Estratégias de marketing para aluguéis por temporada para conquistar mais reservas

Você anunciou seu imóvel, enviou algumas fotos e agora está apenas esperando que as reservas cheguem. Para ser sincero, essa é uma receita para o esgotamento e para perder dinheiro.

Gerenciar um aluguel sem uma estrutura cria um ciclo de mensagens reativas e atualizações manuais que não se adaptam bem à expansão e causam estresse. Este guia apresenta as estratégias de marketing essenciais para proprietários de aluguéis por temporada que estão prontos para administrar seus imóveis como um negócio.

Também exploraremos como você pode criar um centro de comando completo de marketing para aluguéis de temporada usando o ClickUp. Pois é seguro afirmar que os proprietários que lotam seus calendários e cobram tarifas premium são aqueles que criaram um sistema.

O que são estratégias de marketing para aluguéis por temporada?

As estratégias de marketing para aluguéis por temporada são o seu plano de marketing proativo para atrair hóspedes, preencher sua agenda e maximizar a receita. E elas vão além da simples criação de um anúncio; trata-se de um sistema completo que abrange tudo, desde fotografia e campanhas por e-mail até a própria experiência do hóspede.

Quando implementadas corretamente, essas estratégias criam um efeito de flywheel. Hóspedes satisfeitos se tornam seus melhores divulgadores por meio de avaliações positivas e indicações.

Um plano de marketing para aluguéis por temporada tem quatro partes principais:

Visibilidade: Divulgar seu imóvel para as pessoas certas no momento certo

Conversão: Transformando visitantes em clientes

Retenção: Transformando estadias pontuais em receita confiável e recorrente

Avaliação: Entenda o que está funcionando para que você possa fazer mais disso

À primeira vista, parece mais simples gerenciar todas essas partes móveis em planilhas, e-mails e uma dúzia de diferentes ferramentas de software de gestão de viagens. Mas essa sobrecarga vai se acumulando aos poucos, criando o Work Sprawl — a fragmentação das atividades de trabalho em várias ferramentas desconectadas que não se sincronizam, tornando a consistência impossível. 👀 Nossa sugestão: É fácil acabar com a desorganização e centralizar todo o seu plano de marketing de aluguéis por temporada em um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp. Você pode reunir suas tarefas, conteúdo e acompanhamento de desempenho em um único lugar.

Mas, primeiro, vamos entender a situação atual da marca do seu imóvel para aluguel por temporada! ⬇️

Como avaliar seu marketing atual de aluguel por temporada

Não é possível melhorar o que não se mede. Muitos proprietários desperdiçam tempo e dinheiro em novas táticas de marketing sem primeiro entender onde o processo atual está falhando.

Uma rápida análise irá indicar se o seu problema é visibilidade (poucas pessoas veem seu anúncio), conversão (as pessoas veem, mas não reservam) ou retenção (você recebe hóspedes que só ficam uma vez e nunca voltam).

Veja como fazer isso:

Faça uma análise dos seus canais de marketing atuais

Quando seus esforços de marketing estão espalhados por diferentes plataformas, fica difícil ter uma visão geral. Essa falta de uma visão centralizada significa que você não sabe quais canais estão dando resultado e quais são uma perda de tempo.

Resolva isso analisando sistematicamente todos os canais para obter uma base de referência clara.

Presença em agências de viagens online (OTA): analise em quais plataformas você está presente (Airbnb, Vrbo, etc.) e se seus anúncios estão 100% completos com fotos, comodidades e descrições

Recurso de reserva direta: analise seu próprio site e verifique se ele é compatível com dispositivos móveis, para que os hóspedes possam fazer reservas com facilidade

Redes sociais: analise em quais plataformas você está ativo — com que frequência você publica e como está o seu engajamento

Marketing por e-mail: Considere coletar os e-mails dos hóspedes e enviar campanhas relevantes para incentivar novas reservas

Gerenciamento de avaliações: Faça uma verificação de higiene verificando quantas avaliações você tem em cada plataforma, sua nota média e se você respondeu a todas elas

Identifique os principais indicadores de desempenho a serem acompanhados

Se você está se perguntando como administrar seu imóvel de aluguel por temporada como um negócio, tente ir além da “intuição” sobre como está indo a temporada. Acompanhar todos os KPIs de marketing possíveis é uma receita para a paralisia de análise. Em vez disso, concentre-se nas métricas essenciais que realmente orientam suas decisões de preços e marketing.

Estabelecer essas métricas como referência permite uma comparação real ano a ano, para que você possa verificar se sua nova estratégia está funcionando:

Taxa de ocupação: A porcentagem de noites disponíveis que foram reservadas — mede a demanda pela sua propriedade e se o seu preço está no ponto ideal

Tarifa média diária (ADR): A receita média que você obtém por noite reservada, indicando seu poder de precificação no mercado atual

RevPAR (Receita por quarto disponível): Essa métrica combina a taxa de ocupação e a tarifa média diária (ADR) para oferecer a você uma visão mais precisa do desempenho financeiro da sua propriedade

Prazo de reserva: O intervalo entre o momento em que um hóspede faz a reserva e a data de check-in — ajuda você a planejar o quadro de funcionários sazonal e os ajustes dinâmicos de preços

Mix de canais: A análise da origem das suas reservas revela quais fontes de atribuição (OTAs x canais próprios) estão proporcionando o melhor ROI

Taxa de conversão : Gastos totais com marketing divididos pelo número de reservas para mostrar o custo real de suas iniciativas de mídia paga Gastos totais com marketing divididos pelo número de reservas para mostrar o custo real de suas iniciativas de mídia paga

Antes de lançar qualquer nova iniciativa de marketing, registre seus números atuais. O acompanhamento mensal é o padrão, embora você deva passar para uma frequência semanal durante a alta temporada para detectar mudanças repentinas na ALOS (duração média da estadia) ou na demanda.

💡 Dica profissional: Para ajudá-lo a administrar seu imóvel como um negócio, você precisa de uma maneira de tirar essas métricas da cabeça e transformá-las em um formato visual. Considere usar o modelo de acompanhamento de KPIs para gestão imobiliária do ClickUp. Ele foi projetado especificamente para preencher a lacuna entre as operações diárias e a estratégia de alto nível. Acompanhe e analise seus KPIs com o modelo de acompanhamento de KPIs para gestão imobiliária do ClickUp, para uma tomada de decisão informada Você pode usar isso para: Automatize o acompanhamento de suas métricas básicas: use campos personalizados, como Valor Alvo e Valor Real, para ver a variação na sua ADR ou RevPAR sem precisar abrir uma planilha

Visualize as tendências de desempenho: alterne para a alterne para a Visualização da Linha do Tempo para analisar as variações sazonais na sua janela de reservas e identificar exatamente quando sua taxa de ocupação atinge o pico

Acompanhe suas metas em tempo real: organize suas métricas em cinco status distintos, como “No caminho certo” ou “Em risco”, para se manter fiel às suas metas de receita

Obtenha uma visão geral de alto nível: consulte a visão resumida para ver todos os seus principais indicadores de desempenho em um só lugar, facilitando a apresentação de relatórios para as partes interessadas ou investidores

Como identificar seu hóspede ideal para aluguel por temporada

Tentando agradar a todos os viajantes? Você sabe como é. Provavelmente, você não está agradando a ninguém. A localização, o tamanho e as comodidades do seu imóvel atraem naturalmente tipos específicos de hóspedes, e reconhecer esses padrões é a base da marca de aluguel por temporada.

Para criar um perfil preciso, vá além de dados demográficos básicos, como idade ou localização. Analise dados psicográficos, como motivações de viagem e comportamentos de reserva, juntamente com características da viagem, como capacidade de acomodação e janelas de reserva típicas.

Por exemplo, aqui estão alguns perfis e seus indicadores de valor:

Famílias e grupos de viajantes

Famílias e pessoas envolvidas em viagens multigeracionais priorizam espaço, segurança e comodidades que atendam às necessidades de crianças ou grupos maiores. Elas pesquisam exaustivamente e são fortemente influenciadas por avaliações que mencionam limpeza e precisão.

Para atraí-los, seu marketing deve destacar o número de quartos e as opções de acomodação. Destaque fotos da sua cozinha equipada, da sua sala com jogos de tabuleiro ou do seu quintal com um parquinho.

Em poucas palavras, você quer que suas descrições atendam de forma proativa às necessidades e preocupações dos hóspedes, garantindo uma estadia tranquila e sem complicações.

Viajantes a negócios e nômades digitais

O crescimento das viagens de bleisure e das workations criou um segmento de alto valor que é menos sensível ao preço, mas altamente sensível à qualidade. Esses clientes procuram um local confiável e confortável para trabalhar remotamente. Naturalmente, sua principal prioridade é um Wi-Fi rápido e estável, seguido por um espaço de trabalho dedicado e confortável.

Para conquistar reservas, destaque a velocidade do seu Wi-Fi no anúncio. Também ajudará incluir fotos de uma mesa de trabalho dedicada, boa iluminação para videochamadas e uma cafeteira de qualidade. Ou até mesmo uma menção à proximidade de cafeterias locais ou áreas comerciais. Essas táticas posicionarão seu imóvel de forma eficaz como uma extensão perfeita do escritório deles.

Casais em busca de escapadas românticas

Ao promover uma escapada romântica ou uma viagem de aniversário, a narrativa deve mudar de utilidade para experiência. Os casais geralmente estão dispostos a pagar um preço mais alto por privacidade, vistas exclusivas ou uma experiência boutique que pareça ter sido criada especialmente para uma ocasião especial.

Use uma linguagem evocativa para descrever o ambiente, com foco em ambientes “íntimos” ou “aconchegantes”. E destaque recursos de grande impacto, como banheiras de hidromassagem ou lareiras. Destacar locais próximos para encontros românticos ou oferecer pequenos extras, como check-out tardio, transforma seu anúncio em uma oferta irresistível.

📮ClickUp Insight: 16% desejam administrar uma pequena empresa como parte de seu portfólio, mas apenas 7% o fazem atualmente. O medo de ter que fazer tudo sozinho é uma das muitas razões que frequentemente impedem as pessoas. Se você é um fundador independente, o ClickUp Brain MAX atua como seu parceiro de negócios. Peça para ele priorizar leads de vendas, redigir e-mails de divulgação ou acompanhar o estoque — enquanto seus agentes de IA cuidam das tarefas rotineiras. Todas as tarefas, desde o marketing de seus serviços até o atendimento de pedidos, podem ser gerenciadas por meio de fluxos de trabalho impulsionados por IA — liberando você para se concentrar no crescimento do seu negócio, e não apenas em administrá-lo.

Como otimizar seus anúncios de aluguel por temporada

Seu anúncio online é a vitrine digital do seu negócio. É por isso que anúncios com fotos medíocres e desfocadas e descrições sem graça fazem com que os hóspedes em potencial simplesmente passem direto por eles. Pequenas melhorias no seu anúncio podem aumentar drasticamente sua taxa de conversão e o número de reservas.

Siga estas etapas para melhorar o SEO do seu imóvel para aluguel por temporada:

Fotografia profissional que transforma visitantes em clientes

Os hóspedes formam uma opinião instantânea com base nas suas fotos. Se suas imagens forem escuras, desorganizadas ou pouco profissionais, você já perdeu a reserva antes mesmo de eles lerem sua descrição.

Imagens de qualidade profissional são o investimento mais importante que você pode fazer na sua estratégia de publicidade de aluguel por temporada.

Faça uma rápida verificação de conformidade usando esta lista:

A primeira impressão é visual: sua imagem principal, a primeira foto que os hóspedes veem, deve ser atraente o suficiente para fazer com que parem de rolar a tela

Mostre a experiência: Em vez de mostrar quartos vazios, inclua fotos que retratem o estilo de vida, como uma xícara de café no terraço ou um livro junto à lareira, para ajudar os hóspedes a se imaginarem ali

Mostre todos os espaços: a falta de fotos de áreas importantes, como banheiros ou cozinha, pode deixar os hóspedes desconfiados, então inclua tudo

A iluminação é fundamental: tire fotos com luz natural e bem iluminada, com as persianas abertas, para que os espaços pareçam aconchegantes e convidativos

A preparação do imóvel demonstra cuidado: organize todas as superfícies, adicione algumas decorações de bom gosto, como flores frescas, e certifique-se de que tudo esteja impecável

Títulos e descrições que vendem a experiência

O texto do seu anúncio é a sua chance de vender o sonho. Nesse caso, uma descrição genérica e focada em características não conseguirá criar uma conexão emocional com os hóspedes. Certifique-se de usar suas palavras para pintar um quadro da experiência que eles terão.

Siga esta estrutura para criar um texto atraente:

Destaque seu diferencial: Pense no que torna sua propriedade única e coloque isso no título

Use uma linguagem evocativa: Substitua frases como “casa agradável” por “cabana isolada com vista panorâmica para as montanhas”

Concentre-se nos benefícios, não apenas nas características: Entenda que uma “cozinha totalmente equipada” é uma característica, mas “refeições caseiras preparadas sem esforço com sua família” é um benefício

📌 Bônus: Escrever um bom texto para o anúncio é uma coisa. Manter esse texto organizado no Airbnb, no Vrbo e no seu próprio site é um desafio totalmente diferente.

Em vez de ficar lidando com vários documentos do Word e rascunhos espalhados, você pode usar o ClickUp Docs para centralizar todas as descrições dos seus anúncios em um só lugar. Elabore títulos, colabore nas edições e vincule seu texto diretamente às tarefas de gestão de imóveis no ClickUp. É assim que atualizar um anúncio ou renovar descrições sazonais passa a fazer parte do seu fluxo de trabalho.

Páginas aninhadas Aninhe páginas no ClickUp Docs para criar uma base de conhecimento abrangente e centralizada sobre aluguéis por temporada

Você também pode definir níveis de prioridade para essas tarefas conectadas no ClickUp, garantindo que as atualizações da alta temporada sejam feitas primeiro. Isso faz com que suas melhores ideias passem da fase de rascunho para seus anúncios ativos sem o trabalho manual repetitivo.

Avaliações de hóspedes que geram confiança e credibilidade

Fazer com que os hóspedes deixem avaliações pode parecer uma tarefa árdua. Além disso, as avaliações negativas muitas vezes doem como um ataque pessoal.

De qualquer forma, você não pode se dar ao luxo de ignorar suas avaliações, pois elas são seu recurso de marketing mais poderoso. A prova social de hóspedes anteriores é mais convincente do que qualquer coisa que você possa dizer sobre sua própria propriedade.

O segredo é sistematizar o processo. Não fique apenas esperando por avaliações — crie um processo para conquistá-las, como este:

Ofereça uma experiência cinco estrelas: isso é imprescindível, pois a melhor tática para obter avaliações é proporcionar uma estadia fantástica

Peça no momento certo: envie uma solicitação educada um ou dois dias após o check-out, quando as lembranças positivas ainda estiverem frescas

Responda a todas as avaliações: agradeça aos hóspedes pelo feedback positivo e responda de forma profissional e construtiva a qualquer crítica

📌 Você também pode automatizar esse processo usando o ClickUp Automations. Ele permite que você configure fluxos de trabalho personalizados com um criador de automações de IA, para que nenhum hóspede vá embora sem receber um lembrete por e-mail para compartilhar sua experiência.

Crie automações personalizadas no ClickUp para reduzir tarefas repetitivas, como o envio de lembretes para avaliações ou mensagens de agradecimento

Com as automações personalizadas do ClickUp, você pode:

Acionar acompanhamentos automáticos com os hóspedes: use automações de e-mail para enviar um agradecimento cordial e um link direto para avaliação assim que o status do hóspede mudar para “Check-out”

Atribua respostas a avaliações instantaneamente: configure uma automação para notificar seu responsável pelo atendimento ao hóspede assim que uma nova tarefa de avaliação for criada, garantindo que você nunca perca a oportunidade de responder em tempo hábil

Analise a opinião dos hóspedes com IA: adicione adicione campos de IA ao seu rastreador de avaliações para resumir automaticamente o feedback e sinalizar quaisquer problemas recorrentes para ação imediata

Otimize seu fluxo de marketing: Crie um inventário de mídias sociais sempre que uma avaliação 5 estrelas for registrada, inserindo as melhores citações diretamente em seu calendário de conteúdo

Para facilitar o trabalho, você também pode começar com modelos pré-criados do ClickUp Automation para gerenciar sua programação e transferência de tarefas. Isso garante que, enquanto você se concentra na experiência do hóspede, o ClickUp trabalha em segundo plano, garantindo que as solicitações sejam feitas no momento exato.

🎥 Bônus: Veja como a IA pode impulsionar suas estratégias de marketing para aluguéis por temporada. Aqui está uma breve explicação sobre como usar a IA no marketing:

Canais de marketing digital para aluguéis de temporada

Você sente que precisa estar em todas as plataformas de mídia social, veicular anúncios e ter um blog? Isso é mais comum do que você imagina. E, francamente, é algo que pode ser esmagador.

Tentar fazer um pouco de tudo resulta em não fazer nada direito. O segredo é escolher alguns canais que se alinhem ao seu hóspede ideal e atuá-los de forma consistente.

Estratégia de distribuição em OTAs e anúncios

Agências de viagens online (OTAs) como Airbnb e Vrbo são essenciais, pois alcançam um público enorme de viajantes que procuram ativamente por imóveis. No entanto, apenas estar listado não é suficiente. Você precisa otimizar sua presença para obter uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa.

Cada plataforma tem seu próprio algoritmo, mas todas recompensam anfitriões ativos e receptivos. Preencher todas as seções do seu perfil, responder prontamente às consultas e manter seu calendário atualizado são fundamentais para um bom desempenho.

No entanto, embora a publicação em várias OTAs aumente a visibilidade, ela também cria o risco de reservas duplicadas, a menos que você use um gerenciador de canais para sincronizar seus calendários.

Site de reservas diretas e SEO para aluguéis por temporada

Depende exclusivamente das OTAs? Você está construindo seu negócio em terreno alugado e pagando comissões elevadas em cada reserva. Ter um site de reservas diretas lhe dá controle sobre sua marca e o relacionamento com os hóspedes. Além disso, aumenta sua receita.

Você pode começar criando conteúdo que responda às perguntas que seus hóspedes ideais estão fazendo e atraí-los diretamente do Google.

Use palavras-chave baseadas na localização: Pense como um hóspede e pesquise coisas como “aluguel de chalé perto de [local]” ou “casa de férias em [cidade] com piscina”

Crie conteúdo local útil: escreva posts informativos no blog sobre as “10 melhores trilhas para caminhadas perto da sua cabana” ou um “itinerário de 3 dias para famílias que visitam sua cidade”

Otimize seu Perfil do Google My Business: Esta é uma ferramenta gratuita e poderosa para aparecer nos resultados de pesquisa local

💡 Dica profissional: Criar conteúdo de SEO de forma consistente pode parecer uma tarefa difícil — especialmente quando você está pesquisando palavras-chave, esboçando posts e escrevendo ao mesmo tempo. O ClickUp Brain é o assistente de IA contextual do ClickUp que pode ajudar você a trabalhar mais rápido. Ele usa suas tarefas, documentos e mensagens de chat no ClickUp para gerar esboços de blog relevantes, sugerir palavras-chave baseadas na localização e elaborar ideias de conteúdo para o site do seu imóvel. Use o ClickUp Brain para transformar insights locais em conteúdo pronto para publicação que atraia reservas diretas

Marketing nas redes sociais para aluguéis por temporada

No caso de aluguéis por temporada, as redes sociais servem mais para construir a marca e manter a visibilidade. Aqui, a consistência se torna mais importante do que a perfeição.

Escolha uma ou duas plataformas onde seu hóspede ideal passa o tempo:

Plataforma Ideal para Estratégia de conteúdo Instagram Propriedades visualmente deslumbrantes e viajantes mais jovens Concentre-se em Reels de alta qualidade que mostrem o clima e a experiência de uma estadia, não apenas os quartos Facebook Famílias, público mais velho e envolvimento da comunidade local Use-o para compartilhar guias locais detalhados e interagir diretamente com grupos de viagem onde as famílias planejam suas viagens Pinterest Planejamento de viagens de longo prazo e painéis de “sonhos” Encare isso como um mecanismo de busca visual; fixe sua propriedade em painéis de viagem para atrair hóspedes logo na fase inicial de descoberta

📌 Vantagem do ClickUp: transforme suas publicações esporádicas em uma programação organizada automaticamente

O maior obstáculo para o sucesso nas redes sociais é a publicação irregular. Quando você está lidando com a rotatividade de hóspedes, o cronograma de conteúdo geralmente fica de lado. Você pode evitar isso usando a Visualização de Calendário do ClickUp como seu centro de comando dedicado às redes sociais.

Use as visualizações diárias, semanais ou mensais para ver exatamente o que será publicado e quando na Visualização de Calendário do ClickUp

Veja como:

Reserve automaticamente um tempo para a criação de conteúdo: Deixe Deixe o ClickUp Calendar proteger seus períodos de trabalho concentrado para que você realmente tenha tempo para editar Reels ou escrever legendas

Sincronize todas as suas agendas em um só lugar: junte as datas de reserva da sua propriedade às suas tarefas de marketing para evitar promover ofertas de última hora em datas que já estão reservadas

Transforme ideias em tarefas atribuídas: use a Visualização para planejar seu use a Visualização para planejar seu calendário de conteúdo . Arraste e solte ideias de publicação diretamente em um horário agendado, atribuindo-as automaticamente à sua equipe ou a você mesmo

Você também pode pedir sugestões ao ClickUp Brain para otimizar seu calendário.

Use o ClickUp Brain para debater ideias de conteúdo e encontrar respostas contextuais para suas dúvidas

Fique à vontade para usar os comandos /Slash nas suas tarefas do Calendário para incorporar diretamente seus rascunhos do Instagram ou imagens do Pinterest. Isso mantém seus recursos e sua programação em um só lugar, para que você nunca precise ficar procurando um arquivo cinco minutos antes da hora de publicar.

Campanhas de marketing por e-mail para aluguéis por temporada

Seus hóspedes anteriores são seu ativo de marketing mais valioso. Eles já conhecem, gostam e confiam em você.

🔎 Você sabia? Campanhas de e-mail eficazes são a maneira mais direta e econômica de incentivá-los a voltar, com as empresas alcançando um ROI entre US$ 10 e US$ 36 para cada dólar gasto em marketing por e-mail.

O problema é que coletar e-mails e enviar campanhas pode parecer mais um trabalho em tempo integral. Mas você só precisa de algumas campanhas de gotejamento simples e automatizadas para ver um grande impacto.

Acompanhamento pós-estadia: um e-mail automático enviado após a estadia para agradecer aos hóspedes e oferecer um pequeno desconto em uma reserva futura

Promoções sazonais: Anuncie quando seu calendário estiver disponível para a alta temporada ou ofereça ofertas de última hora para períodos de baixa demanda

E-mails de aniversário: Uma mensagem simples enviada um ano após a estadia pode despertar uma forte nostalgia e motivar uma nova reserva

📌 Vantagem do ClickUp: planeje campanhas de e-mail, programe o envio e acompanhe as métricas de sucesso em um só lugar

Considere usar o Modelo de Marketing por E-mail da ClickUp como seu centro de comando de campanhas. Planeje campanhas, organize segmentos de hóspedes, acompanhe o alcance e coordene aprovações em toda a sua equipe. Ao estruturar seus fluxos de trabalho de e-mail em um único lugar, você pode entregar consistentemente a mensagem certa na fase certa da jornada do hóspede.

Baixe um modelo gratuito Planeje e-mails para toda a jornada do hóspede, desde confirmações de reserva e instruções pré-chegada até acompanhamentos pós-estadia e promoções sazonais, usando o modelo de marketing por e-mail do ClickUp

Por que você vai gostar deste modelo:

Use status personalizados para acompanhar e-mails desde Ideia → Rascunho → Em revisão → Agendado → Enviado

Organize campanhas por segmento de público, imóvel ou tipo de promoção usando campos personalizados

Visualização de Lista para planejamento de campanhas, a Visualização de Calendário para agendamento de envios e a Visualização de Quadro para acompanhamento do funil Escolha entre várias visualizações do ClickUp , como a, ae a

PPC e publicidade paga para aluguéis por temporada

A publicidade paga, ou Pay-Per-Click (PPC), pode ser uma ótima maneira de preencher seu calendário rapidamente. Mas também pode ser uma maneira rápida de desperdiçar dinheiro se você não souber o que está fazendo. Ela é mais eficaz quando usada estrategicamente, e não como uma medida desesperada para conseguir reservas de última hora.

Anúncios pagos fazem mais sentido quando:

Você tem um site de reservas diretas que já converte visitantes em reservas

Você está em um mercado altamente competitivo, onde a visibilidade orgânica é difícil

Você precisa preencher lacunas específicas no seu calendário, como a baixa temporada

Antes de gastar um centavo em anúncios, certifique-se de que os elementos básicos do seu anúncio, como fotos, texto e avaliações, já estejam otimizados. Direcionar tráfego para um anúncio que não gera conversões é como despejar água em um balde furado.

Como melhorar a experiência dos hóspedes para obter melhores resultados de marketing

A melhor estratégia de marketing é, sem dúvida, um hóspede satisfeito. Uma experiência excepcional é o que transforma um visitante ocasional em um cliente fiel e em um defensor entusiasmado da sua propriedade. No entanto, oferecer uma experiência consistentemente excelente é difícil quando você precisa lidar simultaneamente com mensagens, horários de limpeza e instruções de check-in.

Sistematize sua comunicação com os clientes para garantir que todos os hóspedes se sintam bem atendidos.

Antes da estadia: Envie uma confirmação de reserva cordial, seguida de instruções claras para o check-in alguns dias antes da chegada

Durante a estadia: Uma simples mensagem do tipo “esperamos que você esteja aproveitando sua estadia” pode fazer toda a diferença, além de responder prontamente a quaisquer dúvidas ou problemas

Após a estadia: Agradeça-lhes pela estadia e peça educadamente que deixem uma avaliação

Como acompanhar e avaliar o desempenho do marketing de aluguéis por temporada

Os painéis do ClickUp funcionam como seu centro de comando de marketing para medir o desempenho. Em vez de deixar sua auditoria em um documento estático, você pode criar um rastreador em tempo real que visualiza todo o seu impacto de marketing de uma só vez.

Estime a porcentagem de hóspedes que podem cancelar a reserva e prepare-se com antecedência com os painéis do ClickUp

Crie sua central de operações de aluguel por temporada

Use um painel personalizado para acompanhar as métricas que realmente orientam suas decisões de preços e marketing:

Monitore o status dos anúncios: use cartões baseados no status para acompanhar quais plataformas estão totalmente otimizadas e quais ainda precisam de fotos atualizadas ou descrições das comodidades

Visualize métricas de desempenho: adicione adicione cartões de cálculo para exibir automaticamente a avaliação média dos hóspedes ou o total de reservas em diferentes canais

Acompanhe a velocidade das avaliações: crie crie cartões com gráficos de barras para ver com que rapidez novas avaliações estão aparecendo nos seus perfis, garantindo que você se mantenha competitivo nos rankings de busca

Identifique tendências dos hóspedes: Implemente Implemente relatórios de CRM para identificar quais segmentos de hóspedes recorrentes estão prontos para uma campanha de remarcação, ajudando você a aumentar a retenção sem precisar entrar em contato manualmente

Visualize seu mix de canais: adicione adicione cartões de gráfico circular para ver qual porcentagem das suas reservas vem de cada plataforma, ajudando você a identificar quais fontes oferecem o melhor ROI

Obtenha insights instantâneos com o ClickUp Brain

Assim que seus dados estiverem no painel, você não precisará mais passar horas comparando gráficos manualmente. O ClickUp Brain funciona em conjunto com seus painéis para fornecer uma camada de inteligência contextual, permitindo que você obtenha respostas em linguagem simples.

Como o Brain tem acesso total aos dados do seu espaço de trabalho, você pode fazer perguntas como: “Qual canal de marketing teve a maior taxa de conversão no mês passado?”

Obtenha insights contextualizados sobre o seu negócio de aluguel por temporada usando a IA inteligente do ClickUp Brain

Ele analisa as métricas do seu Painel e os dados de tarefas para fornecer uma resposta direta, atuando efetivamente como um analista automatizado. Isso permite que você pare de vasculhar planilhas e comece a tomar decisões baseadas em dados para aumentar sua receita.

Thomas Clifford, gerente de produto da TravelLocal, compartilha como o ClickUp simplifica os negócios da empresa:

Utilizamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como para nossa base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKRs e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, já que os elementos podem ser facilmente interligados.

Utilizamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como para nossa base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura de OKRs e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, já que os elementos podem ser facilmente interligados.

A maior barreira para um marketing eficaz de aluguéis por temporada é o caos operacional. Alternar entre painéis e plataformas de gestão desconexos gera uma proliferação de SaaS, acabando por afetar a produtividade e o gerenciamento de informações.

Trabalhar em um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp simplifica essa parte do seu trabalho. Você pode gerenciar toda a sua operação de marketing a partir de uma única plataforma e economizar quase 4 horas por semana.

Comece gratuitamente com o ClickUp e reúna todas as suas tarefas de marketing, conteúdo e acompanhamento em um único espaço de trabalho.

Perguntas frequentes (FAQs)

Os termos “marketing de aluguel de curta duração” e “marketing de aluguel por temporada” costumam ser usados de forma intercambiável, mas o aluguel de curta duração é uma categoria mais ampla que inclui apartamentos urbanos para viajantes a negócios. Já o aluguel por temporada geralmente se refere a propriedades voltadas para o lazer em destinos turísticos.

Crie um plano de marketing para aluguéis por temporada do zero, analisando seus anúncios e métricas atuais. Em seguida, defina seu hóspede ideal, otimize seus anúncios para esse público e escolha dois ou três canais de marketing nos quais se concentrar. Por fim, crie um sistema para acompanhar seus resultados.

Para a maioria dos proprietários, o melhor é começar pelos fundamentos de SEO para aluguéis de temporada, que oferecem valor a longo prazo. Em seguida, eles podem usar a publicidade paga de forma estratégica para preencher lacunas específicas no calendário ou promover um novo imóvel.

Os profissionais geralmente utilizam um conjunto de ferramentas, incluindo um sistema de gestão de propriedades (PMS), um gerenciador de canais, um software de precificação dinâmica e uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp para coordenar todas as suas atividades de marketing.