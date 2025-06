as 10 melhores ferramentas de orquestração de fluxos de trabalho para eficiência em 2025

A vida dos gerentes de TI, profissionais de DevOps e analistas de processos de negócios é... caótica.

Em um minuto, você está consertando um pipeline de dados com defeito; no minuto seguinte, está tentando resolver um problema de automação às 2 da manhã. E nada é mais divertido do que resolver falhas de integração pouco antes do prazo final.

Quando o bom funcionamento está em jogo, você precisa de mais do que apenas automação. Você precisa de coordenação.

As ferramentas de orquestração de fluxos de trabalho ajudam a definir, programar e monitorar fluxos de trabalho entre equipes e sistemas, garantindo que mesmo os fluxos de trabalho mais complexos sejam executados com o mínimo de intervenção manual.

Para ajudá-lo a escolher com sabedoria, reunimos as principais plataformas de orquestração de fluxos de trabalho e o que destaca cada uma delas. Vamos começar!

Quer uma comparação rápida de todas as ferramentas? Aqui está uma visão geral antes de discutirmos cada uma delas em detalhes.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Plataforma completa para gerenciamento de tarefas, automação, colaboração em tempo real e sugestões de IA Equipes multifuncionais, startups e empresas em crescimento que gerenciam projetos complexos Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Apache Airflow Fluxos de trabalho baseados em Python usando DAGs com monitoramento em tempo real e integração com ferramentas de nuvem/dados Equipes de engenharia de dados e DevOps que gerenciam pipelines complexos e fluxos de trabalho de ML Gratuito para sempre AWS Step Functions Oferece um construtor visual para orquestrar fluxos de trabalho sem servidor com tratamento de erros integrado e integração nativa com a AWS Equipes que criam e gerenciam arquiteturas sem servidor ou de microsserviços na AWS Gratuito; preços personalizados Microsoft Power Automate Automação fácil de processos de negócios no Microsoft 365 com fluxos orientados por IA e automação robótica de processos para sistemas legados Empresas centradas na Microsoft que exigem automação com baixo código em todos os departamentos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Nected Uma plataforma de baixo código para criar fluxos de trabalho baseados em lógica com coordenação em tempo real, conexões API perfeitas e interface de usuário intuitiva Usuários empresariais e desenvolvedores que buscam automação de fluxos de trabalho personalizável e orientada por lógica Gratuito; preços personalizados Prefect Ferramenta nativa do Python que oferece suporte a fluxos de trabalho orientados por eventos sem DAGs, proporcionando flexibilidade, armazenamento em cache e acionadores em tempo real Cientistas e engenheiros de dados que procuram fluxos de trabalho escaláveis baseados em Python Gratuito; preços personalizados Google Workflows Orquestre serviços nativos da nuvem em um ambiente sem servidor com gatilhos em tempo real Equipes que trabalham no ecossistema do Google Cloud para criar fluxos de trabalho orientados por eventos ou baseados em API Gratuito; preços personalizados Azure Data Factory Integração de dados com uma interface de baixo código, tratamento híbrido de dados e monitoramento de pipeline em tempo real Empresas que gerenciam integrações de dados em grande escala Preços personalizados Control-M Gerenciamento complexo de fluxos de trabalho em ambientes híbridos com análise preditiva, integração CI/CD e transferências seguras de dados Empresas que lidam com cargas de trabalho essenciais que exigem governança e automação Preços personalizados Flyte Dimensiona fluxos de trabalho de aprendizado de máquina com execução dinâmica, tratamento paralelo de tarefas e controle de versão robusto Equipes de engenharia de dados e ML que gerenciam projetos e fluxos de trabalho de ciência de big data Preços personalizados

Antes de chegar à lista, vamos discutir os principais recursos a serem considerados ao escolher o software de automação de TI certo.

Escalabilidade: procure uma arquitetura escalável que se adapte às necessidades da sua empresa, seja para gerenciar alguns fluxos de trabalho ou orquestrar a automação em toda a empresa

Facilidade de uso: selecione um software de orquestração de fluxos de trabalho com uma interface intuitiva, criadores de fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar e navegação integrada, para que não seja necessário ter conhecimentos técnicos avançados para usá-lo

Monitoramento do fluxo de trabalho: Fique à frente das falhas com monitoramento e alertas em tempo real. Um bom sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho deve oferecer registros detalhados, acompanhamento visual do desempenho do fluxo de trabalho e notificações proativas para que você possa solucionar problemas antes que eles se agravem

Recursos de automação: opte por uma plataforma de automação de fluxos de trabalho que minimize a intervenção manual. Procure recursos como mapeamento dinâmico, novas tentativas automatizadas e gerenciamento de dependências para manter os fluxos de trabalho funcionando perfeitamente

Integrações: Permita a movimentação contínua de dados escolhendo uma ferramenta que se integre facilmente a serviços em nuvem, data lakes, bancos de dados e aplicativos corporativos

A ferramenta certa facilita o trabalho e melhora a produtividade em toda a empresa. Você vai se perguntar como conseguiu trabalhar sem ela!

💡 Dica profissional: não avalie uma ferramenta apenas com base nas suas necessidades atuais. Considere o plano de três anos da sua organização ao selecionar uma ferramenta de software de fluxo de trabalho.

Agora que você já sabe quais são suas prioridades, vamos explorar o que há de melhor!

1. ClickUp (Ideal para otimizar fluxos de trabalho com automação e colaboração em tempo real)

O trabalho atual está desorganizado. Nossos projetos, conhecimentos e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

Se você está criando fluxos de trabalho complexos, o ClickUp é a ferramenta que você gostaria de ter começado a usar antes.

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Digamos que sua equipe de DevOps esteja gerenciando uma grande implantação. Há atualizações de servidor para lidar, pipelines de teste para monitorar, notas de lançamento para atualizar... basicamente, uma infinidade de partes móveis para cuidar. O primeiro passo é dividir todo o projeto gigantesco em tarefas menores e rastreáveis.

O ClickUp Tasks torna isso simples. Use-o para criar tarefas e subtarefas detalhadas, atribuí-las às pessoas certas, definir prazos, gerenciar prioridades e até mesmo vincular dependências.

Está lançando uma nova ferramenta interna? Divida-a em: configuração do ambiente de desenvolvimento, finalização da UI/UX e lançamento da versão 1.0. Dependendo da urgência das tarefas, defina prioridades como Urgente, Alta, Normal e Baixa. Isso garante que todas as etapas fluam na ordem certa.

Organize, priorize e acompanhe tarefas sem esforço para manter sua equipe alinhada e produtiva com o ClickUp Tasks

E quando você precisa adicionar mais contexto às tarefas, como números de sprints ou datas de aprovação? Os campos personalizados do ClickUp eliminam a necessidade de compartilhar várias planilhas e notas aleatórias, ajudando você a adicionar as informações de que sua equipe precisa diretamente na tarefa.

Além disso, os status de tarefas personalizados do ClickUp ajudam sua equipe a acompanhar o estágio em que cada tarefa se encontra, mantendo você e sua equipe atualizados sobre o andamento geral do projeto.

Depois de atribuir as tarefas, como você as visualiza? Nós dizemos: da maneira que você quiser! As mais de 15 visualizações do ClickUp são personalizáveis e permitem que você visualize os fluxos de trabalho do seu jeito.

Quer você queira usar a Visualização de Lista do ClickUp para uma lista de tarefas perfeitamente estruturada ou optar pela Visualização Gantt do ClickUp para visualizar cronogramas e dependências de projetos, o ClickUp oferece tudo isso!

Visualize cronogramas de projetos, gerencie dependências e mantenha os prazos em dia como um profissional com a Visualização Gantt do ClickUp

Depois que as tarefas estiverem em andamento, você vai querer garantir que ninguém fique com dúvidas. Em vez de depender de comunicações dispersas por diferentes canais, use o ClickUp Chat e os comentários atribuídos do ClickUp para centralizar as discussões.

Receba atualizações em tempo real, @mencione colegas de equipe e resolva bloqueios diretamente na tarefa ou em um canal de bate-papo centralizado conectado à sua lista de tarefas e ao espaço do projeto. Isso ajuda a tornar a comunicação da equipe mais eficiente e a evitar o maior inimigo da produtividade: a mudança de contexto.

Unifique conversas, colabore e resolva dúvidas com eficiência com o ClickUp Chat

Um dos principais objetivos do gerenciamento de fluxo de trabalho é economizar tempo em tarefas repetitivas.

O ClickUp Automations ajuda você a eliminar etapas manuais, como atribuir tarefas quando os status mudam ou enviar lembretes antes das datas de vencimento, com gatilhos personalizados que executam ações de forma independente.

Elimine tarefas repetitivas, defina gatilhos inteligentes e deixe seus fluxos de trabalho funcionarem no piloto automático com o ClickUp Automations

Imagine um fluxo de trabalho em que os tickets são atribuídos, as aprovações são solicitadas e os relatórios são gerados sem que você precise levantar um dedo. Isso é automação feita da maneira certa.

Quer dar um passo adiante? O ClickUp Brain ajuda você a priorizar o trabalho com base em prazos, carga de trabalho e dependências. O assistente de IA, integrado ao seu espaço de trabalho ClickUp, sugere até mesmo maneiras de otimizar processos, identificando atrasos ou sobreposições.

Planeje, acompanhe, priorize e otimize tarefas a partir do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

E quando você precisa que as tarefas sejam concluídas de forma autônoma, os agentes do ClickUp Autopilot são uma grande ajuda. Eles podem ajudar a resumir atualizações em uma reunião de equipe, responder a perguntas repetitivas no chat e gerar relatórios diários ou semanais de tarefas, para que você possa se concentrar em avançar.

Mantenha o trabalho avançando automaticamente com os Agentes Autopilot da ClickUp

Nós dissemos que o ClickUp faz tudo, não foi?

Da colaboração em tempo real à automação poderosa, o ClickUp elimina o atrito dos fluxos de trabalho para que você possa se concentrar no que importa: entregar resultados.

Principais recursos do ClickUp

Organize fluxos de trabalho com tarefas, subtarefas, prioridades e dependências para garantir uma execução tranquila

Escolha entre mais de 100 modelos pré-criados ou crie suas próprias receitas e exemplos de automação com o ClickUp Automations

mapas mentais do ClickUp Colabore em tempo real e visualize suas sessões de brainstorming com os quadros brancos

Integre mais de 1000 aplicativos de terceiros, como Zoom, Teams, Slack e muito mais, para conectar todo o seu espaço de trabalho

Gerencie o desempenho do fluxo de trabalho acompanhando KPIs, monitorando as cargas de trabalho da equipe ou identificando gargalos com os painéis do ClickUp

Limitações do ClickUp

Vem com uma curva de aprendizado no início

O aplicativo móvel ainda não tem tantos recursos quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Um usuário da Capterra diz:

Seu sistema intuitivo de rastreamento de tarefas oferece uma visão geral clara das responsabilidades e do andamento do projeto, garantindo uma colaboração perfeita. A plataforma é fácil de usar e visualmente atraente, facilitando o monitoramento dos fluxos de trabalho e a organização. Seja para uso individual ou gerenciamento de equipes, o ClickUp prova ser uma ferramenta altamente valiosa.

Seu sistema intuitivo de rastreamento de tarefas oferece uma visão geral clara das responsabilidades e do andamento do projeto, garantindo uma colaboração perfeita. A plataforma é fácil de usar e visualmente atraente, facilitando o monitoramento dos fluxos de trabalho e a organização. Seja para uso individual ou gerenciamento de equipes, o ClickUp prova ser uma ferramenta altamente valiosa.

2. Apache Airflow (ideal para orquestração de fluxos de trabalho dinâmicos baseados em Python)

via Apache Airflow

Se você é um profissional de TI que lida com pipelines de dados complexos, o Apache Airflow pode facilitar sua vida. Desenvolvido inicialmente na Airbnb em 2014, o Apache Airflow programa, monitora e gerencia fluxos de trabalho com controle dinâmico.

Com uma abordagem que prioriza Python, execução baseada em grafos acíclicos direcionados (DAG) e integrações fáceis, é ideal para orquestrar pipelines de dados escaláveis, fluxos de trabalho de aprendizado de máquina e automação de negócios.

Principais recursos do Apache Airflow

Defina fluxos de trabalho como código com Python, automatize dependências complexas e personalize a lógica de execução sem esforço

Distribua tarefas por vários nós de trabalho, gerencie fluxos de trabalho com alta simultaneidade e garanta tolerância a falhas

Conecte-se à AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive e outras plataformas de terceiros para obter uma melhor automação

Acompanhe a execução de tarefas, solucione falhas com registros detalhados e visualize DAGs em tempo real

Limitações do Apache Airflow

Requer conhecimento em Python para definir fluxos de trabalho de maneira eficaz

Não oferece suporte para orquestração de fluxos de trabalho em tempo real

Preços do Apache Airflow

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Apache Airflow

G2: 4,3/5 (mais de 85 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Apache Airflow

Um usuário do G2 diz:

O Airflow é a interface mais intuitiva para configurar tarefas diárias de fluxo de trabalho que já encontrei. As APIs são, em sua maioria, fáceis de aprender/usar e adoro o fato de serem todas em Python. Há algumas pessoas na minha equipe que não são programadores treinados, mas descobriram como criar tarefas diárias simples.

O Airflow é a interface mais intuitiva para configurar tarefas diárias de fluxo de trabalho que já encontrei. As APIs são, em sua maioria, fáceis de aprender/usar e adoro o fato de serem todas em Python. Há algumas pessoas na minha equipe que não são programadores treinados, mas descobriram como criar tarefas diárias simples.

3. AWS Step Functions (ideal para orquestração visual de fluxos de trabalho de aplicativos sem servidor)

via AWS Step Functions

O Amazon Web Services (AWS) Step Functions é uma plataforma de orquestração de fluxos de trabalho sem servidor projetada para aplicações modernas. Com sua abordagem visual, simplifica processos complexos, seja automatizando pipelines de dados, gerenciando microsserviços ou orquestrando fluxos de trabalho de aprendizado de máquina.

Seu gerenciamento de erros integrado, escalabilidade e integração perfeita com mais de 220 serviços da AWS permitem que as equipes se concentrem na lógica de negócios sem se preocupar com a infraestrutura.

Principais recursos do AWS Step Functions

Crie, modifique e depure máquinas de estado usando um editor intuitivo de arrastar e soltar

Execute fluxos de trabalho de longa duração (Padrão) ou lide com tarefas de alta frequência (Express) sem gerenciamento de infraestrutura

Conecte-se ao Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker e APIs externas para automação de ponta a ponta

Desfrute de uma colaboração segura de dados com várias partes e analise conjuntos de dados compartilhados sem expor dados brutos com o AWS Clean Rooms

Limitações do AWS Step Functions

Flexibilidade limitada para integrações não AWS

O preço pode ficar caro à medida que os fluxos de trabalho se tornam mais complexos

Preços do AWS Step Functions

Gratuito para sempre

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o AWS Step Functions

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o AWS Step Functions

Uma avaliação da G2 compartilha:

É fácil criar um fluxo ETL neste serviço. Ele oferece um recurso para criar fluxos de trabalho visualmente; no back-end, ele cria todo o JSON de acordo com o fluxo preparado visualmente

É fácil criar um fluxo ETL neste serviço. Ele oferece um recurso para criar fluxos de trabalho visualmente; no back-end, ele cria todo o JSON de acordo com o fluxo preparado visualmente

4. Microsoft Power Automate (ideal para automação de fluxos de trabalho centrados na Microsoft)

via Microsoft Power Automate

Se sua empresa utiliza o Microsoft 365, o Power Automate pode ser seu aliado na automação. Ele automatiza tarefas repetitivas no Outlook, Teams, SharePoint e Excel, reduzindo o esforço manual e os erros.

Com o AI Builder e a automação robótica de processos (RPA), você pode criar fluxos de trabalho inteligentes e automatizar sistemas legados sem precisar programar. Além disso, com uma vasta biblioteca de conectores que apresentam inúmeros exemplos de automação de fluxos de trabalho, você pode salvar automaticamente anexos de e-mail, enviar alertas e muito mais para melhorar seu fluxo de trabalho.

Principais recursos do Microsoft Power Automate

Automatize tarefas em aplicativos do Microsoft 365, como Excel, OneDrive e Teams, com suporte nativo

Use a automação de fluxos de trabalho com IA para processar dados, automatizar decisões e aprimorar fluxos de trabalho com o AI Builder

Automatize sistemas legados e aplicativos de desktop com RPA assistida e não assistida

Acelere a automação com mais de 1.000 modelos pré-criados e opções de integração personalizadas

Limitações do Microsoft Power Automate

A automação complexa requer conhecimentos mais aprofundados

Os recursos avançados de RPA estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: US$ 15/mês por usuário

Power Automate Process: US$ 150/mês por usuário

Power Automate Hosted Process: US$ 215/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Power Automate

Um usuário da Capterra diz:

Minha experiência com o Power Automate tem sido muito positiva. É uma ferramenta versátil e poderosa para automatizar uma ampla gama de tarefas dentro do ecossistema O365, permitindo que as equipes economizem tempo e reduzam erros em processos repetitivos.

Minha experiência com o Power Automate tem sido muito positiva. É uma ferramenta versátil e poderosa para automatizar uma ampla gama de tarefas dentro do ecossistema O365, permitindo que as equipes economizem tempo e reduzam erros em processos repetitivos.

5. Nected (Ideal para orquestração de fluxos de trabalho baseada em regras de baixo código)

via Nected

Se você precisa de uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho poderosa, mas flexível, que combine lógica de decisão, gerenciamento de API e orquestração de processos, a Nected é uma solução revolucionária.

A melhor parte é que ele é adequado para usuários técnicos e não técnicos e simplifica fluxos de trabalho complexos. Isso permite o processamento fácil de dados e a tomada de decisões inteligentes sem codificação pesada.

Melhores recursos da Nected

Elimine tarefas manuais organizando processos de várias etapas do início ao fim

Use tabelas de decisão, cadeias de regras e lógica condicional para impulsionar a automação inteligente

Crie fluxos de trabalho facilmente com ferramentas de arrastar e soltar, permitindo que os desenvolvedores personalizem ainda mais

Conecte-se a bancos de dados e APIs de terceiros para uma troca de dados em tempo real e sem interrupções

Limitações da Nected

Personalizações avançadas podem exigir assistência técnica

Os sistemas mais antigos podem precisar de configuração adicional para uma adoção tranquila

Preços da Nected

Gratuito para sempre

Start-ups: Preços personalizados

Crescimento: Preços personalizados

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Nected

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Nected

Um usuário do G2 diz:

Nos últimos cinco meses em que usei o Nected AI diariamente, gerenciar meu negócio nunca foi tão fácil. A ferramenta me permitiu delegar tarefas com facilidade, alcançando melhores resultados com pouco esforço. Ela também se integra perfeitamente a outras ferramentas de negócios, como MongoDB e Google Sheets, por meio de API.

Nos últimos cinco meses em que usei o Nected AI diariamente, gerenciar meu negócio nunca foi tão fácil. A ferramenta me permitiu delegar tarefas com facilidade, alcançando melhores resultados com pouco esforço. Ela também se integra perfeitamente a outras ferramentas de negócios, como MongoDB e Google Sheets, por meio de API.

6. Prefect (Ideal para orquestração de fluxos de trabalho baseados em Python e orientados por eventos)

via Prefect

O Prefect é mais uma solução de software de fluxo de trabalho nativa do Python. Ele transforma seu código Python em fluxos de trabalho resilientes e prontos para produção, sem a complexidade dos DAGs.

Ele lida com tudo, desde o gerenciamento de pipelines de dados, fluxos de trabalho de aprendizado de máquina e automação baseada em nuvem, garantindo escalabilidade e confiabilidade. Devido à sua abordagem que prioriza Python, o Prefect é muito popular entre cientistas de dados.

Os melhores recursos do Prefect

Defina tarefas usando decoradores simples, eliminando a necessidade de estruturas DAG rígidas

Execute fluxos de trabalho com flexibilidade, com gerenciamento dinâmico de tarefas e acionadores de eventos em tempo real

Acompanhe tarefas, habilite novas tentativas automáticas e armazene resultados em cache para aumentar a eficiência

Acionar fluxos de trabalho com base em eventos em tempo real, como iniciar um pipeline de dados quando um arquivo chega ao Google Cloud Storage

Limitações perfeitas

Suporte limitado para fluxos de trabalho que não sejam Python

Alguns controles de automação e baseados em funções estão disponíveis apenas nas versões pagas

Preços perfeitos

Gratuito para sempre

Pro: Preço personalizado

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários perfeitos

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Prefect

Um usuário do G2 diz:

A experiência do desenvolvedor é perfeita. É muito fácil começar e a flexibilidade da estrutura vai muito além de qualquer outra coisa que já usei. E a cereja do bolo é que a comunidade e os desenvolvedores que dão suporte são muito prestativos em tudo o que você precisa fazer.

A experiência do desenvolvedor é perfeita. É muito fácil começar e a flexibilidade da estrutura vai muito além de qualquer outra coisa que já usei. E a cereja do bolo é que a comunidade e os desenvolvedores que dão suporte são muito prestativos em tudo o que você precisa fazer.

7. Google Cloud Workflows (ideal para fluxos de trabalho sem servidor no ecossistema Google Cloud)

via Google Workflows

Se você está procurando uma ferramenta de orquestração de fluxos de trabalho que conecte facilmente os serviços do Google Cloud, APIs e processos orientados por eventos, o Google Workflows é a melhor opção.

Sua arquitetura totalmente gerenciada e sem servidor elimina as preocupações com infraestrutura, permitindo que as equipes se concentrem na criação e automação de fluxos de trabalho sem se preocupar com o dimensionamento.

Principais recursos do Google Cloud Workflows

Dimensionem os fluxos de trabalho de forma dinâmica e paguem apenas pelo número de execuções e recursos consumidos, sem taxas fixas

Conecte serviços como BigQuery, Pub/Sub e Cloud Storage com autenticação integrada

Aciona fluxos de trabalho em tempo real com base em uploads do Cloud Storage, mensagens Pub/Sub ou solicitações HTTP

Garanta operações tranquilas com fluxos de trabalho com estado, tentativas automáticas e tolerância a falhas

Limitações do Google Cloud Workflows

Integrações limitadas fora do ecossistema Google Cloud

Os fluxos de trabalho devem ser definidos em YAML ou JSON, o que pode ser complexo para processos grandes

Preços do Google Cloud Workflows

Gratuito para sempre

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Google Cloud Workflows

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Google Cloud Workflows

Um usuário do G2 compartilha:

O Cloud Workflows simplifica a complexa arquitetura da solução. Não requer recursos para manutenção. Você escala conforme necessário. A implementação é bastante fácil. A integração é muito simples através do SDK

O Cloud Workflows simplifica a complexa arquitetura da solução. Não requer recursos para manutenção. Você escala conforme necessário. A implementação é bastante fácil. A integração é muito simples através do SDK

8. Azure Data Factory (ideal para integração de dados híbridos em escala empresarial)

através do Azure Data Factory

O Azure Data Factory (ADF) é a escolha perfeita para lidar com integração de dados em grande escala em ambientes de nuvem, locais ou híbridos, especialmente dentro do ecossistema da Microsoft.

Este software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial permite agendamento baseado em tempo e acionadores de eventos. Ele simplifica a movimentação de dados com mais de 90 conectores pré-construídos. Sua interface de baixo código permite que qualquer pessoa crie pipelines complexos sem a necessidade de profundo conhecimento em programação.

Principais recursos do Azure Data Factory

Integre dados de várias fontes, incluindo Amazon Redshift, Oracle e Salesforce

Simplifique transformações complexas com uma interface de arrastar e soltar com pouca programação

Use painéis de monitoramento em tempo real para acompanhar o desempenho do pipeline

Acesse uma arquitetura totalmente sem servidor que se adapta automaticamente às demandas da carga de trabalho

Limitações do Azure Data Factory

Integrações limitadas com produtos que não são da Microsoft

Transformações personalizadas e configurações híbridas exigem conhecimento técnico especializado

Preços do Azure Data Factory

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Azure Data Factory

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Azure Data Factory

Uma avaliação no Reddit compartilha:

É um orquestrador decente e bom o suficiente para tarefas básicas de ETL. A atividade de cópia é muito boa para trazer dados de várias fontes. Mas pode ficar muito caro se você fizer as transformações por meio de fluxos de dados ADF. Além disso, a abordagem de baixo código dos fluxos de dados pode não ser adequada para todos.

É um orquestrador decente e bom o suficiente para tarefas básicas de ETL. A atividade de cópia é muito boa para trazer dados de várias fontes. Mas pode ficar muito caro se você fizer as transformações por meio de fluxos de dados ADF. Além disso, a abordagem de baixo código dos fluxos de dados pode não ser adequada para todos.

9. Control-M (Ideal para orquestração de fluxos de trabalho de nível empresarial)

O Control-M da BMC Software é uma poderosa ferramenta de orquestração de fluxos de trabalho projetada para automatizar pipelines de dados complexos, fluxos de trabalho de aplicativos e transferências de arquivos em ambientes híbridos e multicloud.

É ideal para empresas que gerenciam cargas de trabalho essenciais. O Control-M aumenta a eficiência com automação, análise preditiva e recursos compatíveis com DevOps.

Principais recursos do Control-M

Conecte ambientes locais e na nuvem sem esforço com integrações integradas para AWS, Azure e Google Cloud

Incorpore a orquestração em pipelines de CI/CD usando JSON ou Python para simplificar o controle de versão e os testes

Use análises preditivas para identificar possíveis atrasos e acionar alertas automáticos antes que os problemas surjam

Integre a movimentação de arquivos aos fluxos de trabalho, mantendo a segurança, a conformidade e o rastreamento em tempo real

Limitações do Control-M

Pode ser caro para equipes menores

A personalização e o diagnóstico de problemas podem exigir assistência especializada

Preços do Control-M

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Control-M

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Control-M

Um usuário do G2 diz:

Gosto da forma como monitora os trabalhos em lote em sequência e nos alerta sobre avisos e erros, para que possamos corrigi-los, o que ajuda na continuidade dos negócios

Gosto da forma como monitora os trabalhos em lote em sequência e nos alerta sobre avisos e erros, para que possamos corrigi-los, o que ajuda na continuidade dos negócios

10. Flyte (Ideal para projetos de dados e aprendizado de máquina)

via Flyte

O Flyte foi desenvolvido para fluxos de trabalho pesados de dados e aprendizado de máquina (ML). O objetivo é preencher a lacuna entre escalabilidade e facilidade de uso, permitindo que você crie pipelines dinâmicos e prontos para produção.

Simplifica processos complexos com fluxos de trabalho dinâmicos, validação de dados robusta e suporte a vários idiomas, garantindo a reprodutibilidade em ambientes distribuídos.

Principais recursos do Flyte

Use o decorador @dynamic para criar fluxos de trabalho que se ajustam em tempo de execução, perfeito para ajuste de hiperparâmetros e avaliação de modelos

Volte para a versão anterior dos fluxos de trabalho, conforme necessário, para depuração ou experimentação

Divida cálculos complexos usando tarefas de mapeamento para obter uma paralelização eficiente em fluxos de trabalho de ML e big data

Tente novamente tarefas com falha, armazene resultados em cache e habilite a recuperação com um clique para reduzir o tempo de inatividade

Limitações do Flyte

Recursos avançados exigem conhecimento adicional

Oferece menos integrações em comparação com seus concorrentes

Preços do Flyte

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Flyte

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Crie fluxos de trabalho que funcionam com o ClickUp

As ferramentas de orquestração de fluxo de trabalho cuidam de tudo. Desde o gerenciamento de pipelines de dados complexos e a coordenação de tarefas entre sistemas até a automação de fluxos de trabalho e o fortalecimento da comunicação entre equipes, elas garantem uma execução sem erros do início ao fim. Embora algumas ferramentas atendam a necessidades específicas, o ClickUp é a solução completa definitiva. É flexível, intuitivo e repleto de opções de automação e agência.

Esteja você gerenciando prazos e fluxos de trabalho ou apenas tentando sobreviver à segunda-feira, o ClickUp mantém sua equipe sincronizada sem esforço.

Porque por que trabalhar mais quando você pode trabalhar de forma mais inteligente? Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp!