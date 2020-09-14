Como estamos conquistando a confiança por meio da conformidade com a norma SOC 2

A segurança e a privacidade de todos os nossos usuários são nossa principal prioridade aqui na ClickUp.

Não só temos a missão de ajudá-lo a se tornar mais produtivo, como também estamos empenhados em garantir que você possa confiar de que o trabalho que realiza em nossa plataforma está sempre protegido e seguro.

É por isso que estamos extremamente entusiasmados em anunciar que obtivemos nossa certificação de auditoria líder do setor para os Princípios de Serviços de Confiança dos Controles de Organizações de Serviços (SOC 2), com foco em segurança.

Tudo bem, mas o que isso tudo significa para você?

Veja a seguir o que é a conformidade com a norma SOC 2, como a alcançamos e o que estamos fazendo para construir o mais alto nível de confiança e segurança com as pessoas mais produtivas do planeta: você!

O que é o SOC 2?

Basicamente, trata-se de uma das certificações de segurança mais cobiçadas no setor de software. Ela representa um esforço incansável para garantir que nossos sistemas, servidores e produtos sejam líderes do setor em segurança e conformidade.

O Service Organization Controls (SOC 2) é uma auditoria de segurança e certificação criada especificamente para empresas de SaaS que gerenciam dados de clientes.

As organizações e os usuários finais precisam ter a certeza de que seus dados estão em boas mãos quando confiados a um provedor de SaaS. É por isso que mantemos uma parceria estreita com a Schellman, uma provedora líder de serviços de certificação e conformidade, para auditar e verificar de forma independente nossos controles organizacionais e tecnológicos. A auditoria da Schellman é realizada de acordo com a estrutura de conformidade SOC 2 estabelecida pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados ( AICPA ).

Como o ClickUp obteve a certificação SOC 2 Tipo 1?

A SOC 2 é uma das principais normas de segurança para SaaS. Essa certificação só é concedida após um rigoroso e regular processo de auditoria que abrange os Cinco Princípios de Confiança e Integridade da AICPA:

Segurança : proteção contra acesso não autorizado

Disponibilidade : garantir que o sistema esteja disponível para operação e uso

Integridade do processamento: o processamento do sistema é completo, preciso, oportuno e autorizado

Confidencialidade : as informações designadas como confidenciais são protegidas conforme o compromisso assumido ou o acordo firmado

Privacidade: as informações pessoais são coletadas, utilizadas, mantidas, divulgadas e destruídas em conformidade com os compromissos estabelecidos na política de privacidade da entidade e com os critérios definidos nos Princípios de Privacidade Geralmente Aceitos, emitidos pela AICPA e pela CICA (Instituto Canadense de Contadores Certificados)

A estrutura para a auditoria e a obtenção da certificação SOC 2 é tão abrangente que muitas instituições financeiras, governamentais e médicas só trabalham com prestadores de serviços que possuam essa certificação.

SOC 2 Tipo 1 vs. SOC 2 Tipo 2

É importante distinguir que os relatórios SOC 2 apresentam duas variações diferentes: Tipo 1 e Tipo 2.

Nossa certificação SOC 2 se enquadra na primeira categoria (Tipo 1), o que significa que os relatórios SOC 2 comprovam que nossa plataforma foi projetada de forma adequada para proteger seus dados. Atualmente, a ClickUp está trabalhando para obter a certificação SOC 2 Tipo 2 e terá mais novidades para compartilhar no ano que vem.

Isso significa que adotamos os mais altos padrões de segurança para garantir que suas informações estejam protegidas, sejam confidenciais, precisas e sempre privadas — além de contarmos com uma auditoria independente realizada por uma entidade terceirizada para verificar esse nível de segurança.

Nosso compromisso constante com a sua segurança

Sabemos que, ao usar o ClickUp, você está depositando sua confiança em nós. É por isso que consideramos nosso compromisso com a sua segurança nossa maior prioridade.

Continuamos a cumprir nosso compromisso de conquistar a sua confiança ao:

Nossa certificação SOC 2 é apenas o mais recente marco no cumprimento do nosso compromisso. Afinal, criamos o ClickUp para que você consiga realizar mais tarefas — sem nunca precisar se preocupar com o uso indevido dos seus dados ou informações.

Para saber mais sobre o que estamos fazendo para proteger você, confira nossa página de Segurança aqui!

Para saber mais sobre outras ferramentas de colaboração seguras, leia este blog!