Pilares de conteúdo para redes sociais: como criar os seus

Embora a demanda por conteúdo tenha dobrado nos últimos dois anos, nem todo conteúdo atinge o objetivo. Na verdade, postagens aleatórias são o inimigo do sucesso nas redes sociais.

Este artigo orienta você na criação de uma estrutura de pilares de conteúdo que realmente funcione — desde a escolha dos temas centrais e seu mapeamento para as plataformas certas até a medição do desempenho no nível dos pilares, em vez de ficar obcecado com publicações individuais.

O que são pilares de conteúdo nas redes sociais?

Conversamos com dezenas de equipes de redes sociais que descrevem o mesmo pânico das segundas-feiras de manhã: ficar olhando para um calendário de conteúdo vazio com uma semana de publicações para criar. Isso leva a uma estratégia de conteúdo reativa e caótica, em que as publicações são aleatórias, desconexas e não conseguem criar nenhum impulso real. Essa correria constante desperdiça energia criativa, resultando em uma presença nas redes sociais que parece inconsistente e esquecível.

Os pilares de conteúdo nas redes sociais são o antídoto para esse caos. São os três a cinco tópicos ou temas fundamentais que orientam cada conteúdo que você cria. Pense neles não como publicações individuais, mas como as categorias temáticas estratégicas nas quais suas publicações se enquadram.

Essa estrutura garante que seu conteúdo esteja sempre focado no que é importante para o seu público, mantendo-se fiel à expertise e à mensagem da sua marca.

👀 Você sabia? De acordo com o Relatório de Tendências da CoSchedule, profissionais de marketing organizados têm 674% mais chances de relatar sucesso do que seus colegas.

Em vez de lançar conteúdo aleatoriamente e esperar que algo dê certo, você pode construir uma estrutura de conteúdo bem planejada.

💡 Dica profissional: Centralize sua estratégia e elimine as suposições com o ClickUp Docs. Você pode criar um documento dinâmico que defina cada pilar e, em seguida, vinculá-lo diretamente às suas tarefas de conteúdo, garantindo que cada postagem esteja propositalmente alinhada às suas metas gerais.

Modelo em destaque Criar uma matriz de conteúdo pode ser uma ótima maneira de organizar e acompanhar o conteúdo que você cria. O modelo de quadro branco de matriz de conteúdo do ClickUp facilita o planejamento e a organização dos seus pilares de conteúdo, além de identificar facilmente o que funciona — e o que não funciona. Obtenha um modelo gratuito Visualize seu conteúdo planejado para encontrar o equilíbrio certo com o modelo de quadro branco da Matriz de Conteúdo do ClickUp

Por que os pilares de conteúdo são importantes para sua estratégia de redes sociais

Quando sua estratégia de conteúdo é fragmentada, os custos ocultos aumentam rapidamente. As equipes passam horas por semana apenas procurando por conteúdos antigos e recriando recursos que já existem em algum lugar.

A dispersão do trabalho — atividades fragmentadas em ferramentas e sistemas desconectados que não se comunicam entre si — leva à duplicação de esforços, a uma voz da marca que muda a cada momento e à incapacidade de comprovar o valor do seu marketing nas redes sociais.

Os pilares de conteúdo alinham todo o seu fluxo de trabalho, desde a concepção até a análise de desempenho. Eles fornecem a estrutura necessária para manter a consistência da marca e, por fim, medir o ROI do seu conteúdo.

Estes são alguns dos benefícios de construir sua estratégia de redes sociais em torno de pilares de conteúdo definidos:

Mensagens consistentes em todas as plataformas

A variação na voz da marca é real. Quando três membros diferentes da equipe publicam em três plataformas diferentes sem diretrizes comuns, seu público tem a impressão de estar diante de três marcas diferentes.

Essa inconsistência torna quase impossível construir um público fiel que reconheça sua marca, independentemente de onde as pessoas a encontrem.

Alinhar sua estratégia de redes sociais em todos os canais fica mais fácil quando você tem pilares de conteúdo definidos.

O modelo de mídia social do ClickUp ajuda você a gerenciar sua presença nas redes sociais em um único lugar. Obtenha um modelo gratuito Mantenha a consistência em todos os canais de mídia social com o modelo de mídia social do ClickUp Veja por que você vai gostar: Planeje qual conteúdo criar para cada plataforma de mídia social usando a Visualização de Etapas de Conteúdo

Categorize e adicione atributos para gerenciar seu conteúdo de mídia social e visualize facilmente o progresso de cada postagem usando campos personalizados

Crie tarefas com vários status personalizados, como Cancelada, Concluída, Para aprovação, Para revisão e Em andamento, para acompanhar o andamento de cada tarefa

Planeje quando e onde publicar conteúdo com a Visualização do Calendário de Conteúdo

💡 Dica profissional: Marque cada tarefa de conteúdo com o pilar correspondente usando os Campos Personalizados do ClickUp para garantir a consistência entre plataformas. Isso permite que você veja rapidamente se o seu mix de conteúdo está equilibrado em todos os canais. Você pode identificar imediatamente se o seu TikTok está repleto de conteúdo promocional enquanto o LinkedIn carece de publicações informativas e, então, ajustar sua estratégia para garantir uma voz de marca unificada em todos os lugares. Use campos personalizados com tecnologia de IA no ClickUp para capturar e registrar detalhes essenciais

Planejamento e criação de conteúdo otimizados

Ficar olhando para um calendário de conteúdo em branco é uma maneira assustadora e improdutiva de começar a semana, mas um fluxo de trabalho sólido para a criação de conteúdo pode resolver isso.

Quando sua equipe não tem temas definidos, as sessões de brainstorming tornam-se sem rumo, levando a publicações de última hora e de baixa qualidade e, eventualmente, ao esgotamento. Essa pressão constante para inventar novas ideias do zero é um enorme esgotamento da criatividade e dos recursos.

Os pilares estabelecem limites definidos para sua equipe, tornando a criação de conteúdo mais rápida e focada.

💡 Dica profissional: Acabe com o pânico de “o que devemos postar” planejando seu conteúdo com a Visualização de Calendário do ClickUp. Você pode visualizar a distribuição dos pilares para o mês inteiro, criar conteúdo em lote para cada tema e transformar o planejamento em um simples exercício de arrastar e soltar.

Melhor colaboração e alinhamento da equipe

“Esta é a versão final?” “Onde estão as diretrizes da marca para isso?” Quando seu fluxo de trabalho de conteúdo é desorganizado, as transferências entre redatores, designers e gerentes de redes sociais são marcadas por intermináveis idas e vindas e prazos não cumpridos.

Esse atrito retarda todo o ciclo de produção e gera frustração em toda a equipe.

Crie transições fluidas ao estruturar seu fluxo de trabalho em torno desses pilares. Quando todos compartilham uma linguagem comum, a colaboração em equipe se torna mais fácil.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, pode identificar automaticamente diretrizes de pilares a partir dos seus documentos e encontrar publicações de alto desempenho do passado, fornecendo a cada membro da equipe o contexto necessário exatamente onde ele trabalha. Mas isso não é tudo. O Brain também pode debater ideias de conteúdo com você e redigir rascunhos de publicações. ✨ Use o ClickUp Brain para debater estratégias de conteúdo, ideias de publicação e até mesmo esboçar artigos completos

📮ClickUp Insight: Um profissional do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 contatos essenciais diariamente para reunir o contexto necessário, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A dificuldade é real — acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe, com os funcionários sendo interrompidos a cada 2 minutos durante o trabalho que exige concentração. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

Acompanhamento e otimização mais fáceis do desempenho

Você está acompanhando as curtidas e os comentários, mas não tem ideia do porquê algumas publicações fazem sucesso enquanto outras fracassam? Sem uma estrutura estratégica, suas análises são apenas um mar de números, sem oferecer nenhuma percepção real sobre o que realmente atrai seu público.

Isso torna impossível tomar decisões informadas, deixando você na dúvida sobre o que pode funcionar da próxima vez.

Os pilares de conteúdo facilitam a construção de uma estrutura para uma análise de desempenho significativa.

💡 Dica profissional: Crie visualizações personalizadas que exibam métricas de desempenho por pilar com os painéis do ClickUp. Ao converter os dados do seu espaço de trabalho em gráficos visuais, você poderá finalmente responder a perguntas críticas como: “Nosso pilar ‘Educacional’ gera mais cliques no site do que nosso pilar ‘Nos bastidores’?” e usar esses insights para uma otimização de conteúdo eficaz. Use o Painel de Marketing do ClickUp para verificar métricas de desempenho em tempo real

Tipos comuns de pilares de conteúdo nas redes sociais

Você sabe que precisa de pilares, mas não tem ideia de quais devem ser. É aí que a maioria das equipes fica paralisada, e essa paralisia as leva de volta às publicações aleatórias. Não complique demais — comece com categorias de conteúdo comprovadas e adapte-as à sua marca.

Esses tipos comuns de pilares são um ponto de partida, não uma fórmula rígida. Use-os como inspiração para criar uma combinação de conteúdos que atenda ao seu público e cumpra suas metas de negócios.

Conteúdo educativo

Este pilar tem tudo a ver com ser útil. Ele inclui guias práticos, tutoriais, dicas rápidas, respostas a perguntas frequentes e insights do setor.

Isso posiciona sua marca como uma especialista confiável e é especialmente eficaz para empresas B2B ou qualquer marca com um produto que exija um período de adaptação.

O conteúdo educativo supera consistentemente o conteúdo promocional no LinkedIn, com publicações do tipo “como fazer” gerando três vezes mais engajamento do que anúncios de produtos.

Conteúdo inspirador

Crie uma conexão emocional com seu público por meio da narrativa da marca. Este pilar inclui histórias de sucesso de clientes, citações motivacionais, conteúdo inspirador e publicações que destacam a missão e os valores da sua marca.

Uma observação: use esse pilar para inspirar, não apenas para criar publicações vazias que apenas “deixam as pessoas felizes”.

Conteúdo promocional

É aqui que você fala sobre seus produtos e serviços. O conteúdo promocional inclui destaques de produtos, anúncios de lançamento, ofertas especiais e notícias da empresa. Embora necessário, esse pilar deve ser usado com moderação — uma boa regra é mantê-lo abaixo de 20% do seu mix total de conteúdo.

Conteúdo de comunidade e engajamento

Transforme seus seguidores de espectadores passivos em participantes ativos. Este pilar, focado no engajamento da comunidade, foi criado para estimular a interação do público e inclui conteúdo gerado pelo usuário (UGC), enquetes, sessões de perguntas e respostas, concursos e destaques de clientes.

Isso é altamente eficaz para gerar prova social e construir relacionamentos sólidos com seus fãs mais leais.

Conteúdo dos bastidores

Humanize sua marca mostrando as pessoas e os processos que fazem tudo acontecer. Este pilar oferece um vislumbre da cultura da sua empresa, destaca os membros da equipe ou revela como seus produtos são feitos.

Isso gera autenticidade e transparência, o que ajuda as marcas modernas a se destacarem.

📚 Leia também: Seu guia para gerenciamento de projetos de redes sociais

Como criar pilares de conteúdo para redes sociais

A criação de pilares de conteúdo é um processo prático e passo a passo que qualquer equipe pode seguir. Lembre-se de que não se trata de um exercício pontual — seus pilares devem ser partes vivas e dinâmicas da sua estratégia, que evoluem junto com seu público e sua empresa.

Passo 1: Defina seu público-alvo e suas metas

Não é possível criar conteúdo que cause impacto se você não souber com quem está falando ou o que está tentando alcançar. Seus pilares devem estar na interseção entre os interesses do seu público e os objetivos do seu negócio.

Por exemplo, se o seu público valoriza a sustentabilidade e o seu objetivo é aumentar o reconhecimento do produto, um pilar focado em “práticas sustentáveis em nosso setor” poderia efetivamente preencher essa lacuna.

Etapa 2: Faça uma auditoria do seu conteúdo existente

Antes de criar novos pilares, analise o que você já produziu. Quais temas surgiram naturalmente? Quais publicações tiveram melhor desempenho? Onde estão as lacunas no seu conteúdo? Analisar seu trabalho anterior evita que você comece do zero e, muitas vezes, revela padrões surpreendentes sobre o que seu público adora.

Etapa 3: Escolha de 3 a 5 temas centrais

O número ideal de pilares é entre três e cinco. Menos de três pode fazer com que seu conteúdo pareça repetitivo, enquanto mais de cinco pode diluir seu foco e tornar-se difícil de gerenciar. Cada pilar deve ser amplo o suficiente para gerar dezenas de ideias de postagens, mas específico o suficiente para se destacar dos demais.

Aqui está um teste rápido para cada pilar em potencial: você consegue pensar em pelo menos dez ideias diferentes de postagens que se encaixem nesse tema? Se estiver com dificuldade, talvez seu pilar seja muito restrito.

💡 Dica profissional: Reúna sua equipe e faça um brainstorming de ideias para criar pilares de conteúdo e suas ideias relacionadas. Isso é fácil de fazer com os quadros brancos do ClickUp, alimentados por IA, que não só facilitam o compartilhamento de ideias, mas também transformam ideias em tarefas com um clique. Faça um brainstorming e coloque em prática suas ideias de conteúdo com os Quadros Brancos do ClickUp Você pode criar mapas mentais, adicionar capturas de tela inspiradoras de outras marcas e projetar colaborativamente sua estrutura de conteúdo antes de desenvolvê-la em seu espaço de trabalho. 🛠️ Veja como a Dragonfruit Media aproveitou os Quadros Brancos do ClickUp para transformar seu planejamento de conteúdo 👇

Etapa 4: Mapeie os pilares para formatos de conteúdo e canais

Nem todos os pilares terão o mesmo desempenho em todas as plataformas de mídia social. Por exemplo, seu conteúdo educacional aprofundado pode ser perfeito para um carrossel no LinkedIn, mas provavelmente não funcionaria como um vídeo de 15 segundos no TikTok.

Da mesma forma, um vídeo divertido dos bastidores pode fazer sucesso no Instagram Stories, mas parecer fora de lugar em um blog corporativo.

Evite essa incompatibilidade criando uma matriz simples que mapeie cada pilar para seus canais sociais e formatos ideais.

💡 Dica profissional: Você pode criar isso em um formato semelhante a uma planilha usando a Visualização de Tabela do ClickUp. Crie colunas para Pilar, Canal e Formato para tornar seu plano de distribuição de conteúdo claro, prático e fácil de seguir por toda a equipe. Visualize seu plano de conteúdo em visualizações de tabela pré-construídas e atualizadas automaticamente no ClickUp

Etapa 5: Crie seu calendário de conteúdo

Com seus pilares definidos e mapeados, é hora de criar seu calendário de conteúdo. O objetivo é garantir uma combinação equilibrada e variada de conteúdo ao longo do tempo. Isso ajudará a evitar descuidos, como concentrar todas as suas publicações promocionais em uma única semana ou negligenciar um pilar durante um mês inteiro.

Você já viu como ferramentas como a Visualização de Calendário do ClickUp ajudam a visualizar a distribuição dos pilares e a reequilibrar facilmente sua programação. Você pode arrastar e soltar tarefas de conteúdo em novas datas para garantir uma combinação equilibrada.

💡 Dica profissional: Configure as automações do ClickUp para colocar isso em prática. Por exemplo, crie uma automação que notifique o responsável pelo conteúdo caso um pilar específico não tenha sido agendado para a próxima semana, permitindo que você identifique lacunas antes que elas ocorram.

Saiba mais sobre como as equipes de marketing utilizam as automações do ClickUp:

🦸🏻‍♀️ Monte uma equipe de Super Agentes do ClickUp para te ajudar em cada etapa do caminho. Esses são seus colegas de equipe de IA, que trabalham com todo o contexto do seu trabalho e dos aplicativos conectados, e estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Analisador de lacunas de conteúdo — Identifica oportunidades de conteúdo não exploradas comparando seu site com a cobertura dos concorrentes e a demanda por palavras-chave

Analista de pesquisa de palavras-chave — Gera grupos de palavras-chave e prioriza tópicos com base na intenção de busca, dificuldade e oportunidade

Observador de tendências sociais — Monitora plataformas sociais para identificar tópicos e conversas emergentes que interessam ao seu público

Planejador de calendário de conteúdo — Cria calendários editoriais com tópicos recomendados, datas de publicação e canais de distribuição

Redator de posts de blog — Cria rascunhos estruturados de posts de blog a partir de um briefing de tópico ou palavra-chave

Redator de voz da marca — Cria conteúdo de marketing em diversos formatos, mantendo um tom e uma mensagem consistentes da marca

Especialista em reaproveitamento de conteúdo — Transforma um único recurso de conteúdo em vários formatos para diferentes canais

Agente de gerenciamento de conteúdo — Analisa o conteúdo existente e destaca os itens que precisam de otimização ou atualização

Agente de Análise de Marketing — Agrega dados de desempenho de marketing para acompanhar o impacto do conteúdo e identificar oportunidades de melhoria Encontre seu próximo colega de equipe de IA na biblioteca completa de Agentes de IA para Marketing no ClickUp!

Exemplos de pilares de conteúdo de marcas reais

Observar como marcas consolidadas estruturam seu conteúdo nas redes sociais pode tornar o conceito de pilares de conteúdo muito mais fácil de entender. Veja como marcas conhecidas utilizam pilares de conteúdo para impulsionar sua estratégia de redes sociais. Observe como seus pilares são adaptados ao seu público específico e à identidade da marca.

Duolingo: O aplicativo de aprendizagem de idiomas construiu uma das presenças mais reconhecíveis nas redes sociais no TikTok e no Instagram, centrando seu conteúdo em torno do humor e do engajamento da comunidade . Seus pilares são uma aula magistral sobre como combinar entretenimento, educação sobre o produto e comentários sobre a cultura pop. A icônica coruja mascote gera conteúdo viral e digno de memes que reforça sutilmente a proposta de valor central da aprendizagem de idiomas

Glossier: Esta marca de beleza organiza seu conteúdo em torno de quatro pilares: educação, entretenimento, comunidade e promoção. Sua forte ênfase no conteúdo gerado por usuários — republicando fotos e experiências de clientes reais — tornou a comunidade seu pilar de destaque

HubSpot: Como plataforma de marketing e vendas B2B, a HubSpot depende fortemente de pilares de conteúdo educacional , como dicas de marketing, modelos, webinars e guias práticos para profissionais de marketing e equipes de negócios. Ela também incorpora conteúdo promocional por meio de informações sobre produtos e conteúdo dos bastidores que mostra a cultura da empresa e as iniciativas da equipe. Essa abordagem posiciona a HubSpot, em primeiro lugar, como uma educadora confiável do setor e, em segundo lugar, como fornecedora de produtos.

Gymshark: A marca de roupas de fitness combina conteúdo comunitário e de engajamento (conteúdo de treino gerado por usuários e colaborações com influenciadores), conteúdo inspirador (jornadas de fitness e desafios como o Desafio de 66 Dias) e conteúdo promocional sobre o lançamento de novos produtos. Ao amplificar ativamente o conteúdo de criadores e clientes, a Gymshark transforma seu público em uma fonte constante de narrativas autênticas sobre a marca

Depois de estabelecer sua estrutura de pilares de conteúdo, a seleção das ferramentas certas de gerenciamento de redes sociais torna-se crucial para executar sua estratégia com eficiência. Este vídeo explora várias plataformas que podem ajudar as agências a otimizar seus fluxos de trabalho de pilares de conteúdo em vários clientes e canais.

Como medir o desempenho dos pilares de conteúdo

A análise em nível de pilares separa a gestão tática das redes sociais do marketing de conteúdo estratégico. Ela permite que você identifique quais temas estão realmente gerando resultados comerciais, para que você possa investir mais no que funciona e eliminar o que não funciona.

Em vez de se perder em métricas de vaidade, concentre-se em acompanhar esses indicadores-chave de desempenho para cada um dos seus pilares de conteúdo:

Métrica O que isso revela Taxa de engajamento por pilar Quais temas e assuntos têm maior repercussão junto ao seu público? Volume de conteúdo por pilar Quer você esteja mantendo uma combinação de conteúdo saudável e equilibrada ao longo do tempo Taxa de conversão por pilar Quais temas são mais eficazes para gerar resultados comerciais tangíveis, como leads ou vendas?

Analisar esses dados mensalmente ou trimestralmente proporcionará muito mais valor estratégico do que ficar obcecado com as flutuações diárias. Você pode parar de adivinhar e começar a tomar decisões baseadas em dados sobre sua estratégia de conteúdo.

O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp ajuda a estabelecer um sistema confiável e eficaz para planejar, organizar e acompanhar o conteúdo. Obtenha um modelo gratuito Organize e gerencie todo o seu conteúdo em um único lugar com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp Os recursos integrados, como status e campos personalizados, permitem categorizar e monitorar o progresso de cada peça de conteúdo, desde a concepção até a publicação.

Crie e execute sua estratégia de conteúdo com o ClickUp

Os pilares de conteúdo são a solução para a abordagem dispersa, inconsistente e reativa que afeta tantas equipes de redes sociais. Eles fornecem uma estrutura estratégica que traz ordem e propósito ao seu conteúdo, orientando tudo, desde a concepção e criação até a colaboração e a avaliação.

No entanto, os pilares só funcionam se sua equipe os aplicar de forma consistente.

O último obstáculo costuma ser a dispersão de ferramentas. Suas definições de pilares ficam em um documento, seu calendário em outro aplicativo, suas tarefas em outro lugar e suas análises em mais uma plataforma. Essa dispersão de contextos — quando as equipes perdem horas procurando informações em aplicativos desconectados e repetindo atualizações em várias plataformas — acaba com a produtividade. Reúna tudo isso no espaço de trabalho convergente com IA do ClickUp.

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Perguntas frequentes

A maioria das marcas obtém sucesso com três a cinco pilares. Comece com três temas sólidos e considere expandir para cinco assim que seu processo de criação de conteúdo estiver funcionando bem.

A estrutura é a mesma, mas os temas-pilar variam. Por exemplo, uma empresa de software B2B pode ter pilares como “Dicas de produtividade” e “Guias de integração”, enquanto uma marca de moda B2C pode usar “Look do dia” e “Tecidos sustentáveis”.

Pense nos seus pilares como as receitas do seu livro de receitas e no seu calendário de conteúdo como o seu plano semanal de refeições. Os pilares orientam o que você pode criar, enquanto o calendário determina quando você vai compartilhar para impulsionar o engajamento do público.