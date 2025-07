O que é a proliferação de SaaS e como evitá-la?

À medida que as equipes adotam mais ferramentas para dominar os truques de produtividade, as organizações muitas vezes acabam com uma rede emaranhada de aplicativos SaaS sobrepostos, subutilizados ou não verificados.

Mas gerenciar a expansão do SaaS não significa sufocar a inovação; significa lidar com a falta de visibilidade sobre o que está sendo usado, o que está agregando valor e o que está silenciosamente esgotando seu orçamento.

Isso significa saber o que está sendo usado, o que agrega valor e o que está consumindo discretamente seu orçamento.

Neste blog, você aprenderá o que a proliferação de SaaS significa para sua organização — o que a causa, por que é um problema e como identificá-la antecipadamente.

O que é expansão descontrolada do SaaS?

A proliferação de SaaS refere-se ao rápido crescimento de aplicativos baseados em nuvem dentro de uma organização, superando sua capacidade de rastreá-los, gerenciá-los ou protegê-los de maneira eficaz.

Isso acontece quando as equipes continuam adicionando ferramentas, muitas vezes com boas intenções. Mas, sem supervisão, essas ferramentas se multiplicam, se sobrepõem e se tornam difíceis de gerenciar.

Então, como isso acontece? Mesmo as melhores decisões tecnológicas podem levar ao caos se não forem coordenadas. A proliferação de SaaS ocorre ou começa quando uma equipe adota uma ferramenta para resolver um problema rápido. Em seguida, outra equipe faz o mesmo. Em pouco tempo, ninguém tem uma visão completa do que está sendo usado — ou por quê.

Aqui estão algumas das principais causas da proliferação do SaaS:

Sem visibilidade centralizada significa que ferramentas expiradas, duplicadas ou não utilizadas passam despercebidas

Os departamentos compram ferramentas de forma independente , muitas vezes sem a aprovação do departamento de TI ou financeiro

É muito fácil se inscrever e ainda mais fácil esquecer as renovações automáticas

Várias ferramentas de produtividade fazem o mesmo trabalho , criando silos de dados e desperdiçando dinheiro

A TI paralela surge quando os funcionários utilizam ferramentas não aprovadas para trabalhar mais rapidamente

E assim, sua pilha de SaaS se transforma em uma bagunça complicada — cara, arriscada e ineficiente.

⭐ Modelo em destaque Quer uma maneira mais rápida de gerenciar sua pilha de tecnologia SaaS para mantê-la enxuta e em conformidade? O modelo de gerenciamento de mudanças de aplicativos SaaS da ClickUp oferece um processo estruturado e repetível para organizar o gerenciamento de ativos, controlar custos, evitar a proliferação de SaaS e a TI paralela e manter suas preocupações com a segurança dos dados sob controle. Obtenha um modelo gratuito Monitore o uso de SaaS e comunique-se com o departamento de TI em tempo real com o modelo de gerenciamento de mudanças de aplicativos SaaS da ClickUp

👀 Você sabia? 56% dos aplicativos SaaS não são gerenciados pela TI em empresas de alto crescimento. Isso significa que as equipes ou indivíduos compram a maioria das ferramentas diretamente. Esse número salta para 68% em empresas pequenas e em rápido crescimento, tornando a proliferação de SaaS uma norma e não uma exceção.

Por que a proliferação do SaaS é um problema

A proliferação de SaaS é mais do que apenas uma dor de cabeça para a TI; ela pode levar a graves violações de dados que afetam orçamentos, segurança, produtividade e experiência dos funcionários. É um problema sério para os negócios que afeta orçamentos, segurança, produtividade e experiência dos funcionários.

De acordo com um relatório, a empresa média gasta atualmente US$ 49 milhões por ano em aplicativos SaaS, um aumento de 9,3% em relação aos anos anteriores. No entanto, grande parte desses gastos é desperdiçada.

Vamos analisar as consequências reais do uso não gerenciado de SaaS:

1. Aumento dos custos

Muitas empresas não percebem quanto dinheiro perdem com software até que seja tarde demais. O relatório revela que a organização média desperdiça cerca de US$ 21 milhões por ano em licenças de SaaS não utilizadas.

Essa abordagem dispersa causa assinaturas duplicadas, renovações perdidas e sobreposições dispendiosas nas funcionalidades do software.

🌻 Exemplo: Muitas organizações se veem usando várias ferramentas de IA todos os dias — talvez o Claude para escrever, o Gemini através do Google Workspace para brainstorming e outras para pesquisa ou automação. É fácil acabar com uma mistura de assinaturas e ferramentas, cada uma com seu próprio custo e curva de aprendizado.

Se isso lhe parece familiar, você não está sozinho! Muitas equipes estão procurando maneiras de reunir esses recursos em um só lugar, simplificando o trabalho e reduzindo custos extras. Explorar plataformas que combinam vários recursos de IA pode ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho e facilitar muito a colaboração.

O Brain MAX da ClickUp acaba com a proliferação de SaaS, reunindo todas as suas ferramentas de trabalho essenciais — IA, pesquisa e automação — em um único aplicativo de desktop unificado. Em vez de lidar com vários aplicativos e plataformas desconectados, ele se conecta ao seu software existente e centraliza tudo o que você precisa em um só lugar. Isso significa: Comandos por voz para produtividade sem usar as mãos

Uma interface para pesquisar em todos os seus aplicativos e arquivos

Assistência de IA unificada que funciona contextualmente, independentemente da ferramenta que você estiver usando

Fluxos de trabalho automatizados que abrangem várias plataformas sem precisar alternar entre guias

2. Riscos de segurança e conformidade

Com 33,6% das ferramentas SaaS entrando nas organizações por meio da TI paralela, muitas vezes devido à aquisição descentralizada, há pouca visibilidade ou controle sobre quais dados fluem por quais novos aplicativos SaaS. Essa abordagem descentralizada da aquisição de SaaS aumenta os desafios de segurança, coloca dados confidenciais em risco e aumenta a não conformidade.

3. Redução da produtividade

Quando as ferramentas se acumulam sem um plano, o trabalho fica complicado. O relatório também revela que as organizações adicionam, em média, quase 92 novos aplicativos SaaS por ano.

A mudança significativa de contexto entre sistemas desconectados sem uma governança proativa reduz o foco dos funcionários, que acabam adotando novas soluções SaaS.

4. Experiência do usuário insatisfatória

Uma pilha de SaaS desorganizada significa que os usuários perdem tempo fazendo login, procurando arquivos ou navegando em interfaces desconhecidas.

À medida que a frustração aumenta, os funcionários recorrem a ferramentas SaaS não autorizadas que melhor atendem às suas necessidades. Na verdade, os gastos com TI paralela impulsionados pelos funcionários aumentaram 11,1% — um sinal claro de que seu ecossistema SaaS atual pode não estar funcionando para eles.

👀 Você sabia? Embora 68% das empresas invistam em treinamento de segurança em SaaS, apenas 51% alinham a comunicação entre as equipes de segurança e os proprietários de aplicativos. Ainda mais preocupante é que apenas 33% monitoram ativamente metade de sua pilha de SaaS. Em resumo, a maioria das equipes está protegendo o que pode ver, mas não consegue ver muito.

Como identificar a proliferação de SaaS na sua organização

Identificar e combater a proliferação de SaaS desde o início é fundamental para recuperar o controle. Use esta lista de verificação para operacionalizar suas auditorias de SaaS e superar os desafios do local de trabalho digital. Encontre uma plataforma de gerenciamento de SaaS para se manter atualizado com os vários aplicativos SaaS que sua organização está usando.

Categoria Tarefa Passos práticos Por que isso é importante 🔍 Auditoria: Operacional Acompanhe todos os gastos relacionados ao SaaS Analise os registros de cartões corporativos e reembolsos. Verifique os orçamentos departamentais em busca de itens vagos O departamento financeiro geralmente vê as compras de SaaS antes do departamento de TI — essa etapa revela assinaturas ocultas e gastos não registrados Identifique ferramentas adquiridas fora do processo de compras Analise as despesas sinalizadas como assinaturas ou cobranças recorrentes Captura ferramentas não autorizadas ou ocultas adquiridas sem aprovação centralizada ou visibilidade 🔍 Auditoria: Técnica Use registros de identidade para encontrar ferramentas ativas Obtenha dados de uso do SSO Mostra as ferramentas em uso em toda a organização Identifique integrações não autorizadas Audite aplicativos conectados por meio de APIs de ferramentas internas Audite aplicativos conectados por meio de OAuth ou APIs de ferramentas internas Verifique os dados de login e atividade Identifique usuários inativos e lacunas nas licenças Revele ineficiências de custos e riscos de segurança associados a contas não utilizadas ou órfãs 🔍 Auditoria: Operacional Entreviste as equipes sobre o uso das ferramentas Pergunte aos líderes de equipe quais ferramentas eles usam e por quê As equipes geralmente adotam ferramentas por necessidade — isso ajuda a entender as necessidades legítimas e os pontos fracos Documente todas as ferramentas utilizadas pela equipe Crie um inventário com: nome da ferramenta, proprietário, caso de uso, usuários, faturamento e data de renovação Crie um banco de dados centralizado e dinâmico com todas as ferramentas para uma estratégia de governança de SaaS de longo prazo 🔍 Ferramentas de descoberta Implemente ferramentas de descoberta Use CASBs, plug-ins de navegador ou integrações de despesas Preencha as lacunas que as auditorias não detectam, especialmente em versões de avaliação gratuita, ferramentas baseadas em navegador ou aplicativos fora do SSO Configure alertas para a adoção de novas ferramentas Habilite alertas por e-mail ou Slack para inscrições, ativações de avaliação ou autorizações de compartilhamento de dados Mantenha-se informado quando novas ferramentas entrarem no ambiente antes que elas se multipliquem 🔍 Verificação de redundância Compare ferramentas por função Agrupe aplicativos por caso de uso (PM, mensagens, compartilhamento de arquivos, análises) Ajuda a identificar sobreposições onde as ferramentas têm a mesma finalidade, permitindo a consolidação Identifique ferramentas que não estão mais alinhadas com as necessidades do negócio Analise as renovações futuras e cancele ferramentas de baixo valor Evite pagar por ferramentas que não oferecem mais suporte às prioridades atuais 🔍 Revisão de TI paralela Segmente as ferramentas por risco comercial Categorize: Alto risco / Alto valor / Baixo valor Nem toda TI paralela é igualmente arriscada; esta etapa ajuda a priorizar respostas com base no impacto potencial Interaja com proprietários de ferramentas ocultas de alto valor Convide para formalizar o uso e avaliar para implementação oficial Em vez de bloquear, crie soluções em conjunto com equipes que já estão obtendo valor de ferramentas não autorizadas

Depois de identificar os aplicativos redundantes, o próximo passo é mitigar a proliferação de SaaS.

Vamos explorar quatro estratégias comprovadas que vão além das auditorias regulares de SaaS e criar um plano de gerenciamento de SaaS de longo prazo.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

Estratégias para reduzir a proliferação de SaaS

Reduzir a proliferação de SaaS não significa apenas diminuir o número de ferramentas, mas sim abordar as causas principais: aquisições dispersas, dados isolados e tomadas de decisão desconexas.

Uma abordagem mais inteligente, apoiada por um sistema de aquisição centralizado, traz estrutura, visibilidade e intencionalidade à forma como você adota e gerencia aplicativos SaaS. Veja como fazer isso de maneira eficaz:

Comece por auditar a sua utilização atual do SaaS.

Mapeie todas as ferramentas da sua pilha por categoria — gerenciamento de projetos, armazenamento de arquivos e comunicação — e identifique onde as funções se sobrepõem.

Essas áreas são candidatas ideais para a consolidação de SaaS. Em vez de forçar as equipes a abandonar ferramentas nas quais confiam, crie diretrizes claras para a adoção de SaaS que respeitem suas necessidades e reduzam aplicativos redundantes.

Ao consolidar nosso conjunto de ferramentas com o ClickUp, removemos o Jira, o Confluence, as ferramentas PMO, o Salesforce e o Trello. Isso tornou nossos dias muito mais fáceis!

2. Estabeleça uma governança

Sem regras claras, a proliferação de SaaS continuará a crescer. Crie uma estrutura transparente e consistente para solicitar, aprovar e renovar novas ferramentas. Por exemplo:

Use um fluxo de trabalho de aquisição centralizado que avalia cada aplicativo quanto à segurança, custo, conformidade e potencial de integração

Crie formulários padronizados, como “Solicitação de nova ferramenta” ou “Lista de verificação de renovação”, para orientar a tomada de decisões

A governança deve ser vista como um facilitador, não um obstáculo para o uso responsável do SaaS.

3. Melhore a visibilidade e os relatórios

Uma auditoria anual não é suficiente. As aplicações SaaS mudam constantemente, por isso a sua visibilidade precisa de ser contínua. Implemente ferramentas de rastreamento em tempo real que mostram a utilização de licenças, prazos de renovação e propriedade departamental.

Configure painéis para visualizar custos e padrões de uso

Programe relatórios automatizados para que as partes interessadas acompanhem os gastos com SaaS e as atividades contratuais

Configure alertas para baixa utilização, renovações inesperadas ou inscrições não aprovadas

Isso dá à sua equipe controle proativo e impede a expansão antes que ela comece.

⚡️Arquivo de modelos: O Modelo de Formulário de Pedido de Software da ClickUp é uma solução abrangente para gerenciar a aquisição de software em qualquer organização. * Obtenha um modelo gratuito Fique de olho nas suas compras em um só lugar com o modelo de formulário de pedido de software da ClickUp Use este modelo para criar um painel com widgets personalizados para acompanhar o número de envios, taxas de aprovação, uso do orçamento e análises de fornecedores, oferecendo uma visão geral de alto nível de todo o seu processo de aquisição de software.

4. Eduque as equipes

Gerenciar a expansão do SaaS também significa gerenciar mentalidades. Mude a percepção de “mais ferramentas = melhor” para “as ferramentas certas = melhor”

Educar suas equipes ajudará a compreender o valor dos sistemas centralizados e os riscos da adoção descontrolada de aplicativos. Isso também cria confiança entre as equipes de TI, financeira e individuais. Para gerenciar a proliferação de software, você pode:

Ofereça um catálogo interno de ferramentas SaaS aprovadas com casos de uso claros e detalhes de licença

Organize workshops regulares onde os departamentos possam analisar sua pilha de tecnologia, identificar sobreposições e racionalizar o uso de ferramentas em conjunto

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Como o ClickUp ajuda a combater a proliferação de SaaS

Gerencie a proliferação de SaaS de forma proativa, impeça violações de segurança, reduza custos e mantenha um ambiente SaaS simplificado com o ClickUp

A proliferação do SaaS começa com a disseminação descontrolada de várias ferramentas, como resumidores de IA para documentos, ferramentas de gerenciamento de projetos, bots de redação e painéis de relatórios e análises. Em pouco tempo, você está alternando entre meia dúzia de aplicativos sem gerenciamento centralizado.

O ClickUp resolve isso sendo o aplicativo completo para o trabalho. Ele ajuda as organizações a recuperar o controle sobre aplicativos SaaS fragmentados, consolidando ferramentas essenciais em uma única plataforma. Ele substitui várias ferramentas não autorizadas, simplifica os fluxos de trabalho e permite a supervisão centralizada em todo o seu ambiente SaaS.

O ClickUp Project Management centraliza as principais funções de negócios — tarefas, documentos, metas, painéis, controle de tempo e chat — em uma única plataforma, tudo com tecnologia de inteligência artificial avançada.

Entregue projetos dentro do prazo, sempre, com o Gerenciamento de Projetos ClickUp

As equipes podem gerenciar projetos, colaborar em documentos, definir e acompanhar metas, visualizar dados, comunicar-se com outras equipes e fazer perguntas à IA sobre qualquer assunto, tudo isso sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Em seguida, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode resumir discussões longas instantaneamente, garantindo que as partes interessadas permaneçam alinhadas sem precisar ler todo o histórico de bate-papos.

Digamos que suas equipes de TI e finanças estejam discutindo um relatório de TI paralela. Elas podem vincular o chat à tarefa de auditoria relacionada ou resumir a discussão com o ClickUp Brain.

O Brain é a primeira rede neural nativa do espaço de trabalho que entende o contexto, as tarefas, as ferramentas e os documentos da sua organização. Enquanto outras ferramentas exigem comandos manuais e copiar e colar, o ClickUp Brain é integrado diretamente aos seus fluxos de trabalho.

Responde às suas perguntas como um mecanismo de IA profundamente integrado e sensível ao contexto para gerenciamento de projetos.

Conheça o ClickUp Brain, seu assistente com inteligência artificial que pode fazer tudo isso e muito mais!

Você pode usar o ClickUp Brain para:

Diga “Resuma nossas renovações recentes de SaaS por departamento” e obtenha um resumo pronto para a diretoria, com informações extraídas de Tarefas, Documentos e atualizações

Pergunte “Quais ferramentas são mais utilizadas pela equipe de marketing?” e obtenha uma lista classificada com base nos dados de atividade

Crie mensagens para fornecedores (“Olá, estamos avaliando seu uso e gostaríamos de receber uma cotação para cancelamento”)

Para gerar conteúdo, você também pode alternar entre Claude, ChatGPT e outros LLMS dentro do ClickUp Brain.

Além da geração de conteúdo, você pode automatizar as ferramentas existentes com a ajuda do ClickUp Automations.

Configure fluxos de trabalho baseados em gatilhos usando o ClickUp Automations ou configure um agente de IA para lidar com seu fluxo de trabalho em etapas fáceis!

Ele elimina totalmente o trabalho manual, permitindo que você crie regras que acionam ações em todo o seu espaço de trabalho sem a necessidade de codificação. Se você não tiver certeza de como configurá-lo, diga ao ClickUp Brain o que deseja automatizar. Ele criará o fluxo de trabalho para você.

Você pode usar o ClickUp Automations para:

Atribua automaticamente revisões de ferramentas aos líderes de compras 30 dias antes da renovação

Altere o status da tarefa quando o uso cair abaixo de um limite

Acione notificações quando novas solicitações de SaaS chegarem através dos formulários do ClickUp

Execute listas de verificação de reconciliação de licenças trimestralmente com fluxos de trabalho recorrentes

Acompanhe as solicitações e aprovações de software por meio de tarefas dedicadas

Com o ClickUp Tasks, você pode dividir projetos em tarefas práticas. Essas tarefas podem ser personalizadas com campos personalizados, categorias, prioridades e tags para se adequar a qualquer fluxo de trabalho. Você pode automatizar atribuições, atualizações de status e notificações, garantindo que o trabalho seja realizado com eficiência.

O Tasks permite planejar, atribuir e acompanhar o trabalho em um só lugar, eliminando a necessidade de aplicativos separados para gerenciamento de tarefas.

Veja suas tarefas da maneira que você quiser com várias opções no ClickUp

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Relationships para conectar tarefas entre equipes. Por exemplo, vincule uma tarefa de avaliação de fornecedores à revisão de segurança, lista de verificação jurídica e decisão de renovação relacionadas, para que as partes interessadas sempre tenham o contexto.

Documente diretrizes e práticas recomendadas usando documentação centralizada

Quando se trata de documentação, todos os seus dados escritos são classificados e armazenados no ClickUp Docs.

O Docs permite que as equipes criem, organizem e colaborem em conteúdos diretamente na plataforma. Ele oferece suporte a formatação avançada, listas de verificação, banners e até mesmo geração de texto com inteligência artificial. Você pode visualizar o histórico dos documentos, adicionar imagens de capa, proteger documentos confidenciais e usar modelos para garantir a consistência.

Colabore com sua equipe de qualquer lugar com o ClickUp Docs

Os documentos podem ser vinculados a tarefas, agrupados por função ou departamento, referenciados em outros documentos e exportados para compartilhamento. Essa integração garante que o conhecimento seja facilmente acessível e acionável, melhorando a produtividade e a colaboração.

Defina suas metas de expansão do SaaS e acompanhe o progresso de ponta a ponta

Sua estratégia pode ser impulsionada com o ClickUp Goals, onde objetivos de alto nível são divididos em metas mensuráveis, seja para acompanhar a adoção de ferramentas SaaS, desativação ou marcos de conformidade.

As metas são atualizadas em tempo real à medida que as tarefas conectadas avançam e podem ser exibidas nos painéis para total visibilidade.

Por falar nisso, o ClickUp Dashboards oferece cartões personalizáveis que fornecem visualizações em tempo real das métricas do projeto, uso de ferramentas SaaS, datas de renovação e insights de custos. As equipes de operações e compras podem usar essas visualizações para monitorar a eficácia da ferramenta e o custo médio por usuário, além de adicionar ou remover candidatos rapidamente.

Acompanhe suas tarefas, receba atualizações em tempo real e trabalhe com mais tranquilidade com os painéis do ClickUp

Por exemplo, durante uma revisão trimestral, você pode usar um painel do ClickUp que mostra o portfólio de SaaS da equipe de marketing com as 10 principais ferramentas, datas de renovação e dados do último login, dependendo dos registros de uso.

Para impulsionar ainda mais a responsabilidade e a gestão do orçamento, o ClickUp Time Tracking — disponível nativamente — permite que as equipes registrem horas, gerenciem o tempo faturável e gerem relatórios sobre a eficiência operacional, tudo sem sair do espaço de trabalho do ClickUp.

Facilite a colaboração com o chat integrado

Você sabia que também pode reduzir a proliferação de SaaS eliminando seus aplicativos de mensagens e IA? O ClickUp oferece os dois ao mesmo tempo.

Primeiro, o ClickUp Chat foi desenvolvido especificamente para ajudar as organizações a eliminar ferramentas de mensagens desconectadas. A comunicação está totalmente integrada à plataforma, permitindo que as equipes colaborem onde o trabalho acontece.

Fique por dentro das conversas no local de trabalho com o ClickUp Chat

Com o chat em tempo real, você pode realizar reuniões rápidas, registrar itens de ação e organizar conversas por projeto ou tópico, sem precisar alternar entre aplicativos.

A colaboração contextual também está disponível por meio de comentários e @menções em Tarefas, Documentos e Painéis, enquanto os Comentários Atribuídos ajudam a converter feedback em trabalho prático. As equipes podem até mesmo gerenciar threads de e-mail diretamente no ClickUp, mantendo toda a comunicação centralizada e rastreável. Cada thread de mensagem também pode ser transformada em uma Tarefa com um único clique.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é gasto em tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso representa quase metade da semana de trabalho (41%) dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

As integrações do ClickUp ajudam a lidar com a proliferação de SaaS, conectando mais de 1.000 aplicativos SaaS, como Salesforce, HubSpot e Jira, em um fluxo de trabalho centralizado. Sincronize dados, acione automações e elimine aplicativos redundantes sem interromper seu ambiente SaaS existente.

Uma nova oportunidade do Salesforce, por exemplo, pode criar automaticamente uma tarefa com os detalhes do CRM pré-preenchidos. Com estruturas de equipe flexíveis, controles de acesso granulares e painéis em tempo real, a TI pode monitorar o uso do SaaS, reduzir os riscos de conformidade e segurança e gerenciar a pilha de SaaS com mais eficiência em uma única plataforma.

Exemplo real de prevenção da proliferação de SaaS com o ClickUp

A RevPartners, uma empresa de serviços profissionais em rápido crescimento com uma equipe totalmente remota, tinha muitas ferramentas, mas faltava coesão.

A equipe deles equilibrou plataformas de gerenciamento de projetos desconectadas, ferramentas de documentação e aplicativos de comunicação em equipe, cada um resolvendo um problema, mas criando novos.

Eles mudaram para o ClickUp e eis o que mudou:

Veja o que eles conseguiram:

entrega de projetos aos clientes 64% mais rápida

redução de 83% no tempo de planejamento de projetos

economize 50% dos custos eliminando funcionalidades e ferramentas duplicadas

reuniões de status 36% mais eficientes

Com o ClickUp, podemos acessar todas as funcionalidades de que precisamos em um só lugar, o que é muito importante para nós. Nosso foco é a adoção e, sem uma plataforma realmente fácil de usar que permita isso, seria impossível impulsionar a adoção por todas as equipes e clientes.

Com o ClickUp, podemos acessar todas as funcionalidades de que precisamos em um só lugar, o que é muito importante para nós. Nosso foco é a adoção e, sem uma plataforma realmente fácil de usar que permita isso, seria impossível impulsionar a adoção por todas as equipes e clientes.

Controle a sobrecarga de SaaS com o ClickUp

A proliferação do SaaS não acontece porque as equipes querem mais software. Ela acontece porque elas precisam de mais funcionalidades e não conseguem encontrá-las em uma plataforma única.

Com o ClickUp, você tem gerenciamento de projetos, documentos, chat, painéis, automação e IA, tudo em um só lugar. Isso significa menos aplicativos, zero fluxos de trabalho desconectados e um ambiente SaaS mais limpo.

Comece aqui se estiver pronto para reduzir custos, economizar o tempo da sua equipe e controlar a proliferação de SaaS.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp!