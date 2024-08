10 modelos gratuitos de previsão de vendas no Excel e no ClickUp

Uma previsão de vendas eficaz garante que a organização (ou a equipe de vendas) atinja as metas ao estabelecer objetivos realistas. Um modelo de previsão de vendas facilita a previsão de vendas e receita para um gerente ocupado.

Vejamos dois cenários:

O gerente de vendas A pede ao vice-presidente de vendas que contrate mais pessoas para atingir suas metas para 2025. O gerente tem uma ideia aproximada de quantos representantes de vendas são necessários.

Por outro lado, o gerente de vendas B tem um plano sólido de quantos representantes precisa e como serão as projeções de vendas e a receita futura com base nas tendências do mercado, nos dados dos clientes e no número de funcionários revisado.

Se você fosse o vice-presidente de vendas, por qual previsão de vendas você optaria?

O gerente B, naturalmente. Por quê? Porque o Gerente B fornece uma previsão de vendas sólida para respaldar o que está sendo solicitado.

Este artigo aborda os modelos de previsão de vendas no Excel e no ClickUp para melhorar a precisão de sua previsão de negócios e a tomada de decisões.

O que é um modelo de previsão de vendas?

Um modelo de previsão de vendas é um formulário personalizável que fornece as vendas e a receita esperadas em um período específico.

Seu modelo de previsão de vendas pode prever o aumento no valor médio do pedido de um produto existente ou o número de unidades vendidas, a taxa de crescimento para um período específico (semanal/mensal/trimestral) e o número de novos clientes que você provavelmente adicionará.

Os modelos de previsão de vendas são úteis durante o estágio de planejamento, pois ajudam as empresas a alocar recursos, estimar custos e avaliar se as ações comerciais estão alinhadas com as metas organizacionais de curto e longo prazo.

O que faz um bom modelo de previsão de vendas?

Os proprietários de empresas contam com o modelo de previsão de vendas para desenvolver orçamentos para contratação e planejar os ciclos de produção. As equipes de vendas os utilizam para o planejamento de territórios e cotas e para conduzir sua estratégia de vendas com vendas de canais e parceiros.

Para que o modelo de projeto de vendas seja funcional, ele deve ser:

Claro e simples: O modelo deve ser fácil de usar, juntamente com as seções essenciais, como projeções financeiras, metas de receita e cotas de vendas

O modelo deve ser fácil de usar, juntamente com as seções essenciais, como projeções financeiras, metas de receita e cotas de vendas Personalizável: Um bom modelo de projeção de vendas é personalizável para se adequar ao processo de tomada de decisão de sua organização e se adaptar ao seu ciclo de vendas

Um bom modelo de projeção de vendas é personalizável para se adequar ao processo de tomada de decisão de sua organização e se adaptar ao seu ciclo de vendas Colaborativo: O modelo gratuito de previsão de vendas deve permitir a contribuição das partes interessadas, do Equipe de vendas e da liderança para promover a colaboração entre departamentos

O modelo gratuito de previsão de vendas deve permitir a contribuição das partes interessadas, do Equipe de vendas e da liderança para promover a colaboração entre departamentos Visualmente envolvente: Você deve ser capaz de adicionar gráficos, tabelas, quadros brancos e diagramas para entender rapidamente as metas de receita de vendas futuras

Você deve ser capaz de adicionar gráficos, tabelas, quadros brancos e diagramas para entender rapidamente as metas de receita de vendas futuras Automação do fluxo de trabalho: Para obter uma previsão de vendas precisa, você precisa de automação para converter números brutos em insights e atribuir tarefas de acompanhamento em vez de fazer isso manualmente

Para obter uma previsão de vendas precisa, você precisa de automação para converter números brutos em insights e atribuir tarefas de acompanhamento em vez de fazer isso manualmente Integrações: Escolha um modelo de previsão de vendas que se integre ao Google Sheets, Modelos de planejamento estratégico software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ferramentas usadas por sua equipe de vendas

Escolha um modelo de previsão de vendas que se integre ao Google Sheets, Modelos de planejamento estratégico software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ferramentas usadas por sua equipe de vendas Inteligência artificial: O modelo de previsão de vendas tem recursos incorporados de Ferramentas de IA para completar o modelo ou acelerar o processo?

10 modelos de previsão de vendas para usar em 2024

1. Modelo de previsão de vendas do ClickUp

Visualize seu pipeline e os processos de vendas atuais com o modelo de previsão de vendas do ClickUp

Modelo de previsão de vendas do ClickUp

ajuda a visualizar o pipeline e o processo de vendas atual, definir metas futuras e colaborar com sua equipe em um só lugar.

Veja como usar esse modelo de forma eficaz:

Reúna dados históricos de volumes de pedidos, receita por contas, margem de lucro ou valor do negócio. Crie uma planilha com os dados da sua empresa e adicione dados relevantes usando Visualização de tabela no ClickUp para projetar o crescimento

Analise os dados e procure tendências e padrões. Há 17 atributos personalizados, como nome do produto, mês, custo de envio para venda média, taxas de conversão de leads para vários produtos e valor previsto para ajudá-lo a visualizar as tendências com facilidade

Defina metas realistas para o crescimento das vendas, considerando o feedback do consumidor, os dados históricos de vendas e as oportunidades futuras do mercado. Crie tarefas para acompanhar seu progresso em direção às metas

Projete a receita futura com base nas metas que você definiu. Avalie diferentes cenários, como situações de alto e baixo crescimento, e use Gráficos de Gantt no Clickup para visualizar suas projeções

Monitore e corrija as previsões à medida que avança em direção às suas metas

Um dos modelos gratuitos de previsão de vendas mais usados, ele garante que você inclua todos os negócios viáveis ao fazer projeções de crescimento futuro.

Até mesmo empresas sazonais usam esse modelo como ferramenta para fazer previsões de vendas precisas.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Mantenha-se organizado e monitore seu desempenho de vendas com o Sales Report Template by ClickUp

A apresentação de um relatório de vendas eficiente ajuda a manter a organização e gera confiança na equipe de liderança. Independentemente dos métodos de previsão de vendas que você usa, este modelo de relatório de vendas oferece uma visão geral de seus esforços de vendas, dividindo suas vendas anuais, trimestrais e mensais.

Compare o desempenho histórico de vários anos exportando dados de

Modelos de planos de vendas

.

Modelo de relatório de vendas do Clickup

é o seu guia de referência para manter-se organizado e monitorar o desempenho das vendas. Entenda o que funcionou no passado e obtenha insights sobre como você está se saindo e para onde está indo.

Divida as informações em partes usando pontos de dados importantes, como geografia, gerentes de contas importantes, realizações de vendas e metas de vendas. Configure exibições personalizadas para gerar taxas de crescimento mensais, trimestrais e anuais e tenha essas informações na ponta de seus dedos.

Use esse modelo para destacar avisos de dependência, rastrear recursos e melhorar o acompanhamento do desempenho de vendas.

O modelo de previsão amigável para iniciantes do ClickUp permite acompanhar suas vendas reais em relação às projeções e dividi-las por tipo de serviço ou quantas unidades são vendidas se você tiver vários produtos. Acompanhe o impacto da sazonalidade nas lojas de varejo ou compare o desempenho de diferentes regiões entre si e exporte outras informações relevantes do seu

Modelo de relatório de vendas

.

Use esses dados em seu

Modelos de dados de relatórios pós-ação

para avaliar o desempenho em termos tangíveis, como correção técnica ou lições aprendidas.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Gerencie clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples do ClickUp

Gerenciar e rastrear leads é exaustivo, e os representantes de vendas detestam isso. Qualquer representante de vendas prefere passar o tempo construindo relacionamentos e fechando negócios a fazer registros manuais.

Modelo de CRM de vendas do ClickUp

serve como uma espinha dorsal para sua equipe. Quer você seja uma pequena empresa ou uma grande companhia, ter um CRM robusto é essencial para ficar à frente da concorrência e se concentrar nos fatores que mais importam.

Com um banco de dados robusto sem código e análises em tempo real, você pode confiar no modelo de CRM de vendas do ClickUp para:

Ajudar sua equipe de vendas a se manter organizada

Obter visibilidade das interações com os clientes e dos ciclos de compra

Identificar prospects, clientes, usuários inativos e descobrir insights sobre negócios fechados

Obter clareza nas comunicações com os clientes

Armazene e acesse os dados dos clientes em um local central

Aumente a produtividade eliminando tarefas manuais e automatizando processos

Use alternâncias e menus suspensos para mover o status do lead, como Onboarding, Active e Payment Pending, para monitorar o progresso de cada venda. Defina os principais dados demográficos e interesses dos clientes para personalizar suas campanhas e automatizar os e-mails de acompanhamento.

Crie um processo transparente de previsão de vendas em que todos possam ver os dados de vendas compartilhados, a receita prevista e outros pontos de dados críticos.

Use

Modelos de revisão trimestral de negócios (QBR)

para alinhar as metas organizacionais, responsabilizar todos e promover a melhoria contínua.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de página de vendas ClickUp

Crie páginas de vendas visualmente atraentes sem depender de sua equipe de vendas com o modelo de página de vendas do ClickUp

Modelo de página de vendas do ClickUp

permite que você crie páginas de vendas envolventes e visualmente atraentes para levar seu produto a mais clientes.

Esse modelo lhe dá um ponto de partida para criar a melhor página possível com recursos como:

Gerar mais leads e melhorar as conversões

Comunicar as ofertas de produtos aos clientes

Organizar e rastrear Indicadores-chave de desempenho (KPIs) de vendas como a previsão de vendas com facilidade

Incentivar os visitantes do site a realizar a próxima ação (registrar-se ou tornar-se cliente pagante)

Destaque os recursos e benefícios do seu produto com vários formatos de mídia, como texto, imagens ou vídeos

Embora não seja um modelo de previsão em si, o modelo de página de vendas permite que você crie páginas de vendas sem depender de suas equipes de tecnologia.

Dicas para usar melhor esse modelo:

Defina seu público-alvo e entenda quem você está tentando alcançar para criar uma página que atenda diretamente às necessidades dele. Use Documentos do ClickUp para anotar todas as características de seus clientes potenciais e de seus Metas de vendas

Use tarefas para listar os principais recursos e benefícios de seu produto ou de vários produtos e faça disso a base de sua página de vendas

Escreva um texto atraente para sua página de vendas, concentrando-se nos benefícios e abordando os pontos problemáticos de seu público-alvo no Docs

Crie uma página de vendas envolvente que mantenha os visitantes engajados usando o ClickUp Whiteboard

Quando a página estiver no ar, faça testes A/B em diferentes versões da página para ver a versão com melhor desempenho e otimizá-la ainda mais. A visualização Board permite que você acompanhe as versões da página de vendas e seu desempenho

Por fim, colete o feedback do usuário para melhorar a página de destino e o seu produto. A chave para alcançar a receita projetada é manter a mente aberta e a capacidade de fazer alterações com base nas opiniões dos usuários

Faça o download deste modelo

5. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Capture novos leads, acompanhe seu pipeline de vendas e gerencie contas de clientes com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Como líder de vendas, a última coisa que você quer fazer é acompanhar os membros da sua equipe para saber o total de vendas versus as projeções de vendas versus as metas de vendas e a taxa de crescimento. Você deve ter todos esses detalhes com você 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Um processo estruturado e eficiente de gerenciamento de pipeline de vendas o leva do final do mês estressante para conversas mais focadas e orientadas por estratégias com sua equipe de vendas.

A menos que você tenha um pipeline de vendas estruturado, os líderes têm visibilidade limitada sobre o quanto os representantes de vendas estão próximos ou distantes de atingir suas cotas. Modelo de pipeline de vendas do Clickup

oferece a você um kit de ferramentas definitivo para monitorar e otimizar cada estágio do seu processo de vendas. Use esse modelo de previsão para ter uma visão geral do pipeline e classificar suas ações com base na urgência, no valor e no potencial.

Considere adicionar a previsão diária de vendas e o modelo de projeção mensal de vendas ao seu fluxo de trabalho para visualizar todo o funil de vendas em uma única exibição.

Faça o download desse modelo

6. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Acompanhe as métricas críticas de vendas usando o modelo de KPI de vendas do ClickUp

Os KPIs acompanham as métricas críticas de vendas para melhorar o desempenho de vendas, identificar oportunidades e clientes potenciais e aumentar a geração de receita. Embora sejam um excelente recurso para medir o sucesso de sua estratégia de vendas, com tantas métricas, decidir quais rastrear se torna uma tarefa árdua.

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

ajuda você a definir metas mensuráveis e a rastreá-las em todo o funil de vendas. O modelo gratuito de previsão de vendas oferece visibilidade dos esforços de uma equipe e avalia se eles maximizam as metas organizacionais.

Esse modelo oferece uma solução fácil para que os líderes de vendas e suas equipes compreendam as métricas que eles conduzem, proporcionem clareza e transparência no desempenho e tomem medidas corretivas.

Visualize KPIs relevantes usando campos personalizados, como tentativas de upsell, valor das cotações e receita de vendas repetidas, e envie relatórios regulares para a diretoria.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de previsão de vendas do Excel por Salesflare

O Excel Sales Forecast Template da Salesflare é um modelo amigável para iniciantes para prever as vendas

Se o proprietário de uma pequena empresa precisa de um modelo para prever as vendas ou manter o controle da receita esperada,

Modelo de previsão de vendas em Excel da Salesflare

é um bom ponto de partida.

Ou, se você estiver enfrentando desafios de escalabilidade usando uma planilha do Excel como modelo de previsão orçamentária, use este modelo para prever sua receita, rastrear dados históricos de vendas e melhorar seu processo de vendas.

Crie seu funil de vendas, registre a probabilidade de fechar negócios, defina metas para sua equipe e atribua-lhes tarefas. Use gráficos pré-criados para ajustar sua previsão para trimestral, anual ou para qualquer período específico.

Definir oKRs de vendas para sua equipe, probabilidades de fechamento e um número personalizado de dias após os quais você gostaria de fazer o acompanhamento. Isso informa como seus representantes de vendas estão se saindo e como estão suas conversões, além de equipá-lo para tomar medidas relevantes.

O Salesflare permite que você importe seus modelos do Excel e do Google Sheets para o CRM, abrindo espaço extra para que você se concentre na construção de relacionamentos.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de previsão de vendas do Excel por habilidades do Excel

via Excel Skills

Modelo de previsão de vendas do Excel Skills

é eficaz quando você tem ciclos de vendas mais curtos e não precisa de rastreamento de leads em nível de pipeline. Esse modelo compila previsões de vendas mensais para três anos.

Em comparação com outros modelos de previsão de vendas do ClickUp, a ressalva é que você deve inserir manualmente dados como volumes de vendas mensais, preços de venda e porcentagens de lucro bruto para cada categoria de produto. Todos os outros cálculos são atualizados automaticamente.

Esse modelo de projeções de vendas tem funções pré-construídas que mostram o total de vendas, o custo das vendas e o lucro bruto mensal. O modelo inclui cinco categorias de produtos, mas é possível adicionar outras categorias simplesmente inserindo o número apropriado de linhas em cada seção de previsão de vendas. Faça o download deste modelo

9. Planilhas Modelo de previsão de negócios de varejo por Close

via Close

Embora os outros modelos de previsão de vendas desta lista sejam voltados para o setor, o Modelo de previsão de negócios de varejo por Close é para empresas de varejo.

Tradicionalmente, as previsões de vendas no varejo são feitas em planilhas. Esse modelo de previsão de vendas no varejo, de fácil utilização para iniciantes, permite que as lojas de varejo compilem previsões de vendas mensais, aloquem orçamentos, identifiquem tendências e detectem possíveis armadilhas com antecedência.

As diferentes maneiras de usar esse modelo nativo do Excel são:

Acompanhar seus leads e reuniões e ter uma visão completa do seu pipeline de vendas

Realizar previsões mensais e anuais para planejar suas projeções de vendas

Personalizar o modelo gratuito de previsão de vendas com métricas de funil ajustáveis

Interpretar dados usando gráficos visuais

Faça o download deste modelo

10. Modelo de previsão de vendas do Excel por Gong

Use o modelo de previsão de vendas do Excel da Gong para identificar lacunas em seu pipeline de vendas e atingir suas metas de vendas

Você faz previsões no escuro? Seus negócios comprometidos estão sendo cancelados? Precisa de ajuda com problemas de cota baixa?

Se sua resposta for sim para algum desses problemas ou para todos eles,

Modelo de previsão de vendas em Excel da Gong

é para você. Projetado em Excel, esse modelo simples e gratuito de previsão de vendas identifica lacunas em seu pipeline e garante que sua equipe atinja suas metas.

No modelo pré-criado, você deve inserir os números específicos da sua equipe e as fórmulas pré-criadas fazem suas previsões em minutos.

Esse modelo de previsão de vendas abrange desde a previsão semanal de vendas, a cobertura do pipeline ou a cobertura total do pipeline.

Faça o download desse modelo

Preveja e otimize sua receita futura com o modelo certo de previsão de vendas

A previsão manual consome muito tempo e é errônea. Você está perdendo todos os insights acionáveis que poderiam ajudar seus gerentes de vendas a atingir e exceder suas metas de vendas.

Um modelo de previsão de vendas adequado fará toda a diferença - você não precisa criar estruturas de previsão do zero todas as vezes.

As equipes de vendas modernas e os proprietários de empresas adoram os modelos de previsão do ClickUp, pois são personalizáveis, integram-se a ferramentas de terceiros e combinam gerenciamento de projetos com previsão.

