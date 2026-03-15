Como criar um painel de recebimento de projetos no Google Sheets

Você abre sua caixa de entrada na manhã de segunda-feira e lá estão elas: três novas solicitações de projeto. Uma chegou por e-mail, outra pelo chat e uma durante uma conversa no corredor. Todas parecem urgentes, mas carecem de detalhes.

É aí que entra o painel de recebimento de projetos; ele funciona como um centro de controle prático que mostra tudo o que você precisa.

Este guia orienta você na criação de um painel funcional de recebimento de projetos no Google Sheets, abordando a configuração da estrutura de dados, técnicas de visualização, filtragem interativa e as limitações que você eventualmente encontrará à medida que o volume de recebimento aumentar.

Também vamos explorar como o ClickUp, o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, é definitivamente a melhor opção para o seu próximo painel de projetos. 🤩

O que é um painel de admissão de projetos?

As solicitações de projetos chegam de todos os lados e esse caos torna impossível acompanhar o que foi enviado, aprovado ou ficou parado no limbo, levando ao não cumprimento de prazos e à frustração das partes interessadas.

Um painel de recebimento de projetos é um resumo visual que organiza esse processo, oferecendo uma visão única de todas as solicitações recebidas.

Ele responde à pergunta fundamental: “Que trabalho está chegando?”, antes mesmo que esse trabalho seja planejado, o que é uma parte essencial da fase de iniciação do projeto.

Ao contrário de um painel de acompanhamento de projetos, que monitora o trabalho já em andamento, um painel de admissão concentra-se na porta de entrada. Ele ajuda equipes de PMO, chefes de departamento e líderes focados na gestão de recursos a classificar as solicitações de trabalho recebidas antes que elas cheguem à lista de pendências, utilizando componentes como um registro de solicitações, detalhamento de status e tendências de envio.

📮 ClickUp Insight: 34% dos entrevistados gostariam que suas planilhas pudessem criar painéis automaticamente para eles. Montar relatórios do zero, selecionar intervalos, formatar gráficos e manter tudo atualizado torna-se um trabalho à parte. Com o ClickUp, seus dados brutos e opções de visualização se unem. Basta usar cartões sem código nos Painéis do ClickUp para gráficos, cálculos e controle de tempo. A melhor parte? Eles são atualizados em tempo real com dados de tarefas em andamento. A IA está disponível em todo o seu espaço de trabalho para ajudar a interpretar essas informações, gerando resumos, destacando padrões ou explicando o que está mudando em seu espaço de trabalho. Por fim, os Agentes de IA podem intervir para reunir, sintetizar e publicar essas atualizações em seus principais canais. É assim que todo o seu fluxo de trabalho de relatórios é gerenciado com facilidade.

Por que usar o Google Sheets para acompanhar a admissão de projetos?

Você sabe que precisa formalizar seu processo de admissão de projetos agora, mas não tem orçamento nem tempo para conseguir a aprovação de uma nova ferramenta. Por isso, o Google Sheets surge como um primeiro passo prático.

Como a maioria das equipes já utiliza o Google Workspace, não há burocracias de aquisição a serem superadas. Você conta com uma interface familiar que reduz a curva de aprendizado, e várias partes interessadas podem visualizar e atualizar o registro de recebimento ao mesmo tempo.

Você também tem controle total para personalizar cada campo e fórmula, e pode até conectar um Formulário do Google para automatizar o registro de solicitações. Esses benefícios tornam o Sheets um ponto de partida viável, embora você provavelmente encontre limites à medida que o volume de recebimento cresça.

Como criar um painel de recebimento de projetos no Google Sheets

Vamos explicar como criar um painel no Google Sheets para o seu processo de admissão de projetos. ⚒️

Etapa 1: Configure a estrutura de dados de admissão de projetos

Se você já tentou usar uma planilha para acompanhamento antes, sabe que ela pode rapidamente se tornar uma bagunça de dados inconsistentes, erros de digitação e fórmulas quebradas. Um painel construído com base em dados desorganizados é pior do que não ter nenhum painel, pois fornece informações enganosas. Para evitar isso, você precisa estabelecer uma estrutura de dados sólida desde o início.

Isso envolve definir seus campos, criar regras de validação para manter os dados organizados e organizar suas guias para maior clareza:

1. Defina os campos de solicitação do projeto

O poder do seu painel vem de campos de dados consistentes e bem definidos. Sem eles, você não consegue filtrar, classificar ou visualizar as solicitações com precisão. Cada registro de admissão deve incluir um conjunto padrão de campos para capturar as informações corretas desde o início.

Crie colunas para diferentes conjuntos de informações na sua planilha do Google Sheets

Aqui estão os pontos essenciais:

ID da solicitação: Um número exclusivo para cada envio que evita duplicatas e facilita o rastreamento

Data da solicitação: A data em que o projeto foi enviado, o que ajuda a acompanhar há quanto tempo as solicitações estão na fila

Nome do solicitante: A pessoa ou departamento que está solicitando o projeto

Nome/Título do projeto: Uma descrição breve e clara do trabalho solicitado

Tipo de projeto: A categoria do trabalho, como uma nova iniciativa, uma melhoria ou uma tarefa de manutenção

Prioridade: O nível de urgência, como crítica, alta, média ou baixa

Status: A fase atual da solicitação, como Enviada, Em análise, Aprovada, Rejeitada ou Em espera

Revisor designado: A pessoa responsável por avaliar a solicitação

Data de início prevista: A data de início ideal do ponto de vista do solicitante

Estimativa de esforço: Uma estimativa aproximada do trabalho envolvido, geralmente usando tamanhos de camiseta (P, M, G) ou horas

Notas/Comentários: Um espaço para qualquer contexto ou detalhes adicionais

2. Crie um sistema de validação de dados

Se uma pessoa inserir “Alta” como prioridade e outra inserir “alta”, seus gráficos e filtros deixarão de funcionar. A validação de dados resolve isso, obrigando os usuários a selecionar a partir de uma lista predefinida.

Selecione a coluna > Dados > Validação de dados > Crie um menu suspenso com os campos relevantes

Para configurar uma lista suspensa no Google Sheets:

Selecione a coluna que você deseja controlar

Vá para Dados > Validação de dados

Selecione “Dropdown”

Insira os valores permitidos; por exemplo, na coluna Status, insira: Enviado, Em análise, Aprovado, Rejeitado, Em espera.

💡 Dica profissional: Crie uma guia oculta chamada “Lookups” para armazenar essas listas. Isso facilita muito a atualização das opções do menu suspenso posteriormente, sem precisar editar cada regra de validação individualmente.

3. Organize sua guia de dados brutos

Nunca crie seu painel na mesma guia em que você insere os dados. Isso é uma receita para o desastre, pois um simples erro de classificação ou uma exclusão acidental pode danificar todos os seus gráficos. Em vez disso, mantenha seus dados brutos de admissão em uma guia dedicada e nomeie-a com algo claro, como ‘Dados_de_Admissão’.

Exibir > Congelar > 1 linha ou 1 coluna na sua planilha do Google Sheets para manter os títulos visíveis ao rolar a tela

Siga estas práticas recomendadas para manter uma guia de dados organizada:

Fixar a linha do cabeçalho: Isso mantém os títulos das colunas visíveis enquanto você rola a tela

Use uma formatação de data consistente: AAAA-MM-DD é a melhor opção para uma classificação confiável

Evite células mescladas: elas são conhecidas por corromper fórmulas e elas são conhecidas por corromper fórmulas e tabelas dinâmicas

Não deixe linhas em branco: uma linha vazia pode impedir que as fórmulas sejam calculadas corretamente

Você também pode conectar um Formulário do Google diretamente a esta guia, o que permite que as partes interessadas enviem solicitações por meio de um formulário fácil de usar que preenche automaticamente sua planilha.

Etapa 2: Crie suas visualizações de admissão de projetos

Uma planilha gigante de solicitações é exaustiva e torna impossível ter uma visão geral. Você não consegue responder a perguntas simples como: “Nosso volume de solicitações está aumentando?” ou “Onde estão os gargalos em nosso processo de aprovação?”. As visualizações de dados transformam esses dados brutos em insights que podem ser percebidos rapidamente.

Você criará três tipos principais de gráficos para montar um painel de controle avançado no Google Sheets: quadros de resultados para métricas-chave, um gráfico de linhas para tendências e um gráfico de pizza para detalhamento de status. 📊

1. Adicione scorecards para as principais métricas de admissão

Um quadro de resultados é um tipo de gráfico que exibe um único número importante. É perfeito para mostrar indicadores-chave de desempenho (KPIs) de alto nível que dão uma noção imediata da saúde do seu fluxo de projetos.

Selecione uma coluna > Inserir > Gráfico > Gráfico de scorecard

Aqui estão algumas métricas essenciais para o seu painel de recebimento de projetos:

Total de solicitações enviadas: Use a fórmula COUNTA na coluna ID da solicitação para obter um total acumulado

Solicitações pendentes de revisão: Uma fórmula COUNTIF em que o status é “Em revisão” mostra sua lista de pendências imediatas

Taxa de aprovação: Calcule-a dividindo o número de solicitações “Aprovadas” pelo número total de solicitações que não estão mais pendentes

Média de dias na fila: Use a fórmula MÉDIA para calcular o número de dias entre a data da solicitação e a data de hoje para todos os itens pendentes

Para criar um no Sheets, calcule sua métrica em uma célula, depois vá em Inserir > Gráfico e selecione o tipo de gráfico Scorecard.

2. Crie um gráfico de volume de solicitações

Sua equipe está sobrecarregada com novas solicitações, ou é apenas uma impressão? Um gráfico de volume de solicitações ajuda a visualizar quantos novos projetos estão chegando ao longo do tempo, para que você possa identificar tendências e planejar a capacidade. Um gráfico de linhas ou de colunas, dois tipos comuns de gráficos, funcionam melhor nesse caso.

Selecione as colunas Dados da solicitação e ID da solicitação > Inserir > Gráficos > Gráfico de linhas

Para criá-lo, você precisará agrupar suas solicitações por semana ou mês. Você pode fazer isso criando uma tabela dinâmica a partir da guia “Intake_Data”. Defina as linhas da tabela dinâmica como “Data da solicitação” (agrupadas por mês) e os valores como uma função COUNTA do “ID da solicitação”. Depois de obter esses dados resumidos, você pode facilmente inserir um gráfico de linhas para visualizar o volume de solicitações ao longo do tempo.

💡 Dica profissional: Gerencie ativamente o pipeline de admissão com os Super Agentes do ClickUp. Esses colegas de equipe de IA trabalham dentro do seu espaço de trabalho para observar tarefas, campos personalizados e mudanças de status. Eles analisam as solicitações recebidas e tomam medidas quando determinadas condições aparecem.

Monitore e classifique automaticamente a entrada de projetos usando os Super Agentes do ClickUp

Por exemplo, um quadro de admissão de produtos pode receber dezenas de solicitações por semana. Um Super Agente pode gerenciar a triagem de várias maneiras:

Analise as tarefas de admissão recém-enviadas todas as manhãs e agrupe solicitações de recursos semelhantes em um único resumo de revisão para os gerentes de produto

Identifique vários relatórios de bug relacionados ao mesmo recurso e crie uma tarefa de investigação consolidada para a equipe de engenharia

Identifique as solicitações marcadas como “Alto impacto na receita” e publique um comentário semanal de resumo para a liderança antes da reunião de revisão do roteiro

Aprenda a criar o seu próprio painel assistindo a este vídeo:

3. Crie um resumo do status do projeto

Um gráfico de distribuição de status responde à pergunta: “Onde está o gargalo?”. Ele mostra a distribuição de todas as suas solicitações por cada categoria de status. Um gráfico de pizza é uma maneira simples e eficaz de visualizar isso.

Selecione a coluna Status > Inserir > Gráficos > Gráfico de pizza

Primeiro, crie uma pequena tabela de resumo que liste cada status e use uma fórmula COUNTIF para contar quantas solicitações estão nessa etapa. Em seguida, selecione essa tabela de resumo e insira um gráfico de pizza. Se o seu gráfico mostrar que 50% das solicitações estão “Em análise”, você acabou de identificar seu maior gargalo.

Etapa 3: Adicione filtros para filtrar solicitações de projetos

Seu painel é útil, mas se torna realmente poderoso quando você o torna interativo. As partes interessadas inevitavelmente pedirão para ver os dados filtrados de diferentes maneiras, como “Posso ver apenas as solicitações do departamento de marketing?” ou “Mostre-me apenas os itens de prioridade crítica”.

Os filtros são botões interativos que permitem que qualquer pessoa faça isso sem precisar editar fórmulas ou correr o risco de danificar a planilha.

Selecione um gráfico > Dados > Adicionar um filtro

Adicionar um filtro é muito simples:

Clique em uma de suas tabelas dinâmicas ou gráficos

Vá para Dados > Adicionar um filtro

Escolha qual coluna você deseja que o filtro controle, como Prioridade, Tipo de projeto ou Solicitante

Selecione os dados que você deseja que o filtro controle

Aqui estão alguns dos filtros mais úteis para um painel de recebimento de projetos:

Um filtro de Status para alternar rapidamente entre as visualizações de pendentes, aprovados e rejeitados

Um filtro de Intervalo de datas para se concentrar em um trimestre ou mês específico

Um filtro de Prioridade para isolar solicitações de alta prioridade que precisam de atenção imediata

Agrupe seus filtros na parte superior do painel para facilitar o acesso. Agora, as partes interessadas podem acessar autonomamente as informações de que precisam.

Etapa 4: Monte seu painel de recebimento de projetos

Você criou todos os componentes e agora é hora de organizá-los em um painel limpo e profissional. Crie uma nova guia dedicada chamada “Painel”. Essa separação é fundamental para evitar que os usuários editem acidentalmente seus dados brutos ou fórmulas.

Adicione todos os gráficos em uma guia específica de Painéis

Um layout lógico torna seu painel fácil de ler. Considere esta estrutura:

Linha superior: Coloque seus quadros de resultados aqui para visualizar os KPIs rapidamente

Seção central: Posicione o gráfico de volume de solicitações à esquerda e o gráfico de distribuição por status à direita

Abaixo dos gráficos: Organize seus filtros para facilitar a filtragem

Seção inferior: Adicione uma tabela mostrando as cinco solicitações pendentes mais antigas para destacar os itens que precisam de ação

Use cores consistentes; por exemplo, verde para “Aprovado”, amarelo para “Em análise” e vermelho para “Rejeitado”. Por fim, proteja a guia do painel acessando Dados > Proteger planilhas e intervalos. Isso permite que as pessoas usem os filtros, mas impede que movam ou excluam seus gráficos.

Limitações do Google Sheets para o gerenciamento de admissão de projetos

Seu painel no Google Sheets funcionava bem no início. Mas agora, ele está começando a mostrar suas falhas. A planilha demora para carregar, alguém apagou uma fórmula sem querer e você passa uma hora toda segunda-feira copiando manualmente as solicitações aprovadas para a ferramenta de gerenciamento de projetos da sua equipe. A solução “gratuita” está começando a custar muito do seu tempo.

Essa é a realidade da dispersão do trabalho: a fragmentação das atividades laborais entre várias ferramentas e sistemas desconectados que não se comunicam, forçando as equipes a perder tempo alternando entre aplicativos e lutando contra silos de informação. Embora o Sheets seja um ótimo ponto de partida, ele não foi criado para o gerenciamento real de fluxos de trabalho.

Aqui é onde você encontrará limitações:

Sem automação nativa do fluxo de trabalho: passar uma solicitação de uma etapa para a seguinte é um processo manual. Não há notificações automáticas para avisar ao revisor que é a sua vez, o que significa que as solicitações ficam paralisadas

Atualizações em tempo real limitadas: Os gráficos do seu painel não são atualizados automaticamente. Os usuários podem estar visualizando dados desatualizados, a menos que se lembrem de atualizar a página, o que leva a decisões baseadas em informações antigas

Sem processo de aprovação integrado: Não é possível encaminhar formalmente uma solicitação para aprovação por várias pessoas. Isso resulta em um Não é possível encaminhar formalmente uma solicitação para aprovação por várias pessoas. Isso resulta em um registro de auditoria fraco, dificultando o rastreamento de quem aprovou o quê e quando

Sem conexão com a execução: O maior problema é a lacuna entre o recebimento e a ação. Uma solicitação aprovada em uma planilha é apenas uma linha de dados; ela não se torna automaticamente uma tarefa executável na ferramenta em que sua equipe realmente trabalha

Simplifique seus painéis de recebimento de projetos com o ClickUp

A admissão de projetos muitas vezes dá errado antes mesmo do trabalho começar. As solicitações chegam por e-mail, mensagens de chat, planilhas e conversas casuais. As equipes passam horas classificando solicitações em vez de avaliá-las. A liderança não tem visibilidade sobre o que entrou no pipeline e o que merece prioridade.

Mas, com o ClickUp, o registro de solicitações, a priorização, a análise e a execução ocorrem dentro do mesmo sistema. Os dados de admissão se conectam diretamente às tarefas, relatórios e automação, o que elimina a proliferação de SaaS e reduz a alternância de contexto durante o gerenciamento da admissão de projetos.

Registre solicitações estruturadas usando os formulários do ClickUp

Capture solicitações de projetos por meio dos formulários do ClickUp

Todo fluxo de trabalho de admissão começa com um envio consistente. Os formulários do ClickUp coletam solicitações em um formato estruturado e convertem cada entrada em uma tarefa dentro da lista de admissão.

Uma equipe de operações de marketing, por exemplo, cria um formulário intitulado “Recebimento de solicitações de campanha”. Os representantes de vendas enviam solicitações de campanha por meio desse formulário, incluindo o objetivo da campanha, o segmento de público, a data de lançamento e as necessidades de recursos. Cada envio gera uma tarefa na fila de recebimento de marketing.

Os líderes de equipe visualizam imediatamente as novas solicitações e começam a triagem sem precisar vasculhar mensagens ou planilhas.

Padronize os dados de admissão

Assim que as solicitações entram na fila de recebimento, os tomadores de decisão precisam de dados estruturados para avaliar cada solicitação. Os campos personalizados do ClickUp nos formulários capturam esses dados no momento do envio.

Colete detalhes padronizados das solicitações usando os campos personalizados do ClickUp nos formulários

Uma equipe de operações de produto pode incluir áreas como:

Categoria da solicitação, como solicitação de recurso, relatório de bug ou alteração de infraestrutura

impacto esperado na receita

Nível de urgência

Departamento solicitante

Estimativa do esforço de engenharia

Veja o que Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions, disse sobre a experiência da empresa com o ClickUp:

Com o ClickUp, fomos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em países diferentes e, às vezes, até mesmo em continentes diferentes.

Com o ClickUp, fomos um passo à frente e criamos painéis onde nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente considerando que estão localizados em países diferentes e, às vezes, até mesmo em continentes diferentes.

Acompanhe as solicitações recebidas usando os painéis do ClickUp

Monitore os pipelines de admissão de projetos usando os painéis do ClickUp

Depois que as solicitações entram no sistema de recebimento, a liderança precisa ter visibilidade do volume do pipeline e da distribuição da carga de trabalho. Os painéis do ClickUp exibem dados de recebimento em tempo real entre as equipes.

Uma equipe de PMO pode criar um painel de recebimento que inclua:

Um cartão de lista de tarefas mostrando todas as solicitações enviadas esta semana

Um gráfico circular mostrando a distribuição das solicitações entre os departamentos

Um cartão de carga de trabalho que compara a capacidade de engenharia com a demanda de projetos recebidos

Os gerentes de programa utilizam esse painel durante as reuniões semanais de planejamento para decidir quais solicitações serão aprovadas e quais ficarão para o próximo ciclo.

Assista a este vídeo para ver como você pode criar painéis de gerenciamento de projetos:

Como criar um painel de gerenciamento de projetos em menos de 15 minutos: tutorial passo a passo | ClickUp

🚀 Vantagem do ClickUp: Identifique tendências de admissão de projetos usando os Cartões de IA nos Painéis do ClickUp. Você pode adicionar:

Cartões de resumo de IA para analisar atividades recentes de admissão e explicar as principais tendências

Cartões de atualização de projetos com IA que destacam o progresso das solicitações ativas

Cartões de standup com IA que identificam obstáculos que afetam as tarefas de admissão de projetos

Analise tendências de admissão usando cartões de IA nos painéis do ClickUp

📖 Leia também: Como o ClickUp usa painéis personalizados para visibilidade em tempo real

Encaminhe solicitações pelo pipeline usando as automações do ClickUp

A admissão de projetos costuma ficar lenta após o envio, pois cada solicitação precisa ser triada manualmente. O ClickUp Automations elimina esse gargalo e encaminha as solicitações pelo funil de admissão com base nos dados coletados no formulário.

Avance as tarefas de admissão de projetos pelas etapas de avaliação usando as automações do ClickUp

Um fluxo de trabalho de admissão de produtos pode incluir regras como:

Quando o envio de um formulário define a categoria da solicitação como “Bug”, uma automação atribui a tarefa ao líder de triagem de QA e define a prioridade como alta

Quando uma solicitação inclui o campo personalizado “Impacto na receita: Alto”, uma automação adiciona a equipe de estratégia de produto como observadores e move a tarefa para o status “Revisão da liderança”

Quando um solicitante deixa o campo de estimativa de esforço em branco, uma automação atribui a tarefa a um gerente de engenharia e publica um comentário solicitando uma rápida revisão do dimensionamento

Quando uma solicitação atinge o status “Aprovado para planejamento de sprint”, uma automação adiciona a tarefa à lista do próximo sprint e atribui o proprietário do produto

Analise a demanda de admissão usando o ClickUp Brain

Os painéis de admissão mostram números, mas as equipes de planejamento geralmente precisam de explicações rápidas antes das discussões sobre o roteiro. O ClickUp Brain analisa tarefas, campos personalizados e dados do painel para responder a perguntas sobre admissão instantaneamente.

Peça ao ClickUp Brain para resumir os dados de admissão de projetos em seu espaço de trabalho

Por exemplo, um líder de PMO que esteja se preparando para uma reunião mensal de priorização pode perguntar ao ClickUp Brain: Resuma todos os envios de projetos recebidos pela equipe de sucesso do cliente neste trimestre e destaque as solicitações marcadas como de alto impacto na receita.

O ClickUp Brain analisa a lista de recebimento, lê campos personalizados, como departamento, urgência e estimativa de esforço, e gera um resumo que inclui as categorias de solicitação mais frequentes e links para as tarefas relevantes.

🧠 Curiosidade: O termo “fila” para o recebimento de projetos vem do latim cauda, que significa “cauda”. No século XVIII, referia-se literalmente a uma trança de cabelo. Quando os funcionários começaram a organizar as pastas de projetos empilhando-as com as fitas de laço penduradas, passaram a chamar essa linha de trabalho de “cauda”.

Automatize seu processo de admissão usando o ClickUp

À medida que o volume de recebimento aumenta, as planilhas começam a sobrecarregar-se com o peso do gerenciamento do fluxo de trabalho. Aprovações manuais, notificações desconexas, dados desatualizados e a lacuna entre “aprovado” e “em execução” criam atritos. O painel passa a ser uma camada de relatórios, em vez de um sistema de controle.

O ClickUp oferece um caminho mais escalável para o futuro. Com o ClickUp Forms, as solicitações são registradas em um formato estruturado e consistente. Os campos personalizados garantem que cada envio inclua as informações corretas.

Os painéis do ClickUp oferecem visibilidade em tempo real do volume de solicitações, taxas de aprovação e gargalos, sem a necessidade de atualizações manuais. As automações encaminham as solicitações aos revisores certos e acionam alterações de status automaticamente. E com o ClickUp Brain, você pode obter instantaneamente insights, resumos e tendências em todo o seu funil de admissão.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Posso automatizar solicitações de admissão de projetos no Google Sheets?

Você pode usar o Google Forms para preencher automaticamente uma planilha do Google Sheets e usar o Apps Script para notificações básicas por e-mail, mas não há automação de fluxo de trabalho nativa para encaminhar solicitações ou gerenciar aprovações em várias etapas

2. Qual é a diferença entre um painel de recebimento de projetos e um painel de acompanhamento de projetos?

Um painel de admissão concentra-se na “porta de entrada” dos seus projetos, como o monitoramento de novas solicitações antes que elas sejam aprovadas. Um painel de acompanhamento de projetos monitora o andamento dos projetos ativos que já estão em andamento.

3. Como compartilho um painel de recebimento de projetos do Google Sheets com minha equipe?

Clique no botão “Compartilhar” no canto superior direito, adicione os endereços de e-mail da sua equipe e defina as permissões deles como “Visualizador”. Isso permite que eles vejam o painel e usem os filtros sem poder editar acidentalmente os gráficos ou dados.

4. O Google Sheets é suficiente para o gerenciamento de admissão de projetos corporativos?

Embora o Sheets seja um bom ponto de partida para equipes pequenas, ele não oferece a automação robusta de fluxos de trabalho, as trilhas de auditoria e as integrações nativas necessárias para a gestão de admissão de projetos na maioria das empresas.