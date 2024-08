O que é a análise PEST? Modelos, definição e exemplos

Os estrategistas de negócios experientes usam a "análise PEST ("política, econômica, social e tecnológica")" para identificar se um novo país, mercado ou cidade é a opção certa para a expansão dos negócios.

Além disso, como parte do planejamento estratégico contínuo, a análise PEST envolve a identificação e a descoberta de forças externas com riscos significativos para a sua empresa e o desenvolvimento de estratégias para lidar com essas mudanças.

A análise das causas e dos possíveis efeitos de mudanças inesperadas que podem afetar a sua empresa ajuda a sua equipe a entender o que está acontecendo e a criar um plano de ação adequado ao cenário tecnológico.

Tradicionalmente, a análise PEST envolvia escrever a análise de cada fator econômico, social e tecnológico e fazer suposições sobre seus padrões de mudança.

No entanto, seja planejando o lançamento de um novo produto ou avaliando um mercado quanto a possíveis ameaças, a nova era ferramentas de diagrama de afinidade e um modelo de análise PEST ajudam a facilitar o processo.

Essas ferramentas o ajudam a monitorar e se preparar constantemente para perdas, identificar ameaças e entender suas capacidades no ambiente de negócios mais amplo.

Este artigo explica como realizar a análise PEST e as ferramentas para conduzir e organizar sua análise de forma eficaz.

O que é a análise PEST?

A análise PEST é uma previsão de projetos metodologia para profissionais de negócios e estrategistas. A PEST analisa fatores externos como mudanças políticas, econômicas, socioculturais e tecnológicas que podem afetar o desempenho e a receita da sua empresa.

O professor Francis Aguilar, da Universidade de Harvard, desenvolveu essa estrutura em 1967 para avaliar como esses fatores afetam um ambiente de negócios. A análise dos fatores PEST ajuda a identificar os possíveis desafios no ambiente econômico atual e a aproveitar as descobertas como uma vantagem competitiva.

Os diferentes fatores PEST incluem:

Fatores políticos

A economia atual e o clima político do país

Análise mais detalhada das políticas tributárias, regulamentações trabalhistas, proteções de PI e regulamentações ambientais

Cenário de investimento, oportunidades de parceria estrangeira e política de comércio exterior

Regulamentações governamentais sobre matérias-primas, regulamentações comerciais e a abordagem da política tributária

Fatores econômicos

Tendências anuais em fatores econômicos, como taxas de juros e taxas de inflação

Custo de vida, poder de compra e tendências de estilo de vida

Crescimento econômico, PIB, renda disponível e tendências de emprego

Restrições comerciais e política governamental para negócios internacionais

A saúde econômica geral e a estabilidade política do país

Fatores sociais

O pool de talentos, os custos de mão de obra, a distribuição etária e os requisitos educacionais

Taxa de crescimento da população, padrões de emprego e tendências do mercado de trabalho

Marcas populares atuais, tendências de consumo, consciência de saúde e atitudes culturais

Fatores tecnológicos

Disponibilidade de infraestrutura moderna para dar suporte às atividades de produção e marketing

Adaptação às tecnologias mais recentes, como automação e inteligência artificial

Nível de interrupção e mudança nos incentivos de novas tecnologias

Ao final de uma análise PEST bem-sucedida, você será capaz de responder às seguintes perguntas:

O ambiente político do país é estável?

O país está testemunhando crescimento econômico e os mercados-alvo podem pagar pelo seu produto?

Se eu abrir uma subsidiária, conseguirei mão de obra qualificada cujos valores sociais correspondam ao valor da minha marca?

O país pode me fornecer os fatores tecnológicos e a infraestrutura necessários ou preciso terceirizar?

O que é a análise PESTLE?

A análise PESTLE é uma extensão da análise PEST. A PESTLE considera todos os fatores da análise PEST juntamente com dois fatores adicionais - condições legais e ambientais - que podem afetar suas operações comerciais.

Fatores legais que podem afetar sua empresa

Leis de proteção de dados

Leis de discriminação

Leis de proteção ao consumidor

Leis trabalhistas

Fatores ambientais a serem enfocados

Condições meteorológicas e climáticas

Iniciativas de gerenciamento de resíduos

Conscientização sobre a poluição ambiental

Importância de uma análise PEST

Qual é o objetivo comum a todas as empresas, independentemente do setor a que pertençam ou do produto que vendam? Normalmente, é ser lucrativo, liderar a concorrência ou objetivos semelhantes.

Agora, essas metas variam de empresa para empresa. No entanto, as empresas precisam ter uma ideia definitiva sobre seu mercado-alvo e suas preferências antes de definir as metas corretas. A análise PEST ajuda a focar no desenvolvimento de um plano de marketing de ponta a ponta, analisando os elementos externos críticos.

Os estrategistas de marketing e os profissionais de negócios exigem a análise PEST por quatro motivos principais:

Obter a vantagem de ser o primeiro a se movimentar, identificando excelentes oportunidades de negócios que os concorrentes ainda não encontraram

Identificar uma ameaça crítica e tomar as precauções necessárias antes de iniciar oficialmente as operações

Tomar decisões com base em aspectos quantificáveis e não depender apenas de suposições

Realizar uma avaliação futura para identificar a probabilidade ou a frequência com que esses fatores mudarão no futuro para avaliar a sustentabilidade de sua estratégia de negócios

Vamos nos aprofundar nos diferentes cenários em que você deve usar a análise PEST como uma ferramenta estratégica de negócios.

Quando você deve usar a análise PEST?

A análise PEST é usada para entender mudanças inesperadas e avaliar proativamente se uma decisão comercial é adequada para sua organização. Alguns casos de uso específicos em que a análise PEST é benéfica são:

Mudança drástica em fatores externos

A avaliação da mudança é esmagadora quando um cenário de negócios muda drasticamente sem aviso prévio e sem as ferramentas certas.

Uma análise PEST divide os fatores econômicos e políticos externos e as mudanças tecnológicas, legais e ambientais para entender como elas afetarão a sua organização e se adaptarão de acordo.

Vejamos um exemplo de análise PEST. Durante os lockdowns da Covid-19 na China, os atrasos nas remessas afetaram a maioria das empresas globais. Com a análise PEST, você poderia extrapolar e prever o impacto do atraso na remessa em sua estratégia futura.

Expansão para um novo mercado

Como a análise PEST se concentra em fatores culturais e econômicos ao expandir para novas regiões geográficas, use essa estrutura para avaliar as diferenças culturais. Além disso, ter uma pessoa familiarizada com o novo mercado ajuda a desenvolver a estratégia de entrada no mercado, considerando os fatores culturais.

Por exemplo, a campanha da Pepsi "Come Alive with the Pepsi Generation" foi bem recebida pelo público de língua inglesa. No entanto, a versão chinesa prometia que "a Pepsi traz seus parentes de volta dos mortos", mas não foi um sucesso. Esse é um bom exemplo de como a análise PEST teria ajudado a evitar esse erro cultural.

Desenvolvimento de um novo produto

O desenvolvimento de um novo produto envolve uma pesquisa considerável que vai desde as tendências do consumidor até os padrões de gastos e a identificação do perfil do cliente ideal (ICP).

Uma análise PEST o ajuda a considerar os fatores externos que seu ICP consideraria durante o processo de tomada de decisão.

Analise a visão de longo prazo

A análise PEST é útil quando você deseja analisar o quadro de longo prazo de sua empresa a partir das lentes do pensamento estratégico:

Quando você inicia um novo negócio ou abre uma subsidiária de seu negócio existente em um novo local. Como alternativa, você deseja reavaliar o mercado existente

Se as taxas de juros no mercado-alvo são viáveis ou se a empresa sofrerá uma perda considerável

Quando você se deparar com uma questão crítica (como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia) relacionada ao país anfitrião, avalie o quanto isso afetará suas operações

Você estiver iniciando uma nova linha de produtos ou mudando de uma empresa baseada em serviços para uma empresa baseada em produtos

O que é a análise SWOT e como ela é diferente da análise PEST?

A análise SWOT, outra técnica famosa de pesquisa de mercado, é frequentemente usada com a análise PEST para avaliar o ambiente de negócios e outros fatores tecnológicos que afetam a mudança. A análise SWOT significa "pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças".

Diferentemente da análise PEST, em que o foco está apenas na análise do ambiente externo de uma empresa, a análise SWOT avalia os ambientes interno e externo.

Os estrategistas usam a análise PEST como uma ferramenta de mapeamento mental para analisar um ambiente de negócios e identificar possíveis ameaças e oportunidades. Você precisa dessa estrutura na fase de ideação de um negócio.

Por outro lado, Software de análise SWOT é uma ferramenta mais específica do projeto que entra em cena após a criação bem-sucedida de um plano de negócios. Nesse estágio, você deseja identificar seus pontos fortes internos para lidar com as ameaças e os pontos fracos externos para não perder as oportunidades externas.

As análises SWOT e PEST funcionam melhor quando implementadas em conjunto.

Como realizar uma análise PEST

A realização de uma análise PEST ou PESTLE do zero consome muito tempo e recursos. Em vez disso, Modelo de análise PESTLE do ClickUp fornece estruturas para entender e analisar os fatores externos que afetam seu ambiente de negócios.

O modelo de análise PESTLE do ClickUp é uma ferramenta valiosa para antecipar perdas, prevenir riscos e entender os recursos comerciais

Ao mesmo tempo, usando esse modelo, você identificou oportunidades significativas de crescimento da receita.

Os benefícios de usar o modelo de análise PESTLE para atender às suas necessidades são objetivos do projeto são:

Uma abordagem estruturada para coletar, organizar e interpretar dados

Ajuda a criar estratégias adaptadas a fatores políticos, econômicos, sociais, legais e ambientais específicos

Use status de tarefas personalizadas como "WIP", "Hold", "Re-open" para acompanhar o progresso de um determinado fator externo até concluir a pesquisa

Opte por diferentes atributos (qualitativos e quantitativos) para pontuar cada fator. Por exemplo, notas, aspectos de risco e classificações para cada país

Esse modelo permite que você adicione até seis atributos para simplificar a análise de dados

Como qualquer outrosoftware de gerenciamento de problemaso ClickUp oferece três visualizações para esse modelo de análise PEST. As visualizações disponíveis são uma visualização de quadro, uma visualização de lista e um guia simples de introdução

O modelo de análise PESTLE oferece recursos regulares de gerenciamento de projetos, como adicionar cronogramas e campos personalizados e enviar lembretes, etiquetas e rótulos para garantir a visibilidade de todos.

Agora, vamos discutir como usar esse modelo para realizar sua primeira análise PEST(LE).

Identificar quais aspectos dos fatores potenciais devem ser considerados

Cada fator ambiental está associado a vários elementos. Se você analisar todos esses aspectos individualmente, a análise PEST poderá levar meses, até mesmo anos, para ser concluída. Portanto, a estratégia mais inteligente é identificar os principais aspectos altamente relevantes para sua empresa em relação a cada fator.

Suponha que você faça uma análise PEST dos fatores macroeconômicos para entender se deve expandir para um novo país. Crie um projeto Doc para listar todas as áreas críticas de cada fator que você deseja atingir e os fatores que podem afetar seus negócios.

Ao criar um novo produto, use Documentos do ClickUp para sua análise PEST

Os fatores políticos incluem a possibilidade de conflito com outros países, uma próxima eleição ou legislação política especial para empresas internacionais que você deve conhecer antes de iniciar o projeto.

Os seguintes fatores econômicos a serem considerados são o crescimento ou declínio das taxas de juros e do PIB, se houver uma diferença significativa na taxa de câmbio, e a política governamental relacionada a restrições comerciais internacionais.

Os fatores socioculturais comuns são os padrões ou preferências de compra do consumidor e as diferenças de valores geracionais que podem afetar o mercado-alvo.

Categorize os documentos com base em tags, como fatores externos PEST, para facilitar o acesso e a pesquisa. Adicione recursos, diretrizes e wikis da empresa necessários ao seu espaço de trabalho.

Anote as oportunidades e ameaças associadas a cada fator

Depois de coletar os dados, faça um brainstorming e identifique as oportunidades e ameaças relevantes. A combinação da análise PEST com a análise SWOT nesse estágio o ajudará.

Por exemplo, durante a pandemia da COVID-19, marcas como o Slack perceberam as seguintes oportunidades e ameaças:

Nesse estágio, use Quadro branco do ClickUp para brainstorming colaborativo. Veja como o Whiteboard é uma tela criativa para sua equipe:

Colabore com os membros da sua equipe em tempo real para adicionar notas, fazer brainstorming detalhado e apresentar novas ideias

Converta conceitos em ações mais rapidamente criando tarefas específicas do ClickUp e designando membros da equipe para cada tarefa

Adicionar imagens e links nos locais relevantes ajuda a adicionar contexto a cada tarefa

Abandone os processos baseados em documentos e pense de forma criativa com recursos visuais envolventestécnicas de ideação como os mapas mentais

Os recursos de incorporação do ClickUp permitem que você adicione web, documentos e cartões de tarefas ao seu quadro branco

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Nesta fase, o ClickUp AI simplifica seu fluxo de trabalho, seja gerenciando o lançamento de um produto ou criando um documento de análise PEST para as partes interessadas. Com o ClickUp AI, puxe itens de ação de notas de reunião e compartilhá-las com a equipe, resumir tópicos de comentários e gerar atualizações de projetos para colaboradores internos e externos.

Tempo para planejar e realizar ações

Com base em todos os dados coletados relacionados a todos os fatores macroeconômicos, defina suas metas de negócios e as ações específicas para cada meta.

Por exemplo, no caso de uso do Slack acima, algumas das metas de negócios relevantes poderiam ser:

Aumentar a base de usuários do Slack em 80% durante a pandemia

Mudar de uma ferramenta remota para uma ferramenta híbrida para permanecer relevante após a pandemia

Para cumprir as metas acima, as ações relevantes serão:

Adicionar mais recursos de trabalho remoto ao Slack, como chamadas de vídeo, gerenciamento de projetos integrado e gravação de tela.

Adicionar recursos inovadores e novas integrações para que os locais de trabalho que operam no modo híbrido também usem essa ferramenta.

Além disso, mantenha modelos de relatórios pós-ação úteis para acompanhar as ações ocasionalmente e tomar decisões comerciais relevantes.

Use modelos de relatório pós-ação para análise retrospectiva

Documente sua próxima análise PEST com o ClickUp

Uma ótima maneira de tirar o máximo proveito de uma análise PEST é usar o ferramenta de gerenciamento de projetos s para tornar as informações visíveis para todas as partes interessadas internas e externas, colaborar com os membros da sua equipe em tempo real e organizar essa análise para referência futura.

Os gerentes de projeto e analistas de negócios usam a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp para ajudar todos a se manterem na mesma página em relação aos fatores externos que podem afetar seus negócios.

O modelo de análise PESTLE do ClickUp ajuda os profissionais de negócios a entender o ambiente atual e externo da empresa e a evitar desvios de escopo .

Comece listando todos os fatores externos no ClickUp Docs, inclusive os fatores sociais, e converta o texto em tarefas rastreáveis para manter o controle de suas ideias.

Depois disso, use a ferramenta modelos de proposta de valor para comunicar suas ofertas, conduzir análises competitivas e desenvolver propostas de valor exclusivas e centradas no cliente (UVP).

Crie tarefas para cada fator e use Metas do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir seus objetivos com prazos claros.

Defina suas métricas North Star e alcance-as com o ClickUp

Converta esses planos em ações, divida cada item de ação em várias tarefas e organize todas as suas tarefas em uma central Painel de controle do ClickUp para a visibilidade de todos. Obtenha insights valiosos sobre o progresso de sua análise PEST com gráficos de linha, pizza e barra. Além disso, avalie a capacidade da equipe de gerenciar as cargas de trabalho. Registre-se no ClickUp gratuitamente .

Crie sua primeira análise PEST e domine a arte de coletar dados sem esforço.