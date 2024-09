12 modelos e estruturas de planejamento estratégico para sua empresa

A implementação de uma estrutura de planejamento estratégico é fundamental para qualquer empresa que almeje o sucesso. Ela fornece uma direção clara e ajuda a alinhar sua equipe com suas metas.

Sem um plano estratégico, sua empresa corre o risco de perder o foco - desperdiçando recursos, levando à perda de oportunidades e ficando atrás dos concorrentes.

Portanto, vamos mitigar isso antes mesmo que aconteça!

Neste blog, exploraremos alguns dos modelos de gerenciamento de estratégia mais comuns, essenciais para a estratégia e o desenvolvimento dos negócios e para a obtenção do sucesso.

O que é um modelo de gerenciamento de estratégia?

Um modelo de gerenciamento de estratégia é uma estrutura usada para desenvolver, implementar e avaliar o plano estratégico de uma empresa. Ele inclui etapas como a análise do ambiente externo, os pontos fortes e fracos internos, a definição de metas, a formulação de estratégias, a implementação de planos e o monitoramento do desempenho.

Diferenças entre uma estrutura de planejamento estratégico e um modelo de planejamento estratégico

Tanto uma estrutura de planejamento estratégico quanto um modelo de planejamento estratégico são ferramentas usadas no processo de planejamento estratégico. No entanto, há uma grande diferença entre os dois.

Uma estrutura de planejamento estratégico é uma visão geral de alto nível de todo o processo de planejamento estratégico. Ele fornece uma estrutura para o processo e descreve as principais etapas envolvidas

Um modelo de planejamento estratégico, por outro lado, oferece etapas e técnicas detalhadas para implementar e atingir as metas definidas pela estrutura

12 Modelos e estruturas de planejamento estratégico que você deve conhecer

Aqui estão 12 dos modelos e estruturas de planejamento estratégico mais populares e como implementá-los com um gerenciamento estratégico de projetos ferramenta como o ClickUp:

1. Análise SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico para avaliar os Fortes, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças de uma empresa. Ao identificar esses fatores internos e externos usando o ClickUp, as empresas podem mitigar efetivamente as falhas no gerenciamento de negócios, abordar os riscos organizacionais e capitalizar novas perspectivas.

Crie um novo quadro para realizar a análise SWOT usandoQuadros brancos ClickUp* Adicione colunas para pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

Use notas ou caixas de texto para anotar ideias

ConsidereMetas do ClickUp para definir objetivos com base em sua análise SWOT

Colabore com sua equipe adicionando comentários e atribuindo tarefas

Faça o download deste modelo

Modelo de análise SWOT

O modelo Modelo de análise SWOT do ClickUp Work pode ajudá-lo a realizar uma análise SWOT e avaliar os pontos fortes e fracos internos, como habilidades e recursos. Além disso, ele permite que você identifique oportunidades e ameaças externas, como tendências de mercado e atividades da concorrência.

Faça o download deste modelo

Leia mais: 12 modelos e exemplos gratuitos de análise SWOT

2. Modelo PEST Análise PEST é um modelo de planejamento estratégico usado para avaliar os fatores políticos, econômicos, socioculturais e tecnológicos que podem afetar uma empresa. Ao determiná-los usando o ClickUp, você pode identificar facilmente os possíveis riscos e oportunidades e otimizar seus esforços comerciais.

Faça um brainstorming dos fatores e liste-os para cada categoria PEST usando os quadros brancos do ClickUp

UseMapas mentais do ClickUp para visualizar as relações entre os fatores

Defina metas usando o ClickUp Goals para abordar os principais problemas do PEST

Acompanhe o progresso e meça o impacto usandoDashboards do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de análise PESTLE do ClickUp

Com o Modelo de análise PESTLE do ClickUp com o modelo de análise PESTLE do ClickUp, você pode realizar uma análise PEST e entender os fatores externos que influenciam seus negócios. Quer esteja lançando um novo produto ou examinando o cenário competitivo, esse modelo do ClickUp fornece os insights necessários para um planejamento estratégico eficaz e uma tomada de decisão informada.

Faça o download deste modelo

3. As cinco forças de Porter

As Cinco Forças de Porter são uma estrutura de planejamento estratégico usada para analisar as forças competitivas que moldam um setor. As cinco forças são:

Poder de barganha dos compradores

Poder de barganha dos fornecedores

A ameaça de novos entrantes

Riscos associados a produtos ou serviços substitutos

Rivalidade competitiva

Para visualizar as Cinco Forças de Porter em um ClickUp Whiteboard, crie um novo quadro:

Use notas para representar cada força

Conecte as notas com setas para mostrar suas relações e como elas influenciam seu setor

Use um código de cores para indicar a força de cada força

Se você preferir uma abordagem mais hierárquica e organizada, use Mapas mentais do ClickUp para implementar as Cinco Forças de Porter:

Crie um nó central denominado "As cinco forças de Porter"

Ramifique-se a partir desse nó para representar cada uma das cinco forças

Use sub-ramos para explorar melhor cada força e seus fatores, como concentração de compradores, diferenciação de fornecedores e barreiras à entrada

Leia mais: Análise SOAR: Um guia abrangente para um planejamento estratégico bem-sucedido em 2024

4. Matriz de Ansoff

A Matriz de Ansoff é usada para identificar as estratégias de crescimento de uma empresa. As quatro estratégias de crescimento são penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação.

Para a análise da Matriz de Ansoff, use os quadros brancos do ClickUp para identificar e visualizar as estratégias.

Use notas ou formas (quadrado ou círculo) para representar as quatro opções estratégicas de crescimento

Experimente o ClickUp Goals para definir metas específicas para cada opção de crescimento

Monitore o progresso e ajuste as estratégias conforme necessário usando os Dashboards do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de quadro branco da Matriz Ansoff do ClickUp

Você também pode usar o Modelo de quadro branco da Matriz ClickUp Ansoff para visualizar os riscos e as recompensas de cada estratégia, ajudando você a tomar decisões informadas. Esse modelo ajuda a identificar as melhores oportunidades de crescimento, avaliar os riscos potenciais para sua empresa e garantir que suas decisões sejam estratégicas e orientadas por dados.

Faça o download deste modelo

5. Análise da cadeia de valor

A análise da cadeia de valor identifica as atividades envolvidas na criação de valor para um cliente. Ela ajuda as empresas a entender os custos e as margens associados a cada etapa e a identificar áreas para melhoria na redução de custos.

Para aumentar o valor do produto, trabalhe na análise da cadeia de valor usando o ClickUp:

Crie um novo quadro branco para representar a cadeia de valor de sua empresa usando os quadros brancos do ClickUp

Adicione anotações que representem cada atividade principal (logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, serviços)

Adicione notas representando a atividade de suporte (infraestrutura, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, compras)

Conecte esses elementos e adicione notas sobre como eles ajudam a criar valor

Depois de mapear sua cadeia de valor, use os ClickUp Dashboards para acompanhar as percepções de cada atividade. Isso o ajudará a identificar problemas, aumentar a eficiência e otimizar o processo de criação de valor de sua empresa.

6. Modelo de negócios de planejamento de cenários

O planejamento de cenários é outro modelo crucial de planejamento estratégico. Ele ajuda você a criar vários cenários futuros e avaliar o impacto potencial deles em seus negócios.

Para realizar a análise do modelo de cenário, experimente o ClickUp para criar estratégias flexíveis e adaptáveis:

Crie um novo mapa mental usando o ClickUp Mind Maps para visualizar o modelo de cenário e fazer um brainstorming de possíveis eventos futuros inesperados

Use ramificações para representar diferentes fatores que poderiam influenciar seus negócios, como condições econômicas, avanços tecnológicos ou mudanças regulatórias

Crie diferentes ramificações de cenários, com base nos possíveis resultados dos principais fatores

Uma vez feito isso, use os ClickUp Dashboards para rastrear insights sobre fatores que poderiam impactar esses cenários e tomar decisões informadas para estar mais bem preparado.

7. Estrutura da Estratégia do Oceano Azul

A Estratégia do Oceano Azul incentiva você a criar um espaço de mercado incontestável em vez de competir em mercados saturados. O objetivo da estratégia do Oceano Azul é encontrar novas oportunidades que ofereçam alto potencial de crescimento, capturar nova demanda e impulsionar o sucesso dos negócios.

Use os Mapas Mentais do ClickUp para deliberar sobre ideias criativas que possam revolucionar seu setor

Divida os diferentes fatores de valor que os clientes podem desejar

Crie outro mapa mental para explorar as ideias promissoras que se destacaram para você e sua equipe

Após a avaliação, use as Metas do ClickUp para definir objetivos específicos para a implementação da estratégia do Oceano Azul, como aumentar a participação no mercado ou desenvolver novos produtos.

8. Estrutura VRIO

A Estrutura VRIO avalia seus recursos comerciais com base em quatro critérios: Valor, raridade, imitabilidade e organização. Usando esse modelo de planejamento estratégico, você pode determinar se seus recursos podem ajudá-lo a criar uma estratégia de negócios sólida que seja difícil de ser replicada pelos concorrentes.

Crie um novo quadro branco para representar os recursos e as capacidades de sua empresa usando o ClickUp Whiteboards

Discuta cada recurso ou capacidade e como eles contribuem para a vantagem competitiva de sua empresa usando anotações ou formas

UseDocumentos do ClickUp para documentar suas análises e conclusões para referência futura

9. Estrutura de estratégia de planejamento de lacunas

O Gap Planning, também chamado de lacuna de planejamento estratégico, ajuda a identificar a lacuna entre o desempenho atual da sua empresa e o estado futuro desejado e, em seguida, ajuda a desenvolver estratégias para preencher essa lacuna. O Gap Planning é ideal para definir metas de crescimento e melhoria dos negócios.

Crie um novo quadro no ClickUp Whiteboards e adicione colunas para "Estado atual", "Estado desejado" e "Lacunas" Use anotações para escrever sua situação atual e suas metas ideais e coloque-as nas colunas apropriadas

Identifique as diferenças entre esses dois estados e anote-as na coluna "Gaps" (lacunas)

Depois de identificar as lacunas, use o ClickUp Goals para monitorá-las e priorizá-las. Crie tarefas para cada lacuna, atribua-as aos membros adequados da equipe e defina prazos. Analise regularmente seu progresso e ajuste seu plano conforme necessário.

10. Estrutura de planejamento estratégico baseado em metas

O planejamento estratégico baseado em metas é uma estrutura de planejamento estratégico que se concentra em definir metas específicas e práticas e trabalhar em estratégias para alcançá-las

Crie novas metas estratégicas usando o ClickUp Goals

Divida essas metas em tarefas menores e realizáveis, defina seus prazos e atribua-as aos membros da equipe viaTarefas do ClickUp* Acompanhe o progresso das tarefas, monitore o desempenho da sua equipe regularmente usando os ClickUp Dashboards e ajuste seu plano conforme necessário

Esse processo de planejamento estratégico alinha suas atividades comerciais com a missão e a visão da sua organização, garantindo que cada ação contribua para suas metas estratégicas.

11. Estrutura de planejamento estratégico baseado em questões

O planejamento estratégico baseado em questões aborda desafios específicos que a sua empresa enfrenta. Essa estrutura ajuda a identificar os principais problemas, analisar seu impacto e desenvolver estratégias direcionadas para abordá-los de forma eficaz.

Para usar os mapas mentais, as metas e os painéis do ClickUp para o planejamento estratégico baseado em problemas, comece por

Crie um mapa mental delineando os principais problemas usando o ClickUp Mind Maps

Visualize a solução para cada problema como uma meta usando as Metas do ClickUp

Atribuir tarefas, definir prazos e medir o progresso

Com o ClickUp Dashboards, você pode criar um painel para visualizar seu plano e progresso. Revise e atualize regularmente seu mapa mental e suas metas para garantir que estejam alinhados com as necessidades crescentes de seu modelo de negócios.

Bônus: Aprenda Qual é a diferença entre OKRs e Balanced Scorecards?

12. Estrutura de planejamento de estratégia de objetivos e resultados principais (OKRs)

A estrutura de OKRs ajuda você a definir objetivos claros e medir sua realização por meio de resultados-chave. Ela combina os esforços da sua equipe com as metas estratégicas da sua organização, promovendo a transparência e a responsabilidade.

Use a ferramenta ClickUp Strategy Planning para agilizar seu processo de planejamento estratégico

Use a ferramenta Ferramenta de planejamento estratégico do ClickUp para agilizar o planejamento da estratégia de negócios, implementar OKRs e rastreá-los com facilidade:

Crie um novo documento usando o ClickUp Docs e descreva os objetivos de sua empresa

Crie metas SMART, tornando-as específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com limite de tempo usando o ClickUp Goals

Defina resultados-chave para cada objetivo para acompanhar seu progresso

Crie tarefas para cada resultado-chave, defina seus prazos e atribua-as aos membros da equipe

Use os ClickUp Dashboards para visualizar seu progresso e identificar as áreas que precisam ser melhoradas

Faça o download deste modelo

Modelo de estrutura OKR do ClickUp

Você também pode usar o **Modelo de estrutura OKR do ClickUp para definir objetivos claros e resultados-chave (OKRs), garantindo que todos estejam na mesma página. Com recursos como status, campos e visualizações personalizados, você pode acompanhar as metas, medir o progresso individual e identificar rapidamente quaisquer obstáculos.

Faça o download deste modelo

Leia mais: 15 melhores softwares de OKR em 2024 (avaliações e preços)

Implementação de modelos de planejamento estratégico com o ClickUp

O planejamento estratégico ajuda a alinhar recursos e esforços para atingir metas de longo prazo. Para facilitar esse processo, os gerentes de projeto geralmente usam vários modelos e estruturas, que podem ser usados em diferentes estágios do processo de planejamento estratégico.

Mas como você os implementa?

O ClickUp é um aplicativo robusto e rico em recursos software de planejamento estratégico que pode ajudá-lo a visualizar, planejar e implementar estruturas e modelos de planejamento estratégico de forma eficaz

Com seus recursos avançados de gerenciamento de projetos, o ClickUp pode ajudar a simplificar todo o processo de planejamento estratégico para você. Ele pode ser aproveitado para planejar o processo, fazer brainstorming de ideias, criar representações visuais de modelos de planejamento estratégico e documentação de apoio, acompanhar o progresso das metas e colaborar com as equipes para trabalhar nos resultados.

O ClickUp oferece vários recursos que podem ser usados para o planejamento estratégico:

Metas do ClickUp

defina várias metas estratégicas e acompanhe e visualize seu progresso com o ClickUp Goals_

O ClickUp Goals ajuda a definir e acompanhar metas de forma eficiente com recursos como cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento do progresso.

Você pode usar o ClickUp Goals em seu processo de planejamento estratégico para criar metas SMART que se alinhem à sua estratégia de negócios. Em uma análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças), o ClickUp Goals pode ajudá-lo a capitalizar os pontos fortes e as oportunidades.

Em seguida, acompanhe o progresso de suas metas usando um formato de rollup de progresso, como visto acima, e faça ajustes conforme necessário. Isso o ajudará a manter o foco, responder rapidamente às mudanças em seu ambiente de negócios e criar uma vantagem competitiva.

ClickUp Whiteboards

Acesse o planejamento estratégico em tempo real e mapeie suas estratégias e iniciativas com o ClickUp Whiteboards

Com o ClickUp Whiteboards, você pode acessar um espaço criativo para colaborar visualmente, fazer brainstorming de ideias, desenvolver planos e estratégias e mapear fluxos de trabalho em tempo real com as equipes. Essa ferramenta permite criar e gerenciar tarefas (via ClickUp Tasks), desenhar à mão livre, usar conexões de arrastar e soltar, adicionar imagens, links e outras mídias, etc.

Usando o ClickUp Whiteboards, você pode mapear visualmente sua estrutura de planejamento estratégico criando representações visuais de metas, objetivos e indicadores-chave de desempenho

Desenhar conexões entre diferentes iniciativas estratégicas, criando roteiros e fluxos de trabalho claros. Você também pode adicionar notas, imagens e links para fornecer contexto e detalhes, garantindo que todos entendam o plano estratégico.

Arquivo ⚡️Template: Modelos de quadro branco como Modelo de raia do ClickUp pode ajudá-lo a organizar fluxos de trabalho e tarefas com base em diferentes categorias ou departamentos. Pense nisso como um fluxograma em que cada faixa representa uma área específica de responsabilidade. Isso facilita a visualização de quem está trabalhando em quê, a identificação de possíveis gargalos e a garantia de que as tarefas passem sem problemas pelo fluxo de trabalho.

O modelo de fluxograma Swimlane da ClickUp ajuda você a visualizar fluxos de trabalho e identificar funções em projetos

Dashboards do ClickUp

Visualize e acompanhe o progresso das metas estratégicas facilmente com os ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards fornecem uma visão clara de seus projetos, tarefas e desempenho. Ele ajuda a visualizar o trabalho, acompanhar o progresso em relação aos objetivos estratégicos e gerenciar as cargas de trabalho da equipe - tudo em um só lugar.

Por exemplo, o Modelo de Balanced Scorecard de planejamento estratégico ajuda as organizações a acompanhar o desempenho em quatro perspectivas principais: financeira, do cliente, de processos internos e de aprendizado e crescimento. Com o ClickUp Dashboards, você pode criar painéis personalizados para monitorar cada perspectiva, identificar lacunas, fazer os ajustes necessários e garantir o alinhamento com suas metas.

O ClickUp Dashboards também pode transformar dados em insights acionáveis, ajudando você a se manter organizado e focado em suas metas.

Visualize tarefas com dados, listas, cartões, tabelas e gráficos

Acompanhe a produtividade pessoal e as cargas de trabalho da equipe

Monitore o controle de tempo, sprints de software e campanhas de marketing

Crie portais de clientes para colaboração

Use o AI Insights para análise instantânea de dados

Mapas mentais do ClickUp

Crie um mapa estratégico e reorganize as anotações com o ClickUp Mind Maps

Se você deseja visualizar e organizar facilmente ideias e fluxos de trabalho complexos, experimente o ClickUp Mind Maps. Seus recursos incluem modelos personalizáveis, opções de re-layout e a capacidade de transformar ideias em tarefas rapidamente, simplificando o planejamento complexo.

Você pode usar o ClickUp Mind Maps para planejamento estratégico ao criar representações visuais de seus modelos de planejamento estratégico

Ele também o ajudará a identificar as relações entre diferentes elementos para entender as dependências. Além disso, com modelos personalizáveis e vários modos, o ClickUp Mind Maps se adapta a qualquer estrutura de planejamento estratégico.

ClickUp Docs

Ligue documentos a seus fluxos de trabalho usando o ClickUp Docs

Ao trabalhar no planejamento estratégico, experimente o ClickUp Docs para criar documentos que descrevam sua estrutura de planejamento estratégico. Você pode dividir o processo de planejamento estratégico em seções claras com cabeçalhos e tabelas em um documento e, em seguida, vinculá-lo a tarefas relacionadas.

Essa ferramenta permite criar documentos, gerenciá-los, colaborar com equipes e editá-los perfeitamente em tempo real. Ela oferece recursos como vincular documentos a fluxos de trabalho, incorporar conteúdo e uma funcionalidade de modo de foco para escrever em um ambiente livre de distrações.

ClickUp Gantt Charts

Agilize os processos de negócios com os gráficos de Gantt do ClickUp Gráficos de Gantt do ClickUp podem ajudá-lo a visualizar suas estruturas de planejamento estratégico em uma linha do tempo, acompanhar o progresso das iniciativas de negócios e garantir o alinhamento com os modelos de estratégia.

Essa ferramenta permite gerenciar dependências de tarefas e priorizar prazos específicos para manter seus planos estratégicos no caminho certo.

Sua interface simples de arrastar e soltar simplifica os fluxos de trabalho, ajuda a priorizar os prazos e elimina possíveis gargalos.

Modelos ClickUp

Os ClickUp Templates são como plantas pré-construídas para seus projetos. Eles vêm com tarefas, status e visualizações prontos para uso, para que você não precise começar do zero.

O ClickUp oferece vários modelos de planejamento estratégico para lhe dar uma base sólida para começar. Esses modelos o ajudam a organizar suas metas, planos de ação e recursos. Você pode até personalizar os modelos para atender às suas necessidades específicas e simplificar o processo de planejamento estratégico.

Modelo de roteiro estratégico do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de roteiro estratégico do ClickUp

O modelo **Modelo de roteiro estratégico do ClickUp ajuda a planejar e visualizar as metas de longo prazo da sua empresa, acompanhar o progresso delas de forma consistente e resolver problemas de forma criativa.

Para usar o modelo, estabeleça seus objetivos e defina marcos. Em seguida, divida esses marcos em tarefas específicas, atribua recursos e defina prazos. Monitore o progresso por meio de várias visualizações e ajuste conforme necessário.

Ele vem com:

Progress View: Tenha uma visão panorâmica da saúde geral do seu projeto e identifique as áreas que precisam de atenção

Tenha uma visão panorâmica da saúde geral do seu projeto e identifique as áreas que precisam de atenção Gantt View: Veja como as tarefas se conectam e planeje o cronograma do seu projeto com facilidade

Veja como as tarefas se conectam e planeje o cronograma do seu projeto com facilidade **Visualização da carga de trabalho: garanta que as tarefas sejam atribuídas às pessoas certas, visualizando a carga de trabalho de todos

Visualização da linha do tempo: Acompanhe os prazos e garanta que o seu projeto esteja dentro do cronograma

Acompanhe os prazos e garanta que o seu projeto esteja dentro do cronograma Visualização de iniciativas: Obtenha uma visão geral abrangente de todos os seus projetos e seus status atuais

Faça o download deste modelo

Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de roteiro estratégico de negócios

O modelo Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp permite que você descreva a posição atual da sua empresa, defina o estado futuro desejado e mapeie as etapas para chegar lá. Esse modelo é ideal para a Estrutura de Estratégia de Planejamento de Lacunas.

Com várias exibições, como Linha do tempo, Gantt e Quadro, você pode acompanhar o progresso, organizar tarefas e visualizar seus planos estratégicos. Ele inclui status personalizados, como Em andamento, Em espera e Programado, e apresenta campos personalizados para acompanhar a porcentagem de conclusão, o esforço, o resultado esperado e muito mais.

Faça o download deste modelo

Racionalize o processo de planejamento estratégico com o ClickUp

Um plano estratégico ajuda sua empresa a se manter à frente e a se adaptar mais rapidamente às mudanças. Ele também permite que você mantenha o foco em suas metas comerciais de longo prazo e aproveite as oportunidades para obter vantagem sobre seus concorrentes.

Se você está pronto para levar sua empresa para o próximo nível, a implementação de modelos de gerenciamento de estratégia bem formulados é a chave. O ClickUp é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos que permite criar um plano estratégico para sua empresa do zero ou trabalhar com modelos de planejamento estratégico comuns e pré-estabelecidos.

Com recursos como definição de metas, gerenciamento de tarefas, colaboração em tempo real, acompanhamento do progresso e modelos personalizáveis, o ClickUp garante que você se mantenha organizado e concentrado em atingir suas metas de negócios.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para otimizar seu planejamento estratégico e impulsionar o sucesso do seu negócio!