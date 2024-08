Como reestruturar uma organização da maneira correta

O Facebook, gigante da mídia social, reestruturou-se com sucesso em 2018. Em 2018, o Facebook anunciou uma mudança focado em três áreas principais de produtos para tratar de questões de segurança cibernética e melhorar o desenvolvimento de produtos, incluindo novas tecnologias como blockchain. Essa decisão estratégica impulsionou seu crescimento.

Empresas como Google, Disney e Tesla também se reestruturaram com frequência para impulsionar o crescimento, tornar-se mais eficientes e revitalizar seus negócios.

Isso mostra como é importante entender a reestruturação organizacional e, ao mesmo tempo, adaptar-se às novas condições de mercado, aos avanços tecnológicos e à evolução das expectativas dos clientes. A reestruturação ajuda uma organização de grande porte a navegar pelas mudanças e a alcançar o sucesso de longo prazo que almeja.

Se você deseja ampliar seus negócios, melhorar a retenção de clientes e permanecer competitivo, fazer mudanças em sua empresa pode ser o caminho a seguir. Vamos ver como você pode reestruturar sua organização com algumas estratégias e etapas comprovadas.

O que é reestruturação organizacional?

A reestruturação organizacional é a mudança deliberada da estrutura interna de uma empresa, incluindo sua estrutura, processos, funções de trabalho, relações de subordinação e cultura. Ela envolve mudanças nos arranjos departamentais, na composição da força de trabalho, nas entidades legais e na desenvolvimento simultâneo de novas estratégias de crescimento .

A reestruturação dá à organização uma nova direção. Ela desempenha um papel fundamental na manutenção do crescimento e da competitividade dos negócios:

Aumento da eficiência: Ajuda a eliminar redundâncias, simplificar os fluxos de trabalho e otimizar a alocação de recursos

Ajuda a eliminar redundâncias, simplificar os fluxos de trabalho e otimizar a alocação de recursos Aumento da agilidade: Permite que sua organização responda rapidamente às mudanças nas tendências do mercado e às demandas dos clientes

Permite que sua organização responda rapidamente às mudanças nas tendências do mercado e às demandas dos clientes Melhoria da relação custo-benefício: Reduz o desperdício e controla as despesas operacionais

Reduz o desperdício e controla as despesas operacionais Promoção da inovação: A reestruturação organizacional cria um ambiente propício para novas ideias e experimentos

A reestruturação organizacional cria um ambiente propício para novas ideias e experimentos **Motivar os funcionários: ajuda a alinhar as funções com os pontos fortes e as aspirações individuais

Embora toda organização deseje esses benefícios, eles não são os únicos motivos pelos quais as empresas passam por uma reestruturação.

Razões para a reestruturação organizacional

Aqui estão alguns fatores significativos que podem desencadear a reestruturação de uma organização:

1. Mudança no ambiente de negócios

Os setores são dinâmicos e estão sujeitos a constantes mudanças no mercado.

As mudanças estruturais são frequentemente necessárias para se ajustar aos avanços tecnológicos, à evolução das preferências dos clientes, às condições de mercado em constante mudança ou aos novos concorrentes.

Por exemplo, o impacto da COVID-19 fez com que muitas empresas se adaptassem estrategicamente para garantir a sobrevivência.

2. Necessidades de reestruturação financeira

A necessidade de reestruturação financeira geralmente leva a mudanças organizacionais. Geralmente é causada por fatores como dívida excessiva, problemas de fluxo de caixa, declínio da lucratividade ou mudanças nas condições de mercado.

O processo pode exigir que você tome várias medidas, como reestruturação de dívidas, venda de ativos, iniciativas de redução de custos ou reestruturação de capital. Essas medidas ajudam a estabilizar as finanças e a melhorar a saúde financeira da organização.

3. Melhoria da eficiência

Melhorar o desempenho dos negócios ou explorar novas oportunidades pode levar a iniciativas de reestruturação. Nesses casos, a simplificação das operações, a redução da redundância e a otimização de alocação de recursos podem ser os objetivos do processo de reestruturação.

4. Mudanças culturais

Cultivar uma nova cultura da empresa que enfatize a colaboração ou a inovação pode exigir mudanças estruturais.

Mudanças de propriedade, como fusões ou aquisições, frequentemente desencadeiam iniciativas de reestruturação para alinhar os negócios com a visão da entidade adquirente.

Dependendo da causa, pode haver vários tipos de reestruturação organizacional.

Tipos de reestruturação organizacional

Uma empresa pode se reestruturar de várias maneiras, dependendo das necessidades e metas exclusivas da organização. Aqui estão algumas abordagens comuns:

1. Reestruturação do RH

A reestruturação de RH concentra-se em mudanças na força de trabalho, como a implementação de novos programas de treinamento, criação de novos manuais de funcionários e organogramas, requalificação dos funcionários, revisão das estratégias de gerenciamento de talentos ou ajuste dos níveis de pessoal e das estruturas de remuneração.

2. Reestruturação legal

Os ajustes organizacionais são necessários quando a propriedade ou as estruturas legais mudam. Isso pode envolver a alteração da estrutura jurídica da organização, como o pedido de falência, a fusão com outra organização ou a reestruturação da dívida.

3. Desinvestimento

O desinvestimento envolve a venda de unidades de negócios com baixo desempenho para simplificar as operações e concentrar-se nas competências essenciais. Um dos principais objetivos do plano de reorganização é aumentar a lucratividade.

O desinvestimento também pode alinhar o portfólio da organização com suas metas estratégicas e melhorar a competitividade dos negócios.

4. Reestruturação para redução de custos

A reestruturação para redução de custos envolve a redução de custos administrativos e operacionais por meio de automação ou downsizing. Geralmente inclui a terceirização de projetos, renegociações de contratos e consolidação de recursos para cortar custos.

5. Turnaround

Uma recuperação é uma abordagem abrangente para salvar uma empresa em dificuldades, geralmente envolvendo reestruturação financeira, mudanças operacionais, aquisições e revisões de liderança. Você também pode considerar mudar suas ofertas de produtos ou serviços para reverter um declínio no desempenho.

Como reestruturar uma organização?

A reestruturação é um processo complexo que exige planejamento e execução cuidadosos. Siga estas etapas para criar uma estrutura organizacional bem definida:

Etapa 1: Auditoria e análise

Realize uma avaliação completa do estado passado e atual de sua organização e identifique os possíveis desafios e áreas de melhoria.

Acompanhe e monitore as tarefas, os prazos e o progresso da sua equipe com o ClickUp Dashboards

Use Painéis do ClickUp para visualizar as principais métricas e relatórios de progresso. Ele simplifica mapeamento de processos , programação de recursos e gerenciamento de projetos e melhora a dinâmica da equipe e a colaboração.

Visualizações personalizáveis e dados em tempo real em painéis permitem que você acompanhe facilmente o progresso, identifique gargalos e tome decisões baseadas em dados.

Também é possível aumentar a produtividade geral mantendo todas as informações do projeto em um local centralizado, que pode ser acessado por todos os membros da equipe sem perda de tempo com idas e vindas para atualizações.

Com o ClickUp, você tem uma plataforma centralizada que consolida todos os ativos, cronogramas, comunicações, projetos, bancos de dados e documentos relacionados à reestruturação. Essas informações o ajudam a realizar auditorias e análises detalhadas.

Etapa 2: Definição de metas

Depois de analisar a situação atual, a próxima etapa é definir metas para o processo de transição. A equipe de liderança deve articular claramente os resultados desejados do processo de reestruturação e certificar-se de que eles estejam alinhados com a estratégia geral da organização.

Defina metas claras e alcance o sucesso com o ClickUp Goals

Use Metas do ClickUp para definir objetivos claros de reestruturação. Acompanhe o progresso visualmente e garanta que todos na equipe estejam alinhados com as metas definidas para a reestruturação.

Visualize ideias com o ClickUp Mind Maps

Faça brainstorming de ideias e obtenha feedback de forma colaborativa com Mapas mentais do ClickUp . Você pode facilmente criar e personalizar mapas mentais, planejar projetos e colaborar com sua equipe para introduzir e gerenciar mudanças.

Isso o ajudará muito a planejar o tipo de reestruturação e as estratégias necessárias.

Etapa 3: Planejamento e implementação

Com as metas estabelecidas, você pode criar um plano detalhado descrevendo as mudanças a serem implementadas, os cronogramas associados e os recursos que precisam ser alocados para elas. Gerenciamento de mudanças é fundamental para garantir uma transição tranquila e minimizar as interrupções.

Para reestruturar a organização de forma eficaz, é importante envolver as partes interessadas por meio de comunicação proativa e abordar suas preocupações.

Você pode conseguir a adesão das partes interessadas explicando claramente a lógica e os benefícios da reestruturação.

Além disso, considere a possibilidade de oferecer oportunidades de treinamento e desenvolvimento para equipar os funcionários com as habilidades e os conhecimentos necessários na nova estrutura da empresa. Por fim, garanta que haja um forte compromisso da liderança com a reestruturação. Isso pode ser alcançado apoiando seus funcionários e dando o exemplo.

Se você se sentir sobrecarregado com a enormidade e as complexidades do projeto, modelos pré-construídos como Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp ou o Modelo de documento do plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp pode reduzir o ônus.

Planeje, implemente e monitore as mudanças necessárias nos negócios com o modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Esses modelos fornecem uma estrutura para delinear o plano, identificar tarefas e atribuir responsabilidades associadas à reestruturação.

Defina métodos e estratégias para efetuar mudanças usando o modelo de documento de plano de gerenciamento de mudanças pronto para uso do ClickUp

Divida o plano de reestruturação em tarefas gerenciáveis com Listas ClickUp e visualize os detalhes com base no seu estilo preferido, como visualização de Gantt, visualização de equipe ou visualização de quadro. Use Campos personalizados do ClickUp para capturar detalhes específicos relevantes para a reestruturação. Acompanhe visualmente o progresso e identifique possíveis gargalos.

Você pode usar esses modelos para dar clareza a todos sobre os resultados desejados de uma mudança proposta, mantendo todos concentrados no sucesso da transição.

Etapa 4: Comunicação

Execute o plano de reestruturação com diligência, garantindo uma comunicação clara com modelos eficazes apoio dos funcionários e adesão a considerações legais e éticas.

Comunicar o plano de reestruturação de forma transparente e eficaz a todas as partes interessadas, abordando as preocupações e reduzindo a resistência.

Colabore em tempo real com o ClickUp Chat

Você pode usar o Chat do ClickUp para comunicação em tempo real. Compartilhe atualizações, aborde preocupações e crie transparência durante todo o processo de reestruturação. Isso também ajudará a resolver as dúvidas dos funcionários com relação à mudança.

Crie, compartilhe e colabore em novas políticas e procedimentos decorrentes da reestruturação com Documentos do ClickUp . Torne-os facilmente acessíveis a todos os membros da equipe. Para informações confidenciais, controle o acesso e garanta que somente as partes interessadas relevantes possam visualizar e alterar os documentos.

Etapa 5: monitoramento e avaliação

Uma reestruturação bem-sucedida não acontece da noite para o dia. Você precisa monitorar continuamente o progresso e o impacto do processo de reestruturação e fazer ajustes conforme necessário. Identifique as áreas que precisam ser melhoradas e ajuste seu plano de acordo.

Capture respostas para ações rápidas com o ClickUp Forms

Realize pesquisas ou enquetes com o Formulários ClickUp para obter feedback dos funcionários e das partes interessadas sobre o impacto da reestruturação. Analise o feedback e aborde as preocupações levantadas.

Em seguida, discuta as lições aprendidas e faça um brainstorming de melhorias contínuas para a organização recém-reestruturada.

Você também pode se inspirar na Teoria Nudge para enfrentar os muitos desafios que surgirão durante a reestruturação.

A Teoria do Nudge

A Teoria do Nudge, popularizada por Richard Thaler e Cass Sunstein em seu livro Nudge, propõe que sinais sutis do ambiente podem influenciar nossas decisões sem coerção. Ela usa nossos vieses cognitivos inerentes para nos "empurrar" para comportamentos considerados mais desejáveis.

Como a Teoria do Nudge contribui para a reestruturação

A reestruturação organizacional geralmente encontra resistência devido à incerteza, ao medo da mudança e à inércia. A teoria de Nudge pode ajudar os líderes a enfrentar esses desafios por meio da compreensão:

Arquitetura da escolha: As empresas podem projetar as escolhas disponíveis apresentando-as de forma diferente e destacando opções específicas que são mais atraentes e com maior probabilidade de serem escolhidas. Isso permite que as organizações influenciem as preferências dos clientes e os resultados das decisões

As empresas podem projetar as escolhas disponíveis apresentando-as de forma diferente e destacando opções específicas que são mais atraentes e com maior probabilidade de serem escolhidas. Isso permite que as organizações influenciem as preferências dos clientes e os resultados das decisões Vieses comportamentais: Os líderes podem usar nudges para orientar os indivíduos em direção aos comportamentos preferidos. Esses estímulos se baseiam em padrões previsíveis do pensamento humano, como aversão à perda, prova social e o efeito dotação

Os líderes podem usar nudges para orientar os indivíduos em direção aos comportamentos preferidos. Esses estímulos se baseiam em padrões previsíveis do pensamento humano, como aversão à perda, prova social e o efeito dotação Reforço positivo: As organizações podem usar nudges como recompensas, reconhecimento ou feedback social para incentivar as ações desejadas, criando associações positivas com elas

Digamos que a sua organização esteja implementando um novo sistema de CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) para melhorar a eficiência e o atendimento ao cliente, e alguns funcionários sejam resistentes à mudança, alegando falta de familiaridade e medo de interrupções. Nesse caso, você pode arquitetar escolhas das seguintes maneiras:

Durante o treinamento, concentre-se em como o novo CRM beneficiará os funcionários individualmente (por exemplo, conclusão mais rápida de tarefas, acesso mais fácil aos dados)

Preencher previamente os painéis individuais para priorizar tarefas e informações relevantes para suas funções, tornando a experiência inicial mais tranquila

Você também pode usar a gamificação para obter um reforço positivo. Implemente pontos ou distintivos para a conclusão de tarefas no novo CRM, estimulando um senso de realização e uma competição amigável entre os funcionários.

Lembre-se de que os estímulos não devem ser manipuladores. Eles devem ser transparentes, éticos e respeitar as escolhas individuais. Você pode garantir isso seguindo algumas etapas simples:

Entenda as preocupações de seus funcionários e crie nudges que tenham a ver com eles

Combine os nudges com outrosgerenciamento de mudanças estratégias como comunicação clara, treinamento e suporte

Mostre como as mudanças melhorarão o bem-estar individual e organizacional

Enfatize as vantagens de adotar a nova estrutura da empresa em vez de persistir na antiga

Permitir alguma flexibilidade para que os indivíduos se adaptem em seu próprio ritmo

Estratégias pós-reestruturação

Após a reestruturação de uma organização, você precisa garantir uma transição tranquila e manter o moral dos funcionários. Aqui estão algumas estratégias que o ajudarão a conseguir o mesmo em todos os departamentos:

1. Manter a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI)

A DEI vai além da conformidade legal. Ela cultiva um senso de pertencimento, melhora a tomada de decisões e aprimora a inovação.

O que você pode fazer:

Garantir que a liderança pós-reestruturação reflita a diversidade de sua força de trabalho

Treinar gerentes e funcionários para reconhecer e mitigar preconceitos inconscientes

Acompanhar as métricas de DEI durante e após o processo de reorganização

Proporcionar espaços seguros para que os funcionários se conectem e defendam perspectivas diversas

Usar linguagem inclusiva

2. Articular a nova proposta de valor para reposicionar a organização

Os funcionários precisam entender o "porquê" das mudanças culturais da organização e como elas contribuem para o seu sucesso futuro.

O que você pode fazer:

Explicar a lógica da reestruturação em termos simples e sem jargões

Enfatizar como a nova mudança criará valor para os funcionários, clientes e partes interessadas

Compartilhar a visão e os planos de crescimento da organização para gerar entusiasmo e adesão

Mantenha os funcionários informados por meio de vários canais durante a transição

3. Garanta a satisfação no trabalho de toda a força de trabalho

Funcionários satisfeitos são mais produtivos, engajados e menos propensos a sair.

O que você pode fazer:

Implemente um sistema de avaliação e gerenciamento de desempenho alinhado com a reestruturação e as metas bem-sucedidas. As avaliações podem ajudá-lo a avaliar as habilidades para as novas funções, identificar as necessidades de treinamento e abordar as preocupações com a segurança no emprego. Use-as para adaptar o treinamento e acompanhar o progresso do desempenho individual e organizacional

Equipar os funcionários com as habilidades necessárias para serem bem-sucedidos em suas novas funções

Ajudar os funcionários a navegar em suas opções de carreira dentro da nova estrutura organizacional

4. Adotar modelos seguidos por corporações e sociedades de responsabilidade limitada (LLCs) para crescimento

Após a reestruturação, as organizações de grande porte podem otimizar a alocação de recursos, simplificar as operações e, potencialmente, obter economia de custos por meio de economias de escala. Isso libera recursos para iniciativas de crescimento.

A nova estrutura organizacional permite ainda que as empresas se desfaçam de funções não essenciais e se concentrem nas competências essenciais, aumentando a eficiência e a competitividade em seus principais mercados. Uma estratégia de reestruturação bem-sucedida pode melhorar a percepção da marca, aumentando a fidelidade do cliente e a participação no mercado.

As LLCs podem adaptar suas estruturas mais prontamente do que as corporações, o que lhes permite responder rapidamente a mercados em rápida evolução e buscar oportunidades de crescimento. Além disso, as LLCs não enfrentam dupla tributação, o que é um benefício significativo para empresas em crescimento, pois permite que elas maximizem seus lucros e os reinvistam para crescer ainda mais.

Uma estrutura organizacional mais simples pode levar a custos administrativos e operacionais mais baixos, liberando recursos para o crescimento.

5. Conte com a ajuda de consultores durante e após a reestruturação

Os consultores podem fornecer análises e recomendações especializadas sobre as opções de reestruturação, garantindo o alinhamento com as metas de crescimento. Eles podem ajudar na execução do plano de reestruturação, no gerenciamento da logística e na superação de desafios.

Além disso, eles trazem conhecimento especializado e práticas recomendadas para o processo. Isso os ajuda a oferecer uma perspectiva imparcial, evitar políticas internas e minimizar as interrupções.

O caminho a seguir

O futuro da reestruturação organizacional se concentrará na agilidade, na tomada de decisões orientada por dados e no envolvimento dos funcionários.

As empresas que adotarem a melhoria contínua e a adaptabilidade estarão bem posicionadas para navegar pela mudança e alcançar o sucesso sustentável.

Lembre-se de que a reestruturação não é apenas redução de tamanho ou corte de custos; trata-se de transformação estratégica e de liberar todo o potencial da organização. As organizações podem orientar o crescimento compreendendo as várias facetas da reestruturação, seguindo uma abordagem sistemática e implementando estratégias pós-reestruturação de forma eficaz.

Para atender a essas necessidades, o ClickUp pode se tornar sua ferramenta de referência. Com vários modelos para gerenciamento de mudanças e recursos úteis adaptados para gerenciamento de projetos e comunicação, ele é uma ferramenta valiosa durante todo o processo de reestruturação.

FAQs comuns

1. O que significa reestruturar uma organização?

Reestruturação refere-se à mudança da estrutura, dos sistemas e dos processos de uma organização para atingir suas metas com mais eficiência.

2. Quais são as etapas para reestruturar uma organização?

As etapas de um processo de reestruturação organizacional incluem análise, planejamento, comunicação, implementação e avaliação.

3. O que é reestruturação em uma empresa?

A reestruturação organizacional envolve a mudança da estrutura, dos sistemas, dos processos e do pessoal de uma empresa. Ao compreender os diferentes aspectos da reestruturação organizacional, as empresas podem abordar esse processo de forma estratégica e obter resultados favoráveis para a empresa e os funcionários.