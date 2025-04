Principais modelos gratuitos de relatórios de vendas em Excel para melhorar o gerenciamento de vendas

O gerenciamento de vendas envolve várias atividades, desde a manutenção da higiene e precisão dos dados até a análise de métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs). Documentar essas percepções em relatórios de vendas informativos é fundamental para esse exercício.

No entanto, a criação de um relatório de vendas a partir do zero consome muito tempo e é desgastante quando se faz malabarismo com vários pontos de dados de vendas, como desempenho, previsões e análises, Relatórios de CRM etc.

Um modelo de relatório de vendas é uma solução simples e eficiente para os gerentes de vendas. Ele oferece uma estrutura direta e pronta para uso que permite capturar e analisar dados de vendas com o mínimo de esforço.

Desde o acompanhamento das vendas diárias até a previsão do volume de vendas, temos vários modelos de relatórios de vendas para você começar! O mais importante é que todos eles são gratuitos para uso e personalização. Então, vamos mergulhar de cabeça!

O que é um modelo de relatório de vendas?

Um modelo de relatório de vendas é um documento pré-projetado que o ajuda a organizar e apresentar dados de vendas em um formato estruturado. É uma estrutura para rastrear, analisar e relatar as principais métricas de vendas, como receita de vendas, número de unidades vendidas, informações sobre clientes e desempenho de vendas, em um período bem definido.

Ele padroniza o processo de geração de relatórios de vendas, tornando-o mais consistente e mais fácil para suas equipes ou representantes de vendas monitorarem tendências, acompanharem o desempenho e tomarem decisões informadas.

Ao mesmo tempo, eles são personalizáveis e flexíveis o suficiente para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.

O que faz um bom modelo de relatório de vendas?

Um bom modelo de relatório de vendas vai além de ajudá-lo a monitorar as vendas - é uma integração completa que oferece uma rápida análise de informações importantes, como KPIs, vendas líquidas e lucros, para obter insights acionáveis.

Aqui está uma rápida olhada na anatomia completa de um bom modelo de relatório de vendas:

Layout claro e lógico para representação dos dados de vendas

Campos personalizáveis para diferentes necessidades de negócios

Estética de design e recursos visuais como tabelas e gráficos para simplificar os dados e a análise

Cálculos precisos e automatizados para insights rápidos e em tempo real

Acompanhamento do desempenho em diferentes períodos (diário, semanal, mensal, trimestral e anual)

Ferramentas de previsão para prever tendências de vendas futuras e orientar o planejamento de vendasplano de vendas Resumos digeríveis e análises detalhadas das atividades de vendas para apoiar a tomada de decisões informadas

Alinhamento com metas comerciais mais amplas para influenciar a estratégia geral de vendas

Os 6 principais modelos gratuitos de relatórios de vendas em Excel

Agora que você já sabe o que faz um bom modelo de relatório de vendas vamos explorar alguns modelos gratuitos para o Microsoft Excel e o Google Sheets que atendem a esses critérios.

1. Modelo de relatório de vendas da Salesflare

via

Sinal de venda

O modelo de relatório de vendas da Salesflare é a sua solução se você prioriza uma maneira simples e eficaz de acompanhar os dados de vendas. Seu layout claro destaca as principais métricas de desempenho, como leads, total de vendas e receita, facilitando a identificação de tendências e padrões

Meça o funil de vendas para acompanhar sua previsão e manter a precisão das informações. Com uma ideia clara sobre o ciclo de vendas e os fatores importantes, dinamize sua estratégia com decisões bem informadas.

🎯 Por que você vai adorar

Organiza e exibe dados em um formato fácil de entender

Destaca KPIs cruciais para análise rápida

É dimensionado de acordo com as necessidades de uma pequena empresa ou de uma grande equipe de vendas

Casos de uso ideais

Use-o para acompanhar o desempenho geral de vendas da sua equipe semanal ou mensalmente

Seu design intuitivo o torna perfeito para uma solução simples para monitorar as métricas de vendas

2. Modelo de relatório de desempenho de vendas da WPS

via

Modelo WPS

Esse modelo de relatório de vendas do WPS Excel tem duas finalidades. Primeiro, ele rastreia os dados de vendas nos diferentes estágios do funil de vendas e destaca as áreas a serem melhoradas. Em segundo lugar, ele monitora o desempenho individual da equipe de vendas.

Com seções detalhadas sobre o volume de vendas por funcionário, região e produto, esse modelo oferece percepções granulares sobre o que está funcionando e o que não está. Além disso, os gráficos incorporados oferecem visualização de dados, proporcionando uma visão mais clara do desempenho geral das vendas.

🎯 Por que você vai adorar

Divida o desempenho de vendas em diferentes variáveis, como vários produtos, equipes, regiões etc.

Incluir tabelas e gráficos para analisar os dados de vendas em relação às metas de vendas

Obter insights detalhados sobre o desempenho de vendas em parâmetros como vendas reais, receita de produtos, negócios fechados e outras métricas para uma tomada de decisão mais precisa

casos de uso ideais: Este modelo é perfeito para ampliar e avaliar o desempenho da equipe e de cada representante de vendas. Além disso, é particularmente útil para gerenciamento de desempenho e revisões trimestrais

3. Modelo de relatório de vendas trimestral da Microsoft

via

Microsoft

Como o nome indica, o modelo de relatório de vendas trimestrais da Microsoft rastreia as vendas em um trimestre. Ele ajuda você a comparar e contrastar o desempenho em diferentes períodos, identificar tendências e prever vendas futuras.

Com um espaço dedicado que fornece um detalhamento da receita de vendas, das despesas e da aquisição de clientes, esse modelo é o melhor se você quiser explorar as finanças trimestrais em detalhes.

🎯 Por que você vai adorar

Acompanhe o desempenho trimestral com campos personalizados que oferecem um detalhamento das principais métricas

Realizar uma análise comparativa detalhada de diferentes trimestres

Incorporar dicas visuais de fácil compreensão na forma de gráficos e tabelas

Casos de uso ideais: Para rastrear e analisar dados de vendas trimestrais, especialmente quando estiver comparando comparações ano a ano ou trimestre a trimestre

4. Modelo de previsão de vendas da Hubspot

via

Hubspot

O modelo de previsão de vendas da Hubspot ajuda você a prever a receita e o volume de vendas futuros para um período específico com base em dados históricos. Ter essa previsão ajuda na alocação de recursos e no planejamento financeiro.

O modelo divide as vendas esperadas por membro da equipe, região ou produto, ajudando no planejamento direcionado que se alinha às suas metas de negócios.

🎯 Por que você vai adorar

Realize previsões de vendas flexíveis por equipe, região ou produto

Projetar vendas futuras para um período específico usando dados de desempenho anteriores

Realizar o gerenciamento estratégico de recursos e o planejamento financeiro prudente

**Casos de uso ideais

Perfeito para prever tendências de vendas futuras para uma tomada de decisão e um gerenciamento de recursos mais inteligentes

Quando os relatórios de vendas resultantes são integrados a outras ferramentas, como modelos de pipeline de vendasele ajuda a gerenciar a progressão de leads e as taxas de conversão

5. Modelo de formulário de relatório de vendas diárias por Template.net

via

Template.net

O Template.net Daily Sales Report Form Excel Template ajuda você a acompanhar o desempenho diário em um formato simples e estruturado. Ele é mais adequado para acompanhar as operações diárias de vendas e fornecer informações sobre números de vendas, fluxos de caixa, orçamentos e níveis de estoque.

Esse modelo em Excel é útil se sua empresa estiver em um setor dinâmico, como o de hotelaria ou imobiliário, em que as tendências mudam da noite para o dia e os esforços diários de vendas precisam ser monitorados.

🎯 Por que você vai adorar

Siga uma estrutura lógica para monitorar o desempenho diário das vendas de forma rápida e eficaz

Compartilhe com os membros da equipe e obtenha atualizações instantâneas facilmente

Tome decisões rápidas com base nos relatórios diários de vendas

Casos de uso ideais: Use esse modelo para Excel em ambientes de ritmo acelerado, como hotelaria, varejo ou serviços de alimentação, para gerar relatórios sobre as vendas diárias, pois ele o ajuda a responder prontamente a quaisquer mudanças nos padrões ou tendências de vendas

6. Modelo de previsão de vendas com base em oportunidades da Template.net

via

Template.net

Este modelo do Excel de previsão de vendas com base em oportunidades ajuda você a prever vendas com base nas oportunidades do pipeline de vendas. Para facilitar isso, ele avalia os leads e atribui probabilidades para prever a receita esperada, normalmente se você tiver ciclos de vendas mais longos.

Prever a probabilidade de fechar o negócio e a data potencial de fechamento ajuda a antecipar fluxos de receita futuros.

🎯 Por que você vai adorar

Priorize os leads com base na probabilidade de geração de receita

Acompanhar as vendas nos diferentes estágios do funil de vendas, mantendo a flexibilidade

Siga uma maneira estruturada de elaborar estimativas de vendas com base nas oportunidades de vendas e nas probabilidades de negócios correspondentes

se o seu setor tiver ciclos de vendas complexos, em que a previsão depende do número de oportunidades e da probabilidade de fechamento de negócios, esse modelo do Excel o beneficiará significativamente

Limitações do uso do Excel para modelos de relatórios de vendas

Embora os modelos do Excel acima gerem ótimos relatórios de vendas, eles talvez precisem se atualizar devido às limitações da plataforma do Microsoft Excel ou do Google Sheets.

Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar:

Entrada manual de dados : A maioria dos modelos do Excel exige que você insira dados manualmente. Essa falta de automação prejudica a produtividade, consome tempo e aumenta as chances de erros, especialmente à medida que seus dados crescem

: A maioria dos modelos do Excel exige que você insira dados manualmente. Essa falta de automação prejudica a produtividade, consome tempo e aumenta as chances de erros, especialmente à medida que seus dados crescem Problemas de escalabilidade : Quando comparado asoftware de controle de vendas com funcionalidade completa, o Excel e o Google Sheets funcionam bem para conjuntos de dados menores. Eles não conseguem escalar à medida que seus dados aumentam, resultando em desempenho mais lento e dificuldade de trabalhar com grandes volumes de dados

: Quando comparado asoftware de controle de vendas com funcionalidade completa, o Excel e o Google Sheets funcionam bem para conjuntos de dados menores. Eles não conseguem escalar à medida que seus dados aumentam, resultando em desempenho mais lento e dificuldade de trabalhar com grandes volumes de dados Falta de colaboração em tempo real : É claro que sua equipe de vendas pode colaborar no Google Sheets ou no Excel por meio do Microsoft 365. No entanto, essas ferramentas suportam apenas a colaboração básica, e você pode ter problemas devido a inconsistências de dados ou controle de versão

: É claro que sua equipe de vendas pode colaborar no Google Sheets ou no Excel por meio do Microsoft 365. No entanto, essas ferramentas suportam apenas a colaboração básica, e você pode ter problemas devido a inconsistências de dados ou controle de versão Visualização de dados limitada: Embora uma planilha tenha opções para tabelas e gráficos, ela não pode criar visualizações avançadas. Mesmo que você seja um usuário avançado, a geração de qualquer tipo de elemento visual carece de intuitividade

Modelos alternativos e gratuitos de relatórios de vendas em Excel

Considerando as limitações acima, você pode procurar os melhores modelos de relatório de vendas que vão além do ambiente de planilha.

Felizmente, reunimos alguns dos melhores modelos de

ClickUp

para ajudá-lo a se manter organizado e a se concentrar em metas comerciais maiores. O ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho que ajuda no gerenciamento de projetos, gerenciamento de leads e muito mais.

Sua biblioteca de mais de 1.000 modelos facilita o início. Vamos dar uma olhada neles.

1. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Modelo de relatório de vendas do ClickUp

A Modelo de relatório de vendas do ClickUp fornece um ecossistema versátil para rastrear e relatar métricas de vendas, permitindo que você gerencie seus dados sem esforço.

Use os campos personalizados para capturar kPIs de vendas o ClickUp permite que você gerencie o desempenho, a previsão e outras variáveis sem esforço! A integração com as ferramentas de gerenciamento de tarefas do ClickUp fortalece a coordenação de vendas, marketing e clientes, enriquecendo a experiência. Essas ferramentas ajudam as equipes a planejar, acompanhar e organizar o trabalho de forma eficaz.

🎯 Por que você vai adorar

Acompanhe o desempenho por meio de métricas personalizáveis, como conversão de leads, atividade de chamadas, aquisição de clientes etc.

Gerar relatórios em tempo real e importar dados automaticamente para reduzir a intervenção manual

Modificar com base nas diferentes necessidades comerciais

Integre-se à plataforma ClickUp para gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe, análise de dados em tempo real e muito mais

Casos de uso ideais

Mais adequado se você estiver procurando um modelo de relatório de vendas flexível que possa se adaptar a diferentes métricas de vendas

Ajuda a identificar áreas de aprimoramento para que você possa escalar ao entender o comportamento do cliente

2. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp

Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp apresenta campos personalizados para rastrear receita, negócios concluídos e leads gerados durante sete dias.

Esse modelo de relatório semanal de vendas ajuda a ajustar sua estratégia de vendas de forma rápida e responsiva. Ele também inclui recursos de rastreamento de tarefas, o que o torna uma excelente solução para combinar atividades de vendas com gerenciamento de projetos.

🎯 Por que você vai adorar

Simplifique a forma como você cria relatórios de vendas semanais e acompanha as métricas

Gere percepções de vendas rápidas e periódicas para planejamento, estratégias e ajustes de curto prazo

Integrar as atividades de vendas com uma ferramenta de gerenciamento de tarefas

Personalize para se adequar a várias estruturas de equipe e métricas de vendas

Casos de uso ideais

Excelente para acompanhar o desempenho toda semana e adaptar-se rapidamente às mudanças nas condições do mercado ou no comportamento dos clientes

Útil para monitorar metas de vendas de curto prazo ou melhor alinhamento de metas

3. Modelo de relatório de vendas diárias da ClickUp

Modelo de relatório de vendas diárias da ClickUp

O modelo Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp é fantástico para obter insights em tempo real sobre seus números de vendas diárias. Esse modelo permite que você monitore o total diário de vendas, transações, receita e desempenho.

Isso facilita a identificação de tendências ou a resolução de problemas imediatamente. Por esse motivo, eles funcionam muito bem em ambientes de ritmo acelerado, nos quais o desempenho diário determina o sucesso geral.

🎯 Por que você vai adorar

Monitore o desempenho da equipe e as tendências de vendas diariamente

Realizar rastreamento granular das atividades diárias relacionadas a vendas e métricas associadas

Manter um registro diário do desempenho e do progresso e crescimento correspondentes

Personalizar para atender às atividades e necessidades diárias relacionadas a vendas

**Casos de uso ideais

Adequado se você estiver operando em ambientes dinâmicos, como empresas de bens de consumo ou varejo em rápida evolução, onde o acompanhamento diário das vendas é crucial

Se você tiver vários canais de vendas e quiser um acompanhamento simplificado em um só lugar

4. Modelo de relatório de vendas mensais do ClickUp

Modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de relatório de vendas mensais do ClickUp é perfeito para ciclos de vendas relativamente longos e complexos. Ele permite que você faça análises mensais abrangentes, que ajudam a identificar tendências e a tomar decisões estratégicas de longo prazo.

É particularmente útil se você precisar incorporar relatórios mensais de vendas com métricas de negócios mais amplas, como custos e receita, uma vez que essas métricas, juntamente com modelos de análise, têm um efeito cumulativo e oferecem uma visão geral da saúde das vendas da organização.

🎯 Por que você vai adorar

Realizar análises aprofundadas usando o relatório mensal detalhado de acompanhamento de vendas

Identificar tendências de médio prazo e oportunidades de negócios

Modificar para atender às especificidades de suas necessidades de relatórios mensais de vendas

Integração com o ClickUp para gerenciamento e automação de tarefas sem interrupções

casos de uso ideais: É ótimo para análises mensais aprofundadas, pois você pode vincular seus insights a tendências de longo prazo e refinar as estratégias de negócios

5. Modelo de relatório de vendedor do ClickUp

Modelo de relatório de vendedor do ClickUp

O modelo Modelo de relatório do ClickUp Salesman é feito sob medida para acompanhar o desempenho individual de cada representante de vendas. Ele divide os dados de vendas por membro da equipe, oferecendo uma visão geral abrangente dos membros da equipe e das metas de todos os envolvidos.

Seja você um representante de vendas ou um gerente, essa é uma ótima ferramenta para mapear seu progresso. Use-o juntamente com um Painel de controle de CRM para correlacionar como seu desempenho e suas estratégias de vendas resultam no sucesso do cliente!

🎯 Por que você vai adorar

Acompanhe o desempenho em nível individual - de equipes a representantes de vendas

Estabeleça metas e monitore o progresso em direção ao cumprimento dessas metas

Identificar membros da equipe com alto desempenho e áreas de melhoria

Faça uma autorreflexão sobre seu desempenho e ajuste suas estratégias

Casos de uso ideais: Excelente para obter insights sobre o desempenho individual de vendas e identificar áreas de melhoria para ajudá-lo a atingir as metas comerciais mais rapidamente

Atingir metas de vendas com o modelo de relatório de vendas em Excel do ClickUp

Cobrimos uma variedade de modelos de relatórios de vendas. Você tem um modelo para Excel para relatórios diários de vendas e um modelo de relatório de vendas mensal e trimestral.

O mais importante é que todos esses modelos são gratuitos e atendem às suas necessidades específicas. Seja gerando um relatório de despesas comerciais ou acompanhando suas campanhas de marketing por e-mail, esses modelos fáceis de usar dão conta do recado.

Embora o Excel seja uma opção acessível, ele pode ser insuficiente em aspectos como automação e colaboração em tempo real. Procurando uma ferramenta mais dinâmica com gerenciamento prático de vendas? O ClickUp é sua aposta segura!

Pronto para atualizar seu processo de vendas com um modelo de relatório de vendas intuitivo?

Comece a usar o ClickUp gratuitamente

e vá além de apenas cumprir sua cota de vendas.