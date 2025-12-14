Como se tornar um criador de UGC: seu guia completo para começar

Você não precisa de milhões de seguidores para ganhar dinheiro criando conteúdo. Você só precisa de um telefone, uma boa ideia e um sistema que impeça que a parte comercial o sobrecarregue.

Essa é a verdadeira beleza de ser um criador de UGC. Você não está atrás de acordos com marcas — você está criando-os. As marcas pagam por conteúdo que parece e soa real. Você não precisa postar nada. Você não precisa ser famoso. Você só precisa ser bom.

Mas, embora os vídeos possam parecer fáceis de fazer, gerenciar um negócio de UGC não é. Briefings dispersos, prazos perdidos, pagamentos perdidos — é fácil que as coisas escapem quando todo o seu fluxo de trabalho está espalhado por dez aplicativos diferentes.

Neste guia, você aprenderá exatamente como começar como criador de UGC, o que as marcas estão procurando e como gerenciar tudo — desde propostas até pagamentos — sem confusão, usando o ClickUp.

⭐️ Modelo em destaque O Modelo de Calendário de Mídia Social Moderna do ClickUp ajuda criadores e equipes de marketing a planejar, organizar e programar conteúdo sem esforço em todas as plataformas. Ele centraliza suas ideias, prazos e entregas para que você possa manter a consistência, colaborar com facilidade e publicar conteúdo de alta qualidade sem confusão. Obtenha um modelo gratuito Otimize seu planejamento de conteúdo com o modelo de calendário de mídia social moderna do ClickUp.

O que é um criador de UGC?

Um criador de UGC produz vídeos, fotos e avaliações com aparência autêntica que as marcas compram para seu marketing. UGC significa conteúdo gerado pelo usuário — conteúdo feito por pessoas reais, em vez das próprias marcas. As marcas usam esse conteúdo em seus canais sociais e em anúncios pagos porque ele parece genuíno e identificável, não como um comercial polido.

E o melhor de tudo: você não precisa ter muitos seguidores. As marcas pagam pelo conteúdo em si, não para você publicá-lo para o seu próprio público. Elas valorizam a sua criatividade e habilidade em criar conteúdo que parece ter sido feito por um cliente real, e não por um estúdio profissional.

Os tipos comuns de UGC incluem:

Avaliações de produtos , nas quais você compartilha opiniões sinceras sobre itens que já utilizou.

Vídeos de unboxing capturando suas primeiras impressões e reações ao abrir algo novo.

Tutoriais e demonstrações mostrando um produto em ação com conteúdo rápido sobre como usar.

Vídeos de estilo de vida mostrando você usando um produto naturalmente no dia a dia.

🐣 Curiosidade: Muitos criadores de UGC filmam com a câmera frontal porque o contato visual parece mais pessoal e os espectadores se envolvem subconscientemente.

Criadores de UGC x influenciadores

É fácil confundir essas funções, mas os trabalhos são bem diferentes. A principal diferença? O que as marcas estão pagando.

Os influenciadores são pagos pelo seu público e alcance. Eles publicam conteúdo patrocinado em seus próprios canais para que seus seguidores vejam. Os criadores de UGC são pagos pelos recursos criativos que produzem, que entregam à marca para usar como quiser.

Por causa disso, muitos criadores de UGC têm poucos seguidores ou nenhum. O número de seguidores não importa, porque as marcas não estão comprando influência, mas sim conteúdo com aparência autêntica. Algumas pessoas fazem as duas coisas, mas os modelos de negócios são fundamentalmente diferentes.

Fator Criador de UGC Influenciador O que as marcas pagam O conteúdo em si Alcance e engajamento do público Número necessário de seguidores Não obrigatório Normalmente essencial Onde o conteúdo aparece Canais e anúncios da marca Canais próprios do criador Valor principal Recursos com aparência autêntica Prova social e exposição

📢 Leia isto: Marketing digital sem rosto Quer saber como as marcas estão obtendo grande sucesso sem nunca mostrar o rosto? Mergulhe em nosso blog mais recente para descobrir os segredos, estratégias e exemplos reais por trás do marketing digital sem rosto. Perfeito para profissionais de marketing que desejam causar impacto enquanto permanecem nos bastidores!

Por que os criadores de UGC são importantes para as equipes de marketing

O público confia mais nas pessoas do que nos anúncios, e as equipes de marketing sabem disso. 65% dos compradores confiam em avaliações, comentários, fotos ou vídeos de outros consumidores antes de comprar.

É por isso que os criadores de UGC são tão poderosos. Sua autenticidade gera confiança e impulsiona o desempenho. Eles também ajudam as equipes a manter o conteúdo atualizado sem os custos de grandes produções em estúdios. Em vez de contratar equipes de produção completas, os profissionais de marketing podem trabalhar com vários criadores para testar rapidamente diferentes mensagens e estilos visuais.

O problema: o caos do UGC

Mas gerenciar UGC em grande escala pode se tornar complicado rapidamente. Briefings desaparecem em threads de e-mail. O conteúdo fica espalhado por dez pastas diferentes. O feedback fica oculto em aplicativos de chat. Os prazos são perdidos porque ninguém sabe o que deve ser entregue e quando.

Isso é dispersão de contexto em ação: tempo perdido procurando informações em ferramentas desconectadas, em vez de criar.

A solução: centralize tudo no ClickUp

O ClickUp reúne tudo em um só lugar como um espaço de trabalho convergente com IA.

📄 Armazene todos os briefings dos criadores no ClickUp Docs para que todos trabalhem com o mesmo manual✅ Acompanhe cada relacionamento com os criadores como uma tarefa com resultados e prazos claros🏷️ Use campos personalizados para marcar o conteúdo por campanha, plataforma ou criador

De repente, gerenciar vinte criadores em cinco campanhas parece algo estruturado, e não caótico.

Aqui estão os principais benefícios que os criadores de UGC trazem para as equipes de marketing:

Maior confiança , pois o público se conecta mais com pessoas reais do que com mensagens de marca polidas.

Produção econômica que elimina estúdios, atores e equipes caros.

Conteúdo escalável de vários criadores, oferecendo uma ampla variedade de recursos de uma só vez.

Melhor desempenho dos anúncios, pois os anúncios no estilo UGC parecem mais nativos dos feeds sociais e costumam ter um desempenho melhor do que os criativos tradicionais.

🎥 Este vídeo do YouTube é um exemplo fantástico de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) para o ClickUp. Não é apenas um tutorial — é um usuário real compartilhando sua jornada única com o ClickUp, dicas criativas e feedback honesto. Conteúdos como esse dão vida à comunidade ClickUp, inspiram outras pessoas a experimentar e provam que as melhores ideias geralmente vêm diretamente de nossos usuários. Se você deseja ver o ClickUp em ação, nada melhor do que histórias autênticas como essa!

Como se tornar um criador de UGC em 6 etapas

Pronto para começar? Você não precisa de um diploma sofisticado ou equipamentos caros. Basta uma abordagem estratégica, criatividade e esforço consistente. Essas etapas irão guiá-lo, quer você esteja começando do zero ou fazendo a transição de outra área criativa.

Etapa 1: Escolha seu nicho de UGC

Escolher um nicho é importante porque as marcas querem trabalhar com criadores que realmente entendam seus produtos e seu público. Quando você se concentra em uma área específica, você desenvolve uma expertise que transparece em seu conteúdo, tornando-o um parceiro mais atraente para as marcas desse segmento. Seu conteúdo parece mais autêntico e as ideias surgem com mais facilidade.

Os nichos populares de UGC incluem:

Cuidados com a pele e beleza, tecnologia e gadgets, alimentos e bebidas, fitness e bem-estar, casa e estilo de vida, produtos para pais e bebês, moda e acessórios e produtos para animais de estimação.

Para encontrar seu nicho, comece com o que você já conhece e ama. Pense nos produtos que você usa todos os dias e sobre os quais poderia falar por horas. Sua experiência pessoal e paixão tornam seu conteúdo confiável e envolvente.

Faça a si mesmo estas perguntas:

Interesse pessoal: eu realmente gosto dessa categoria de produto?

Demanda do mercado: as marcas neste setor estão usando ativamente o UGC?

Autenticidade: Posso falar com credibilidade e confiança sobre esses produtos?

Depois de escolher seu nicho, crie documentos simples no ClickUp para acompanhar marcas potenciais nesse espaço.

Colaboração perfeita no ClickUp: gerencie projetos, converse com sua equipe e mantenha as notas das reuniões em um só lugar.

Liste as empresas das quais você já compra, as marcas que admira e os concorrentes que você observou. Adicione colunas para informações de contato, status da proposta e notas. Essa lista se tornará sua lista de alvos quando você começar a entrar em contato.

Leia isto: Como criar um guia de estilo Pronto para trazer consistência e profissionalismo ao conteúdo da sua marca? Este blog mostra as etapas essenciais para criar um guia de estilo que mantenha sua mensagem clara e alinhada à marca, independentemente de quem estiver escrevendo.

Etapa 2: crie um conteúdo de amostra autêntico

Você não precisa de um contrato com uma marca para começar a construir seu portfólio. O conteúdo de amostra é sua chance de provar suas habilidades usando produtos que você já possui. Concentre-se em criar uma variedade de formatos de vídeo para mostrar às marcas sua versatilidade e criatividade.

Autenticidade acima do acabamento: as marcas querem conteúdo que pareça real, então não se preocupe em ser perfeito. Filme com iluminação natural usando seu smartphone — não é necessário ter uma câmera cara.

Seja breve e direto: a maioria dos vídeos UGC tem menos de 60 segundos. Concentre-se em criar um gancho forte nos primeiros três segundos para chamar a atenção.

Mostre estilos diferentes: crie uma mistura de resenhas com entrevistas, demonstrações de produtos, vídeos de estilo de vida estéticos e clipes de unboxing.

🐣 Curiosidade: os criadores costumam improvisar micro-ganchos (um suspiro, um grito, um sussurro) porque eles chamam a atenção mais rapidamente do que frases bem elaboradas.

À medida que as ideias surgirem ao longo do dia, capture-as imediatamente. Use o recurso Talk to Text do ClickUp para registrar rapidamente conceitos de vídeo enquanto você estiver fora de casa. “Ideia de unboxing: rotina matinal de café com uma nova caneca.” Mais tarde, quando você estiver pronto para filmar, todas as suas ideias de filmagem estarão esperando em um só lugar, em vez de espalhadas por aplicativos de notas aleatórios.

Insights baseados em IA fornecem análises e recomendações práticas para suas campanhas de marketing com o ClickUp Brain.

Armazene todos os seus planos criativos no ClickUp Docs — listas de filmagem, pontos de discussão, rascunhos de roteiros. Vincule cada documento à tarefa correspondente para que, quando estiver pronto para filmar aquela avaliação de produtos para a pele, tudo o que você precisa esteja bem ali. Chega de procurar em arquivos ou tentar lembrar onde você salvou aquela frase de efeito perfeita.

📢 Leia isto: Modelos de plano de conteúdo Quer organizar seu processo de criação de conteúdo com facilidade? Este blog apresenta modelos de planos de conteúdo prontos para uso para ajudá-lo a otimizar o planejamento, aumentar a produtividade e manter sua equipe no caminho certo.

Etapa 3: crie um portfólio de UGC

Seu portfólio é seu currículo digital — o que você enviará às marcas para mostrar o que você pode fazer. Ele deve ser uma vitrine limpa e profissional do seu melhor conteúdo, facilitando para que um gerente de marca diga “sim” para trabalhar com você. Hospede-o em um site simples, uma página do Notion ou até mesmo uma pasta bem organizada do Google Drive.

Inclua uma breve biografia apresentando você e seu foco de nicho. Adicione suas informações de contato e links para perfis relevantes nas redes sociais. À medida que você cria conteúdo com marcas, mantenha seu portfólio atualizado, substituindo amostras mais antigas por seus trabalhos recentes mais fortes.

Aqui vai uma dica profissional: crie uma tarefa no ClickUp chamada “Atualizar portfólio” que se repete mensalmente.

A criação de tarefas com tecnologia de IA no ClickUp transforma instantaneamente o feedback dos clientes em tarefas acionáveis para sua equipe.

Defina um lembrete para revisar seu trabalho mais recente e trocar por novas amostras. Seu portfólio permanecerá atualizado sem que você precise se lembrar de atualizá-lo manualmente.

🎥 Você aprenderá cinco etapas práticas — desde definir metas mensuráveis e definir seu ICP até acompanhar KPIs em tempo real — além de uma estrutura simples que mantém seu manual relevante à medida que sua equipe cresce.

Etapa 4: Configure seu kit de ferramentas de UGC

Ter as ferramentas certas facilita muito a sua vida como criador, ajudando você a otimizar tanto a criação de conteúdo quanto o lado comercial.

Para criar conteúdo, você não precisa de muito:

Um smartphone com uma boa câmera, iluminação simples, como uma luz anelar ou luz natural da janela, um tripé ou suporte para celular para manter as fotos estáveis e um aplicativo de edição básico, como CapCut ou InShot.

No que diz respeito à gestão do lado comercial, é aqui que os criadores normalmente enfrentam dificuldades. Você tem e-mails de marcas no Gmail, contratos no Google Drive, faturas em uma planilha, prazos no calendário do seu celular e briefings criativos espalhados por tudo isso. É assim que as oportunidades são perdidas e os prazos não são cumpridos.

Em vez disso, administre todo o seu negócio de UGC a partir do ClickUp.

Transforme seu fluxo de trabalho, passando de ferramentas dispersas e relatórios manuais para uma produtividade automatizada e unificada com o ClickUp.

Veja como os criadores de sucesso usam isso:

Acompanhe cada acordo com a marca como uma tarefa. Crie uma tarefa no momento em que conseguir um trabalho. Adicione todos os detalhes — entregas, prazo, valor do pagamento, rodadas de revisão incluídas. Anexe o contrato e o briefing da marca diretamente à tarefa. Tudo o que você precisa para esse projeto fica em um só lugar.

Armazene roteiros e diretrizes no Docs. Escreva seus roteiros de vídeo, armazene diretrizes de voz da marca e mantenha modelos de contrato no ClickUp Docs vinculados às suas tarefas. Quando uma marca enviar um briefing por e-mail, copie-o em um Doc e vincule-o à tarefa. Agora ele está pesquisável e conectado ao seu fluxo de trabalho, em vez de ficar enterrado na sua caixa de entrada.

Veja todos os seus prazos de uma só vez. Use a visualização do calendário para visualizar tudo o que você se comprometeu a fazer. Veja que você tem três vídeos para entregar na próxima terça-feira e não pode aceitar outro trabalho urgente. Isso evita o excesso de compromissos, uma das maneiras mais rápidas de se esgotar como criador.

Supere o bloqueio criativo com IA. Não sabe como começar uma resenha de produto? Peça ao ClickUp Brain para sugerir ganchos para um vídeo sobre suplementos fitness. Precisa redigir um e-mail de apresentação para uma marca de produtos para a pele? Peça ao Brain para escrever um primeiro rascunho que você pode personalizar. É como ter um parceiro criativo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

📮 ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

📢 Leia isto: Como usar o ClickUp para a curadoria de conteúdo gerado pelo usuário Quer otimizar seu processo de conteúdo gerado pelo usuário? Este blog mostra como usar o ClickUp para organizar, selecionar e maximizar o impacto do conteúdo criado pelo seu público. Perfeito para profissionais de marketing e equipes de conteúdo que desejam aumentar o engajamento e a eficiência!

Modelo de calendário de mídia social moderna do ClickUp

Se você administra seu negócio de criação de UGC em várias marcas, plataformas e prazos, já sabe como o planejamento de conteúdo pode ser caótico. O Modelo de Calendário de Mídia Social Moderna do ClickUp simplifica tudo. Ele oferece uma maneira clara e visual de planejar postagens, acompanhar entregas, gerenciar campanhas e manter todos os seus ativos criativos em um só lugar, sem precisar alternar entre cinco aplicativos diferentes.

Esteja você lidando com vídeos curtos no TikTok, reels no Instagram ou entregas mensais de conteúdo para uma marca, este modelo ajuda você a manter a consistência, a organização e o controle sobre o que precisa ser feito e quando. Pense nele como seu centro de comando para cada conteúdo que você cria.

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie um calendário de mídia social eficaz para seu UGC.

Principais recursos

Exibição do calendário com recurso de arrastar e soltar para planejar e visualizar todas as suas próximas publicações nas plataformas

Campos personalizados para plataforma, tipo de ativo, status, prazos, estágios de aprovação e entregas pagas x orgânicas.

Status de tarefas integrados para que você sempre saiba o que está em andamento, aguardando feedback ou pronto para ser publicado.

Seção Biblioteca de conteúdo para armazenar roteiros, conceitos de vídeo, inspiração e diretrizes da marca

Publique modelos e listas de verificação para padronizar seu fluxo de trabalho de criação (ganchos, CTAs, formatos, legendas etc.).

Automações para notificá-lo quando algo for encaminhado para revisão, aprovação ou precisar de alterações.

Várias visualizações (lista, quadro, calendário) para que você possa alternar instantaneamente entre planejamento editorial, fluxos de trabalho de produção e acompanhamento de campanhas.

Gerenciamento de ativos integrado com Clips e uploads de arquivos para que todos os rascunhos e vídeos finais fiquem em um só lugar.

Etapa 5: Encontre trabalhos de UGC e apresente suas ideias às marcas

Existem duas maneiras principais de encontrar oportunidades remuneradas de UGC: candidatar-se a vagas em plataformas dedicadas ou entrar em contato diretamente com as marcas.

Plataformas como Billo, Trend.io e Insense conectam criadores com marcas que buscam ativamente por conteúdo. Você também pode encontrar trabalhos em mercados freelance como Upwork e Fiverr.

Apresentar sua proposta diretamente às marcas pode ser muito eficaz. Encontre o contato certo — geralmente um gerente de mídia social ou marketing — no LinkedIn ou no site da empresa. Envie um e-mail curto e personalizado explicando por que você é uma ótima opção para a marca e inclua um link para o seu portfólio.

Torne sua divulgação mais eficaz com:

Introdução personalizada: mostre que você fez sua pesquisa e entende a marca deles.

Link do portfólio: facilite para que eles vejam seu trabalho.

Proposta de valor: explique resumidamente o que você pode oferecer para os esforços de marketing deles.

Chamada à ação clara: peça um próximo passo específico, como uma conversa rápida sobre as necessidades de conteúdo deles.

🐣 Curiosidade: os consumidores confiam muito mais nas recomendações de pessoas que conhecem e “pessoas como eles” do que nos anúncios das marcas.

É aqui que a organização se torna fundamental. Você não pode simplesmente enviar cinquenta e-mails frios e torcer para que dê certo sem acompanhá-los. Você vai esquecer quem contatou, quando deve fazer o acompanhamento ou o que disse a eles.

Crie uma lista no ClickUp chamada “Divulgação da marca”. Cada marca que você contatar se torna uma tarefa. Adicione campos personalizados para “Nome do contato”, “Data de envio do e-mail”, “Data de acompanhamento” e “Status” (Aguardando resposta, Interessado, Não interessado, Reservado). Configure uma automação que mova uma tarefa para o status “Acompanhamento necessário” sete dias após você marcá-la como “Aguardando resposta”.

O Painel de Sucesso do Cliente monitora o nível de engajamento e suporte do cliente para um gerenciamento proativo do relacionamento.

Este sistema evita que você pareça pouco profissional ao acidentalmente apresentar a mesma marca duas vezes ou esquecer de entrar em contato com alguém que demonstrou interesse. Ele transforma uma divulgação dispersa em um processo rastreável.

Etapa 6: Defina suas taxas de UGC

Descobrir quanto cobrar pode ser complicado, mas não subestime seu trabalho. Seus preços dependem da sua experiência, do tipo de conteúdo que você está criando e de como a marca planeja usá-lo. Como iniciante, você pode começar com cerca de US$ 100 a US$ 250 por um único vídeo. À medida que você constrói seu portfólio e ganha experiência, pode aumentar significativamente seus preços.

Tenha sempre uma tabela de preços pronta para enviar a clientes em potencial, mas esteja aberto a negociações, especialmente no início. Mais importante ainda, sempre use um contrato claro que descreva os resultados esperados, prazos, direitos de uso e condições de pagamento.

Armazene seu modelo de tabela de preços no ClickUp Docs. Quando uma marca perguntar sobre preços, você poderá duplicá-lo rapidamente, personalizá-lo para o projeto dela e compartilhá-lo. Mantenha seu modelo de contrato lá também. Ter tudo isso pronto faz com que você pareça profissional e agiliza o processo de contratação.

Use campos personalizados com tecnologia de IA no ClickUp para capturar e registrar detalhes importantes.

Acompanhe o status do pagamento usando um fluxo de trabalho de status personalizado: “Fatura enviada” → “Pagamento pendente” → “Pago”. Adicione um campo personalizado para “Valor da fatura” para que você possa ver rapidamente quanto está ganhando por mês. Quando decidir se deve aumentar suas taxas, você terá dados reais para analisar, em vez de ficar adivinhando.

Fatores-chave que afetam seus preços:

Fator Impacto na taxa Vídeo x foto Os vídeos quase sempre têm preços mais altos do que os conjuntos de fotos. Direitos de uso O conteúdo para anúncios pagos custa mais do que as publicações orgânicas nas redes sociais. Exclusividade Se uma marca quiser que você trabalhe exclusivamente com ela, cobre um preço mais alto. Revisões A taxa básica deve incluir uma ou duas rodadas; mais rodadas têm custo extra. Prazo de entrega Trabalhos urgentes que exigem que você deixe tudo de lado precisam de uma taxa de urgência.

Dicas para ter sucesso como criador de UGC

Criar um ótimo conteúdo é o primeiro passo, mas construir uma carreira sustentável como criador de UGC envolve mais do que apenas filmar vídeos. O sucesso a longo prazo vem da construção de relacionamentos sólidos, do acompanhamento das tendências e da gestão do seu trabalho criativo como um negócio real.

Interaja com outros criadores de conteúdo gerado pelo usuário

A comunidade de UGC é incrivelmente colaborativa. Pense nos outros criadores como colegas, não como concorrentes. Construir relacionamentos com colegas pode levar a indicações de trabalho, conselhos valiosos e apoio emocional quando você estiver passando por um mês difícil.

Participe de comunidades de criadores em plataformas como Discord, Facebook ou X (antigo Twitter). Interaja de forma genuína, compartilhando dicas, comemorando as vitórias dos outros e fazendo perguntas inteligentes. Você ficará surpreso com a frequência com que outro criador passará um acordo com uma marca para você, porque está muito ocupado ou não é a pessoa certa para isso.

Quando você conhecer outros criadores que trabalham em nichos complementares, adicione-os a um documento chamado “Rede de Criadores”. Anote a especialidade deles, informações de contato e quaisquer marcas com as quais trabalham regularmente.

Quando uma marca entrar em contato solicitando conteúdo em um nicho que não é o seu forte, você pode indicar alguém da sua rede — e eles farão o mesmo por você.

📢 Leia isto: Carreira em marketing Quer saber como desenvolver sua carreira em marketing? Este blog detalha as diferentes funções, habilidades e etapas necessárias para ter sucesso no mundo do marketing, seja você um iniciante ou alguém que deseja subir de nível.

Fique por dentro dos formatos em alta

As redes sociais mudam rapidamente, e as marcas querem trabalhar com criadores que entendam o que está em alta. Dedique um pouco de tempo todos os dias para navegar pelo TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts e ver o que está em alta. Preste atenção aos sons, estilos de edição e formatos de vídeo populares.

Você não precisa copiar as tendências exatamente. Os melhores criadores as adaptam para se adequarem ao seu próprio nicho e estilo. Manter-se atualizado torna seu conteúdo mais valioso e mostra às marcas que você sabe como criar vídeos que terão um bom desempenho nas plataformas-alvo delas.

Quando você identificar uma tendência que possa funcionar para o seu nicho, aproveite-a imediatamente.

Crie uma tarefa chamada “Ideias de formatos em alta” e use ferramentas de IA, como o ClickUp Brain, para ajudá-lo a adaptá-la. “Como eu poderia aplicar a tendência ‘prepare-se comigo’ às avaliações de produtos de tecnologia?”.

Estratégia de Instagram gerada por IA O ClickUp Brain elabora planos de mídia social personalizados e pilares de conteúdo para sua marca.

O ClickUp Brain pode sugerir ângulos que você talvez não tenha pensado, transformando uma tendência genérica em algo exclusivamente seu.

Crie sistemas para gerenciar seu fluxo de trabalho de UGC

À medida que você começa a fechar mais acordos com marcas, manter-se organizado se torna imprescindível. Lidar com vários projetos, prazos e solicitações de revisão pode levar rapidamente ao esgotamento e ao não cumprimento de entregas. Ter um sistema sólido em vigor faz toda a diferença.

Veja como é o fluxo de trabalho completo de um criador de UGC no ClickUp:

A marca entra em contato ou você consegue um trabalho → Crie uma tarefa com todos os detalhes do projeto, anexe o briefing e o contrato e defina o prazo.

Hora de criar → Abra a tarefa, analise o briefing no documento em anexo, verifique sua lista de filmagens e grave o conteúdo.

Envie para aprovação → Carregue seu vídeo para a tarefa usando o Clips, notifique a marca por meio de um comentário e altere o status para “Aguardando aprovação”.

Revisões solicitadas → Comentários da marca diretamente na tarefa com feedback, você faz as edições e reenvia sem perder o fio da meada.

Aprovado → Passe para o status “Fatura enviada”, acompanhe o pagamento e marque como concluído quando for pago.

Tudo para esse projeto — desde a proposta inicial até o pagamento final — fica em uma única tarefa com um histórico completo. Sem pesquisas. Sem esquecimentos. Sem estresse.

🎥💭 Quer ver exatamente como a automação do fluxo de trabalho pode economizar horas por semana? Assista a este tutorial rápido sobre como criar automações sem código que otimizam todo o seu fluxo de trabalho de criador de UGC, desde o acompanhamento de projetos até o gerenciamento de prazos.

Gerencie tudo, desde propostas até pagamentos, em um só lugar com o ClickUp e transforme seu trabalho paralelo de criador em um negócio sustentável.

Transforme seu trabalho paralelo de UGC em um negócio de verdade

A verdade sobre como se tornar um criador de UGC de sucesso é a seguinte: a parte da criação de conteúdo fica mais fácil com a prática. A filmagem melhora. A edição se torna algo natural. Encontrar sua voz acontece naturalmente.

O que diferencia os criadores que desistem após três meses daqueles que constroem negócios sustentáveis? Sistemas.

Criadores de sucesso acompanham suas propostas, conhecem seus números e nunca perdem prazos, porque tudo fica em um só lugar, sem se espalhar por aplicativos que eles esquecem de verificar. Você não precisa ser naturalmente organizado. Você só precisa de um espaço de trabalho que mantenha você organizado automaticamente.

Comece a tratar seu trabalho de criador como o negócio que ele é. Crie seus sistemas agora, enquanto as coisas ainda são gerenciáveis. Quando você estiver lidando com dez contratos de marcas com prazos sobrepostos, será tarde demais — você já estará afogado.

Comece a usar o ClickUp gratuitamente e construa um negócio de criação que cresça sem caos.

Perguntas frequentes sobre como se tornar um criador de UGC

Com certeza. Muitos criadores de sucesso se especializam em conteúdo “sem rosto”, como demonstrações de produtos apenas com as mãos, filmagens estéticas de b-roll ou vídeos com narração. As marcas valorizam a qualidade e a autenticidade do conteúdo, não o fato de verem seu rosto.

A maioria dos criadores é paga por entrega via transferência bancária, PayPal ou diretamente pela plataforma de UGC que os conectou à marca. O pagamento geralmente ocorre após a aprovação e entrega do conteúdo.

Os criadores de UGC são pagos pelo conteúdo em si, que as marcas usam em seus próprios canais. Os influenciadores são pagos pelo acesso ao seu público. Você não precisa ter muitos seguidores para ser um criador de UGC — o número de seguidores não importa.

Sim, é um ótimo trabalho paralelo porque é flexível. Você controla sua agenda, trabalha de qualquer lugar e aceita quantos projetos quiser. Muitos criadores começam em tempo parcial e aumentam sua carga de trabalho à medida que fecham mais acordos com marcas.