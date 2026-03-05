O trabalho de agência é baseado em sistemas repetíveis.

Lançamentos de campanhas, relatórios de clientes, ciclos de feedback, encaminhamento de tarefas e acompanhamento de desempenho seguem padrões. No entanto, a maior parte desse trabalho ainda é gerenciada manualmente em ferramentas, threads e painéis dispersos.

À medida que as expectativas dos clientes aumentam e as margens diminuem, a coordenação manual não é mais suficiente.

Neste guia, exploramos como criar agentes de IA para gerenciamento de agências a fim de otimizar a execução de projetos, relatórios e comunicação com o cliente.

Você aprenderá a projetar, implantar e dimensionar agentes de IA em seus fluxos de trabalho e como ferramentas como os agentes de IA do ClickUp podem ajudá-lo a transformar as operações diárias da agência em sistemas autônomos e bem orquestrados.

O que são agentes de IA para gerenciamento de agências?

Os agentes de IA para gerenciamento de agências são colegas de equipe digitais autônomos que monitoram fluxos de trabalho, interpretam o contexto e tomam medidas nos projetos, relatórios e operações com clientes da sua agência.

Esses agentes de IA utilizam processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para entender instruções e aprender com o comportamento do usuário. Isso significa que eles não ficam apenas esperando por comandos. Eles observam o trabalho à medida que ele ocorre e intervêm quando é necessária uma ação, sem intervenção humana.

Em uma agência moderna, você pode fazer com que os agentes de IA realizem as seguintes tarefas:

Acompanhe o andamento do projeto e sinalize os riscos de entrega.

Converta o feedback dos clientes em tarefas estruturadas

Gere relatórios de campanha ou desempenho automaticamente

Encaminhe as solicitações para as equipes certas

Identifique atrasos, gargalos ou alterações no escopo antecipadamente.

Este tutorial aborda os superpoderes dos agentes de IA para agências e equipes de marketing

Por que as agências devem usar agentes de IA

Veja como sua agência pode se beneficiar dos agentes de IA:

Tempos de resposta mais rápidos : agentes de IA autônomos podem responder a consultas rotineiras de clientes, fornecer atualizações de status consultando dados de projetos em tempo real, acompanhar aprovações pendentes e confirmar revisões de clientes — todos os tipos de comunicação transacional que não exigem necessariamente a contribuição humana.

Alocação de recursos mais inteligente : os agentes de IA distribuem de forma inteligente a carga de trabalho entre os membros da equipe e os projetos com base na capacidade individual, no conjunto de habilidades e na importância do projeto, garantindo a entrega pontual ao cliente e a alocação ideal de recursos.

Redução de erros: Prazos perdidos, transferências esquecidas e aprovações ignoradas tornam-se muito comuns quando os membros da equipe estão lidando com vários clientes simultaneamente — os agentes Prazos perdidos, transferências esquecidas e aprovações ignoradas tornam-se muito comuns quando os membros da equipe estão lidando com vários clientes simultaneamente — os agentes automatizam processos de fluxo de trabalho , como encaminhamento, aprovação e atualização de status, não deixando margem para ineficiências manuais.

Integração mais rápida: os agentes aceleram o trabalho da sua equipe ao automatizar tarefas repetitivas de integração, como gerar estruturas de projetos, preencher modelos de tarefas, informar novos clientes e enviar documentação de admissão.

Libera o tempo dos funcionários : quando os funcionários não estão presos a tarefas administrativas e de coordenação, eles podem se concentrar nos resultados e no trabalho que realmente requer sua experiência estratégica.

Tomada de decisão informada : os agentes podem analisar dados de projetos em tempo real, planilhas grandes e a base de conhecimento da sua empresa para revelar insights que ajudam você a tomar decisões mais rápidas e informadas.

Experiência aprimorada do cliente: quando os clientes recebem atualizações oportunas e não precisam procurar o status por conta própria, eles ficam mais satisfeitos e muito menos propensos a procurar outros fornecedores.

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos, sem a necessidade de um longo aprendizado. 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

Guia passo a passo: como criar agentes de IA para gerenciamento de agências

Vamos agora entender como criar e implantar seus próprios agentes de IA em uma agência:

Etapa 1: identifique fluxos de trabalho repetitivos da agência

O que você deseja alcançar com os agentes de IA?

Você deseja reduzir o tempo de resposta aos clientes ou diminuir as despesas administrativas? Ou você quer que sua equipe se concentre mais no trabalho estratégico?

Observe os fluxos de trabalho diários da sua agência que estão ligados a esses objetivos. Esses são fluxos de trabalho que:

Aproveite ao máximo o tempo da sua equipe, ou seja, relatórios de status, acompanhamento de aprovações e comunicação com o cliente.

Frequentemente atrasados devido à dependência humana, ou seja, aprovações pendentes, transferências

Siga o mesmo padrão repetível em todos os projetos, ou seja, listas de verificação de integração, relatórios semanais e acompanhamento de faturas.

Não requer julgamento estratégico para execução, ou seja, entrada de dados, atribuições de tarefas e lembretes de prazos.

Esses são os seus principais candidatos à automação. Priorize fluxos de trabalho que possam oferecer resultados imediatos com configuração mínima.

🚀 Vantagem do ClickUp: use o ClickUp Brain para identificar fluxos de trabalho que podem se beneficiar mais com a automação de agentes. Como o ClickUp Brain opera em um espaço de trabalho de IA convergente, ele tem uma compreensão contextual de seus fluxos de trabalho, processos, tarefas, prazos e atividades da equipe. O BrainGPT listará os fluxos de trabalho da agência que podem ser automatizados perfeitamente no espaço de trabalho do ClickUp. O ClickUp Brain compreende e memoriza os dados do espaço de trabalho para oferecer insights contextuais.

Etapa 2: Mapeie seu fluxo de trabalho atual

Documente os fluxos de trabalho que os agentes de IA automatizarão do início ao fim. Envolva as partes interessadas e os membros da equipe que realmente executam esses processos no dia a dia. Isso tornará o mapeamento do processo mais preciso e ajudará você a delinear:

Tarefas sequenciais que compõem o processo

Como o projeto é iniciado, o escopo do trabalho e os critérios para marcar as tarefas como concluídas

Como os dados fluem entre etapas e diferentes ferramentas

Funções e responsabilidades de cada membro da equipe envolvido

Ineficiências no processo existente, ou seja, atrasos nas transferências, falhas de comunicação

Quando os clientes têm reclamações ou escalações importantes

Tarefas repetitivas e simples que consomem tempo, mas ainda são feitas manualmente

Lembre-se de que os agentes são tão bons quanto o processo por trás deles. Sem essa clareza, você está adicionando uma camada de complexidade que pode causar mais ineficiências e interrupções do que você tinha inicialmente.

🚀 Vantagem do ClickUp: use os quadros brancos do ClickUp para criar um mapa visual dos fluxos de trabalho da sua agência. Você também pode usar o ClickUp Brain nos quadros brancos e incorporar documentos, tarefas, links, referências e notas, criando um único espaço conectado para todo o seu processo de reflexão. Com os quadros brancos, você pode: Marque os membros da equipe para obter esclarecimentos ou contribuições sobre etapas específicas.

Use desenhos à mão livre para marcar pontos críticos ou sinalizar caminhos alternativos sugeridos pela sua equipe.

Converta ideias em projetos acionáveis usando IA integrada que transforma ideias diretamente em tarefas.

Mantenha todos os comentários das partes interessadas, diagramas de fluxo de trabalho e notas de processo em um único lugar. Use um dos modelos pré-construídos para esboçar um roteiro organizado do seu processo. Mapeie seus processos de automação nos quadros brancos do ClickUp.

Etapa 3: Defina a função e os objetivos do agente

Defina as responsabilidades exatas de cada agente que você deseja incorporar ao seu processo. Funções claramente definidas permitem que os agentes de IA tomem decisões dentro dos limites autorizados, proporcionando maior precisão e garantindo a conformidade com as diretrizes operacionais da sua agência.

Para cada agente, defina:

Defina O que fazer Exemplo Função e perfil do agente Crie uma persona que defina como o agente se comunica, se comporta e qual é sua função. Agente de integração de clientes, agente de relatórios, agente de rastreamento de aprovações Principais responsabilidades Defina responsabilidades específicas para cada agente O agente de integração de clientes irá gerar estruturas de projeto, atribuir tarefas e enviar documentação de admissão a novos clientes. Parâmetros de memória Defina como o agente usa a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Memória de curto prazo para a interação atual com o cliente Memória de longo prazo para dados históricos do projeto, padrões de comunicação anteriores e problemas do cliente resolvidos anteriormente Níveis de autonomia Decida se o agente opera de forma totalmente independente ou se requer aprovação humana para determinadas ações. Encaminhando solicitações incomuns de clientes para o responsável pela conta Proteções Defina restrições para garantir que o agente atue dentro dos limites éticos e organizacionais. Nunca compartilhe dados de clientes entre contas nem envie comunicações externas sem aprovação. Métricas de sucesso Defina o que é sucesso Integração concluída em 24 horas, sem necessidade de acompanhamento manual

🔔 Lembre-se: você precisará de vários agentes especializados para automatizar verdadeiramente um fluxo de trabalho de agente de IA. Esperar que um único agente autônomo cuide de tudo resulta em resultados caóticos.

Concentre-se na criação de agentes específicos que executem tarefas específicas com excepcional eficiência. Esses agentes trabalham em sequência uns com os outros para executar de forma integrada todo o fluxo de trabalho, do início ao fim.

📌 Exemplo: imagine que você administra uma agência de marketing digital em crescimento, gerenciando várias campanhas de clientes ao mesmo tempo. Em vez de depender inteiramente dos gerentes de projeto para coordenar tudo manualmente, você implanta três agentes de IA especializados. Cada agente se concentra em uma meta operacional claramente definida e executa dentro de seu próprio escopo:

O agente de integração de clientes: quando um novo cliente assina, esse agente gera a estrutura do projeto, cria listas de tarefas com base no pacote de serviços, atribui proprietários e envia formulários de admissão e documentos iniciais automaticamente.

O agente de relatórios: este agente monitora painéis de campanha, coleta dados de desempenho em todas as plataformas e prepara resumos semanais ou mensais prontos para o cliente com destaques do progresso, riscos e próximas etapas.

O agente de feedback e aprovação: sempre que um cliente deixa comentários em e-mails, chats ou threads de projetos, esse agente captura o feedback, converte-o em tarefas estruturadas, atribui-as aos membros certos da equipe e acompanha o status de aprovação até o encerramento.

🚀 Vantagem do ClickUp: o ClickUp oferece Super Agentes projetados para executar funções específicas com excepcional eficiência. Para o gerenciamento de projetos da agência, você tem agentes como: Gerente de Projetos, Gerente de StandUp, Relator de Status e Gerente de Prioridades, cada um lidando com uma função específica dentro do mesmo fluxo de trabalho. A função e o escopo de cada agente são claramente definidos. Um StandUp Manager simplesmente coleta e compartilha atualizações da equipe. Ele não altera prioridades nem sinaliza bloqueadores. Essa é a função do Priorities Manager. Essa separação é o que mantém o sistema limpo e confiável. Crie e personalize esses agentes da maneira que sua agência precisar. Basta descrever o que você deseja que o agente faça, e o ClickUp o criará. Configure colegas de equipe com tecnologia de IA para lidar com fluxos de trabalho adaptáveis e de várias etapas com contexto completo usando o ClickUp Super Agents.

Para ver como isso funciona, assista a este vídeo sobre como o ClickUp usa os Super Agentes 👇

Etapa 4: escolha suas fontes de dados

Você precisa de dados relevantes e de qualidade para que um agente possa raciocinar, agir e fornecer resultados precisos. Para uma agência, isso normalmente significa conectar:

CRM para detalhes do cliente, histórico de comunicação e status da conta

Ferramenta de gerenciamento de projetos para dados de tarefas e prazos

Ferramentas de e-mail e mensagens para o contexto de comunicação

Planilhas ou ferramentas de relatórios para dados de desempenho e faturamento

Internal ou Google Docs para diretrizes e modelos de processos.

Identifique as fontes de dados necessárias para que seu agente execute a tarefa designada e conecte essas fontes de dados para permitir um fluxo contínuo de dados entre os sistemas.

📌 Exemplo: se um agente de integração de clientes tiver que concluir toda a sequência de integração, ele precisará acessar seu CRM (detalhes do cliente), ferramenta de gerenciamento de projetos (gerar estruturas de tarefas) e e-mail (enviar documentação de admissão) em uma sequência automatizada.

Além disso, faça um esforço consciente para submeter seus dados a essas verificações essenciais. Afinal, os agentes de IA são tão poderosos quanto os dados que alimentam:

Limpe e estruture seus dados: remova inconsistências, erros, duplicatas e vieses para garantir que a rede neural subjacente do agente aprenda com dados relevantes e de alta qualidade.

Rotule seus dados: anote os dados para ajudar o agente a entender o contexto e a intenção, ou seja, o escopo do trabalho e o resultado esperado pelo cliente.

Implemente RAG (Retrieval-Augmented Generation): permita que seu agente busque informações precisas e atualizadas em sua base de conhecimento em tempo real, sem precisar retreiná-lo todas as vezes.

Defina permissões de acesso: defina o acesso ao centro de conhecimento e às fontes de dados, ou seja, um agente de briefing não precisa ter acesso aos dados de faturamento.

Além disso, usando o ClickUp Docs, crie uma base de conhecimento centralizada que reúna tudo o que o agente precisa para operar. Pense nisso como o cérebro do agente. Ela deve incluir seus procedimentos operacionais padrão, modelos de comunicação com o cliente, diretrizes do projeto, dados históricos e regras específicas do domínio que sua agência segue.

Mantenha todos os seus dados em uma única plataforma para obter resultados mais rápidos e eficientes com o ClickUp Docs.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp para agências criativas oferece um espaço de trabalho centralizado para capturar, gerenciar e armazenar todos os dados do seu projeto, comunicação com o cliente, atividades da equipe, feedback e progresso do trabalho em um só lugar. Centralize as operações da sua agência com o ClickUp Creative Agencies. O ClickUp permite capturar dados de clientes com mais de 20 campos personalizados e visualizar o andamento do projeto com widgets personalizáveis para faturas, lembretes de pagamento, solicitações especiais e muito mais. Você também pode anotar ideias, atas de reuniões e SOPs no ClickUp Docs com acesso colaborativo em tempo real e convidar partes interessadas externas, como clientes, para contribuir diretamente. Os Super Agentes do ClickUp capturam dados do seu espaço de trabalho ClickUp ao vivo, livrando você do risco de dados inconsistentes ou desatualizados influenciarem as decisões dos agentes. Com todos os seus dados centralizados no ClickUp, os Super Agentes podem: Obtenha insights do projeto em tempo real sem que ninguém precise gerar relatórios manualmente.

Aciona fluxos de trabalho automaticamente quando o status, os prazos ou as prioridades das tarefas mudam.

Atualize automaticamente os status em todos os projetos à medida que o trabalho avança.

Sinalize riscos, atrasos ou conflitos de capacidade antes que eles afetem a entrega.

Encaminhe instantaneamente os comentários, aprovações e solicitações dos clientes para o membro certo da equipe.

Etapa 5: Crie prompts e ações

Suas instruções moldam o raciocínio de um agente. Elas esclarecem a função do agente, seu processo de raciocínio, as ações que se espera que ele execute e o formato de sua saída.

Use tags markdown ou XML para organizar o prompt do seu sistema de forma clara:

#Função: Defina quem é o agente

#Objetivo: Definir o que precisa ser alcançado

#Restrições: defina limitações para evitar alucinações ou ações não autorizadas, ou seja, relate apenas tarefas marcadas como concluídas e nunca compartilhe notas internas da equipe com clientes.

#Formato de saída: especifique o formato necessário para garantir respostas previsíveis e estruturadas, ou seja, um esquema JSON ou um modelo de e-mail fixo que o agente preenche.

#Exemplos: forneça exemplos de entradas e resultados esperados para orientar o comportamento do agente, para que ele saiba exatamente o que é considerado bom.

#Ciclo de raciocínio: defina a sequência de pensamento que o agente segue antes de agir, ou seja, verificar o status da tarefa, verificar os critérios de conclusão, redigir um resumo, sinalizar exceções e, em seguida, enviar.

Veja como é uma solicitação bem estruturada para um agente de relatórios de status de agência: #Função: Você é um agente de relatórios de status de clientes para uma agência de marketing digital. #Objetivo: Todas as sextas-feiras, reúna todas as tarefas marcadas como concluídas na semana atual, resuma o progresso em relação ao cronograma do projeto e redija uma atualização de status para o cliente. #Restrições: Inclua apenas tarefas marcadas como concluídas. Não faça referência a discussões internas da equipe, bloqueadores sinalizados internamente ou detalhes do orçamento. Não envie o relatório sem a aprovação do líder da conta. #Formato de saída: Redija a atualização de status como um e-mail curto. Inclua: projetos atualizados esta semana, porcentagem de marcos concluídos e prioridades para a próxima semana. #Ciclo de raciocínio: Verifique o status das tarefas em todos os projetos ativos, identifique as tarefas concluídas, faça uma referência cruzada com os marcos do projeto, redija um resumo, sinalize tudo o que estiver incompleto para revisão do líder da conta e, em seguida, coloque na fila para envio.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain permite que você crie Super Agentes que executam todo o seu fluxo de trabalho usando comandos em linguagem natural. Basta descrever o agente que você deseja e o BrainGPT o gera. Criando superagentes com o ClickUp Brain No entanto, não crie um agente de IA isoladamente. Use o ClickUp Docs para redigir e refinar suas instruções para o agente primeiro. Aqui, você pode colaborar com sua equipe em tempo real para identificar lacunas, sugerir alterações e alinhar restrições, e então enviar essas instruções finalizadas ao Brain para criar o agente.

Etapa 6: Treine e teste o agente de IA

Sempre adote uma abordagem gradual ao integrar agentes de IA ao seu fluxo de trabalho:

Rastreamento: comece com um agente de finalidade única para uma tarefa de alto volume e baixo risco, ou seja, enviar e-mails semanais com atualizações de status ou sinalizar tarefas vencidas nas contas dos clientes.

Walk: introduza a coordenação entre dois agentes em um fluxo de trabalho relacionado, ou seja, tenha um agente de rastreamento de aprovações que transfira as aprovações confirmadas para um agente de atribuição de tarefas.

Executar: Implante um sistema de agentes totalmente orquestrado que lida com um processo de ponta a ponta, ou seja, desde o recebimento do briefing de um novo cliente até um projeto totalmente estruturado com membros da equipe designados.

Observe onde o agente executa conforme instruído, tarefas que exigem um empurrãozinho, gatilhos de escalonamento, taxas de conclusão e casos de falha total.

Use isso como base ao monitorar o desempenho dos agentes 👇

Parâmetro para teste Aprovar Falha Precisão da saída O agente gera resultados corretos a partir de dados de projetos em tempo real. O agente preenche os dados ausentes com suposições, em vez de sinalizá-los. Conformidade com restrições O agente nunca compartilha notas internas em resultados voltados para o cliente. O agente extrai dados de uma conta de cliente diferente devido a uma lacuna na rotulagem. Lógica de roteamento O agente encaminha imediatamente as solicitações ambíguas dos clientes para o responsável pela conta. O agente tenta resolver uma solicitação fora do escopo de forma independente. Consistência de formato A saída corresponde ao modelo definido todas as vezes O agente ignora campos obrigatórios quando os dados de origem estão parcialmente indisponíveis. Tratamento de falhas O agente registra o erro e notifica a pessoa responsável. O agente falha silenciosamente e a tarefa é marcada como concluída incorretamente.

🚀 Vantagem do ClickUp: os painéis do ClickUp facilitam a visualização do desempenho dos agentes nas contas dos clientes. Crie widgets personalizados que mostram as principais métricas e sinalizam onde os agentes estão ficando aquém. Acompanhe o sucesso dos seus agentes usando os painéis do ClickUp. Adicione esses cartões e widgets de IA para acompanhar os resultados da automação em tempo real: Gráficos de barras/circulares: visualize o número de tarefas por status para verificar se os agentes estão avançando com sucesso no pipeline de trabalho.

Cartões de cálculo: meça KPIs como o tempo total gasto em um status para avaliar se os agentes estão realmente reduzindo os atrasos.

AI Brain: faça perguntas como “quais tarefas do cliente estão há mais tempo em revisão?” e obtenha respostas instantâneas sem filtrar os dados manualmente.

AI StandUp: resuma as atividades do fluxo de trabalho em um período selecionado para analisar rapidamente o que está funcionando e o que não está.

Etapa 7: Implante em todas as equipes

Depois que o agente for aprovado nos testes, expanda-o para equipes, departamentos e contas de clientes. Informe os clientes sobre o uso do agente:

Esclareça como os dados são usados, armazenados e quem tem acesso a eles.

Dê a eles um caminho claro de escalonamento para entrar em contato com um humano quando necessário.

Informe quais interações são tratadas por um agente e quais por um ser humano.

Internamente, certifique-se de que sua equipe compreenda a função de cada agente e onde intervir. Treine-os para corrigir o comportamento dos agentes e sinalizar problemas à hierarquia quando necessário.

🚀 Vantagem do ClickUp: as configurações de permissão e compartilhamento do ClickUp permitem que você controle exatamente o que cada membro da equipe e cliente pode ver no espaço de trabalho. À medida que você dimensiona os agentes entre equipes e contas de clientes, você pode: Convide clientes como convidados com visibilidade controlada dos dados de seus próprios projetos.

Use as configurações de notificação para manter os clientes atualizados.

Configure painéis voltados para o cliente que mostram apenas métricas relevantes para eles.

Melhores casos de uso de agentes de IA para gerenciamento de agências

Algumas maneiras de integrar agentes aos fluxos de trabalho da sua agência 👇

Agente de status semanal

O agente de status semanal é responsável por compilar e enviar automaticamente atualizações de status do projeto aos clientes todas as semanas.

Exemplo: Recolhe tarefas concluídas, marcos alcançados e prazos futuros da sua ferramenta de gerenciamento de projetos.

Preenche um modelo de relatório de status pré-aprovado com dados do projeto em tempo real.

Envie o relatório ao cliente relevante em um horário programado, sem que ninguém da sua equipe precise redigí-lo.

Sinalize projetos cujo progresso está atrasado e encaminhe-os para o responsável pela conta antes que o relatório seja enviado.

Agente de integração de clientes

Neste caso de uso do agente de IA, o agente é responsável por executar toda a sequência de integração com o mínimo de intervenção.

Exemplo: Gera uma estrutura de projeto e preenche modelos de tarefas com base no escopo do trabalho.

Atribui membros da equipe com base na capacidade atual e nos requisitos do projeto

Envia automaticamente ao cliente um e-mail de boas-vindas, um formulário de admissão e um cronograma do projeto.

Encaminha para o responsável pela conta se a resposta do cliente contiver informações ausentes ou solicitações fora do escopo.

Agente de relatórios

O agente de relatórios é responsável por compilar e entregar relatórios de desempenho em todas as campanhas ativas dos clientes.

Exemplo: Extraia dados de campanha de ferramentas de marketing e painéis conectados

Envia o relatório ao cliente em um horário programado, sem intervenção manual.

Sinaliza campanhas com baixo desempenho e as encaminha ao estrategista para revisão.

Rastreador de aprovações

O rastreador de aprovações é responsável por monitorar as aprovações pendentes em todos os projetos ativos e fazer o acompanhamento automaticamente.

Exemplo: Acompanha todas as tarefas ou entregas que aguardam aprovação do cliente ou interna.

Envia lembretes automáticos às partes interessadas relevantes quando uma aprovação está atrasada.

Atualiza o status da tarefa assim que a aprovação é confirmada e notifica o membro da equipe designado.

Encaminhar para o responsável pela conta se uma aprovação permanecer pendente além de um limite definido.

Agente criativo

O agente criativo é responsável por apoiar o processo criativo, gerando primeiros rascunhos, moodboards, referências e direções criativas com base no briefing do cliente.

Exemplo: Extraia objetivos, tom e requisitos de entrega do briefing aprovado pelo cliente.

Gere um primeiro rascunho de direção criativa ou variações de texto para a equipe refinar.

Sinalize lacunas criativas onde o briefing não tem detalhes suficientes para produzir resultados de qualidade.

Encaminhe o rascunho ao líder criativo designado para revisão antes que qualquer coisa seja enviada ao cliente.

Agente de desempenho de campanha

O agente de desempenho da campanha é responsável por monitorar as métricas da campanha ao vivo e alertar a equipe quando houver mudanças no desempenho.

Exemplo: Acompanha as principais métricas de desempenho em campanhas ativas em tempo real.

Alerta o estrategista quando uma campanha fica abaixo dos limites de desempenho definidos.

Recupera dados históricos para contextualizar o desempenho atual em relação a campanhas anteriores.

Gera um resumo de recomendações com base nas tendências de desempenho para o líder da conta analisar.

Agente de faturamento

O agente de faturamento é responsável por automatizar a geração de faturas, o acompanhamento de pagamentos e a reconciliação de faturamento em contas de clientes ativas.

Exemplo: Extraia termos de preços e entregas de propostas assinadas ou threads de e-mail.

Notifica as equipes de vendas e aciona a geração de faturas automaticamente assim que um negócio é marcado como fechado-ganho no CRM.

Acompanha o status de pagamento em todas as contas ativas dos clientes e faz o acompanhamento de faturas vencidas.

Encaminha para o responsável pela conta se for sinalizada uma disputa de faturamento ou discrepância de preços.

Erros comuns ao criar agentes de IA

Aqui estão alguns erros a evitar ao criar agentes de IA para sua agência:

❌ Erro ✅ O que fazer em vez disso Automatizando um processo que você não compreende totalmente Mapeie o fluxo de trabalho visualmente ou por meio de um fluxograma, observando o fluxo de dados, as responsabilidades, as ineficiências e as tarefas que podem se beneficiar da automação. Identifique onde a intervenção manual ainda é necessária. Desenvolvendo a partir de uma base de conhecimento limitada Remova duplicatas, corrija inconsistências e rotule os dados corretamente para que o agente tenha informações confiáveis para raciocinar e evitar alucinações. Esperar que um único agente faça tudo Restrinja o escopo de cada agente a uma especificidade extrema. Um agente bem definido que executa uma tarefa excepcionalmente bem sempre terá um desempenho superior a um agente sobrecarregado com várias responsabilidades. Sem mecanismo de feedback ou correção Colete feedback regularmente dos membros da equipe e dos clientes que experimentam os resultados do agente em primeira mão. Não envolver a equipe no processo de design Envolva os membros da equipe no processo de design do agente. Realize uma sessão de trabalho em que eles apresentem seus fluxos de trabalho diários e as tarefas nas quais estão constantemente presos. Negligenciando a segurança e a governança Defina limites claros que determinem o que cada agente pode acessar, como os dados do cliente são tratados e quais ações exigem aprovação humana explícita antes da execução.

👀 Você sabia? O primeiro agente de IA, Shakey, foi criado na década de 1960. Ele era capaz de perceber e raciocinar sobre o ambiente ao seu redor. O Shakey era capaz de realizar tarefas que exigiam planejamento, localização de rotas e reorganização de objetos simples. A revista Life se referiu a ele como a “primeira pessoa eletrônica” em 1970. via Sri

Limitações dos agentes de IA atuais

Os agentes de IA atuais se destacam em tarefas restritas e estruturadas. Mas os fluxos de trabalho reais das agências são complexos e dinâmicos. Veja onde os agentes de IA podem deixar a desejar:

Dificuldade com entradas ambíguas ou vagas: os agentes não conseguem inferir a intenção da mesma forma que um ser humano quando um briefing não tem objetivos claros — eles tendem a fazer suas próprias interpretações ou suposições com base em outros dados do cliente.

Comportamento não determinístico: a mesma entrada nem sempre produzirá a mesma saída, ou seja, duas solicitações de aprovação idênticas podem ser encaminhadas de maneira diferente — tornando os agentes pouco confiáveis para fluxos de trabalho em que a consistência entre os resultados entregues ao cliente é imprescindível.

As alucinações continuam sendo um risco real: ao trabalhar com dados incompletos ou informações fora de seus limites de conhecimento, os agentes apresentam resultados incorretos com tanta convicção que é difícil perceber.

Memória de longo prazo fraca: apesar dos avanços nas janelas de contexto, os agentes têm dificuldade em manter o contexto em tarefas complexas de várias etapas, como gerenciar uma campanha de longo prazo para um cliente com requisitos em constante evolução.

Falta de bom senso: muitas vezes, falta bom senso básico, produzindo soluções tecnicamente corretas, mas logicamente falhas ou impraticáveis.

Alta latência e custos: executar vários agentes em fluxos de trabalho complexos aumenta o tempo de resposta e o custo operacional, o que pode compensar os ganhos de eficiência se não for gerenciado com cuidado.

Lacunas éticas e de supervisão: os agentes não compreendem inerentemente os limites da confidencialidade, os conflitos de interesse ou quando uma decisão tem consequências suficientes para justificar uma revisão humana.

👀 Você sabia? A Deloitte pagou um reembolso parcial de um relatório governamental no valor de US$ 290.000 depois que alucinações de IA produziram referências acadêmicas fabricadas e uma citação falsa do tribunal federal. A IA não verificada não apenas cria retrabalho, mas também pode se transformar em responsabilidade legal e danos à reputação que superam em muito o custo do erro original.

Você pode programar agentes do zero, usar plataformas de automação com pouco código ou trabalhar com ferramentas que permitem criar agentes em linguagem humana.

Se você deseja criar e implantar agentes de IA rapidamente, aqui estão três ferramentas que vale a pena considerar:

ClickUp

O ClickUp é um espaço de trabalho de IA convergente que permite que as agências gerenciem projetos de clientes, trabalho interno, comunicação e conhecimento em um só lugar.

E a melhor parte é o ClickUp Brain, o assistente de IA contextual da plataforma. Ele entende seu trabalho e as interações com os clientes, poupando você de alternar constantemente entre ferramentas e planilhas para reunir informações entre seus fluxos de trabalho.

Veja como isso facilita sua vida 🦸

Conecte todo o seu espaço de trabalho

O ClickUp AI Enterprise Search aproveita todo o conhecimento do seu espaço de trabalho e apresenta respostas, insights e ações relevantes sob demanda.

Peça ao ClickUp AI Enterprise Search para exibir informações do espaço de trabalho.

Faça perguntas em linguagem natural sobre qualquer assunto relacionado à sua agência, cronogramas de clientes, status de tarefas, documentos de projetos ou atividades da equipe. Ele realiza uma pesquisa profunda em tarefas, documentos, comentários e aplicativos externos conectados, como Google Drive e OneDrive, extraindo o contexto certo sem que você precise procurá-lo.

Acesso a vários modelos de IA

O ClickUp BrainGPT também fornece acesso a vários modelos externos de IA na mesma interface. Você não precisa alternar entre ferramentas ou gerenciar assinaturas separadas para experimentar diferentes resultados de modelos.

📌 Exemplo: ChatGPT para tarefas diárias de execução. Claude para análises e sínteses longas. Gemini para tarefas com grande volume de informações e referências cruzadas.

As automações mantêm os fluxos de trabalho da agência em movimento sem acompanhamentos manuais.

Antes de implantar agentes de IA completos, as agências precisam de fluxos de trabalho estruturados. O ClickUp Automations lida com as transferências previsíveis, mudanças de status e trabalhos de coordenação repetitivos que retardam a entrega quando gerenciados manualmente.

Defina regras que acionam ações automaticamente sempre que o trabalho avança usando o ClickUp Automations.

Isso cria uma base operacional confiável sobre a qual os agentes de IA podem se desenvolver posteriormente.

📌 Exemplo: Um projeto de design passa de “Em andamento” para “Revisão do cliente”. Uma automação do ClickUp pode atribuir instantaneamente o gerente de conta, anexar o formulário de feedback do cliente, notificar o canal de revisão e definir um lembrete de acompanhamento se o feedback não for recebido em 48 horas. Ninguém precisa se lembrar da próxima etapa. O fluxo de trabalho avança por conta própria.

Mantenha o trabalho em andamento por meio de transferências e revisões

As transferências consomem a maior parte do tempo nos fluxos de trabalho das agências. Às vezes, uma entrega fica sem ser atribuída por dias, um revisor não é notificado ou o contexto se perde entre as mudanças de status.

Os Super Agentes do ClickUp respondem a essas transições automaticamente.

Automatize fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta com os Super Agentes personalizados do ClickUp.

Veja como é o exemplo do agente de IA:

Quando uma tarefa passa para “Pronta para revisão”, um agente atribui o revisor correto com base em regras de propriedade predefinidas.

Ele extrai e anexa uma lista de verificação de revisão dos padrões da sua equipe.

Ele notifica o canal relevante, para que o revisor saiba imediatamente.

Se a tarefa permanecer em revisão além de um limite definido, o agente a sinaliza antes que ela afete o prazo de entrega.

Principais recursos do ClickUp

Redator de IA para o trabalho: redige relatórios, e-mails, documentação e descrições de tarefas com base no contexto do seu espaço de trabalho, sem necessidade de muitas instruções.

Espaço de trabalho de IA convergente: conecta tarefas, status, cronogramas e propriedade, dando aos agentes visibilidade e acesso completos em todo o sistema da sua agência.

Construtor de agentes sem código: crie e implante agentes sem escrever uma única linha de código, usando instruções em linguagem natural.

Integrações ClickUp: conecta-se a mais de 1.000 ferramentas para extrair dados de sua pilha existente para um único espaço de trabalho.

Catálogo de superagentes: Prompts pré-construídos para personalizar seus próprios agentes para gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas, produtividade pessoal e executiva, agendamento, inteligência, relatórios e até mesmo redação.

Limitações do ClickUp

A ampla funcionalidade e o conjunto de recursos podem parecer intimidadores para novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliação e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Ouça o depoimento de um usuário que compartilha sua experiência positiva no G2:

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos nossos fluxos de trabalho comerciais, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós a utilizamos nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um só lugar trouxe uma estrutura e visibilidade sólidas. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar integrações, conformidade, integrações e rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

A flexibilidade do ClickUp é a maior vantagem para nós. Personalizamos todo o espaço de trabalho em torno dos nossos fluxos de trabalho comerciais, em vez de ajustar nossos processos à ferramenta. Nós a utilizamos nas áreas de Sucesso do Cliente, Crescimento, Operações, Conformidade, Finanças e Tecnologia, e ter tudo em um só lugar trouxe uma estrutura e visibilidade sólidas. Status, campos, automações e painéis personalizados nos ajudam a executar integrações, conformidade, integrações e rastreamento interno de maneira suave, com muito menos dependência de e-mails e acompanhamentos.

História do cliente: ClickUp X Bell Direct 😓 O problema: “Trabalhar sobre o trabalho” estava bloqueando a produtividade real A equipe de operações da Bell Direct estava sobrecarregada. Todos os dias, eles lidavam com mais de 800 e-mails de clientes, cada um exigindo leitura manual, triagem, categorização e encaminhamento para a pessoa certa. A situação pressionava a eficiência, a visibilidade e a qualidade do serviço da equipe, mesmo que a empresa estivesse entregando resultados sólidos para os clientes. ✅ A solução: um espaço de trabalho unificado + agentes de IA que funcionam como colegas de equipe Em vez de adicionar outra ferramenta desconectada à pilha, a Bell Direct escolheu o ClickUp como seu centro de comando central. Eles consolidaram tudo, desde tarefas e documentos até processos e conhecimento, em um único espaço de trabalho onde a IA tinha contexto completo. Em vez de depender de bots ou modelos genéricos, eles implantaram um Super Agente que chamaram de “Delegator”. É um colega de equipe autônomo treinado para triar o trabalho recebido: Ele lê todos os e-mails que chegam à caixa de entrada compartilhada.

Ele classifica a urgência, o cliente e o tópico usando campos personalizados com tecnologia de IA.

Ele prioriza e encaminha cada tarefa para a pessoa certa em tempo real. Tudo isso sem pontos de contato manuais de operadores humanos. 😄 O impacto: ganhos operacionais mensuráveis Aumento de 20% na eficiência operacional, o que significa que mais trabalho é realizado mais rapidamente com os mesmos recursos.

Liberação da capacidade equivalente a dois funcionários em tempo integral, agora disponível para tarefas estratégicas de alto valor.

Mais de 800 e-mails diários de clientes triados em tempo real O Super Agent agora encaminha o trabalho da mesma forma que um ser humano faria, mas com a velocidade e a escala de uma máquina.

Criar

via Make

O Make é uma plataforma de automação visual criada para equipes que precisam de lógica de ramificação, transformações complexas de dados e fluxos de trabalho com várias etapas. Ao contrário dos construtores lineares, a ferramenta permite que você veja todo o fluxo de trabalho em uma tela de uma só vez, o que facilita a compreensão de como os dados se movem entre os sistemas à medida que os fluxos de trabalho se tornam mais complexos.

Recentemente, também foi lançado o Make AI Agents, que permite às equipes incorporar a automação de agentes diretamente em seus cenários, tornando-o uma opção sólida para agências prontas para ir além da automação básica.

Crie recursos essenciais

Use o construtor de tela visual com roteadores, iteradores e agregadores que permitem dividir os dados em vários caminhos e combinar resultados de operações paralelas.

Obtenha funções integradas de transformação de dados para reformatar datas, analisar JSON e manipular texto sem a necessidade de ferramentas externas.

Conecte qualquer API REST ao módulo HTTP quando integrações pré-construídas não estiverem disponíveis, além dos mais de 3.000 conectores nativos.

Monitore todos os cenários, status de execução, taxas de erro e consumo de crédito em todas as contas de clientes rapidamente no painel do Make Grid.

Obtenha suporte nativo para agentes de IA para incorporar etapas de agentes diretamente nos fluxos de trabalho existentes.

Criar limitações

A interface baseada em tela tem uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos.

Os preços baseados em créditos tornam os custos mais difíceis de prever; cada ação e acionador consome créditos, incluindo aqueles que não são executados.

Defina preços

Gratuito

Faça um plano : US$ 9/mês

Empresa

Faça uma avaliação

G2 : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Ouça o que diz um revisor do G2:

O que mais gosto no Make é a simplicidade e a intuitividade com que se criam automações. Aprecio especialmente a facilidade com que se conecta a ferramentas como o Webflow e muitas outras, tornando possível automatizar processos sem a necessidade de códigos complexos.

O que mais gosto no Make é a simplicidade e a intuitividade com que se criam automações. Aprecio especialmente a facilidade com que se conecta a ferramentas como o Webflow e muitas outras, tornando possível automatizar processos sem a necessidade de códigos complexos.

Zapier

via Zapier

O Zapier conecta mais de 8.000 aplicativos por meio de um modelo de gatilho e ação que equipes sem conhecimentos técnicos podem configurar em minutos. Ele tem sido a opção preferida para automação simples entre aplicativos há anos e, com a adição do Zapier Agents, agora oferece suporte a fluxos de trabalho autônomos de várias etapas que podem tomar decisões e agir em ferramentas conectadas sem a necessidade de entrada manual em cada etapa.

Principais recursos do Zapier

Crie Zaps de várias etapas com caminhos condicionais, filtros e ramificações lógicas sem escrever código.

Os agentes Zapier lidam com tarefas baseadas em decisões de forma autônoma em aplicativos conectados, desde a qualificação de leads até o encaminhamento de solicitações de clientes.

Mais de 8.000 integrações nativas, incluindo CRMs, ferramentas de gerenciamento de projetos, plataformas de e-mail e muito mais.

O assistente de IA Copilot ajuda a criar, solucionar problemas e iterar fluxos de trabalho usando linguagem simples.

As etapas Filtros, Caminhos e Formatador não contam para o uso da tarefa, mantendo os custos mais previsíveis em fluxos de trabalho complexos.

Limitações do Zapier

A precificação baseada em tarefas se adapta rapidamente para agências que executam fluxos de trabalho de alto volume em várias contas de clientes.

Os custos podem aumentar inesperadamente quando os fluxos de trabalho atingem os limites de tarefas no meio do mês, acionando o faturamento por excedente de pagamento por tarefa.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 19,99/mês

Equipe : US$ 69/mês

Empresa: Personalizado

Classificação do Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Ouça o que diz um revisor do G2:

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem conhecimento técnico. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets) para que nosso gerenciamento de leads se tornasse muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

O Zapier simplifica as automações, mesmo para quem não tem conhecimento técnico. Ele me permitiu conectar várias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Google Sheets) para que nosso gerenciamento de leads se tornasse muito mais rápido e organizado. Depois que os Zaps são configurados, eles funcionam de maneira confiável em segundo plano e nos poupam muito trabalho manual.

Que questões éticas as agências devem considerar ao implantar agentes de IA?

As agências são responsáveis por adotar uma estrutura ética proativa que não comprometa a integridade dos dados dos clientes nem a confiança que construíram com eles.

Antes de adotar qualquer tipo de agente de IA, você deve estar ciente das seguintes questões:

Questão ética O que isso significa para a sua agência? Privacidade e consentimento de dados Os clientes devem consentir explicitamente que seus dados sejam processados por um agente, especialmente em fluxos de trabalho de comunicação. Viés na tomada de decisões Execute auditorias de viés antes e depois da implantação. Use conjuntos de dados de treinamento diversificados e representativos para evitar que os agentes herdem viéses históricos que despriorizam determinadas contas de clientes ou encaminham solicitações incorretamente. Responsabilidade Defina cláusulas de responsabilidade nos termos contratuais antes da implantação. Quando um agente causa um atraso no prazo, uma entrega incorreta ou uma perda financeira, é necessário que haja uma cadeia de responsabilidade clara. Segurança de dados Opere agentes dentro de protocolos de segurança de nível empresarial com controles de acesso rigorosos, trilhas de auditoria para cada ação realizada e políticas claras de retenção de dados. Automação excessiva Não substitua totalmente o julgamento humano nos fluxos de trabalho voltados para o cliente para escalar mais rapidamente. Os clientes percebem quando a atenção pessoal desaparece, e nenhum agente pode replicar a inteligência de relacionamento que um bom gerente de contas possui.

Crie superagentes para o fluxo de trabalho da sua agência

Seus fluxos de trabalho de agência continuarão a evoluir à medida que você cresce. Você precisa de agentes inteligentes que possam acelerar a entrega e manter as operações de rotina consistentes, mesmo com o aumento das demandas dos clientes.

Mas ferramentas fragmentadas criam agentes fragmentados. Quando seus dados, comunicações e projetos estão em sistemas separados, os agentes não têm o contexto necessário para agir de maneira confiável.

O espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp reúne suas tarefas, documentos, cronogramas e fluxos de trabalho de clientes em um só lugar, dando aos Super Agentes toda a visibilidade necessária para coordenar o trabalho, identificar riscos e manter a entrega em andamento. Crie uma vez, implante em todos os fluxos de trabalho e deixe sua agência funcionar com a clareza e o controle que a coordenação manual não consegue manter em grande escala.

Pronto para implantar agentes pré-construídos para sua agência? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp ✅

Perguntas frequentes

Existem criadores de agentes sem código, do tipo arrastar e soltar, que permitem que você crie sem nenhum conhecimento técnico. Você também pode criar agentes em linguagem natural, simplesmente descrevendo o agente que deseja e deixando a plataforma configurá-lo.

A escolha certa depende, em última análise, de como sua pilha de inteligência artificial está configurada e do que os fluxos de trabalho da sua agência exigem. O GPT-4 e o Claude lidam bem com tarefas que exigem raciocínio e uso intenso de linguagem, enquanto o Gemini é mais adequado para raciocínio profundo e tarefas que exigem ampla recuperação de conhecimento.

A capacidade de um agente raciocinar e agir com precisão depende da qualidade e relevância dos dados subjacentes. Alimente-o com dados limpos, rotulados e estruturados, implemente RAG se os dados precisarem ser capturados de várias fontes e estruture seu prompt de forma eficiente com limites claros para reduzir alucinações.

Prompts mal definidos, fontes de dados fracas ou inconsistentes, ausência de feedback e remoção prematura da supervisão humana são as razões mais comuns pelas quais os agentes falham em ambientes reais.

Sim. Os agentes de IA usam memória de curto e longo prazo para lidar com o contexto. A memória de curto prazo lida com o contexto dentro de uma única sessão, enquanto a memória de longo prazo armazena dados históricos entre sessões, geralmente por meio de um banco de dados vetorial.

O custo depende do modelo, do volume de uso e da plataforma. Os custos de API para modelos como o GPT-4 são baseados em tokens. Fluxos de trabalho complexos e de alta frequência podem se tornar caros rapidamente se não forem monitorados.

Não. Os agentes lidam com a execução e a coordenação. Estratégia, relacionamento com clientes, julgamento criativo e responsabilidade ainda exigem seres humanos. Os agentes simplesmente tornam sua equipe mais rápida e mais hábil.