está dentro, abaixo ou acima da capacidade ao longo das linhas do tempo.

Redistribuir o trabalho também é muito simples. Os gerentes podem arrastar e soltar tarefas diretamente do widget Carga de Trabalho.

Você também pode usar as receitas de automação do monday.com para lidar com problemas de forma proativa. Por exemplo, você pode configurar uma automação para acionar uma notificação quando a carga de trabalho de um membro da equipe exceder um limite, para que você possa intervir antes que ele fique sobrecarregado.

Opinião sincera: Os preços do Monday.com são estruturados em “pacotes” de usuários (3, 5, 10), o que se torna caro rapidamente para equipes que não se encaixam perfeitamente nessas faixas. Os recursos de carga de trabalho mais úteis estão disponíveis apenas no plano Pro.

Principais recursos do Monday.com

Widget de carga de trabalho: exibe a capacidade da equipe por meio de barras visuais, utilizando um código de cores para destacar instantaneamente os membros da equipe com excesso de alocação

Visualizações de linha do tempo e Gantt: ajudam a mapear os cronogramas dos projetos em relação à disponibilidade da equipe para identificar possíveis conflitos de recursos antes que eles ocorram

Integrações: Conecta-se a ferramentas como Slack, Google Agenda e Zoom

Prós e contras do Monday.com

Prós:

Interface altamente visual, curva de aprendizado baixa

Estruturas de painéis flexíveis se adaptam a diversos fluxos de trabalho

Automação robusta para alertas de capacidade

Contras:

A estrutura de preços por grupo de usuários penaliza as equipes entre os níveis

Recursos avançados de capacidade estão restritos a planos mais caros

Fluxos de trabalho complexos de acompanhamento exigem personalização antecipada

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 9 por usuário por mês

Padrão: US$ 12/usuário/mês

Pro: US$ 19/usuário/mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um usuário do G2 compartilha:

O que mais gosto no Monday Work Management é a facilidade de organizar projetos e acompanhar tarefas em um único lugar. A interface é altamente visual e intuitiva, por isso é simples para toda a equipe ver o progresso, os prazos e as responsabilidades de relance. Também aprecio os recursos de automação e integrações, pois reduzem o trabalho manual e ajudam a manter todos alinhados. No geral, isso torna a colaboração mais fluida e o acompanhamento de projetos muito mais eficiente.

O que mais gosto no Monday Work Management é a facilidade de organizar projetos e acompanhar tarefas em um único lugar. A interface é altamente visual e intuitiva, por isso é simples para toda a equipe ver o progresso, os prazos e as responsabilidades de relance. Também aprecio os recursos de automação e integrações, pois reduzem o trabalho manual e ajudam a manter todos alinhados. No geral, isso torna a colaboração mais fluida e o acompanhamento de projetos muito mais eficiente.

3. Wrike

via Wrike

O Wrike foi desenvolvido para grandes organizações onde a alocação de recursos é realmente complexa. Seu diferencial é o agendamento baseado em esforço: os gerentes designam os membros da equipe por porcentagem de tempo, em vez de contagem de tarefas, o que oferece uma visão mais precisa da capacidade quando as pessoas estão distribuídas por vários projetos.

O controle de tempo integrado permite comparar o esforço planejado com o tempo efetivamente gasto, para que as estimativas de capacidade futuras fiquem mais precisas a cada ciclo.

Opinião sincera: A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme. O pacote completo de gerenciamento de recursos só está disponível no plano Business e superiores. Alguns usuários consideram a interface confusa.

Principais recursos do Wrike

Módulo de gerenciamento de recursos: Oferece suporte a controles de acesso baseados em funções para que as pessoas certas gerenciem os recursos certos em todas as equipes

Gráficos de carga de trabalho: Filtre as visualizações de alocação por projeto, equipe ou indivíduo para identificar exatamente onde os gargalos estão se formando antes que afetem a entrega

Relatórios e análises: Relatórios detalhados de utilização em todos os departamentos ajudam a liderança a identificar ineficiências e a tomar decisões de alocação de pessoal baseadas em dados

Prós e contras do Wrike

Prós:

Temporizadores automáticos de tarefas registram horas sem necessidade de entrada manual

O Resource Planner permite que os gerentes testem cenários de programação antes de atribuir tarefas

As solicitações de recursos são encaminhadas por meio de fluxos de trabalho de aprovação estruturados

Contras:

Curva de aprendizado íngreme para equipes que estão começando a usar o gerenciamento de tarefas corporativo

Recursos completos disponíveis apenas no plano Business e superiores

A interface pode parecer confusa

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/usuário/mês

Plano Empresarial: US$ 25 por usuário por mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Pinnacle: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um usuário do G2 compartilha:

Você não precisa usar todos os recursos avançados para tirar o máximo proveito do Wrike. Você pode usá-lo inicialmente apenas como um rastreador de prazos e responsáveis e, aos poucos, adicionar mais funcionalidades de acompanhamento à medida que aprende a usar o software. Ele foi projetado de forma realmente maravilhosa para que você possa usá-lo em camadas e evoluir à medida que avança.

Você não precisa usar todos os recursos avançados para tirar o máximo proveito do Wrike. Você pode usá-lo inicialmente apenas como um rastreador de prazos e responsáveis e, aos poucos, adicionar mais funcionalidades de acompanhamento à medida que aprende a usar o software. Ele foi projetado de forma realmente maravilhosa para que você possa usá-lo em camadas e evoluir à medida que avança.

Sua equipe está sofrendo de esgotamento? Assista a este vídeo sobre estratégias de planejamento de capacidade e otimize a carga de trabalho da sua equipe para um ambiente de trabalho saudável:

4. Asana

via Asana

Quando você gerencia vários projetos, é fácil perder a visão geral e acabar sobrecarregando sua equipe. A visualização de carga de trabalho do Asana ajuda a equilibrar as atribuições em todo o portfólio, facilitando a prevenção do esgotamento e garantindo que suas iniciativas mais importantes tenham os recursos adequados.

Você obtém uma visão geral visual da capacidade com base nas estimativas de esforço definidas para as tarefas. O problema está justamente aí: se sua equipe não for disciplinada em relação às estimativas de esforço, a visualização da carga de trabalho mostrará dados irrelevantes.

Opinião sincera: Os recursos de nível de portfólio do Asana só estão disponíveis nos planos Business e superiores, e é aí que o preço se torna um problema. As unidades de capacidade são limitadas a horas ou pontos, com pouca flexibilidade além disso.

Principais recursos do Asana

Painéis de relatórios: Apresente métricas em tempo real, como uso de capacidade, horas registradas e tendências de carga de trabalho, para orientar decisões baseadas em dados

Portfólios: Monitore a capacidade em vários projetos simultaneamente, ajudando você a tomar decisões estratégicas sobre recursos

Visualização da linha do tempo: Compare os cronogramas dos projetos com a disponibilidade da equipe para identificar conflitos de recursos antes que causem atrasos

Prós e contras do Asana

Prós:

O planejamento de capacidade oferece visualizações simultâneas tanto no nível departamental quanto no nível da equipe

Integra-se com mais de 200 ferramentas

Os planos de capacidade sincronizam-se automaticamente com as cargas de trabalho e os portfólios

Contras:

O planejamento de capacidade depende de estimativas de esforço consistentes

Recursos avançados de carga de trabalho e portfólio exigem planos de nível superior

Menos flexível para previsões detalhadas de recursos do que ferramentas dedicadas como Runn ou Float

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/usuário/mês

Avançado: US$ 30,49/usuário/mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um usuário do G2 relata:

Os recursos de IA adicionados no nível do portfólio geram insights interessantes sobre projetos de grande porte. Os testes iniciais parecem promissores como forma de padronizar os relatórios do portfólio.

Os recursos de IA adicionados no nível do portfólio geram insights interessantes sobre projetos de grande porte. Os testes iniciais parecem promissores como forma de padronizar os relatórios do portfólio.

Curiosidade: As colmeias mantêm uma reserva de abelhas que parecem ociosas. Pesquisas demonstraram que essas abelhas são, na verdade, um buffer de capacidade sob demanda, ativado quando a demanda por forrageamento aumenta repentinamente ou quando uma força-tarefa sofre perdas. A natureza inventou, de forma independente, o conceito de reservas de recursos em standby!

5. Float

via Float

Se a sua principal dificuldade é apenas descobrir quem está disponível para trabalhar em cada tarefa, uma plataforma completa de gerenciamento de projetos pode parecer um exagero.

O Float foi desenvolvido principalmente como uma ferramenta de programação de recursos, e esse foco é evidente. O programador visual exibe a disponibilidade e as atribuições em uma linha do tempo organizada. O recurso de arrastar e soltar aloca pessoas aos projetos e mostra imediatamente o impacto na carga de trabalho de todos. Os relatórios de capacidade abrangem taxas de utilização, previsões de recursos e distribuição da carga de trabalho. O acompanhamento integrado de folgas leva em conta férias e feriados na capacidade automaticamente, para que você não programe acidentalmente trabalho para alguém que está ausente.

Opinião sincera: Os recursos de gerenciamento de projetos são limitados. Provavelmente, você precisará combinar o Float com uma ferramenta de tarefas separada. Os relatórios também são menos abrangentes do que os oferecidos por plataformas completas, e a experiência móvel fica atrás do aplicativo web.

Principais recursos do Float

Filtragem por competências e funções: Padronize funções com taxas de custo e faturamento padrão e adicione tags personalizadas para localização, competências, tempo de serviço e muito mais — para que a pessoa certa para a função esteja a apenas um filtro de distância

Agendador visual de recursos: Uma interface de linha do tempo simples que facilita a visualização da disponibilidade da equipe e a alocação de pessoas aos projetos

Relatórios de capacidade: Gere relatórios sobre taxas de utilização e previsões de disponibilidade para ajudá-lo a planejar a demanda futura

Prós e contras do Float

Prós:

Faz estimativas de projetos com custos reais e taxas de faturamento e, em seguida, acompanha a rentabilidade em tempo real à medida que os planos mudam

A visualização de utilização em tempo real mostra os riscos de excesso de capacidade e de margem juntos

Integra-se com ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Agenda e Outlook

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Relatórios menos abrangentes do que as plataformas multifuncionais

Experiência do usuário móvel por trás da versão web

Preços do Float

Starter: US$ 8,50/usuário/mês

Pro: US$ 14/usuário/mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários sobre o Float

G2: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Float?

Um usuário do G2 relata:

Adoro essa plataforma por sua capacidade de planejar e programar o cronograma do projeto. Ela melhora a eficiência e permite que as equipes colaborem melhor para concluir o projeto dentro do prazo. O que mais gosto nessa plataforma são os relatórios, que permitem uma tomada de decisão melhor e mais informada, o que é fundamental para a organização. A plataforma possui uma interface de usuário menos complexa, o que a torna confortável para os usuários. Além disso, o gerenciamento do ciclo de vida do projeto pode ser acompanhado e administrado de forma muito eficiente com essa plataforma.

Adoro essa plataforma por sua capacidade de planejar e programar o cronograma do projeto. Ela melhora a eficiência e permite que as equipes colaborem melhor para concluir o projeto dentro do prazo. O que mais gosto nessa plataforma são os relatórios, que permitem uma tomada de decisão melhor e mais informada, o que é fundamental para a organização. A plataforma possui uma interface de usuário menos complexa, o que a torna confortável para os usuários. Além disso, o gerenciamento do ciclo de vida do projeto pode ser acompanhado e administrado de forma muito eficiente com essa plataforma.

6. Resource Guru

via Resource Guru

O Resource Guru simplifica o agendamento da equipe com uma interface focada na disponibilidade. O recurso de destaque é a barra de disponibilidade, que mostra rapidamente o tempo reservado versus o tempo disponível de cada membro da equipe. O gerenciamento de conflitos sinaliza automaticamente as reservas duplicadas antes que você as confirme.

O gerenciamento de licenças fica na mesma tela de agendamento, de modo que férias, licenças médicas e ausências aparecem ao lado das atribuições de projetos.

Opinião sincera: O Resource Guru é um agendador, não uma plataforma de gerenciamento de projetos. Os relatórios são básicos, a lista de integrações é mais curta do que a dos concorrentes maiores e você precisará de uma ferramenta separada para o trabalho real nas tarefas.

Principais recursos do Resource Guru

Agendamentos provisórios: As equipes podem adicionar agendamentos provisórios para tarefas não confirmadas à programação, permitindo o planejamento antecipado antes que o trabalho seja formalmente confirmado

Controle de tempo: As equipes podem controlar o tempo usando planilhas de horas fáceis de preencher, comparar as horas previstas com as reais e exportar os dados das planilhas para uma análise mais aprofundada

Reserva de equipamentos e salas de reunião: O Resource Guru permite que você gerencie não apenas pessoas, mas também equipamentos e salas de reunião na mesma interface de agendamento

Prós e contras do Resource Guru

Prós:

Utilizado em agências, consultorias, construção, engenharia e TI

Suporta hierarquias organizacionais com agendamento baseado em aprovadores

Integração rápida

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Relatórios básicos

Menos integrações do que os concorrentes maiores

Preços do Resource Guru

Grasshopper: US$ 5 por usuário por mês

Blackbelt: US$ 8 por usuário por mês

Master: US$ 12/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Resource Guru

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Um usuário do G2 compartilha:

Gosto do fato de poder acessar facilmente o Resource Guru para verificar onde estarei, o que me ajuda a planejar minha agenda e meu calendário anual com antecedência. É benéfico para nossa organização se organizar e saber onde estar em um determinado momento. Também acho muito fácil de configurar e usar. O vídeo fornecido era autoexplicativo, o que facilitou muito para mim, pessoalmente, começar a usar.

Gosto do fato de poder acessar facilmente o Resource Guru para verificar onde estarei, o que me ajuda a planejar minha agenda e meu calendário anual com antecedência. É benéfico para nossa organização se organizar e saber onde estar em um determinado momento. Também acho muito fácil de configurar e usar. O vídeo fornecido era autoexplicativo, o que facilitou muito para mim, pessoalmente, começar a usar.

Curiosidade: Os engenheiros da Netflix popularizaram a “engenharia do caos” em parte como um teste de estresse de capacidade — causando falhas deliberadas nos sistemas em produção para identificar limites ocultos de capacidade antes que o tráfego real os atingisse.

7. Runn

via Runn

Comprometer-se com novos projetos sem saber o impacto sobre sua equipe é o que faz com que os prazos de entrega se atrasem em três meses. O Runn resolve isso com previsão de capacidade em tempo real e planejamento de cenários, para que você possa modelar as necessidades de recursos antes de assinar qualquer coisa.

Os gráficos de capacidade do Runn mostram a utilização e a disponibilidade da equipe ao longo do tempo, atualizando-se em tempo real à medida que os planos do projeto mudam. O recurso mais poderoso é o planejamento de cenários, que permite simular “o que aconteceria se assumíssemos esse projeto além do que já temos”.

Por exemplo, uma equipe de serviços pode simular se um novo projeto de cliente sobrecarregaria os designers em junho, subutilizaria os engenheiros em julho ou exigiria a contratação de um prestador de serviços antes de fechar o contrato.

Opinião sincera: A comunidade de usuários do Runn é pequena, o que significa menos modelos e fluxos de trabalho compartilhados. Assim como o Float e o Resource Guru, os recursos de gerenciamento de projetos são limitados, então você provavelmente precisará combiná-lo com outra ferramenta. As integrações também são mais limitadas do que nas plataformas já estabelecidas.

Principais recursos do Runn

Previsão de capacidade em tempo real: O Runn fornece previsões de capacidade em tempo real que orientam as decisões de contratação, realocação e pipeline para manter a utilização equilibrada

Projetos provisórios: As equipes podem modelar projetos provisórios para entender como o trabalho futuro afetará a capacidade, os prazos e os riscos de entrega

Fases e marcos do projeto: Os planos podem ser criados usando tarefas, fases do projeto, marcos e folgas, com a possibilidade de alternar entre diferentes horizontes temporais

Prós e contras do Runn

Prós:

Programe os funcionários com alocações percentuais entre as tarefas

Fácil de configurar e implementar em todas as equipes

As tags personalizadas filtram pessoas por habilidades, funções ou localizações

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Comunidade de usuários menor, menos modelos

Menos integrações do que os concorrentes estabelecidos

Preços do Runn

Lite: US$ 9/usuário/mês

Padrão: US$ 13/usuário/mês

Avançado: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários da Runn

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runn?

Um usuário da Capterra menciona:

Experiência positiva em todos os aspectos: uso do produto, facilidade de uso, interações com a equipe/suporte/bot e disposição em apoiar uma organização sem fins lucrativos em nosso planejamento. Muito satisfeito.

Experiência positiva em todos os aspectos: uso do produto, facilidade de uso, interações com a equipe/suporte/bot e disposição em apoiar uma organização sem fins lucrativos em nosso planejamento. Muito satisfeito.

Você sabia? Henry Gantt inventou o diagrama de Gantt por volta de 1910-1915 como uma ferramenta visual para programar cargas de trabalho de produção ao longo do tempo, combinando sequências de tarefas com a capacidade disponível de máquinas e mão de obra. Ele continua sendo uma das ferramentas de planejamento mais utilizadas no mundo, essencialmente inalterada em seu conceito.

8. Productive

via Productive

O Productive combina o agendamento de recursos com o orçamento e o acompanhamento da rentabilidade, o que oferece uma visão financeira e operacional em um único lugar. As ferramentas de agendamento mostram a disponibilidade da equipe juntamente com os orçamentos dos projetos, para que você possa alocar seus profissionais mais valiosos nas tarefas mais rentáveis.

O Productive foi desenvolvido para agências onde as pessoas dividem seu tempo entre vários projetos de clientes e as margens dependem da precisão da utilização. Os relatórios de utilização monitoram o tempo faturável versus o não faturável, e os recursos específicos para agências gerenciam adiantamentos e margens de projeto.

Opinião sincera: O foco na agência é o ponto forte e a limitação. Se você não administra uma empresa de serviços, grande parte do que o Productive oferece é um custo adicional. Os relatórios avançados também estão disponíveis apenas nos planos mais caros.

Principais recursos produtivos

Previsão de utilização: O Productive permite que as equipes visualizem e prevejam taxas de utilização e auxilia nas decisões sobre a aceitação de novos projetos

Controle de tempo e dados reais: Quando alguém registra o tempo no Productive, ele atualiza automaticamente o consumo do orçamento, a utilização e as margens previstas

Gerenciamento de projetos e tarefas: O Productive reúne gerenciamento de tarefas, alocação de recursos, controle de horas, gerenciamento de pedidos de licença, orçamento e CRM

Prós e contras do Productive

Prós:

Reservas provisórias para projetos não confirmados, convertíveis em confirmadas

O agendamento integra-se com pedidos de folga e férias

Integra-se com o Slack, Google Agenda, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR e Breathe

Contras:

O foco em agências é um exagero para empresas que não prestam serviços

Curva de aprendizado para equipes que estão começando a usar o gerenciamento integrado de recursos e finanças

Relatórios avançados disponíveis apenas em planos mais caros

Preços competitivos

Essential: US$ 10/usuário/mês

Profissional: US$ 25/usuário/mês

Ultimate: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e comentários produtivos

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Productive?

Um usuário do G2 menciona:

Adoro o quanto a interface é intuitiva e fácil de usar — isso tornou a integração rápida e sem esforço. Além disso, as ferramentas de colaboração são fantásticas, mantendo minha equipe conectada e alinhada, mesmo em diferentes fusos horários.

Adoro o quanto a interface é intuitiva e fácil de usar — isso tornou a integração rápida e sem esforço. Além disso, as ferramentas de colaboração são fantásticas, mantendo minha equipe conectada e alinhada, mesmo em diferentes fusos horários.

Qual delas você realmente deve escolher?

Agendador puro, sem o peso do gerenciamento de projetos: Float ou Resource Guru. Mais rápido de implementar, mais barato por usuário e você mantém sua ferramenta de tarefas atual.

Agência ou empresa de serviços: Produtivo se você cobra por hora e se preocupa com as margens por projeto. Float se você prefere uma abordagem mais leve.

Mercado médio com cálculos complexos de recursos: Wrike para alocação baseada em porcentagem entre portfólios. Runn se o planejamento de cenários for o principal desafio.

Já usa o Asana ou o monday.com: Use o que você já tem. Ambos lidam com a capacidade de forma satisfatória, de modo que mudar apenas por esse motivo geralmente não vale a pena.

Quer que o planejamento de capacidade acompanhe o trabalho real: ClickUp. A vantagem é estrutural — a visualização da carga de trabalho é recalculada à medida que as tarefas se movem, pois se trata dos mesmos dados — e a desvantagem é a curva de aprendizado mais íngreme.

O padrão comum a todas as oito: planejadores como o Float e o Resource Guru são fáceis de usar quando tudo o que você precisa é de disponibilidade, mas o plano fica fora do trabalho. O plano e o trabalho se distanciam, a menos que alguém os mantenha sincronizados manualmente. Essa é a lacuna que um espaço de trabalho integrado como o ClickUp preenche por padrão.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes (FAQs)

Qual é a diferença entre planejamento de capacidade e planejamento de recursos?

O planejamento de capacidade trata de compreender a quantidade total de trabalho que sua equipe pode realizar, enquanto o planejamento de recursos trata da atribuição de pessoas específicas a tarefas específicas. O planejamento de capacidade responde: “Temos largura de banda suficiente?”, e o planejamento de recursos responde: “Quem deve realizar esse trabalho?”

Sim, existem ferramentas para equipes de todos os tamanhos. Equipes menores podem começar com um agendador simples, enquanto organizações maiores geralmente precisam de uma plataforma abrangente que combine planejamento de capacidade com gerenciamento de projetos e relatórios.

Ferramentas de planejamento de capacidade baseadas em IA analisam dados de carga de trabalho em tempo real, recomendam responsáveis pelas tarefas, sinalizam gargalos e resumem os riscos de capacidade. O planejamento baseado em planilhas depende de atualizações manuais, por isso fica desatualizado quando prazos, atribuições ou disponibilidade mudam.

Muitas ferramentas dedicadas ao planejamento de capacidade oferecem integrações. No entanto, uma solução completa como o ClickUp, que combina planejamento de capacidade com gerenciamento de tarefas, elimina a necessidade de integrações. Ela também evita os problemas de sincronização de dados que podem surgir com o uso de ferramentas separadas.