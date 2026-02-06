A maioria das campanhas de mídia paga fracassa antes mesmo da veiculação do primeiro anúncio, não por causa de criatividade ou segmentação ruins, mas porque o processo de planejamento é uma bagunça de planilhas dispersas, aprovações esquecidas e números de orçamento que ninguém consegue encontrar.

As equipes de marketing estão sendo pressionadas a fazer mais com menos. A Gartner relata que os orçamentos caíram para 7,7% da receita das empresas, e 73% dos profissionais de marketing afirmam que a pressão está aumentando.

Este guia apresenta 10 modelos gratuitos de estratégia de mídia paga que transformam o planejamento caótico de campanhas em um sistema repetível, além de uma estrutura passo a passo para criar um plano que realmente seja executado.

Modelos de estratégia de mídia paga em resumo

Modelo Link para download Ideal para Melhores recursos Formato visual Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes de marketing que planejam e gerenciam campanhas multicanais Calendário da campanha, campos personalizados para orçamento e canal, dependências, fluxos de trabalho de aprovação Espaço de trabalho completo para campanhas Modelo de briefing de campanha do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes se alinhando em objetivos, mensagens e segmentação antes da execução Seções estruturadas, documentos colaborativos, aprovações, tarefas vinculadas e ativos Resumo da campanha Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes que gerenciam campanhas multifásicas, desde o planejamento até a geração de relatórios Várias visualizações (lista, quadro, calendário, Gantt), automações, relatórios de painel, armazenamento de anexos Fluxo de trabalho de campanha em várias fases Modelo de anúncio ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes criativas produzindo, acompanhando e aprovando grandes volumes de variações de anúncios Campos personalizados para formatos e versões de anúncios, ferramentas de revisão, rastreamento de versões, armazenamento de anexos Produção de anúncios + sistema de aprovação Modelo de esboço de campanha do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Estrategistas mapeando a estrutura de alto nível da campanha antes da execução Mapeamento hierárquico (Campanha → Fases → Táticas), visualização da linha do tempo, seções de notas Esboço do plano da campanha Modelo de campanha de mídia social ClickUp Obtenha o modelo gratuito Equipes sociais coordenando campanhas sociais pagas + orgânicas Agendamento com visualização em calendário, campos personalizados para objetivos de anúncios, integrações com ferramentas de agendamento, visualização unificada de mídia paga e orgânica. Planejador de campanhas sociais Modelo de programação de anúncios do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Planejadores de mídia programando veiculações de anúncios e mapeando o tempo entre canais Exibições Gantt + Calendário, campos personalizados para canal e orçamento, dependências para aprovação criativa, fonte única de verdade Sistema de programação de anúncios Modelo de relatório de campanha PPC do ClickUp Obtenha o modelo gratuito Gerentes de PPC e agências que produzem relatórios de campanha claros e acionáveis Seções de relatórios pré-construídas, widgets de painel, documentação de insights, acompanhamento de itens de ação Modelo de relatório PPC Modelo de lista de mídia ClickUp Obtenha o modelo gratuito Compradores de mídia rastreando contatos, posicionamentos e oportunidades de parceria Campos personalizados para detalhes de contato e tarifas, visualizações de lista/tabela, acompanhamento de follow-up, gerenciamento de compra direta Banco de dados de contatos da mídia Modelo de mídia paga da HubSpot Baixe este modelo Equipes que precisam de uma planilha simples para planejar canais, orçamentos e KPIs Colunas pré-formatadas, campos personalizáveis, acesso offline, configuração fácil Modelo de planejamento em planilha

O que é um modelo de estratégia de mídia paga?

Um modelo de estratégia de mídia paga é um plano pré-construído que você pode reutilizar em várias campanhas. Ele ajuda a documentar objetivos, segmentação, mix de canais, orçamentos, requisitos criativos, cronogramas e KPIs em um formato consistente.

Planilhas podem funcionar para campanhas simples realizadas por uma única pessoa. Quando você adiciona vários proprietários, aprovações, versões de ativos e prazos, precisa de um fluxo de trabalho que conecte o planejamento à execução.

📘 Leia mais: Melhores ferramentas de planejamento de mídia

Por que usar um modelo de plano de mídia paga?

As informações da sua campanha provavelmente estão espalhadas por toda parte: orçamentos em uma planilha, recursos criativos no Dropbox, aprovações no Slack e a estratégia real em um Google Doc, distribuída por muitas ferramentas.

Esse tipo de proliferação de ferramentas obriga as pessoas a procurar orçamentos, links, aprovações e criativos “finais” no Slack, e-mail, documentos e drives. O resultado são lançamentos mais lentos, mais retrabalho e constantes atualizações de status.

Usar um modelo de plano de mídia paga resolve isso, criando uma única fonte de verdade. Ele traz ordem ao caos e oferece uma estrutura escalável para todas as campanhas. Veja o que isso realmente significa para sua equipe:

Lançamentos de campanha mais rápidos: acabe com a paralisia da página em branco. Um modelo oferece uma estrutura comprovada para que você possa ir direto ao planejamento.

Visibilidade total do orçamento: veja exatamente onde seus gastos com publicidade são alocados entre canais e campanhas antes de comprometer um único real.

Alinhamento entre equipes sem esforço: mantenha sua equipe criativa, compradores de mídia e partes interessadas em sintonia, sem a necessidade de intermináveis reuniões de status.

Relatórios consistentes e significativos: incorpore as métricas importantes desde o início, para não ter que se esforçar para extrair dados no final do mês.

Um processo escalável: execute uma ou 20 campanhas com a mesma estrutura organizada, garantindo que nada seja esquecido à medida que você cresce.

A maioria das equipes não precisa de anúncios melhores. Elas precisam de um sistema melhor para gerenciar os anúncios que já possuem. Um modelo fornece esse sistema.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas semanais usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

10 modelos gratuitos de estratégia de mídia paga

Nem todas as equipes precisam do mesmo nível de detalhes. Alguns modelos são criados para aprovações e alinhamento, outros para acompanhamento da produção ou relatórios. Comece com aquele que corresponde à forma como sua equipe realmente conduz as campanhas.

1. Modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize o planejamento e a execução de marketing de ponta a ponta com o modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp.

Cansado de lidar com campanhas promocionais em várias ferramentas e documentos? O modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp oferece um espaço de trabalho completo para planejar e acompanhar todas as atividades promocionais em campanhas pagas, orgânicas e híbridas. Ele ajuda as equipes a manter orçamentos, ativos, aprovações e cronogramas alinhados em um só lugar, para que as campanhas sejam lançadas sem problemas e sem peças faltando.

O que este modelo inclui:

2. Modelo de briefing de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie cada etapa do fluxo de trabalho da sua campanha neste briefing modelo no ClickUp Docs.

Uma estratégia clara evita retrabalhos dispendiosos. O Modelo de Brief de Campanha ClickUp ajuda as equipes a se alinharem em relação aos objetivos, público-alvo e mensagens da campanha antes do início da execução criativa ou de mídia. Ele garante que todas as partes interessadas compartilhem a mesma direção desde o início.

O que este modelo inclui:

Aborde sistematicamente as metas da campanha , os públicos-alvo, as mensagens principais e o contexto competitivo para que nenhum elemento estratégico seja esquecido.

Edite briefings de forma colaborativa com cursores em tempo real e complete com cursores em tempo real e complete o Histórico de Versões do ClickUp no ClickUp Docs para ver o que mudou.

Incorpore aprovações diretamente no documento com fluxos de trabalho de aprovação para evitar que o briefing se perca em uma interminável sequência de e-mails.

Vincule tarefas relacionadas, ativos e outros recursos diretamente no briefing para obter 100% do contexto.

💡 Dica profissional: com o ClickUp Enterprise Search, você pode obter as notas de orçamento, aprovações, links criativos e tarefas de campanha mais recentes em uma única pesquisa, em vez de vasculhar várias guias. Pesquise em todo o seu espaço de trabalho e tenha acesso a todos os seus arquivos.

3. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize as fases da campanha, os canais, os resultados esperados e os orçamentos em um único fluxo de trabalho com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp.

Seu plano de mídia é apenas um documento estático que fica desatualizado no momento em que você o salva? Este modelo completo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp conecta sua estratégia à execução, transformando seu plano em um fluxo de trabalho dinâmico. É ideal para equipes de marketing que gerenciam várias campanhas simultâneas e precisam de visibilidade completa em todo o ciclo de vida, desde a concepção até a análise pós-campanha.

O que este modelo inclui:

💡 Dica profissional: os Super Agentes do ClickUp podem ir além, monitorando o ritmo, aprovações atrasadas ou criativos ausentes e automaticamente alertando os proprietários ou escalando bloqueadores antes que as datas de lançamento sejam perdidas. Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp.

4. Modelo de anúncio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Evite começar do zero ao criar seus textos publicitários com o modelo de anúncio do ClickUp.

O número de anúncios que você pode testar é limitado pela rapidez com que você consegue produzi-los e aprová-los. Quando você gerencia dezenas de variações de anúncios, é fácil perder o controle de qual versão é qual. Este modelo de anúncio do ClickUp elimina esse gargalo, concentrando-se na criação de anúncios individuais, acompanhando todos os recursos criativos, variações de texto e status de aprovação para cada unidade de anúncio.

Ele foi criado para equipes criativas e compradores de mídia que precisam gerenciar um grande volume de variações de anúncios em várias plataformas.

O que este modelo inclui:

Mantenha todos os anúncios organizados com campos personalizados. Crie campos para formato de anúncio, plataforma, versão do texto e status criativo.

Otimize o feedback com os recursos de revisão e anotação do ClickUp. Atribua comentários diretamente em imagens, vídeos e PDFs para fornecer feedback claro e contextual.

Armazene todos os seus arquivos de design diretamente nas tarefas em que o trabalho está sendo realizado com o Armazenamento de anexos, incluindo imagens e vídeos.

Elimine a confusão de “qual versão foi veiculada?” com o rastreamento de versões. Saiba exatamente qual variação do anúncio foi aprovada e quando foi veiculada.

📘 Leia mais: Modelos gratuitos de relatórios de marketing digital para insights baseados em dados

5. Modelo de esboço de campanha do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Um “plano” de campanha de alto nível para mapear canais, fases e marcos antes de criar planos detalhados.

Antes de se perder nos detalhes de conjuntos de anúncios individuais e listas de palavras-chave, você precisa de uma visão geral. Este modelo leve de esboço de campanha do ClickUp ajuda você a mapear a estrutura da sua campanha antes de mergulhar na execução detalhada. É o “esboço no guardanapo” que se torna o plano real, perfeito para estrategistas e planejadores que apresentam uma campanha internamente ou a um cliente.

Use-o para esboçar rapidamente a arquitetura da sua campanha, incluindo canais, fases e marcos importantes.

O que este modelo inclui:

Organize seu plano de forma lógica com uma estrutura hierárquica simples para Campanha → Fases → Táticas

Visualize todo o fluxo da campanha e veja como as diferentes fases transitam ao longo do tempo com a Visualização da Linha do Tempo do ClickUp.

Documente parâmetros gerais do público, restrições orçamentárias e critérios de sucesso em um só lugar com as seções restrições orçamentárias e critérios de sucesso em um só lugar com as seções do ClickUp Notes

Passe de uma ideia inicial para um plano estruturado em poucos minutos com o Quick Start, estabelecendo as bases para uma construção mais detalhada.

6. Modelo de campanha de mídia social ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de campanha de mídia social do ClickUp quando “apenas postar” não for suficiente.

As mídias sociais orgânicas e pagas não devem existir em universos separados. Este modelo de campanha de mídia social do ClickUp foi desenvolvido para executar campanhas coordenadas de mídia social e manter suas publicações impulsionadas, conteúdo patrocinado e anúncios pagos em uma única visualização unificada. Ele foi projetado para gerentes de mídia social e especialistas em mídia social paga que executam campanhas no Meta, LinkedIn, TikTok e X.

As mídias sociais pagas mudam rapidamente, e este modelo ajuda você a acompanhar essas mudanças, centralizando todo o seu fluxo de trabalho.

O que este modelo inclui:

Planeje sua programação de conteúdo com o ClickUp Calendar View, um calendário visual otimizado para o timing das mídias sociais.

Acompanhe detalhes específicos da plataforma, como objetivo do anúncio (conscientização, tráfego, conversões) e segmento de público, com campos personalizados.

Conecte-se às suas ferramentas de agendamento social favoritas por meio de integrações para criar um fluxo de trabalho de publicação contínuo.

Trate toda a sua presença social como um esforço coordenado com uma visão unificada, alinhando estratégias pagas e orgânicas.

📘 Leia mais: Como criar estratégias de marketing vencedoras para startups

7. Modelo de programação de anúncios do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Uma única fonte confiável para datas de veiculação de anúncios, programação de canais e orçamento por veiculação, exibida em visualizações de calendário e Gantt.

Sua programação de anúncios deve ser a única fonte de verdade — não uma captura de tela do Google Ads que você enviou para alguém no Slack na semana passada. Este modelo de programação de anúncios do ClickUp, focado em programação, oferece controle granular sobre as datas de veiculação dos anúncios e o tempo de exibição nos canais. Ele foi criado para planejadores e compradores de mídia que precisam saber exatamente o que está sendo veiculado, onde e quando, sem precisar vasculhar várias interfaces de usuário de plataformas de anúncios.

Pare de perguntar “o que está acontecendo e quando?” e obtenha uma resposta clara em um só lugar.

O que este modelo inclui:

Visualize suas campanhas publicitárias em todo o seu mix de mídia com as visualizações Gantt e Calendário para identificar lacunas ou sobreposições.

Acompanhe detalhes essenciais, como canal, posicionamento, orçamento por campanha e status, com campos personalizados.

Garanta que a criação seja aprovada antes que a tarefa de programação possa ser concluída com Dependências, evitando erros dispendiosos.

Forneça a toda a sua equipe um único local para ver a programação definitiva de anúncios como uma fonte única de verdade.

8. Modelo de relatório de campanha PPC do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe o sucesso de suas campanhas de marketing por meio do modelo de plano de relatório de campanha PPC do ClickUp.

Um bom relatório não mostra apenas números, ele diz o que fazer a seguir. Este modelo de relatório de campanha PPC do ClickUp ajuda você a documentar o desempenho da campanha PPC com clareza, transformando dados brutos da plataforma em uma história que as partes interessadas possam realmente entender. É perfeito para gerentes e agências de PPC que precisam entregar relatórios claros e consistentes aos clientes ou equipes internas.

Pare de fornecer grandes quantidades de dados e comece a oferecer insights acionáveis.

O que este modelo inclui:

Aborde sistematicamente o resumo da campanha, as principais métricas (cliques, conversões, CPA, ROAS) e suas recomendações com seções pré-construídas.

Crie relatórios dinâmicos em tempo real, importando visualizações de dados em tempo real de seus projetos para os painéis do ClickUp.

Vá além dos números com o Insight Space. Documente o que funcionou, o que não funcionou e o que você planeja testar a seguir.

Transforme os dados de desempenho em etapas claras e documentadas que impulsionam o sucesso futuro da campanha com resultados acionáveis.

9. Modelo de lista de mídia ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha todos os seus contatos de mídia, referências e propostas em um só lugar com o modelo de lista de mídia do ClickUp.

A compra programática é poderosa, mas os relacionamentos diretos ainda garantem posicionamentos premium. Este modelo de lista de mídia do ClickUp ajuda você a gerenciá-los. É um sistema de gerenciamento de contatos e posicionamentos para acompanhar veículos de mídia, redes de anúncios, editores e parceiros influenciadores. Compradores de mídia e gerentes de parceria podem usá-lo para organizar oportunidades de divulgação e posicionamento de forma sistemática.

Mantenha seus contatos de compra de mídia e opções de posicionamento direto organizados, em vez de enterrados em uma planilha.

O que este modelo inclui:

Armazene informações essenciais , como detalhes de contato, especificações de tabela de preços, tamanho do público e status do relacionamento com campos personalizados.

Filtre e classifique facilmente seus contatos com seus contatos com as visualizações de lista e tabela do ClickUp para encontrar o posicionamento perfeito para qualquer campanha.

Gerencie suas sequências de divulgação com o acompanhamento baseado em tarefas, para nunca perder o controle de uma conversa ou acompanhamento.

Mantenha todos os seus relacionamentos de posicionamento premium e detalhes de patrocínio em um único local organizado com o gerenciamento de compras diretas.

10. Modelo de mídia paga da HubSpot

Baixe este modelo Uma planilha de planejamento de mídia paga para download para acompanhar canais, orçamentos, segmentação e métricas de desempenho.

Para equipes que preferem arquivos estáticos ou precisam de uma opção de início rápido sem adotar um novo software, este modelo de mídia paga baseado em planilha da HubSpot é uma escolha sólida. Ele está disponível para download como um arquivo Excel ou Google Sheets e fornece uma estrutura básica para o planejamento.

O que este modelo inclui:

Acompanhe métricas de canal, orçamento, segmentação e desempenho com colunas pré-formatadas.

Adapte-se às necessidades específicas da sua campanha com fácil personalização e uma estrutura simples.

Trabalhe sem conexão com a Internet com acesso offline, adaptando-se aos fluxos de trabalho existentes.

Como criar um plano de mídia paga

Ter um modelo é um ótimo começo, mas é inútil se você não tiver um processo estratégico sólido para preenchê-lo. Muitos profissionais de marketing passam diretamente para as táticas sem uma base sólida. Siga estas etapas para criar um plano de mídia paga que realmente gere resultados. 🛠️

Defina os objetivos da sua campanha: comece definindo o que é sucesso para você. Seu objetivo é aumentar a notoriedade, o tráfego do site, a geração de leads ou as vendas diretas? Seus objetivos determinarão tudo o que virá a seguir, desde o mix de canais até os KPIs. comece definindo o que é sucesso para você. Seu objetivo é aumentar a notoriedade, o tráfego do site, a geração de leads ou as vendas diretas? Seus objetivos determinarão tudo o que virá a seguir, desde o mix de canais até os KPIs. Identifique seu público-alvo: seja específico sobre quem você está tentando alcançar. Os dados demográficos são um ponto de partida, mas o verdadeiro poder vem do uso de sinais de intenção e dados comportamentais para definir seus segmentos de público. seja específico sobre quem você está tentando alcançar. Os dados demográficos são um ponto de partida, mas o verdadeiro poder vem do uso de sinais de intenção e dados comportamentais para definir seus segmentos de público. Selecione seus canais e posicionamentos: combine seus canais com seus objetivos. Os anúncios de pesquisa são ótimos para capturar conversões orientadas por intenção, enquanto as mídias sociais são melhores para construir reconhecimento e redirecionamento. A programática pode oferecer escala, mas requer um gerenciamento cuidadoso. Alocar seu orçamento: Distribua seus gastos com publicidade com base no desempenho histórico do canal e nas metas atuais da campanha. Sempre reserve uma parte do orçamento para testar novos canais ou criativos — não invista todo o seu dinheiro no “que funcionou da última vez”. Distribua seus gastos com publicidade com base no desempenho histórico do canal e nas metas atuais da campanha. Sempre reserve uma parte do orçamento para testar novos canais ou criativos — não invista todo o seu dinheiro no “que funcionou da última vez”. Mapeie seus requisitos criativos: liste todos os recursos necessários, divididos por canal e formato. As campanhas de mídia paga muitas vezes ficam paralisadas porque o material criativo não fica pronto a tempo. liste todos os recursos necessários, divididos por canal e formato. As campanhas de mídia paga muitas vezes ficam paralisadas porque o material criativo não fica pronto a tempo. Crie seu cronograma: trabalhe retroativamente a partir da data de lançamento desejada. Certifique-se de incluir prazos para produção criativa, janelas de aprovação das partes interessadas e quaisquer prazos específicos da plataforma para revisão de anúncios. Defina seus KPIs e frequência de relatórios: defina exatamente o que você medirá e com que frequência fará relatórios. Verificações semanais são ótimas para detectar problemas antes que eles consumam seu orçamento. Configure convenções de rastreamento e nomenclatura: defina regras UTM, nomenclatura de campanhas e como você irá marcar criativos e públicos. Uma estrutura organizada agora evita relatórios confusos mais tarde. Defina seu plano de testes: decida o que você vai testar (oferta, gancho, criativo, página de destino, público) e estabeleça limites para quando pausar, iterar ou escalar. Um plano sem lógica de teste se torna “lançar e torcer para dar certo”. Documente tudo em um só lugar: use um modelo, como os acima, para manter sua estratégia, detalhes de execução e relatórios conectados. Um plano de mídia paga só é bom se você tiver capacidade para executá-lo, e é por isso que o modelo certo é importante.

📮 ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

🎥 À medida que o marketing se torna cada vez mais orientado por dados e complexo, as ferramentas de IA estão transformando a forma como as equipes planejam, executam e otimizam campanhas. Assista a este vídeo para aprender maneiras práticas pelas quais a IA pode aprimorar seus fluxos de trabalho de marketing, desde o planejamento de campanhas até a análise de desempenho.

Pare de planejar em silos, comece a vencer com uma estratégia unificada

Um modelo de estratégia de mídia paga faz mais do que apenas organizar seus dados — ele substitui o planejamento disperso por um sistema repetível e escalável. Os melhores modelos conectam sua estratégia diretamente à execução, reunindo orçamento, criatividade, programação e relatórios em uma única visão unificada, em vez de espalhá-los por ferramentas desconectadas.

Esteja você executando uma única campanha ou gerenciando um mix completo de mídia, os modelos eliminam o problema de “começar do zero” e permitem que você se concentre no que importa: a estratégia. A mídia paga já é complexa o suficiente sem adicionar à mistura a fragmentação do trabalho em várias ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si e o caos no fluxo de trabalho. O modelo certo oferece a visibilidade, a consistência e a velocidade necessárias para vencer. À medida que o cenário se torna mais competitivo, as equipes que se destacam não são apenas melhores na compra de anúncios, mas também na gestão de todo o processo.

Crie sua próxima campanha de mídia paga com um sistema que conecta a estratégia à execução. Comece gratuitamente com o ClickUp e veja como um espaço de trabalho unificado muda a forma como sua equipe trabalha.

Perguntas frequentes

Para campanhas B2B, você vai querer personalizar os campos de público do seu modelo para segmentação baseada em contas, adicionar marcos para acomodar um ciclo de vendas mais longo e incluir métricas de qualidade de leads, como MQLs e SQLs. Também é útil ter seções para as ofertas de conteúdo e sequências de nutrição que suas campanhas pagas irão apoiar.

Um modelo de plano de mídia concentra-se no “onde e quando” dos seus anúncios — canais, posicionamentos e programações. Um modelo de estratégia de mídia paga é mais abrangente, cobrindo o “por que e quem”, incluindo objetivos, segmentação de público, alocação de orçamento e requisitos criativos, juntamente com o plano de mídia.

As planilhas são adequadas para campanhas simples e pontuais, mas rapidamente se tornam ineficazes quando há vários colaboradores ou programas contínuos envolvidos. Os modelos de gerenciamento de projetos conectam seu planejamento à execução, automatizam as atualizações de status e mantêm sua criatividade, programação e relatórios em um espaço de trabalho centralizado.

No mínimo, você deve acompanhar impressões, cliques, taxa de cliques (CTR), conversões, custo por aquisição (CPA) e retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS). Modelos mais avançados também ajudarão você a acompanhar o ritmo do orçamento, o desempenho criativo por variante e a contribuição de cada canal para o seu funil de vendas ou receita. /