Carreira de marketing: como passar de iniciante a especialista

Como profissionais de marketing, deveríamos mudar o mantra de estar sempre fechando para estar sempre ajudando.

Como profissionais de marketing, deveríamos mudar o mantra de estar sempre fechando para estar sempre ajudando.

A carreira de marketing é uma daquelas coisas que você simplesmente não pode confinar em caixas estreitas e rígidas. É um dos poucos campos em que sua criatividade, estratégia e habilidades de liderança são tão importantes quanto suas habilidades técnicas. Combinadas, elas podem moldar resultados reais e uma grande receita para sua organização.

Alguns dos profissionais de marketing mais bem-sucedidos do mundo tiveram um início de carreira pouco ortodoxo. Talvez você comece escrevendo conteúdo para uma marca local e acabe liderando uma estratégia de marketing global para um gigante da tecnologia. Ou talvez você descubra que é ótimo em gerenciar projetos e sua carreira se transforme em operações de marketing ou análise.

Quer você esteja criando campanhas virais, decodificando o comportamento do cliente ou lançando produtos em canais digitais, o que mais importa não é onde você começa, mas o quão bem você faz:

Construa uma base com as habilidades de marketing certas

Reconheça as oportunidades em cada trabalho de marketing que você fizer

Mantenha-se adaptável à evolução do campo do marketing

Este guia o guiará por todas as etapas da carreira de marketing, desde as funções de nível básico até a liderança executiva e o cobiçado título de Chief Marketing Officer (CMO), para que você possa planejar seu próximo passo com confiança.

bônus: Também apresentaremos as ferramentas perfeitas para traçar uma trajetória de carreira em marketing, forneceremos modelos gratuitos de planejamento de carreira e compartilharemos as histórias de profissionais de marketing globais.

⏰ Resumo de 60 segundos Não tem certeza de como crescer em marketing ou quais funções levam à liderança? Veja aqui como traçar uma carreira de marketing que realmente funcione: Entenda os cinco principais estágios de crescimento: de coordenador de marketing a diretor de marketing

Adquira experiência real desde o início: dominando canais digitais, ferramentas e noções básicas de estratégia - mesmo sem um título formal

Passe da execução para a liderança: desenvolvendo habilidades em marketing de desempenho, gerenciamento de equipes e alinhamento multifuncional

Aprenda com os principais CMOs, como Morgan Flatley e Bozoma Saint John, que aumentaram o impacto por meio de clareza, criatividade e visão estratégica

Trabalhe de forma mais inteligente em cada estágio: usando as ferramentas do ClickUp como Tasks, Docs, Dashboards, Automations, Chat e Brain para gerenciar campanhas, equipes e crescimento Estruture suas metas de marketing e mantenha-se à frente em todas as funções, desde o primeiro dia até o cargo de diretor.

Como iniciar uma carreira em marketing?

Você não precisa de anos de experiência para começar no marketing, mas precisa entender o que a área espera desde o primeiro dia. A melhor maneira de entrar? Desenvolva habilidades reais e mostre que você pode aplicá-las em ação.

Comece com habilidades essenciais e conhecimento do canal

Antes de se candidatar a qualquer cargo, você precisará ter uma noção de como as equipes de marketing operam e quais habilidades o tornam valioso.

Saiba como os diferentes canais se conectam: marketing de conteúdo, marketing por e-mail, plataformas de mídia social e otimização de mecanismos de pesquisa, todos contribuem para metas de marketing mais amplas

Entenda os fundamentos estratégicos : como as campanhas são estruturadas, como os públicos são segmentados e como os resultados são monitorados

Coloque a mão na massa com as ferramentas : mesmo como coordenador ou assistente de marketing, espera-se que você gerencie calendários, escreva rascunhos ou trabalhe em plataformas de análise e CMS

Fortaleça as habilidades transferíveis: a comunicação, a análise de dados e a colaboração não são opcionais, mas a linha de base em todas as funções de marketing

dica profissional: Nós traçamos todo o caminho da carreira de marketing para você. Continue lendo para entender como construir sua carreira em marketing.

Adquira experiência real, mesmo sem uma função em tempo integral

Você não precisa de um título formal para ser notado. O que os recrutadores e gerentes de contratação procuram é iniciativa.

Administre uma pequena conta de mídia social para a empresa de um amigo

Elabore campanhas de e-mail ou postagens de blog para um projeto comunitário

Analise os concorrentes ou faça pesquisas para praticar a pesquisa de mercado

Crie um mini-plano de conteúdo para um produto de que você gosta e mostre seu raciocínio

A experiência não precisa vir de uma agência de marketing ou de um emprego corporativo. Se você já fez o trabalho (mesmo que de forma independente), já está à frente de muitos candidatos iniciantes.

A trajetória da carreira de marketing

Não há uma única maneira de crescer em marketing, mas a maioria dos profissionais passa por cinco estágios principais, cada um com seu próprio conjunto de habilidades, responsabilidades e impacto.

Veja como é estruturada a carreira típica de marketing:

Cargos de nível básico : Títulos como associado de marketing ou coordenador de marketing, nos quais você ganha experiência prática com ferramentas, conteúdo e estratégia básica

Especialistas de nível médio : Cargos como especialista em marketing digital ou gerente de mídia social com foco na propriedade e execução de canais

Liderança de equipe : Funções como gerente de marketing ou diretor de marketing com responsabilidades que abrangem estratégia, relatórios e gerenciamento de pessoas

Supervisão executiva : No nível de vice-presidente, você dirige grandes campanhas, define metas e se alinha com vendas ou produtos

Liderança de suíte C: Como diretor de marketing, sua função se concentra na visão, na adaptabilidade e na propriedade total da direção de marketing da empresa

Você não precisa seguir exatamente esse caminho, mas saber como é cada estágio facilita a mudança com propósito.

Etapa 1: Funções de nível básico

Este estágio não se trata apenas de aprender a "fazer marketing", mas de descobrir que tipo de profissional de marketing você quer se tornar. As funções de nível básico expõem você a ferramentas, equipes, canais e fluxos de trabalho, ajudando-o a moldar um caminho de carreira que se alinhe aos seus pontos fortes.

Títulos comuns de cargos de nível básico

Em geral, você começará em funções híbridas em que a execução se encontra com a exposição. Espere encontrar vagas para:

Assistente de marketing ou coordenador de marketing

Estagiário ou associado de marketing de conteúdo

Especialista em marketing por e-mail (júnior)

Coordenador de mídia social

Associado de marketing

Você pode executar calendários sociais, revisar boletins informativos, redigir descrições de produtos ou fazer análises semanais. Nada disso parece glamouroso, mas é como os profissionais de marketing mais bem-sucedidos começam.

Principais responsabilidades e oportunidades de aprendizado

Nesse estágio, você está contribuindo para as campanhas enquanto absorve o funcionamento das equipes. O que você aprende aqui afeta diretamente sua capacidade de crescer para funções mais estratégicas.

Aprenda a identificar padrões no desempenho da campanha: Quais linhas de assunto funcionam? Quais formatos de blog geram tráfego?

Entenda como as equipes de marketing são estruturadas : Quem lidera a estratégia? Quem executa? Onde o produto ou o design se encaixa?

Gerencie fluxos de trabalho : Seja na atualização de quadros de projetos ou na coordenação com freelancers, a execução desenvolve os músculos do gerenciamento de projetos desde cedo

Toque em vários canais: Você provavelmente terá contato com marketing por e-mail, marketing de conteúdo e mídia social, o que lhe dará uma ideia de onde você pode querer se especializar

É aqui que você desenvolve seu ritmo, aguça seus instintos e aprende a fazer perguntas melhores, o que é a base do sucesso do marketing a longo prazo.

Construir uma base em planejamento estratégico e marketing digital

Os profissionais de marketing mais inteligentes não esperam para se tornarem estratégicos, eles começam cedo, entendendo como o trabalho se desenvolve.

Leia os resumos das campanhas, não apenas suas tarefas

Veja como funcionam os ciclos de feedback entre análise, criação e texto

Comece a conectar os resultados táticos a objetivos mais amplos, como gerenciamento de marca, geração de leads ou marketing de mecanismo de pesquisa

Aprenda a linguagem: como sua equipe define o sucesso, acompanha os KPIs e ajusta as mensagens com base nos dados

Você ainda não precisa liderar, mas deve pensar como alguém que vai liderar. Essa mentalidade é o que o leva do suporte ao destaque.

Etapa 2: Gerente de marketing

É aqui que sua carreira em marketing começa a ganhar altitude. Você não está mais executando tarefas que vêm de cima, mas definindo a direção, gerenciando pessoas e tomando decisões que afetam toda a campanha, não apenas a parte que lhe foi atribuída.

Transição de funções de nível básico para funções gerenciais

Você não se torna um gerente de marketing apenas por fazer bem o seu trabalho. Esse cargo pertence a você porque você entende o panorama geral. Nesse estágio, espera-se que você produza resultados por meio de outras pessoas, não apenas por si mesmo.

O que muda quando você assume essa função:

Você lidera colaboradores : gerenciar um assistente ou coordenador de marketing não se trata apenas de atribuir trabalho, mas também de desenvolver talentos, dar feedback e treinar

Você se torna o quarterback da campanha : em vez de perguntar qual é o plano, você o molda, como cronogramas, combinação de canais, hierarquia de mensagens e direção criativa

Sua visibilidade aumenta: seu trabalho é revisado por diretores de marketing ou VPs e suas ideias começam a influenciar as conversas de negócios

A comunicação multifuncional se torna essencial: você pode trabalhar com vendas em lançamentos GTM, com produto em posicionamento ou com finanças em orçamento de desempenho

Essa função força você a parar de pensar como um colaborador e começar a pensar como um proprietário.

📖 Leia também: Um dia na vida de um gerente de marketing

Desenvolvimento de habilidades avançadas em publicidade on-line e SEM

A maioria dos gerentes de marketing é responsável pela supervisão do canal e o desempenho é esperado.

Você provavelmente terá uma fatia do marketing digital que exige mais do que um conhecimento superficial:

Execute campanhas de marketing em mecanismos de busca com metas claras e restrições orçamentárias

Monitore as páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa para obter visibilidade e oportunidades de posicionamento

Gerenciar fornecedores ou agências externas para compra de anúncios, redes sociais pagas ou análises

Associe os gastos com mídia aos KPIs usando painéis de análise de marketing e ferramentas de relatórios

Desenvolva mensagens mais nítidas que reflitam o comportamento do público nos canais digitais

Você não está apenas analisando dados, mas tomando decisões que movimentam os gastos, moldam a criatividade ou mudam a segmentação do público-alvo. É também nesse momento que muitos profissionais começam a se apoiar em seus pontos fortes, alguns se transformam em gerentes de marca, outros em profissionais de marketing de desempenho ou estrategistas digitais.

O trabalho fica mais complexo, mas seu impacto também.

Você sabia? Prevê-se que o emprego de gerentes de marketing cresça 10% de 2020 a 2030, o que é mais rápido do que a média de todas as ocupações. Esse crescimento é impulsionado pelo uso cada vez maior de plataformas digitais para alcançar os clientes.

Etapa 3: Diretor de Marketing

Tornar-se um diretor de marketing significa gerenciar mais pessoas e pensar em sistemas. Essa função o coloca na interseção de estratégia, desempenho e pessoas. Espera-se que você dimensione campanhas, molde as metas do departamento e crie consistência em toda a função de marketing.

Responsabilidades de um diretor de marketing

Agora, você está supervisionando como todas as partes da estratégia de marketing são combinadas - desde o lançamento de produtos até a narrativa da marca e a geração de demanda. Isso significa mais planejamento, mais colaboração multifuncional e muito mais responsabilidade.

Lidere campanhas de marketing integradas: conectando conteúdo, mídia paga, marketing por e-mail e marketing de produtos em um movimento unificado

Gerencie talentos sênior : incluindo gerentes de marketing, líderes de canal e, possivelmente, um especialista em marketing digital ou gerente de mídia social

Planos trimestrais e anuais próprios : alinhamento das metas de marketing com os OKRs de toda a empresa

Relate os resultados à liderança : associando o desempenho da campanha ao pipeline, à receita ou à participação no mercado

Evolua a estratégia de marketing: refinando as mensagens, a segmentação do público e o mix de canais à medida que os mercados mudam

É aqui que as habilidades interpessoais e o pensamento estratégico se tornam tão importantes quanto as métricas de desempenho. Sua capacidade de tomar decisões, comunicar-se com clareza e conectar o marketing com os resultados comerciais se torna o diferencial.

Arquivo de modelos: Modelos de planos de marketing gratuitos para criar uma estratégia de marketing

Supervisionar o recrutamento e o gerenciamento de equipes

A contratação passa a ser uma de suas tarefas de maior alavancagem. A equipe que você forma agora molda o crescimento da organização.

Defina descrições de cargos que reflitam necessidades reais, não expectativas vagas

Identifique as habilidades que faltam e contrate especialistas para preencher essas lacunas de capacidade

Crie uma estrutura em torno de funções, ciclos de feedback e avaliações de desempenho

Treine gerentes de nível médio no desenvolvimento de equipes e no alinhamento multifuncional

Crie uma cultura nas equipes de marketing que priorize a clareza, a criatividade e a execução

Você é responsável por mais do que apenas expandir campanhas. Você está criando as condições para que sua equipe cresça, assuma a responsabilidade e gere resultados em escala. Nesse nível, seu sucesso se reflete no desempenho de seu pessoal.

É aqui também que a orientação geralmente começa, pois você começa a moldar a próxima onda de gerentes de marketing, estrategistas de marca e futuros diretores.

📖 Leia mais: Como contratar um gerente de marketing digital para a sua equipe

Etapa 4: vice-presidente de marketing

No nível de vice-presidente, o marketing deixa de ser um departamento e começa a se tornar um impulsionador dos negócios. Você é responsável por alinhar as metas de marketing com o crescimento de toda a empresa, gerenciar os diretores em todas as especialidades e transformar a visão em resultados mensuráveis.

Liderança em estratégia e execução de marketing

Nesse nível, seu foco muda da execução diária de campanhas para a criação de clareza, direção e escala em todas as funções de marketing. As decisões que você toma afetam diretamente a receita, o posicionamento no mercado e a percepção da marca.

Defina e domine a estratégia geral de marketing : desde a geração de demanda e conteúdo até o marketing de produto e marca

Defina metas de desempenho trimestrais e anuais : vinculadas à receita, aquisição e retenção de clientes

Conduzir o planejamento de alto nível : coordenação com o CEO, COO e chefes de produto ou vendas

Supervisione a alocação de orçamento entre equipes, ferramentas e canais

Representar a função de marketing em conversas com executivos e revisões em nível de diretoria

É aqui que o marketing se torna uma lente por meio da qual a empresa avalia o sucesso, especialmente nos setores em que o crescimento é liderado pelo marketing.

Importância do alinhamento do marketing com as metas gerais da empresa

Sua função como vice-presidente não se refere apenas às métricas de desempenho, mas também ao alinhamento. Espera-se que você mantenha as iniciativas de marketing em sintonia com os objetivos da empresa e com a evolução das condições do mercado.

Colaborar no planejamento estratégico: Conectar o marketing com operações, finanças e cronogramas de produtos

Suporte às equipes de receita: Parceria com a liderança de vendas para moldar movimentos de entrada no mercado e qualidade de leads

Priorizar a tomada de decisões orientada por dados: Usar a análise de marketing para direcionar o orçamento e as mensagens

Moldar a experiência do cliente : Alinhar o tom da marca, a cadência da campanha e as mensagens em todos os pontos de contato

Adapte-se às mudanças de prioridades: Sejam elas mudanças de mercado, pressão da concorrência ou mudanças organizacionais

É aqui também que sua presença de liderança é importante. Você define o tom de como o marketing se comunica interna e externamente. Especialmente em equipes de marketing de rápido crescimento com funções especializadas.

Para muitos VPs, essa função é a porta de entrada para um cargo mais amplo, incluindo o gerenciamento de marketing no nível de C-suite ou, eventualmente, o cargo de diretor de marketing.

Etapa 5: Diretor de Marketing (CMO)

É aqui que o marketing encontra a liderança executiva. Como CMO, você está moldando a forma como a empresa compete, se comunica e cresce. Cada decisão que você toma tem peso em todos os departamentos, mercados e salas de diretoria.

A função e as responsabilidades de um CMO

Nesse nível, sua responsabilidade abrange todo o ecossistema de marketing, da marca à receita, do alinhamento do produto à influência cultural. Espera-se que você lidere não apenas uma equipe, mas uma visão.

Supervisione todos os aspectos do gerenciamento de marketing : incluindo conteúdo, produto, crescimento, marca e desempenho

Liderar a integração multifuncional : alinhar o marketing com vendas, operações, finanças e sucesso do cliente

Comunicação executiva própria: representar o marketing em reuniões de diretoria e conversas com investidores

Defina a direção estratégica de longo prazo: como o marketing apoia as metas de negócios em diferentes setores, regiões e segmentos de mercado

Orientar o posicionamento de toda a empresa: garantir a consistência das mensagens, da experiência do cliente e da percepção da marca

Você está gerenciando vários diretores, ampliando sistemas e tomando decisões que influenciam a contratação, os orçamentos e o desempenho trimestral dos negócios. Isso não é uma promoção, é uma mudança na forma como você pensa, opera e lidera.

Visão estratégica e liderança em marketing

Espera-se que os CMOs enxerguem além das esquinas. Você está prevendo mudanças na tecnologia, no comportamento do mercado e nas necessidades dos clientes e, em seguida, traduzindo esses sinais em estratégia.

Moldar a visão de marketing da empresa : uma visão adaptável, baseada em dados e alinhada com a agenda do CEO

Defina como serão as equipes de marketing prontas para o futuro : desde a estrutura e as habilidades até as ferramentas e os fluxos de trabalho

Promova o crescimento por meio do planejamento estratégico: unindo campanhas, inovação e expansão de mercado

Contrate com intenção : identificando funções emergentes, criando canais de liderança e investindo em aprimoramento de habilidades

Priorize a prontidão organizacional: adotando sistemas escaláveis, análises orientadas por IA e automação de marketing que preparam os negócios para o futuro

As habilidades interpessoais são mais importantes do que nunca, como a sua capacidade de unificar equipes, comunicar-se sob pressão e liderar com clareza, o que determina o alcance da sua visão.

Adaptação da estratégia de marketing às mudanças nas tendências do mercado

Nenhuma estratégia permanece relevante para sempre. No nível de CMO, manter-se competitivo significa manter-se responsivo.

Reformule as estratégias de entrada no mercado à medida que o comportamento do cliente muda

Evolua o posicionamento para corresponder aos momentos culturais ou à ruptura tecnológica

Invista em dados primários, planejamento ágil e diversificação de canais

Revisite a carreira dentro da sua equipe para abordar as habilidades que faltam ou a evolução das funções de marketing

Traga parceiros externos, consultores ou até mesmo líderes fracionários para acelerar a transformação quando a experiência interna atingir um teto

A progressão na carreira nesse estágio tem a ver com impacto duradouro. Os CMOs influenciam a forma como as organizações evoluem, as marcas lideram e o marketing ganha seu lugar na mesa dos executivos.

📖 Leia também: Como iniciar um negócio de consultoria de marketing?

Desafios em uma carreira de marketing

O marketing recompensa a adaptabilidade, mas também a testa constantemente. Cada estágio da carreira traz novos pontos de atrito. O que o atrasa como coordenador é diferente do que o sobrecarrega como vice-presidente.

E, embora os desafios evoluam, uma coisa permanece a mesma: é difícil manter a clareza quando tudo está em movimento.

Caos no estágio inicial: Muita coisa para aprender, nenhuma direção clara

Quando você está começando, não se trata tanto de pressão e sim de barulho. Você está fazendo malabarismos com cinco ferramentas, dez tarefas e um feedback interminável, mas ninguém está lhe dizendo o que realmente importa.

É fácil confundir estar ocupado com ser eficaz

O feedback pode parecer conflitante, inconsistente ou incompleto

Você está aprendendo táticas, mas não tem o contexto de como o seu trabalho se encaixa no panorama geral

Sem uma orientação sólida, é fácil se esgotar ou chegar a um patamar inferior.

Atrito de nível médio: Expectativas crescentes, controle limitado

Quando você atinge o nível de especialista ou gerente, espera-se que você lidere, mas nem sempre tem o poder de consertar o que está quebrado.

Você é responsável pelos resultados, mas depende de outras pessoas para entregá-los

A colaboração fica confusa entre conteúdo, design, produto e vendas

A estratégia muda rapidamente, e seu plano de execução geralmente fica desatualizado no meio do ciclo

É nesse momento que os profissionais de marketing aprendem a gerenciar de cima para baixo, de fora para dentro e de um lado para o outro, ou ficam presos no meio.

Estirpe de nível sênior: Decisões sob pressão

No topo, o desafio não é saber o que priorizar, quando nada pode esperar.

Você está equilibrando marca, crescimento, contratação, orçamento e liderança - tudo ao mesmo tempo

Cada passo em falso é visível, e muitas vezes público

As equipes o procuram em busca de certeza quando você ainda está navegando na ambiguidade

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes de nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Está procurando gerar esses mesmos benefícios no trabalho? O ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode ajudá-lo a aumentar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

A liderança em marketing não se trata apenas de ter as respostas, mas de manter a tensão até que o próximo passo certo fique claro.

Não existe um caminho único para todos no marketing. Mas as pessoas que crescem mais rapidamente e permanecem relevantes por mais tempo tendem a seguir sempre o mesmo manual. Elas se mantêm atentas, criam redes fortes e usam ferramentas que as ajudam a trabalhar com mais clareza e menos caos.

Veja como manter o impulso a seu favor, não importa onde você esteja na escada.

Mantenha-se afiado por meio do aprendizado contínuo

O campo do marketing se move rapidamente. Os algoritmos mudam. As ferramentas evoluem. Os públicos mudam como e onde se envolvem. E a única maneira de permanecer eficaz é continuar aprendendo.

Explore especialidades além de sua função atual, desde o gerenciamento de marcas até o marketing de produtos

Acompanhe as mudanças do setor em IA, marketing de mecanismo de pesquisa e automação

Desenvolva o pensamento estratégico, não apenas habilidades táticas

Considere a educação formal, como certificações, um diploma de marketing ou até mesmo um mestrado se estiver buscando a liderança

Não são necessárias horas por dia. Apenas curiosidade constante.

Crie visibilidade e relacionamentos significativos

O crescimento na carreira não acontece de forma isolada. Sua rede desempenha um papel direto em suas oportunidades, orientação e sucesso a longo prazo.

Entre em contato com profissionais de marketing de diferentes setores e níveis para entender como eles cresceram

Contribua com as conversas on-line, seja escrevendo posts em blogs, compartilhando insights ou comentando com atenção

Mantenha-se em contato com gerentes, colegas ou colaboradores que já viram seus pontos fortes em ação

Seja alguém que os outros queiram recomendar, não apenas alguém que esteja se candidatando a cargos

Relacionamentos sólidos geralmente abrem as portas certas mais rapidamente do que um currículo perfeito.

leia também: As maravilhas da mentoria em marketing e como maximizá-la

Trabalhe de forma inteligente, não constantemente

O maior diferencial entre os bons profissionais de marketing e os excelentes não é o talento - é como eles gerenciam seu tempo, sua energia e sua atenção. À medida que as campanhas se tornam mais complexas e as expectativas aumentam, trabalhar mais não o manterá à frente. Trabalhar de forma mais inteligente sim.

É aí que entra o ClickUp. É um sistema de produtividade criado para equipes de marketing que precisam de clareza, velocidade e resultados em escala.

Planeje e execute com precisão

Execução não é sinônimo de caos. Com o ClickUp, o planejamento, as entregas e a documentação ficam sincronizados para que as campanhas não descarrilem no meio do caminho.

Use o ClickUp Tasks para mapear cronogramas de campanhas, atribuir responsabilidades e acompanhar prazos em todos os canais

Crie e mantenha briefs, diretrizes de mensagens e calendários de conteúdo dentro do ClickUp Docs , onde o feedback acompanha o trabalho

Certifique-se de que todos, desde os redatores de conteúdo até as partes interessadas, saibam o que está acontecendo, quando e por quê

Elimine os gargalos

Atualizações manuais e transferências repetitivas atrasam o bom trabalho. As automações mantêm o ritmo sem microgerenciamento.

Acione lembretes, alterações de status e aprovações com o ClickUp Automations para que seus fluxos de trabalho sejam executados com mais facilidade

Libere seu tempo para um pensamento mais estratégico - não para a administração

Reduza a falta de comunicação entre as equipes e acelere as revisões sem ciclos de acompanhamento

Use automações pré-construídas ou personalize-as de acordo com as necessidades de seu projeto com as automações do ClickUp

Acompanhe o desempenho e o progresso

Os dados não são úteis se estiverem espalhados por várias ferramentas. Os painéis lhe dão visibilidade onde e quando for importante.

Use os ClickUp Dashboards para monitorar os KPIs, a integridade da campanha e a carga de trabalho da equipe - tudo em tempo real

Combine métricas de todas as iniciativas para identificar bloqueadores ou quedas de desempenho com antecedência

Alinhe as equipes em torno das mesmas metas com relatórios visuais e personalizáveis que não precisam de atualização manual

Priorize tarefas, acompanhe o progresso e concentre-se no que é mais importante com os ClickUp Dashboards

Colabore de forma mais inteligente

Quando as conversas estão espalhadas pelos aplicativos, o contexto desaparece. A centralização da comunicação e dos insights coloca sua equipe novamente em sincronia.

Mantenha o feedback da campanha e as conversas da equipe focadas usando o ClickUp Chat - vinculado à tarefa, não flutuando no Slack

Evite idas e vindas mantendo decisões, documentos e atualizações no mesmo local onde o trabalho é realizado

Resuma as atualizações, faça um brainstorming de mensagens ou mostre instantaneamente trabalhos anteriores com o ClickUp Brain

Gere resumos executivos para artigos, relatórios e documentos extensos com o ClickUp Brain

📖 Leia mais: Principais ferramentas de marketing para startups (gratuitas e pagas)

Destaque para os líderes de marketing

Nem toda carreira de marketing segue uma escada tradicional. Alguns profissionais começam como assistentes. Outros saem de setores não relacionados. Mas os que conseguem chegar ao topo? Eles aprendem rapidamente, permanecem adaptáveis e agem com clareza, mesmo em meio ao caos.

Veja como dois líderes de marketing construíram suas carreiras desde o início e o que seus caminhos podem lhe ensinar.

Morgan Flatley : de gerente de marca a CMO global

Antes de liderar campanhas globais no McDonald's, Morgan Flatley estava lidando com o gerenciamento de marcas na PepsiCo. Lá, ela trabalhava em campanhas localizadas com orçamentos apertados e altas expectativas. Ela credita a esses primeiros anos o fato de ter aprendido a combinar instintos criativos com dados do consumidor, uma habilidade que se mostrou fundamental mais tarde.

Sua ascensão foi marcada por mudanças importantes:

Foco no início da carreira : obcecado com a qualidade da execução e com as percepções do cliente

Crescimento gerencial : construiu equipes multifuncionais fortes e aprendeu a liderar em meio à ambiguidade

Estratégia executiva: liderou o McDonald's em uma atualização de marca, equilibrando a inovação digital com o patrimônio da marca

O sucesso de Flatley tem a ver com escala e precisão. Ela construiu sua credibilidade fazendo as perguntas certas, identificando as lacunas com antecedência e fornecendo resultados alinhados com a saúde da marca a longo prazo.

Bozoma Saint John : transformando a criatividade em uma habilidade de liderança

Bozoma Saint John não subiu a escada silenciosamente. Ela começou em cargos de assistente em agências de publicidade, passou pelo gerenciamento de marcas na PepsiCo e, mais tarde, trouxe a narrativa cultural para o centro das atenções na Apple Music, Uber e Netflix.

O que se destaca em sua carreira não é apenas onde ela trabalhou, mas como ela se apresentou:

Hustle inicial : aprendeu a liderar sem autoridade enquanto gerenciava eventos ao vivo e parcerias com celebridades

Evolução estratégica : passou da execução para a direção, como a propriedade de como as marcas comunicam emoções, não apenas mensagens

Presença de liderança: defendeu a inclusão, a criatividade ousada e o marketing que realmente conecta

A trajetória da Saint John prova que habilidades interpessoais como presença, intuição e voz não são extras. Elas são a razão pela qual ela redefiniu o envolvimento com a marca em algumas das maiores empresas do mundo.

O que você pode levar

Essas carreiras não se desenvolveram por acaso. Elas foram moldadas pela curiosidade, por decisões claras e pela capacidade de adaptação em todos os níveis, desde a execução de conteúdo até as salas de reuniões de alto risco.

Você não precisa reproduzir seus títulos ou setores. Mas você pode aprender com a forma como eles:

Desenvolva habilidades básicas antes de buscar visibilidade

Assumiram riscos que se alinhavam com seus valores

Escolha a clareza em vez do caos, especialmente com o aumento da complexidade

As grandes carreiras de marketing não se resumem a fazer tudo. Trata-se de fazer as coisas certas de forma consistente e saber quando é hora de liderar.

📖 Leia também: As melhores certificações de marketing para crescer em sua carreira

Pronto para traçar sua carreira em marketing?

Não importa se você está apenas começando a trabalhar em seu primeiro emprego de marketing ou se está de olho no cargo de CMO, seu crescimento depende de mais do que apenas títulos de cargos. Trata-se de desenvolver as habilidades certas, aprender com cada campanha e manter-se adaptável à medida que o mundo do marketing evolui.

A trajetória da carreira de marketing não é linear, mas está repleta de oportunidades se você agir com clareza.

Experimente o ClickUp hoje mesmo para estruturar suas metas, impulsionar seu crescimento e concentrar-se no trabalho que impulsiona sua carreira em marketing.