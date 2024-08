Domínio das estruturas organizacionais: Significado, tipos e exemplos

Toda empresa próspera é construída sobre um núcleo que orienta todos os seus movimentos - sua estrutura organizacional.

A estrutura organizacional é a base que determina como uma empresa funciona no dia a dia, como as decisões são tomadas e como as equipes trabalham juntas.

Uma estrutura organizacional bem projetada que atenda às suas necessidades atuais (e futuras) pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Por isso, é essencial escolher a estrutura certa.

Mas o que exatamente é uma estrutura organizacional? Como escolher uma? E, o mais importante, como criar uma estrutura que apoie suas metas de negócios?

Neste artigo, exploraremos o significado e os tipos de estruturas organizacionais e forneceremos um breve guia sobre como criar a melhor estrutura organizacional.

Entendendo os organogramas

Um organograma representa visualmente a estrutura de uma empresa, mostrando como as funções, responsabilidades e relacionamentos estão organizados e interligados. Ele estabelece a estrutura para os canais de comunicação, a divisão de tarefas e a hierarquia da tomada de decisões dentro da organização.

Não é preciso dizer que as estruturas organizacionais desempenham um papel fundamental no funcionamento de uma empresa.

Para começar, ela define a cadeia de comando, facilitando a compreensão das funções e responsabilidades dos funcionários. Também ajuda a simplificar a comunicação, mostrando os caminhos diretos para a apresentação de relatórios e a tomada de decisões.

Para os líderes, um organograma oferece uma visão panorâmica da estrutura da empresa. Isso facilita a identificação de lacunas ou sobreposições de funções. Para funcionários novos e existentes, ele fornece um mapa claro das relações de subordinação, interdependências e o escopo das diferentes unidades de negócios/departamentos.

À medida que a empresa se reestrutura ou cresce, o gráfico se torna uma ferramenta valiosa para o planejamento e a adaptação a novos desafios.

Diversos tipos de estruturas organizacionais

Há muitos tipos de estruturas organizacionais, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

Vamos discutir as 10 mais comuns:

1. Estrutura hierárquica

via Business News Daily A estrutura hierárquica é a estrutura organizacional mais tradicional e amplamente reconhecida. Ela se assemelha a uma pirâmide com o CEO ou o funcionário de mais alto escalão no topo. À medida que você desce no gráfico, as camadas de gerência intermediária, supervisores e funcionários são claramente definidas.

O poder, as responsabilidades e a comunicação fluem para baixo na organização. Cada nível tem autoridade sobre o nível abaixo dele, e cada funcionário tem um supervisor direto a quem se reportar.

Essa estrutura é comum em grandes organizações e corporações com muitos departamentos e operações complexas.

Vantagens

Cada funcionário tem autoridade e responsabilidade bem definidas

A tomada de decisões é centralizada, com gerentes de nível superior tomando decisões

Procedimentos e políticas padronizados criam consistência e previsibilidade

Os funcionários entendem os caminhos de carreira definidos que estão à sua frente

Desvantagens

As decisões precisam passar por vários níveis, o que torna o processo decisório mais lento e aumenta os obstáculos burocráticos

A rigidez da estrutura hierárquica pode sufocar a criatividade e a capacidade de adaptação às mudanças

As informações podem ser distorcidas à medida que sobem ou descem na cadeia

2. Estrutura baseada em processos

via Cowen Partners Ao contrário de outras estruturas, uma estrutura baseada em processos não é organizada em torno de departamentos ou funções tradicionais, mas em torno do fluxo de trabalho e dos negócios da empresa.

O foco, portanto, está em como as tarefas e atividades interagem entre si e fluem pela organização para agregar valor aos clientes.

Os funcionários são agrupados com base em seus processos, como desenvolvimento de produtos, atendimento ao cliente ou atendimento de pedidos.

Essa estrutura é comumente usada por organizações que se concentram na eficiência operacional, especialmente empresas de manufatura.

Vantagens

Leva a uma maior eficiência, pois o foco está na melhoria contínua e na otimização dos fluxos de trabalho

Promove o trabalho em equipe e a colaboração

Aumenta a velocidade e a eficiência das operações

Melhora a coordenação entre diferentes funções

Desvantagens

Pode causar falta de comunicação entre os departamentos

Dificulta a adaptação rápida das organizações às mudanças, prejudicando a agilidade

Os esforços de melhoria contínua podem exigir muitos recursos

3. Estrutura funcional

via Crowjack A estrutura funcional envolve a estruturação de equipes e organizando os funcionários com base em funções específicas, como marketing, finanças ou recursos humanos.

Cada função é gerenciada por um chefe de departamento, que se reporta à gerência sênior.

Essa estrutura proporciona aos funcionários uma especialização profunda, pois eles interagem com pessoas com conhecimentos e habilidades semelhantes. Isso pode melhorar a eficiência e o desempenho dos departamentos.

Os departamentos também são facilmente escalonáveis.

Vantagens

Uma linha bem definida de relatórios, levando a uma tomada de decisão simplificada

Os recursos são usados com eficiência

Aumenta a responsabilidade dentro dos departamentos

Permite uma especialização profunda e um plano de carreira claro

Pode ser facilmente escalonado

Desvantagens

Pode criar silos com interação limitada entre os departamentos

Limita o conhecimento e a experiência dos funcionários às suas funções e equipes isoladas

As organizações podem ter dificuldades para responder rapidamente às mudanças

**Lembre-se: À medida que sua empresa cresce em tamanho e escala, a chave é encontrar uma estrutura organizacional ou uma combinação de tipos que evolua paralelamente. Como não são facilmente modificáveis, uma estrutura organizacional deve ser definida em dobro com base na visão da empresa, assim como todas as outras decisões.

4. Estrutura plana ou horizontal

via Business News Daily Uma estrutura organizacional plana elimina a camada de gerenciamento intermediário presente nas estruturas hierárquicas.

Os funcionários dessa estrutura geralmente se reportam diretamente à gerência sênior. Isso significa que eles assumem mais responsabilidades e têm maior autonomia. Os funcionários são incentivados a trabalhar de forma independente e tendem a tomar mais iniciativas.

A redução das camadas de gerenciamento também leva a uma comunicação rápida e a respostas mais rápidas aos problemas.

Essa estrutura é encontrada em empresas menores, startups ou organizações que enfatizam a colaboração e a tomada rápida de decisões. Entretanto, à medida que a organização cresce, manter uma estrutura plana se torna mais desafiador.

Vantagens

Dá aos funcionários espaço para crescimento e maior responsabilidade

Aumenta a velocidade da tomada de decisões e das ações

Promove a comunicação aberta e direta

Economiza dinheiro, pois a empresa é administrada com uma equipe enxuta e não paga pela gerência intermediária

Desvantagens

Pode criar confusão e ambiguidade nas funções e na autoridade do cargo

A gerência sênior pode se sentir sobrecarregada por ter de supervisionar uma grande força de trabalho

Pode causar conflitos de poder e problemas de escalabilidade

Pode ser difícil de manter à medida que a empresa cresce

5. Estrutura matricial

A estrutura organizacional matricial combina dois ou mais tipos de estrutura organizacional, geralmente estruturas organizacionais funcionais e baseadas em projetos.

Nesse tipo, os funcionários têm duas relações de subordinação. Eles se reportam tanto a um gerente funcional (como marketing ou finanças) quanto a um gerente de projeto ou produto que supervisiona iniciativas específicas.

Esse modelo é ótimo para aumentar a flexibilidade e a colaboração multifuncional. Ele reúne especialistas de diferentes departamentos para trabalhar em projetos específicos. As equipes podem ser montadas e desfeitas com base nas necessidades do negócio.

Vantagens

Permite a formação rápida de equipes com base nas necessidades específicas do projeto

Melhora a colaboração, pois funcionários de diferentes departamentos trabalham juntos

Alocação mais eficiente de recursos

Os funcionários desenvolvem habilidades amplas ao trabalharem em vários departamentos

Desvantagens

Pode gerar confusão, pois os funcionários precisam se reportar a dois gerentes

Pode ser excessivamente complicado com várias linhas de reporte

Desentendimentos entre gerentes funcionais e de projeto podem criar tensão

6. Estrutura baseada em equipe

A estrutura baseada em equipe organiza os funcionários em equipes multifuncionais com foco em projetos ou tarefas específicas.

As equipes geralmente são pequenas, com membros de diferentes departamentos trabalhando juntos para atingir objetivos comuns.

Essa estrutura enfatiza a cooperação, a flexibilidade e a liderança compartilhada. Ela acaba com os silos departamentais e incentiva os funcionários a trabalharem juntos em todas as funções. As equipes têm liberdade suficiente para gerenciar seus processos.

Esse formato é normalmente encontrado em startups de alto crescimento, em que uma equipe de "crescimento" inclui um gerente de marketing, um gerente de produto, vários engenheiros e um profissional de vendas, entre outros.

Vantagens

Melhora a colaboração e a inovação

Como as equipes têm autonomia para tomar decisões, elas se sentem mais capacitadas e têm um senso de propriedade

A tomada de decisões descentralizada leva a ações rápidas

Aumenta a produtividade e a transparência

Concentra-se em estimular a mentalidade de crescimento entre os funcionários

Requer menos supervisão

Desvantagens

Pode gerar confusão quanto a funções, responsabilidades e autoridade para tomar decisões

Pode ser difícil responsabilizar equipes e indivíduos por seu desempenho

O caminho da promoção não é claro

7. Estrutura da rede

A estrutura de rede é um modelo descentralizado que se concentra na colaboração entre equipes internas e externas.

A empresa principal controla as principais funções, como estratégia e gerenciamento, e terceiriza outras operações, como produção, TI ou marketing. Isso ajuda a empresa a permanecer ágil e a acessar conhecimentos especializados.

Essa estrutura é criada quando as empresas compartilham recursos, pois uma trabalha para a outra. A rede de parceiros externos lida com tarefas não essenciais, o que permite maior flexibilidade e escalabilidade.

Vantagens

Economiza custos, pois as empresas não precisam manter grandes equipes internas

Permite fácil escalabilidade

Ajuda a acessar conhecimentos e recursos especializados

Permite uma adaptação mais rápida às mudanças do mercado

Desvantagens

Requer forte supervisão, pois o gerenciamento de vários parceiros externos pode se tornar um desafio

A terceirização pode levar à perda de controle direto sobre aspectos cruciais do negócio

Alinhar todos os parceiros para um objetivo comum pode ser um desafio

8. Estrutura circular

via AwakeAt2oClock A estrutura circular é uma abordagem mais moderna que coloca a alta gerência da organização no centro do círculo, com a gerência intermediária e os funcionários irradiando para fora.

Isso enfatiza a comunicação entre todos os níveis da organização.

A estrutura rompe as barreiras entre a gerência e os funcionários, mostrando que todos os funcionários fazem parte de um modelo organizacional maior.

O formato é eficaz para organizações que preferem um fluxo livre de informações e ideias, pois uma cadeia de comando rígida não restringe a comunicação. O único problema é que a estrutura não tem a clareza necessária para organizações grandes e complexas.

Vantagens

Incentiva a comunicação aberta entre todos os níveis da organização

Garante o livre fluxo de ideias e maior criatividade

Ajuda os funcionários a se sentirem mais conectados à liderança

Garante que os funcionários se alinhem às metas e aos processos da organização

Desvantagens

A falta de uma hierarquia tradicional pode dificultar a responsabilização dos indivíduos por seu desempenho

O gerenciamento do fluxo de comunicação e da tomada de decisões em toda a organização exige liderança e coordenação fortes

A tomada de decisões pode levar muito tempo

Pode gerar confusão quanto à responsabilidade pela tomada de decisões

9. Estrutura divisional

via Byjus Em uma estrutura divisional, a organização é dividida em unidades autônomas com base em linhas de produtos, mercados ou regiões geográficas.

Cada divisão opera como sua própria empresa, com seus próprios departamentos, como marketing, vendas e produção. Essa estrutura permite que elas se concentrem em produtos ou mercados específicos e, ao mesmo tempo, mantenham a eficiência operacional.

Cada divisão pode adaptar suas estratégias às necessidades de seu mercado ou linha de produtos específicos, oferecendo maior flexibilidade e capacidade de resposta.

Essa estrutura é frequentemente usada por grandes corporações com diversas ofertas de produtos e por aquelas que operam em diferentes áreas geográficas.

Vantagens

As divisões podem se adaptar rapidamente às mudanças em seus mercados e regiões sem afetar toda a organização

Os líderes das divisões têm mais controle sobre suas operações

Cada divisão se concentra em seu mercado e produto específicos, o que leva a uma maior especialização

Permite a responsabilização pelo desempenho de cada divisão

Desvantagens

Leva à duplicação de recursos

Pode ser caro

Pode levar à falta de comunicação entre as divisões e a sede, pois a coordenação entre as divisões pode ser desafiadora

Pode resultar em concorrência interna entre as divisões

10. Estrutura de linha

Além das estruturas funcionais e divisionais, essa é uma das estruturas organizacionais mais comuns. Ela segue uma cadeia de comando direta, em que cada funcionário se reporta a um único gerente, e a autoridade flui de cima para baixo.

A organização é organizada de forma linear, com linhas claras de responsabilidade e autoridade.

Nessa estrutura, a tomada de decisões é rápida e há pouca necessidade de colaboração entre os diferentes departamentos.

Essa estrutura é frequentemente usada por empresas menores e startups.

Vantagens

A cadeia de comando direta garante que os funcionários saibam a quem se reportar

Tomada de decisão rápida

A estrutura é simples de implementar e gerenciar

Os gerentes têm controle direto sobre suas equipes

Desvantagens

Pode ser rígida e dificultar a adaptação das organizações às mudanças

O sucesso depende muito da eficácia dos líderes

Limita a colaboração e a especialização

Difícil de dimensionar

Exemplos de estrutura organizacional

Aqui estão alguns exemplos de estrutura organizacional:

Estrutura organizacional funcional

Os escritórios de advocacia de médio porte podem seguir estruturas funcionais, por exemplo. Seus funcionários serão organizados em departamentos ou áreas de prática, como contencioso, direito corporativo e serviços ao cliente.

Cada departamento é especializado em sua própria área do direito, com uma clara cadeia de comando dos chefes de departamento - geralmente sócios - para os associados e a equipe administrativa. Essa estrutura simplifica os processos jurídicos e aprimora o conhecimento especializado em cada área funcional.

Exemplo: O escritório de advocacia Holland & Knight LLP usa uma estrutura organizacional funcional para gerenciar suas vastas operações para diferentes práticas, como litígio, direito de construção, direito imobiliário e muito mais.

Estrutura organizacional divisional

Uma empresa multinacional de bens de consumo provavelmente será dividida em divisões com base em linhas de produtos, como cuidados pessoais, cuidados domésticos e alimentos.

Cada divisão opera de forma independente com suas próprias equipes de marketing, P&D e produção. Isso permite que a empresa adapte suas estratégias às diferentes necessidades do mercado e gerencie com eficácia diversos portfólios de produtos.

Exemplo: Disney, Johnson & Johnson e McDonald's são organizações do mundo real que seguem uma estrutura divisional. Elas dividem suas organizações com base na localização geográfica para atender melhor seus clientes.

Estrutura organizacional matricial

Uma empresa global de consultoria em tecnologia segue uma estrutura organizacional matricial. Os funcionários se reportam a gerentes funcionais (por exemplo, especialistas em TI, consultores) e gerentes de projeto que lidam com projetos específicos de clientes.

Essa estrutura facilita a organização flexível da equipe e garante que o conhecimento especializado de vários departamentos seja integrado às soluções do cliente, melhorando os resultados do projeto.

Exemplo: A Enset & Young (EY) está entre as empresas mais populares que utilizam a estrutura matricial.

Estrutura organizacional baseada em equipe

Uma empresa voltada para o consumidor pode seguir uma estrutura baseada em equipes. Os funcionários são organizados em equipes multifuncionais ou divisões focadas com base em suas áreas de especialização.

As divisões incluem autoridades superiores (por exemplo, vice-presidente sênior de operações, engenharia de hardware, aprendizado de máquina etc.) e departamentos funcionais de várias equipes (por exemplo, esquadrões, tribos, capítulos, guildas) que trabalham em projetos ou produtos específicos.

Essa estrutura aprimora a colaboração e permite respostas dinâmicas às necessidades dos clientes, garantindo um desempenho ideal em todos os cantos da organização.

Exemplos: Empresas como Apple e Spotify têm uma estrutura baseada em equipes que as ajuda a priorizar a alta colaboração, a produtividade e a inovação.

Criando uma estrutura organizacional

Veja a seguir como você pode criar uma estrutura organizacional:

Etapa 1: Defina suas metas e estratégia

Comece entendendo a missão, a visão e os objetivos estratégicos de sua organização. Você precisa garantir que sua estrutura esteja alinhada com essas metas e apoie sua estratégia de longo prazo.

Passo #2: Identifique as principais funções

Em seguida, determine as funções e os papéis essenciais de que você precisa para atingir suas metas organizacionais. Descreva os principais departamentos ou equipes necessários, como marketing, finanças e operações.

Etapa #3: Escolha uma estrutura adequada

É hora de selecionar uma estrutura que atenda às suas necessidades. Ao escolher uma, considere fatores como tamanho da empresa, complexidade e setor. Você pode escolher entre os diferentes tipos de estruturas organizacionais, como hierárquica, plana, matricial, divisão ou baseada em equipe.

Etapa 4: Desenhar o organograma

Depois de selecionar a estrutura, é hora de projetar o organograma que representará visualmente a estrutura. Defina as relações de subordinação, os níveis de autoridade e o fluxo de comunicação. Isso o ajudará a criar uma estrutura organizacional clara.

Considere o uso de software de organograma como o ClickUp para criar a empresa perfeita. ClickUp oferece recursos excepcionais, incluindo quadros brancos, mapas mentais e modelos ideais para suas necessidades de organograma.

Modelo de organograma do ClickUp

Modelo de organograma do ClickUp

Modelo de organograma do ClickUp visualiza sua estrutura organizacional em termos de recursos humanos e relacionamentos. Esse modelo permite que você destaque a função individual, a descrição do cargo e a responsabilidade. Ele ajuda a exibir a estrutura geral da sua equipe, a hierarquia de relatórios e assim por diante.

A melhor parte é que você pode atualizar o gráfico de forma rápida e fácil à medida que sua organização muda. Adicione novos membros, funções e departamentos em tempo real, sempre que algo mudar.

Uma vez criada, compartilhe a estrutura com todos os seus funcionários para maior clareza em toda a organização.

**Leia também Escolha entre 10 modelos gratuitos de estatuto da equipe para criar o mais eficiente

Etapa #5: Implementar e monitorar

Vá em frente e implemente a estrutura. É fundamental monitorar a eficácia da estrutura e fazer ajustes com base nas necessidades de mudança e no feedback recebido.

Etapa #6: Use um software de estrutura organizacional

O uso de ferramentas como o ClickUp pode acelerar o processo de criação e implementação de estruturas organizacionais. O ClickUp é um software de produtividade e software de banco de dados de funcionários que ajuda a criar e gerenciar gráficos, oferece análise da força de trabalho e se integra a outras ferramentas para obter eficiência operacional.

Crie um organograma usando o ClickUp Whiteboards do zero com sua equipe

Por exemplo, Quadros brancos ClickUp pode ajudá-lo a desenhar organogramas à mão livre. Ele permite fazer conexões entre formas, adicionar imagens e mídia e incorporar documentos para referência. Você pode até mesmo usá-lo para edição em tempo real com sua equipe.

Os ClickUp Whiteboards funcionam bem como uma ferramenta de comunicação completa, gerenciamento eficiente de tarefas e colaboração em equipe.

Outra ferramenta excelente é o Mapas mentais do ClickUp que ajuda você a construir em torno de uma ou várias ideias principais. Analise seu gráfico, adicione listas e tarefas, ajuste-o ou exclua-o facilmente e obtenha visibilidade clara do seu gráfico.

O Mind Maps também permite que você estabeleça conexões entre diferentes tarefas, mapeie fluxos de trabalho, organize layouts, divida ideias complexas e faça um brainstorming em conjunto.

Dentro da estrutura da empresa, ele permitiu uma conexão fácil entre a empresa em geral, os departamentos e os pequenos grupos dentro dos departamentos. É eficaz em muitas questões, como a distribuição de tarefas em um novo trabalho, o rastreamento de todas as distribuições de tarefas e o processo de conclusão do trabalho. Em resumo, ele simplifica o processo de rastreamento dos negócios.

Dilay Yavas, Diretor de Mídia Social da Assistant App

Desenhe o organograma perfeito com o ClickUp

Um organograma é uma ferramenta poderosa que proporciona clareza, melhora a comunicação e aumenta a eficiência geral em uma organização. Ele define funções, responsabilidades e linhas de reporte que se alinham aos objetivos estratégicos da empresa.

Ao criar um organograma claro e funcional, você pode promover uma melhor tomada de decisões, aumentar a colaboração e garantir que todos entendam seu papel na realização da missão da empresa.

O uso de um software como o ClickUp pode levar esse processo para o próximo nível. Com seus recursos de design intuitivos, modelos de organogramas com o ClickUp, que oferece atualizações em tempo real e integração perfeita com ferramentas de gerenciamento de projetos, simplifica a criação e o gerenciamento de organogramas dinâmicos. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e confira o ClickUp!