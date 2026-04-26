10 modelos de acompanhamento de receita de assinaturas que realmente identificam sinais de cancelamento

Se o seu negócio de assinaturas está perdendo receita, a perda quase nunca está no seu funil de aquisição. Ela está na lacuna entre sua plataforma de faturamento, seu CRM e a planilha que alguém criou em 2022 e que ainda reconcilia o MRR. Quando chega o fechamento do mês, a rotatividade que começou há seis semanas já está consolidada.

Este guia apresenta 10 modelos de acompanhamento de receita de assinaturas, explica para que servem e destaca os pontos fracos de cada um. Se você estiver escolhendo apenas um, pule para a tabela comparativa abaixo.

Comparação rápida: 10 modelos de acompanhamento de receita de assinaturas

O que é um modelo de acompanhamento de receita de assinaturas?

Um modelo de acompanhamento de receita de assinaturas é uma estrutura pré-construída para monitorar receitas recorrentes — MRR, ARR, rotatividade, expansão e datas de renovação — em uma única visualização centralizada. Ele substitui a combinação dispersa de exportações de faturamento, relatórios de CRM e planilhas financeiras com que a maioria das empresas de assinaturas acaba se deparando no segundo ano.

Por que isso é importante: os dados de receita tendem a ficar espalhados por três ou quatro sistemas que não se comunicam entre si. A reconciliação manual consome horas todos os meses, os erros se acumulam e os primeiros sinais de cancelamento ficam perdidos no meio do ruído.

ClickUp Insight: 47% dos participantes da nossa pesquisa dependem de tabelas dinâmicas, painéis e gráficos em planilhas para entender seu trabalho. O problema é que uma coluna deslocada, uma planilha renomeada ou uma linha extra podem silenciosamente quebrar fórmulas, intervalos ou visualizações — e o relatório continua exibindo números que parecem corretos, mas não estão. Um espaço de trabalho baseado em modelos com dados em tempo real evita o problema da quebra silenciosa.

Você sabia? Os dados da Recurly para 2025 mostram que 25% dos assinantes optaram por pausar em vez de cancelar quando tiveram essa opção, gerando mais de US$ 200 milhões em receita de reativação. Essa é uma receita que a maioria das empresas nunca vê porque não acompanha as etapas do ciclo de vida dos assinantes.

Por que usar um modelo de acompanhamento em vez de criar um do zero?

Criar um rastreador do zero geralmente resulta em um produto que carece de um dos três elementos: definições consistentes, automação ou a capacidade de sinalizar contas em risco antes que elas cancelem. Um modelo pré-criado oferece os três elementos desde o primeiro dia.

As vantagens específicas:

Fechamento de fim de mês mais rápido. Cálculos automatizados eliminam a reconciliação manual que transforma o fechamento em um projeto de vários dias

Previsões baseadas em dados, não em intuição. Dados históricos padronizados permitem que você faça projeções para os próximos dois trimestres com pontos de referência, em vez de suposições.

Detecção precoce de cancelamentos. Um rastreador que identifica quedas no uso, downgrades ou pagamentos não efetuados oferece uma oportunidade para você intervir antes que a conta seja cancelada

Alinhamento da equipe. Quando as equipes de vendas, sucesso e finanças analisam os mesmos números, você deixa de discutir sobre qual definição de MRR está correta

Um único espaço de trabalho em vez de cinco. Manter os dados de receita junto com notas de clientes, tarefas de renovação e relatórios em uma única ferramenta elimina o trabalho de ficar alternando entre abas

Leia também: 10 modelos de lista de verificação de fechamento para transições tranquilas

O que um modelo de acompanhamento de receita de assinaturas deve incluir?

Um rastreador útil captura tanto métricas financeiras quanto sinais operacionais — o segundo é o que faz a diferença entre um sistema de registro e um sistema de proteção de receita. Procure por estes oito componentes:

Campos de MRR e ARR por cliente. Números gerais, com uma distinção clara entre MRR de novos clientes, expansão, contração e rotatividade

Indicadores de status do cliente. Status codificados por cores para ativo, em período de teste, em risco e cancelado — visíveis à primeira vista

Datas de renovação. Renovações futuras em destaque para que as equipes de sucesso possam entrar em contato 60 a 90 dias antes da data

Histórico de pagamentos. Registro de transações com data e valor, para reconciliação e consultas sobre disputas

Registro do motivo da cancelamento. Data e motivo de cada cancelamento — o reconhecimento de padrões não é possível sem isso

Segmentação de receita. A capacidade de segmentar por nível, plano ou coorte. O MRR agregado oculta o segmento que está, na verdade, causando perdas

Alertas automatizados. Acionados quando o status muda, o pagamento falha ou a data de renovação se aproxima

Pontos de integração. Conexão com sua plataforma de faturamento, CRM e ferramenta de contabilidade para que o rastreador não seja manual

Os 10 melhores modelos de acompanhamento de receita de assinaturas

Esses modelos abrangem diferentes aspectos da gestão de receitas de assinaturas — desde o acompanhamento de KPIs de alto nível até o registro detalhado de transações.

1. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Baixe o modelo gratuitamente Visualize todos os KPIs da sua equipe em um único painel de vendas com o modelo de KPIs de vendas do ClickUp

Métricas de vendas que não se conectam à sua receita real de assinaturas criam pontos cegos para a liderança. Você não consegue ver quais representantes estão gerando mais receita recorrente ou onde seu funil de conversão está falhando. Isso torna impossível para a liderança obter visibilidade em tempo real sobre a saúde das assinaturas sem precisar solicitar relatórios manuais constantemente.

O modelo de KPIs de vendas da ClickUp resolve isso ao monitorar as métricas mais importantes para a receita de assinaturas: taxas de conversão, valor médio dos negócios e receita por representante, tudo em um só lugar. Você tem painéis de KPIs pré-configurados que mostram tendências em novas assinaturas, upgrades e downgrades de forma rápida e fácil.

Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhamento de metas integrado: Atribua KPIs como tarefas com os status “Aberto” e “Concluído” para que cada representante saiba exatamente em que está trabalhando

Visualizações semanais e mensais: alterne entre o desempenho semanal detalhado e as tendências mensais mais amplas

15 campos personalizados pré-definidos: Acompanhe métricas como tentativas de upsell, receita de vendas repetidas e valor de cotações sem precisar criar seu sistema de acompanhamento do zero

Painel de receitas mensais: Visualize as receitas mensais em um painel no estilo Kanban para obter uma visão geral rápida e fácil de analisar

Ideal para: Gerentes de vendas e líderes financeiros que precisam de uma visão em tempo real dos KPIs de assinaturas por representante. Use o modelo para detectar quedas na conversão antecipadamente.

2. ClickUp Modelo de Relatório Mensal de Vendas

Baixe o modelo gratuitamente O modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp facilita o acompanhamento e a medição do desempenho de vendas com seu design intuitivo

A criação de relatórios mensais de receita às vezes se transforma em uma maratona manual de copiar e colar. Quando você termina, os dados já estão desatualizados e as partes interessadas estão trabalhando com números inconsistentes.

O modelo de relatório mensal de vendas da ClickUp padroniza o processo ao reunir receitas, despesas e lucros/perdas em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualização de dados integrada: Veja as tendências de receita em gráficos e tabelas sem precisar exportar para uma ferramenta separada

Visualizações flexíveis: crie seu fluxo de trabalho com as visualizações Lista, Gantt, Carga de Trabalho e Calendário

Relatórios colaborativos: Use Use o ClickUp Docs para trabalhar no relatório com sua equipe em tempo real e compartilhá-lo com as partes interessadas sem conceder acesso total ao espaço de trabalho

Acompanhamento de metas: Defina metas de desempenho mensais e acompanhe o progresso diretamente no modelo

Ideal para: Gerentes de vendas e equipes de operações de receita que precisam de um formato padronizado e estruturado para relatórios mensais. A estrutura ajuda a reduzir o tempo de fechamento e a entregar números precisos às partes interessadas todos os meses.

Dica profissional: Quando seu relatório mensal estiver pronto, o verdadeiro trabalho é descobrir o que os números estão indicando. É aí que o ClickUp Brain entra em cena. O ClickUp é um espaço de trabalho convergente com IA, portanto, o Brain tem acesso ao contexto completo de suas tarefas, documentos e dados. Pergunte por que o MRR caiu no mês passado, quais contas estão se aproximando da renovação ou onde seu pipeline está estagnado, e ele extrairá respostas instantaneamente do seu espaço de trabalho.

3. ClickUp Modelo de relatório de vendas

Baixe o modelo gratuitamente Visualize tendências e identifique oportunidades com gráficos visuais usando o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Quando a liderança perguntar sobre a receita de uma região específica ou tipo de serviço, sua equipe não deve precisar de dois dias para encontrar a resposta. O modelo de relatório de vendas do ClickUp mantém seus dados organizados em 10 campos personalizados pré-definidos e cinco visualizações dedicadas. Assim, qualquer pergunta que surgir terá uma resposta já ao seu alcance.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cinco visualizações prontas para uso: Alterne entre as visualizações Relatório de Vendas Anual, Relatório Trimestral, Relatório de Vendas Mensal e Vendas por Tipo de Serviço sem precisar reconfigurar nada

10 campos personalizados pré-configurados do ClickUp: Acompanhe a região de vendas, o trimestre de vendas, o ano de vendas e o desempenho de vendas imediatamente

Visualizações em tabela e quadro: Use a visualização em tabela do ClickUp para analisar os números e a Use a visualização em tabela do ClickUp para analisar os números e a visualização em quadro do ClickUp para visualizar o desempenho rapidamente

Definição de metas integrada: Defina metas com base nas conclusões do relatório e crie tarefas de revisão recorrentes para acompanhar o progresso

Ideal para: Equipes de vendas que recebem frequentes solicitações de relatórios ad hoc. É útil manter os dados organizados por região, trimestre e tipo de serviço.

4. ClickUp Modelo de Rastreador de Vendas

Baixe o modelo gratuitamente Saiba onde concentrar melhor seus esforços de vendas com o modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp

Saber que sua equipe atingiu suas metas é útil. Mas saber quais produtos impulsionaram isso, onde as margens se mantiveram e quais representantes estão no caminho certo é o que realmente ajuda você a tomar decisões. Agora você pode obter essa visão detalhada com o modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp.

Ele acompanha as vendas desde o pedido até o resultado, com 12 campos personalizados que abrangem custos unitários, despesas de envio, metas de lucro e devoluções, para que nada se perca entre a venda e o resumo.

Por que você vai gostar deste modelo:

Cinco status de tarefa personalizados do ClickUp : Marque o progresso como Não iniciado, Em andamento, Meta atingida, Meta não atingida ou Concluído para manter o status do pipeline de cada representante visível rapidamente Marque o progresso como Não iniciado, Em andamento, Meta atingida, Meta não atingida ou Concluído para manter o status do pipeline de cada representante visível rapidamente

Visualização do volume de vendas por mês: Veja como o desempenho evolui ao longo do tempo sem precisar criar um relatório separado

Visualização do status de vendas por produto: Identifique rapidamente quais produtos estão atingindo as metas e quais precisam de atenção

12 campos personalizados pré-definidos: Acompanhe custos unitários, metas de lucro, despesas de envio e devoluções, juntamente com os principais dados de vendas

Ideal para: Gerentes de vendas que acompanham o desempenho e as margens de lucro por produto e desejam se manter a par do progresso individual e da equipe.

5. ClickUp Modelo de funil de vendas

Baixe o modelo gratuitamente Gerencie dados de clientes com uma interface de arrastar e soltar usando o modelo de funil de vendas do ClickUp

Um funil que fica na cabeça de alguém, ou pior ainda, em uma planilha compartilhada, não é realmente um funil. É apenas uma lista de coisas que podem dar errado. Use o modelo de funil de vendas do ClickUp para dar a todo o seu funil de vendas um único local.

Acompanhe cada lead desde o primeiro contato até o fechamento do negócio, com 30 status personalizados que refletem exatamente em que estágio cada negócio se encontra, incluindo “Cancelado”, “Prorrogação Pendente”, “Requer Atenção” e “Cliente em Potencial Qualificado”.

Por que você vai gostar deste modelo:

30 status personalizados: Cubra todas as etapas do seu funil sem forçar os negócios a se encaixarem em categorias genéricas que não correspondem ao seu processo

Automações integradas: Três automações pré-configuradas reduzem as atualizações manuais de status e mantêm seu pipeline em movimento sem a sobrecarga administrativa

Visualização do quadro com recurso de arrastar e soltar: Use Use o quadro Kanban do ClickUp para mover negócios pelas etapas visualmente e identificar gargalos rapidamente

Visualização do SOP de vendas: Alinhe sua equipe com uma visualização dedicada do procedimento operacional padrão integrada diretamente ao modelo

Ideal para: Equipes de vendas que gerenciam um grande volume de leads em várias etapas podem usar a estrutura para melhorar a visibilidade do funil de vendas.

Leia também: Como criar um manual de redução de rotatividade de clientes que realmente funcione

6. ClickUp Modelo de CRM de vendas

Baixe o modelo gratuitamente Identifique clientes potenciais, feche negócios e descubra insights com decisões baseadas em dados usando o modelo de CRM de vendas do ClickUp

Seu CRM só é útil se sua equipe realmente o usar. Quando ele fica enterrado em uma ferramenta separada que ninguém abre a menos que seja necessário, os dados dos clientes ficam desatualizados, os acompanhamentos são perdidos e os negócios acabam escapando.

Então, qual é a solução? Experimente o modelo de CRM de vendas da ClickUp e mantenha o gerenciamento de relacionamento com o cliente dentro do mesmo espaço de trabalho onde sua equipe já opera. Acompanhe todas as conversas, monitore o progresso dos leads em 20 status personalizados e tenha uma visão em tempo real de todo o seu processo de vendas sem sair do ClickUp.

Por que você vai gostar deste modelo:

20 status personalizados: Mova os clientes por etapas como Ativo, Em negociação, Integração e Inativo com visibilidade clara em cada etapa

Visualização em quadro para segmentação: Visualize segmentos de clientes e gerencie seu processo de vendas em um quadro Kanban interativo

Automações integradas: Duas automações pré-configuradas cuidam das atualizações de rotina para que sua equipe possa se concentrar nas vendas propriamente ditas

Visualizações de resumo e lista: Alterne entre uma visão geral do pipeline e um detalhamento por tarefa sem precisar reconstruir nada

Ideal para: Equipes de vendas que desejam funcionalidades de CRM sem precisar pagar por uma ferramenta separada. A estrutura é útil para manter dados de clientes, comunicações e o andamento das negociações em um único lugar que sua equipe realmente consultará.

ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele oferece insights e respostas instantâneas, apresentando os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. Resultados reais: equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

A IA está transformando a forma como as equipes de vendas trabalham ao longo de todo o ciclo de vida da receita. Assista a este guia prático para descobrir como aproveitar a IA para otimizar seus processos de vendas, melhorar a precisão das previsões e fechar mais negócios:

7. ClickUp Modelo de formulário de assinatura

Baixe o modelo gratuitamente Facilite a coleta e o gerenciamento de detalhes de assinaturas com o modelo de formulário de assinatura do ClickUp

O modelo de formulário de assinatura do ClickUp oferece um sistema estruturado para coletar e organizar informações de assinantes desde o momento em que alguém se inscreve. Campos personalizados para e-mail do assinante, interesses, frequência de atualizações e duração da assinatura garantem que você possa capturar consistentemente os dados de que realmente precisa.

Por que você vai gostar deste modelo:

4 status de assinantes: Acompanhe cada contato como Ativo, Novo Assinante, Desativado ou Cancelado, para que sua lista sempre reflita a realidade

Visualização dedicada do formulário de assinatura: crie e personalize seu formulário de cadastro diretamente no modelo

Visualização do status dos assinantes: Tenha uma visão geral da saúde da sua base de assinantes sem precisar vasculhar registros individuais

Ideal para: Equipes de marketing e operações que gerenciam uma lista crescente de assinantes. Elas podem usar o modelo para garantir a consistência no processo de cadastro e manter os dados dos assinantes precisos desde o primeiro dia.

Dica profissional: Use seu rastreador de assinaturas para fazer uma análise mensal da rotatividade, não apenas um relatório de receita. As contas que você perdeu no mês passado são os dados mais úteis que você tem para proteger as que ainda possui.

8. ClickUp Modelo de gestão financeira

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe suas finanças e gere relatórios com facilidade no modelo de gestão financeira do ClickUp

A receita de assinaturas não existe isoladamente. Ela afeta o fluxo de caixa, a alocação de orçamento e a lucratividade — mas muitas equipes ainda a monitoram separadamente. Quando você tenta juntar as peças, acaba trabalhando com números que não batem entre si.

O modelo de gestão financeira da ClickUp oferece à sua equipe de finanças um único espaço de trabalho para acompanhar orçamentos, despesas e o progresso financeiro. Com 28 status personalizados, 4 automações e análises visuais integradas, ele foi projetado para equipes que precisam de supervisão financeira sem a proliferação de ferramentas.

Por que você vai gostar deste modelo:

28 status personalizados: Acompanhe todas as tarefas financeiras, desde “A fazer” até “Aprovado”, “Assinado” e “Concluído”, sem perder nada na transferência

4 automações integradas: Configure lembretes de faturamento e gatilhos de revisão de orçamento para não perder detalhes importantes entre os ciclos de relatórios

Visualização do calendário: Planeje e programe tarefas financeiras por data de vencimento para se antecipar aos prazos, em vez de reagir a eles

Visibilidade do fluxo de caixa: monitore como o dinheiro entra e sai a cada mês e ajuste as decisões de gastos antes do fechamento do mês

Ideal para: Equipes financeiras e contadores que precisam de um espaço de trabalho unificado para orçamento, acompanhamento de despesas e gerenciamento de projetos financeiros.

Curiosidade: A pesquisa da McKinsey sobre o crescimento do B2B em 2025 revelou que os clientes existentes geram, em média, 10% mais receita do que os novos.

9. ClickUp Modelo de Diário e Razão

Baixe o modelo gratuitamente Acompanhe receitas e despesas em detalhes com o modelo de diário e livro-razão do ClickUp

O modelo de diário e livro-razão da ClickUp centraliza todas as transações financeiras em uma única pasta, para que nada precise ser reconstruído de memória no final do mês.

Você pode acompanhar receitas, despesas e transferências usando os campos de crédito e débito integrados e importar tudo para os painéis do ClickUp para análise sem sair do seu espaço de trabalho.

Por que você vai gostar deste modelo:

Visualização de listas de transações: Armazene e analise todas as transações financeiras em uma única lista organizada, sem precisar procurar em vários sistemas

Campos personalizados de crédito e débito: Registre detalhes de transações com campos integrados projetados para contabilidade por partidas dobradas padrão

Subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade: Divida transações complexas e sinalize tudo o que precisar de revisão antes do fechamento do mês

Análise do painel: Use Use os painéis do ClickUp para monitorar a atividade financeira e identificar discrepâncias antes que se tornem problemas maiores

Ideal para: Contadores e contabilistas que precisam de um sistema simples e organizado para registrar transações e estar sempre prontos para auditorias.

Leia também: Como o ClickUp usa painéis personalizados para visibilidade em tempo real

10. Template.net Rastreador de despesas de assinaturas

Gerencie suas assinaturas com o modelo de acompanhamento de despesas de assinaturas da Template.net

Ignorar as despesas com assinaturas é uma das maneiras mais fáceis de fazer com que pequenos custos se acumulem discretamente. Entre versões de teste de software, ferramentas de streaming, armazenamento em nuvem, aplicativos de design e renovações que ninguém se lembra de ter aprovado, os gastos recorrentes podem se tornar confusos rapidamente.

Acompanhe os gastos da sua empresa com assinaturas usando o Rastreador de Despesas de Assinatura do Template.net. Ao contrário dos outros modelos desta lista, este rastreia os custos recorrentes que sua empresa ou equipe paga, e não a receita de assinaturas que os clientes pagam a você. Ele oferece um formato simples, semelhante a um documento, para registrar despesas mensais e anuais de assinaturas em um único lugar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhamento de despesas mensais: liste cada assinatura, seu custo, ciclo de faturamento e data do próximo pagamento para que você possa ver rapidamente o que está vencendo e quando

Visão geral dos custos anuais: Calcule o gasto total anual de cada assinatura para identificar ferramentas caras, aplicativos duplicados ou renovações que valham a pena ser analisadas

Visibilidade manual dos gastos: use o formato estático do Word, Google Docs ou PDF para documentar custos recorrentes sem precisar de um painel ou configuração de software

Análise simples de cancelamentos: Identifique assinaturas não utilizadas ou esquecidas antes que elas sejam renovadas, desde ferramentas SaaS até contas de armazenamento em nuvem e software para equipes

Ideal para: Acompanhar o que você gasta com assinaturas, e não o que seus clientes pagam a você.

Se você precisa acompanhar a receita de assinaturas, use um dos modelos focados em receita desta lista. Quando seu fluxo de trabalho financeiro precisar de alertas de renovação, aprovações ou acompanhamentos recorrentes, mude para o Modelo de Gestão Financeira do ClickUp e combine-o com <46>as Automações do ClickUp .

Por onde começar

Um modelo de receita de assinaturas ajuda as equipes a acompanhar receitas recorrentes, rotatividade, renovações, oportunidades de expansão e a saúde do cliente em um único lugar. Com métricas de assinaturas mais claras, as equipes podem identificar riscos de retenção mais cedo e tomar decisões de crescimento mais rapidamente.

O ClickUp reúne acompanhamento de assinaturas, comunicação com clientes, tarefas da equipe e insights baseados em IA em um único Espaço de Trabalho de IA Convergente. Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.

Perguntas frequentes

Atualizações semanais funcionam melhor para métricas dinâmicas, como MRR e rotatividade. As datas de renovação e o status do cliente devem ser atualizados em tempo real à medida que ocorrem mudanças. A reconciliação mensal detecta tudo o que passou despercebido.

Posso usar um modelo de acompanhamento de receita de assinaturas se tiver vários níveis de preços?

Sim. A maioria dos modelos oferece suporte à segmentação de receita por meio de campos personalizados. Crie um campo para o nível de assinatura e filtre suas visualizações por ele. Isso permite comparar as taxas de MRR, rotatividade e renovação entre os planos sem precisar criar rastreadores separados.

Qual é a diferença entre um rastreador de receita de assinaturas e um CRM?

Um CRM monitora relacionamentos e o histórico de comunicação. Um rastreador de receita de assinaturas concentra-se em métricas financeiras — MRR, rotatividade, datas de renovação e status de pagamento. Os dois funcionam melhor juntos, e é por isso que modelos como o Modelo de CRM de Vendas da ClickUp são úteis: eles reúnem dados de clientes e o acompanhamento de receitas no mesmo espaço de trabalho.