A IA agora está lidando com trabalhos que antes exigiam departamentos inteiros, e as ferramentas criadas para isso estão se tornando genuinamente capazes.

40% dos aplicativos empresariais integrarão agentes de IA específicos para tarefas até o final deste ano, contra menos de 5% atualmente.

Para equipes menores, essa mudança tem mais peso. A pilha certa pode assumir fluxos de trabalho completos, em vez de tarefas isoladas, o que muda o que uma equipe enxuta pode realisticamente entregar.

Este blog aborda as ferramentas de IA que substituem equipes inteiras. Exploramos por que vale a pena considerá-las e o que procurar antes de se comprometer.

Antes de mergulhar de cabeça, é importante entender como usar as ferramentas de IA de maneira eficaz para que você possa avaliar cada opção em relação às suas necessidades reais de fluxo de trabalho.

Aqui está o que mais importa. 🤖

Autonomia: a ferramenta pode concluir tarefas sozinha ou ainda é necessário que alguém intervenha?

Adequação ao fluxo de trabalho: ela se encaixa nos seus processos atuais ou você precisa reconstruir tudo em torno dela?

Profundidade da capacidade: ela pode lidar com um trabalho ou departamento completo de maneira confiável ou cobre apenas pequenas partes do processo?

Confiabilidade em escala: ela se mantém quando toda a equipe depende dela, e não apenas uma pessoa?

Suporte à integração: ela se conecta às suas ferramentas existentes sem configuração extra para cada conexão?

Preços previsíveis: os custos são claros e estáveis, ou as taxas baseadas no uso geram contas surpresa à medida que você cresce?

Segurança e conformidade: elas atendem aos requisitos da sua equipe em termos de privacidade de dados e governança empresarial?

Aqui está um resumo de todas as ferramentas abordadas neste guia. 📊

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços ClickUp Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte e grandes corporações Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas GitHub Copilot Sugestões de código em tempo real, edições em vários arquivos, comandos de barra, contexto sensível ao espaço de trabalho. Desenvolvedores individuais, pequenas empresas, grandes corporações Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês Qodo Geração automatizada de testes, revisões de RP, análise de múltiplos repositórios, segurança empresarial Desenvolvedores, empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 38/usuário/mês Claude Janelas de contexto grandes, codificação agênica, integrações MCP, projetos e artefatos Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês Replit Geração de aplicativos full-stack, codificação vibe, edição multijogador, implantação integrada Desenvolvedores individuais, pequenas empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês Builder.io Figma-to-code, edição visual de CMS, testes A/B, controle de componentes personalizados Equipes de produto e engenharia, empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/usuário/mês Jasper Controles de voz da marca, pipelines de conteúdo, espaço de trabalho Canvas, fluxos de trabalho de marketing pré-construídos Equipes de marketing, empresas de médio porte, grandes empresas Planos pagos a partir de US$ 69/usuário/mês Notion AI Pesquisa em todo o espaço de trabalho, automação de banco de dados, notas de reunião de IA, geração de documentos Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/membro/mês Midjourney Geração de texto para imagem, consistência de estilo, mistura de imagens, expansão da tela Designers, profissionais de marketing, equipes criativas Planos pagos a partir de US$ 10/mês Canva AI Magic Design, Magic Write, Magic Media, remoção de fundo, suporte multilíngue Profissionais de marketing, criadores, não designers Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12,99/usuário/mês Otter AI Transcrição automática, rótulos de locutor, resumos de IA, OtterPilot, bate-papo com IA Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/usuário/mês Fireflies AI Transcrição de reuniões, inteligência de conversação, mais de 200 integrações, resumos de IA Equipes de vendas, empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês Zapier Zaps de várias etapas, AI Copilot, lógica condicional, tabelas e interfaces Pequenas empresas, empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês HubSpot Automação de e-mail, geração de conteúdo de IA, personalização de CRM, relatórios de atribuição Equipes de marketing, empresas de médio porte, grandes empresas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês Descript Edição de vídeo baseada em texto, Studio Sound, remoção de palavras de preenchimento, geração automática de clipes Criadores de conteúdo, equipes de marketing Gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/pessoa/mês Voiceflow Construtor visual de agentes, base de conhecimento, suporte multi-LLM, análise de conversas Equipes de produto e suporte, desenvolvedores Gratuito; planos pagos a partir de US$ 60/mês Uizard Prototipagem de texto para interface do usuário, digitalização de wireframes, temas de IA, mapas de calor preditivos Designers, equipes de produto, startups Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês Paradoxo Olivia AI recrutadora, agendamento de entrevistas, candidatura prioritária por celular, contratação multilíngue Equipes de RH, grandes empresas Preços personalizados Lindy Agentes autônomos de IA, enxames de agentes, automações de linguagem natural, gerenciamento de caixa de entrada Indivíduos, pequenas empresas, empresas de médio porte Planos pagos a partir de US$ 49,99/mês. Gong Inteligência de conversação, acompanhamento da saúde dos negócios, previsão de receitas, coaching de vendas Equipes de vendas, empresas de médio porte, grandes empresas Preços personalizados

Vamos avaliar como essas ferramentas eliminam a coordenação manual e a execução repetitiva.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para substituir operações fragmentadas, gerenciamento de projetos e colaboração)

Experimente o ClickUp Super Agents gratuitamente Crie colegas de equipe de IA personalizados, também conhecidos como Superagentes ClickUp, usando instruções em linguagem natural no ClickUp.

A maioria das ferramentas de IA promete substituir equipes, mas elas operam de forma isolada. Elas não conseguem ver os cronogramas do seu projeto nem se conectar à forma como sua organização realmente realiza o trabalho. Essa desconexão cria atrito em vez de resolvê-lo.

O Converged AI Workspace da ClickUp aborda essa lacuna diretamente. Como uma plataforma alimentada por IA, ela incorpora inteligência em todas as partes do seu fluxo de trabalho, desde a criação de tarefas até a automação do gerenciamento de projetos.

Vamos ver como isso elimina a camada de coordenação manual que muitas vezes requer equipes operacionais inteiras.

Transforme os dados do projeto em todo o seu espaço de trabalho em insights acionáveis.

O ClickUp Brain é uma rede neural que conecta todo o seu espaço de trabalho no ClickUp. Como seu assistente de IA, ele busca informações armazenadas em seus documentos, notas de reuniões, tarefas, conversas etc. no ClickUp para fornecer às equipes o contexto necessário para executar o trabalho mais rapidamente.

Desde a extração de itens de ação de resumos de reuniões até a interpretação de tendências de carga de trabalho, elas ajudam a automatizar relatórios, identificar bloqueadores, gerar atualizações de projetos e responder a perguntas em tempo real sobre o trabalho em andamento.

Resolva problemas mais rapidamente com insights de tarefas alimentados por IA usando o ClickUp Brain.

Além disso, você tem acesso a vários modelos de IA premium, incluindo ChatGPT, Claude e Gemini, sem precisar trocar de ferramenta, para que possa selecionar o modelo certo para cada caso de uso.

Acesse vários modelos de IA a partir de uma interface unificada com o ClickUp.

Além disso, com o ClickUp Brain MAX, você pode trazer a IA sensível ao contexto diretamente para o seu desktop. Como seu superaplicativo de IA, ele unifica o contexto não apenas dentro do ClickUp, mas também dos aplicativos conectados ao ClickUp, como Figma, Google Drive e GitHub, para trazer respostas ao seu alcance. Você também pode usar o recurso Talk to Text para transcrever sua voz: rascunhe mensagens, agende reuniões, crie tarefas e dite documentos inteiros — 4 vezes mais rápido do que digitá-los manualmente!

Veja como funciona:

Implemente colegas de equipe autônomos de IA com total conhecimento do espaço de trabalho

Com o ClickUp Super Agents, você obtém assistentes autônomos que executam lógica de várias etapas com base em suas prioridades e contexto. Ao contrário dos bots de tarefas básicas, esses agentes operam com um contexto completo do espaço de trabalho e podem lidar com fluxos de trabalho sofisticados de IA de forma independente.

Implemente colegas de equipe autônomos de IA com os Super Agentes do ClickUp.

Elas trazem mais de 500 recursos distintos para sua equipe, desde a triagem de solicitações até a elaboração de documentos e coordenação de projetos, funcionando continuamente e processando o trabalho mesmo fora do horário comercial.

Você pode @mencionar Super Agentes nos comentários das tarefas, atribuir entregas diretamente a eles ou configurá-los para operar de forma autônoma. Eles monitoram o trabalho recebido, sinalizam problemas antes que se tornem críticos e convertem discussões de reuniões em tarefas atribuídas com prazos.

A forma como os Super Agentes são estruturados e implantados determina o nível de execução autônoma de tarefas que sua equipe pode alcançar, e todas as ações realizadas por eles são registradas em uma trilha de auditoria.

🚨 Observação importante: a política de IA da ClickUp impede que os provedores acessem seus dados para fins de treinamento ou retenção de modelos. A plataforma mantém as certificações de conformidade com GDPR, ISO 42001, HIPAA e SOC 2.

Dê a cada equipe seu próprio desenvolvedor 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o Codegen.

A aquisição da Codegen pela ClickUp traz recursos de codificação autônoma diretamente para o seu espaço de trabalho. A Codegen é um agente de codificação de IA que permite que qualquer pessoa na sua empresa atue como desenvolvedor, eliminando atrasos sem aumentar o número de funcionários.

Automatize a transferência de sugestões de IA para solicitações reais em todo o fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp Codegen.

Elimine o trabalho repetitivo com automações inteligentes

O mecanismo de automação do ClickUp lida com as tarefas recorrentes que atrasam as equipes. Em vez de executar manualmente as mesmas etapas todas as vezes, você configura regras que são acionadas automaticamente com base em eventos específicos.

Com mais de 100 modelos pré-construídos que abrangem cenários comuns, como atribuição de tarefas, notificações de prazos e progressão de status, a maioria dos fluxos de trabalho pode ser automatizada sem precisar começar do zero.

Acione as ações certas automaticamente e execute operações com tranquilidade com o ClickUp Automations.

Para fluxos de trabalho que exigem lógica personalizada, o Automation Builder sem código permite projetar sequências de gatilho-ação sem conhecimento técnico. Padrões de atribuição dinâmicos também são suportados, encaminhando o trabalho para quem iniciou o evento ou para qualquer pessoa que esteja monitorando a tarefa, o que se adapta naturalmente a equipes com responsabilidades variáveis.

Veja como você pode automatizar fluxos de trabalho em apenas 5 minutos e economizar mais de 5 horas por semana ✨

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

As opções de personalização extensas podem sobrecarregar novos usuários durante a configuração inicial.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação de usuário no G2 diz:

Honestamente, o ClickUp se tornou o centro de comando de toda a minha vida — trabalho, projetos, lembretes, tarefas de conformidade, recrutamento, tudo. Eu nem penso mais nele como um “software de tarefas”. É mais como meu cérebro externo.

Honestamente, o ClickUp se tornou o centro de comando de toda a minha vida — trabalho, projetos, lembretes, tarefas de conformidade, recrutamento, tudo. Eu nem penso mais nele como um “software de tarefas”. É mais como meu cérebro externo.

💡Dica profissional: equipes que desejam reduzir a sobrecarga manual podem explorar o uso da IA no gerenciamento de projetos para aproveitar ao máximo esses recursos.

📮 ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real — acompanhamentos constantes, confusão de versões e buracos negros de visibilidade corroem a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento de IA, resolve isso tornando o contexto instantaneamente disponível ao seu alcance.

2. GitHub Copilot (ideal para autocompletar código com IA)

via GitHub

Quer um assistente de codificação de IA que funcione dentro do seu ambiente de desenvolvimento, em vez de ao lado dele? O GitHub Copilot é a solução. O reconhecimento de código em tempo real é o seu principal ponto forte. Ele lê o arquivo atual e o contexto do projeto ao redor para apresentar sugestões relevantes sem tirar os desenvolvedores do editor.

O Copilot Chat e os recursos do tipo agente expandem isso além do preenchimento automático. As alterações podem ser aplicadas em vários arquivos, testes podem ser gerados e tarefas de codificação mais autônomas podem ser realizadas de ponta a ponta. É como ter um programador de IA ao seu lado em tempo real.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Conclua linhas e funções mais rapidamente com sugestões de texto fantasma em tempo real que aparecem enquanto você digita.

Explique códigos, depure problemas ou acione refatorações fazendo perguntas dentro do seu IDE usando linguagem natural.

Aplique alterações consistentes em toda a base de código editando vários arquivos de uma só vez com o Copilot Edits.

Resolva bugs e gere documentação instantaneamente por meio de comandos como /fix, /explain e /doc.

Aproveite o contexto de todo o projeto com o reconhecimento do espaço de trabalho para que as sugestões permaneçam relevantes para toda a base de código.

Limitações do GitHub Copilot

As sugestões podem ser inconsistentes ou imprecisas e podem exigir revisão manual.

O custo da assinatura pode ser uma barreira para estudantes e desenvolvedores independentes.

Preços do GitHub Copilot

Gratuito

Pro: US$ 10/usuário/mês

Pro+: US$ 39/usuário/mês

Negócios: US$ 19/usuário/mês

Empresa: US$ 39/usuário/mês

Avaliações e comentários do GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot?

Um usuário do G2 diz:

Acho o GitHub Copilot incrivelmente fácil de usar e adoro como ele se integra perfeitamente a muitos dos meus editores, como Visual Studio Code e IntelliJ... A ferramenta me ajuda a entender as descrições dos problemas sem nem mesmo escrever o código, gerando código, analisando diferentes soluções para escolher a melhor e até mesmo revisando pull requests apenas selecionando o Copilot como revisor. Ele também oferece uma caixa de bate-papo no meu editor, que me permite enviar alterações de código, confirmar meu código e criar pull requests ou ramificações de recursos com facilidade.

Acho o GitHub Copilot incrivelmente fácil de usar e adoro como ele se integra perfeitamente a muitos dos meus editores, como Visual Studio Code e IntelliJ... A ferramenta me ajuda a entender as descrições dos problemas sem nem mesmo escrever o código, gerando código, analisando diferentes soluções para escolher a melhor e até mesmo revisando pull requests apenas selecionando o Copilot como revisor. Ele também oferece uma caixa de bate-papo no meu editor, que me permite enviar alterações de código, confirmar meu código e criar pull requests ou ramificações de recursos com facilidade.

3. Qodo (ideal para testes automatizados de código e refatoração)

via Qodo AI

O Qodo (anteriormente CodiumAI) é uma plataforma de integridade de código de IA focada em melhorar a qualidade do software por meio de revisão automatizada e geração de testes. Em vez de ficar fora do processo de desenvolvimento, ele incorpora agentes de IA diretamente em IDEs, fluxos de trabalho Git e ferramentas CLI para que tudo aconteça dentro dos ambientes que os desenvolvedores já utilizam.

A plataforma foi projetada para bases de código complexas e com vários repositórios. Ela usa análise contextual para detectar bugs, destacar riscos e aplicar padrões de codificação, reforçando os ciclos de feedback em todo o ciclo de desenvolvimento.

Melhores recursos da Qodo AI

Analise solicitações de pull de forma inteligente para identificar problemas de lógica, bugs e riscos de segurança ou arquitetura antes da fusão.

Gere sugestões de código sensíveis ao contexto, extraídas da compreensão do nível da base de código em vários arquivos e dependências.

Produza testes de unidade e integração automaticamente, cobrindo casos extremos e caminhos de código não testados que a revisão manual muitas vezes deixa passar.

Analise grandes bases de código com vários repositórios para detectar riscos, duplicações e o impacto a jusante das alterações propostas.

Configure políticas de segurança, verificações de conformidade e opções de implantação para atender às necessidades do seu ambiente.

Limitações da IA Qodo

As sugestões podem ser inconsistentes e alucinações ocasionais afetam a precisão dos testes e das revisões.

Preços da Qodo AI

Desenvolvedor: Gratuito

Equipes: US$ 38/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Qodo AI

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qodo AI?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto do fato de que ela pode usar arquivos, linhas de código ou um projeto inteiro como contexto quando você dá um comando. Às vezes, isso é útil se você precisa de uma resposta específica ou ampla. Eu a uso basicamente todos os dias em que trabalho e ela é fácil de usar. Integra-se facilmente ao Visual Studio Code.

Gosto do fato de que ela pode usar arquivos, linhas de código ou um projeto inteiro como contexto quando você dá um comando. Às vezes, isso é útil se você precisa de uma resposta específica ou ampla. Eu a uso basicamente todos os dias em que trabalho e ela é fácil de usar. Integra-se facilmente ao Visual Studio Code.

👀 Você sabia? A Qodo mudou sua marca em 2024 para enfatizar “Qualidade” + “Código” como o núcleo de todas as ferramentas. O nome reflete sua crença de que a qualidade deve orientar cada linha de código, teste e revisão no processo de desenvolvimento.

4. Claude (ideal para raciocínio longo e respostas contextuais)

via Anthropic

O Claude é um assistente de IA generativa e uma família de grandes modelos de linguagem desenvolvidos pela Anthropic, construídos em torno de uma abordagem de IA constitucional focada na segurança. Resumo de documentos, elaboração de conteúdo, análise de arquivos e resolução de problemas conversacionais estão entre seus casos de uso mais comuns.

Três níveis de modelo atendem a diferentes necessidades: o Opus lida com raciocínio avançado, o Sonnet equilibra o desempenho diário e o Haiku lida com tarefas mais rápidas e leves. Codificação em várias linguagens, interpretação de imagens e trabalho com contextos longos e pesados são suportados em todos os três.

Principais recursos do Claude

Conclua tarefas de desenvolvimento de forma autônoma usando um assistente de codificação agênico que reúne contexto e executa testes.

Processe e refatore bases de código complexas com vários arquivos em uma única passagem usando janelas de contexto grandes.

Conecte-se a ferramentas e fontes de dados por meio de integrações do Model Context Protocol (MCP) com plataformas como GitHub e bancos de dados externos.

Organize bate-papos, analise resultados e trabalhe com documentos estruturados, códigos e visualizações usando Projetos e Artefatos.

Analise imagens, gráficos e arquivos usando memória, estilos de escrita personalizáveis e suporte a tarefas paralelas.

Limitações do Claude

Limites de uso, restrições de caracteres e expiração do chat podem interromper fluxos de trabalho mais longos.

Preços do Claude

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Máximo: $100/usuário/mês

Padrão: US$ 25/licença/mês

Premium: US$ 125/licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Um usuário compartilha:

O Claude é muito bom em compreender o contexto e responder de forma clara, estruturada e ponderada. As respostas parecem naturais e bem explicadas, especialmente para tópicos complexos, documentação e conversas longas. É particularmente útil para escrever, resumir conteúdo, revisar documentos e debater ideias. O tom é profissional, mas fácil de entender, o que torna seu uso diário confortável.

O Claude é muito bom em compreender o contexto e responder de forma clara, estruturada e ponderada. As respostas parecem naturais e bem explicadas, especialmente para tópicos complexos, documentação e conversas longas. É particularmente útil para escrever, resumir conteúdo, revisar documentos e debater ideias. O tom é profissional, mas fácil de entender, o que torna seu uso diário confortável.

🔍 Você sabia? A Anthropic batizou Claude em homenagem a Claude Shannon, o gênio rebelde que inventou a teoria da informação, fazia malabarismos enquanto pensava em bits/bytes e construía máquinas malucas, como uma trombeta que lançava chamas. Eles queriam uma IA que fosse tão divertidamente brilhante e curiosamente humana quanto o próprio Shannon!

📖 Leia também: Melhores alternativas à IA Claude

5. Replit (ideal para codificação colaborativa baseada em navegador)

via Replit

Se existe um aplicativo que se tornou sinônimo de codificação vibrante, esse aplicativo é o Replit. Qual é a filosofia de design da plataforma? Descreva o que você deseja e a IA cria ou refina em resposta.

Ele oferece um ambiente de desenvolvimento baseado em navegador, onde os aplicativos são criados, testados e implantados a partir de um único espaço de trabalho, sem a necessidade de configuração local. O Replit Agent autônomo fica no centro da experiência, recebendo um prompt em linguagem natural e lidando com tudo, desde a geração de código até a implantação de um aplicativo funcional.

O ciclo completo de desenvolvimento permanece dentro do mesmo IDE baseado em nuvem, portanto, não há necessidade de alternar entre ferramentas em nenhuma etapa.

Melhores recursos do Replit

Gere aplicativos full-stack a partir de prompts em linguagem natural usando o Replit Agent autônomo.

Transforme capturas de tela ou maquetes em aplicativos funcionais, completos com configuração de interface do usuário, back-end e banco de dados.

Aplique alterações coordenadas de código em vários arquivos, aproveitando o reconhecimento de contexto em todo o projeto.

Implante aplicativos instantaneamente por meio de hospedagem e infraestrutura integradas, sem necessidade de configuração externa.

Trabalhe com seus colegas em tempo real usando a edição multijogador dentro do mesmo ambiente de desenvolvimento.

Limitações do Replit

Problemas de desempenho e comportamento não confiável podem surgir em projetos ou conjuntos de dados maiores.

Preços do Replit

Iniciante: gratuito

Replit Core: US$ 20/mês

Replit Pro: US$ 100/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Replit

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Replit?

No Capterra, uma avaliação de usuário diz:

Ótimo produto no geral. Uma verdadeira revolução para profissionais sem conhecimentos de programação poderem criar o que desejam. Um grande atalho para passar para desenvolvedores profissionais, construir ferramentas internas (onde não importa necessariamente se tudo funciona perfeitamente) e, se você deseja mergulhar no mundo do desenvolvimento de software para clientes, etc., então é um começo fantástico e torna-o muito mais fácil de usar e abrangente do que outras soluções disponíveis no mercado.

Ótimo produto no geral. Uma verdadeira revolução para profissionais sem conhecimentos de programação poderem criar o que desejam. Um grande atalho para passar para desenvolvedores profissionais, construir ferramentas internas (onde não importa necessariamente se tudo funciona perfeitamente) e, se você deseja mergulhar no mundo do desenvolvimento de software para clientes, etc., então é um começo fantástico e torna-o muito mais fácil de usar e abrangente do que outras soluções disponíveis no mercado.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Replit para desenvolvimento em nuvem

6. Builder.io (ideal para desenvolvimento visual com um CMS headless)

O Builder.io é uma plataforma front-end alimentada por IA que permite às equipes projetar, criar protótipos e enviar interfaces de usuário de produção diretamente sobre suas aplicações existentes. Ele funciona com bases de código e sistemas de design atuais, de modo que alterações visuais podem ser feitas sem tocar no código subjacente.

Equipes que desenvolvem aplicativos sem código e ferramentas com pouco código acharão a abordagem prática, pois ela oferece suporte à prototipagem com dados reais e ao envio de atualizações sem grande envolvimento da engenharia.

Melhores recursos do Builder.io

Transforme designs do Figma em código responsivo usando o Visual Copilot com tecnologia de IA.

Edite páginas visualmente por meio de um CMS de arrastar e soltar que funciona diretamente com sua base de código existente.

Registre componentes personalizados para que os desenvolvedores mantenham o controle enquanto usuários sem conhecimentos técnicos criam páginas de forma independente.

Gere seções, páginas e conteúdo dentro da plataforma usando prompts simples de IA.

Otimize o desempenho e a experiência do usuário por meio de testes A/B integrados e ferramentas de personalização.

Limitações do Builder.io

Documentação desatualizada e pouco clara torna a configuração e o diagnóstico de problemas mais difíceis do que deveriam ser.

Preços do Builder.io

Gratuito

Pro: US$ 30/usuário/mês

Equipe: US$ 50/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Builder.io

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Builder.io?

Este é o feedback de um usuário:

O Builder permite que nossos engenheiros e organizações comerciais trabalhem mais rapidamente. Conseguimos migrar para o Builder e começar a construir em apenas 20 dias. A capacidade de nossa empresa trabalhar sem engenheiros tem sido inestimável. O teste A/B provou ser uma virada de jogo. Ele nos permite oferecer conteúdo e produtos nos quais nossos clientes estão mais interessados e reduziu as suposições dentro de nossas equipes.

O Builder permite que nossos engenheiros e organizações comerciais trabalhem mais rapidamente. Conseguimos migrar para o Builder e começar a construir em apenas 20 dias. A capacidade de nossa empresa trabalhar sem engenheiros tem sido inestimável. O teste A/B provou ser uma virada de jogo. Ele nos permite oferecer conteúdo e produtos nos quais nossos clientes estão mais interessados e reduziu as suposições dentro de nossas equipes.

7. Jasper (ideal para conteúdo de marketing orientado por IA)

via Jasper

Manter uma voz de marca consistente em todas as produções é fundamental para o marketing de conteúdo alimentado por IA. E é isso que o Jasper ajuda você a alcançar. As equipes treinam essa plataforma de IA com seu tom e conhecimento da empresa, e essas diretrizes se aplicam a todos os tipos de conteúdo.

Use-a para produzir posts de blog, textos publicitários e recursos de marketing por meio de modelos, assistentes de IA e fluxos de trabalho estruturados. Como uma ferramenta de criação de conteúdo de IA para equipes de marketing, ela também abrange ideias baseadas em chat, geração visual, suporte multilíngue e modelos pré-construídos para tarefas comuns de marketing.

Melhores recursos do Jasper

Automatize fluxos de trabalho de marketing de ponta a ponta conectando agentes de IA diretamente aos pipelines de conteúdo.

Preserve a voz da marca e o alinhamento do público em todas as saídas por meio dos controles de conhecimento do Jasper IQ.

Elabore, revise e colabore em conteúdos dentro do espaço de trabalho Canvas usando um editor com tecnologia de IA.

Gere campanhas, blogs e outros recursos mais rapidamente com aplicativos de marketing pré-construídos e modelos de fluxo de trabalho.

Limitações do Jasper

Opções básicas acessíveis limitadas

Preços do Jasper

Teste gratuito

Prós: $69/licença/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper?

Diretamente de uma avaliação de usuário no G2:

O Jasper é uma ferramenta simples e revolucionária que ajudou a otimizar nosso processo de criação de conteúdo. Ele sempre entrega rascunhos que se alinham perfeitamente ao nosso tom de voz, economizando tempo e esforço. É como ter um colega de equipe extra que realmente entende sua marca. Foi muito fácil implementá-lo e integrá-lo ao nosso conjunto de ferramentas. Meus colegas de equipe e eu começamos a usá-lo quase diariamente assim que começamos.

O Jasper é uma ferramenta simples e revolucionária que ajudou a otimizar nosso processo de criação de conteúdo. Ele sempre entrega rascunhos que se alinham perfeitamente ao nosso tom de voz, economizando tempo e esforço. É como ter um colega de equipe extra que realmente entende sua marca. Foi muito fácil implementá-lo e integrá-lo ao nosso conjunto de ferramentas. Meus colegas de equipe e eu começamos a usá-lo quase diariamente assim que começamos.

🧠 Curiosidade: Jasper foi lançado como Jarvis.ai, uma homenagem direta do Homem de Ferro ao J. A. R. V. I. S. Após explodir em popularidade, a Disney emitiu uma ordem de cessação e desistência, e a mudança de marca para Jasper ocorreu logo em seguida.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Jasper AI

8. Notion AI (ideal para documentação e bases de conhecimento assistidas por IA)

via Notion

O Notion AI é um assistente de IA integrado diretamente ao espaço de trabalho do Notion. Ele ajuda os usuários a escrever, editar e organizar informações sem precisar alternar para ferramentas externas, aproveitando o contexto real do espaço de trabalho para fornecer respostas relevantes e lidar com tarefas rotineiras automaticamente.

Gerenciamento de conhecimento, elaboração de documentos e pesquisa entre aplicativos acontecem em um único ambiente conectado. A automação do banco de dados preenche propriedades e extrai itens de ação sem entrada manual, enquanto recursos como notas de reunião de IA e pesquisa empresarial ampliam sua utilidade além da simples assistência à redação.

Melhores recursos da Notion AI

Pesquise no Notion, Slack, Google Drive e outros aplicativos conectados para encontrar respostas em um só lugar.

Converse com um assistente de IA que entende o contexto do seu espaço de trabalho e os documentos da sua empresa.

Gere notas de reuniões, resumos, itens de ação e acompanhamentos automaticamente.

Escreva, edite, traduza e formate documentos diretamente no editor do Notion.

Crie bancos de dados, modelos e fluxos de trabalho estruturados a partir de prompts simples.

Limitações da Notion AI

A interface complexa e a orientação limitada para integração criam uma curva de aprendizado perceptível para novos usuários.

Preços da Notion AI

Gratuito

Mais: US$ 12/membro/mês

Negócios: US$ 24/membro/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Notion AI

G2: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Notion AI?

Uma avaliação do usuário conclui:

Gosto muito do Notion AI porque ele pode pegar tudo no Notion, não apenas o que eu adicionei, mas tudo na empresa, e me dar uma resposta. É muito bom porque me ajuda a encontrar respostas muito mais rápido do que se eu tivesse que procurar tudo sozinho. Também é útil poder rotular as coisas e ter essa tag em todo o Notion.

Gosto muito do Notion AI porque ele pode pegar tudo no Notion, não apenas o que eu adicionei, mas tudo na empresa, e me dar uma resposta. É muito bom porque me ajuda a encontrar respostas muito mais rápido do que se eu tivesse que procurar tudo sozinho. Também é útil poder rotular as coisas e ter essa tag em todo o Notion.

9. Midjourney (ideal para geração de imagens de IA de alta qualidade)

via Midjourney

O Midjourney é uma ferramenta de imagem de IA generativa que produz visuais artísticos e fotorrealistas a partir de prompts de linguagem natural. Desenvolvido por um laboratório de pesquisa independente, ele se concentra na geração de imagens estilizadas de alta qualidade para design, marketing e trabalhos criativos.

A ferramenta de IA funciona principalmente por meio de um bot Discord, juntamente com uma interface web para gerenciar recursos visuais. É baseada em assinatura e amplamente utilizada para arte conceitual, recursos visuais de produtos e experimentação criativa.

Melhores recursos do Midjourney

Produza imagens altamente detalhadas, artísticas ou fotorrealistas a partir de descrições de texto simples.

Preserve personagens ou estilos visuais consistentes em várias cenas dentro do mesmo projeto.

Combine várias imagens de referência para gerar resultados únicos e estilizados.

Amplie as composições usando ferramentas de zoom e panorâmica que expandem a tela além do quadro original.

Ajuste as proporções e a intensidade estilística para um controle mais preciso sobre a imagem final.

Limitações do Midjourney

Alcançar detalhes artísticos específicos ou resultados consistentes requer instruções precisas e várias iterações.

Detalhes finos e cenas complexas podem produzir resultados distorcidos ou irrealistas.

Preços do Midjourney

Básico: US$ 10/mês

Padrão: US$ 30/mês

Prós: US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários sobre o Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Midjourney?

Veja uma avaliação positiva de um usuário:

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa o torna uma ferramenta fantástica para arte conceitual, mood boards e designs experimentais.

O Midjourney produz consistentemente imagens visualmente impressionantes e de alta resolução que muitas vezes superam as expectativas em termos de detalhes e qualidade. Sua capacidade de interpretar prompts de forma criativa o torna uma ferramenta fantástica para arte conceitual, mood boards e designs experimentais.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Midjourney

10. Canva AI (ideal para design visual rápido e assistido por IA)

via Canva

O Canva AI é um conjunto de ferramentas de IA generativa integrado diretamente à plataforma Canva. Profissionais de marketing e criadores o utilizam para produzir conteúdo profissional rapidamente, mesmo sem experiência prévia em design, passando da ideia ao design finalizado em uma única interface.

Um assistente conversacional conduz a experiência, gerando layouts, escrevendo textos e aplicando estilos de marca automaticamente. Em vez de depender de ferramentas separadas para cada função criativa, tudo acontece em um só lugar.

Melhores recursos da IA do Canva

Gere apresentações, publicações e vídeos completos a partir de prompts de texto usando o Magic Design.

Expanda ou reescreva textos diretamente nos projetos com o assistente de IA Magic Write.

Produza imagens e vídeos curtos a partir de descrições de texto com o Magic Media.

Remova, substitua ou adicione elementos às fotos usando o Magic Edit e o Magic Eraser sem software externo.

Traduza textos de design para mais de 100 idiomas diretamente em qualquer projeto.

Limitações da IA do Canva

A profundidade dos recursos fica aquém em comparação com ferramentas de design mais avançadas, que limitam trabalhos de design complexos.

A versão gratuita restringe o acesso aos principais recursos.

Preços da IA Canva

Gratuito

Pro: US$ 12,99/mês/usuário

Equipes: US$ 14,99/mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a IA da Canva

G2: 4,7/5 (mais de 6.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva AI?

As pessoas apreciam a facilidade de uso do Canva:

O Canva é o melhor aplicativo. Ele oferece edição instantânea de fotos e muitos modelos prontos. No momento, as ferramentas de IA são a melhor parte para mim: com a ajuda delas, posso editar fotos, aperfeiçoá-las e alterar partes de uma imagem. Ele também tem um Magic Eraser. Para vídeos, ele fornece legendas geradas automaticamente e também aprimora a voz.

O Canva é o melhor aplicativo. Ele oferece edição instantânea de fotos e muitos modelos prontos. No momento, as ferramentas de IA são a melhor parte para mim: com a ajuda delas, posso editar fotos, aperfeiçoá-las e alterar partes de uma imagem. Ele também tem um Magic Eraser. Para vídeos, ele fornece legendas geradas automaticamente e também aprimora a voz.

📑 Leia também: Melhores alternativas ao Canva

11. Otter AI (melhor para transcrição de reuniões com IA)

via Otter

Precisa de um assistente de reunião de IA que capture conversas e as transforme em notas estruturadas e úteis? O Otter.ai é uma boa opção. Em vez de redigir atas manualmente ou reproduzir gravações, as equipes obtêm transcrições, resumos e itens de ação gerados automaticamente em tempo real.

Um anotador de IA participa de chamadas, identifica os interlocutores e destaca os principais pontos sem qualquer entrada manual. A ferramenta se integra a calendários, plataformas de colaboração e CRMs, para que as informações das reuniões fluam perfeitamente para as ferramentas conectadas.

Melhores recursos da Otter AI

Grave e transcreva reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams automaticamente usando o OtterPilot.

Produza transcrições ao vivo, rotuladas pelos palestrantes com carimbos de data/hora para fácil referência após cada sessão.

Extraia insights ou elabore acompanhamentos a partir do conteúdo das reuniões, consultando diretamente o Otter AI Chat.

Melhore a precisão ao longo do tempo, criando um vocabulário personalizado e organizando transcrições com pastas compartilhadas e comentários.

Limitações da Otter AI

Dificuldades com a diferenciação de falantes quando várias pessoas falam ao mesmo tempo

A precisão da transcrição diminui em ambientes barulhentos ou com sotaques fortes.

Preços da Otter AI

Gratuito

Pro: US$ 16,99/usuário/mês

Negócios: US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Otter AI

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Otter AI?

Uma avaliação de usuário diz:

O Otter.ai é muito fácil de usar e faz um ótimo trabalho ao capturar com precisão as conversas das reuniões em tempo real. Ele me poupa tempo ao gerar automaticamente notas claras, resumos e pontos de ação, o que é especialmente útil para reuniões diárias e reuniões de revisão.

O Otter.ai é muito fácil de usar e faz um ótimo trabalho ao capturar com precisão as conversas das reuniões em tempo real. Ele me poupa tempo ao gerar automaticamente notas claras, resumos e pontos de ação, o que é especialmente útil para reuniões diárias e reuniões de revisão.

📮ClickUp Insight: Descobrimos que 27% dos participantes da pesquisa usam blocos de notas digitais para reuniões, enquanto apenas 12% usam anotadores de IA. Essa diferença é impressionante, pois 64% dos participantes têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das reuniões. O ClickUp AI Notetaker transforma o acompanhamento das reuniões! Capture automaticamente todos os detalhes importantes, identifique claramente as ações a serem tomadas e atribua tarefas instantaneamente aos membros da equipe, eliminando aqueles frustrantes acompanhamentos do tipo “O que decidimos?”. 💫 Resultados reais: equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

12. Fireflies AI (ideal para notas e insights automatizados de reuniões)

Fireflies.ai é um assistente de reuniões de IA que captura, organiza e analisa conversas automaticamente. Ele participa de reuniões no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e, em seguida, transforma as gravações em resumos estruturados com pontos-chave e itens de ação.

A ferramenta cria uma base de conhecimento pesquisável a partir de suas conversas ao longo do tempo. Momentos específicos, decisões passadas e tópicos recorrentes podem ser recuperados sem a necessidade de reproduzir gravações inteiras.

Melhores recursos da Fireflies AI

Encontre exatamente o que foi dito usando uma pesquisa por palavra-chave com tecnologia de IA, com resultados marcados com data e hora em todas as reuniões anteriores.

Identifique padrões acionáveis rastreando métricas de inteligência de conversação, como tempo de fala do interlocutor e tendências de sentimento.

Sincronize notas e registros de chamadas automaticamente em mais de 200 integrações de aplicativos, incluindo CRMs e ferramentas de gerenciamento de projetos.

Entregue resumos detalhados com itens de ação e principais conclusões imediatamente após o término de cada conversa.

Limitações da Fireflies AI

Os resumos de IA podem ser inconsistentes, às vezes duplicando conteúdo e consumindo créditos extras.

Preços da Fireflies AI

Gratuito

Pro: US$ 18/licença/mês

Negócios: US$ 29/licença/mês

Empresa: US$ 39/licença/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Fireflies AI

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Fireflies AI?

Uma avaliação de usuário no G2 elogia a ferramenta:

Eu uso o Fireflies.ai para capturar automaticamente notas de reuniões e itens de ação, o que é realmente útil. Também gosto das funções e botões facilmente acessíveis, que tornam o software fácil de usar. Ele funciona bem com o Google Meets, Zoom, Slack e Google Docs, que são todas ferramentas que uso diariamente. A configuração inicial foi super fácil de usar e integrar.

Eu uso o Fireflies.ai para capturar automaticamente notas de reuniões e itens de ação, o que é realmente útil. Também gosto das funções e botões facilmente acessíveis, que tornam o software fácil de usar. Ele funciona bem com o Google Meets, Zoom, Slack e Google Docs, que são todas ferramentas que uso diariamente. A configuração inicial foi super fácil de usar e integrar.

📖 Leia também: Principais alternativas à Fireflies AI

via Zapier

Se você precisa de uma plataforma de automação sem código que conecte milhares de aplicativos e elimine o trabalho manual repetitivo das operações diárias, experimente o Zapier. Use-o para criar fluxos de trabalho automatizados chamados Zaps, que acionam ações em aplicativos sem a necessidade de escrever código.

A lógica é simples: um gatilho em um aplicativo aciona uma ação em outro. O envio de um novo formulário pode criar um contato no CRM, disparar uma notificação no Slack e atualizar uma planilha simultaneamente. Equipes que desejam se aprofundar na automação de fluxos de trabalho com IA encontrarão na gama de integrações do Zapier um bom ponto de partida.

Melhores recursos do Zapier

Elimine a entrada manual de dados conectando milhares de aplicativos e mantendo suas ferramentas sincronizadas automaticamente.

Crie e solucione problemas de automação mais rapidamente usando o AI Copilot, que aceita comandos em linguagem natural para gerar e refinar fluxos de trabalho.

Acione várias ações a partir de um único evento, criando Zaps de várias etapas em vez de depender de uma automação simples de um para um.

Execute diferentes ações com base em filtros ou condições específicas, aplicando lógica condicional com Paths.

Armazene e gerencie dados usando tabelas e interfaces para criar ferramentas internas leves sem sair da plataforma.

Limitações do Zapier

A depuração e o troubleshooting de fluxos de trabalho maiores podem ser complexos e demorados.

Usuários sem experiência prévia em automação enfrentam uma curva de aprendizado perceptível.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação do G2 compartilha:

O Zapier me poupou centenas de horas ao automatizar tarefas tediosas, liberando-me para me concentrar no trabalho criativo. Adoro sua abordagem modular, que me permite criar automações bastante complexas. Meu exemplo favorito é usar uma planilha para acionar e-mails de lembrete de eventos via Gmail. Basta adicionar alguns itens a uma planilha para gerar e enviar automaticamente e-mails personalizados, o que por si só já me poupou inúmeras horas.

O Zapier me poupou centenas de horas ao automatizar tarefas tediosas, liberando-me para me concentrar no trabalho criativo. Adoro sua abordagem modular, que me permite criar automações bastante complexas. Meu exemplo favorito é usar uma planilha para acionar e-mails de lembrete de eventos via Gmail. Basta adicionar alguns itens a uma planilha para gerar e enviar automaticamente e-mails personalizados, o que por si só já me poupou inúmeras horas.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Zapier

14. HubSpot (melhor para automação de marketing com IA)

via HubSpot

A plataforma de marketing com IA do HubSpot Marketing Hub foi criada para ajudar as equipes a atrair visitantes, converter leads e gerar receita por meio de estratégias de inbound. E-mail marketing, mídias sociais, SEO, anúncios e dados de CRM estão todos em um único sistema, de modo que tudo, desde o acompanhamento de campanhas até relatórios de desempenho, acontece no mesmo espaço de trabalho.

A criação de conteúdo, o rastreamento de anúncios e a captura de leads por meio de formulários, bate-papos e páginas de destino são tratados de forma nativa. Os recursos de IA personalizam as experiências do site em escala, enquanto os relatórios de atribuição integrados vinculam as atividades de marketing diretamente aos resultados do pipeline e da receita.

Melhores recursos do HubSpot

Automatize campanhas de e-mail, pontuação de leads e sequências de nutrição em vários canais a partir de um único criador de fluxos de trabalho.

Gere blogs, e-mails e conteúdo social usando ferramentas de redação de IA integradas, sem precisar mudar de plataforma.

Incorpore dados nativos de CRM em campanhas para personalizar mensagens com base em interações reais com clientes.

Capture e qualifique leads por meio de páginas de destino, formulários e chatbots que alimentam diretamente o pipeline.

Avalie o que está funcionando com painéis analíticos e relatórios de atribuição multitoque vinculados à receita.

Limitações do HubSpot

Os preços podem se tornar caros para startups ou usuários individuais que precisam de vários complementos.

A plataforma tem uma curva de aprendizado íngreme.

Preços da HubSpot

Gratuito

Inicial: US$ 15/usuário/mês

Profissional: US$ 890/mês

Empresa: US$ 3.600/mês

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 14.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 6.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no HubSpot Marketing Hub é como tudo está centralizado em uma única plataforma. Isso facilita muito o gerenciamento de campanhas, a automação de fluxos de trabalho, o acompanhamento do desempenho e o alinhamento dos esforços de marketing com as vendas, tudo sem precisar alternar entre ferramentas. Os relatórios e análises são especialmente úteis porque fornecem insights claros sobre o que está funcionando e onde otimizar.

O que mais gosto no HubSpot Marketing Hub é como tudo está centralizado em uma única plataforma. Isso facilita muito o gerenciamento de campanhas, a automação de fluxos de trabalho, o acompanhamento do desempenho e o alinhamento dos esforços de marketing com as vendas, tudo sem precisar alternar entre ferramentas. Os relatórios e análises são especialmente úteis porque fornecem insights claros sobre o que está funcionando e onde otimizar.

15. Descript (ideal para edição de áudio e vídeo com inteligência artificial)

via Descript

Pense no Descript como uma plataforma alimentada por IA que permite editar vídeo e áudio como um documento de texto. As gravações são transcritas automaticamente para uma interface em estilo de documento, de modo que as alterações feitas na transcrição se aplicam diretamente à linha do tempo do áudio ou vídeo, sem que você precise tocar em um editor tradicional.

A gravação, transcrição, edição e publicação acontecem dentro de um único espaço de trabalho. O assistente de IA da plataforma, Underlord, lida com tarefas de produção demoradas, como remoção de ruídos, limpeza de palavras de preenchimento e correções de voz por meio da clonagem de IA.

Melhores recursos do Descript

Edite linhas do tempo de vídeos e podcasts reescrevendo ou excluindo palavras diretamente na transcrição.

Limpe o áudio instantaneamente usando o Studio Sound para remover ruídos de fundo e eco de qualquer gravação.

Elimine palavras de preenchimento e pausas longas automaticamente para produzir conteúdo profissional.

Extraia automaticamente clipes curtos de gravações longas, formatados para o TikTok, Instagram e YouTube Shorts.

Limitações do Descript

Tem uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários.

O desempenho lento e travamentos ocasionais podem atrapalhar os fluxos de trabalho, especialmente em projetos mais pesados.

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/pessoa/mês

Criador: US$ 35/pessoa/mês

Negócios: US$ 65/pessoa/mês

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Uma avaliação de usuário diz:

Os agentes de edição de vídeo de IA em ferramentas como o Descript têm sido verdadeiros salva-vidas. Eles removem automaticamente palavras de preenchimento e pausas estranhas, tornando a edição final mais refinada, sem que eu precise passar horas trabalhando na linha do tempo.

Os agentes de edição de vídeo de IA em ferramentas como o Descript têm sido verdadeiros salva-vidas. Eles removem automaticamente palavras de preenchimento e pausas estranhas, tornando a edição final mais refinada, sem que eu precise passar horas trabalhando na linha do tempo.

16. Voiceflow (ideal para design de IA conversacional)

via Voiceflow

O Voiceflow é uma plataforma colaborativa sem código e com pouco código para projetar, prototipar e implantar agentes conversacionais alimentados por IA. As equipes de produto e suporte o utilizam para criar chatbots e assistentes de voz sem grande esforço de engenharia.

A tela visual permite que as equipes projetem fluxos de conversação, conectem APIs e gerenciem a lógica sem escrever códigos complexos. Você pode criar ferramentas de agente de IA para experiências voltadas para o cliente, com suporte para bases de conhecimento, implantação multicanal e acesso baseado em funções, para que as equipes possam criar e gerenciar agentes a partir de um único espaço de trabalho.

Melhores recursos do Voiceflow

Crie agentes de IA visualmente com uma interface de baixo código e arrastar e soltar para prototipagem e colaboração rápidas.

Crie respostas contextuais usando uma base de conhecimento que ingere documentos e perguntas frequentes.

Alterne entre vários provedores de LLM para otimizar o desempenho e o custo.

Teste e monitore conversas com ferramentas de prototipagem e análises integradas para controle de qualidade.

Limitações do fluxo de voz

Lacunas na documentação e ausência de ferramentas integradas de transcrição de voz

A configuração da integração pode parecer complexa para novos usuários.

Preços do Voiceflow

Gratuito

Prós: US$ 60/mês

Negócios: US$ 150/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Voiceflow

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Voiceflow?

Uma avaliação de usuário diz:

O que mais gosto no Voiceflow é o fato de ele ser incrivelmente intuitivo e flexível! O construtor de fluxo visual facilita muito o design de experiências conversacionais complexas, sem que você se sinta sobrecarregado. Adoro poder prototipar, testar e implantar rapidamente assistentes de voz e chat, tudo em um só lugar.

O que mais gosto no Voiceflow é o fato de ele ser incrivelmente intuitivo e flexível! O construtor de fluxo visual facilita muito o design de experiências conversacionais complexas, sem que você se sinta sobrecarregado. Adoro poder prototipar, testar e implantar rapidamente assistentes de voz e chat, tudo em um só lugar.

17. Uizard (ideal para design de UI/UX com IA)

via Uizard

O Uizard é uma ferramenta de prototipagem baseada na web e alimentada por IA que ajuda os usuários a criar wireframes, maquetes e protótipos para aplicativos e sites sem experiência formal em design. A ideia central é simples: transformar prompts de texto ou esboços feitos à mão em designs de interface editáveis para que as equipes possam visualizar ideias sem esperar por um designer.

O Autodesigner lida com a geração de texto para interface do usuário, enquanto o Wireframe Scanner converte esboços feitos à mão em layouts digitais. Um editor de arrastar e soltar, componentes pré-construídos e colaboração em tempo real permitem que as equipes refinem e compartilhem protótipos interativos sem sair do espaço de trabalho.

Melhores recursos do Uizard

Gere protótipos de interface do usuário editáveis em várias telas a partir de prompts de texto simples.

Converta capturas de tela ou wireframes desenhados à mão em designs digitais editáveis

Crie e aplique temas com um assistente de design de IA que ajusta cores, fontes e estilos.

Use mapas de calor preditivos para estimar a atenção do usuário e otimizar layouts.

Limitações do Uizard

Os designs gerados por IA geralmente precisam de refinamento manual antes de estarem prontos para produção.

Alguns usuários acham que falta a profundidade de ferramentas de design mais avançadas.

Preços do Uizard

Gratuito

Pro: US$ 19/usuário/mês

Negócios: US$ 39/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Uizard

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Uizard?

Uma avaliação de usuário diz:

O Uizard é um aplicativo extremamente fácil de usar que permite aos usuários criar designs digitais de maneira intuitiva. Os recursos abrangentes do Uizard atendem a uma ampla gama de necessidades de design, proporcionando uma experiência de usuário perfeita. A interface intuitiva permite que os usuários criem designs de alta qualidade de maneira rápida e eficiente, sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

O Uizard é um aplicativo extremamente fácil de usar que permite aos usuários criar designs digitais de maneira intuitiva. Os recursos abrangentes do Uizard atendem a uma ampla gama de necessidades de design, proporcionando uma experiência de usuário perfeita. A interface intuitiva permite que os usuários criem designs de alta qualidade de maneira rápida e eficiente, sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

18. Paradox (Ideal para automação de recrutamento baseada em IA)

via Paradox

Automatize campanhas de recrutamento de alto volume, como triagem, agendamento e comunicação com candidatos, com a plataforma de IA conversacional da Paradox. Olivia, a assistente de IA da plataforma, lida com as interações de contratação para que os recrutadores possam se concentrar no trabalho que requer julgamento humano.

Grandes empresas utilizam-na tanto para contratações por hora como para contratações profissionais. Integra-se com os principais sistemas ATS, suporta comunicação multilingue e mantém a experiência do candidato em movimento sem exigir que os candidatos façam downloads ou criem contas.

As equipes que estão descobrindo como construir um agente de IA para fluxos de trabalho de recrutamento encontrarão na Olivia, da Paradox, uma boa referência para o que os agentes conversacionais autônomos podem lidar em escala empresarial.

Melhores recursos do Paradox

Automatize o recrutamento de alto volume com a Olivia, uma assistente de IA conversacional que seleciona candidatos e os incentiva a avançar 24 horas por dia.

Agende entrevistas instantaneamente, permitindo que os candidatos escolham os horários disponíveis, eliminando a necessidade de idas e vindas do recrutador.

Colete feedback dos candidatos por meio de pesquisas integradas para identificar pontos de desistência e melhorar a experiência de contratação.

Limitações do paradoxo

Tarefas complexas de contratação podem levar mais tempo do que o esperado para serem concluídas.

As respostas da IA nem sempre tratam todas as perguntas dos candidatos com precisão.

Preços paradoxais

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Paradox

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paradox?

A avaliação de um usuário diz:

Gerenciar candidatos por meio do funil de contratação é fácil e claro. Além disso, é fácil se comunicar por texto com os candidatos – e todas as interações são registradas para revisão posterior e aprimoramento da conversa. Os relatórios e análises também têm sido excelentes. Quando começamos, tínhamos uma necessidade urgente de colocar a plataforma em funcionamento. A equipe de implementação e suporte da Paradox tem sido excelente – muito responsiva e prestativa.

Gerenciar candidatos por meio do funil de contratação é fácil e claro. Além disso, é fácil se comunicar por texto com os candidatos – e todas as interações são registradas para revisão posterior e aprimoramento da conversa. Os relatórios e análises também têm sido excelentes. Quando começamos, tínhamos uma necessidade urgente de colocar a plataforma em funcionamento. A equipe de implementação e suporte da Paradox tem sido excelente – muito responsiva e prestativa.

📚 Leia também: Software de automação de recrutamento para otimizar a contratação

19. Lindy (ideal para assistentes executivos e fluxos de trabalho de IA)

via Lindy

Quem não gostaria de ter um assistente de trabalho de IA capaz de gerenciar caixas de entrada, reuniões, calendários e tarefas rotineiras? A Lindy faz tudo isso e muito mais por meio de agentes autônomos. O foco está no trabalho administrativo diário, como agendamento, redação de e-mails e resumo de reuniões, para que os profissionais possam dedicar menos tempo à coordenação.

Com instruções em linguagem natural, você pode conectar ferramentas comuns do local de trabalho para automatizar fluxos de trabalho. Ele gerencia proativamente as comunicações, prepara notas de reunião e acompanha as tarefas, enquanto aprende as preferências e o estilo de escrita do usuário ao longo do tempo. As equipes que avaliam ferramentas para fluxos de trabalho agenticos descobrirão que o modelo de enxame de agentes é adequado para tarefas administrativas de alto volume que abrangem vários sistemas.

Para equipes com requisitos de dados rigorosos, o Lindy é compatível com SOC 2 Tipo II, HIPAA e GDPR, com criptografia AES-256 e um compromisso claro de nunca vender ou usar seus dados para treinar modelos.

Melhores recursos do Lindy

Automatize tarefas complexas com agentes de IA que entendem o contexto e agem sem instruções passo a passo.

Execute fluxos de trabalho paralelos usando enxames de agentes para lidar com grandes volumes de tarefas de uma só vez.

Crie automações com linguagem natural e conecte-se a milhares de integrações de aplicativos de negócios.

Gerencie e-mails, reuniões e agendamentos com assistentes de IA integrados.

Crie fluxos de trabalho com várias etapas usando um editor visual projetado para usuários sem conhecimentos técnicos.

Limitações da Lindy

Criar uma automação simples é rápido, mas quando você começa a adicionar várias condições, ramificações e integrações com diferentes APIs, é necessário planejamento e algumas tentativas e erros para acertar a lógica.

Preços Lindy

Pro: US$ 49,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Lindy

G2: 4,9/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lindy?

Aqui está uma avaliação do G2:

Uso o Lindy AI há algum tempo e o que mais gosto é o tempo que ele me poupa. Ele lida com tarefas repetitivas e agendamentos com uma precisão surpreendente, o que realmente ajudou a reduzir minha carga mental. O que se destaca é como é natural e fácil interagir com ele — não parece robótico ou desajeitado. É como ter um assistente confiável que simplesmente faz as coisas silenciosamente em segundo plano.

Uso o Lindy AI há algum tempo e o que mais gosto é o tempo que ele me poupa. Ele lida com tarefas repetitivas e agendamentos com uma precisão surpreendente, o que realmente ajudou a reduzir minha carga mental. O que se destaca é como é natural e fácil interagir com ele — não parece robótico ou desajeitado. É como ter um assistente confiável que simplesmente faz as coisas silenciosamente em segundo plano.

20. Gong (ideal para inteligência de receita e insights de vendas)

via Gong

O Gong é uma plataforma de inteligência de receita que captura como a IA no local de trabalho pode transformar conversas diárias com clientes em insights estruturados sobre o pipeline. As equipes de vendas a utilizam para melhorar o desempenho, acompanhar a saúde dos negócios e obter uma visibilidade mais clara das atividades do pipeline.

Ao longo do ciclo de vendas, a plataforma captura dados de interação e os processa por meio de modelos de IA treinados em sinais de receita. O resultado é uma visão mais clara da situação dos negócios, quais riscos precisam de atenção e qual conteúdo de acompanhamento deve ser gerado. As equipes podem treinar representantes e prever receitas usando dados reais de conversas, em vez de estimativas.

Melhores recursos do Gong

Grave, transcreva e analise chamadas e reuniões com clientes com inteligência de conversação.

Detecte sinais de compra, objeções e sentimentos por meio de uma análise semântica profunda.

Acompanhe a saúde dos negócios e preveja receitas usando dados de centenas de sinais de interação.

Treine equipes de vendas com insights de IA, scorecards automatizados e bibliotecas das chamadas com melhor desempenho.

Conecte-se aos principais CRMs e use a IA para responder a perguntas relacionadas a negócios em todas as conversas.

Limitações do Gong

Os recursos de IA podem, ocasionalmente, apresentar insights imprecisos.

As sugestões e traduções de acompanhamento por e-mail às vezes carecem do contexto necessário para serem imediatamente úteis.

Preços do Gong

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Gong

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gong?

Uma avaliação do usuário resume:

Acho o Gong extremamente fácil de usar, o que é muito importante para mim. Adoro como ele se integra bem a todos os nossos sistemas por meio da extensão Gong Everywhere. A gravação de chamadas com anotações de IA e o acompanhamento automatizado são muito fáceis. Esses recursos reduzem o tempo gasto com tarefas administrativas nas minhas atividades diárias, permitindo que eu me concentre mais em vender e conversar com os clientes.

Acho o Gong extremamente fácil de usar, o que é muito importante para mim. Adoro como ele se integra bem a todos os nossos sistemas por meio da extensão Gong Everywhere. A gravação de chamadas com anotações de IA e o acompanhamento automatizado são muito fáceis. Esses recursos reduzem o tempo gasto com tarefas administrativas nas minhas atividades diárias, permitindo que eu me concentre mais em vender e conversar com os clientes.

📚 Leia também: Melhores alternativas ao Gong

Crie uma equipe inteligente e escalável com o apoio da IA usando o ClickUp

Substituir uma equipe não significa remover o elemento humano; significa remover os fluxos repetitivos que impedem seus melhores funcionários de fazerem seu melhor trabalho.

Ao unificar sua pilha de tecnologia dentro do ClickUp, você reduz a expansão da IA — um dos maiores obstáculos ocultos à produtividade em empresas em crescimento. Projetos, documentos, bate-papo, automação e agentes de IA são consolidados em um único espaço de trabalho para manter a execução alinhada com o contexto.

Pronto para capacitar sua equipe com IA? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅